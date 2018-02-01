...Опрос в Грузии: Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?...

Ещё на форуме в Варшаве было высказано то, что Грузия обладает практически всеми основными инструментами для вступления в НАТО.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Основная тема обсуждения – интеграция Грузии в Североатлантический военный блок.Пресс-служба МИД Грузии отмечает, что Столтенберг положительно оценил работу, которую проделали в Тбилиси для «наилучшего соответствия требованиям НАТО». В частности, отмечено выполнение Грузией программы ANP (Annual National Programme). Речь о национальной программе в рамках сотрудничества с Североатлантическим военным блоком.Обсудили Джанелидзе и Столтенберг вопросы «территориальной целостности Грузии». Речь в очередной раз зашла о статусе Республики Южная Осетия и Абхазия, независимость которых Грузия не признаёт, а без такого признания НАТО (на основании устава) не может взять Грузию в свой «братский» состав.Йенс Столтенберг допустил весьма размытую ремарку о том, что НАТО и дальше продолжит оказывать грузинским партнёрам помощь в процессе укрепления безопасности страны.Столтенберг:На этом фоне в Грузии провели опрос на предмет гражданской поддержки идеи вступления страны в Западный военный блок. 20% опрошенных граждан выступили против вступления в НАТО, 41% - за. Остальные не решились представить однозначный ответ. При этом 19% граждан высказались за вступление в Евразийский экономический союз, а 45% - за интеграцию с ЕС. Опрос проводился на средства гранта от американского центра Карнеги.