22:48 01 февраля

На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"

Представители украинской оборонной промышленности очень часто рассказывают о своих достижениях в создании "отечественных" образцов оружия. Но, как правило, при внимательном ознакомлении оказывается, что широко разрекламированная "новинка" оказывается лишь модернизированным вариантом советской военной техники.

Специалисты Шепетовского ремонтного завода сообщили на своем сайте, что силами их предприятия был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". То есть они просто скопировали разработанную в России установку, лишь сообщив, что она, якобы, полностью изготовлена из украинских комплектующих.

На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"



Новым, по их мнению, стало то, что этот комплект можно монтировать на разные платформы, не ориентируясь на какое-то конкретное автомобильного шасси.

Также сообщается о широком внедрении цифровых автоматизированных технологий, которые позволили наводиться на цель прямо из кабины, быстро разворачиваться и после удара также быстро уходить на другую позицию.

Военные эксперты сомневаются в полностью украинском происхождении представленной реактивной системы. По их мнению, без использования старых восстановленных советских комплектующих не обошлось. Впрочем, даже если шепитовцам удалось полностью скопировать БМ-21 "Град", то, учитывая местные реалии, они вряд ли смогут наладить полномасштабное производство.

Украина не имеет мощностей по производству реактивных снарядов для данных систем. Надежда лишь на поставки из бывших стран-участниц Варшавского договора, например, из Болгарии. Правда, такая помощь не осуществляется бесплатно, а лишних денег у находящегося в тяжелом кризисе государства нет, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 30

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 13:06
    На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"
    - Да хоть рогатки пусть пиратят, лишь бы не "Тополя"!
    oldseaman1957
    1. allaykbar Сегодня, 13:07
      там над радой можно уже вывешивать пиратский флаг. к государственности рада и все это шоу не имеет никакого отношения.

      Что у них, что у сомалийских пиратов - государственность на одном уровне

      быстрее бы их отключить от трубы. Как надоело это шоу убогих
      allaykbar
    2. kot28.ru Сегодня, 13:08
      Как обычно-украли hi
      kot28.ru
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:10
        Самим что-нибудь стоящее придумать ума не хватает, а вот что-то стырить они на все руки мастера.
        Гигант мысли
        1. Partyzan Сегодня, 13:23
          Цитата: Гигант мысли
          вот что-то стырить они на все руки мастера.

          неее, они все у себя находят
          Partyzan
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:13
        На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"
        Вы о чём ?" Пиратская копия Града " также смешно , как "пиратская копия "Калашникова""
        КВУ-НСвД
      3. avt Сегодня, 13:24
        Цитата: kot28.ru
        Как обычно-украли

        Как обычно урякалки - не то что не стали вникнать в суть вопроса в статье изложенного , под откровенно дебильным заголовком , а походу просто статью не прочитав , рванули кнопкотыкать в погоне за виртуальным погоном . Ищите в статье и обрящите
        Новым, по их мнению, стало то, что этот комплект можно монтировать на разные платформы, не ориентируясь на какое-то конкретное автомобильного шасси.
        То есть это всё то , о чём да-а-авно вменяемые эксперты говорили , но вы не слушали и не читали. На Руине кончились запасы советских армейских автомобилей. А своё производство сдохло - даже КрАЗов на параде показанных тупо нет под установку. Вот и заспивалы писню по универсальную установку на разное шасси. Мабуть буде на бацкиных МАЗ-х пид шильдиком - ,,Богдан". Ну может быть ещё и индиянские ТАТ-ы .....в ТЯТи Богданы переименуют.А ще можно на прицепе на волах ! Отстрелялся и волов на радостях под горилку сожрать.
        avt
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:28
      "комплект можно монтировать на любые платформы"- укроконструкторы на международный терроризм работать начали?))
      Ратник с пулеметом
    4. Piramidon Сегодня, 13:40
      Цитата: oldseaman1957
      Да хоть рогатки пусть пиратят, лишь бы не "Тополя"!

      К сожалению, население Донбасса уничтожают не "Тополями", а именно "Градами".
      Piramidon
  2. allaykbar Сегодня, 13:06
    протоукры сделали пусковые, но не сделали ракету. Как обычно
    allaykbar
  3. ded100 Сегодня, 13:10
    Главное всенародно похвалится а дальше хоть трава не расти! wassat
    ded100
    1. ПалБор Сегодня, 13:29
      Не,ну а что:зелёненький,чистенький,гладенький,- самое то для выставок.
      ПалБор
  4. Злой 55 Сегодня, 13:11
    Зайчики-попрыгайчики из старых фановых труб, видать, собрали...
    Злой 55
  5. voyaka uh Сегодня, 13:16
    Чего там делать? Пустяковое производство. Палестинцы, суданцы, африканцы спокойно копируют Грады,
    а украинцы не смогут?
    voyaka uh
    1. Partyzan Сегодня, 13:25
      Цитата: voyaka uh
      Чего там делать? Пустяковое производство. Палестинцы, суданцы, африканцы спокойно копируют Грады,
      а украинцы не смогут?

      для них - это великая перемога laughing
      Partyzan
    2. влад66 Сегодня, 13:26
      Цитата: voyaka uh
      украинцы не смогут?

      Смогут yes осталось скопировать реактивный снаряд. yes
      влад66
  6. Ехникнер Сегодня, 13:34
    А на выставке этого "чуда-оружия" рядом висит табличка: "РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! ПРИ ПОЛОМКЕ-ШТРАФ В РАЗМЕРЕ СТОИМОСТИ ОРУДИЯ!" laughing
    Ехникнер
    1. avt Сегодня, 13:47
      Цитата: Ехникнер
      А на выставке этого "чуда-оружия" рядом висит табличка:

      За табличку не скажу , а вот на фото слева на КрАЗе судя по пакету - ,,Ураган"То есть
      Цитата: avt
      На Руине кончились запасы советских армейских автомобилей.
      Вместо штатного советского ЗиЛ-а 4-х осного , мостырят на 3-х осный КрАЗ.
      avt
  7. rumpeljschtizhen Сегодня, 13:34
    а идея то интеренсная в услофиях острохо дефицита всего....(да и вообще и нашим пора универсализацию в водить)
    rumpeljschtizhen
  8. andrewkor Сегодня, 13:38
    Самое сложное ,на мой взгляд.это изготовление пусковой трубы с витым пазом при соблюдении особой точности.Что то сильно сомневаюсь в способности Руины такое изделие создать.Простейший миномет и то взрывается!
    andrewkor
    1. АлНиколаич Сегодня, 17:06
      Да ну, завод же делает. Заводы вна Украине ещё остались. А миномёты какая то шарага точила, из китайских труб. Не факт, что и грады эти из таких же труб. Хотя, не все же там дурачки, и умных и опытных людей хватает.
      АлНиколаич
  9. Усатый Кок Сегодня, 13:39
    Я бы не стал их судить и ругать. Пусковые направляющие и прицельный комплекс скорее всего и есть от БМ-21. Но я подозреваю, что говоря о "новой разработке", они говорили о самой универсальной платформе. Что уже неплохое достижение. Стоит доработать её для транспортировки, и вот мы получили неплохую стационарную артиллерийскую платформу, которую используя вертолёт можно доставить на труднодоступные позиции. Вот только РСЗО не совсем подходит для "позиционной" работы.
    Усатый Кок
  10. Zaurbek Сегодня, 13:47
    для 2018 года это большое достижение.
    Zaurbek
  11. Чичиков Сегодня, 14:00
    а лишних денег у находящегося в тяжелом кризисе государства нет
    Вот больше чего раздражает, так то, что с 2015 года, как молитву талдычат, - усраине пришел конец, - банкрот, кризис. А конца все нет и нет. Его и не будет, до тех пор, пока ее не перестанут накачивают деньгами, используя в качестве раздражителя России и мотивации для западной русофобии.
    Чичиков
  12. Романенко Сегодня, 14:15
    В БМ-21 очень интересная деталь - стволы. Там хитрый сплав, который позволяет производить огромное количество пусков. Вряд ли на руине сейчас могут его повторить, значит посрезают 130 водопроводные трубы с хрущевок, там внутри 125 мм, будет немного болтаться, но за счет цифрового наведения можно будет добиться приемлемой точности запуска снаряда.
    Может быть... fellow
    Романенко
  13. KelWin Сегодня, 14:51
    Интересно, на чем основана уверенность в невозможности изготовления снаряда... А если сделают, пусть и с худшими характеристиками, так им до фонаря куда прилеты, гражданские там или кто...
    KelWin
  14. Дормидонт Сегодня, 16:32
    По закону вся контрафактная продукция салостроителей должна быть уничтожена
    Дормидонт
  15. kdakda Сегодня, 17:41
    Ну всё молодцы слепили как никак,а теперь всё на металлолом пилите.И новую игрульку для укропатриотов лепите итак далее.Главное укровожд несёт пропаганду о якобы сильной промышленности укропомойного государства.
    kdakda
  16. Григорий_45 Сегодня, 19:10
    собственно, а что они сделали? Взяли пакет пусковых, прикрутили к ним электродистанционные привода, и поставили все это на отдельную платформу.
    Где же тут
    создали пиратскую копию БМ-21 "Град"
    ?.. Кстати, "Град" кто-то запатентовал? Никому не смешно говорить "пиратские копии АК-47", которые ныне в модном тюнинге только ленивый не делает?..
    Григорий_45
  17. Нормаль ок Сегодня, 20:08
    Украина не имеет мощностей по производству реактивных снарядов для данных систем.

    Уже имеет. На "Артёме" смонтировали турецкую линию по их производству.
    Нормаль ок
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