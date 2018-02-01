22:44 01 февраля

МВФ объявил Киеву свои условия возобновления кредитования

Глава представительства Международного валютного фонда на Украине представляет Киеву список требований, при неукоснительном соблюдении которых Украина сможет получить очередной кредитный транш от МВФ. О требованиях в МВФ были вынуждены напомнить киевским партнёрам в связи с тем, что партнёры в очередной раз объявили о «скором получении нового транша». Объявляли в ноябре, декабре, январе, теперь уже февраль – снова объявляют. А транша всё нет.

Представитель МВФ Йоста Люнгман напоминает, что для получения транша Украина должна принять закон о создании антикоррупционных судов, а также довести тарифы на энергоносители (в первую очередь – на газ) до рыночного уровня.




Йоста Люнгман:
Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение.


Также представитель МВФ заявил, что международные резервы Украина должна нарастить до 30 млрд долларов. Это, по словам Люнгмана, «обеспечит защиту украинской экономике от различного рода шоков».

На самом деле, МВФ призывает Киев наращивать международные резервы при наличии огромной дыры в бюджете с одной единственной целью: чтобы в час Х объявить Украину банкротом и основную часть резервов использовать для возмещения убытков от ранее выданных ей кредитов вместе набежавшими солидными процентами. В нынешнем состоянии распорядиться своими международными «резервами» Украина вряд ли сможет. При этом с помощью контролируемых антикоррупционных судов Запад надеется привлекать к ответственности чиновников, ответственных за разграбление предоставленной финансовой "помощи".

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 13:25
    Если коротко...готовьтесь к земле...Следующее требование к нерабам будет отдать земли Западенщины её исконным владельцам - полякам, венграм и румынам, потом в харю тыкнут закон о реституции, который действует в ЕС и на который подписались нерабы, когда их за уши затянули в ЕС, подписав ассоциацию ну и так далее... короче МВФ назвал только пару условий, а еще 18 не назвал laughing
    Чёрный
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:27
      Выворачивание рук фашистской власти в Киеве продолжается, а иначе с ними никак нельзя.
      Гигант мысли
      1. Чёрный Сегодня, 13:32
        Цитата: Гигант мысли
        Выворачивание рук фашистской власти в Киеве продолжается

        Фашистской власти как раз так и фиолетово....они кредиты только берут. А отдавать будет петькин народ...
        Чёрный
        1. Incvizitor Сегодня, 13:59
          Петькин народ скорее в Европе или в Израиле а это для него биомусор, и раз они этого не понимают, наверное заслуживают.
          Incvizitor
        2. Венд Сегодня, 16:10
          Цитата: Чёрный
          Цитата: Гигант мысли
          Выворачивание рук фашистской власти в Киеве продолжается

          Фашистской власти как раз так и фиолетово....они кредиты только берут. А отдавать будет петькин народ...

          МВФ это инструмент шантажа и бизнес проект по вколачиванию стран в нищету.
          Венд
    2. Тралл Сегодня, 13:28
      Цитата: Чёрный
      Если коротко...готовьтесь к земле...

      пока и ту не распродали...
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 13:30
        Цитата: Тралл
        пока и ту не распродали...

        Они её уже удобренную возьмут....шумерами же...
        Чёрный
      2. volodya Сегодня, 13:40
        Извините, что не в тему! С 28 ми наших спортсменов сняли обвинения в допинге и с 11 частично!
        volodya
        1. jjj Сегодня, 13:46
          И восстановили результаты на Олимпиаде в Сочи
          jjj
          1. Балу Сегодня, 14:19
            Цитата: jjj
            И восстановили результаты на Олимпиаде в Сочи

            а американцы проснулись и решили заняться коррупкией в МОК. И куда это должно привести?
            Балу
            1. Metallurg_2 Сегодня, 19:57
              Куда-куда? В Кремль, разумеется, ведь всем давно известно, что Путин всех купил)))
              Metallurg_2
        2. Logall Сегодня, 13:47
          А толку то? Флаг и гимн не вернут! А без них это не наша сборная, а какие-то спортсмены - без флага и родины! И чести, наверное...
          Logall
    3. антивирус Сегодня, 13:45
      плохо что РФ получил центр и восток, и юг окраины, а Волынь и Галиция - в ЕС.
      хорошо, что Турчинов и Аваков знают русский язык --пусть перечитают 12 стульев и Золотой теленок- ТАМ ВСЕ ПРО НИХ НАПИСАНО( "книги сокровенные разгибаются")
      антивирус
    4. влад66 Сегодня, 13:57
      За что скакали, на то и напросились, должнв уже до седьмого колена. yes
      влад66
  2. Partyzan Сегодня, 13:27
    Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их выполнение.
    вымираты урарейха, ничего личного - освобождение территории для гейропейцев
    Partyzan
    1. Logall Сегодня, 14:13
      Цитата: Partyzan
      освобождение территории для гейропейцев

      Или для арабов? Арабы - будущее Европы!
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 14:15
        Саня hi а я как то забыл про наплыв мигрантов feel вот куда их будут переселять drinks
        Partyzan
      2. Metallurg_2 Сегодня, 20:01
        И турки. С такими тенденциями к увеличению количества гомосексуалистов, скоро истинных эуропейцев будут на улицах останавливать шариатские патрули и требовать на память прочитать какую-нибудь суру из Корана. Как в свое время хунвэйбины тормозили на улицах подозрительных сограждан и требовали прочитать что-нибудь из цитатника Мао. Кто не мог - получал люлей.
        Metallurg_2
  3. Сержант71 Сегодня, 13:28
    Главное условие - спустить шаровары.
    Сержант71
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:52
      Главное условие -эти шаровары одеть через голову!Ибо все остальное вна укроине давно делают через задницу!
      Геркулесыч
  4. лысова Сегодня, 13:40
    А не кажется ли смешным, платить взносы МВФ? Членами МВФ являются 184 государства. Членские взносы идут на то, чтобы выдавать кредиты нуждающимся странам. Вот, в частности, Украине, которая тратит их на войну, не забывая про свой карман.
    лысова
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:03
      Вопрос к либеральной кодле, которая в начале 90-х нас в этот МВФ и затащила.
      Metallurg_2
  5. Теренин Сегодня, 13:49
    Глава представительства Международного валютного фонда на Украине представляет Киеву список требований,... Ещё не осознал почему, но мне взаимоотношения между этими ребятами нравятся всё больше и больше. yes
    Теренин
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:50
    Вот и дожили -морковку отодвинули уже и от хвоста! belay Украину хотят лишить девственности, то есть кредитов под любым предлогом! Видят, что это гигантская черная дыра, куда сколько не кидай, все дна даже не видно! А зачем тогда эту яму заполнять непрерывно? Проще ее игнорировать, кормя жителей черной дыры обещаниями, но при том, что чернодыровцы должны выполнять невыполнимые требования!
    Геркулесыч
  7. Berkut154 Сегодня, 14:03
    Уважаемые жители Украины, даю краткий перевод слов МВФ:
    Berkut154
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:04
      Не так.
      "Денег нет, но вы держитесь там, до свидания и всего хорошего" laughing
      Metallurg_2
  8. kdakda Сегодня, 15:22
    Да распродайте нахрен эту помойку по частям,пока ещё можно что взять.Долг украинские патриоты не вернут никогда.Уже и жополизание не помогает.Суслики выходят из под контроля.Какие нахрен кредиты.
    kdakda
  9. Лелёк Сегодня, 17:26
    (Также представитель МВФ заявил, что международные резервы Украина должна нарастить до 30 млрд долларов.)

    И как это сделать при бюджете в $19 млрд? МВФ то поступают умно, выдвигая это требование, - страхуют свои займы при дефолте украинской финансовой системы, а вот для "незалежной" это требование невыполнимо даже если все олигархи "сбросятся" в кэш. yes
    Лелёк
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:06
      Так все кредиты МВФ практически полностью и идут в резервы. Получив кредит под 5%, НБУ это бабло размещает в американских же облигациях под 0,5%. Арифметика, блин...
      Типичный экономический пузырь. Про них говорят, что их нельзя предсказать - можно только констатировать по факту, когда лопнет.
      Metallurg_2
  10. словак Сегодня, 20:11
    Цитата: Гигант мысли
    Выворачивание рук фашистской власти в Киеве продолжается, а иначе с ними никак нельзя.

    Власть голодать не будет. Каково будет населению, когда "власть" свалит?
    словак
  11. BAI Сегодня, 20:23
    международные резервы Украина должна нарастить до 30 млрд долларов.

    А с каких доходов?
    BAI
  12. Ураган70 Сегодня, 21:37
    Чё, не только чернозём но и свидомые внутренние органы придется отдать кружевным попрыгайцам?
    Ураган70
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