11:10 04 февраля
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Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше

Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше


Экономист Сергей Глазьев заявил, что у нас в стране утечка денег за границу слабо контролируется государством. Глазьев озвучил даже примерную сумму, которая утекла: "Россия – это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше $1 трлн, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся". Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что Глазьев еще очень мягко выражается – и контроля государства над утечкой денег нет вообще. По его расчетам, за 30 лет было выведено в три раза больше озвученной суммы. Его экспертное мнение - специально для Накануне.RU:

– Глазьев мягко выразился "слабо контролируется" – вообще никак не контролируется. С середины нулевых годов у нас практически полностью отсутствует валютный контроль. Были внесены поправки в федеральный закон, которые практически завершили процесс валютной либерализации, и сегодня Россия представляет проходной двор – капитал сюда входит, капитал отсюда выходит. И в этом смысле Россия уникальная страна – что-то наподобие африканской страны, где нет никакого валютного контроля.




Даже те страны, которые составляют группу БРИКС, за исключением России, имеют те или иные инструменты валютного контроля, чтобы как-то регулировать процесс. Так что советник президента Сергей Глазьев выразился еще очень мягко, также мягкими являются оценки по сумме, которая составила отток. С моей точки зрения, за пределами нашей страны сформировались активы российского происхождения, составляющие примерно 3 трлн долларов. Это моя оценка, не заимствованная. Я сам такие вещи считаю – прежде всего, на основе платёжного баланса Российской Федерации. Этот документ публикуется на сайте Центробанка. Он составляется на годовой основе, на квартальной, на месячной.

Я раз в год провожу расчёт масштабов ограбления России за предыдущие 10 лет. Причём для расчётов беру не только позиции платёжного баланса, которые называются "чистый отток частного капитала", но и другие. Прежде всего, такую позицию, как сальдо инвестиционных доходов. По этой статье из России утекают ненамного меньшие суммы. Это те доходы, которые иностранные инвесторы получают в России и выводят за пределы нашей страны, и те инвестиционные доходы, которые получают российские экспортёры капитала и возвращают эти доходы в Россию.

Так вот, сальдо инвестиционных доходов – всегда со знаком минус и в отдельные годы составлял до 40-50 млрд долларов. Вот такие вот астрономические суммы. Поэтому у меня всегда получается примерно одна и та же сумма – за последние 10 лет чистый отток финансовых ресурсов из России составляет примерно один трлн долларов. В расчёте на год получается в среднем по $100 млрд. Я не раскрываю всю методологию своих расчётов, но, безусловно, надо принимать во внимание и международные резервы РФ — это тоже экспорт капитала, только осуществляемый не частными компаниями, а Центральным банком. На сегодняшний день у нас эта сумма перевалила за 400 млрд долларов, я имею в виду только валютную часть без золота. Правительство и Центробанк обещают, что в ближайшие месяцы, а, может, и до конца года, они доведут эту сумму до 500 млрд долларов – это и есть ограбление России.

Чтобы было более понятно – это половина доходной части нашего бюджета. И власти устраивают спектакль под названием "откуда взять денег?". Наша страна по богатству в расчёте на душу населения ни в чём не уступает Кувейту или Саудовской Аравии, а нас просто грабят нещадно и беспардонно и начинают придумывать какие-то налоги вместо того чтобы: а) вернуть награбленное; б) ввести контроль над вывозом капитала из России; в) ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это элементарные вещи, тут не надо быть экономистом и быть семи пядей во лбу, чтобы понимать такие простые моменты. Нас просто грабят, и этим занимается правительство и ЦБ. И всё это нам "заворачивают" в мозги умными словами – "таргетирование инфляции", "плавающий курс рубля"… По-русски это называется – "компостировать мозги". А в это время ваши карманы обчищают.

Как это отражается на населении? Если вас ограбили, по крайней мере, у вас настроение испортится, а в худшем случае если вас сильно ограбили, если у вас нет своего дома, значит, вы становитесь бомжом, нищим, голодным.

Глазьев сказал, что решить проблему контроля денежных потоков позволит появление цифровых денег, так как центральные банки и ответственные службы смогут создать такую модель и измерить скорость обращения денег. Я так скажу: если человек нацелен на обогащение и воровство, то никакие технологии не помогут. Это простая истина. Цифровые технологии помогут только ограбить – те же криптовалюты – это же долговая пирамида. Странные люди – вместо того, чтобы людей менять, они предлагают менять какие-то условия внешней среды. Нужно перестать воровать, вспомнить хотя бы 10 заповедей. Сталин это прекрасно понимал, поэтому он, прежде всего, работал не над тем, чтобы придумать какие-то технологические ухищрения, а над тем, чтобы человека привести в порядок. Да, в советское время практиковалось добровольно-принудительное исполнение 10 заповедей, вот и всё. Не только контроль – тут и палка, и морковка. Вот о чем стоит подумать.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113661/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. Vard Сегодня, 05:14
    Ни одна экономика в мире не выдержала бы такой беззастенчивый грабеж... Кроме России... А вы представьте себе как мы бы жили... Если бы нас перестали грабить...
    Vard
    1. vladimirZ Сегодня, 05:22
      Я так скажу: если человек нацелен на обогащение и воровство, то никакие технологии не помогут. Это простая истина. Цифровые технологии помогут только ограбить – те же криптовалюты – это же долговая пирамида. Странные люди – вместо того, чтобы людей менять, они предлагают менять какие-то условия внешней среды. Нужно перестать воровать, вспомнить хотя бы 10 заповедей. Сталин это прекрасно понимал, поэтому он, прежде всего, работал не над тем, чтобы придумать какие-то технологические ухищрения, а над тем, чтобы человека привести в порядок. - из статьи

      Прежде всего нужно "человека привести в порядок". Судить воров и казнокрадов, коррупционнеров и компрадоров, разогнать правительство "уточек", у которых "денег нет" на пенсионеров, но деньги есть для компенсации ворам олигархам, прищемленных у них капиталов, уведенных за границу, в оффшоры.
      Систему власти нужно менять. И для этого есть прекрасный ШАНС - выборы Президента России, когда можно избрать другого лидера государства Павла Грудинина, готового сменить курс развития государства для народа, для реформирования нынешнего капитализма в социально справедливое общество.
      vladimirZ
      1. Познающий Сегодня, 05:56
        Цитата: vladimirZ
        И для этого есть прекрасный ШАНС - выборы Президента России, когда можно избрать другого лидера государства Павла Грудинина,

        Нуда, а ваш мессия прийдет и порядок наведет, совместно с националистами и утятами Алешеньки... laughing Любуйтесь и наслаждайтесь кандидатом, который кроме как попиариться ничего не может, даже на открытии памятной доски Маршалу СССР В.Г.Куликову...Кроме бабла в голове ничегошеньки. Иони еще обижаются что ИХ на центральные каналы не пускают. tongue
        Познающий
        1. vladimirZ Сегодня, 06:15
          Нуда, а ваш мессия прийдет и порядок наведет, совместно с националистами и утятами - Познающий

          П. Грудинин не националист, он кандидат, прежде всего от КПРФ, и примкнувших к сотрудничеству с ними, сторонников Левого фронта, где "националисты" составляют значительное меньшинство.
          Вот и программа у Грудинина "20 шагов к благополучной жизни" - коммунистов КПРФ. И идет он на выборы с командой сторонников, ставящих перед собой цели изменения существующего общества, ради народа, а не ради узкой группы олигархов.
          Так, что больше знаний получайте, Познающий, может тогда научитесь разбираться где белое, а где черное. А может вы проплаченный, сейчас много таких от власти работают на сайтах, льющих грязь на П. Грудинина?
          vladimirZ
          1. Познающий Сегодня, 06:47
            Цитата: vladimirZ
            Вот и программа у Грудинина "20 шагов к благополучной жизни" - коммунистов КПРФ.

            Да читал я иху-вашу программу, знаете, легче всего гарантировать гарантии Работать надо, а не балаболить..Кстати, а почему Вы все тута, а не на митингах в поддержку Грудинина,а.. без вас явка просто-таки неудовлетворительная... tongue "...в Новосибирске на митинг КПРФ пришло 150 человек и столько же в Челябинске. В Саратове поддержать Грудинина собралось всего 40 человек, в Салехарде – 20, а в Магадане и вовсе десять. Лишь в Москве удалось создать иллюзию народной поддержки, собрав около тысячи человек. Тем не менее, в масштабах столицы это также означает абсолютный проигрыш".
            Познающий
        2. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
          Цитата: Познающий

          Нуда, а ваш мессия прийдет и порядок наведет, совместно с националистами и утятами Алешеньки... laughing Любуйтесь и наслаждайтесь кандидатом, который кроме как попиариться ничего не может, даже на открытии памятной доски Маршалу СССР В.Г.Куликову...Кроме бабла в голове ничегошеньки. Иони еще обижаются что ИХ на центральные каналы не пускают. tongue

          нет...ВАШ Мессия-лучше...
          андрей юрьевич
          1. hydrox Сегодня, 08:11
            Самое слабое место Путина - это его собственные признания в его собственном либерализме:: это означает, что для народа, для населения России если им и будет что-то делаться, то только в тех пределах, чтобы удержать народ от смуты, но НЕ БОЛЬШЕ - нельзя народ развращать благополучием, иначе помыкать народом будет невозможно...
            hydrox
        3. Одиссей Сегодня, 07:34
          Цитата: Познающий
          Нуда, а ваш мессия прийдет и порядок наведет, совместно с националистами и утятами Алешеньки...

          Не переживайте за гражданина Путина-он выиграет выборы.
          И эта его победа гарантия продолжения безостановочного разграбления России.
          Однако ,хочу заметить,что мне понятна логика и интересы граждан Путина ,Пескова,Чубайса или Вексельберга они вместе со своими Западными партнерами являются выгодоприобретателями данного разграбления.
          Но мне совершенно непонятна Ваша логика и интерес. В чем лично Ваша выгода в поддержке разграбления России ?
          У Вас есть перспектива получить гешефт и присосаться к денежным потокам ?
          Одиссей
          1. Познающий Сегодня, 07:53
            Вы внимательно читали те "20 шагов",а... Ну тогда сравните грудининские "шаги" с явлинскими "500-ми днями". Утопия полная. Всего-лишь пиар. Запудривание мозгов простакам. А уж желание Грудинина консолидироваться с навальнятами... ну ни в какие рамки. И он называет себя патриотом... laughing Чьим ? И вообще , какая у Вашего Грудинина политическая платформа, он кто социал-либерал, демократ, коммунист, национал- патриот или флюгер... А насчет "перспектива получить гешефт и присосаться к денежным потокам ?" В свои 50 лет я видел лишь одни реформы и и еще раз реформы. Только при Путине стабильая жизнь началась. hi
            Познающий
            1. vladimirZ Сегодня, 08:35
              Вы внимательно читали те "20 шагов",а... Ну тогда сравните грудининские "шаги" с явлинскими "500-ми днями". Утопия полная. Всего-лишь пиар. Запудривание мозгов простакам....
              И вообще , какая у Вашего Грудинина политическая платформа, он кто социал-либерал, демократ, коммунист, национал- патриот или флюгер... - Познающий

              Да, Познающий, каша у вас в голове, - "стабильная жизнь при Путине"?!
              Вам может быть напомнить о многолетнем экономическом кризисе, стагнации - упадке, спаде экономики; о десятках тысяч закрытых при Путине промышленных предприятий, и выброшенных на улицу миллионах безработных; 20,3% официально признанных путинской статистикой нищих, живущих за чертой прожиточного минимума; о 43 миллионах пенсионеров, еле сводящих концы с концами со средней пенсией в 2016 году в 12,5 т. руб.; о закрытых тысячах больниц в регионах и перевод бесплатной медицины в платную, когда на операции детей собирают деньги на телевидении по СМС-кам; миллионах ограбленных дольщиков жилья при попустительстве либерального правительства Путина; о "реформированной" Армии с многими тысячами закрытых военных городков и воинских частей, до такой степени, что у России не стало Армии, которая сможет сдержать агрессора, и которая превратилась "для борьбы с террористическими подразделениями", и т. д. и т.п.
              Знаете ли вы об этом, Познающий, или у вас пробелы в памяти или в знаниях?
              В России создана авторитарная система управления государством, когда одни и те же несменяемые лица - ставленники олигархата, находятся у руководства страны, и работающие на этот олигархат и на самих себя, а не на благо народа и страны.
              Прожили вы своих 50 лет в жизни, и не поняли её сути: ЧТО и ОТКУДА случается у нас у всех!
              vladimirZ
              1. Комментарий был удален.
                1. vladimirZ Сегодня, 09:24
                  Митинги от коммунистов в поддержку неопределившемуся барыге я уже выкладывал, про посещаемость писал. tongue - Познающий

                  И что это значит? Абсолютно ничего! Знаний на большее у вас не хватает.
                  Митинги только начало избирательной кампании, будут и поболее.
                  Что про "барыгу"? Ваша неправда. Павел Грудинин успешный руководитель с/х предприятия, создавший достойные условия труда и жизни для своих работающих в "совхозе". Все бы так работали, вот только честности и ответственности у других нет, распили доставшиеся им от СССР предприятия, сорвали бабки, и смотались куда потеплее.
                  А Грудинин не только сохранил работоспособный "совхоз", но и усилил его, создал великолепные жилищные условия для трудящихся и их детей. Все бы были такими "барыгами", как Грудинин, особенно в руководстве государства, так и остальной народ лучше бы жил, и государство наше процветало, а не загибалось бы в многолетнем экономическом кризисе.
                  Факты и цифры социально-экономической жизни народа определяют успех или неуспех того или иного руководителя и политика. У Грудинина - УСПЕХ, у Путина - многолетний ПРОВАЛ, и этим все определяется. И здесь не играет масштаб деятельности того или иного. Один заточен на построение социального блага для всех, работающих в его хозяйстве. Другой на личное обогащение себя и ближайшее окружение друзей. В этом вся причина - истина для понимающих, и действительно познающих.
                  vladimirZ
                  1. Познающий Сегодня, 09:46
                    Цитата: vladimirZ
                    акты и цифры социально-экономической жизни народа определяют успех или неуспех того или иного руководителя и политика.

                    О-о гражданин, да у вас никак слишком много ума и сообразительности предложить сравнить совхоз с Россией...Ор-ригинальные параллели... laughing
                    Познающий
                    1. vladimirZ Сегодня, 10:03
                      О-о гражданин, да у вас никак слишком много ума и сообразительности предложить сравнить совхоз с Россией.. - Познающий

                      К вашему сведению, нынешний Президент даже не из хозяйственной деятельности вывернулся в Президенты. Был помощником Собчака, таскающим за ним чемоданы. Для интересующихся есть документальное фото, подтверждающие это, - многие вероятно видели.
                      А Павел Грудинин успешный и состоявшийся хозяйственник, с большим производственным опытом и серьезным профильным образованием, разбирающийся в экономике, финансах, производстве, что и как делается в жизни.
                      У Путина ничего этого не было до президентства, так несостоявшийся КГБ-шник, уволенный за штат за ненадобностью, чиновник по поручениям при Собчаке, потерявший свою должность при не переизбрании оного, пригретый Чубайсом чиновник в Москве, пробежавший по ряду должностей, и выбранный американской марионеткой Ельциным в свои приемники, за определенные достоинства и гарантии сохранения неприкосновенности самому Ельцину и его "семье", полностью не разбирающийся в экономике, и производстве. Отсюда все ляпы и развал всего в России, как экономики, так и промышленности, сделавший окончательно Россию из промышленной державы сырьевую, причем колониально зависимой от Запада и США.
                      Факты вам нужны, так их полно в инете. Кто разбирается, тот знает.
                      И главное Павел Грудинин не один, - он идет во власть со своей командой патриотов, специалистов, поддерживающих его курс социального развития государства. Пора оторвать олигархический компрадорский клан от власти в России.
                      vladimirZ
            2. Одиссей Сегодня, 08:41
              Цитата: Познающий
              В свои 50 лет я видел лишь одни реформы и и еще раз реформы. Только при Путине стабильая жизнь началась.

              Я не слова не написал про Грудинина. Я спрашивал какая Ваша личная выгода от разграбления России ? Почему Вы ее поддерживаете ? Должна же быть какая-то рациональная логика. По вашему ответу получается,что никакой логики нет.Денег у Вас нет и никакой выгоды от вывоза капиталов Вы даже не планируете получить.
              Но тогда Ваша позиция абсолютно необъяснима никакими рациональными доводами.
              Получается Вам плевать не только на Россию,но и на собственных потомков (ибо вывозим мы заграницу капитал получаемый от невосполнимых природных богатств),и Вы живете просто по принципу- "Умри сегодня ты,а завтра я".Мне сегодня на хлеб с маслом хватает,а на остальное наплевать.По другому Вас невозможно понять.
              Одиссей
              1. Познающий Сегодня, 09:29
                Мне по барабану можете вы меня понять или нет. Я вижу что Россию при Путине начали бояться, а значит уважать в Мире. Я помню как уважали и боялись СССР при Брежневе и как изгалялись при Горбачеве и Ельцине.
                И имею я большое недоверие к тем, кто слишком много и красиво говорит.
                Познающий
            3. hydrox Сегодня, 08:46
              Не надо утрировать:: последние четверть века Вашей ОСОЗНАННОЙ жизни Вы видели только разграбление и вектор движения Путина к НЕОабсолютизму. И если Вы нашли свою норку, то большинство народа её не имеет и да:: диктатор у России будет, а благосостояния - никогда!! .. иначе чем тогда будут жить либероиды??
              hydrox
            4. hydrox Сегодня, 09:58
              Вы хотите сравнить кислое с красным?
              Хорошо, сравните тогда программу НПСР "20 шагов" с программой Путина - и что Вы можете сказать в пользу программы Путина?
              Что, Вам нечего сказать? А почему?
              Ах, потому, что у Путина нет программы? Так это проблемы Путина, а не проблемы НПСР!!
              А почему это у Путина нечего сказать населению?
              Что он такого НЕ МОЖЕТ нам сказать, чтобы мы со всех ног могли броситься голосовать "За Путина"?
              Зато либералам у него есть много тёплых слов - понятно, что ворон ворону глаз не выклюет ...
              hydrox
            5. Sovetskiy Сегодня, 11:04
              Цитата: Познающий
              Только при Путине стабильая жизнь началась.

              Подтверждаю! lol lol laughing
              Стабильность периодичности кризисов в стране 5-8 лет + девальвации собственной валюты в связи с уничтоженной промышленностью и как следствие не конкурентностью страны.
              Стабильность в повышении тарифов и цен на энергоносители.
              Стабильность в уничтожении бесплатной медицины, бесплатного образования и бесплатного практического образования, бесплатного спорта.
              Стабильность в росте обособленных поборов в виде платных дорог, парковок, "экологических" сборов и т.п.
              Стабильность в регулярных лесных пожарах в связи с "оптимизацией" лесных служб, заилении и загрязнении рек и озер.
              Это для вас приемлемый, стабильный образ жизни? Слушайте, может вы в СССР не жили и не с чем сравнивать?
              И таки да! Во всем же Запад виноват и цены на нефть! lol lol lol
              Sovetskiy
        4. Гардамир Сегодня, 08:35
          Алешеньки
          Алёшенька Путинский, а утята это к Медведеву, он уточек любит.
          Гардамир
      2. demo Сегодня, 07:39
        Сразу оговорюсь. Я не поклонник В.В.Путина.
        Однако.
        Представим на минуту что Павел Грудинин - Президент РФ.
        Его первый шаг или шаги для реализации чего?
        Предположим - социально ориентированного государства.
        Про социализм или коммунизм не говорим. Пока.
        Давайте начнем решать задачи возвращения капитала.
        А как?
        Деньги уже "там".
        Есть один способ, владелец денег отдает и возвращает все добровольно.
        Но это если его признали вором. По суду.
        А если без суда? Как в Саудовской Аравии?
        И что далее?
        95% самых состоятельных россиян в России бывают наездом. 1-2 раза в год. На 5-7 дней. И потом к "себе". туда.
        Ну схватите 10-20 человек. Но тысячи останутся там и ни когда не приедут сюда.
        И что вы сможете отжать у них, у этих 10-20?
        Ну отпишут деньги. А имущество? Его продать надо.
        Но кураторы же не будут мух ловить ртом?
        Моментально перекроют движение средств и из и в Россию.
        Что тогда?

        А тогда нынешние видимые санкции - это просто разминка.
        Вот тогда начнутся серьезные проблемы.
        И не факт что нас поддержат соседи -Казахстан, Белоруссия. Да и Китай с Индией тоже не будут на нашей стороне.
        И мы превратимся в очередное КНДР.

        Вы готовы к этому.
        На ближайшие 30-40 лет наша страна должна быть за очень высоким забором.
        Чтобы ни туда. Ни от туда.

        Один президент ничего не решает.
        Нужна команда.
        А вот куда команду Путина девать?
        А вся вертикаль власти?
        Ее же надо демонтировать.

        А это уже называется - Революция сверху.
        Думать об этом как-то боязно. Ведь знаем что благими намерениями дорога в известное место ведет.
        demo
        1. karish Сегодня, 07:43
          Цитата: demo
          Один президент ничего не решает.
          Нужна команда.
          А вот куда команду Путина девать?
          А вся вертикаль власти?
          Ее же надо демонтировать.
          А это уже называется - Революция сверху.

          Ну я конечно не буду приводить примеры -- а как в других странах , где власть меняется каждые 4-5 лет , а то и чаще.
          Но вас послушаешь , так ВВП можно сразу на царство с передачей власти по наследству.- и дело с концом.
          karish
          1. demo Сегодня, 07:53
            Меняются статисты. ВЛАСТЬ остается постоянной. Власть - это те, кто ставит статистов на должности.
            И Путин, и вся его команда - статисты, с разной степенью самостоятельности. У кого-то имеется методичка. И от нее ни на шаг, а кто-то имеет право импровизировать. В рамках.
            Но за рамки - ни-ни!
            Рамки Путина назвать? Или сами догадаетесь?

            Так что смена власти во Франции, Италии (а тут каждые пол года цирк), Германии и т.д. - это шоу для плебса. Чтобы думал гражданин что от его голоса зависит политика государства.
            Чушь.

            Гражданин Путин знает от чего он зависит и от кого.
            И он не есть власть в нашей стране.

            Даже во времена абсолютной монархии в Российской империи самодержец принимал решения оглядываясь и на собственных бояр-дворян, и на мнение запада обращал внимание.
            demo
            1. Голован Джек Сегодня, 08:15
              Цитата: demo
              Гражданин Путин знает от чего он зависит и от кого. И он не есть власть в нашей стране

              Допустим. Тогда кто же "есть"?
              * граждан Нибиру - не предлагать.
              Цитата: demo
              Гражданин Путин знает от чего он зависит и от кого. И он не есть власть в нашей стране

              Допустим. Тогда кто же "есть"?
              * граждан Нибиру - не предлагать.
              Цитата: demo
              Рамки Путина назвать? Или сами догадаетесь?

              А ну-ка... порежьте правду-матку ломтями, ну, о-о-оочень интересно...
              Ждем-с yes
              Голован Джек
          2. Бер Сегодня, 08:03
            Не ну нормально....., много неуважаемый, это выборы президента России, а не израильского премьера, вы часом сайтом не ошиблись?
            У русскоговорящих граждан израиля для этого есть специально обученные сайты там и дискутируйте, кнесет, премьер, министры.
            Бер
        2. Стропорез Сегодня, 07:46
          Цитата: demo
          Думать об этом как-то боязно. Ведь знаем что благими намерениями дорога в известное место ведет.

          Не бойтесь! Есть команда , есть программа .
          Здесь ответы на все ваши вопросы
          https://youtu.be/d1EuXHBLwKs
          Стропорез
        3. vladimirZ Сегодня, 08:08
          Сразу оговорюсь. Я не поклонник В.В.Путина.
          Однако. ...
          Давайте начнем решать задачи возвращения капитала.
          А как?
          Деньги уже "там". ....
          - demo

          Постепенно. Деньги, которые уже там, их уже и так не вернуть, даже при Путине. Всё, можно сказать они пропали для народа. Дело уже не в них.
          Главное в программе постепенного поворота в сторону социального государства с частно-собственническим характером производства, но при контролирующей и руководящей роли государства.
          Первое, что намечено сделать, и это сказано в Программе Грудинина и КПРФ, наполнить бюджет страны за счет
          - введения прогрессивной шкалы налогооблажения, он кстати практически во всех странах;
          - установление жесткого контроля государства за оттоком капиталов за рубеж, не тех кто уже ушел, а тех кто ещё здесь;
          - госконтроль финансов, и прежде всего за работой ЦБ РФ и всего банковского сектора, отмена спекулятивных операций, который ныне проводит ЦБ;
          - прекращение приватизации оставшейся госсобственности, постепенная национализация основных сырьевых и энергетических ресурсов;
          - возрождение национальной промышленности и экономики;
          - и т. п.
          На основе наполненного бюджета усиленная помощь социально незащищенным гражданам, детям, бесплатное образование и медицина;
          То есть делать всё то, что должно делаться в нормальном демократическом государстве, даже в капиталистических, но когда власть контролируется работающим механизмом народной демократии.
          Такого механизма в настоящее время в России нет. Власть авторитарная, захваченная узкой группой олигархов, манипулирующая Конституцией и демократическими механизмами в свою пользу.
          Ничего такого сверхсоциального, всё то что действует в других капстранах, программа П.Грудинина и КПРФ, пока не предполагает, а потому опасаться ваших страхов о сверхсанкциях не стоит, они и сейчас действуют.
          vladimirZ
          1. krops777 Сегодня, 09:47
            госконтроль финансов, и прежде всего за работой ЦБ РФ


            ЦБ РФ это представительство ФРС, попробуй отбери, курс рубля к доллару установят такой что экономика в миг опустится до уровня Зимбабве.
            krops777
        4. Гардамир Сегодня, 08:37
          Давайте начнем решать задачи возвращения капитала.
          сами поставили задачу, сами доказали, что задача не решаема.
          Ну для начала, просто перестать вывозить капитал за границу.
          Гардамир
          1. krops777 Сегодня, 09:57
            Ну для начала, просто перестать вывозить капитал за границу.


            Как вы себе это представляйте, большая часть вывозимого капитала - это обслуживание внешних долгов которых у нас накопилось более 500 млрд. долларов, остальное, у нас капитализм и свободный рынок если не будет возможность вывоза капиталов то иностранные компании не придут в Россию, те что были уйдут, если только гос. резервы запретить вкладывать в за рубеж. Контролировать да нужно, спрашивать откуда куда зачем тоже нужно.
            krops777
        5. hydrox Сегодня, 08:49
          Т.е. "Путин навечно!" - это для России благо?
          hydrox
        6. Одиссей Сегодня, 09:13
          Хорошо мыслите.По пунктам.
          Цитата: demo
          Давайте начнем решать задачи возвращения капитала.
          А как?

          Никак,то что на Запад ушло там и останется.Можно попробовать вытащить украденное если мы откажемся выплачивать корпоративные долги,но это маловероятно.Реально лишь остановить дальнейшую выкачку капиталов.
          Цитата: demo
          Есть один способ, владелец денег отдает и возвращает все добровольно.

          Главное не Дерипаска,а "приватизированные" им Советские алюминиевые заводы.Поймать Путина,Дерипаску .и.т.д.не получиться -они улетят при первой же угрозе их власти.Запад их сам там будет умножать под ноль,но это уже их разборки.
          Цитата: demo
          Но это если его признали вором. По суду.

          С этим как-раз никаких проблем не будет.Любого нашего крупного "бизнесмена" можно посадить строго по закону.Проблема будет с тем,чтобы их поймать.
          Цитата: demo
          И что вы сможете отжать у них, у этих 10-20?
          Ну отпишут деньги. А имущество? Его продать надо.

          Главное-заводы,нефтевышки,и.т.д. Ну и в России у них тоже кой-чего есть.Все остальное, увы,потерянно для России навсегда.
          Цитата: demo
          Но кураторы же не будут мух ловить ртом?
          Моментально перекроют движение средств и из и в Россию.

          Здесь все наоборот. Западу не выгодно перекрывать движение капиталов-они же из России вытекают,а туда втекают.Это выгодно нам.Так что они максимум отключат Свифт и украдут те деньги,что центробанк вкладывают в США.
          Цитата: demo
          А тогда нынешние видимые санкции - это просто разминка.
          Вот тогда начнутся серьезные проблемы

          Да, это факт.Если мы попытаемся выбраться из удавки Запад будет давить по максимуму.Тут будет много проблем,но сейчас проще-Запад сам мало что производит.
          Цитата: demo
          И не факт что нас поддержат соседи -Казахстан, Белоруссия

          Белоруссия точно поддержит-им деваться некуда,насчет Казахстана-надо работать.КНР поддержит-одни они против Запада не потянут.Индия-нет,но и особых проблем не создаст.
          Цитата: demo
          И мы превратимся в очередное КНДР.

          Россия даже в нынешнем состоянии несоизмеримо богаче КНДР.Нас так перекрыть не получиться.А в связке с КНР тем более.Плюс у нас есть ЯО.
          Цитата: demo
          А вот куда команду Путина девать?
          А вся вертикаль власти?
          Ее же надо демонтировать

          Верхняя часть "команды" отбудет к своим деньгам на Запад.Остальных прекрасно можно использовать.
          Цитата: demo
          Думать об этом как-то боязно. Ведь знаем что благими намерениями дорога в известное место ведет.

          Верно,но альтернатив нет никаких.Дальнейший "курс реформ"-как в чисто Западном виде (Навальный),как в Западном виде с оговорками(Путин)-это прямой путь к ликвидации России уже навсегда.
          Одиссей
          1. Голован Джек Сегодня, 09:41
            Пройдусь кратенько по основным ляпам, которые Вы тут... наляпали:
            Цитата: Одиссей
            Можно попробовать вытащить украденное если мы откажемся выплачивать корпоративные долги,но это маловероятно

            А можно подождать, пока Запад начнет дерибанить "новых рюссих бизнесменав".
            Процесс уже пошел, Вы, наверное, не заметили просто.
            Цитата: Одиссей
            они максимум отключат Свифт и украдут те деньги,что центробанк вкладывают в СШ

            Это не "максимум". Максимум - это как с Ираном. Продолжить? wink
            Цитата: Одиссей
            Запад сам мало что производит

            belay
            Вокруг себя оглянитесь. Все (ну, почти все), что Вас окружает - произведено либо на Западе, либо на Востоке. Под плотным патронажем того же Запада, кстати.
            * про Китай только не надо, ладно?
            Цитата: Одиссей
            Верхняя часть "команды" отбудет к своим деньгам на Запад

            Вы... прелесть love
            Вспоминайте, что за команда пришла к власти вместе с Путиным. Эти люди "отбудут на запад"?
            Я знаю много менее изощренных способов самоубийства...
            Цитата: Одиссей
            Главное-заводы,нефтевышки,и.т.д

            Без денег, управления и с порушенными хоз. связями они тупо встанут.
            Было уже в 90-х, плавали, знаем.
            Короче, так: за патриотизьм (совершенно квасной, правда... ну, хоть такой, "за неимением гербовой") - пять с плюсом.
            За аргументацию - два.
            Не обессудьте request
            Голован Джек
        7. hydrox Сегодня, 10:02
          Да, Вы не поклонник Путина, Вы просто поклонник либералов - и это не ярлык:: просто устройство мозгов такое - "лишь бы не было войны":: сегодняшнее экономическое состояние России - им и желать лучшего не надо ...
          hydrox
    2. Стропорез Сегодня, 05:24
      Цитата: Vard
      А вы представьте себе как мы бы жили... Если бы нас перестали грабить...

      Как в норвежской сказке good
      Только пока мы будем молчать, нас так и будут продолжать грабить, мало того , что грабят нас, ведь грабят будущие поколения.
      Такое ощущение, что государство страется высосать из России все соки,какими то сверх усиленными темпами.
      Стропорез
      1. Vard Сегодня, 05:32
        У нас кстати самые высокие в мире налоги... Посчитайте ... 13 подоходный... 35 социлка..18 НДС... Про Акцизы вообще только матом...и так по мелочи...
        Vard
        1. Стропорез Сегодня, 05:40
          Цитата: Vard
          У нас кстати самые высокие в мире налоги... Посчитайте ... 13 подоходный... 35 социлка..18 НДС... Про Акцизы вообще только матом...и так по мелочи...

          Всё дело в том, что наше государство не для людей , а для ворья.И заметьте , что триллион уворован за последние 10 лет и скорее всего это то, что на поверхности,значит можно смело на 2 множить.
          А сколько ещё налогов введут в этом году, тьма! Все принятые, но отложенные вступят в силу после выборов.
          Так шо "денехх нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения"..
          Стропорез
          1. Познающий Сегодня, 06:06
            Цитата: Стропорез
            Всё дело в том, что наше государство не для людей , а для ворья

            Правда ваша: Ведь секрет успеха Грудининского предприятия оказался до банальности прост — он просто сдаёт в аренду собственные земли совхоза, на которых появляются потом многочисленные торговые центры и в первую очередь бизнес-империи Агаларова. Вообще, "борец с олигархами" не только сам фактически является эдакой уменьшенной их подмосковной копией, но и имеет давние и крайне прочные связи с олигархами настоящими, с тем же Агаларовым.
            Грудинин настолько плотно связан с последним, что оба его сына работали в своё время в структурах, контролируемых азербайджанским бизнесом. Крупный ТЦ "Вегас", "Твой дом", дилерские сети по продаже автомобилей — всё это вот оттуда, из этой старой дружбы, которая привела к тому, что большую часть доходов совхоз уже давно получает от аренды и продажи своих земель, выгодно расположенных возле МКАДа.             wink
            Познающий
            1. Стропорез Сегодня, 06:18
              Цитата: Познающий
              Правда ваша

              Конечно ПРАВДА НАША и ПОБЕДА будет за НАМИ
              А ты откуда это дерьмецо скопипастил , уважаемый? С ЖОЖО ? Пральна с утра и на работу, надо ж новую методику осваивать,старую про "лярды" уже в унитаз смыли laughing
              Я тебе так скажу, вот путин пол ДВ чайнам в аренду сдал, а у тебя в кармане от этого прибыло? А вот при Паше прибудет! yes
              Стропорез
              1. 5479 Сегодня, 06:28
                Да не прибудет-паша себе в карман положит,а на нас с тобой-тоже положит. laughing
                5479
            2. hydrox Сегодня, 08:58
              Правильно Вы боитесь Грудинина:: сам он никто и звать его никто не будет никак, только за ним стоят люди, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут построить "ГОС-ВО для НАРОДА" - тогда Вас вместе с либералами попросят на выход ...
              Вот поэтому Путин и стесняется свою программу опубликовать - ибо от него тогда все шарахнутся врассыпную (и даже либералы! )laughing - и не с кем ему будет строить абсолютную МОНОдиктатуру.
              hydrox
            3. Bastinda Сегодня, 09:39
              А что, сразу за МКАДом стоило клубнику выращивать? При таких ценах на землю? Сдал, продал, не важно, главное сумел правильно распорядится деньгами. Имеется ввиду - вложился и в развитие производства, и в социалку.
              А то, что все в бизнесе, друг с другом связаны, так ничего удивительного. Москва небольшой городок. Я (конструктор мебельщик) тоже имел контакты, и с Агаларовым, и с Брынцаловым, только вряд ли они меня вспомнят smile .
              Bastinda
          2. 5479 Сегодня, 06:13
            Да мы и держимся,Стропорез,куда деваться.Фанеры нет,а то сделали бы ероплан,и улетели бы отсюда к ... матери...
            5479
            1. Стропорез Сегодня, 06:37
              Цитата: 5479
              Да не прибудет-паша себе в карман положит,а на нас с тобой-тоже положит.

              Цитата: 5479
              Да мы и держимся,Стропорез,куда деваться.Фанеры нет,а то сделали бы ероплан,и улетели бы отсюда к ... матери...

              А я Паше верю,он меня ещё не обманывал, а путин осьмнадцать годков мне врёт, надоел уже.
              Погоны хочешь?Валяй за нас с Пашей wink
              И вот кино глянь, только не улетай без меня,а фанеру я если чё,после выборов достану, будешь вторым пилотом. good Лови плюсики и помни мою доброту. laughing drinks

              Зы. упс. уже "сопля" нарисовалась laughing
              Стропорез
              1. 5479 Сегодня, 06:42
                Чё ты мне тут втираешь,ребёнок?Это для тебя кино и немцы,а мы живём так.Да,и погоны свои нарисованные забей себе плашмя,сам знаешь,куда.У меня и не такие были тут... wink
                5479
                1. Стропорез Сегодня, 06:49
                  Цитата: 5479
                  Чё ты мне тут втираешь,ребёнок?

                  Здря ты мне настроение испортил..., а я теперь страдаю за свою доброту,а минусов больше нет... sad
                  Цитата: 5479
                  Да,и погоны свои нарисованные забей себе плашмя,сам знаешь,куда.У меня и не такие были тут...

                  Теперь знаю, погоны у тебя были большие , кавадратные и даже знаю где ты их хранишь, дык доставай помодничай, только протри, а тут народ . wink
                  Стропорез
      2. Бер Сегодня, 08:20
        Такое ощущение, что государство страется высосать из России все соки,какими то сверх усиленными темпами.


        А по моему из за беззубости путина прохиндеи казнокрады и либерасты, просто хотят любым способом раскачать Россию на новую революцию, а грабёж денег это совмещение приятного с полезным.

        У них конкретно с ФРС, ЦРУ прямые договорённости, типа денег не дадим, а на то, что награбите в России закроим глаза и проверять какой капитал чистый или криминальный не будем.

        То есть своих Церберов в Британии и штатах будут жёстко держать на коротком поводке.
        Ибо у британской короны есть опыт легализации корсаров во времена англо-испанских войн.

        Таким образом достигается главный козырь, а именно не доказуемость по статье измена Родине, так как для обвинения нужны чёткие процессуальные действия в виде доказательств подкупа должностного лица иностранным резидентом.

        А так все по немного воруют и прячутттьь дэнэжки в офшорах, кто то больше кто то меньше, и это всё при власти путина-медведева
        в течении 18 лет.

        Увы но разогнать эту свору шакалов, а которые не успеют сбежать то посадить и на долго, ни кто не сможет, кроме коммунистов, а это Грудинин.

        НЕКОГО БОЛЬШЕ ВЫБИРАТЬ, от слова совсем.
        Бер
  2. Комментарий был удален.
  3. samarin1969 Сегодня, 06:15
    Перефразируя одного вражину: "Чем страшнее правда - тем меньше на неё обращают внимание"...
    Про "добровольно-принудительное исполнение 10 заповедей" - хороший рецепт от "доктора" Катасонова. Да вот "санитаров" - нет, абсолютно нет. laughing
    samarin1969
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:02
      Где этот доктор раньше был? Кто ему рот затыкал и затыкал ли.
      ul_vitalii
      1. Стропорез Сегодня, 07:08
        Цитата: ul_vitalii
        Где этот доктор раньше был? Кто ему рот затыкал и затыкал ли.

        Если Вы о Катасонове, Штирлиц, то он ещё десять лет тому назад это всё говорил, знающий дядька.
        Стропорез
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Не только контроль – тут и палка, и морковка
    Может и так. Но мне кажется, что сначала необходимо отдубасить по полной, а потом зачистить раз и навсегда, чтобы больше на должностях не отсвечивали. После чего набрать действительно профессионалов и болеющих за страну и вот тогда можно контролировать, стимулируя их деятельность "морковкой".
    rotmistr60
    1. hydrox Сегодня, 09:02
      Отдубасить ...
      За их "заслуги" перед Россией ими "заслужена" только любая подходящая консоль ...
      hydrox
  5. andrewkor Сегодня, 07:14
    "Белые пришли-грабють,красные пришли...,куда крестьянину податься?"К.ф.Чапаев,кто помнит.Казнокрадство- неотемлимая черта русской государственности. Чтобы не углубляться в исторические дебри можно начать с эпохи Петра Великого и пройтись к современности.Историю других стран знаю не так хорошо.
    andrewkor
    1. samarin1969 Сегодня, 07:33
      Цитата: andrewkor
      ".Казнокрадство- неотделимая черта русской государственности. .

      Это уже не казнокрадство времён 18-19 веков! В бюджет засовывают "ручки" во всех странах, не только в России....А это уже СИСТЕМА разграбления страны компрадорами вроде африканских или латиноамериканских режимов...
      Господин Катасонов лишь попытался пересчитать все эти "галеоны с русским золотом".
      samarin1969
      1. hydrox Сегодня, 09:05
        Ну и что?
        Пересчитал Катасонов эти галеоны (и галеры!), а они продолжают бесконечную погрузку и движение ...
        hydrox
        1. samarin1969 Сегодня, 09:19
          Цитата: hydrox
          Ну и что?

          Да ничего. ...Он не прокурор, не глава Совбеза и староват для расстрельной команды. ...Человек просто прокричал: "Грабят!!!..."...А вы предлагаете дать ему "парабеллум"? wink
          samarin1969
  6. vlad007 Сегодня, 08:20
    Катасонов известный "всепропальщик", не верю ни одному слову.
    vlad007
    1. kepmor Сегодня, 08:42
      Так и Путин известный "обещальщик" и ему уже давно не верит пол страны...
      kepmor
  7. кедр Сегодня, 08:39
    Цитата: vladimirZ
    Я так скажу: если человек нацелен на обогащение и воровство, то никакие технологии не помогут. Это простая истина. Цифровые технологии помогут только ограбить – те же криптовалюты – это же долговая пирамида. Странные люди – вместо того, чтобы людей менять, они предлагают менять какие-то условия внешней среды. Нужно перестать воровать, вспомнить хотя бы 10 заповедей. Сталин это прекрасно понимал, поэтому он, прежде всего, работал не над тем, чтобы придумать какие-то технологические ухищрения, а над тем, чтобы человека привести в порядок. - из статьи

    Прежде всего нужно "человека привести в порядок". Судить воров и казнокрадов, коррупционнеров и компрадоров, разогнать правительство "уточек", у которых "денег нет" на пенсионеров, но деньги есть для компенсации ворам олигархам, прищемленных у них капиталов, уведенных за границу, в оффшоры.
    Систему власти нужно менять. И для этого есть прекрасный ШАНС - выборы Президента России, когда можно избрать другого лидера государства Павла Грудинина, готового сменить курс развития государства для народа, для реформирования нынешнего капитализма в социально справедливое общество.


    Капитализм с человеческим лицом ликвидатора Грудинина...
    Зрим в корень. Вашими и его благими пожеланиями выстелена дорога в ад ликвидации России...
    кедр
    1. kepmor Сегодня, 09:02
      окститесь, родимый... мы ещё в 1991 всей толпой как встали на эту "дорожку в ад", так бодренько топаем по ней до сих пор...только "вожаки" во главе стада и меняются....
      kepmor
      1. hydrox Сегодня, 10:21
        Ну да, вожаки уже целых один раз сменились:: один был алкаш, а второй непьющий:: алкаш был пофигистом, а непьющий зато либерал до мозга костей:: алкаш РАЗРЕШИЛ грабить Россию, а непьющий всё это ПРИВЁЛ в СИСТЕМУ ...
        И да , методы у этих обоих были разные, но результат-то оказался ЕДИНЫМ - общая "заслуга" двух руководителей - Россия разграблена.
        hydrox
  8. Голован Джек Сегодня, 08:40
    Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше

    Остапа понесло...
    надо принимать во внимание и международные резервы РФ — это тоже экспорт капитала

    Чел после этого не стесняется называть себя экономистом... для ширнармасс прокатывает, и ладно...
    Я не раскрываю всю методологию своих расчётов...

    А я даже знаю, почему...
    По-русски это называется – "компостировать мозги"

    Именно. Чем с успехом и занимается г-н. Котоносов negative
    Голован Джек
    1. kepmor Сегодня, 09:05
      больше " активности"....больше "лая"...иначе не по кормят сегодня хозяева....
      kepmor
      1. Голован Джек Сегодня, 09:09
        Вашими же словами, чтобы долго не заморачиваться:
         Вот отсюда

        Цитата: kepmor
        на санитара не тянешь....падальщик тебе более подходит...
        Голован Джек
        1. kepmor Сегодня, 09:46
          плагиатом решили подкормититься.... зря!...
          не к месту...в санитары сайта не стремлюсь... свои мысли есть?...
          kepmor
          1. Голован Джек Сегодня, 09:51
            Цитата: kepmor
            плагиатом решили подкормититься

            Ога... именно "мититься".
            Плагиат, милейший - это когда чужие мысли выдают за свои.
            У Вас нет мыслей, нечего там... выдавать.
            И, да - я там ссылочку на автора привел специально.
            Учите слова (ц).
            Цитата: kepmor
            свои мысли есть?...

            Наглеем потихоньку? wink
            Цитата: kepmor
            больше "лая"...иначе не по кормят сегодня хозяева....

            По поводу вот этого, кхм, мусора мысли иметь предлагаете?
            Много чести Вам будет laughing
            Голован Джек
  9. кипеж Сегодня, 09:31
    Многократно ограбили
    Это без вопросов
    И без ответов
    кипеж
  10. кедр Сегодня, 09:56
    Цитата: kepmor
    окститесь, родимый... мы ещё в 1991 всей толпой как встали на эту "дорожку в ад", так бодренько топаем по ней до сих пор...только "вожаки" во главе стада и меняются....


    Топаем, но далеко не так бодренько, как это было в проклятых 90 -х и как этого хочется тем, кто устроил нам перестройку с перестрелкой, прихватизацию с грудинизацией. Если заметили Путин включил тормоз ликвидации России и вас в том числе. За это на него наглосаксы всех собак и шакалов спустили и всевозможные санкции объявили, что бы грудинины и прочие западные подпевалы его на выборах завалили...
    Зрите в корень, уважаемые, и шустрее определяйтесь в историческом времени и пространстве, пока не поздно...
    кедр
  11. КОМандирДИВана Сегодня, 10:27
    Много эмоций а где конкретика?
    КОМандирДИВана
  12. КОМандирДИВана Сегодня, 10:31
    Цитата: vladimirZ
    Вы внимательно читали те "20 шагов",а... Ну тогда сравните грудининские "шаги" с явлинскими "500-ми днями". Утопия полная. Всего-лишь пиар. Запудривание мозгов простакам....
    И вообще , какая у Вашего Грудинина политическая платформа, он кто социал-либерал, демократ, коммунист, национал- патриот или флюгер... - Познающий

    Да, Познающий, каша у вас в голове, - "стабильная жизнь при Путине"?!
    Вам может быть напомнить о многолетнем экономическом кризисе, стагнации - упадке, спаде экономики; о десятках тысяч закрытых при Путине промышленных предприятий, и выброшенных на улицу миллионах безработных; 20,3% официально признанных путинской статистикой нищих, живущих за чертой прожиточного минимума; о 43 миллионах пенсионеров, еле сводящих концы с концами со средней пенсией в 2016 году в 12,5 т. руб.; о закрытых тысячах больниц в регионах и перевод бесплатной медицины в платную, когда на операции детей собирают деньги на телевидении по СМС-кам; миллионах ограбленных дольщиков жилья при попустительстве либерального правительства Путина; о "реформированной" Армии с многими тысячами закрытых военных городков и воинских частей, до такой степени, что у России не стало Армии, которая сможет сдержать агрессора, и которая превратилась "для борьбы с террористическими подразделениями", и т. д. и т.п.
    Знаете ли вы об этом, Познающий, или у вас пробелы в памяти или в знаниях?
    В России создана авторитарная система управления государством, когда одни и те же несменяемые лица - ставленники олигархата, находятся у руководства страны, и работающие на этот олигархат и на самих себя, а не на благо народа и страны.
    Прожили вы своих 50 лет в жизни, и не поняли её сути: ЧТО и ОТКУДА случается у нас у всех!

    Что за бред?а в сирии чья армия воюет?
    КОМандирДИВана
  13. кедр Сегодня, 10:45
    Цитата: КОМандирДИВана
    Много эмоций а где конкретика?


    На ВО.
    кедр
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