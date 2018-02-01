МВФ объявил Киеву свои условия возобновления кредитования

Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение.

Глава представительства Международного валютного фонда на Украине представляет Киеву список требований, при неукоснительном соблюдении которых Украина сможет получить очередной кредитный транш от МВФ. О требованиях в МВФ были вынуждены напомнить киевским партнёрам в связи с тем, что партнёры в очередной раз объявили о «скором получении нового транша». Объявляли в ноябре, декабре, январе, теперь уже февраль – снова объявляют. А транша всё нет.Представитель МВФ Йоста Люнгман напоминает, что для получения транша Украина должна принять закон о создании антикоррупционных судов, а также довести тарифы на энергоносители (в первую очередь – на газ) до рыночного уровня.Йоста Люнгман:Также представитель МВФ заявил, что международные резервы Украина должна нарастить до 30 млрд долларов. Это, по словам Люнгмана, «обеспечит защиту украинской экономике от различного рода шоков».На самом деле, МВФ призывает Киев наращивать международные резервы при наличии огромной дыры в бюджете с одной единственной целью: чтобы в час Х объявить Украину банкротом и основную часть резервов использовать для возмещения убытков от ранее выданных ей кредитов вместе набежавшими солидными процентами. В нынешнем состоянии распорядиться своими международными «резервами» Украина вряд ли сможет. При этом с помощью контролируемых антикоррупционных судов Запад надеется привлекать к ответственности чиновников, ответственных за разграбление предоставленной финансовой "помощи".