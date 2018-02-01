22:47 01 февраля

Корпорация Lockheed Martin провела испытания мини-ракет для перспективно комплекса ПВО MML

Американская армия вскоре может получить миниатюрные ракеты-перехватчики. Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что на полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико) прошли испытания обновлённой ракеты MHTK.

Корпорация Lockheed Martin провела испытания мини-ракет для перспективно комплекса ПВО MML


В ходе испытаний разработчик протестировал обновлённую версию ракеты Miniature Hit-to-Kill (MHTK), а также её модификацию с полуактивной головкой наведения. В компании Lockheed Martin указывают, что тестирования подтвердили улучшенную манёвренность обновлённой ракеты, а также стабильную работу обеих версий электроники.


Впервые о разработке компанией Lockheed Martin ракеты MHTK стало известно в 2016 году. Планируется, что миниатюрные перехватчики станут частью перспективного комплекса ПВО Multi-Mission Launcher (MML).

В базовой версии длина МНТК составляла 61 см, а её стартовая масса не превышала 2,2 кг. Ракета оснащалась активной головкой самонаведения и поражала цели прямым попаданием (эффективная дальность – 3 км). Обновлённая версия имеет 72 см в длину, но сохранила базовую стартовую массу. В техническом описании указывается, что новые боеприпасы предназначены для перехвата неуправляемых ракет, снарядов и миномётных мин, передает "Warspot"

Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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Комментарии 51

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  1. zzdimk Сегодня, 14:46
    Силятся сделать что-то похожее на панцирь?
    zzdimk
    1. Гигант мысли Сегодня, 14:50
      Видимо, матрасники побаиваются беспилотников, которыми снабжают бармалеев.
      Гигант мысли
      1. Partyzan Сегодня, 14:51
        Цитата: Гигант мысли
        матрасники побаиваются беспилотников, которыми снабжают

        бумеранг всегда возвращается обратно request
        Partyzan
    2. Muvka Сегодня, 14:53
      Извините, что не в тему, но вот интересная новость: Новая ракета «Союз-2.1а» была запущена с использованием нового топлива

      Ракета полетела на абсолютно новом топливе — нафтиле, экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

      Использование нафтила позволит семейству трехступенчатых ракет-носителей среднего класса выводить на все типы орбит больше полезной нагрузки, чем при использовании химического ракетного двигателя, в основе которого лежит пара «кислород-керосин».
      Muvka
      1. А. Привалов Сегодня, 15:38
        Нафтил, это керосин. hi
        А. Привалов
        1. Muvka Сегодня, 15:59
          И? Но этот нафтил с присадками.
          Muvka
    3. Rokiii Сегодня, 15:28
      а когда это панцирь освоил hit-to-kill? или вообще любой российски зрк?
      а янки уже давно освоили..даже зрк пэтриот (активно поливаемый помоями ура патриотами) последней модификации с ракетами erint способен сбивать бр отрк прямым попаданием в БЧ!
      а с400 так могет? wink
      Rokiii
      1. Alex_Rarog Сегодня, 19:11
        С вероятностью 0.3 и на далтности до 100) а 400ка на 360 минимум лупит и повысоте ого. Да снаряд по сути шрапнельный но вероятность уничтожения 0.8 . А вы можете дальше считать что у нас только уряпатриоты одни.
        Alex_Rarog
      2. APASUS Сегодня, 19:40
        Цитата: Rokiii
        а когда это панцирь освоил hit-to-kill? или вообще любой российски зрк?
        а янки уже давно освоили..даже зрк пэтриот (активно поливаемый помоями ура патриотами) последней модификации с ракетами erint способен сбивать бр отрк прямым попаданием в БЧ!
        а с400 так могет? wink

        Оба,еще один американский полимер проклюнулся? Сейчас за сыпет нас победными реалиями американской техники и заткнет под коврик
        Значительное улучшение качества поражения баллистических целей было достигнуто ещё в системе С-300ПМУ-2, за счёт оснащения ЗУР 48Н6Е2 сверхмощной БЧ весом 180 кг с возможностью пространственной оптимизации разлёта осколков снаряжения со смещением в сторону цели, т.е. плотный поток осколков в сторону цели способен полностью обезвредить, либо инициировать её снаряжение. Такой принцип наиболее хорошо работает на расстоянии 40 км. Ракета 48Н6Е2 оснащается ПАРГСН, поэтому её использование в системе ПРО определяет непревзойдённые качества точности РПН 30Н6Е2Следующим шагом стала разработка С-400, где уже в состав вошла концептуально новая ЗУР, похожая на «Aster» и «Erint», но обладающая значительно большей дальностью. ЗУР 9М96Е2 имеет дальность около 120 км, оснащается АРГСН и на этот раз ДПУ (газодинамическими двигателями поперечного управления), которые позволили ракете выходить на перегрузку 20 единиц за 0,02 с. Данная ракета в полном смысле слова использует принцип «hit-to-kill»..

        А так то мы все сапогом по привычке
        APASUS
      3. sabakina Сегодня, 21:48
        Цитата: Rokiii
        а когда это панцирь освоил hit-to-kill? или вообще любой российски зрк?
        а янки уже давно освоили..даже зрк пэтриот (активно поливаемый помоями ура патриотами) последней модификации с ракетами erint способен сбивать бр отрк прямым попаданием в БЧ!
        а с400 так могет? wink
        Мне вспоминается добрый советский фильм "Небесный тихоход".
        - Три раза бомбили!
        - Ага! Два раза промахнулись!
        Зарплату в долярах получаешь или в биткоинах?
        sabakina
    4. 11черный Сегодня, 15:51
      Цитата: zzdimk
      Силятся сделать что-то похожее на панцирь?

      Нет - хотят защитить себя от БПЛА и арт. снарядов - но идея, ИМХО, гиблая...как в анекдоте про китайский танк.
      11черный
    5. Alex_Rarog Сегодня, 19:08
      Так проще Вулкан тогда до ума довести до ума и стингеры к нему прикрутить...
      Alex_Rarog
    6. НЕКСУС Сегодня, 21:27
      Цитата: zzdimk
      Силятся сделать что-то похожее на панцирь?

      Вы видели какая у Панциря дальность? У этой сикилявки дальность 3 км,у Панциря 20(а в новой версии 40 км).
      Они пытаются удешевить ракету-перехватчика и сделать ее компактнее,чтобы их можно было запихать в такой комплекс не 10 и не 15,дабы он мог и залпы Градов перехватывать,а не только единичные болванки с газовыми баллонами.
      НЕКСУС
  2. voyaka uh Сегодня, 14:49
    Упс! belay
    Обогнали наших....
    voyaka uh
  3. iliitchitch Сегодня, 14:50
    "..миномётных мин.."? Чего-то не верю как-то , может , не понимаю чего . Доделайте лучше шариковую ручку для записей в невесомости .
    iliitchitch
    1. MadCat Сегодня, 15:58
      Цитата: iliitchitch
      "..миномётных мин.."? Чего-то не верю как-то , может , не понимаю чего . Доделайте лучше шариковую ручку для записей в невесомости .

      вы с какой планеты уважаемый? Эта ручка называется гелиевой, але прием. Карандаш кстати не пригоден для космоса так как грифель крошится.
      MadCat
      1. dvina71 Сегодня, 20:37
        Цитата: MadCat
        Эта ручка называется гелиевой, але прием.

        Але ..прием..
        Таким образом, как вы теперь понимаете, заполнить стержень ручки гелием нельзя.

        Запоминаем дальше: Правильно писать и говорить «гелевые ручки». Они заполнены гелем.

        Не буду сейчас останавливаться на составе чернил для шариковых или перьевых ручек, он у всех разный, скажу только про гелевые чернила.

        Как правило, основа таких чернил – гель, то есть вязкое вещество, сделанное из глицерина, который специально сгустили специальным модификатором-загустителем. В качестве модификатора чаще всего используются спирты, сахара, декстрины.

        Преимущество таких ручек перед, например, шариковыми – за счет состава чернил они пишут быстрее, мягче, легче двигаются по бумаге, дают более насыщенный цвет.

        В невесомости проблема не связнана с наличием геля(глицирина) или чернил в пастике,а в том что чернила или гель отказываются протекать через шарик(если говорить о шариковом устройстве пера) или течь по перу вниз..(если говорить о классической перьевом писчем инструменте). В невсомости используется не простой грифельный карандаш,а так называемый химический ,а точнее - копировальный.
        Среди компонентов грифеля химического карандаша присутствуют графит, глина, анилиновые краски (красители эозин, родамин, аурамин) и связующие вещества. В зависимости от процентного содержания связующих веществ различаются показатели твердости/мягкости карандашей. Точные пропорции компонентов варьируются от производителя к производителю. -

        В сухом виде химический карандаш пишет серебристо-серым оттенком, как всем привычный простой карандаш. И на вид их практически не отличить. Но стоит намочить надпись или сам карандаш, как оставляемый им след приобретает характерный фиолетовый цвет. В большей или меньшей степени грифель растворяется многими жидкостями, но лучше всего водой, на втором месте следует спирт.

        Поскольку такой карандаш может писать тогда, когда обычные ручки писать отказываются – в жару или сильный холод, он незаменим в походных условиях.
        dvina71
        1. sabakina Сегодня, 21:53
          Геннадий, этот медкот слышал звон. да не понял, где он
          sabakina
  4. Proton Сегодня, 15:01
    Ну теперь подсчитать,сколько ракет на одну мину надо,стоимость мины за которой гоняться будет ракета laughing
    Proton
  5. Просто человек Сегодня, 15:09
    Вот что интересно, все их системы ПРО и ПВО замечательно сбивают цели в тот период когда идет раскрутка нового супер пупер оружия и при условии что информацию представляют только заинтерсованные структуры США. А на практике, как только есть возможность оценить реальные способности сторонними сми или случайными людьми, всегда клоака получается. Например, сегодня испытания системы ПРО Aegis на территории американского штата Гавайи окончились неудачей. CNN сообщила , что ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолёта объект. Несколько месяцев назад они также опозорились перед японцами при испытании Аеgis. Год назад такой же конфуз был на Аляске. Я уж не говорю про позор системы Пэтриот у арабов. Видимо не зря столько стран горят желанием приобрести нашу систему С-400.
    Просто человек
    1. voyaka uh Сегодня, 15:39
      У С-400 пока не было ни одного боевого срабатывания.
      Так что просто ноль материала для сравнения с американскими системами.
      voyaka uh
      1. viktor. Сегодня, 15:51
        Цитата: voyaka uh
        У С-400 пока не было ни одного боевого срабатывания.
        Так что просто ноль материала для сравнения с американскими системами.

        Проверить бы на Израильских F35 wassat
        viktor.
        1. voyaka uh Сегодня, 15:53
          Обязательно будет проверено.
          voyaka uh
          1. viktor. Сегодня, 16:03
            Цитата: voyaka uh
            Обязательно будет проверено.

            И будет очень похоже на Вьетнам yes
            viktor.
            1. voyaka uh Сегодня, 16:06
              Во Вьетнаме ЗУР показали себя слабенько. Они еще были
              очень примитивны. Неудачный пример, Вы привели. recourse
              voyaka uh
              1. viktor. Сегодня, 16:11
                Цитата: voyaka uh
                Во Вьетнаме ЗУР показали себя слабенько. Они еще были
                очень примитивны. Неудачный пример, Вы привели. recourse

                Вот именно БЫЛИ ПРИМИТИВНЫ laughing
                viktor.
                1. voyaka uh Сегодня, 16:15
                  Вы правы. Сегодня комплексы ПВО много круче. good
                  Но и всякие прибамбасы, как их водить за нос, тоже
                  придумали за 50 лет. wink
                  voyaka uh
                  1. viktor. Сегодня, 16:25
                    Цитата: voyaka uh
                    Вы правы. Сегодня комплексы ПВО много круче. good
                    Но и всякие прибамбасы, как их водить за нос, тоже
                    придумали за 50 лет. wink

                    Но желающих опробовать обоняние того же С 300 нет. bully
                    viktor.
                    1. voyaka uh Сегодня, 16:57
                      Задача атакующей стороны - не уничтожить комплекс,
                      а уничтожить объект, который прикрывает этот комплекс.
                      А с этим обычно не возникает проблем.
                      voyaka uh
                      1. sabakina Сегодня, 22:04
                        Цитата: voyaka uh
                        Задача атакующей стороны - не уничтожить комплекс,
                        а уничтожить объект, который прикрывает этот комплекс.
                        А с этим обычно не возникает проблем.
                        О как!, То есть, пока атакующая стороны будет крошить в пыль объект, комплекс будет "комплексовать"? "А вдруг не шмогу"? laughing
                        sabakina
                    2. профессор Сегодня, 19:48
                      Цитата: viktor.
                      Цитата: voyaka uh
                      Вы правы. Сегодня комплексы ПВО много круче. good
                      Но и всякие прибамбасы, как их водить за нос, тоже
                      придумали за 50 лет. wink

                      Но желающих опробовать обоняние того же С 300 нет. bully

                      Кто там про кривизну Земли пел когда буржуины разбомбили асадовский аэродром "надежно прикрытый" вашим зонтиком. wink
                      ПВО оружие слабых.
                      профессор
                      1. sabakina Сегодня, 22:06
                        Ага, а ЯО-оружие бедных! laughing
                        sabakina
      2. Удав КАА Сегодня, 17:39
        Цитата: voyaka uh
        У С-400 пока не было ни одного боевого срабатывания.

        Зато сколько полигонных и тестовых!!! Если бы этого покупотель не видел своими распрекрасными гляделками, фиг бы он когда-либо купил нашу С-400Э.
        Это так, для справки, чтобы головка не качалась! АГА. yes
        Удав КАА
        1. voyaka uh Сегодня, 17:41
          "Зато сколько полигонных и тестовых!!! "////

          Знаю, знаю... "Кабанов" он посбивал несчитанно.
          Все, сдаюсь hi
          voyaka uh
      3. sabakina Сегодня, 22:00
        Цитата: voyaka uh
        У С-400 пока не было ни одного боевого срабатывания.
        Срабатывает аварийный клапан. Но, у вас, что пятая точка, что ЗРК, видимо одно и тоже.
        sabakina
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 15:20
    что новые боеприпасы предназначены для перехвата неуправляемых ракет, снарядов и миномётных мин, передает "Warspot"
    От массированого обстрела - как мёртвому припарка , от единичных - вполне , только дорогое удовольствие , на память сразу приходит артвыстрел за 800килобаксов и почему-то кажется сей ракетный "мини-купер" не исключение . Но для объектовой обороны в условиях конфликтов низкой интенсивности от "блуждающих" миномётов и тп --- вполне себе агрегат в американском денежностаночном стиле
    КВУ-НСвД
    1. MadCat Сегодня, 16:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      От массированого обстрела - как мёртвому припарка

      как раз для этих случаев эти мини ракеты и созданы, насчет стоимости, то у каждого свои возможности и возможности для удешевления у американцев значительно больше.
      MadCat
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:30
        Вы хоть представляете себе обстрел миномётной батареей объекта ? НЕ пристрелка , а 6 120мм -ых долбят по цели по готовности . Чтобы защитить от этого нужна нереальная концентрация таких чудо ракеток
        КВУ-НСвД
        1. MadCat Сегодня, 18:20
          Цитата: КВУ-НСвД
          Вы хоть представляете себе обстрел миномётной батареей объекта ?

          А когда и кто обстреливал американцев длительный период за последние лет так тридцать из минометов? ВСе ихние базы прикрыты патрулями с воздуха. Так что то что нужно системе это максимум отразить первый удар.
          В Сирии то да покрошили 7 самолетов, и поэтому начались разработки миниракет для панцирей.
          MadCat
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:28
            Как я уже и говорил - сей девайс для защиты от одиночных выстрелов по охраняемому объекту . Читайте комментарии , на которые отвечаете , чуть внимательнее . А насчёт 7 самолётов - то эти фейки уже давно пережевали , переварили и ...тд
            КВУ-НСвД
  7. тезей Сегодня, 15:30
    Если это действительно так и американцам удалось создать ракету с заявленным диаметром и массой имеющую активную головку самонаведения и поражающую цель прямым попаданием, то что бы кто не говорил это очень серьезное достижение . К большому сожалению ничего подобного у нас пока нет. Посмотрим насколько американцам удастся довести систему до принятия на вооружение.
    тезей
    1. voyaka uh Сегодня, 15:37
      Это действительно серьезная заява. Точные мини-ракеты очень перспективны.
      И применение - самое широкое.
      Ведь такая ракета может быть и второй ступенью после бустера.
      voyaka uh
  8. А. Привалов Сегодня, 15:35
    На полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико) прошли испытания обновлённой ракеты MHTK.
    А. Привалов
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:43
      hi как всегда, вам от меня только +! hi
      Геркулесыч
  9. Старый26 Сегодня, 16:04
    Цитата: zzdimk
    Силятся сделать что-то похожее на панцирь?

    Нет, скорее этот комплекс напоминает "Железный купол"

    Цитата: Muvka
    Извините, что не в тему, но вот интересная новость: Новая ракета «Союз-2.1а» была запущена с использованием нового топлива

    Ракета полетела на абсолютно новом топливе — нафтиле, экологически безопасном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок.

    Использование нафтила позволит семейству трехступенчатых ракет-носителей среднего класса выводить на все типы орбит больше полезной нагрузки, чем при использовании химического ракетного двигателя, в основе которого лежит пара «кислород-керосин».

    если и больше, то не намного. двигатели те же самые. Горючее не слишком отличается от исходного (иначе были бы другие двигатели)
    Старый26
    1. Muvka Сегодня, 16:11
      Надеюсь мы узнаем когда нибудь. В любом случае это очень хорошо. Это топливо и для Ангары значит подойдет и для любых будущих разрабатываемых ракет. А + к мощности никогда не будет лишним. И испытывать топливо с лучшей на несколько % эффективностью вряд ли бы стали. Может и 10-20% составлять.
      Muvka
  10. Старый26 Сегодня, 17:01
    Цитата: Muvka
    Надеюсь мы узнаем когда нибудь. В любом случае это очень хорошо. Это топливо и для Ангары значит подойдет и для любых будущих разрабатываемых ракет. А + к мощности никогда не будет лишним. И испытывать топливо с лучшей на несколько % эффективностью вряд ли бы стали. Может и 10-20% составлять.

    Мы уже один раз пытались заменить керосин на синтетическое горючее. Результат - очень малое количество пусков на этом горючем.
    Старый26
    1. Muvka Сегодня, 17:09
      Ну это керосин, но с добавками. Вряд ли сейчас стали испытывать что-то убыточное, согласитесь.
      Muvka
  11. Удав КАА Сегодня, 17:49
    Цитата: voyaka uh
    "Кабанов" он посбивал несчитанно.

    Вояка! Ирония хороша там, где больше сказать нечего!
    По делу. На м-н выстаках в Абу-Даби не было "кабанов", а были БР и КР импортного изготовления. При этом полигонное время точно не задавалось. Поэтому можно считать, что это был маленький противовоздушный бой. При этом "мишени" прикрывались помехами. Не спорю: буксируемых ловушек не было. Но, тем не менее, за С-400 выстроилась очередь из желающих "обладать" русским оружием.
    Однако сие есть факт, мусью иронист! yes
    Удав КАА
    1. sabakina Сегодня, 22:11
      Александр, вояка не знал, что в АБУ-Даби не водятся кабаны! laughing
      sabakina
  12. Вадим237 Сегодня, 20:55
    Вот это габариты и масса на 3 километра стреляет, у ПЗРК Игла С, ракета весит 11,7 килограмм при длине 163 сантиметра стреляет на 6 километров, применение ограничено по сверхзвуковым самолётам, нашим конструкторам пора новые малогабаритные ТТРД создавать.
    Вадим237
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