БДК "Цезарь Куников" пополнит эскадру в Средиземном море

Большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море для пополнения группировки ВМФ России

По плану в пятницу после прохождения черноморских проливов, корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе фрегат "Адмирал Григорович"

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Цезарь Куников" начал переход из Севастополя в Средиземное море, где войдет в состав соединения Военно-морского флота России, сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.- сказал Трухачев.- отметил он.БДК "Цезарь Куников" в соответствии с плановой ротацией сил сменил в составе группировки БДК "Азов" Черноморского флота.БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, в частности, участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской группировки и сирийской правительственной армии, ведущей бои с боевиками, передает "Интерфакс".