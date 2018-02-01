22:52 01 февраля

Опрос в Грузии: Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Основная тема обсуждения – интеграция Грузии в Североатлантический военный блок.

Пресс-служба МИД Грузии отмечает, что Столтенберг положительно оценил работу, которую проделали в Тбилиси для «наилучшего соответствия требованиям НАТО». В частности, отмечено выполнение Грузией программы ANP (Annual National Programme). Речь о национальной программе в рамках сотрудничества с Североатлантическим военным блоком.

Обсудили Джанелидзе и Столтенберг вопросы «территориальной целостности Грузии». Речь в очередной раз зашла о статусе Республики Южная Осетия и Абхазия, независимость которых Грузия не признаёт, а без такого признания НАТО (на основании устава) не может взять Грузию в свой «братский» состав.


Йенс Столтенберг допустил весьма размытую ремарку о том, что НАТО и дальше продолжит оказывать грузинским партнёрам помощь в процессе укрепления безопасности страны.

Столтенберг:
Ещё на форуме в Варшаве было высказано то, что Грузия обладает практически всеми основными инструментами для вступления в НАТО.


Опрос в Грузии: Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?


На этом фоне в Грузии провели опрос на предмет гражданской поддержки идеи вступления страны в Западный военный блок. 20% опрошенных граждан выступили против вступления в НАТО, 41% - за. Остальные не решились представить однозначный ответ. При этом 19% граждан высказались за вступление в Евразийский экономический союз, а 45% - за интеграцию с ЕС. Опрос проводился на средства гранта от американского центра Карнеги.

Использованы фотографии: http://www.mfa.gov.ge
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Комментарии 44

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  1. _Jack_ Сегодня, 15:18
    Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?
    а кто их спрашивать будет, могли бы вступить, давно уже были бы там, но у них нерешенные территориальные проблемы, таких в нату не берут (пока что)
    _Jack_
    1. RASKAT Сегодня, 15:22
      У Грузии не законченный приграничный конфликт, с таким в НАТО не берут. Хотя если страна находится на границе с Россией ей сделают исключение.
      RASKAT
      1. Svarog Сегодня, 15:29
        Это тоже показатель успешности внешней политики, многие форумчане, согласны с тем, что в экономике у нас все плохо и в этой части ставят 2-ку правительству, но в части внешней политике твердый пятак... Лично я не вижу особых успехов в внешней политике, Грузия, Украина - это вообще приоритет и если бы с этими странами работали, то не было бы сейчас у наших границ врагов. Причем самое печальное то, что простые граждане бывших постсоветских стран все негативнее относятся к России. Я понимаю, что там работает пропаганда. Но где были мы?
        Svarog
        1. _Jack_ Сегодня, 15:37
          С одной стороны всё верно, наша разведка нифига ничего там не делала все эти годы когда американцы там активно работали и вкладывали приличные деньги в пропаганду русофобии и организацию революций. С другой стороны вспомните когда это нужно было делать - 90-е годы, нам было не до Украины и Грузии, у нас самих в стране тогда американцы в открытую правили, а потом было уже поздно, пришлось реагировать так как есть (Абхазия, Осетия, ДНР, ЛНР), иначе ещё хуже было бы, хорошо хоть так, иначе в Севастополе сейчас была бы база ВМС США.
          _Jack_
          1. Stas157 Сегодня, 16:51
            Опрос проводился на средства гранта от американского центра Карнеги.

            Если бы опрос проводился российским ВЦИОМом, расклад бы был совершенно другой.
            Stas157
            1. Svarog Сегодня, 17:14
              Цитата: Stas157
              Опрос проводился на средства гранта от американского центра Карнеги.

              Если бы опрос проводился российским ВЦИОМом, расклад бы был совершенно другой.

              Возможно, спорить не буду ибо не знаю.. относительно Грузии. Но на Украине, там настроение граждан совпадают с опросами.
              Svarog
        2. Vita VKO Сегодня, 15:48
          Цитата: Svarog
          если бы с этими странами работали, то не было бы сейчас у наших границ врагов
          В целом вы правы, так как работает США спецслужбы России не работают, т.е. не организуют терактов, не занимаются политическими убийствами, не вводят цензуру. Сомневаюсь, что кто то в России смог бы согласится с такими методами работы. Это только американский менталитет может все это оправдать. Сейчас в политики всего то 4-5 поколение первых американских поселенцев. Все ведь понимаю кто пытался скрыться за океаном. Ошибка политической элиты России в том, что она ожидает от потомков моральных ур-ов адекватного поведения.
          Vita VKO
          1. Svarog Сегодня, 16:01
            Цитата: Vita VKO
            Ошибка политической элиты России в том, что она ожидает от потомков моральных ур-ов адекватного поведения.

            Вы считаете что у нас очень наивное руководство в ГРУ ФСБ?
            Svarog
            1. Vita VKO Сегодня, 16:16
              Цитата: Svarog
              у нас очень наивное руководство в ГРУ ФСБ

              Не считаю, а знаю точно.Доказательств хватает, да и самому приходилось пересекаться. Проблема в том, что психологически человек все мерит по себе. Набирая в ГРУ и ФСБ людей с чистым и горячим сердцем подсознание всегда будет ожидание аналогичного, пока не получат доказательства обратного.
              Vita VKO
              1. Svarog Сегодня, 16:20
                Цитата: Vita VKO
                Набирая в ГРУ и ФСБ людей с чистым и горячим сердцем в подсознании всегда будет ожидание аналогичного, пока не получат доказательства обратного.

                Вы о этих ребятах с чистыми и горячими сердцами?
                https://youtu.be/hOzZROaFk6Y?t=8
                Svarog
                1. Vita VKO Сегодня, 16:59
                  Цитата: Svarog
                  ы о этих ребятах с чистыми и горячими сердцами?

                  Вот именно! Парни за время учебы наконец поняли куда они попали, вот и решили уволится таким нестандартным способом. А тут еще и спонсоры нашлись, для таких специалистов, Гелики как реквизит предоставили с последующим трудоустройством. Вот и устроили спектакль для наивного командования ФСБ. О чем я вам и говорил. Ну подумайте, да мало ли кортежей каждый день по Москве гоняет во время выпускных - тысячи! Даже ДПС не интересно что за кортеж, главное правила соблюдать. А тут только транспорта не хватает "Академия ФСБ". Они бы и на лбу каждого написали имя и личный номер, но побоялись уголовной ответственности за разглашение. lol
                  Vita VKO
        3. Ныробский Сегодня, 17:09
          Цитата: Svarog
          Это тоже показатель успешности внешней политики, многие форумчане, согласны с тем, что в экономике у нас все плохо и в этой части ставят 2-ку правительству, но в части внешней политике твердый пятак... Лично я не вижу особых успехов в внешней политике, Грузия, Украина - это вообще приоритет и если бы с этими странами работали, то не было бы сейчас у наших границ врагов. Причем самое печальное то, что простые граждане бывших постсоветских стран все негативнее относятся к России. Я понимаю, что там работает пропаганда. Но где были мы?

          Да откуда же нам знать то - где вы были? Забыли куда шли? Так я вам напомню. После развала СССР, все республики стройными рядами пошли "дружить" с США и Европой. Россию, возглавляемую Ельциным повели туда же. Благо что споткнувшись на этом пути в ходе двух чеченских войн, в 2000 году Россия всё таки поняла, что её там в качестве равноправного партнёра никто не ждёт, более того прилагают все усилия к её уничтожению. Если Россия начала постепенно проводить свою политику, то Грузия и Уркаина так и остались в зоне безоговорочного влияния США. Как предлагаете с ними работать? Ну вы же сами понимаете, если первые лица государства находятся в номенклатуре США, то вы хоть золотом обсыпьте каждого грузина с уркаинцем, результат будет нулевой. Не было у России возможности проводить там хоть какую нибудь политику по причине её слабости, чего не скажешь о США. Вон в Сирии поработали, так американцы уже два года визжат как будто им фаберже дверями прищемили. Так это мы находимся в гораздо лучшей экономической, физической и военной форме, чем были в 90-х. В 90-х, нам было главным самим уцелеть и не развалиться.
          Ныробский
          1. Svarog Сегодня, 17:22
            Цитата: Ныробский
            вы хоть золотом обсыпьте каждого грузина с уркаинцем, результат будет нулевой.

            Вы в правильном направлении мыслите, нужно было растить свою элиту. Это было сделать достаточно просто, учитывая общий менталитет и великое прошлое.. Просто этим нужно было заниматься. Понятное дело, что где то, кому то, было возможно не до этого.. Ну и в итоге получили, что получили. А как, при СССР, когда только установилось гос-во и было практически нищим, нам удавалось распространять свое влияние? И не только вдоль наших границ.
            Svarog
      2. seti Сегодня, 15:54
        МВФ тоже было правило бабло не давать странам которые допустили дефолт и имеют непогашенные долги. Но ничего - стране 4о4 подачку дали. И еще дадут..Так и тут - будет отмашка возьмут в НАТО кого угодно. И побоку какие там территориальные проблемы. А у прибалтов нет проблем с территориями ? Или у поляков..? Да есть у родимых то наших.. Они об этом везде трубят где могут..Только пока тихо..Пока есть один сдерживающий фактор - кто знает как может отреагировать Кремль и что он предпримет.. А тут реагировать уже нужно и пример Крыма перед глазами. Им есть что терять а мы то привычные..А воевать руководству НАТО в одиночку с РФ.. США то за лужей и своих дел невпроворот..Большинство стран ЕС полагаю просто отморозиться.. Грузины ? Не я не такая я жду трамвая.
        seti
    2. Андрей К Сегодня, 15:24
      ...Опрос в Грузии: Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?...

      Звучит так, как будто спрашивают - какой процент граждан, готов вляпаться в очередную лажу.
      08.08.08 наверное не наука.
      Перед этой провокацией в дЖорджии тоже опросы, поставки оружия, натаскивание местных "псов войны" было.
      К чему это привело мы все свидетели.
      Андрей К
    3. Vita VKO Сегодня, 15:27
      Цитата: _Jack_
      кто их спрашивать будет?

      Спрашивать можно по разному. Так как проводит опрос мастера психологической манипуляций "Центра Карнеги" и фонды Сороса, то такие опросы "гроша ломаного" не стоят. Единственная их цель это политические манипуляции с целью разжигания конфликта у границ с Россией. Это еще проще чем с пробиркой Пауэлла, сейчас достаточно простых пирожков по рецепту Нуланд, можно даже не свежих и без мяса.
      Vita VKO
    4. Kunst Сегодня, 15:27
      "Опросы" граждан не показывает реальную статистику. "Опросы" показывает желания "элиты" данной страны. Поэтому по опросам можно косвенно судить скрытые желания "элит"
      Kunst
      1. Svarog Сегодня, 15:37
        Цитата: Kunst
        "Опросы" граждан не показывает реальную статистику. "Опросы" показывает желания "элиты" данной страны. Поэтому по опросам можно косвенно судить скрытые желания "элит"

        К России это тоже применимо?
        Svarog
    5. красноярск Сегодня, 17:16
      Цитата: _Jack_
      Какой процент граждан за вступление страны в НАТО?
      а кто их спрашивать будет, могли бы вступить, давно уже были бы там, но у них нерешенные территориальные проблемы, таких в нату не берут (пока что)

      США такая страна, которая легко переступит через правила вступления в НАТО. Сейчас она подготавливает Грузию к вступлению. А когда настанет время "Ч", она моментально будет принята, не взирая ни на какие территориальные проблеммы. Главное, чтобы Грузия была готова к этому. Имею в виду подгонку грузинской армии под натовские стандарты. Задача МИДа РФ не допустить наступления этого "время "Ч""
      красноярск
    6. влад66 Сегодня, 18:38
      Цитата: _Jack_
      таких в нату не берут (пока что)

      Но если понадобиться нагадить России,возьмут сразу же. yes
      влад66
  2. Не либероид Русский Сегодня, 15:22
    какие они вояки показало 08.08.08... да и осилят ли они 2 % от ввп в военный бюджет или сколько там трамп требует?
    Не либероид Русский
    1. sgazeev Сегодня, 15:28
      Цитата: Не либероид Русский
      какие они вояки показало 08.08.08... да и осилят ли они 2 % от ввп в военный бюджет или сколько там трамп требует?

      Осилят,будут тырить барсетки в Еврозаднице. lol
      sgazeev
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:31
      Какие бы не были вояки, а наши силы на себя оттянут, да и базу НАТО сразу разместят. Иран рядышком.
      ul_vitalii
    3. Partyzan Сегодня, 15:34
      Цитата: Не либероид Русский
      да и осилят ли они 2 % от ввп в военный бюджет

      им ради того что бы насолить России, сделают исключение
      Partyzan
    4. красноярск Сегодня, 17:20
      Цитата: Не либероид Русский
      какие они вояки показало 08.08.08... да и осилят ли они 2 % от ввп в военный бюджет или сколько там трамп требует?

      Медведю собака не страшна, но она так мешает сосредоточится на охотнике.
      красноярск
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:27
    Зря мы 2008 году Тбилиси не освободили! am
    Геркулесыч
    1. Не либероид Русский Сегодня, 15:33
      от кого ? от "грызунов " ?
      Не либероид Русский
    2. тезей Сегодня, 15:35
      Предположим освободили. Что было бы дальше. Грузины с радостью целовали бы наших бойцов. Как бы не так.
      тезей
    3. ul_vitalii Сегодня, 15:45
      Цитата: Геркулесыч
      Зря мы 2008 году Тбилиси не освободили! am

      И так обвинили в непропорциональном применении силы.
      ul_vitalii
    4. ando_bor Сегодня, 16:13
      Цитата: Геркулесыч
      Зря мы 2008 году Тбилиси не освободили!

      Ну и кормили бы грузин, а оно нам надо? - посмотри на их уровень ВВП на душу населения, - нищета голимая.
      ando_bor
      1. Stas157 Сегодня, 16:58
        Цитата: ando_bor
        Ну и кормили бы грузин, а оно нам надо?

        Кто вас обязывает кормлением заниматься? Я этот бред постоянно слышу. США Ливию кормили? Может Югославию? Ирак? Побеждают противника не для того чтобы его кормить, а как раз наоборот.
        Stas157
    5. Stas157 Сегодня, 16:53
      Цитата: Геркулесыч
      Зря мы 2008 году Тбилиси не освободили! am

      Саркози попросил не делать этого.
      Stas157
  4. mavrus Сегодня, 15:39
    Цитата: RASKAT
    У Грузии не законченный приграничный конфликт, с таким в НАТО не берут. Хотя если страна находится на границе с Россией ей сделают исключение.

    Если фашингтонский обком захочет, то возьмут... Мы на примере Украины постоянно видим, если америкосам надо нагадить России, то побоку всё остальное, все эти правила, уставы и прочая белиберда.
    mavrus
  5. тезей Сегодня, 15:53
    Грузинские элиты с самого начала ,после распада СССР,ориентировались на США и Европу. Как и практически все пост советские страны идеологией новой капиталистической Грузии стал национализм ,русофобия и антикоммунизм. Не в такой форме как в прибалтике или сегодняшней Украине , но все это имело место. Для народа Грузии вступление страны в НАТО не имеет значения, имеет значение для элиты Грузии. Они видят в членстве в НАТО гарантии сохранности своей власти, своих капиталов. Почему НАТО , а не Россия. А это просто. Имеет значение как фактор экономической мощи, так и идеологический фактор. Все 26 лет своей независимости грузин учили,что Россия это страна эксплуататор,страна колонизатор, а запад белый и пушистый ,богатый и демократичный. Могла ли Россия противопоставить свое видение ситуации и перекупить элиты Грузии. Возможно и могла, но нужно ли было это нашим капиталистам. Сегодня мы видим ,не нужно. Посему Россия и Грузия будут удалятся друг от друга и дальше.
    тезей
  6. Laksamana Besar Сегодня, 16:08
    "Как участвует Грузия в НАТО? - Как яйца при половом акте: участвуют, но не входят".
    Laksamana Besar
  7. лысова Сегодня, 16:14
    Был шанс, вовремя войны в Абхазии, взять Грузию под свой контроль - как агрессора, как всегда наступаем на грабли и получаем по морде.
    лысова
  8. Дормидонт Сегодня, 16:38
    смешно читать рассуждения об условиях вступления в этот кагал. Условие одно - нужен плацдарм и мясо против России - примут даже пингвинов и членистоногих
    Дормидонт
  9. МИХАН Сегодня, 17:09
    А ведь могут принять назло России, но тогда грузины на нас не обижайтесь..
    МИХАН
  10. Million Сегодня, 17:10
    Ерунда.Не важно что хотят граждане Грузии,важно как посчитают.За примерами далеко ходить не надо
    Million
  11. aleks.29ru Сегодня, 18:44
    Бывшие наши сограждане с тем, кто платит. Вы согласны их содержать? Нет? "Тогда мы идем в Нату."
    aleks.29ru
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 19:10
    Вопрос вступления в НАТО не светит по определению: есть территориальные претензии.
    А опрос.. Да в жо... ну поглубже засуньте себе этот опрос.
    КОТ БАЮН
  13. APASUS Сегодня, 19:15
    Все что надо НАТО от Грузии это подписать договор типа "военный Шенген ".Грузия в НАТО не попадет ,но будет надеяться что оккупационные войска ей помогут !
    APASUS
  14. Беларусь это Россия Сегодня, 22:12
    Хрен им в пальто и Русский кукиш,а не Грузия в НАТО.
    Грузия в состав России Русской православной хочет.а не в кровавое агрессивное НАТО!
    Хватит уже! Если хоть одна наша страна-земля,народ вступят в НАТО-ЭТО УЖЕ ПРОИГРЫШ! Это означает-что мы слили нашу землю и наших людей.
    Хватит спать Русские православные христиане,Россия Русская православная христианская.Нужно делать-чтобы наши страны и народы и земли сами и по своему решению вернулись в состав России Русской православной христианской.Стали Россией Русской христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской.Воссоединились,вернулись домой,как и были всегда:Русью,Российской империей,СССРом-Россией.Сами,добровольно,по своему хотению,желанию,без агрессии со стороны Русских православных христиан,России Русской православной христианской,народа России Русской православной христианской.
    А вот если хоть один клочок нашей земли и наш народ войдёт в НАТО или в другой какой союз с врагом-Русские-это уже проигрыш!
    Беларусь это Россия
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 22:30
    Цитата: КОТ БАЮН
    Вопрос вступления в НАТО не светит по определению: есть территориальные претензии.
    А опрос.. Да в жо... ну поглубже засуньте себе этот опрос.

    Ахахаха.Какой ты наивный.Да плевать они хотели на всё и вся.Они с радостью возьмут и поставят свои базы хоть на клочок ближе к России.А потом будут качать претензии к России территориальные.Пока не поделят и не разделят Россию Русскую православную христианскую и не превратят её в колонию-а Русских православных христиан.народ России Русской православной христианской-в рабов,а непокорных-убьют и вырежут.И нас-вместе с ними.
    А эти сказочки и лапша там про какие-то претензии,улыбочки нам-это для таких дурачков,извини конечно-вроде тебя-чтобы им верили и пребывали в таком дурацком состоянии и ничего не делали.За придурков нас держат,понимаешь брат?
    Объединяться нам в Россию и входить в состав России Русской православной христианской,к Русским православным христианам-становиться Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской надо,как мы и были раньше-одной страной и одним народом-Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской:Русью,Российской империей,СССРом-Россией.Пока нас по отдельности не превратили в свои колонии и в рабов и пушечное мясо или не уничтожили-и не взялись за самого сильного из нас-Россию Русскую православную христианскую,Русских православных христиан.
    А эти сказочки,улыбочки,обещания-это для лохов брат.Объединяться нам надо,пока не убили нас.И наши земли и наш народ-должны быть в России Русской православной-а не достаться врагу да в колонии превратиться.И наш народ,люди-тоже должны быть в России Русской православной христианской и защищены.а не превратиться в рабов и мясо пушечное.
    Беларусь это Россия
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