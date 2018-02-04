11:02 04 февраля

Что мешает России воссоздать аналог Ту-144

Что мешает России воссоздать аналог Ту-144


Минпромторг рассказал, сколько могут стоить гражданские сверхзвуковые самолеты до 50 мест и какой потенциально спрос имеется на них. Учитывая существующий научно-технический задел, России, по утверждению министерства, потребуется всего восемь лет на создание подобного лайнера. Так ли это на самом деле?

«На предприятиях ОАК имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам», – заявили в пресс-службе Минпромторга. По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около 7–8 лет при наличии задела по силовой установке.


Там оценили спрос внутри России на такой сверхзвуковой самолет на уровне не менее 20–30 воздушных судов при цене от 100–120 миллионов долларов, сообщили РИА «Новости». Экспортный потенциал самолета также может быть значительным, добавили в министерстве.

Тему создания гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160 буквально на прошлой неделе поднял президент Путин после того, как понаблюдал за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца российского производства Ту-160 «Петр Дейнекин». «Надо сделать гражданскую версию», – отметил глава государства. «Ту-144 почему сошел с производства – билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», – сказал Путин.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сразу заявил президенту, что проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера уже есть у корпорации в работе. А до этого в январе стало известно, что разработкой сверхзвукового бизнес-джета занимается Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского. В ноябре 2017 года о возможности создания сверхзвукового бизнес-джета, который смог бы перевозить 20–25 пассажиров за пару часов на несколько тысяч километров, заявила компания «Туполев». Там утверждали, что возможности для этого существуют, нужен только заказчик.

В арсенале «Туполева» действительно есть гражданский сверхзвуковой Ту-144, который был создан еще в 70-х годах. Этот лайнер стал первым сверхзвуковым самолетом в мире, который использовался для коммерческих перевозок пассажиров. Почти одновременно с ним появился и британско-французский сверхзвуковой самолет «Конкорд». Российский Ту-144 совершил свой первый полет на два месяца раньше «Конкорда».

На самом деле, когда появились Ту-144 и «Конкорд», сразу заговорили о конце эры дозвуковых гражданских самолетов. Однако рынок внес свои коррективы. В общей сложности Ту-144 совершил 55 полетов и перевез 2 тыс. человек, проработав меньше года, после чего его эксплуатация была остановлена. Проект был признан экономически провальным (собственно, как и «Конкорд»), а официально его закрыли из соображений безопасности. И с тех пор гражданская авиация в этом направлении так и не развивалась.
К возрождению идеи создания гражданских самолетов на сверхзвуке эксперты отнеслись скептически. «Это авантюрная идея. Такой самолет не нужен: спроса нет, и это очень дорогостоящий проект. Он дорог и в эксплуатации, и летать на таких самолетах дорого», – считает редактор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Билеты на Ту-144 и «Конкорд» действительно оказались очень высокими, желающих переплачивать за скорость полета в три–четыре раза оказалось немного. Известно, что билет на полет на «Конкорде» из Лондона в Нью-Йорк стоил 20 тыс. долларов.

«За импровизацией президента последовало раскручивание этой темы. Но вместо того чтобы дать правительству и президенту четкую информацию о реальном состоянии дел – спросе, возможностях создания и цене – стали появляться запылившиеся проекты. То «Туполев» вытаскивает старый проект, который появился еще в конце 80-х, то АКБ «Сухой», то теперь Минпромторг, – говорит собеседник.

Во всем этом информационном потоке я вижу только одно – стремление развести наше государство на огромные деньги.

Поскольку финансирование проекта SSJ завершается, начинают придумывать новые прожекты, как бы получить несколько миллиардов долларов на годы вперед для их освоения».

По словам Гусарова, когда идет такой разброс оценки спроса в 20–30 самолетов, значит, цифры взяты с потолка и исследования рынка проведено не было. Неясно, о каком виде самолета до 50 мест идет речь – о бизнес-джете или пассажирском лайнере.

«Если речь о бизнес-джете, то у нас нет такого большого спроса на такие дорогие машины. 120 млн долларов – это цена Boeing 737, плюс 20–30 млн долларов потребуется на салон бизнес-класса», – говорит Гусаров.

Если речь о пассажирском лайнере, то ни одна авиакомпания не захочет иметь столь высокий по стоимости эксплуатации самолет, да и цена билета будет отпугивать массового пассажира.

«На что рассчитывают? На то, что государственные корпорации – Роснефть, МЧС и другие – будут покупать такие самолеты для перевозки чиновников? Опять создадим самолет за государственные деньги и будем его покупать за государственные деньги?», – категоричен эксперт.

Он уверен, что никакого такого самолета через восемь лет не будет построено. «Достаточно сказать, что в стране нет подходящего двигателя, и его не будет через восемь лет. Двигатель с Ту-160 предназначен для большого самолета, а не для 50-местного», – аргументирует Роман Гусаров. Он напоминает, что проект Ту-144 был закрыт в том числе потому, что не смогли создать двигатель, который мог бы тянуть самолет на сверхзвуковой скорости в течение нескольких часов – двигатель просто разрушался. Это были прожорливые, неэкономические двигатели с небольшим ресурсом. Ту-144 должен был летать на большие расстояния, а в итоге полетал только в Ташкент, что не очень далеко.

«Боевые машины не летают постоянно на сверхзвуке, а выходят на сверхзвуковую скорость лишь на время боевого столкновения, после которого пилот должен сбросить скорость, иначе двигатель перегреется», – объясняет собеседник.

По мнению Гусарова, если бы был спрос и экономическая целесообразность, то Boeing и Airbus уже давно бы создали подобный самолет. Однако Boeing отказался от такой идеи, проведя исследование, а Airbus прорабатывает такой проект самое раннее к 2050 году.

Еще одна важная проблема, которую не так просто решить, – это уровень шума. При полете на сверхзвуковой скорости образуются ударные волны, которые оказывают давление на аэродинамические характеристики лайнера. Сверхзвук создает серьезный дискомфорт и для пассажиров, и даже для людей на земле, когда самолет пролетает над населенными пунктами. Поэтому полеты гражданских самолетов над сушей со сверхзвуковой скоростью по международным правилам ИКАО запрещены. Предстоит либо добиться существенного снижения уровня шума, либо переходить на сверхзвук можно будет только при полете над морями и океанами, где нет ограничений.

Пока в этом направлении только ведутся работы. Например, корпорация Lockheed Martin собиралась объединить усилия с национальным космическим агентством НАСА для создания малошумного сверхзвукового самолета, который, возможно, когда-нибудь будет перевозить пассажиров. Известно, что НАСА работает над экспериментальным сверхзвуковым двигателем, который способен производить меньший уровень звука и предотвращать воздействие звуковых волн на самолет. Первые испытания запланированы на 2020 год.

Также американская авиакомпания Spike Aerospace уже несколько лет работает над созданием сверхзвукового реактивного бизнес-джета, способного перевозить до 22 пассажиров (со скоростью 1900 км/ч). И буквально осенью компания объявила, что скоро проведет летные испытания такого самолета S-512 Quiet Supersonic Jet. Впрочем, это пока всего лишь испытательный прототип-беспилотник.

Второй, более крупный испытательный прототип полетит в середине 2018 года, а сам самолет S-512 планируют испытать лишь в 2021 году. Самое главное, в Spike Aerospace уверяют, что двигатель S-512 будет генерировать уровень шума на земле всего в 75 дБ. Впрочем, пока вокруг этого проекта больше слухов, чем реальных успехов.
Автор: Ольга Самофалова
Первоисточник: https://vz.ru/economy/2018/1/30/905754.html


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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 05:42
    С экономической точки зрения понятно что такой самолёт не выгоден... А вот с точки зрения престижа... Это уже другое дело... Меряются богатенькие длинной яхт... Дать им новую игрушку... Но за их деньги...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:00
      болтовня одна. для начала,хотя бы простой МС-21 доделайте,что ли...
      андрей юрьевич
      1. тол100в Сегодня, 08:17
        Цитата: андрей юрьевич
        болтовня одна. для начала,хотя бы простой МС-21 доделайте,что ли...

        Или начните массовое производство ТВС-2ДТС (цельнокомпозитного "кукурузника") ! Толку будет больше.
        тол100в
        1. Бер Сегодня, 09:06
          Или начните массовое производство ТВС-2ДТС (цельнокомпозитного "кукурузника") ! Толку будет больше.


          good Присоединяюсь к вашему мнению, мне лично даже в голову не пришло, Сибирь без ТВС-2ДТС уже лет 20 мучается.



          А ещё БЫ вкладывали деньги не в американскую экономику которая спонсирут выпук вертолётов Робинсон, одно моторники Сесны, а в Р-33 Роторфлай КБ Ротор.
          А так Китайские инвесторы нашим изобретателям помогают, а не русские инвесторы, что то в нашей стране не то..

          Главное что соосная система позволяет установить на вертушке парашют, чего нет ни у одного западного конкурента, вот это тема.


          Теперь возьмём статистику сколько в мире разбилось двух местных американских вертолётов Робинсон, таких же французских?

          А Ротрфлай Р-33 при поломке способен приземлятся на парашюте как десантная БМД laughing
          Бер
          1. Sirocco Сегодня, 09:40
            Цитата: Бер
            А ещё БЫ вкладывали деньги не в американскую экономику которая спонсирут выпук вертолётов Робинсон, одно моторники Сесны, а в Р-33 Роторфлай КБ Ротор.

            А что в этой машине отечественное? Планер? Всё остальное импортное, неплохая поддержка отечественного производителя, Отверточная сборка))))) Ну и ценник то то же не детский, только не надо сравнивать Робинсоны, и зарплаты в ЕС и США)))))
            Sirocco
      2. Sirocco Сегодня, 08:43
        Цитата: андрей юрьевич
        болтовня одна.

        Вот вот, на кого этот треп, с такими бизнесджетами расcчитан????? Не ужели у нас в РФ, каждый второй может себе позволить полет на таком самолете? Тут на поезд, денег не хватит, а они про самолеты, и бизнесджеты. Что то ВВП не в ту степь понесло, не о том думать стал.
        Sirocco
        1. kepmor Сегодня, 09:27
          так кто жизня перед выборами думает?... перед выборами обещания раздают с прожектами несбыточными...
          ляпнул бы что-нибудь про летающий комбайн ... тут же нашлась куча "спецов" и понеслось бы по всем СМИ обсасывание "великой идеи"....
          kepmor
  2. Вишневая девятка Сегодня, 06:05
    НЯЗ, наиболее близкий к реализации проект такого рода - Aerion AS2

    https://en.wikipedia.org/wiki/Aerion_AS2
    https://www.aerionsupersonic.com/
    А по теме - Гусаров прав. Никакого смысла, кроме как лизнуть ж* гаранта, сжечь вагон казенных денег и немного поворовать, затея не имеет. В общем, отличная идея со всех сторон, не удивлюсь, если начнут реализовывать.
    Вишневая девятка
    1. mark1 Сегодня, 07:29
      Ну если исходить из постулата - "все равно все залижут и разворуют" - то конечно же занятие бессмысленное... Но с другой стороны это мировая тенденция, осталось лет 5-7 (10) и каждая уважающая себя фирма (и государство) будет разрабатывать (производить) свой сверхзвуковик- так почему бы не попытаться возглавить этот процесс?
      mark1
      1. Sirocco Сегодня, 09:26
        Цитата: mark1
        каждая уважающая себя фирма (и государство) будет разрабатывать (производить) свой сверхзвуковик

        Не у каждой страны, (уважающей) есть средства, и технологии.
        Взять хотя бы, бывший СССР, конкретно Белорусскую ССР, выпускали Белазы, заняли в то время более 50% МИРОВОГО рынка. Весь запад в целом с Катерпилерами и прочими грузовиками, не могли тогда конкурировать с Союзом.
        Sirocco
        1. sabotage Сегодня, 10:54
          П
          Цитата: Sirocco
          заняли в то время более 50% МИРОВОГО рынка. Весь запад в целом с Катерпилерами и прочими грузовиками, не могли тогда конкурировать с Союзом.

          Просто ресурс Катерпиллера был в разы выше, чем у Белаза. Потому и продавалось их меньше.
          sabotage
  3. апро Сегодня, 06:18
    Вопрос.зачем?кто его будет экспуатировать?где его будут строить?кто будет финансировать?
    Сегодня гражданское авиастроение фактически угробленно.не вписалось в рынок с супер пупер джетом носяться как с погремушкой а толку О тоже с мс21 .авиакомпании имеют непонятную юрисдикцию .аэропорты ...хозяев найти не могут вместе с деньгами.
    Путину лишь бы языком лязгнуть и пошли круги на воде.
    апро
    1. амурец Сегодня, 07:56
      Цитата: апро
      Сегодня гражданское авиастроение фактически угробленно.не вписалось в рынок с супер пупер джетом носяться как с погремушкой а толку О тоже с мс21 .авиакомпании имеют непонятную юрисдикцию .аэропорты ...хозяев найти не могут вместе с деньгами.

      Вот здесь я полностью с вами согласен.
      А ВВП правильно сказал, оборонка будет сокращаться и высвобождаемые от производства ВВТ мощности надо загружать высокотехнологической гражданской продукцией, а не так как проводил конверсию Горбачёв, чтобы ему маятся в аду и лизать раскалённые сковородки, выпущенные по конверсии. За рубежом правильно делают. что секретные разработки двойного наначения рассекречивают через определённый срок и применяют на гражданке. У нас же, если " молотком приколотили гриф "Секретно", то оторвать его можно чере сто лет после снятия образца с вооружения. А приколачивают ко всему, к чему только можно приколотить
      амурец
  4. Сержант71 Сегодня, 06:59
    Мешает отсутствие спроса на него и недостаточное финансирования. Тут и на более важные проекты или впритык хватает или вообще средств нет.
    Имхо, у нас в авиационной отрасли всё более-менее прилично развивается. У нас во флоте (особенно военном) провал ужасающий. Вот для чего надо готовить кадры и направлять дополнительное финансирование.
    Сержант71
  5. andrewkor Сегодня, 06:59
    Помнится ,что после фурора в Париже в1965г. Ан-22 и "мнения" ЦК антоновцы срочно разработали эскиз Ан-122 на более 700 пассажиров.Папу надо слушаться!
    andrewkor
  6. kig Сегодня, 07:48
    А что мешает Англии и Франции возродить Конкорд? Почему США начали было разработку подобного лайнера, но отказались? Почему 144-й в СССР летал так недолго? Надо бы сначала посчитать! Весь мир летает на Боингах и Эрбасах и очень доволен.

    В те времена это был вопрос престижа - догоним и перегоним, мы выше-дальше-быстрее. А сейчас что, вперед в прошлое?
    kig
  7. мыслитель Сегодня, 07:50
    Ту-144 должен был летать на большие расстояния, а в итоге полетал только в Ташкент

    Два самолета летали по маршруту Москва – Алма-Ата, в Ташкенте запасная ВПП. А по теме, как говорят - мечтать не вредно.
    мыслитель
  8. лис Сегодня, 08:15
    прикольно:тут считают,как людей на зарплату нагреть,а в этом случае как бабло попилить на "типа самолёт для крупных фирм"...перед выборами "Остапа понесло?"
    а как же"еканомика"?
    лис
    1. Sirocco Сегодня, 09:32
      Цитата: лис
      "Остапа понесло?"
      а как же"еканомика"?

      Думаю, сначала надо бы, зарплаты поднять, затем уменьшить аппетиты у авиакомпаний, снизив цену на билеты. Затем наладить систему авиаперевозок, как в Совковые годы. Ну а для бизнесменов, у которых есть деньги, наварованные "честным" трудом))) есть баллистические ракеты, вот на них пусть и летают. Как сказал ВВП, страна большая у нас, надо бы добираться по быстрее, вот им ракета и в помощь. Заодно вро дебы как и учебные пуски у РВСН будут стабильными))) и супостата в напряжении держать ежедневными запусками))))
      Sirocco
  9. Авиатор_ Сегодня, 08:18
    Дилетантская заметка.
    [/quote]гражданский сверхзвуковой Ту-144, который был создан еще в 70-х годах.[quote]
    Как Ту-144, так и Конкорд создавались в 60-е годы (первые полёты в 1968 и 1969 годах). Автор цитирует высказывания такого же дилетанта Романа Гусарова о "перегреве двигателей" на сверхзвуковом режиме полёта. Маразм крепчал. Заметке минус.
    Авиатор_
    1. slontusid Сегодня, 08:47
      Начало эксплуатации в 70х годах, так что вполне корректно сказать, что тогда и создан.
      slontusid
    2. Ил-18 Сегодня, 08:48
      +!
      Никто не подумал на тему зачем это Путин изрек про сверхзвук. Да и статья не блестящая, мягко говоря.
      По теме распила и воровства замечу: сначала управляшку по месту жительства посетите, и поинтересуйтесь на рассматриваемый предмет
      Ил-18
  10. slontusid Сегодня, 08:44
    Сама идея сверхзвукового транспорта в нижних слоях атмосферы тупиковая.
    Это подтверждено временем - за последние 30 лет сколько было анонсов ,что вот-вот кто-то создаст сверхзвуковой лайнер…
    … и все тихо сдувалось.
    Даже такая радикальная идея, как перевозка пассажиров с помощью баллистической ракеты с вертикальным стартом и посадкой имеет больше права на жизнь - и скорость больше и проблем меньше.
    slontusid
    1. slontusid Сегодня, 08:49
      Отсутствие суборбитальных баллистических транспортных систем
      - это просто следствие исторической привязки ракетных технологий к военным..
      ...а у военных просто нет задач для таких систем.
      Баллистические ракеты у них служат только средством доставки боевого заряда
      к противнику - что исключает принципиально даже постановку задачи приземления
      баллистической ступени с грузом(в том числе с пассажирами) и повторный старт с места посадки.
      slontusid
  11. Бер Сегодня, 08:54
    Во всем этом информационном потоке я вижу только одно – стремление развести наше государство на огромные деньги.


    Мде... если заявление было спонтанно, то это развод на бабло,... , что то ВВП становится похожим на Грби которого развели на СОИ в 80-х.
    Бер
  12. Кот_Кузя Сегодня, 08:59
    По мнению Гусарова, если бы был спрос и экономическая целесообразность, то Boeing и Airbus уже давно бы создали подобный самолет. Однако Boeing отказался от такой идеи, проведя исследование, а Airbus прорабатывает такой проект самое раннее к 2050 году.
    Европейцы и американцы капиталисты, умеют денежку считать. Поэтому если бы сверхзвук был рентабельным, они давно строили и летали бы на сверхзвуке. Но простые, дешевые дозвуковые самолеты рентабельнее. Например, если бы у меня был выбор, долететь из Москвы до Владика на дозвуковом самолете за 9 часов со стоимостью билета 15 тысяч рублей, или долететь на сверхзвуке за 4 часа со стоимостью билета 100 тысяч рублей, то я выбрал бы первый вариант. И 99,9% пассажиров выберут мой вариант. Тем более для серхзвука нужна длинная полоса, минимум по метеоусловиям у них выше, поэтому запасных аэродромов для них будет мало в случае ухудшения погоды на аэродроме назначения.
    Кот_Кузя
  13. Narak-zempo Сегодня, 09:24
    Корги-джет 2.0 - теперь сверхзвуковой!
    Narak-zempo
  14. фа2998 Сегодня, 09:45
    Цитата: Vard
    С экономической точки зрения понятно что такой самолёт не выгоден... А вот с точки зрения престижа... Это уже другое дело..

    Вы до сих пор не поняли.Нужен проект под пиления бюджета! Олимпиаду уже приняли, к
    ЧМ 18 по футболу уже готовы, космодром Восточный и стадион Зенит уже готов- нужен МЕГАПРОЕКТ.В России делать больше нечего, заниматься пенсионерами, школами, больницами и пр.-это скучно, хлопотно, большой разброс по территории, да и на глазах народа- будет обсуждать, критиковать.
    А пассажирский сверхзвук это на несколько трлн., за забором.Денег не хватает, мы еще подкинем!
    Строить будет вся страна (посредством бюджетных вливаний), а кто его купит? Опять же газовики и нефтяники, которые частично государственые. Значит, часть прибыли пойдет не в казну, а на самолет.И будет Сечин летать за наш счет! hi
    фа2998
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