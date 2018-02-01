Путин поддержал механизм вхождения ОАК в «Ростех»
Президент Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить «Ростех» к финансированию программы МС-21, сообщает Коммерсантъ.
Источник, близкий к администрации президента, раскрыл газете механизм одобрения идеи: «в письме президенту от 23 января министр сообщил, что госкорпорация подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах». Владимир Путин поставил на документе визу, что согласен.
Это первый шаг к передаче ОАК в состав «Ростеха», отмечает газета.
Между тем только включением ОАК в «Ростех» реформа не ограничится: несколько собеседников рассказали изданию, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). «Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху"», – говорится в материале.
По этому поводу в правительстве велась дискуссия: «некоторые чиновники считали, что логичнее сближать авиационную промышленность с космической, в то время как Дмитрий Медведев разделял идею Минпромторга об объединении ОАК и "Вертолетов России"», рассказал один из источников.
В самой госкорпорации подчеркнули, что на данный момент «решения о вхождении ОАК в "Ростех" нет», поэтому «крайне преждевременно обсуждать любые планы по слиянию активов и по инвестициям». В ОАК в свою очередь заявили, что «структура и конфигурация активов авиастроения остается прерогативой государства», и выразили готовность «выполнять поставленные задачи».
Источник, близкий к администрации президента, раскрыл газете механизм одобрения идеи: «в письме президенту от 23 января министр сообщил, что госкорпорация подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах». Владимир Путин поставил на документе визу, что согласен.
Это первый шаг к передаче ОАК в состав «Ростеха», отмечает газета.
Между тем только включением ОАК в «Ростех» реформа не ограничится: несколько собеседников рассказали изданию, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). «Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху"», – говорится в материале.
По этому поводу в правительстве велась дискуссия: «некоторые чиновники считали, что логичнее сближать авиационную промышленность с космической, в то время как Дмитрий Медведев разделял идею Минпромторга об объединении ОАК и "Вертолетов России"», рассказал один из источников.
В самой госкорпорации подчеркнули, что на данный момент «решения о вхождении ОАК в "Ростех" нет», поэтому «крайне преждевременно обсуждать любые планы по слиянию активов и по инвестициям». В ОАК в свою очередь заявили, что «структура и конфигурация активов авиастроения остается прерогативой государства», и выразили готовность «выполнять поставленные задачи».
Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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