Беларусь подняла транзитную пошлину для российской нефти

В Республике Беларусь на волне роста цен на нефть марки Brent до 68-71 доллара за баррель решили повысить транзитную пошлину для перекачки российского «чёрного золота» в Европу на 6,7%. Цена за транзит по маршруту Унеча – Адамова Застава составит более 307 рублей за тонну (без НДС), по маршруту Унеча – Броды – почти 132 рубля.Напомним, что в 2016 году Минск объявлял о готовности повысить цены на транзит российской нефти сразу на 50%, выражая неудовлетворение тем, что Москва ограничила объёмы беспошлинных нефтяных поставок в Беларусь. Однако тогда удалось договориться. Повышение в итоге составило (на начало февраля прошлого года) – 7,7%. Теперь Минск решил поднять цену на транзит дополнительно.На этом фоне власти Белоруссии заявили о том, что к 2020 году намерены увеличить экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции до уровня в 7 млрд долларов в год. Это примерно в 1,4 раза больше, чем в 2017-м. Отмечено, что агропродукция РБ сегодня экспортируется в десятки стран мира, включая страны Южной Америки и Ближнего Востока. Однако самым крупным рынком сбыта для РБ остаётся Российская Федерация. Так, увеличение экспорта молочных продуктов в РФ позволило республике выйти на третье место в мире по экспорту сливочного масла и на четвёртое – по сыру и сырным продуктам.