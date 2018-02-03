Фанера победила дюраль

88 лет назад, 30 января 1930 года впервые взлетел прототип советского многоцелевого боевого самолета АНТ-10 (Р-7), разработанный конструкторским коллективом под руководством А.Н. Туполева. Первый этап испытаний выявил ряд недостатков, что, в общем-то, обычное дело для едва ли не любой новой машины. Самолет отправили на доработку, которая завершилась к лету. После этого АНТ-10 успешно преодолел государственные испытания. Однако на вооружение его не приняли и в серию он не пошел, а прототип отправили в Среднюю Азию и использовали для почтовых перевозок.Все дело в том, что к осени 1930 года уже выпускался серийно другой самолет аналогичного назначения - поликарповский Р-5. И хотя сам Поликарпов в это время сидел в "шарашке" по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности, его машину предпочли самолету, казалось бы, находившегося в фаворе у большевиков Туполева (его очередь "на посадку" подойдет еще нескоро). Причина - проста: туполевская машина была цельнометаллической, а поликарповская - деревянной.Разница в цене и доступности между деревом и дюралюминием стала решающим фактором, несмотря на то, что металлические машины - гораздо более выносливы и долговечны, чем аэропланы с каркасом из сосновых реек и обшивкой из фанеры и ситцевого полотна. Тем более, что древесину в те времена не пластифицировали и не пропитывали антисептическими составами, из-за чего она отсыревала, коробилась и подвергалась гниению.Но советское руководство хотело иметь больше самолетов в сжатые сроки и за минимальную цену, а вопрос долговечности его особо не волновал. Ведь страна в 20-30 годы постоянно жила в ожидании войны, как ранние христиане из года в год и со дня на день ожидали второго пришествия. В результате Р-5 выпускался в течение семи лет, пока не устарел окончательно. К началу второй половины 30-х стал годов он самым массовым советским самолетом, рстиражированным более чем в пяти тысячах штук, а Р-7 так и остался в единственном экземпляре.Вверху - окраска Р-7 во время второго этапа испытаний. Внизу - фотоснимки прототипов Р-5 и Р-7.