«Иван Грен» завершит госиспытания в феврале

Завершить госиспытания БДК "Иван Грен" планируют в конце февраля. После чего завод приступит к ревизии, окончательной отделке и полной подготовке корабля к передаче заказчику. Ожидается, что флаг на борту "Ивана Грена" поднимут в первом квартале этого года,

Под руководством ВМФ создана экспертная группа для выработки предложений и решений проблемных вопросов, которая завершит свою работу в первой половине февраля. После чего будут возобновлены государственные испытания, в ходе которых "Иван Грен" совершит еще несколько выходов в море,