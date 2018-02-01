22:53 01 февраля

Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп


Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России
— сказано в тексте распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.


Напоминаем, что новый аэродром "Ясный" на острове Итуруп был открыт в сентябре 2014 года. Ранее военные могли использовать только аэродром "Буревестник", расположенный в 60 км от Курильска

Использованы фотографии: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:42
    Подпишите указание об отставке Ведмедева! am
    Геркулесыч
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:50
      Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
      - А вот здесь наша бюрократия действует в правильном направлении!
      oldseaman1957
      1. Orionvit Сегодня, 16:49
        Цитата: oldseaman1957
        Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
        - А вот здесь наша бюрократия действует в правильном направлении!

        С каких это пор, военные должны спрашивать разрешения гражданских на использование таких объектов как аэродромы? В бытность Советских времён, вся аэродромная инфраструктура, была в первую очередь военной, а уже потом, как придётся. Согласовывать, это да, но просить разрешения?
        Orionvit
    2. askort154 Сегодня, 13:54
      Геркулесыч.....Подпишите указание об отставке Ведмедева! am

      Не надо переводить бумагу и чернило. Его дни уже сочтены. Вопрос, куда он себя уже "пристроил". Помнится, когда то он выдал tongue - "уйду в преподаватели ".
      Будем посмотреть ! smile
      askort154
      1. лысова Сегодня, 15:07
        После рекомендации, пойти подрабатывать преподавателям в бизнес, думаю его они, даже в технички ( не в обиду им ), в школу не возьмут - выживут.
        лысова
    3. влад66 Сегодня, 14:05
      Цитата: Геркулесыч
      Подпишите указание об отставке Ведмедева

      Геркулесыч, вот не защищаю медведева, но сейчас то за что, давно пора разместить на Итурупе ВКС и наконец то дошло до чиновничьих голов.это. hiа медведев сам уйдёт в отставку а марте. hi
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 14:17
        Давно это надо было сделать, а Медведев держал оборону до последнего, но , видимо, Шойгу всё таки додавил оппонента.
        Гигант мысли
    4. алегро Сегодня, 18:01
      в отставку давно пора,вот только кто будет в место него,не получится ли "шило на мыло",ведь они там как карты в колоде,сегодня ты сверху а завтра твой напарник по "цеху"
      алегро
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:43
    Интересно, а что , военным могли категорически запретить, под страхом унечтожения самолетов пользоваться этим аэродромом? fool Далее по Лаврову fool !!!
    Геркулесыч
    1. askort154 Сегодня, 14:05
      Геркулесыч.....Интересно, а что , военным могли категорически запретить, под страхом унечтожения самолетов пользоваться этим аэродромом?


      Это называется - "аэродром совместного базирования". Это не просто военный самолёт эксплуатируется на гражданском аэродроме.. Это целый комплекс функциональных и инфраструктурных соглашений в обеспечении безопасности полётов между двумя различными ведомствами на данном аэродроме. Это серьёзное дело. У нас не так много в РФ аэродромов совместного базирования. yes hi
      askort154
      1. Laksamana Besar Сегодня, 16:20
        Цитата: askort154
        У нас не так много в РФ аэродромов совместного базирования. yes hi

        У нас все аэродромы совместного базирования, но не все с Минобороны. wink
        Laksamana Besar
  3. silberwolf88 Сегодня, 13:47
    чем больше точек базирования освоит военная авиация в данном регионе тем лучше (проблем хоть отбавляй ... территориальный спор с Японией ... цирк с конями вокруг КНДР ... приличная группировка из тана) ... район сложный и применение ВКС здесь может сыграть решающую роль по защите интересов России ...
    silberwolf88
    1. x.andvlad Сегодня, 13:57
      Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
      И это правильно. Имеем полнейшее право, даже не смотря на все ожидаемые протесты из страны Японии.
      x.andvlad
  4. faterdom Сегодня, 13:49
    Хоккайдо - наш! Даешь Народную Республику Айнов! Требуем полностью вернуть Окинаву героическому японскому народу!
    faterdom
    1. Sauron80 Сегодня, 14:03
      Даешь громкий вой с японских островов и коллективное сеппуку!
      Sauron80
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:29
        Сначала по дипканалам пуки, потом сеппуки))
        Генерал Песчаных Карьеров
  5. faterdom Сегодня, 14:04
    Цитата: Sauron80
    Даешь громкий вой с японских островов и коллективное сеппуку!

    Ну почему же - пусть сосредоточат свои поллюции на Окинаве!
    faterdom
  6. Uncle Lee Сегодня, 14:12
    Цитата: Геркулесыч
    Подпишите указание об отставке Ведмедева! am

    Я бы подписал ! И со мной скоко миллионов подпишет ? bully
    Uncle Lee
  7. Монархист Сегодня, 15:00
    Цитата: влад66
    Цитата: Геркулесыч
    Подпишите указание об отставке Ведмедева

    Геркулесыч, вот не защищаю медведева, но сейчас то за что, давно пора разместить на Итурупе ВКС и наконец то дошло до чиновничьих голов.это. hiа медведев сам уйдёт в отставку а марте. hi

    Камрады, поживем и увиде : кто из кабинета,а кто в кабинет
    Монархист
  8. Монархист Сегодня, 15:08
    "правильтство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп " ,а Токио об этом спросили? Они ужасть как нравится, ещё чего доброго в угол поставят: ДАМа, Лаврова и С. К.
    Монархист
  9. лысова Сегодня, 15:14
    Развивать инфраструктуру и ВС, давно было пора на Курилах. А какие там ресурсы !!! Вот только порядочных людей у власти, там ставить.
    лысова
  10. komrad buh Сегодня, 16:11
    Щас японцы выть начнут!
    komrad buh
    1. Пленник Сегодня, 17:25
      От обморока отойдут и конечно же сразу начнут. Глядишь и санкционофилы проявят озабоченность. Куда же без них, без озаботов. winked
      Пленник
    2. Боло Сегодня, 18:08
      их вой для нас песня, значит все правильно сделали!
      Боло
  11. ланс Сегодня, 17:28
    счас умру от смеха, коллеги это кто сказал что путин отправит в утиль медведева? а где взять новую команду с премьером. или тут один коллега выразил желания стать президентом-кто готов его поддержать? нет желающиих? а про коней на переправе? аэропорт конечно нужен, но лучше отдельно и чисто вкс, а это полумера.
    ланс
  12. rehev931 Сегодня, 17:51
    японцы по любому вой поднимут!!!
    rehev931
    1. алегро Сегодня, 18:10
      пусть воют в захлеб,а мы должны делать то что нужно нашей стране,и посылать их куда подальше
      алегро
  13. алегро Сегодня, 18:07
    вообще то это давно нужно было сделать,ну как говорится лучше поздно,чем никогда
    алегро
  14. Ураган70 Сегодня, 21:32
    Цитата: oldseaman1957
    Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
    - А вот здесь наша бюрократия действует в правильном направлении!

    А ей перед выборами деваться некуда...
    Ураган70
  15. Ураган70 Сегодня, 21:34
    Цитата: Orionvit
    Цитата: oldseaman1957
    Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
    - А вот здесь наша бюрократия действует в правильном направлении!

    С каких это пор, военные должны спрашивать разрешения гражданских на использование таких объектов как аэродромы? В бытность Советских времён, вся аэродромная инфраструктура, была в первую очередь военной, а уже потом, как придётся. Согласовывать, это да, но просить разрешения?

    А с тех пор, уважаемый коллега, как нашу страну посетили Меченый и ЕБН! Я думаю, вы, понимаете о чем я...
    Ураган70
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