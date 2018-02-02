Варшава ступила на скользкий путь отрицания участия поляков в Холокосте

Этот скандал польские политики спровоцировали ещё на прошлой неделе. Под сурдинку «борьбы с бандеровской идеологией» Сейм Польши принял в минувшую пятницу поправки к закону об Институте национальной памяти Польши (Instytut Pamięci Narodowej – IPN). Они предусматривают уголовное преследование за отрицание преступлений украинских националистов и их вооружённых формирований, сотрудничавших с фашистами. Однако одновременно с этим Сейм ввёл наказание (в виде штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет) за распространение информации об участии поляков в Холокосте и использование формулировки «польские лагеря смерти».Ответственность за нарушение новых положений закона об Институте национальной памяти (IPN) польские законодатели возложили не только на своих граждан, но и на иностранцев. Прежде всего, это кивок в сторону украинцев, заигравшихся с героизацией бандеровцев. Поляки готовы преследовать их не только на своей территории, что сильно озадачило киевских идеологов местного национализма.Например, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своёй страничке в Facebook озаботился, что теперь, если «написал/сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, IPN возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию».В отличие от Украины в Израиле не испугались новых норм закона IPN, а откровенно возмутились ими. Категорическое несогласие с позицией польских законодателей выразили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин. Со специальным заявлением выступило внешнеполитическое ведомство страны.Забурлили законодатели в Кнессете. Председатель оппозиционной левоцентристской партии «Авода» Ицхак Герцог даже потребовал отозвать из Варшавы для консультаций израильского посла. «Польские лагеря смерти существовали, и никакой закон не сотрет память об этом», – написал в Twitter лидер левой партии «Еш Атид» Яир Лапид.«Рассматриваемый Варшавой закон не изменит прошлого, но опасен для будущего», – как бы подвела итог общему возмущению одна из лидеров левоцентристского «Сионистского блока» Ципи Ливни. Десять лет назад Ливни была главой израильского МИДа. Вероятно, дипломатический опыт заставил её применить к принятому в Сейме закону слово «рассматриваемый».В Израиле надеялись, что одиозные поправки остановят на других этапах принятие закона, например, в Сенате. Это были тщетные надежды. Польские выборы 2015 года сформировали в стране по сути однопартийную власть, когда Сейм и Сенат перешли под полный контроль правой консервативной партии «Право и справедливость».Поэтому израильская критика лишь подстегнула польских законодателей. Уже во вторник поправки без препятствий прошли Сенат. Дело осталось за подписью президента Анджея Дуды, избранного, кстати, на этот пост тоже от партии «ПиС». Вряд ли Дуда будет тянуть с окончательным утверждением закона.Президент не раз высказывался по этой теме и возмущался, что «гитлеровские лагеря смерти», расположенные в годы войны на польской территории, в последнее время стали всё чаще называть «польскими». Особое неприятие Дуды вызывает обвинение поляков в участии в Холокосте – массовом уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. Он называет эти факты «неправдивыми».Кто-то согласится с президентом. Миру известно множество фактов, когда поляки ради спасения евреев от фашистов жертвовали своими жизнями. В годы войны гитлеровцы казнили в Польше более двух тысяч человек, спасавших евреев или помогавших им. Светлая память этим добрым и мужественным людям.Однако больше всё-таки примеров обратного свойства. Нынешней осенью исполнится 75 лет со дня (14 октября 1943 года) восстания в лагере смерти Собибор. За полтора года (с мая 1942 года) здесь уничтожили 250 тысяч евреев. В это время в Собиборе было несколько попыток побега узников лагеря.Один такой побег случился под новый 1943 год. Пятеро узников-евреев бежали из зоны уничтожения. Польский крестьянин увидел, где скрылись беглецы, и донёс о них полиции. Бедолаг поймали и казнили. В качестве воспитательной меры каратели расстреляли в лагере ещё несколько сот человек.Во время известного восстания (единственного удачного в лагерях смерти) из Собибора сбежали 340 узников. Фашисты устроили на беглецов настоящую охоту, с собаками. 170 человек нашли и тут же расстреляли. Такая же участь постигла ещё 90 сбежавших узников, выданных карателям местным польским населением.Был в позорной истории Польши и эпизод, похожий на расправу в белорусской Хатыни. Он хорошо известен. В июле 1941 года в местечке Едвабне (в 150 километрах от Варшавы) большая группа поляков уничтожила почти всех находившихся там евреев. Сначала их ловили поодиночке и мучили, добивали палками, камнями, отрубали головы, глумились над трупами. Потом оставшихся (около полутора тысяч человек) загнали в овин и сожгли живьём.Имущество погибших поляки присвоили себе. Это, по мнению историков, было распространённое явление, когда те, кто сдавал немцам евреев, становились потом владельцами их собственности. На месте расправы в Едвабне присутствовали немецкие солдаты. Пользуясь этим, поляки списали трагедию на гитлеровских карателей.Так считалось вплоть до 1990-х годов. Новые исследования подтвердили ответственность поляков за бойню в Едвабне. Институт народной памяти Польши в целом согласился с этими выводами. Правда, IPN счёл число погибших завышенным и назвал свою цифру – 340-350 человек. Тем не менее, в 2001 году тогдашний польский президент Александр Квасьневский принес за это преступление извинения еврейскому народу.Анджей Дуда с Квасьневским не согласился. Ещё в ходе своих предвыборных дебатов он опроверг участие поляков в Холокосте, а все обвинения в этом назвал ложью. Теперь отрицание военных преступлений местного польского населения становится официальной государственной политикой Варшавы. Кто не согласен с этим, будет «преследоваться по закону» – оштрафован или заключён в тюрьму.Причина серьёзная, чтобы не интересоваться событиями войны и тем, что творили в то время поляки. Эта тема и раньше не была приоритетной для польского общества. Власти провели порядка 60 расследований в 23 регионах страны по обвинению местного населения в преступлениях, но реальное наказание понесли меньше сотни поляков. На этом всё успокоились.Меж тем, ждёт своего исследования война Армии Краёвой против еврейского населения. На её счету тысячи загубленных душ. Известен приказ командующего АК генерала Бур-Коморовского (от 15 сентября 1943 года), в котором местным командирам предписывалось подавлять еврейские партизанские отряды. И приказ был во многом исполнен. Факты об этом есть в публикациях польских историков.Тяжело сложилась судьба евреев и в послевоенной Польше. В ходе погромов только за первый после войны год было убито около 400 евреев. Иногда, как например, в августе 1945 года в Кракове, погромы удавалось остановить только силами подразделений Войска Польского и Советской Армии.Похожая трагедия случилась в городе Кельце. Здесь в ходе погрома было убито около 40 евреев (среди них – дети и беременные женщины). Более 50 человек получили ранения. В Кельце погибли и двое поляков, попытавшихся остановить погромщиков. Нет ничего удивительного в том, что еврейское население постепенно покидало Польшу.Вначале уезжали десятками, сотнями, потом – тысячами. В сентябре 1946 года советское посольство в Варшаве сообщало в МИД СССР, что только с июня этого года страну покинули более 70-80 тысяч евреев. Причиной такого исхода посольство посчитало «антисемитские взгляды» населения, трудности с определением на работу, препятствия, чинимые для предприятий, на которых «работало значительное количество евреев».Если кто-то думает, что всё это события давно минувших дней, пусть посмотрит данные одной из последних переписей населения Польши. В 2002 году здесь насчитали всего 1133 еврея. До войны их проживало в Польше более трёх с половиной миллионов человек. Это была самая большая еврейская диаспора в Европе.Польский национализм становится опасен миру. Мы видим это по остервенению, с которым крушатся памятники и надгробья нашим воинам, по нетерпимости к бедствующим мигрантам и временным работникам из соседних стран. Теперь очередь дошла до Холокоста – трагедии, признанной самым жутким геноцидом в ХХ веке.Промолчит мир на этот раз, как в случае глумления поляков над памятью наших воинов-освободителей, или содрогнётся от возмущения? От этого зависит не только дальнейшее поведение Польши, но и политические перспективы новых нацистов, плодящихся сегодня по всему миру…