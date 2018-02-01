22:45 01 февраля

БДК "Цезарь Куников" пополнит эскадру в Средиземном море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Цезарь Куников" начал переход из Севастополя в Средиземное море, где войдет в состав соединения Военно-морского флота России, сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

БДК "Цезарь Куников" пополнит эскадру в Средиземном море


Большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море для пополнения группировки ВМФ России
- сказал Трухачев.


По плану в пятницу после прохождения черноморских проливов, корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе фрегат "Адмирал Григорович"
- отметил он.

БДК "Цезарь Куников" в соответствии с плановой ротацией сил сменил в составе группировки БДК "Азов" Черноморского флота.

БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, в частности, участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской группировки и сирийской правительственной армии, ведущей бои с боевиками, передает "Интерфакс".



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Гигант мысли Сегодня, 15:09
    За неимением достаточного количества фрегатов и корветов в нашем ВМФ приходится посылать в Средиземное море в состав соединения десантные корабли, с пользой для дела они доставляют в Сирию вооружение, боеприпасы, технику и т.д.
    Гигант мысли
    1. Burbon Сегодня, 15:12
      Цитата: Гигант мысли
      За неимением достаточного количества фрегатов и корветов в нашем ВМФ приходится посылать в Средиземное море в состав соединения десантные корабли,

      laughing fool fool
      Burbon
    2. красноярск Сегодня, 15:15
      Цитата: Гигант мысли
      За неимением достаточного количества фрегатов и корветов в нашем ВМФ приходится посылать в Средиземное море в состав соединения десантные корабли, с пользой для дела они доставляют в Сирию вооружение, боеприпасы, технику и т.д.

      Что-то мне Ваша логика не понятна. Если бы у ВМФ было достаточное кол-во фрегатов и корветов, то БДК не посылали бы? Для доставки всего, Вами перечисленного.
      красноярск
    3. влад66 Сегодня, 18:19
      Цитата: Гигант мысли
      с пользой для дела они доставляют в Сирию вооружение, боеприпасы, технику и т.д.

      Вот это они и доставляют,а не фрегаты и корветы,хоть в достаточном,хоть в не достаточном количестве. yes
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:41
    Повез очередную военную разроботку на испытания? Или наоборот, пошел с "полигона " вывести что то домой?
    Геркулесыч
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