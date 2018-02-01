22:50 01 февраля

«Иван Грен» завершит госиспытания в феврале

Госиспытания головного большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 «Иван Грен», вынужденно прерванные в конце декабря, планируется возобновить и завершить в этом месяце, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря Прибалтийского завода «Янтарь» Сергея Михайлова.



Завершить госиспытания БДК "Иван Грен" планируют в конце февраля. После чего завод приступит к ревизии, окончательной отделке и полной подготовке корабля к передаче заказчику. Ожидается, что флаг на борту "Ивана Грена" поднимут в первом квартале этого года,
сказал Михайлов.


Он пояснил, что перерыв в госиспытаниях связан с выявлением «ряда проблемных вопросов, устранение которых требует принятия решения заказчиком и, соответственно, времени».

Под руководством ВМФ создана экспертная группа для выработки предложений и решений проблемных вопросов, которая завершит свою работу в первой половине февраля. После чего будут возобновлены государственные испытания, в ходе которых "Иван Грен" совершит еще несколько выходов в море,
добавил Михайлов.

Напомним, проект 11711 разработан в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». БДК «Иван Грен» заложен на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В ноябре 2017-го направлен на государственные испытания. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Его вооружение состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 мм, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 21

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  1. _Jack_ Сегодня, 15:16
    Многострадальный Иван Грен...
    _Jack_
    1. Burbon Сегодня, 15:20
      Цитата: _Jack_
      Многострадальный Иван Грен...

      его задний ход решил отдохнуть и февралем все не ограничиться....
      Burbon
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:45
        Все идет по плану! Иван Грен в рождении - Johannes Green, если кто не в курсе...Так что для корабля с эстонским именем спешка не к чему.
        Аристарх Людвигович
      2. lysyj bob Сегодня, 16:11
        Цитата: Burbon
        его задний ход решил отдохнуть


        дык есть у него задний ход. только он не прямолинейный. Его (Грена) в сторону уводит
        lysyj bob
      3. Удав КАА Сегодня, 17:27
        Цитата: Burbon
        февралем все не ограничиться....

        Беседовал с ответственным сдатчиком. Март -- ревизия, апрель -- передача заказчику и подъем Андреевского флага.
        Я спросил: "Слава, а ты не заливаешь?" На что получил твердое флотское: " А х. его знает! Но все клянутся мамой, что так будет!!!"
        Ну что же, -- "будем посмотреть", как говорили в Одессе. lol
        Удав КАА
    2. DarkMatter Сегодня, 15:21
      Я уже настолько к этому привык, что даже уже и не хочется чтобы сдавали wassat
      DarkMatter
      1. Донской Сегодня, 18:54
        Цитата: DarkMatter
        Я уже настолько к этому привык, что даже уже и не хочется чтобы сдавали wassat

        дети, родившиеся при закладке, скоро школу закончат laughing
        Донской
    3. влад66 Сегодня, 18:25
      Ожидается, что флаг на борту "Ивана Грена" поднимут в первом квартале этого года,
      сказал Михайлов.

      stop Ох не зарекайся what what what
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:28
    А чего год не указали, ибо месяц февраль есть в каждом году? belay
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 15:36
      Всепропало? Просраливсеполимеры?
      Muvka
      1. Опасный Сегодня, 15:41
        Нет конечно! Тройной УРА гордости Российского флота, пусть и с недоделками в статусе легендарного долгосторя
        Опасный
    2. Рязанец87 Сегодня, 16:02
      Страхуются. Посмотрим чем эта санта-барбара кончится. Скорее всего, махнут рукой и примут как есть - врожденные дефекты уже не исправить. Любопытно скорее, почему насчет "Моргунова" притихли.
      Рязанец87
  3. Egorovich Сегодня, 15:28
    laughing Как только научится БДК "Иван Грен" плавать задом быстрее чем передом, вот тогда корабль готов будет к сдаче заказчику. yes
    Egorovich
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 15:29
    «Иван Грен» завершит госиспытания в феврале
    Шо !!! Опять !! Как сдадут флоту - устрою себе праздник по поводу сенсационной новости . Горькая ирония.... feel
    КВУ-НСвД
  5. Сержант71 Сегодня, 15:29
    14 лет.... Абсолютный рекорд по срокам строительства. А теперь ещё и сдать не могут. Когда-то за такое на кол бы посадили.....
    Сержант71
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:49
      14 лет.... Абсолютный рекорд по срокам строительства.

      Никогда такого не было и вот опять belay
      Цитата: Сержант71
      Когда-то за такое на кол бы посадили.....

      Да и не впервый раз такая ситуация складывается "Из-за постоянного изменения проекта головной БДК проекта 1174 «Иван Рогов» был построен на ССЗ «Янтарь» в городе Калининград только в 1978 году, через 14 лет после выдачи ТТЗ".
      Аристарх Людвигович
      1. Сержант71 Сегодня, 16:07
        То есть, преемственность есть? Проблема только одна осталась. В сравнении технологий разработки (кульманы против компов в плане скорости вообще рядом не стояли) и строительства 60-70ых годов и 2010-ых.... Так что сравнивать некорректно. Да и неизвестно ещё, передадут ли его в этом году.
        Сержант71
  6. tchoni Сегодня, 17:02
    Может уже проще КУПИТЬ сухогрух, принайтовать к его палубе пару "торов" , сварганить ангар для пары-тройки вертолетов и вуаля! У нас отличный десантный корабль? Или будем дальше из эстонца конфету делать?
    tchoni
  7. Romario_Argo Сегодня, 17:16
    Отличный Десантный корабль, Мистраль выигрывает лишь по вертолетам 30 против 2 на Грене
    По танкам, у Мистраля: 13 по 46 тонн, у Грена на 2-х твиндеках общей длиной 120 м: 30 танков типа Т-72
    Romario_Argo
  8. san4es Сегодня, 17:26
    «Иван Грен» завершит госиспытания в феврале
    soldier

    Помимо боевой техники БДК может перевозить различные грузы, в том числе стандартные 20-футовые морские контейнеры. В стандартных 20-футовых морских контейнерах среди прочего может размещаться и ракетный комплекс Club-K, являющийся модификацией ракетной системы «Калибр». При этом вряд ли на борту БДК «Иван Грен» появятся какие-либо ракетные комплексы, так как противодействие кораблям противника не входит в его прямые задачи.
    Легкие плавающие БТР, БМП и БМД могут выпускаться в море прямо с кормы и носа корабля, они в состоянии добраться до берега самостоятельно. Высадка десанта возможна при волнении моря до 4-х баллов. Благодаря дальности хода «Иван Грен» обладает возможностью отдаленного десантирования, он в состоянии патрулировать определенный регион на протяжении месяца, автономность плавания составляет именно 30 дней.
    Полное водоизмещение десантного корабля составляет 5 000 тонн, длина – 120 метров, ширина – 16,5 метра, осадка – 3,6 метра. Сердцем БДК «Иван Грен» являются два 16-цилиндровых V-образных дизеля 10Д49 с газотурбинным наддувом мощностью 5200 л.с. Возможности силовой установки позволяют разгонять корабль до максимальной скорости 18 узлов. Экипаж корабля состоит из 100 человек
    san4es
  9. APASUS Сегодня, 19:22
    Будем посмотреть! А то не получиться так что войдя в строй его смело можно будет ставить на модернизацию?
    APASUS
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