Городской танк от «Уралвагонзавода»
Сирийский конфликт в очередной раз продемонстрировал, что войскам необходимы специальные модификации бронетехники для боев в населенных пунктах. Такая машина уже несколько лет существует в России – ее создали в Нижнем Тагиле, пишет Вестник Мордовии.
«Главным внешним отличием модернизированного танка Т-72 с городским комплектом средств защиты является наличие мощного бульдозерного отвала, который имеет обозначение ТБС-86. С помощью данного устройства "семьдесятдвойка" способна крушить баррикады и различные завалы», – говорится в материале Льва Романова.
Также бросается в глаза установленная на башне бронированная кабина. Она позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.
«Эксперты, правда, до сих пор не пришли к единому выводу, что лучше: такая кабина или дистанционно-управляемые установки. Дело в том, что данный комплект можно устанавливать на существующие танки без значительной их переделки, в то время как ДУ потребуют более серьезных затрат при модернизации», – поясняет автор.
Необходимо упомянуть и новую модульную динамическую защиту, установленную в передней части башни и корпуса, а также на бортах «городского» танка. Задняя часть прикрыта специальными решетчатыми экранами. Также имеется оборудование, которое глушит работу радиоуправляемых фугасов.
Танк оснащен двигателем мощностью 1000 л.с., максимальная скорость боевой машины – 60 км/час, вес – 50 тонн.
«Военные эксперты высоко отзывались о "городском" танке от УВЗ, по праву считая эту разработку одной из лучших в мире. Ожидалось, что его, как и БМПТ, испытают в Сирии, но пока данную боевую машину мы видим только на полигонах и оружейных выставках», – заключает автор.
«Главным внешним отличием модернизированного танка Т-72 с городским комплектом средств защиты является наличие мощного бульдозерного отвала, который имеет обозначение ТБС-86. С помощью данного устройства "семьдесятдвойка" способна крушить баррикады и различные завалы», – говорится в материале Льва Романова.
Также бросается в глаза установленная на башне бронированная кабина. Она позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.
«Эксперты, правда, до сих пор не пришли к единому выводу, что лучше: такая кабина или дистанционно-управляемые установки. Дело в том, что данный комплект можно устанавливать на существующие танки без значительной их переделки, в то время как ДУ потребуют более серьезных затрат при модернизации», – поясняет автор.
Необходимо упомянуть и новую модульную динамическую защиту, установленную в передней части башни и корпуса, а также на бортах «городского» танка. Задняя часть прикрыта специальными решетчатыми экранами. Также имеется оборудование, которое глушит работу радиоуправляемых фугасов.
Танк оснащен двигателем мощностью 1000 л.с., максимальная скорость боевой машины – 60 км/час, вес – 50 тонн.
«Военные эксперты высоко отзывались о "городском" танке от УВЗ, по праву считая эту разработку одной из лучших в мире. Ожидалось, что его, как и БМПТ, испытают в Сирии, но пока данную боевую машину мы видим только на полигонах и оружейных выставках», – заключает автор.
Использованы фотографии: Алексей Хлопотов
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