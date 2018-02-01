Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп

Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев— сказано в тексте распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.Напоминаем, что новый аэродром "Ясный" на острове Итуруп был открыт в сентябре 2014 года. Ранее военные могли использовать только аэродром "Буревестник", расположенный в 60 км от Курильска