11:04 02 февраля

Не хочу в такую Россию, или Кто остановит карельскую мафию?

Интересные дела происходят в стране, именуемой Россией. С одной стороны, даже утюги и холодильники рассказывают о том, как мы крепчаем и хорошеем и как нам будет еще лучше после 18 марта.

С другой стороны, в некоторых регионах жизнь на поверку так прекрасна, что поневоле понимаешь, как здорово, что до той же Карелии больше 2 тысяч километров.

А, собственно, что там в Карелии?


А в Карелии у нас такой беспредел происходит, что просто диву даешься. И происходит он уже давно. До трагедии недавно дело дошло, а так один из ведущих блогеров, Сергей Колясников (он же Zergulio), уже довольно длительное время ведет борьбу и пытается помочь гражданам Карелии.

Нельзя сказать, что с успехом. Колясников – не Дон-Кихот, а противостоят ему отнюдь не мельницы. Вообще, тем, кому интересна полная картина, рекомендую страницы Сергея в интернете. Там масса информации, скринов и копий документов.

Я же, будучи ограничен рамками статьи, дам некую выжимку.

Учитывая недельный срок, который я потратил на ознакомление с ситуацией, вот такое вышло понимание.

В Карелии в целом и Петрозаводске в частности происходят интересные вещи.

Группа лиц, пользуясь привилегированным статусом, выражаясь простым языком, организовала грабеж жителей Карелии.

Конечно, на их стороне сыграла всеобщая юридическая неграмотность, но в первую очередь – полнейшее покровительство всех властных структур без исключения. Всех.

Речь идет о целой когорте юридических лиц, которые работают на рынке недвижимости и безнаказанно обманывают и грабят жителей Карелии. Под разными вывесками.

Квартиры, которые стоят на рынке 2 миллиона, в результате обходятся людям в 3, а то и 4 раза дороже. Но выясняется это, как говорится, «по ходу пьесы». Люди не могут выплатить неподъемные суммы, возвращают квартиры — и все равно остаются должниками, с детьми оказываются на улице.

Ни один суд в Карелии (а все коловращения вокруг фирмы «САНА» и ее дочек-отпрысков идут не один год) не признал ни одну сделку противозаконной или кабальной.



И в настоящее время квартирный бизнес ведется по откровенно мошенническим схемам, с подделыванием подписей и без какого-либо шанса выиграть дело в суде.

Почему?

Все просто. Вся без исключения власть – «в теме».

Прокурор Карелии Карен Габриелян, например, призывает "не политизировать конфликт". Он убежден, что нельзя называть эти сделки кабальными, а во всем виноваты какие-то посредники. Против которых возбуждено и рассматривается уголовное дело.

Но не посредники довели до разорения и лишения жилья и теперь до самоубийства жителей Карелии. А вполне конкретные «удачливые бизнесмены».

И фамилии их уже давно оглашены. Да они и не скрываются. Наоборот, с завидной регулярностью показываются в судах, где выбивают «долги» из своих клиентов и отбирают у них жилье.

Это в первую очередь некий господин Андрей Свидский. Учредитель изрядного количества фирм и ИП, в том числе самых главных грабителей: ИП Свидский и ООО САНА+. Это на «работе» этих фирм лежит ответственность в том числе и за смерть жителя Петрозаводска.

Есть у Свидского две руки. Братья Шмаеники. Виктор и Анатолий. Анатолий Шмаеник – это мозг всего холдинга «САНА», но наиболее нам интересен Виктор.



Виктор Шмаеник – гражданин США. В этом, конечно, нет ничего такого, гражданство США – это еще не доказательство. Да, у Виктора дети там живут, и, думаю, неплохо живут.

Но в 2008 году Виктор Шмаеник вернулся из США, чтобы жениться. И тут начинается самое интересное.

Женой американского бизнесмена стала Ольга Сергеева, теперь Ольга Шмаеник. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Республики Карелия. Руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия». Депутат от Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия.

И тут, как говорится, карта поперла…

Верю сам и другим рекомендую верить тому, что пишет у себя Колясников. А он говорит о том, что в Карелии сложилась просто омерзительная обстановка. Которую можно охарактеризовать как мафиозную.

И жители Карелии могут сколько угодно строчить жалобы в различные инстанции. Это просто бесполезно. Даже Путину. Кстати, Путину – в особенности.



Если для кого-то это является секретом, открою его. При попадании в АП жалоба будет возвращена на рассмотрение… в областную/краевую администрацию. И пойдет ниже по инстанциям. Ну действительно, не будет же администрация президента рассматривать тот поток жалоб, который идет в адрес Путина. Давайте серьезно к этому относиться.

И жалобы вернутся в Карелию. Где все схвачено.

Вот ответ заместителя премьер-министра Республики Карелия И. В. Ширшова. Два листа воды, последний абзац – по теме.

Не хочу в такую Россию, или Кто остановит карельскую мафию?



Прокуратура? Но о прокуроре республики Габриэляне уже было сказано.

Суды? Ходит, правда, по Петрозаводску слух, что одна обманутая гражданка выиграла суд и получила со Шмаеников свое. Судья городского суда…

Даже омбудсмен Карелии, господин Геннадий Сараев, тоже в доску «свой». С 2013 года — руководитель регионального исполнительного комитета партии… «Единая Россия»!

Кстати, в истории с самоубийством отца четверых детей, к Сараеву тоже обращались. Ответ был: я держу ситуацию на контроле, пока права детей не нарушены.

Действительно, пока детей не выкинули из квартиры, можно спать спокойно. Посмотрим, что господин Сараев предпримет, когда реально загорится. И чем поможет детям.

Пока что господа Свидские (Андрей, Николай и Александр) и Шмаеники (Анатолий, Виктор и Ольга) ведут себя как полноценные хозяева не только своей жизни, но и всей республики.

А что, все схвачено. И остальные партайгеноссе типа Сараева, Габриэляна, Ширшова и прочих коллег будут и дальше покровительствовать союзу бизнесменов и политиков.

Что там, какие-то людишки, правда? Главное что? Главное – красивые отчеты и хорошая пресса.

Кстати, в прессе неплохо освещают случай с самоубийством. Дескать, и отцом покойный был не ахти (а в некоторых случаях и отцом-то не был), и пил, и буянил… Как обычно, впрочем.

А голоса родных, близких, друзей и (что немаловажно) детей – это так…

Приведу примером письмо одного из пытающихся добиться правды.

Самой мерзкое в этих историях: УНИЖЕНИЕ. Ты понимаешь, что ты — никто, ноль. Когда Шмаеник понимает, что человек идет в суд, он срывает с себя маску доброго дядюшки и показывает свое истинное лицо. Суд… Когда я шла в суд, я была уверена, что я гражданин Российской Федерации, патриот, я родилась, живу, ращу дочь в своем маленьком красивом городе. Суд меня защитит. Я выплачу неустойку за то, что расторгаю договор и забуду САНА, как страшный сон. Но то, что творится за дверями суда, это же театр абсурда, шоу фриков. Шмаеник выступает ведь не только директором ООО "САНА РЕАЛ ЭСТЕЙТ" (миллион названий с использованием слова САНА), в данный момент он не является директором ООО САНА+, эти права перешли Свидскому А.А., но и является представителем в суде от ИП Свидский А.А.

Так вот, он кричит, машет руками, достает из недр своих папок грязное белье. И у него на руках главный КОЗЫРЬ: МЫ — неплательщики, мы — низшая каста, у нас нет прав. ОН — ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА.

Поэтому он забирает по суду квартиры, оставляет себе уплаченные ранее суммы, подает иски на возмещение судебных расходов и имеет пострадавших во все, что можно.

Решения судов… Тоже интересно. Многие отчаиваются и заканчивают все на городском суде, на одном заседании. Дольше редко рассматривают, ведь все уже судьям известно, дела как под копирку рассматриваются с 2008 года массово.

Как происходит обычно? Люди подают на расторжение договора, получают отказ, с них взыскивают задолженность плюс пени.

Человек съезжает с квартиры, без копейки денег, на съемную…

Не десятки. Сотни договоров. И никакой, повторю, никакой возможности быть услышанным. Никакой возможности получить от государства то, на что имеет право гражданин по Конституции.

Защиту. Справедливое рассмотрение дела в суде. Справедливый приговор.

Но нет. И тут возникает только один вопрос: что должно произойти, чтобы ситуация вдруг изменилась?

В то, что господа «бизнесмены» Свидские и Шмаеники и крышующие их представители власти в конце концов нажрутся, веры нет никакой. Денег много не бывает.

Вмешается господин Путин и окоротит своих чиновников (да, говорят, что глава РК тоже «в теме») гневным криком? Сомнительно. До Путина еще достучаться надо каким-то образом.

Замкнутый круг обмана, грабежа и беззакония. Под четким контролем властей.

Это о такой великой России говорил в конце прошлого года господин президент?

Что-то не очень в нее хочется, если честно.

Источник: http://zergulio.livejournal.com.
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
    Мда ... belay и это надо выложить сейчас перед выборами what ...ау ВВП срочно высылай в КАРЕЛИЮ своих гонцов разруливать это безобразие.
    У нас в Новосибирске тоже дольщиков кидают как последних лохов...закон пока никак не ограничивает мошенников в этой сфере ...это проблема и очень в моральном плане для государства неприятная проблема.
    Нельзя чтобы жулики и мошенники процветали на нуждах людей...вот где государство должно показать свою власть.

    Роман указываю на ляп в официальном документе ...нехорошо выкладывать снова такое...надеюсь вы понимаете о чем я говорю.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:54
      А в Карелии у нас такой беспредел происходит, что просто диву даешься.
      а это ,по всей стране. "хорощо" только по Первому Каналу . посмотрите что в Иркутске творится,в Татарстане, на Урале-князьки удельные...жизнь-она не передача Соловьёва...[media=http://www.yapfiles.ru/show/18
      53574/b7244d15c761069932916e36f7085ac2.mp4.html]
      андрей юрьевич
      1. игорка357 Сегодня, 08:41
        Вот при Наваленыше то заживем,а Грудинин так вообще всех клубничкой-земляничкой одарит..Владимир Вольфович нам ноги в Индиском омоет..ну а уж если Ксения...так вообще молочные реки и кисельные берега!Так вот уважаемый андрей юрьевич,именно без заглавных,предложите свой вариант,ведь всем понятно,что статья антиПутинская,и что соберуться тут именно приверженцы "либерастной пятоколонноймаршемиллоннойбелоленточной жоппазицЫи!
        игорка357
        1. 210окв Сегодня, 09:32
          Навальный ..Грудинин...Они что ли эти авгиевы конюшни создали?Все при ЕБНе и его последователе.Понятно что навальнята те еще какашки...Но и дальше так жить НЕЛЬЗЯ!
          Цитата: игорка357
          Вот при Наваленыше то заживем,а Грудинин так вообще всех клубничкой-земляничкой одарит..Владимир Вольфович нам ноги в Индиском омоет..ну а уж если Ксения...так вообще молочные реки и кисельные берега!Так вот уважаемый андрей юрьевич,именно без заглавных,предложите свой вариант,ведь всем понятно,что статья антиПутинская,и что соберуться тут именно приверженцы "либерастной пятоколонноймаршемиллоннойбелоленточной жоппазицЫи!
          210окв
          1. Комментарий был удален.
      2. Pax tecum Сегодня, 10:44
        ЕдРо.., "Своих не сдаем"©, а если сдаем, то это не свои.
        Помните, как то довно собрали в славном городе Одессе преступный кагал у стеночки и из пулемета поверх голов.
        Говорят, преступность там куда то исчезла, опосле этого "акта гуманизма".
        А, сейчас нужно такой вот "преступный сговор властных структур" не поверх, а в головы.

        Нынешняя власть создала именно эту атмосферу ненависти, безнаказанности и вседозволенности. Поставила народ в условия экономического рабства.
        Интересно, ведь когда-то принадлежность к "ЕдРо" будет оцениваться термином "враг народа"...
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 10:59
          Как выражается мой боевой товарищ, по отношению к преступникам во власти, ворам и казнокрадам: "Звук взводимого курка заменяет полчаса воспитательной беседы, а выстрел в колено меняет мировоззрение".
          Pax tecum
    2. Esoteric Сегодня, 07:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Роман указываю на ляп в официальном документе ...нехорошо выкладывать снова такое...надеюсь вы понимаете о чем я говорю.

      Кому надо, вычислит всё по регистрационному номеру. В каждом регионе своя такая же кабала. У нас, например, среди новостроек можно встретить деревянную "халупу" или двухэтажный деревянный дом, с хозяевами которых застройщикам не удалось найти общий язык - не удалось вселить пять человек в однокомнатную квартиру или две семьи в "двушку" belay
      Esoteric
    3. сибиралт Сегодня, 07:43
      Обманутых дольщиков и в Подмосковье пруд пруди. И что? Кто-то в 2014 году искусственно обвалил рупь и убеждал страну, что россиянам платили зарплату больше чем они на самом деле зарабатывают. Вот у застройщиков и полетели все расчеты по стоимости строительства. Стройматериалы и тарифы взлетели в цене, а подрядчики за копейки работать отказываются. Есть, конечно, и жулики, но это отдельный вопрос. Таки, понятно кого и что прикрывают местные князьки. Тут хоть зажалуйся, все одно без пользы. Такова у нас система государственного устройства. hi
      сибиралт
  2. m.cempbell Сегодня, 06:47
    Тема животрепещущая не только для Карелии. У нас, в Тюмени, я тоже могу привести подобные примеры, но думается, что тема немного непрофильная для ВО... Хотя с чего-то начинать надо...
    m.cempbell
  3. XII легион Сегодня, 07:01
    Злободневная я так понимаю статья
    Россия, что поделать - каков поп, таков и приход.
    Спасибо!
    XII легион
    1. игорка357 Сегодня, 08:49
      Провославные люди не на попа молились и не его Боготворили!Если вы тупо услышали поговорку,не надо её постить,только дураком себя показываете!В ваших бедах и в вашем лично бессили не Путин виноват!Или ему может в каждом дворе убираться,а то ведь грязно во дворах России,ну так что же, скажем тупо это не мы.. "Каков поп таков и приход"..позоритесь только!
      игорка357
  4. vlad007 Сегодня, 07:01
    В Карелии действительно чиновничий беспредел - мои знакомые 2 года не могут получить участок земли под строительство, причем конкретный участок есть, есть кадастровый номер, план и т.д., нет решения о его выделении под данное строительство.
    vlad007
    1. Sancho_SP Сегодня, 07:19
      А участок чей? В их собственности? А если нет - какие основания его выделения?
      Sancho_SP
      1. vlad007 Сегодня, 07:59
        Цитата: Sancho_SP
        А участок чей? В их собственности? А если нет - какие основания его выделения?


        Конечно в их собственности. Участок подбирали рядовые исполнители, люди очень добросовестные и ответственные, подбирали по команде сверху, с учетом наличия инфраструктуры (эл. снабжение, дороги и пр.). Подобрали и представили "на верх", вот тут все и заглохло. Официальные причины - надо провести тендер, надо то, надо сё. А воз и ныне там.
        vlad007
      2. давно в запасе. Сегодня, 08:07
        у меня знакомые не могут оформить участок в собственность .хотя документы на него у них есть аж с 1874г..все дело в том что он находится центре города.юристы кто занимается такими вещями честно говорят -не сможем.не взирая что все в порядке.ну не подписывают и все..и суды были и все пофиг..20 соток в элитном месте города это вам не хухры мухры..
        давно в запасе.
        1. игорка357 Сегодня, 08:53
          С 1874...?Вы не попутали ничего?Ё-маё,так этож у меня в Подмосковье целая деревня своя,прадеду принадлежала,вай...так там наверное еще и все жители мои... laughing Точно,пойду ка родословную поднимать,да по судам бегать...но т олько что бы не рублика не заплатить,то ведь моему раскулаченному деду принадлежало...отдайте!Вот народ у нас...халява превыше всего!
          игорка357
          1. давно в запасе. Сегодня, 09:09
            я понимаю что с головой у вас не особо..но документы на дом есть..и кто и когда там родился тоже есть.и домовая книга тоже есть.а вам да..бежать пора и быстро..а то лекарств может не хватить..
            давно в запасе.
            1. игорка357 Сегодня, 09:14
              1874...я правильно понял,и вы различаете цифры...?Документы с такого времени не имеют никакой юридической и правовой силы,не тупите!И еще запомни "бежать пора и быстро",при-чем без единой заглавной..участок земли,и постройки на нем,две разные вещи!
              игорка357
              1. давно в запасе. Сегодня, 09:21
                да правильно поняли..да документы от 1874 не имеют юридической силы.но вы по своей торопливости не поняли главного... С1874..и на более позднее время вплоть до новейшего они тоже есть..а вот землю оформить не дают..не запрещают-все законно но не дают..может попробуете помедленней читать чтоб так быстро выводы не делать?
                давно в запасе.
                1. игорка357 Сегодня, 09:34
                  Я уже давно сделал,был некий дом на чужой земле..земля никогда этому дому и его семье не принадлежала,дома нет,тех людей нет,земля чужая..теперь родственники через три п..ды-колено хотят прикупить элитную землю,на которой некогда стоял дом,принадлежащий их троюродным папиным племянникам по дедушке-от маминой двоюродной сестры,так предложите нормальную сумму,уверен не откажут,хотите за копейки или ниже рыночной хрен вам!Я достаточно толково обьяснил?
                  игорка357
                  1. давно в запасе. Сегодня, 10:00
                    дом есть и до сих пор.и эти люди в нем живут..и они прямые потомки тех кто жил там до них..так что то что вы сделали лучше никому не показывать..просто стоит он таком месте где 1 сотка стоит около 2лямов..
                    давно в запасе.
  5. Vard Сегодня, 07:04
    Объёма знаний по арифметике за третий класс достаточно что бы просчитать любой договор по деньгам... В конце концов есть интернет, там посмотреть... И чего потом жаловаться... Если сами всё подписали...
    Vard
    1. давно в запасе. Сегодня, 07:43
      может и так.но почему вы решили что если вас обманули то жаловаться не надо?понятно что лучше вообще не брать никаких кредитов -но и позволять лапошить людей тоже нельзя.а сращивание власти и бизнеса это как? вообще то не положенно но это уже норма.
      давно в запасе.
      1. Vard Сегодня, 08:19
        Жаловаться? Конечно не надо... если у вас есть обоснованные претензии, подавайте в суд... В данном случае о признании сделки кабальной...
        Vard
        1. давно в запасе. Сегодня, 08:29
          а дальше?в суд идти деньги нужны и немалые.а деньги уже вложенны.да суд..у нас вон убило женщину глыбой с крыши и что?директор управляющей сразу в больничку -здоровье резко кончилось.а потом и вовсе свели дело к штрафу.в чем проблема то-оба его сына в прокуратуре нашей работают..как и в данном случае.и все законно..
          давно в запасе.
          1. Vard Сегодня, 10:32
            Это вы не в курсе... Заявление в суд пишется от руки в произвольной форме... И тут надо хорошо подумать чего вы хотите... Если денег... это одно... если посадить это другое... И должно быть на руках постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти... Расходы на все мои суды были в основном на канцелярские принадлежности...
            Vard
      2. игорка357 Сегодня, 08:57
        Позволять облапошивать кому?Народ сам себя позволяет лапошить!
        игорка357
        1. давно в запасе. Сегодня, 09:12
          странно.вы уже говорить начали от имени народа?раньше себе это позволял только местный сумасшедший ольгович..видимо смена подрастает..
          давно в запасе.
          1. игорка357 Сегодня, 09:18
            Несете чушь,даже не поняли суть моего поста!Вы считаете что государство должно присматривать за каждым,что-бы его не обманули?Ну что за детский лепет?Если у нас народ любящий халяву,то с этим не поспоришь!
            игорка357
            1. давно в запасе. Сегодня, 09:25
              по поводу чуши обратитесь к себе.я никогда не говорю от имени народа и тем более государства а вы себе это позволяете..государство не должно-оно обязанно защищать своих граждан.не знали?в том числе и от любителей халявы..
              давно в запасе.
              1. игорка357 Сегодня, 09:38
                Так мы и есть любители халявы,вам 90% посетителей сайта это скажут.. laughing И я от имени народа тоже не говорил...я же сразу вам сказал,вы даже сути моего высказывания не поняли.. tongue
                игорка357
                1. давно в запасе. Сегодня, 10:01
                  действительно не понял сути .. может вам надо на русском было писать а не на фене?
                  давно в запасе.
    2. игорка357 Сегодня, 08:56
      Там даже арифметика не нужна,там просто читать надо уметь,и договор полностью читать...у нас народец такой,сумму увидали..."оооо все ништяк беру",а потом,когда прижимает им говорят "ну вот же,вы же сами подписали"..и тогда наш народец обожающий халяву,начинает орать "обман..мошенничество"....
      игорка357
      1. давно в запасе. Сегодня, 09:13
        у вас это где?
        давно в запасе.
        1. игорка357 Сегодня, 09:15
          У нас,это на моей Родине,в России,у нас,это у Русских!
          игорка357
          1. давно в запасе. Сегодня, 09:27
            не знаю..у нас у русских ништяк не говорят..и тем более халявщиков не любят..
            давно в запасе.
            1. игорка357 Сегодня, 09:42
              У вас у русских возможно,у нас у Русских всега и везде говорят ништяк,а если вы не считаете свое потомство Русскими,и нашу Родину Россией,то прям беда,вы застряли в прошлом,и всех нынешних Россиян считаете не Русскими!...В общем Вы меня извините если-что,но с человеком не утруждающим себя заглавными,да к тому-же мало смыслящим в правовых вопросах недвижимости и земельных участках,я,очень длинный диалог вести не настроен!
              игорка357
              1. давно в запасе. Сегодня, 10:07
                причем тут вы и моя родина и тем более потомство?и да я не россиянский..а советский.кому присягу давал тому и верен..я и смотрю как вы смыслите в земельных вопросах-говорить то грамотно не можете.а заглавные-не хочется капс переключать..беда страны именно в том что много юристов да знатоков земельного вопроса появилось-а как дело сделать так и нет никого..да и не знаю я такого подвида русских которые вместо русского языка говорят на фене..
                давно в запасе.
  6. тасха Сегодня, 07:17
    Не десятки. Сотни договоров. И никакой, повторю, никакой возможности быть услышанным.

    Что-то я сомневаюсь. При таком количестве участвующих...
    Долевое строительство само по себе ещё та лотерея. И что за договор такой, по которому стоимость жилья вырастает в три-четыре раза. Роман, читали что там пишут?
    тасха
  7. Sancho_SP Сегодня, 07:18
    То что все - это ясно и так. Ну а о чем там речь в этой сане? Что случилось то вообще?

    На первый взгляд - очередные хитрожопцы типа валютных ипотечников (которым туда и дорога).
    Sancho_SP
  8. Сашк0 Сегодня, 07:48
    При всем моем сочувствии к дольщикам. Могу сказать следующее:
    брать ипотеку в валюте или у мало известных банков или структур, это пример того как жадность побеждает здравый смысл. Устал я уже от того что кто то решил скроить 2-4%от ставки ниже рынка, а потом митингуют, что государство всем должно. У меня 2 ипотеки в Сбербанке, обе квартиры построились, обе сдались, по одной из них 4 года платить осталось, по другой 8, все в рублях, все прозрачно. По этому я не понимаю людей, если дом не достроили то понятно, застройщика на вилы, но когда человек сам выбирает из жадности мутную контору, а потом плачет "помогите", это меня не трогает.
    А по тому что долг больше чем стоимость жилья, нынче есть механизм банкротства физ. лиц.
    Людей жаль но я в Москве на этих валютных ипотечников насмотрелся, которые сначала думали , что самые умные, а потом оказалось что в России нужно в рублях кредиты брать, в общем опять дядя Вова из общих денег должен кому то помочь желательно ещё и компенсацию выплатить и от налогов освободить, а остальных зажать по сильнее.
    Сашк0
    1. игорка357 Сегодня, 09:00
      Вооо,хоть одна здравая мысль,только я ваш посыл переведу на обычный и всем понятный язык "Мы обожаем халяву,да холяву подешевле"...а потом,государство помоги.. laughing
      игорка357
    2. сорок восьмой Сегодня, 09:21
      А разве государство не должно?
      Да, валютные ипотечники решили, что самые умные и самые хитрые. Это коробит. И тем не менее, люди оказались в беде, люди в общей массе русские. И люди, для которых эта сумма краеугольная.
      Русские своих не бросают? На фоне очередного прощенного долга Киргизии я вижу, что русские не бросают весь мир, кроме самих русских.
      При этом механизм помощи этим ипотечникам не такой уж сложный или затратный. Как я это вижу: государство вполне могло выкупить ипотеки у банков и перевести все в один из государственных - ВЭБ или ВТБ например, и собирать платежи по курсу доллара по 40 рублей или 45. Урок, что не надо пытаться весь мир обмануть, для таких людей будет преподан, и вместе с тем государство поможет с весьма ощутимой частью долга.
      Вчера эти люди попали в трудное положение, и если бы государство им помогло, то глядя на это, мне было бы гораздо спокойнее осознавать, что если завтра в беду попаду я, то не останусь с ней один на один.
      сорок восьмой
  9. Лесс Сегодня, 08:09
    Ситуация, конечно, ужасная. Вот только я не понял каким образом происходит обман граждан? Суд отнимает квартиры на основании не платежей это я понял. Квартиры продаются по завышенной цене это я тоже понял. Граждане покупая квартиры знают сумму ежемесячных платежей. Значит они могут выплачивать эту сумму. Так где в статье описана схема благодаря которой твориться беспредел? Или беспредел заключается только в отъёме квартир у неплатильщиков? Про подделку подписей вот написали, а пояснить с какой целью их подделывали не судьба? Я уже что-то слышал об этом скандале, но сама по себе данная статья не содержит никакой конкретики...
    Лесс
    1. игорка357 Сегодня, 09:03
      Содержит-содержит...зри в корень,как говаривал всем известный Козьма.."Путингетьвластинетьроссиявставайсколенб
      елыйдомштурмомнавальныйнашпрезидент"....ой простите за флуд.. laughing !
      игорка357
      1. Лесс Сегодня, 09:12
        ¡No pasarán! lol
        Лесс
  10. VIK1711 Сегодня, 08:38
    довели до разорения и лишения жилья и теперь до самоубийства жителей Карелии

    И нахрена само...? На ружьё денег не заняли? И на патроны с ноликами... И в гости к ним зайти. А потом можно и всё остальное!
    VIK1711
  11. Чебуратор Сегодня, 08:42
    Мафия обосновалась не только в Карелии...
    Отлично что появляются такие статьи
    Чебуратор
    1. давно в запасе. Сегодня, 08:47
      нельзя о мафии так..это не прилично по отношению к вертикали власти..
      давно в запасе.
      1. игорка357 Сегодня, 09:22
        Ааа..ну так все встало на свои места.. laughing ,я то думал вы за знакомых в статье порадели,ан нет ошибся...оказывается банальное "Путингеть"... wink
        игорка357
        1. давно в запасе. Сегодня, 09:28
          причем тут путин?а..ну у вас слов не много.. понятно..Эллочка людоедка?
          давно в запасе.
  12. Northern warrior Сегодня, 09:06
    Все самоубийцы - слабаки и нытики ! Нужно было завалить того, кто сделал гадость, а не устраивать самовыпил. Неужели так проблематично достать пару гранат Ф-1 и старую ружбайку 16-го калибра ? Более грозные изделия можно купить у "детей гор", если есть выход на нужных людей. Вариантов наказать мошенника масса, но для этого нужна смелость и дерзость.
    Northern warrior
    1. Vard Сегодня, 10:38
      Это вы зря... это статья... можно же разучить бросок через бедро... кстати один из самых простых приёмов... отлично работает да же против вдвое большего по массе...
      Vard
      1. Northern warrior Сегодня, 10:43
        Если человека довели до ручки, то ему, по большому счету, наплевать на дальнейшую судьбу.
        Northern warrior
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