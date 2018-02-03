11:09 03 февраля
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Максим Шевченко: Советы должны быть восстановлены как демократические институты

Максим Шевченко: Советы должны быть восстановлены как демократические институты


26 января кандидат в президенты РФ Павел Грудинин в совхозе имени Ленина встретился с иностранными журналистами, представляющими ведущие европейские, азиатские и американские издания и информагентства.

Так как пресс-конференция была для иностранных журналистов, мы, наверное, вправе были ожидать, что кандидат, которого некоторые силы пытаются представить чуть ли не маргинальным, малоинтересным, не имеющим шансов на победу, не соберёт большого количества ведущих мировых информационных агентств. Однако этого не случилось. Представители основных мировых СМИ на этой встрече присутствовали. И, в отличие от других пресс-конференций, которые проходили для отечественных журналистов, здесь не было попытки превратить пресс-конференцию в показательный процесс по поводу «утаённых миллиардов». Вопросы показались содержательными и, соответственно, мы смогли услышать развёрнутые и, опять-таки, содержательные ответы кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.


Началось сразу со знакового вопроса японского журналиста: «Как вы оцениваете работу Владимира Владимировича Путина за 18 лет и что вы хотите реализовать в России?» Несколько позже к этому вопросу вернулось уже издание «Der Spiegel», так что Грудинин дважды высказывался на эти темы. И смысл его ответов заключался в том, что нужно уходить от завышенной оценки роли личности в истории. Мы видим то, что происходит в России: мы видим 22 миллиона официальных нищих, мы видим пиршества олигархата, мы видим неприличный плоский подоходный налог, мы видим, как сказал Грудинин, «не победу над коррупцией, а победу коррупции». Но не нужно думать, что всё это заслуга или вина одного человека, в данном случае — Путина. Точно также и то, что предлагает Грудинин в качестве альтернативы, не является мнением только одного Грудинина.

Кандидат в президенты много раз повторил слова «команда» и «идея», подчёркивая, что он предлагает другую идею и другую команду. Говоря о команде Путина, о «коллективном Путине», он назвал фамилии — Кудрин, Греф, Абрамович, Дворкович с его суждением о том, что в России нет олигархов, а есть социально-ответственные бизнесмены. Соответственно, говоря о своей команде, Грудинин тоже называл имена. Верна ли такая позиция? 18-го марта встретятся идеи и команды — или встретятся персоны, Путин и Грудинин?

Грудинин свою команду, как и подобает патриоту, гражданину и социально-ответственному человеку левых взглядов, представляет именно как команду. То есть Грудинин не говорит — это «мои придворные» или это «мои сподвижники». У него этого «яканья» нет вообще. Он говорит — «мы». Народно-патриотические силы, КПРФ, Левый фронт — мы. Мы — совокупность граждан России, которые любят свою страну, по-разному относятся к политическим вопросам. Кто-то коммунист, кто-то правый (антикоммунист, к сожалению) — но мы все любим свою страну, мы сейчас должны освободиться от колониальной зависимости нашей страны, от Запада, от полного наследия 1991 года. А потом, как говорится, между собой разберёмся: кто из нас более отчетливо предлагает сценарий развития — левые или правые?

А путинская команда — это никакая не команда. Это люди, которые прячутся за Путина, это люди, которые делают свои дела за спиной у Путина. Путин — это ширма. Ширма для достаточно большой группы элит, которые или реально участвовали в грабеже и насилии 90-х годов, либо подхватывают по наследству огрызки страны, приватизируя их себе. Они пытаются залезть в тень, они говорят — Путин. Володин говорит: «Путин — это Россия». Но мы так не говорим. Мы говорим: «Никто не даст нам избавленья: ни царь, ни бог и не герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Сама концепция, что кто-то — это Россия, не выдерживает никакой критики. Конечно же, мы боремся не с командой Путина (а я — часть команды Грудинина). Мы боремся с самой концепцией сокрытия тёмных дел (или серых дел, да хотя бы и светлых дел) за некой политтехнологической ширмой под названием «Владимир Владимирович Путин». Мне так кажется, что Павел Николаевич именно это имел в виду.

Что касается идей. У наших оппонентов есть плакат: «Сильная Россия — сильный президент». Извините, но и дворник дядя Ваня может быть «сильным президентом». На деле сильный президент — это человек, который способен анализировать и на основе анализа принимает решения. Нам же навязывают образ Путина как божественного избранника, без которого мы все пропадём. Эти циничные люди сами прекрасно понимают, что это далеко не так. Что незаменимых у нас нет. Конечно, Владимир Владимирович Путин является политиком незаурядным и во многих вещах выдающимся, имеющим огромный опыт диалогов с мировыми лидерами, опыт решения геополитических и стратегических вопросов. Но, в целом, в современной системе у нас незаменимых нет. Даже товарищ Сталин не считал себя незаменимым, между прочим. Даже Иосиф Виссарионович говорил, что он не выше партии. Это было не лицемерие, он на самом деле так относился к этому вопросу. А нам чуть ли не нового царя навязывают. Я считаю, что это принципиальный вопрос.

Команда противников Грудинина от власти выступает с анти-демократическими, почти неомонархическими, почти тираническими лозунгами, которые, может быть, им кажутся красивыми, но мы-то их слышим политическим слухом, а не слухом религиозных или каких-то ещё подданных, которые вообще не различают уже, что им говорят и что навязывают. «Путин — это Россия», «Сильная Россия — сильный президент» — имеется в виду уникальный Путин. Это не имеет отношения к политической программе — программы как таковой у них нет. Фактически они могут сказать: «Наша программа — это то, что скажет Путин». Ну, да, они так к этому и относятся.

Но мы-то не говорим, что наша программа — это то, что скажет Грудинин. Мы говорим, что наша программа рождается в дискуссии КПРФ, НПСР, Левого фронта, других сил, которые поддерживают Павла Николаевича. Сегодня союз патриотических организаций — это самое демократическое сообщество России. У нас широкий разброс мнений. У нас идёт ожесточённая внутренняя дискуссия, полемика о путях России. У Левого фронта и НПСР разные позиции, разные взгляды. Но у нас есть общий взгляд на современную ситуацию — так дальше жить нельзя. То, во что превратили Путина технологи, которые на него работают, и то, во что превращается Россия — для людей, которым хоть в какой-то степени дорог советский опыт XX века, когда народ стал хозяином страны, эти концепции немыслимы.

Я считаю, что все монархисты, все любители тирании, бюрократического силового государства — все должны голосовать за Владимира Владимировича Путина, у меня тут нет сомнений. Все, кто любит Конституцию Российской Федерации (не эту конституцию расстрелянного Парламента, а идею конституции как общественного договора), народовластие, справедливость, социализм — все должны отдать свои голоса Павлу Николаевичу Грудинину.

Таким образом, у нас получается следующий конфликт. Потенциальная тирания (пусть либеральная тирания) — против социального, конституционного, демократического, исторического проекта под названием Россия. Советская Россия — мне нравится такое определение. Это принципиальный выбор.

Я представляю левое крыло в грудининском блоке и, безусловно, являюсь сторонником социалистического выбора. Мы опираемся на анализ. Ленин совершенно чётко говорил: без развитого серьёзного капитализма социализма быть не может; социализм — не утопия, которая возникает в головах людей, а экономический и социальный уклад, который приходит по мере развития хозяйства; нельзя развить хозяйство демагогическими выступлениями и приказами комиссаров. Утопия военного коммунизма в 1921 году была партией осознана и отвергнута после открытых демократических дискуссий. И случился переход к новой экономической политике, в отношении которой сам Ленин, между прочим, в разное время занимал разные позиции. Сначала Ленин был решительно против, он говорил о том, что это будет возрождение капитализма, что нас не поймут наши товарищи по партии, что нас не поймут красноармейцы, которые проливали кровь за победу, потому что это будет отступление от идеалов революции. Это Ленин говорил, между прочим, во время дискуссии с рабочей оппозицией. Но когда прошло какое-то время и Владимир Ильич, который был, подчеркну, один из самых выдающихся диалектиков в политической истории человечества, свою позицию уточнил и скорректировал. Он сказал, что мы не можем обеспечить развитие народного хозяйства (в частности, промышленности в городах и нормального товарообмена) без введения элементов капиталистического рынка. Это неизбежно приведёт к расслоению общества на селе, к появлению буржуазии, возможно, к появлению кулака. И Ленин был абсолютно прав в этом. Но задача партии — не отказываясь от цели построения социализма, понимать ход процессов с точки зрения их исторической и политической целесообразности, а не демагогически или лозунгово. Понимать, что сейчас мы должны накормить страну, что сейчас мы должны восстановить хозяйство — хотя бы товарное производство.

Следующим этапом была индустриализация и восстановление большой промышленности. Я сейчас не обсуждаю, прав или неправ был Сталин, активизировав коллективизацию теми темпами, которыми он её проводил. На этот исторический период есть разные точки зрения. Но, безусловно, сегодня без союза левых и национального капитала, который испытывает страшное давление со стороны государственного бюрократического капитализма — мы не можем двигаться дальше. Национальный капитал должен быть освобождён. Почему, в чём его отличие? На это отличие не так давно обратил наше внимание историк Александр Владимирович Пыжиков в своей работе «Грани русского раскола». В России при сильном государстве, капиталистическом, даже империалистическом, оформляются два классически конфликтующих между собой типа капитала. Первый — государственно-бюрократическо-аристократический капитал, который живёт за счёт заимствований с Запада. Всегда так было. До революции занимали у Англии и Франции, сегодня — у Великобритании, США, международных космополитических финансовых центров. Причём Россия берёт дешёвые заимствования. Потом эти деньги дорого продаёт внутреннему потребителю — бизнесу и населению. Дальше за счёт контроля тарифов и разного рода квот бюрократия обратно выкачивает эти деньги, занижает закупочные цены и завышает цена на энергоносители (такая вилка), то есть по-прежнему не давая развиваться внутреннему рынку. Потом эти деньги выводятся за границу.

Антитезой этому является национальный капитал, который развивается не за счёт государственного кредита (который для него невыгоден, кабален и которому он не верит), а за счёт выделения средств из доли прибыли. Этот конфликт привёл и к первой русской революции 1905 года, и к революции 1917 года. И государство никакими реформами этот конфликт преодолеть не может. Для этого ему надо изменить собственную природу, отказаться от того, чтобы Российская империя была всего-навсего лакейским образование по отношению к западным хозяевам, каким она и является. Любая форма империи здесь является просто-напросто производной от империалистического господства над Евразией. И хозяева будут сидеть не в Петербурге или в Москве (любых имперских образований, построенных на этой демагогии и на таком типе заимствования), а в Лондоне, в Вашингтоне, Париже или Тель-Авиве.

Только народное государство, не являющееся империей (неверно называть Советский Союз империей) — республика, союз республик, братство народов, — является антитезой подобному типу государства.

Поэтому я считаю, что союз национального капитала в лице Грудинина и левых сил — это союз судьбоносный для истории России, который уже один раз привёл к освобождению нас от иностранного господства. Это была, конечно же, революция 1917 года — февраль, который органично закончился октябрём.

Я объясняю свою позицию как левого политика. Считаю, что разъяснения здесь крайне важны. Иногда всех патриотов смешивают в одну кучу: дескать, все одинаковые. Это не так. Мы имеем дело с союзом, достаточно многими (по крайней мере мной) политически осознаваемым как союз левых демократических партий — и народно-патриотических правых. В наш блок входят партии, которые мало отличимы, на мой взгляд, от «Чёрной сотни». Но я смиряюсь с этим. Потому что понимаю, что сегодня устранение колониального режима любой ценой (политической, естественно) — это судьбоносная задача для России.

Считаю, что союз национального капитала, интересы которого ясно формулирует и представляет Грудинин, и политических движений, которые апеллируют к советскому опыту антизападного народовластия — этот союз является единственно возможным. Я его ждал, этого союза. Он случился.Считаю: надо идти дальше. КПРФ должна создавать организации типа «Деловой России», работать с предпринимателями, создавать бизнес-ассоциацию. Надо создавать в России нормальный капитализм — народный капитализм, национальный капитализм, — защищать национальный бизнес, который работает из доли прибыли. Надо создавать внутренний кредит, создавать внутреннюю банковскую систему, которая не является зависящей от колониального Центробанка или его хозяев, сидящих во Всемирном валютном фонде или во Всемирном банке, а является связаннлй с народом. Такая банковская система пускает в оборот личные, частные накопления, которые мы у себя дома храним, а они могут приносить доход народу. Построив такую систему, мы можем потом говорить о социализме. Я абсолютно придерживаюсь ленинской позиции в этом вопросе.

Очень важно, что об этом более кратко (просто у него не было времени — на пресс-конференции было очень много вопросов) говорил и Грудинин. И он тоже вспоминал НЭП, вспоминал Ленина, и примерно в таком контексте мы услышали ответ на интересующий нас вопрос об идеологии.

То есть, суммируя ответы на вопрос об идеях, можно сказать, что встретились две идеологии. Одна видит будущее России как колониального государства, встроенного в систему мирового глобального империализма, а другая — Грудинина, Александра Андреевича Проханова, меня и многих десятков миллионов — видит Россию самостоятельным государством, устроенным по советскому образцу. Можно сказать, что слово «советский» здесь ключевое. Но только с точки зрения Советов как формы народовластия, а не с точки зрения партийных секретарей, которые подмяли под себя Советы и потом указывали народу, что надо думать и как голосовать. Опять по этому пути мы не пойдём — по крайней мере, я точно не пойду. Этот путь был гибельный, он привёл к созданию партийной бюрократии, переродившейся и предавшей народ и Советы. Мы сделали вывод из этого. Я прекрасно понимаю, почему товарищ Сталин расстреливал партократов. Потому что он прекрасно понимал их природу и понимал, что чекистский ствол мог бы того же Ельцина удержать от того, что он сотворил в 80-е — 90-е годы. Но Сталина больше нет, поэтому мы не будем ориентироваться на несбыточное. Мы будем говорить так: Советы должны быть восстановлены как демократические институты. За прообраз надо брать, конечно, Верховный Совет 1993 года, который, наверное, был самым демократическим народным парламентом в истории. И именно за это он был расстрелян.

Не надо бояться опыта Ленина, Сталина, которые не стеснялись обсуждать такие важные, актуальные политические вопросы и давать по ним развёрнутые статьи.
Автор: Максим Шевченко
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14713


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Комментарии 50

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:36
    Поэтому я считаю, что союз национального капитала в лице Грудинина и левых сил — это союз судьбоносный для истории России, который уже один раз привёл к освобождению нас от иностранного господства.

    ... аХтор, а ты не спрашивал у грудинина, сколько у него ЕЩЁ скрытых счетов за кордоном?!?!?... ...пока, буквально вчера, "всплыли" ещё ТРИ не закрытых по Закону... и главное: чьи бабки отрабатываешь, ахтор?!?
    a.s.zzz888
    1. лис Сегодня, 06:56
      Цитата: a.s.zzz888
      чьи бабки отрабатываешь, ахтор?!?

      ога...а когда глотку рвёшь за "гаранта",это чисто по тупости природной,безоплатно,идейно! fellow красвчег...
      лис
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
        ... вот ещё один мутный использует сайт ВО для агитации...
        a.s.zzz888
        1. Гардамир Сегодня, 07:58
          использует сайт ВО для агитации
          то есть агитировать можно только вам?
          Гардамир
        2. Ингвар 72 Сегодня, 08:51
          Цитата: a.s.zzz888
          вот ещё один мутный

          Не трогай зёму, "осветлённый"! am По поводу того, что "Путин ширма" есть что возразить? wink
          Ингвар 72
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
            Ингвар 72 Сегодня, 08:51Не трогай зёму, "осветлённый"! am По поводу того, что "Путин ширма" есть что возразить? wink

            ... а то что же будет?...а насчёт "возразить" есть и МНОГО, но не поймёшь, не дано по уму...
            ога...а когда глотку рвёшь за "гаранта",это чисто по тупости природной,безоплатно,идейно! fellow красвчег...

            ... а если это не воспитанное, то таким нечего доказывать.... ниже своего достоинства, как впрочем и с тобой... Честь имею! soldier
            a.s.zzz888
            1. zyzx Сегодня, 09:18
              Во слова истинного либераста,мне тебе чернь доказывать не чего!
              zyzx
            2. Ингвар 72 Сегодня, 09:19
              Цитата: a.s.zzz888
              но не поймёшь, не дано по уму...
              Куда уж нам, сиворылым, до поклонников сонцеликого! laughing Отмазка так себе, на уровне третьего класса для умственно отсталых, а по теме слабо?
              Мы же с Лисом в Тольятти живем - провинция, мать её так. Но тем не менее знаем, кто ВАЗ французам продавал. Кстати лично приезжал накануне продажи, и ОН и Димон. И что Тольятти после этого сорвался в пике по деградации. то же знаем. Так что не надо за гаранта "тереть". wink
              Ингвар 72
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
                Ингвар 72 Сегодня, 09:19 ↑Куда уж нам, сиворылым,

                ...вот сам и дал оценку ... а на босяцко-подворотные закидоны с растопыренными пальцами отвечаю - видел и не раз, давил и буду давить... hi Шериф.
                a.s.zzz888
            3. vladimirZ Сегодня, 09:25
              Советы должны быть восстановлены как демократические институты - из статьи

              Советы народной власти - правильное государственное действие, что продвигает Павел Грудинин!
              М. Шевченко молодец, он логично и аргументированно оценивает позиции главных претендентов - кандидата от Левого фронта и КПРФ - П.Грудинина, и кандидата олигархо-чиновничьего класса В. Путина.
              За Грудининым команда, отстаивающая интересы большинства трудящегося народа, и главное - ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА для всех.
              За Путиным небольшая группа олигархов и чиновников, по существу захвативших власть в своих узкокорыстных интересах грабежа России и народа, и ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ВСЕВЛАСТИЯ БОГАЧЕЙ И ЧИНОВНИКОВ - идеология золотого тельца, прибыль выше всего, выше интересов народа и государства, в котором они, нет не живут, а "делают бабки". Жены, дети, любовницы, дворцы и яхты у них там - они компрадоры, предают интересы своего народа и государства за иностранное бабло и теплое место на Западе.
              И это главное, что должны все понимать.
              Не понимают только "осветленные", типа a.s.zzz888, или вероятнее всего, каким то образом проплаченные, потому что простые истины, ну никак до них не могут дойти.
              vladimirZ
              1. dsk Сегодня, 10:20
                Цитата: vladimirZ
                За Грудининым ... главное - ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА для всех.

                Цитата: Шевченко
                Не надо бояться опыта Ленина, Сталина
                Где она современная "ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА для всех?" Из лозунгов "дедушки" Ленина остался один - "власть Советам!"
                "Земля крестьянам!" для "приватизатора" Грудинина не подходит, как и "фабрики - рабочим!" Кто будет "гегемоном?" - "навальнята? Если повторить "опыт" - половина участников ВО окажется на лесоповале, потому что за 20 лет привыкли писать то что думают. А "архив" ВО очень большой.
                dsk
                1. vladimirZ Сегодня, 10:40
                  Где она современная "ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА для всех?" - dsk

                  Да, похоже, dsk , вы только в святом писании разбираетесь, псалмы можете цитировать. А в жизни реальной бедствующего народа, что можете сказать, нет не Москвы, а всех остальных регионов? Никак у вас не получается?
                  Что вы трындите издевательски "земля крестьянам", "фабрики рабочим", о "лесоповале" вспоминаете, хотя он и нужен для казнокрадов чиновников и коррупционнеров? Или не хотите понимать по каким то причинам, или ума не хватает?
                  Почитайте хотя бы программу П. Грудинина, те же "20 шагов к достойной жизни. Никаких "земли народам, фабрики рабочим", четкая государственная программа создания социально справедливого государства для большинства народа.
                  Да, это социальное государство не будет хорошо для воров и коррупционеров, компрадоров и предателей, крупной буржуазии ограбившей народ в ходе приватизации, для нынешних чиновников и депутатов получающих зарплаты и пенсии в полмиллиона рублей, НО оно будет справедливо для большинства трудящегося народа - а это главное для процветания народа и России.
                  Всё, dsk , с вами не дискутирую, а то опять псалмы будете печатать в комментариях, так сказать существенно ничего не можете.
                  vladimirZ
              2. aybolyt678 Сегодня, 10:31
                Цитата: vladimirZ
                За Грудининым команда, отстаивающая интересы большинства трудящегося народа, и главное - ИДЕОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО ГОСУДАРСТВА для всех.

                уточняю: у Грудинина ИДЕЯ идеологии социальносправедливого государства, это в лучшем случае. Может это просто реклама.
                Хорошие намерения трудно реализовать, тем более нигде у Грудинина не встречал механизмов сего. Работать то ему с людьми Путина придется, или воевать...
                aybolyt678
                1. vladimirZ Сегодня, 10:54
                  уточняю: у Грудинина ИДЕЯ идеологии социальносправедливого государства, это в лучшем случае. Может это просто реклама. - aybolyt678

                  Какая же это реклама? Вы посмотрите фильмы о "совхозе имени В.И. Ленина", ЧТО сделал П. Грудинин в социальном плане для трудящихся. А таких народных предприятий в России около 200. Там где люди живут, а не выживают, и производят качественную продукцию по советским ГОСТам.
                  У нас, к примеру, в Иркутской области два таких народных предприятия - "Усольский свинокомплекс" и "Белоречинская птицефабрика" - руководители которых не позволили растащить их в годы "прихватизации", сохранили, обеспечили стабильной работой своих рабочих, жильем, и достойной зарплатой.
                  И Павел Грудинин, в отличии от других, не один, он избирается командой своих сторонников - коммунистов КПРФ и Левого фронта, сплотившихся в противодействии путинской олигархической коррупционной и компрадорской России.
                  vladimirZ
              3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
                vladimirZ Сегодня, 09:25 ↑, басмач Сегодня, 09:38

                Не засоряйте сайт ВО!!! ВСЕ СВОИ ДОВОДЫ - в СПОРТЛОТО!!! Там и есть предвыборный штаб грудининцев!!! laughing
                a.s.zzz888
              4. To be or not to be Сегодня, 11:05
                vladimirZ Сегодня, 09:25 ↑
                Советы должны быть восстановлены как демократические институты - из статьи
                Советы народной власти - правильное государственное действие, что продвигает Павел Грудинин!""
                Сильно смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Мудрый Шевченко Дурака строит..
                Базис и надстройка.
                Социалистическая надстройка в форме советов народных депутатов при капиталистической базисе -частной собственности на основные средства производства.
                Такое маленькое больдельеро в виде тянитолкая..
                Ни пес и не кот, а котопёс!
                To be or not to be
            4. басмач Сегодня, 09:38
              Конечно, когда у таких, как Вы, "имеющих честь" (хотя вряд ли даже понимаете, что это, не говоря уж об обладании), нет аргументов, то скатываются на личность с возгласом- "не поймёте" ( это кстати и есть признак бесчестия- априори ставить интеллектуально себя выше оппонента, даже не имея о нем смутного представления). Да и аргументов у таких, как Вы нет, иначе бы подобные Вам их бы с удовольствием демонстрировали
              басмач
      2. сибиралт Сегодня, 09:57
        Шевченко прав. В стране застой, экономика стагнирует. Конституция РФ колониальная. Систему менять надо, да гарант не позволяет. Не видно никакого просвета в будущем, кроме совершенствования оружия. Народ загоняют в кредитную кабалу, олигархи и банкиры богатеют, имущественное расслоение общества просто запредельное.
        сибиралт
        1. dsk Сегодня, 10:39
          Цитата: сибиралт
          Шевченко прав. экономика стагнирует. Конституция РФ колониальная
          Эту "америку" не он открыл - Глазьев, Фёдоров. На лозунугах "долой!" далеко не уедешь, "ломать не строить". Где программа строительства нового мира?
          dsk
        2. plotnikov561956 Сегодня, 10:47
          В стране не застой...застой был при Л,И,Брежневе...при росте ВВП 6%...сейчас рост 1.2 %..это просто статистическая погрешность ...Ни в одной стране мира нет работающих нищих. У нас есть...
          plotnikov561956
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    М.Шевченко, как одна субстанция в проруби - за последний год столько наговорил и успевал поддержать и либералов и ВВП, теперь срочно полевел и стал грудью за кандидата от КПРФ. Интересно, а кто же в действительности Шевченко ? Не иначе рассчитывает на место министра информации в правительстве Грудинина (если таковое будет).
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:26
      М.Шевченко, как одна субстанция в проруби - за последний год столько наговорил и успевал поддержать и либералов и ВВП, теперь срочно полевел и стал грудью за кандидата от КПРФ.

      Ну какой бы он не был для боксерского поединка с СВАНИДЗЕ или Гозманом такой человек всегда нужен...не нам же марать свои руки об эту нечисть.
      Тот же ЛЕХА
      1. To be or not to be Сегодня, 09:24
        Шевченко и назначили к Грудинину -не дай Бог .чтобы не снялся с президентской гонки .Старый ЗЮЗЮ видно не справляется с этой задачей..

        А под патриота капиталиста и скусственно выведенного и взлелеяного под Москвой миллионера с социалистическими лозунгами дальше копают
        Семья кандидата в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации Павла Грудинина обзавелась домом на берегу Средиземного моря в Испании.

        Согласно данным регистратора в городе Салоу, оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ, дом расположен на улице Пампео Фабра в районе Ковамар, недвижимость общей площадью более 200 кв. метров приобретена осенью 2017 года.""
        http://e-news.su/news/211559-semya-grudinina-kupi
        la-dom-v-strane-nato-za-545-milliona-i-drugie-ske
        lety-v-shkafu-kandidata.html

        Чудны дела Господни!
        To be or not to be
    2. Гардамир Сегодня, 07:59
      одна субстанция в проруби -
      сколько таких субстанций в правительстве и ничего не напрягает. Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?
      Гардамир
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:55
        Цитата: Гардамир
        сколько таких субстанций в правительстве и ничего не напрягает. Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?

        Мы боимся не Грудинина, а того, что будет при его президенстве!
        СРЦ П-15
        1. басмач Сегодня, 09:41
          А Вы новый пророк, что можете предсказать, что будет при Грудинине. И кто это мы. Или Вы из компании Чубайс-Сечин-Абромович и Ко. Тогда деймтвительно стоит.
          басмач
        2. aybolyt678 Сегодня, 10:35
          Цитата: СРЦ П-15
          Мы боимся не Грудинина, а того, что будет при его президенстве!

          Путин тоже не вечный. Голосуя за Путина, мы голосуем СТРАХОМ того что следующий президент будет как Горби или ЕБН
          aybolyt678
      2. лис Сегодня, 09:01
        Цитата: Гардамир
        Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?

        просто он ИМ не заплатил...и не предложил даже,вон чаво обидно то!
        лис
      3. zyzx Сегодня, 09:19
        Цитата: Гардамир
        сколько таких субстанций в правительстве и ничего не напрягает. Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?

        Там они еще жиже и вонючей.
        zyzx
      4. rotmistr60 Сегодня, 09:30
        Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?
        Я писал о Шевченко, или вы прочли только "субстанция"? Если честно, то на Грудинина мне также, как и на Собчак..., а уж тем более бояться?
        rotmistr60
  3. Одиссей Сегодня, 07:29
    Восстановление Советов цель,конечна, благая и правильная,но,скажем честно,пока не видно практических путей к ее реализации. Тут нужно понимать,что это означает полный отказ от "курса реформ" в том виде в котором они проводились с 1993 года ( и разумеется смену конституции 1993). Победа на выборах кандидата от коммунистов (тем более от национально-патриотических сил) сама по себе не восстановит Советскую власть,хотя она может послужить началу для ее восстановления.
    Также очевидно,что в рамках сложившейся в России буржуазно-олигархической системы "выборы" являются просто фарсом и уж кандидат от коммунистов на них не может победить никогда (более того в рамках существующей системы они даже не мог выставить кандидата не согласованного с АП).
    Гипотетически шансы на восстановление Советской власти могут появиться во время полного краха режима,особенно учитывая то,что Путину и К в отличии от Януковичу бежать некуда.Но и тут олигархи и Запад наученные опытом 20 века постараются сделать транзит власти от Путина к "демократическим силам" управляемым (например через выдвижение нужного "преемника" в 2024 году и гарантии лично Путину и его семье).
    Так что шансов немного.Но бороться надо-под лежачий камень вода не течет.
    Одиссей
    1. Letnab Сегодня, 07:53
      Робяты, вы что с дубу рухнули? Восстановление советов может быть и благое желание. Но в таком случае нужно убирать местные и государственные парламенты, а то представьте себе, населенном пункте, в районе, в области, плюс на уровне государства соседствуют думы(парламенты) и советы... Сколько добавится чиновников, насколько затянется законотворческая деятельность, и кто кому будет ставить подножки, и т.д?
      Живой пример уже есть, Молдавия, где президент уже отстранен от управления государством Госсоветом... А ведь у нас уже есть Совет Федераций!
      Если переходить к советам по советскому опыту, то надо убирать различные парламенты. Да и будет так: поссовет(сельсовет) и к нему исполнительный комитет, далее райсовет, облсовет, госсовет, и к каждому исполнительные комитеты... Нельзя мешать в одну кучу одинаковые функции параллельных организаций, и этим плодить дополнительное количество чинуш... Ведь и сейчас депутатов в каждом населенном пункте, районе, регионе, плюс Госдума...
      Может советы могут себя оправдать, но только в отсутствие параллельной структуры
      Letnab
      1. Одиссей Сегодня, 09:14
        Цитата: Letnab
        Но в таком случае нужно убирать местные и государственные парламенты, а то представьте себе, населенном пункте, в районе, в области, плюс на уровне государства соседствуют думы(парламенты) и советы...

        Вы ломитесь в открытую дверь.Разумеется восстановление системы Советов обязательно требует ликвидацию всех буржуазно-парламентских структур порожденных событиями 1993 года.
        Цитата: Letnab
        Может советы могут себя оправдать, но только в отсутствие параллельной структуры

        Абсолютно верно.Об этом никто не спорит.Это аксиома.
        Одиссей
        1. Letnab Сегодня, 09:47
          да, аксиома, двоевластие нам всем во вред...
          Но ждать от лозунгов кандидата хорошего результата, лучше сразу надо готовиться к неприятностям в будущем. Если при Советской власти народ как бы был един, то сейчас очень жесткое деление на имущих и остальных... Так или иначе для удачной работы советов потребуется менять и конституцию, отстранять от власти и раскулачивать нынешних олигархов, в том числе и нынешнего кандидата в президенты... Пойдет ли он на то, что бы отдать свое имущество народу, да и другие олигархи тоже торопиться не будут. как результат война, и развал страны
          Letnab
          1. aybolyt678 Сегодня, 10:52
            Цитата: Letnab
            Пойдет ли он на то, что бы отдать свое имущество народу, да и другие олигархи тоже торопиться не будут. как результат война, и развал страны

            в противном случае тихое умирание, жизнь пока есть нефть газ и тоже развал
            aybolyt678
        2. aybolyt678 Сегодня, 10:54
          Цитата: Одиссей
          восстановление системы Советов обязательно требует ликвидацию всех буржуазно-парламентских структур

          Нет, не всех и не обязательно, новые требования, новые законы и ориентиры - просто государственная идеология нужна
          aybolyt678
      2. zyzx Сегодня, 09:20
        Цитата: Letnab
        то надо убирать различные парламенты.

        Ну а зачем нужны эти паразиты?
        zyzx
        1. Letnab Сегодня, 09:38
          Просто меняем названия...т е вывески, а хрен редьки не слаще...
          Letnab
          1. Stas157 Сегодня, 10:45
            Цитата: Letnab
            Просто меняем названия...т е вывески, а хрен редьки не слаще...

            И паразитов, кто был под этими вывесками, на нормальных людей. Тогда уже не хрен будет слаще редьки.
            Stas157
      3. aybolyt678 Сегодня, 10:51
        Цитата: Letnab
        Робяты, вы что с дубу рухнули? Восстановление советов

        Советы, парламенты, комитеты... Для начала Идеологию разработать надо, придать ей статус государственной. Патриотизм должен быть направлен на процветание страны. Как в Китае, где рекомендация Партийного комитета обязательна для суда. Чтобы, когда, дорогу строят люди из Армении или Узбекистана, было кому, спросить у Властей: Почему не СВОИ строят??
        aybolyt678
    2. aybolyt678 Сегодня, 10:40
      Цитата: Одиссей
      Так что шансов немного.Но бороться надо-под лежачий камень вода не течет.

      Бороться нужно, даже если Путин победит, но Грудинин наберет приличное количество баллов, это покажет общественный запрос на реформы.
      а если Грудинин победит, не думаю что Путин уйдет из политики, останется в думе, или премьером, министром...
      aybolyt678
  4. Pavel_N Сегодня, 07:42
    Статья актуальная, и нужная. Спасибо.
    Pavel_N
  5. Голован Джек Сегодня, 09:41
    Мальчег решил попиариться... на мутной волне.
    Мальчегу не впервой. Напомню, это тот самый чел, который говорил, что "в Чечне гибли не российские, а ельцинские солдаты", а также, что "геноцид русских в Чечне - это легенда, не имеющая достаточно внятного подтверждения".
    Теперь вот Советы возрождать собрался... ню-ню request
    Голован Джек
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 09:58
      как ни странно я с вами абсолютно согласен,припоминаю его прошлые высе.ы и нежную дружбу с джамалем
      Tatanka Yotanka
  6. To be or not to be Сегодня, 10:01
    Цитата: Гардамир
    [ . Что ж вы П.Н.Грудинина так боитесь?

    На Ваш вопрос еще Сергей Есенин дал ответ:

    "Кто б знал как мы устали
    От мерзких душ гнилых людей
    Как жить невыносимо стало
    Средь этих тварей и бл.... "

    С. А. Есенин
    https://sergey-esenin.su/?page_id=55
    ( из классики слов не выбросишь .так что . извините за ....)
    To be or not to be
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:09
      Цитата: To be or not to be
      Как жить невыносимо стало
      Средь этих тварей и бл.... "

      согласен
      Tatanka Yotanka
      1. Stas157 Сегодня, 11:03
        Цитата: Tatanka Yotanka
        Цитата: To be or not to be
        Как жить невыносимо стало
        Средь этих тварей и бл.... "

        согласен

        Те лицемеры, кто судорожно выискивает у Грудинина "несметные" богатства, а находит домишки по 200 кв.м., на площади которых могут расположиться только вахтёры и охранники у настоящих олигархов, совсем не замечают ту кодлу, которую взрастил Гарант, где от роскоши ломится буквально все. Тем лицемерам совсем не интересно, что даже госчиновники при Путине живут в разы богаче, чем средний бизнесмен Павел Грудинин. Разве это нормально? И совсем они не хотят слышать, что Грудинин, как раз против олигархической кодлы, так как идёт он от коммунистов.
        Stas157
  7. plotnikov561956 Сегодня, 10:36
    Как относится к Шевченко и Грудинину...? А... Вы прокатитесь по России и поговорите с народом и стариками у которых пенсии 6 тыс и зарплаты чуть больше у работающих. Поглядите на руины военных городков ,исчезающие деревни с доживающими в них стариками...то то и оно..И что нам говорит гарант 17 лет..вспомните что говорил в 2004 и 2012 и что сделал... Ложь и только ложь ,ничего не выполнено из ранее им сказанного.. Россия превращена в дойную корову Запада.. Одним словом ..18 марта ..вперед за Путина.Чубайса.Медведева и прямой дорогой...а далее знаете куда.
    plotnikov561956
    1. Голован Джек Сегодня, 10:53
      Цитата: plotnikov561956
      ничего не выполнено из ранее им сказанного

      Вранье...
      Цитата: plotnikov561956
      Россия превращена в дойную корову Запада

      Еще раз вранье...
      Дойной коровой Запада РФ стала и была при Боре Пьяном. ВВП как раз это безобразие прекратил, если Вы не в курсе.
      Утомили уже нытики. Лишь бы что брякнуть negative
      Голован Джек
  8. Sovetskiy Сегодня, 11:05
    Если честно, впечатление от статьи - какая то мешанина, каша какая то.
    Что врезалось.
    Сначала автор говорит об отказе персонализировать программу идеологий, а дальше говорит:"а другая — Грудинина, Александра Андреевича Проханова, меня и многих десятков миллионов".
    Автор говорит о советском векторе развития и тут же говорит о капитализме внутринационального собственника. Как это сочетается? Народные советы и частный собственник? Что тогда будут из себя представлять народные советы? Опять как сейчас кучку лоббистов сидящих в ГД? Тогда эта "борьба" за власть напоминает возню за передел мест у гос.кормушки. Где четкая программа?!
    Ничего не имею против Грудинина, но лично по моему мнению союз КПРФ с НПСР, это ошибка. Этакая "Лебедь, Рак и Щука" в одном стакане. Может по этому у автора все так спутанно и противоречиво?
    Хотя и дедушку "ЗЮ" можно понять в создании этого союза. Рейтинг падает "коммунистических буржуинов", которые даже юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции, которым и прикрываются как своей эмблемой, не удосужились организовать должным образом по всей России. А люди ждали. Денег жалко стало, которые все равно из гос.кармана выделяют на партию?) Или как все в нашем Государстве - уже "распилили" ?
    Sovetskiy
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