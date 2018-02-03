11:05 03 февраля

Фанера победила дюраль



88 лет назад, 30 января 1930 года впервые взлетел прототип советского многоцелевого боевого самолета АНТ-10 (Р-7), разработанный конструкторским коллективом под руководством А.Н. Туполева. Первый этап испытаний выявил ряд недостатков, что, в общем-то, обычное дело для едва ли не любой новой машины. Самолет отправили на доработку, которая завершилась к лету. После этого АНТ-10 успешно преодолел государственные испытания. Однако на вооружение его не приняли и в серию он не пошел, а прототип отправили в Среднюю Азию и использовали для почтовых перевозок.

Все дело в том, что к осени 1930 года уже выпускался серийно другой самолет аналогичного назначения - поликарповский Р-5. И хотя сам Поликарпов в это время сидел в "шарашке" по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности, его машину предпочли самолету, казалось бы, находившегося в фаворе у большевиков Туполева (его очередь "на посадку" подойдет еще нескоро). Причина - проста: туполевская машина была цельнометаллической, а поликарповская - деревянной.


Разница в цене и доступности между деревом и дюралюминием стала решающим фактором, несмотря на то, что металлические машины - гораздо более выносливы и долговечны, чем аэропланы с каркасом из сосновых реек и обшивкой из фанеры и ситцевого полотна. Тем более, что древесину в те времена не пластифицировали и не пропитывали антисептическими составами, из-за чего она отсыревала, коробилась и подвергалась гниению.

Но советское руководство хотело иметь больше самолетов в сжатые сроки и за минимальную цену, а вопрос долговечности его особо не волновал. Ведь страна в 20-30 годы постоянно жила в ожидании войны, как ранние христиане из года в год и со дня на день ожидали второго пришествия. В результате Р-5 выпускался в течение семи лет, пока не устарел окончательно. К началу второй половины 30-х стал годов он самым массовым советским самолетом, рстиражированным более чем в пяти тысячах штук, а Р-7 так и остался в единственном экземпляре.

Вверху - окраска Р-7 во время второго этапа испытаний. Внизу - фотоснимки прототипов Р-5 и Р-7.



Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: https://vikond65.livejournal.com/715822.html


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Комментарии 6

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  1. василий50 Сегодня, 07:38
    Это-ж надо талант иметь что бы в описании работы над самолётом *пнуть* СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ.
    Вот только статья для ПОЛИКАРПОВА подбиралась в том числе и по заявлению других авиаконструкторов, недовольных конкуренцией. Кстати сам Туполев был в *шарашке* за растрату. Впрочем как и многие кто государственный карман путали с собственным.
    Это при Хрущёве все они оказались *невинно ...* в компании с полицаями и прочими *борцами* против СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
    василий50
    1. амурец Сегодня, 08:17
      Цитата: василий50
      Вот только статья для ПОЛИКАРПОВА подбиралась в том числе и по заявлению других авиаконструкторов, недовольных конкуренцией.

      И Туполевым тоже.В написанных Поликарповым заметках несколькими скупыми словами дана его оценка произошедшим событиям:
      "Мои разногласия с Туполевым принципиальные: захват ЦАГИ, проверка проектов, проверка статиспытаний, жесткий контроль и безответственность. Наше переселение в ЦАГИ "для оздоровления". "Перелом и гонения.
      Зажим в ЦАГИ: смещение в ноябре 1931 г., снятие программы (разведчики и истребители), вынужденное безделье до июля 1932 г..." Владимир Иванов."Неизвестный Поликаров"
      амурец
  2. Vard Сегодня, 08:15
    Самолёт из фанеры вполне себе летал и делали из на заводах которые раньше кровати выпускали... И не только ПО-2 но и истребители... Так может кто и наладить производство надежных и НЕ ДРОГИХ машин... Сколько бы людей приобщились бы к небу...
    Vard
  3. амурец Сегодня, 08:46
    Разница в цене и доступности между деревом и дюралюминием стала решающим фактором, несмотря на то, что металлические машины - гораздо более выносливы и долговечны, чем аэропланы с каркасом из сосновых реек и обшивкой из фанеры и ситцевого полотна.
    А ещё культура производства и технологичность продукции. При той квалификации, что была у рабочих легче и дешевле было сделать деревянный самолёт или самолёт смешанной конструкции. Для производства цельнометаллических самолётов на некоторых авиазаводах требовалось заменить оборудование.
    амурец
  4. 23рус Сегодня, 09:37
    Само понятие "самолёт" ТОГДА уже имело сдерживающюю силу для врага, как сейчас "предположение наличия ядерного оружия" даёт право маленькому государству заключать дружеские взаимовыгодные договора не смотря на диктатуру демократии.
    23рус
  5. tchoni Сегодня, 10:27
    и шо? это фсё?
    tchoni
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