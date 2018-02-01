22:47 01 февраля

Городской танк от «Уралвагонзавода»

Сирийский конфликт в очередной раз продемонстрировал, что войскам необходимы специальные модификации бронетехники для боев в населенных пунктах. Такая машина уже несколько лет существует в России – ее создали в Нижнем Тагиле, пишет Вестник Мордовии.

Городской танк от «Уралвагонзавода»


«Главным внешним отличием модернизированного танка Т-72 с городским комплектом средств защиты является наличие мощного бульдозерного отвала, который имеет обозначение ТБС-86. С помощью данного устройства "семьдесятдвойка" способна крушить баррикады и различные завалы», – говорится в материале Льва Романова.


Также бросается в глаза установленная на башне бронированная кабина. Она позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.



«Эксперты, правда, до сих пор не пришли к единому выводу, что лучше: такая кабина или дистанционно-управляемые установки. Дело в том, что данный комплект можно устанавливать на существующие танки без значительной их переделки, в то время как ДУ потребуют более серьезных затрат при модернизации», – поясняет автор.



Необходимо упомянуть и новую модульную динамическую защиту, установленную в передней части башни и корпуса, а также на бортах «городского» танка. Задняя часть прикрыта специальными решетчатыми экранами. Также имеется оборудование, которое глушит работу радиоуправляемых фугасов.

Танк оснащен двигателем мощностью 1000 л.с., максимальная скорость боевой машины – 60 км/час, вес – 50 тонн.



«Военные эксперты высоко отзывались о "городском" танке от УВЗ, по праву считая эту разработку одной из лучших в мире. Ожидалось, что его, как и БМПТ, испытают в Сирии, но пока данную боевую машину мы видим только на полигонах и оружейных выставках», – заключает автор.

Использованы фотографии: Алексей Хлопотов
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Комментарии 34

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:34
    Каждый год показывают одни и теже фото и статью аналогичного содержания lol
    «Уралвагонзавод» представил версию танка Т-72 для уличных боев за рубежом
    https://topwar.ru/96332-.html
    Городской Т-72 впечатлил иностранных гостей на RAE 2015
    https://topwar.ru/82593-gorodskoy-t-72-vpechatlil
    -inostrannyh-gostey-na-rae-2015.html
    Аристарх Людвигович
    1. Чёрный Сегодня, 13:36
      Такая машина уже несколько лет существует в России – ее создали в Нижнем Тагиле,
      Ну написали бы адаптировали семьдесятьдвойку для боя в городе, так было бы правильнее...а то СОЗДАЛИ!!!! laughing....ох и любит этот "Вестник мордовии" пургу прогнать...
      Чёрный
      1. Сержант71 Сегодня, 14:07
        Говорят, что сегодня в Саранске, девочка, лет 4, в маршрутке спросила маму:"А если всем попросить Бога, он сожжёт главного редактора "Вестника Мордовии" за такие е....тые заголовки?" "Непобедимые сапёрные лопатки несокрушимо поступают на вооружение!" "Современный танк т72б3 превзошёл всех конкурентов" "Преимущества тентованых Уралов над мрапами очевидны" и ещё многое другое wassat
        Сержант71
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:36
      Еще десять лет будут только показывать! А делать не будут -"денег нет, но вы держитесь "! am
      Геркулесыч
    3. Алексей 2016 Сегодня, 13:38
      Это потому, что ежегодно это становится всё более самым передовым, "инновационным" и не имеющим аналогов в мире! ))) А вот Вам и "новое фото" laughing
      Алексей 2016
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:45
        Будем всё же оптимистами, надеемся, что эти танки всё таки появятся в наших войсках преодолев все бюрократические преграды.
        Гигант мысли
  2. _Jack_ Сегодня, 13:35
    Также бросается в глаза установленная на башне бронированная кабина. Она позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.
    Архаизм какой-то, ДУ модуль нужен, а не заборчик, который к тому-же сверху не прикрывает, в городе дома высокие
    Задняя часть прикрыта специальными решетчатыми экранами.
    что они так упорно эти решетка ставят, сто раз уже доказано на практике что толку от них почти нет
    Главным внешним отличием модернизированного танка Т-72 с городским комплектом средств защиты является наличие мощного бульдозерного отвала
    а вот это для города самое то, правда вопрос сколько он весит?
    А вообще для города самое главное прикрыть доп. защитой бока, заднюю и верхнюю часть, прикрыть серьёзно, даже в ущерб мобильности, а этого нет, и приходится танкистам в городе мешками с песком обкладывать танк.
    _Jack_
    1. Incvizitor Сегодня, 13:55
      Ну это ж бюджетная модификация вот по бюджетному всё и сделано а так вроде с виду и лоб и бока прикрыты.
      Incvizitor
    2. Alexey RA Сегодня, 14:07
      Цитата: _Jack_
      Архаизм какой-то, ДУ модуль нужен, а не заборчик, который к тому-же сверху не прикрывает, в городе дома высокие

      Вот ещё один "заборчик" - от страны, у которой нет проблем с ДУМВ.

      Только тут стеклоблоки побольше и есть щит на пулемёте.
      Alexey RA
      1. yehat Сегодня, 14:33
        такие варианты пулемета не очень защищают от противника, вооруженного специально для городских условий, когда на вооружении есть СВ-1367 или винторез или хотя бы кольт с коллиматором а если есть агс пламя, то это просто жесть.
        Да даже утиная дробь из обычного охотничьего ружья вполне способна вывести стрелка из строя.
        в прочем, я на абрамсе видел турели куда более качственные
        yehat
      2. _Jack_ Сегодня, 14:49
        как раз со стороны фотографа стрелок вообще не прикрыт, голова над заборчиком торчит - идеальная мишень для снайпера, никто в здравом уме не вылезет наверх за такую "защиту"
        _Jack_
  3. Kars Сегодня, 13:37
    Бюджетный вариант)со сменным командиром танка.
    Дистанционку надо делать,со сменными обьективами.
    Kars
    1. yehat Сегодня, 14:04
      дистанционка безопаснее, но она не обеспечивает адекватное реагирование.
      а какая разница, от чего сдохнуть - от попадания РПГ или от шальной пули?
      yehat
      1. Kars Сегодня, 16:42
        По идее в современном танке должна быть обеспеченная скорость реакции.в принципе долженна быть реализована концепция прозрачной брони,совмещение оптического и тепловизионного канала.а так пули в танк попадают намного чаще чем противотанковые боеприпасы.
        Kars
        1. yehat Сегодня, 16:44
          вопрос не в реакции, а в том, что обзор не такой, как у живого человека, у человека кроме глаз есть и другие органы. Например, он услышит выбивание окна. Скорость анализа обстановки потому отличается.
          yehat
    2. Alexey RA Сегодня, 14:08
      Цитата: Kars
      Бюджетный вариант)со сменным командиром танка.

      У американцев в M1A2 TUSK тоже командиры сменные? wink
      Alexey RA
      1. Kars Сегодня, 16:38
        Что сказать крутость Абрамса значительно преувеличена)
        Kars
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:40
    Раньше его копию у себя запустят в серию китайцы! У нас все как всегда -мотострелок с автоматом, и без прекрытия, под пули! !!Ибо танк много дороже полка Ванек, Петек, Федек -танк беречь нужно! sad Уроки из Чечни сделали то хоть? ??
    Геркулесыч
  5. yehat Сегодня, 13:45
    Военные эксперты высоко отзывались
    вот кто порет эту хрюкающую чушь????
    модификация для города - это хорошо, но все-ли хорошо в самой модификации?
    что касается турели, то я уверен, что лучше не дистанционная (человек лучше контролирует обстановку), но нужна более продуманная конструкция! То, что есть сейчас, это примитивная и не удачная конструкция, не лучше дистанционки. Цена тут вообще не должна никак ролять. Нужно качество.
    Активная защита. Нафига танку в городе большая подвижность? Я считаю, что есть не использованные резервы по усилению защиты, в том числе и экранами. Возможно, стоит предусмотреть дополнительную огневую точку для пассажиров как на старом легком танке М5 или шермане. Вообще, лучше нужно приспособить танк для поддержки пехотного отделения. Я нифига не эксперт, но считаю, что адаптация танка сделана далеко не так, как нужно. Есть огромные возможности по улучшению.
    yehat
    1. yehat Сегодня, 14:02
      продолжая тему - израильтяне сейчас делают много качественных разработок для усиления танков в городских условиях. Пусть "специалисты" хотя бы посмотрят, что у там уже внедрено в войска.
      Особенно интересны навороты на их новый тяжелый транспортер на базе меркавы.
      от высокопроизводительных пулеметных точек с функциями реакции на подлет дозвуковых целей, комплексов баллистических контрмер (антиснайпер, ответка миномету, слепящие системы, шумы и т.д) до продуманной системы защиты персонала.
      yehat
    2. tarakan Сегодня, 15:07
      Активная защита в городе?! Звиздец пехоте
      tarakan
      1. yehat Сегодня, 15:09
        пехота не обязана сидеть на танке или стоять в метре
        могут и подальше быть
        yehat
      2. Григорий_45 Сегодня, 16:43
        Цитата: tarakan
        Активная защита в городе?! Звиздец пехоте

        без нее звиздец танку. Просто нужно подкорректировать тактику взаимодействия и не жаться к броне вплотную, а еще качественная двусторонняя связь с командиром танка. КАЗ можно и отключить если того требуют обстоятельства
        Григорий_45
    3. Григорий_45 Сегодня, 20:01
      Цитата: yehat
      что касается турели, то я уверен, что лучше не дистанционная (человек лучше контролирует обстановку), но нужна более продуманная конструкция!

      привычнее, да, самому, да и органов чувств поболее у человека, не только зрение. Но, что получится, закрой вы стрелка сбоку, сзади, сверху? Та же бронекоробка. Ну и смысл?..
      Цитата: yehat
      есть не использованные резервы по усилению защиты, в том числе и экранами

      экран в городе будет жить несколько минут. "Потеряет" его танк, оборвет и обомнет решетки только в путь
      Григорий_45
  6. Zaurbek Сегодня, 13:46
    Этот вариант Т-72 (62/64/80) нужен был еще 1994 году и в 1999 годах. Много солдат остались бы в живых.
    Zaurbek
  7. Incvizitor Сегодня, 13:53
    Такие танки как по мне будут в городе полезнее и 90к (не МС) и лео и абрашек, надо показать их в Сирии чтобы брали, те же Египет, Индусы, Иран думаю будут довольны...
    Incvizitor
  8. Сержант71 Сегодня, 13:58
    Закупайте немедленно! Пригодится. При штурме Берлина wassat
    Сержант71
  9. лысова Сегодня, 14:44
    --- " «Эксперты, правда, до сих пор не пришли к единому выводу, что лучше: такая кабина или дистанционно-управляемые установки.... " - На это, лучше всего ответят танкисты. Причём прошедшие горячие точки. Стоит ли вообще высовываться из люка, в городской мясорубке (пыль, дым, падающий хлам, ну и снайпера ). А танк - красавец - умеют же разрабатывать и делать !
    лысова
  10. armourer Сегодня, 15:08
    Ствол короткий нужен, и габариты по меньше, и маневренности больше, автоматических пулеметов пару штук с хорошим обзором вот и будет идеальный танк городского боя
    armourer
  11. bogart047 Сегодня, 16:11
    а сколько стоит новый опытный командир танка? Дешевле, чем дистанционный пулемет?
    bogart047
  12. Григорий_45 Сегодня, 16:37
    Также бросается в глаза установленная на башне бронированная кабина. Она позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.

    проблему торчащего в люке командира за пулеметом уже давно решили с помощью дистанционно управляемой ЗПУ. К чему старье такое выкладывать? Неоднократно уже публиковали. Машину показали несколько лет назад, на выставке RAE 2015
    Григорий_45
  13. ljoha_d Сегодня, 19:01
    Всё те же дыры на тех же колёсах но только радуют более мощные бортовые экраны, которых на серийных танках конечно почему то нет.
    ljoha_d
  14. APASUS Сегодня, 20:30
    Такой отвал должен стоять на танке не как опция танка для боев в городе ,а в штатной комплектации.Рыть капониры,строить укрепления,дополнительная защита,разве мало плюсов?
    APASUS
  15. tecnik Сегодня, 21:37
    Самое лучшее бронированное средство для боя в городе это "Шилка" ЗУ 23х4 но ее волшебным образом вывели из состава вооружения сухопутных войск в период с 1994-2000г.. А так хорошо применялась и в горах и в горных городах.Угол подьема 4х стволов - 90 гр, бешеная скорострельность, противопульная броня.А теперь рекламируют чудо - панцирь, не стреляющий на ходу и неповоротливый ни горах ни в городе.
    tecnik
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