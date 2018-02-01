22:42 01 февраля

ПВО Беларуси отразила атаки с воздуха и земли

В рамках проверки боеготовности белорусской армии была проведена масштабная проверка действий дежурных сил ПВО, сообщили в Министерстве обороны РБ. Несмотря на сложные метеоусловия, летчики-истребители и расчеты зенитных комплексов сработали четко и уничтожили контрольные цели. Кроме того, авиаторы отработали поражение наземных объектов.

740-й зенитный ракетный полк, укомплектованный комплексами ПВО "Оса-АКМ" по тревоге переместился в новый позиционный район, разбил полевой лагерь и встал на боевое дежурство.

ПВО Беларуси отразила атаки с воздуха и земли



Во время боевой работы к нам поступают целеуказания с командного пункта дивизиона. Действия противника имитируют самолеты и вертолеты ВВС и частей ПВО. Убедившись, что в небе действительно нарушитель, расчет зенитного ракетного комплекса приступает к его условному уничтожению: выполняются все те же действия, что и при боевой стрельбе, только без пуска. Мои ребята обучены хорошо, постоянно занимаются на тренажерах и боевой технике. Я в них уверен, поскольку каждый понимает, что итоговая оценка полка будет зависеть от совместных слаженных и умелых действий
- рассказал командир зенитного расчета старший лейтенант Антон Рогов.

Ночью зенитчики отразили несколько атак на свои позиции диверсионных групп условного противника.

"Оса-АКМ" - автоматизированный всепогодный комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Дальность поражения целей 6 километров. Боевая машина комплекса вооружена четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9М33. В модификации АКМ расширены зона поражения и возможности "Осы" по работе в условиях плотного электронного взаимодействия, усилена общая помехозащищенность. На вооружении сил ПВО Республики Беларусь также имеются истребители МиГ-29 и Су-27. В декабре 2017 года в Барановичах заступил на боевое дежурство возрожденных зенитный ракетный полк, вооруженный российскими системами ПВО "Тор".

Использованы фотографии: Иван Руднев/ РИА Новости
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Комментарии 12

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  1. Partyzan Сегодня, 13:18
    Мои ребята обучены хорошо,
    будем надеятся soldier
    Partyzan
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:26
      Белорусы не так часто проводят учения, как наши ВС, но всё же стараются поддерживать боеспособность своих войск на должном уровне, хотя им до уровня новых вооружений в наших войсках ещё далековато.
      Гигант мысли
      1. Partyzan Сегодня, 13:29
        кое что делают, но у атамана нету золотого запаса, что бы финансировать новые разработки и проводить широкомасштабные учения
        Partyzan
      2. avt Сегодня, 13:30
        Цитата: Гигант мысли
        Белорусы не так часто проводят учения, как наши ВС,

        request А какие учения без практических стрельб ? А для них надо в Россию на полигон ехать.
        avt
    2. XXXIII Сегодня, 14:21
      Цитата: Partyzan
      Мои ребята обучены хорошо,
      будем надеятся soldier
      Как сказать request , Белорусские деды встали на пути немецкой машины смерти и не дрогнули, так что эти ребята тоже не дрогнут soldier .....Тренироваться полезно, минздрав предупреждает!!! yes drinks
      XXXIII
      1. Partyzan Сегодня, 14:42
        Цитата: XXXIII
        Тренироваться полезно, минздрав предупреждает!!!

        а МО выполняет laughing
        Partyzan
  2. Bongo Сегодня, 14:40
    На вооружении сил ПВО Республики Беларусь также имеются истребители МиГ-29 и Су-27.

    Данные относительно Су-27 не достоверные. В 2013 году боевого состава ВВС вывели последние 10 перехватчиков Су-27П. Официальной причиной отказа от Су-27П стала слишком высокая стоимость их эксплуатации и излишне большая дальность полёта для такой небольшой страны как Республика Беларусь. На самом деле основной причиной было то, что истребители нуждались в ремонте и модернизации, а денег в казне на это не нашлось. Была информация, что белорусам передали бывшие индийские Су-30. Но пока они в строй не введены.
    Bongo
    1. avt Сегодня, 14:59
      Цитата: Bongo
      Была информация, что белорусам передали бывшие индийские Су-30. Но пока они в строй не введены.

      И не введут -Бацка гордо отказался ,,донашивать секондхэнд" и они вроде как подшаманенные в Анголу идут. А ён согласный только на новые прям в целлофане с завода .....и всенепременно даром , на крайняк готов расплатиться предоставленным российским кредитом с последующим его списанием . Ну ,,мы же саюзнае гасударство"!
      avt
    2. XXXIII Сегодня, 15:04
      Цитата: Bongo
      На вооружении сил ПВО Республики Беларусь также имеются истребители МиГ-29 и Су-27.

      Данные относительно Су-27 не достоверные. В 2013 году боевого состава ВВС вывели последние 10 перехватчиков Су-27П. Официальной причиной отказа от Су-27П стала слишком высокая стоимость их эксплуатации и излишне большая дальность полёта для такой небольшой страны как Республика Беларусь. На самом деле основной причиной было то, что истребители нуждались в ремонте и модернизации, а денег в казне на это не нашлось. Была информация, что белорусам передали бывшие индийские Су-30. Но пока они в строй не введены.

      Да фиг знает что там осталось, что отдали, Батька все засекретил. wassat А так у впк РБ и РФ хорошо налажены каналы, то что будет требовать опасное время - РБ получит от РФ все что сможет взять и наоборот, хоят в политике не совсем так (пропаганда).... wassat ВПК РБ хорошие деньги приносит и не забывает разрабатывать новые и совместные технологии, как с РФ так и сдругими странами.... hi
      XXXIII
      1. Bongo Сегодня, 15:08
        Цитата: XXXIII
        Да фиг знает что там осталось, что отдали, Батька все засекретил.

        Да ладно, разведывательным спутникам он тоже запретил летать и "потенциальные партнёры" радиотехническую разведку не ведут? Хотите я Вам координаты позиций немногочисленных ЗРДН накидаю или авиабаз?
        Bongo
        1. XXXIII Сегодня, 19:05
          Цитата: Bongo
          Цитата: XXXIII
          Да фиг знает что там осталось, что отдали, Батька все засекретил.
          Да ладно, разведывательным спутникам он тоже запретил летать и "потенциальные партнёры" радиотехническую разведку не ведут? Хотите я Вам координаты позиций немногочисленных ЗРДН накидаю или авиабаз?

          Можите написать координаты, только как я их проверю, спутника у меня нет! Да и сейчас воруют не колличеством, а технологии, их коорднаты врядли кто может знать.Все что видно со спутника и так уже на столе у тех кому надо это, раиотехническая разведка тоже не панацея, глушат рыбу нормально, умеют.....не слышал за посление время (20лет) чтоб в РБ что то своровали из секретного и опастного, один был с Украиной, так те как раз зондировали расположение частей и там еще что то, крылошки то подрезали.
          XXXIII
  3. Ураган70 Сегодня, 21:44
    Чего Тралл не присутствует в этой ветке, братья белорусы, не в курсе? Как за транзит цену подняли, так сразу "залицемерил", как учения, так в засаде сидит "брат"...
    Ураган70
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