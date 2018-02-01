22:50 01 февраля

Беларусь подняла транзитную пошлину для российской нефти

В Республике Беларусь на волне роста цен на нефть марки Brent до 68-71 доллара за баррель решили повысить транзитную пошлину для перекачки российского «чёрного золота» в Европу на 6,7%. Цена за транзит по маршруту Унеча – Адамова Застава составит более 307 рублей за тонну (без НДС), по маршруту Унеча – Броды – почти 132 рубля.

Напомним, что в 2016 году Минск объявлял о готовности повысить цены на транзит российской нефти сразу на 50%, выражая неудовлетворение тем, что Москва ограничила объёмы беспошлинных нефтяных поставок в Беларусь. Однако тогда удалось договориться. Повышение в итоге составило (на начало февраля прошлого года) – 7,7%. Теперь Минск решил поднять цену на транзит дополнительно.

Беларусь подняла транзитную пошлину для российской нефти



На этом фоне власти Белоруссии заявили о том, что к 2020 году намерены увеличить экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции до уровня в 7 млрд долларов в год. Это примерно в 1,4 раза больше, чем в 2017-м. Отмечено, что агропродукция РБ сегодня экспортируется в десятки стран мира, включая страны Южной Америки и Ближнего Востока. Однако самым крупным рынком сбыта для РБ остаётся Российская Федерация. Так, увеличение экспорта молочных продуктов в РФ позволило республике выйти на третье место в мире по экспорту сливочного масла и на четвёртое – по сыру и сырным продуктам.

Использованы фотографии: www.belneftekhim.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Тралл Сегодня, 14:38
    А российский рубль с момента введения прошлогодних пошлин по отношению к белорусскому потерял 9,3%.
    Таким образом, получается снижение пошлины на 2,6%, а не повышение на 6,7.
    Укрепляйте национальную валюту, господа smile
    Тралл
    1. Partyzan Сегодня, 14:44
      Цитата: Тралл
      Укрепляйте национальную валюту, господа

      и золотой запас у батьки пополнять надо
      Partyzan
      1. avt Сегодня, 14:52
        Цитата: Partyzan
        и золотой запас у батьки пополнять надо

        Шумероукры уже так пополняли , даже вообще без всяких пошлин отсасывали газ. Ну и как? ,,Помогли тебе сынку твои ляхи ?"Бацка заигрался в своём сувярянитете в лукономику по самое не балуйся и единственный выход знайшол - списать убытки на Россию, НО -,,Я сувярянитетом не торгую". Слышали гораздо южнее и ,,соловьиной мовой" .Теперь вот ён решил по великолитвински пропеть , наверное решил - на ней прокатит.Печально ....но факт.
        avt
        1. alexhol Сегодня, 19:31
          Пока в России лишние деньги вкладывались в прекрасные виллы Евросоюза, виноградники и дворцы, в Беларуси происходила модернизация перерабатывающей промышленности. Как вы говорите "печально... но факт".
          alexhol
          1. avt Сегодня, 19:54
            Цитата: alexhol
            Пока в России лишние деньги вкладывались в прекрасные виллы Евросоюза, виноградники и дворцы, в Беларуси происходила модернизация перерабатывающей промышленности.

            На практически 100 миллиардов $ из России в виде преференций -скидок на углеводороды и прямых кредитов , которые Бацка отдаёт с ..новых кредитов . Ну и где ваше ,,белорусское чудо"от
            Цитата: alexhol
            в Беларуси происходила модернизация перерабатывающей промышленности

            Если опять , ровно также как и шумероукры плюёте в руку дающему ? Про МЗКТ и пляски Бацки про -дайте нам месторождение и денег в придачу вспомнить неохота?
            Цитата: alexhol
            "печально... но факт".

            То , что уже да-а-а-вно говорил и повторю - Бацка идёт своим графиком по пути , который протоптала Польша во времена дяди Лёни, когда набрав кредитов на красиво пожить в валюте , вымолила у дяди Лёни квоту нефтяную на продажу, да USы нефть уронили и включили ,,Солидарность" в Гданьске , ну а ныне -Руина на этом шляхе бесповоротно в обрыв несётся . Ляхи стати тоже не вывернутся -за 200 миллиардов эуро с них немцы из ЕС спросят , это им не ,,саюзнае гасударство"Думаете вы ,,великолитвыни " такие хитрые и вывернетесь ? Типа как шумерыукры - долги платит трус?Ну-ну.Китайцам это расскажите , они поржут всем миллиардом хором и штаны с вас снимут вместе с залогом по своим кредитам . Им ваше исполнение про ,,я независимостью не торгую" и ,,мы же саюзнае гасударство"до их китайского фонаря.
            avt
            1. alexhol Сегодня, 20:59
              Не смотрите больше РЕН ТВ. stop Врачи говорят, что плохо сказывается на пищеварении, потом даже в наших белорусских санаториях не помогут.
              alexhol
              1. avt Сегодня, 21:43
                Цитата: alexhol
                Не смотрите больше РЕН ТВ. Врачи говорят, что плохо сказывается на пищеварении, потом даже в наших белорусских санаториях не помогут.

                bully Людская молва гласит - страусы от страха голову в песок прячут , вы голубчик походу головой об асфальт бьётесь, когда вашим думкам не соответствует реальность . bully
                avt
                1. alexhol Сегодня, 22:22
                  Реальность? Я думаю вам не то что в Польше, а даже в РБ бывать не приходилось. Так не поленитесь, приедьте.
                  alexhol
                  1. avt Сегодня, 22:38
                    Цитата: alexhol
                    Я думаю вам не то что в Польше, а даже в РБ бывать не приходилось. Так не поленитесь, приедьте.

                    bully
                    Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят...
                    Что такое ,,второй подъезд" что нибудь говорит ? bully Ну напротив кинотеатра ? bully Так что
                    Ну, будете у нас на Колыме!.. — [гхм… кхе-кхе…] — …будете у нас на Колыме — милости просим! — Нет, уж лучше вы к нам!
                    bully
                    avt
          2. Николай Грек Сегодня, 20:21
            Цитата: alexhol
            Пока в России лишние деньги вкладывались в прекрасные виллы Евросоюза, виноградники и дворцы, в Беларуси происходила модернизация перерабатывающей промышленности. Как вы говорите "печально... но факт".

            круто...особенно с учетом того, что модернизация происходит за счет России!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. alexhol Сегодня, 20:44
              Да не все ли равно за чей счет? У людей есть работа, в местный бюджет поступают налоги, потихоньку выплачиваются долги. В 2018 году погашение государственного долга составит 5,489 млрд рублей ( 2,7 млрд долл). в том числе России. Вы у нас бывали? Приезжайте, посмотрите и как многие ваши соотечественники наверняка захотите остаться жить.
              alexhol
              1. неглавный Сегодня, 21:12
                Цитата: alexhol

                0
                alexhol Сегодня, 20:44 ↑ Новый
                Да не все ли равно за чей счет?

                Я думаю, что дальше и говорить не о чем!
                неглавный
              2. Николай Грек Сегодня, 21:24
                Цитата: alexhol
                Да не все ли равно за чей счет?

                recourse recourse неа!! what wassat ещё и с учетом того, что выше дискуссия шла о каком-то белорусском суверенитете и "мы все сами, мы крутая страна" !!! request laughing laughing
                Николай Грек
                1. alexhol Сегодня, 21:41
                  Да, "мы крутая страна", потому что, только в такой стране ""Директор и совладелец сети магазинов охлажденной рыбы и морепродуктов «Джон Дори» Арсений Тютюнник погасил ущерб в полном объеме и отпущен из-под стражи
                  Читать полностью: https://news.tut.by/economics/579304.html
                  А в насквозь коррумпированной стране Новое назначение получил бывший министр обороны Анатолий Сердюков Его избрали председателем совета директоров авиастроительной компании «Роствертол». Агентство РИА напоминает, что экс-министр является также индустриальным директором авиационного комплекса «Ростеха», и входит в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.
                  А не дай Бог в РБ кто из представителей правоохранительных органов устроит свадебку как у вас в краснодарском крае. Мне даже страшно представить. честное слово.
                  alexhol
      2. антивирус Сегодня, 14:53
        у него запас в коровниках стоит , у нас в гохране лежит
        каждый свой вариант наращивания активов реализует
        антивирус
        1. Тралл Сегодня, 15:05
          Цитата: антивирус
          у него запас в коровниках стоит , у нас в гохране лежит

          фоторепортаж из такого "коровника" smile
          Тралл
          1. Кент0001 Сегодня, 18:31
            фотошоп)))))) Без России вас на два месяца хватит максимум. Успокойтесь уже.
            Кент0001
          2. APASUS Сегодня, 19:52
            Цитата: Тралл
            Цитата: антивирус
            у него запас в коровниках стоит , у нас в гохране лежит

            фоторепортаж из такого "коровника" smile

            Можете повесить это фото в коровнике!
            Согласно требованиям стандартов и качества, вес стандартного слитка должен достигать 11 000–13 300 г с массовой долей золота не менее 99.95%.

            У этих стелажей даже прогиба не наблюдается при нагрузке в несколько тонн!!
            Ха-ха-ха пионэры!
            APASUS
      3. seti Сегодня, 14:57
        А вам не кажется что Батька уже заигрался ? Время идет и в Кремле тоже обучаются. Как бы Белоруссии это все боком не вышло. Ведь терпелка у России не железная хотя мы сами золотые.
        seti
        1. Partyzan Сегодня, 15:05
          Цитата: seti
          Ведь терпелка у России не железная хотя мы сами золотые.

          насчет терпелки - не уверен, скорее резиновая
          Partyzan
      4. Астория Сегодня, 15:36
        Вы за усача не переживайте, он с сыновьями пополняет свой запас не по дням, а по часам.
        Астория
      5. starogil Сегодня, 15:46
        Пусть пополнит после того, как Россия откажется от белорусского масла.
        starogil
        1. Partyzan Сегодня, 15:57
          Цитата: starogil
          Пусть пополнит после того, как Россия откажется от белорусского масла.

          масло и китайцы охотно берут, вот цены у нас и растут, а что для китая количество нашего производства? - пыль, они и у вас это масло закупают, это так к слову
          Partyzan
          1. Феликс Сегодня, 18:50
            Цитата: Partyzan
            масло и китайцы охотно берут, вот цены у нас и растут, а что для китая количество нашего производства? - пыль, они и у вас это масло закупают, это так к слову

            Угу. Молодцы, чё. Можно сказать - стратеги! А не переживаете о ценах за транзит белорусского масла по территории России? Или по следам протоукров откроете свой путь через Прибалтику и далее вокруг света?
            Феликс
        2. Стропорез Сегодня, 16:05
          Цитата: starogil
          Пусть пополнит после того, как Россия откажется от белорусского масла.

          А жрать мы что будем? пальму?
          Стропорез
          1. starogil Сегодня, 16:09
            Мы едим и нам есть, что есть и без белорусского масла. А тем кто жрёт - тем
            к свнячьему корыту.
            starogil
            1. Стропорез Сегодня, 16:20
              Цитата: starogil
              Мы едим и нам есть, что есть и без белорусского масла.

              Маладэц
              Цитата: starogil
              А тем кто жрёт - тем
              к свнячьему корыту.

              К кремлёвскому?
              Стропорез
          2. Orionvit Сегодня, 19:48
            Цитата: Стропорез
            А жрать мы что будем? пальму?

            Грудинин со своим колхозом накормит. laughing Правда клубникой
            Orionvit
            1. Стропорез Сегодня, 19:59
              Цитата: Orionvit
              Грудинин со своим колхозом накормит. Правда клубникой

              Ну а чё, клубнику я очень даже уважаю good
              Вона даже жирик кормиться wassat drinks
              Стропорез
            2. Николай Грек Сегодня, 20:25
              Цитата: Orionvit
              Цитата: Стропорез
              А жрать мы что будем? пальму?

              Грудинин со своим колхозом накормит. laughing Правда клубникой

              или счетами заграничными??? laughing laughing laughing
              Николай Грек
    2. Гигант мысли Сегодня, 14:47
      В ответ надо уменьшить на сумму издержек объём беспошлинной нефти, поставляемой в РБ, наша бюджетная рубашка всё же ближе к нашему телу, тем более не мы первые начали повышать цены за услуги.
      Гигант мысли
      1. Астория Сегодня, 15:39
        В ответ надо уменьшить на сумму издержек объём беспошлинной нефти
        Бросьте, это была договоренность - усатый хотел повысить на 50% - ему разрешили 6,7%.
        Астория
    3. avt Сегодня, 14:47
      Цитата: Тралл
      А российский рубль с момента прошлогодних пошлин по отношению к белорусскому потерял 9,3%

      И что ? Ничего , что опять же по требованию Бацки в рамках ,,саюзнага гасударства" да-а-авно опять перешли во взаимной торговле и зачётах в мёртвые амерыканьские прязяденты -$? И так поныне и считаем.Причём это вообще , в смысле всей торговли. Так с какого переляку решили , что хитровывернутый Бацка контракт на прогон газу в рублях одобрил заключить ? wassat Не , ну может быть реально знаете подноготную , тогда , не откладывая в даль , вот прям посрамите нас тут несведующих. wassat Кош как хош, а ларчик открывается элементарно без отмычек и ключиков им.Буратино - у атамана нема золотого запасу и ён пойшёл шляхом южного соседа.Куда такая тропка заведе ? ,,Я не в кугсе , гебята."
      avt
    4. влад66 Сегодня, 14:50
      Цитата: Тралл
      Укрепляйте национальную валюту, господа

      Можем и укрепить
      Однако самым крупным рынком сбыта для РБ остаётся Российская Федерация. Так, увеличение экспорта молочных продуктов в РФ позволило республике выйти на третье место в мире по экспорту сливочного масла и на четвёртое – по сыру и сырным продуктам.

      Например пошлины ввести или поднять, winkили микроб какой нибудь вредный для нашего здоровья найдётся.
      влад66
    5. askort154 Сегодня, 14:54
      Тралл....Укрепляйте национальную валюту, господа


      Совсем страх потеряли, господа братишки. Уже забыли, как ваш "зайчик" скаканул после последних выборов "батьки" ? Во сколько раз ? 100 - 200 ? Грыгорий взмолился - Вова выручай. Вова откликнулся сразу и 3,5 млр.длр. усадили "зайчика" на место. А теперь вы " понтуете " ?! Не красиво, братишки !: negative hi
      askort154
      1. Iline Сегодня, 19:02
        Да это он д..ка включил. В конце прошлого года менял там наши, так отдавал больше 30 наших за один их. А на сегодняшний день надо отдать где-то 28,5. Вот так вот инфляция. laughing
        Iline
      2. Нормаль ок Сегодня, 20:33
        Цитата: askort154
        Совсем страх потеряли, господа братишки. Уже забыли, как ваш "зайчик" скаканул после последних выборов "батьки" ? Во сколько раз ? 100 - 200 ? Грыгорий взмолился - Вова выручай. Вова откликнулся сразу и 3,5 млр.длр. усадили "зайчика" на место. А теперь вы " понтуете " ?! Не красиво, братишки !: negative hi

        Интересно наблюдать как обычный хозяйственный спор, на сайте сразу сводят либо к личным отношениям ("не красиво братишки"), а зачастую и к политике.
        Нормаль ок
    6. allaykbar Сегодня, 14:56
      Укрепляйте национальную валюту, господа smile


      почему бедные так любят советовать тем, кто дает им денег и держит их на плаву?

      смешно читать это. и грустно одновременно.

      Таким образом, получается снижение пошлины на 2,6%, а не повышение на 6,7.


      это вам ваши белорусские сми так объяснили?

      allaykbar
    7. RASKAT Сегодня, 14:59
      Согласен! А еще мы переориентировали Белорусский экспорт переработанной нефтепродуктов из Прибалтийских портов, на наш порт в Усть Луге, тоже дополнительный гешефтик в наш бюджет.
      RASKAT
      1. avt Сегодня, 20:50
        Цитата: RASKAT
        А еще мы переориентировали Белорусский экспорт переработанной нефтепродуктов из Прибалтийских портов, на наш порт в Усть Луге, тоже дополнительный гешефтик в наш бюджет.

        Та ты шо-о-о-о-о!? Прям таки Бацка нас кредитуе?? А про то , что когда он запел про ,,долгосрочные договора" с прибалтийскими портами , ему ещё отвесили преференций в виде снижения тарифов на перевозку того же РЖД вспомнить неохота ? Ему всё компенсировали , как минимум он при своих на отгрузке экспортной остался .В пролёте только прибалты.
        avt
    8. Не либероид Русский Сегодня, 15:09
      можем вашу уронить... например баццилой в молоке или ремонтом нефтепровода в белку... чем и кому барыжить тогда будете ? суверенные колхозята
      Не либероид Русский
    9. Астория Сегодня, 15:35
      Зачем, нам белорусские товары широкого потребления без интереса, свои производства поддерживаем. laughing
      Астория
    10. Дормидонт Сегодня, 16:47
      да нефть российская уже не такая жирная
      Дормидонт
  2. виктор н Сегодня, 14:44
    Новый виток торговой войны?
    Лукашенко долго терпел, но старые привычки неискоренимы.
    виктор н
  3. лесовозник Сегодня, 14:45
    Борзеет лукашенко , значит стоит ожидать ограничений по ввозу в Россию сельхозпродукции из Белоруси
    лесовозник
    1. БрОВР Сегодня, 15:02
      Это белорусских креветок с хамоном да яблоками ?Ничего,не пропадём без них wink Да и правильно-совсем обнаглели соседи.
      БрОВР
  4. sir_obs Сегодня, 14:56
    Где тут про военное оьозрение?
    Ну повысили, пусть с этим экономисты разбираются и добиваются паритета.
    На кой такими вот статьями провоцировать кухонные базары на эмоциях?
    sir_obs
    1. Тралл Сегодня, 15:08
      Цитата: sir_obs
      Где тут про военное обозрение?

      Ну а где еще можно обсудить, какой единственный союзник "плохой".
      (а особенно плох тем, что единственный)
      Фразы про "союзные армию и флот", белорусские креветки" приветствуютсяsmile
      Тралл
      1. allaykbar Сегодня, 15:11
        Ну а где еще можно обсудить, какое единственный союзник "плохой".


        Россия вела 2 войны на Кавказе, в Грузии еще одну. В Сирии сейчас. В это время нашими союзниками были флот и армия.

        Мне всегда казалось - союзник это тот, кто лямку тянет на двоих.

        Наверное скорее "партнёр".

        Был еще один "союзник", который поднимал тарифы на транзит. Незалежностью приболел. Сейчас вот труба мимо пойдет.
        allaykbar
      2. Burbon Сегодня, 15:18
        Цитата: Тралл
        Ну а где еще можно обсудить, какой единственный союзник "плохой".

        а если единственный, то теперь можно теперь надо в десны за все целовать?.....у вас нациков и либеров не меньше чем в окраине....хотите повторить судьбу?...мы без вас проживем и не плохо...а вы без нас?
        Burbon
      3. Alexey RA Сегодня, 15:39
        Цитата: Тралл
        Ну а где еще можно обсудить, какой единственный союзник "плохой".

        А в чём состоит "союзность" Белоруссии? В позиции по Южной Осетии? Или в позиции по Крыму?
        Пока что вся союзность Белоруссии заключается в том, что о союзных отношениях вспоминают как только Белоруссии от России что-то надо. Когда же России что-то нужно в ответ от Белоруссии - так тут же начинается мы - суверенное государство и богатовекторность. Когда же суверенному государству говорят, что суверенному государству - мировые цены - то в ответ получают многочасовую речь о том, какая плохая Россия, что Россия не имеет права ничего требовать и, в общем, что Россия - должна ©.
        Alexey RA
      4. Астория Сегодня, 15:42
        Союзнег laughing это не союзнег - это лицо с ограниченными способностями laughing
        Астория
      5. Стропорез Сегодня, 16:10
        Цитата: Тралл
        Ну а где еще можно обсудить, какой единственный союзник "плохой".

        Не обращай внимания.Тут многих утыренный триллион баксов в оффшорах не волнует, а вот по Батьке пройтись-это обязательно.
        Стропорез
        1. Астория Сегодня, 19:12
          для кого
          батька
          , а для кого вороватый агроном, но Вы продолжайте целовать. laughing
          Астория
      6. демос1111 Сегодня, 16:12
        Цитата: Тралл
        Цитата: sir_obs
        Где тут про военное обозрение?

        Ну а где еще можно обсудить, какой единственный союзник "плохой".
        (а особенно плох тем, что единственный)
        Фразы про "союзные армию и флот", белорусские креветки" приветствуютсяsmile

        Я думаю, давно не союзник. Нефть дешовую брать- союзник, эл. Энергию, товары продавать то же союзник, а вот в ООН потдержать, фашистов в (на ) украине осудить, Крым признать, 08.08 хотябы медиками и морально потдержать не союзник. Я думал сначала это батька рулит, а нет люди тут так настроены, не нужен им берег Крымский, они основной массой за турецкий рублем голосуют.
        Они хотели б нефть дешевую с газом продать, а деньги в польше потратить.
        Может конечно я не с теми общаюсь, но тех кого знаю, абсолютное большинство так и думает. Радует одно, знаю, ВВП будет терпеть до тех пор пока не построят турецкие потоки и СП2.
        Дальше преференции резко упадут (хотя и не исчезнут ) и вот тогда, вы в России услышите все о дружбе и любви двух славянских народов. Примите и обогреете, а еще лет через 60 услышите как белорусы москалей кормили. Их спроси, поголовно скажут, что при союзе москалей кормили. Такой народ. И ведь самое странное, что белорусы, что украинцы без России не выживут, а на нее гавкают.
        Надо перенимать опыт Российской Империи, возрождать казачество и расселять их на окраинах, наделяя определенными полномочиями. И это еще мягко сказано.
        демос1111
  5. Чичиков Сегодня, 15:10
    Опять, у Батьки, двадцать пять... Ужу ведь проходили такие выпады.
    Чичиков
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:46
    Ай да Лукашенко! belay Как он "по братски " подумал о своем кормане! am Нужно ему уже на пенсию, а то спикулировать отношениями с Россией в угоду собственному карману как то некрасиво выглядет, и дурно пахнет!
    Геркулесыч
    1. мыслитель Сегодня, 15:52
      Тут всё просто, карман-то дырявый
      МИНСК, 31 янв – Sputnik. Министерство финансов констатировало увеличение в 2017 году внешнего государственного долга Беларуси на 22% – до 16,7 миллиарда долларов США.
      мыслитель
    2. Николай Грек Сегодня, 20:35
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно ему уже на пенсию,

      по ходу, там серьезная проблема насчет кандидата вместо лукаша!!! request request
      Николай Грек
  7. Лесс Сегодня, 16:16
    Все комменты на данный момент прочёл. Все 32 коммента. Честно сказать, я в шоке. До сих пор никто Путина не обвинил... Мир перевернулся? Или просто ещё не все комментаторы подтянулись?)
    Лесс
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:13
      Цитата: Лесс
      До сих пор никто Путина не обвинил...

      а че его обвинять то))) , на батьку он нажмет, попросит, или другое возьмет, короче договорятся-чай не в первый раз)))), это он со своими ниче сделать не может fellow
      Tatanka Yotanka
  8. Дормидонт Сегодня, 16:47
    Можно жить по братски, а можно по справедливости
    Дормидонт
    1. Анатоль Клим Сегодня, 20:38
      Цитата: Дормидонт
      Можно жить по братски, а можно по справедливости

      А лучше жить каждому на свои, не отстёгивать попрошайкам и не прощать долги.
      Анатоль Клим
  9. Ураган70 Сегодня, 21:15
    Цитата: Тралл
    А российский рубль с момента введения прошлогодних пошлин по отношению к белорусскому потерял 9,3%.
    Таким образом, получается снижение пошлины на 2,6%, а не повышение на 6,7.
    Укрепляйте национальную валюту, господа smile

    Укрепим, не волнуйся! Тебе то какая "волнительность" насчёт НАШЕГО рубля? Ты ж БРАТ наш...правда, судя по всему, только на сайте? Одеялко то чего тянешь сразу? Мы еще ничего не сказали не - не +, а ты уж засвистел...
    Имеющие мозги, да поймут тебя...
    Ураган70
  10. Ураган70 Сегодня, 21:16
    Цитата: Геркулесыч
    Ай да Лукашенко! belay Как он "по братски " подумал о своем кормане! am Нужно ему уже на пенсию, а то спикулировать отношениями с Россией в угоду собственному карману как то некрасиво выглядет, и дурно пахнет!

    На пенсию, вместе с кланом?
    Ураган70
    1. Swed Сегодня, 21:51
      Не получится. Клан АлГригЛука в РБ единственный. После ухода "светлейшего", а уйдёт он только, когда на тот свет позовут, драка за власть начнётся как раз между соклановцами.
      Swed
  11. Ураган70 Сегодня, 21:17
    Цитата: Чичиков
    Опять, у Батьки, двадцать пять... Ужу ведь проходили такие выпады.

    На двух шконках сидеть- это вам не это...
    Ураган70
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