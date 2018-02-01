«Иван Грен» завершит госиспытания в феврале
Госиспытания головного большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 «Иван Грен», вынужденно прерванные в конце декабря, планируется возобновить и завершить в этом месяце, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря Прибалтийского завода «Янтарь» Сергея Михайлова.
Он пояснил, что перерыв в госиспытаниях связан с выявлением «ряда проблемных вопросов, устранение которых требует принятия решения заказчиком и, соответственно, времени».
Напомним, проект 11711 разработан в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». БДК «Иван Грен» заложен на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В ноябре 2017-го направлен на государственные испытания. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Его вооружение состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 мм, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
Завершить госиспытания БДК "Иван Грен" планируют в конце февраля. После чего завод приступит к ревизии, окончательной отделке и полной подготовке корабля к передаче заказчику. Ожидается, что флаг на борту "Ивана Грена" поднимут в первом квартале этого года,сказал Михайлов.
Он пояснил, что перерыв в госиспытаниях связан с выявлением «ряда проблемных вопросов, устранение которых требует принятия решения заказчиком и, соответственно, времени».
Под руководством ВМФ создана экспертная группа для выработки предложений и решений проблемных вопросов, которая завершит свою работу в первой половине февраля. После чего будут возобновлены государственные испытания, в ходе которых "Иван Грен" совершит еще несколько выходов в море,добавил Михайлов.
Напомним, проект 11711 разработан в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». БДК «Иван Грен» заложен на «Янтаре» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В ноябре 2017-го направлен на государственные испытания. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Его вооружение состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 мм, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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