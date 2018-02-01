22:46 01 февраля

Путин поддержал механизм вхождения ОАК в «Ростех»

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить «Ростех» к финансированию программы МС-21, сообщает Коммерсантъ.



Источник, близкий к администрации президента, раскрыл газете механизм одобрения идеи: «в письме президенту от 23 января министр сообщил, что госкорпорация подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах». Владимир Путин поставил на документе визу, что согласен.


Это первый шаг к передаче ОАК в состав «Ростеха», отмечает газета.

Между тем только включением ОАК в «Ростех» реформа не ограничится: несколько собеседников рассказали изданию, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). «Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху"», – говорится в материале.

По этому поводу в правительстве велась дискуссия: «некоторые чиновники считали, что логичнее сближать авиационную промышленность с космической, в то время как Дмитрий Медведев разделял идею Минпромторга об объединении ОАК и "Вертолетов России"», рассказал один из источников.

В самой госкорпорации подчеркнули, что на данный момент «решения о вхождении ОАК в "Ростех" нет», поэтому «крайне преждевременно обсуждать любые планы по слиянию активов и по инвестициям». В ОАК в свою очередь заявили, что «структура и конфигурация активов авиастроения остается прерогативой государства», и выразили готовность «выполнять поставленные задачи».

Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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Комментарии 20

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  1. iliitchitch Сегодня, 13:17
    Если дмитрий медведев какую-то идею разделяет или поддерживает , это настораживает .
    iliitchitch
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:21
      Всё , что будет направлено на улучшение работы нашей авиапромышленности, должно быть осуществлено, т.к. вся продукция авиапрома должна быть на высоте, не только военная, но и гражданская.
      Гигант мысли
    2. oldseaman1957 Сегодня, 13:21
      Путин поддержал механизм вхождения ОАК в «Ростех»
      - Всё-таки придётся за ВВП голосовать: прогрессирует мужик.
      oldseaman1957
    3. Тралл Сегодня, 13:22
      Прогресс ОАК неудивителен, ведь в ее руководстве есть такие талантливые люди:
      Тралл
    4. Svarog Сегодня, 13:26
      Цитата: iliitchitch
      Если дмитрий медведев какую-то идею разделяет или поддерживает , это настораживает .

      Это означает, что найден новый способ, как "попилить"
      Svarog
      1. allaykbar Сегодня, 13:29
        Это означает, что найден новый способ, как "попилить"


        "а вшивый о бане"

        ты прямо эксперт по пилить сварог. В любой теме уже видишь схему. Сам то у кормушки? Или все еще мечтаешь?

        Ну ничего, грудинин придёт в 2024 году - ты ему отправишь скриншоты своих сообщений - и он тебя разместит у самого большого корыта.

        все вы бетмены из интернета такие - а как до дела - то как Белых wassat

        Хотя какой еще от тебя ждать комментарий - у тебя голова вон какая большая. Лобная кость выпирает из моего монитора.
        allaykbar
        1. Svarog Сегодня, 13:38
          Цитата: allaykbar
          ты прямо эксперт по пилить сварог. В любой теме уже видишь схему. Сам то у кормушки? Или все еще мечтаешь?

          Да рад бы не поливать... Но у вас есть примеры, когда наше правительство приняло правильное решение? Вообще, можете назвать хоть что то, что действительно было бесспорно и очевидно и принесло пользу?
          Svarog
        2. красноярск Сегодня, 14:46
          Цитата: allaykbar
          Это означает, что найден новый способ, как "попилить"


          "а вшивый о бане"

          ты прямо эксперт по пилить сварог. В любой теме уже видишь схему. Сам то у кормушки? Или все еще мечтаешь?

          Ну ничего, грудинин придёт в 2024 году - ты ему отправишь скриншоты своих сообщений - и он тебя разместит у самого большого корыта.

          все вы бетмены из интернета такие - а как до дела - то как Белых wassat

          Хотя какой еще от тебя ждать комментарий - у тебя голова вон какая большая. Лобная кость выпирает из моего монитора.

          А Вы обратите внимание вот на это -

          . «Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху"», – говорится в материале.
          У "Вертолеты России" есть свое управление, у ОАК тоже. Они не упраздняются. Но к ним в добавок создается "единая управляющая компания" которая напрямую подчиняется "Ростеху".
          А это новое звено "управления" надо кормить. А это, как Вы понимаете, как обычно и бывает, новая бюрократическая препона. Чем больше бюрократических звеньев в управлении, тем хуже работает непосредственный производитель. Без бюрократического аппарата никак, но его увеличение грозит самыми большими бедами, какие только можно придумать. Если создаются такие мощные корпорации, имеющие свое управление, тогда зачем правительство? Вернее, некоторые его министры.
          красноярск
          1. allaykbar Сегодня, 14:50
            http://rostec.ru/content/files/press-rel/press-re
            lease-Rostec-optimizatsia-kadrov.pdf

            в Ростехе явно не глупые люди собрались.

            почему тут весь форум считает себя умнее руководства корпорации?

            Почему сварог считает себя умнее Чемезова?

            Если создаются такие мощные корпорации, имеющие свое управление, тогда зачем правительство?


            смотря на Ваш флаг возникает вопрос:

            "Неужели Вы еще не поняли, что не Вам учить правительство, министров и государственную машину как надо жить?"

            Ваш народ на собственном опыте не понял, что все потуги толпы людей разобраться в тонкостях управления и экономики - приводят к концу экономики и государства?

            allaykbar
            1. Stas157 Сегодня, 18:42
              Цитата: allaykbar
              в Ростехе явно не глупые люди собрались.

              Туда разве по уму выбирают? А еще недавно было по кумовству. У Сердюкова место работы не подскажете? Он вроде советником был у Чемезова. Что он интересно мог посоветовать... как украсть и в тюрьму не попасть?
              Цитата: allaykbar
              почему тут весь форум считает себя умнее руководства корпорации?

              Нет не весь. Вы так не считаете. Остальные предпочитают не прибедняться в своих умственных способностях.
              Цитата: allaykbar
              Почему сварог считает себя умнее Чемезова?

              Хотите запретить? У вас то в чем проблема? Завидуете?
              Stas157
    5. лысова Сегодня, 13:33
      А не кажется, что все эти монополии, включая финансирование, скажутся в дальнейшем на новых разработках, а ведь оно так и будет. Это профинансируем ( по тёмным причинам ), а это в архив.
      лысова
    6. RASKAT Сегодня, 14:06
      Ну не знаю как по мне идея стоящая, все равно Ростех пол самолета практически делает. Почему бы не объединится, в одну мегакорпорацию как Боинг или Митсубиси. И производить широкий спектр товаров от холодильников до космических аппаратов.
      RASKAT
      1. красноярск Сегодня, 15:00
        Цитата: RASKAT
        Ну не знаю как по мне идея стоящая, все равно Ростех пол самолета практически делает. Почему бы не объединится, в одну мегакорпорацию как Боинг или Митсубиси. И производить широкий спектр товаров от холодильников до космических аппаратов.

        Так кто ж с этим спорит? Важно, чтобы при этом не увеличивался бюрократический аппарат. А он-то как раз и увеличивается. Чем больше чиновников на пути у чего-то нового, тем меньше вероятности, что это новое обретет жизнь.
        красноярск
        1. RASKAT Сегодня, 15:03
          Тут я конечно за.
          Слюсарь конечно молодец но почему то Чемезов мне больше нравится. Как то у Ростеха редко бывают всякие здвиги сроков в право. Хотя тоже не все так радужно. Так же при слиянии думаю больше денег будет для ОКР и перспективных разработок и т д, меньше из бюджетных фондов будут клянчить. Мне так кажется.
          RASKAT
  2. павлентий Сегодня, 13:20
    У Чемезова ряха не треснет? Сколько можно уже все сливать и укрупнять
    павлентий
    1. влад66 Сегодня, 13:30
      Цитата: павлентий
      У Чемезова ряха не треснет? Сколько можно уже все сливать и укрупнять

      Лучше наверное как в 90-е разбивать на части, разукрупнять и продавать. hi
      влад66
    2. iliitchitch Сегодня, 13:53
      Цитата: павлентий
      У Чемезова ряха не треснет? Сколько можно уже все сливать и укрупнять

      Дык потом чтобы разукрупнять для последующего укрупнения . Яйца варят в кастрюльке , навар от варки народу , все при деле .
      iliitchitch
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:04
    Не кажется ли что создавая этот концерн мы лепим неповоротливого монстра, хватающегося за все подрят, и поэтому никуда не поспевающего? Я просто посмотрел, чем занят конкретно "Ростех " , и оказалось, что почти всем! !!А это не есть хорошо, ибо десять дел делать, не одного нормально не сделаешь!
    Геркулесыч
    1. павлентий Сегодня, 15:38
      В том то и дело:
      Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
      В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель "Ростеха" входят такие известные бренды, как "Вертолеты России", "Калашников", "Уралвагонзавод", "АвтоВАЗ", "КамАЗ" и др.

      Вот куда еще то? И как всем этим управлять качественно и гибко?
      павлентий
      1. akshor Сегодня, 18:58
        Цитата: павлентий

        Вот куда еще то? И как всем этим управлять качественно и гибко?


        Странный вопрос для страны, где всё управляется в одно рыло. Повезёт с рылом, будет кое как прогресс. Не повезёт с рылом (вот бах, Собчак или Навальный президент), и развалит нафиг страну в одно рыло, и ни что не помешает это сделать. Вот за что и я в том числе, критикую ВВП. Что им выстроенная система, сверхцентрализованная, неповоротливая, не эффективная, медленная. Чтоб быстро решить проблему на Чукотке, нужны года, чтоб она до Кремля дошла...
        akshor
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