Служба по контракту. ВКС

- Какие причины послужили выбору именно армии, как места работы?- Отсутствие иной нормальной работы. В среднем у нас тут на гражданке люди 10-15 тысяч получают. В охрану не хочу, у пожарных тоже свои геморрои, «ментовка» – вообще песец. Только армия и остается. Плюс все-таки возможность получения жилья.- Реакция родных на такой выбор?- Жена долго прыгала от счастья. Потому что я наконец-то дома, а не в командировках, как на предыдущей работе на гражданке. И зарплата более-менее нормальная.- Когда только устроились на службу, сколько получали в месяц?- Я пришел уже после повышения денежного довольствия, первый раз получил тысяч 17-18. Правда из-за проблем в ЕРЦ получил деньги только через три месяца.- Каков размер денежного довольствия сейчас?- 30 тысяч. Но мне неправильно насчитали «аэродромные» и выслугу, нужен перерасчет, поэтому последний раз выдали меньше 29-ти.- Размер денежного довольствия устраивает. Если нет, то какой бы хотелось?- Не устраивает. С нынешними ценами хотелось бы не меньше 45 тысяч.- Есть четкое понимание, какие надбавки к денежному довольствию и в каком размере Вам положены в текущий момент?- Да.- Некоторые военнослужащие не слишком уверенно знают эти вещи.- Для этого есть соответствующие законодательные акты, есть сайт министерства обороны, есть кадровики в штабе.- Расчетные листки выдают?- Нет. В 2015 году после перевода из ЕРЦ на местное обслуживание их перестали выдавать. Раньше мог начисления посмотреть в личном кабинете военнослужащего на сайте Минобороны, а сейчас они недоступны. Так и пишут: «Информация недоступна». При этом другие разделы в личном кабинете посмотреть могу.- К командованию по этому поводу обращались?- Я – нет. До меня по этой же причине сослуживцы обращались, но командование ничем помочь не могло.- Если считаете, что Вам заплатили меньше положенного, то знаете куда обратиться за разъяснением? Там помогают?- Необходимо обращаться к своему непосредственному командиру подразделения. Если он обладает нужными сведениями, то сообщает их мне. Если нет, то сам сходит к кадровикам, узнает. Но это может занять несколько дней, так как не всегда у командира есть свободное время. Поэтому иногда проще сходить самому.- Обычно в штабе на прием военнослужащих выделяют лишь пару-тройку часов. Да еще и не каждый день.- Официально так и есть: утром с 9 до 11, а вечером с 16 до 17 часов. Но по договоренности можно прийти в любое время. Надо только заранее проговорить по телефону. Очередей нет, но вот сами кадровики иногда бывают неуловимыми.- Так ведь в 9 часов развод, и все должны на нем присутствовать. Это они так элегантно сокращают время приема?- Ага.- Премия по приказу «десять-десять». Всегда ли Вы ее получали и в каком объеме?- Два года не получал вообще, так как имел выговоры за нарушение формы одежды. За один из годов получил всего 7 тысяч. Как мне сказали: «Так ты ж учишься, на сессии уезжаешь, не перетруждаешься на службе. Согласно телеграмме, премия тебе положена меньше». Я тогда учился, получал профильное техническое образование. Еще один год у меня опять выговор, и премия была совсем маленькой, тысяч пять. Был год - 23 тысячи заплатили.Однажды мне начислили 43 тысячи, но перед этим комбат разъяснил, что деньгами надо будет поделиться. Пришлось ему отстегнуть 8 тысяч.- Это у всех сослуживцев так?- Да. Раньше только с офицеров и прапорщиков процент собирал: «Я вам такую-то премию нарисую, а вы мне с нее вот такую-то часть отдадите». А в последний год и с контрактников решил сдоить.- Объяснили на что или кому эти деньги собирают?- Объяснили. Одному очень бедному человеку, которому наша часть подчинена. К счастью, впоследствии этого человека сняли с должности и такого *** больше нет. Сняли не за это, но дело за взятки все же завели. Какие-то там доказательства всплыли по старым делишкам. Дело закончилось только штрафом и увольнением, как и в случае с нашим бывшим комбатом.После его увольнения с крайней «десять-десять» уже скидываться никто не требовал.- Если залетов нет, то размер выплат у всех одинаковый?- Да.- Премии лишают за реальные залеты?- В этом году только за реальные. И нам наконец-то довели телеграмму, где сказано, что если даже и есть выговор, то всей премии лишить не могут. Вроде только 10% от суммы высчитать могут. Мы тут подсчитали и поняли, что нас жестко обманывали все это время.Хорошо, что сейчас офицеры сменились и с нами начали проводить нормальную разъяснительную работу. Все стало гораздо прозрачнее.- При выплате премий должна быть уравниловка или же, кто лучше выполняет задачи, тот должен получать больше?- Кто лучше работает, тот больше и получать должен.- Не будет ли это вызывать зависть в коллективе?- Даже если и будет вызывать: кто как поработал, ребята, тот так и получил, извините! Я считаю, что так будет правильнее.- Как относитесь к повышению денежного довольствия на 4 процента?- Посчитали и посмеялись над результатом с сослуживцами.- Сколько было бы весомо?- Точно не 4 процента. Нет, если бы они изначально каждый год на столько увеличивали, то зарплата не была бы такой мизерной, какая она сейчас есть.Сейчас даже не знаю насколько надо поднять, чтоб хотя бы в ноль выйти. Процентов на 20-30, наверное.- С 2012 года официальная инфляция составила примерно 40 процентов.- Ну вот на столько и надо поднять.- Хорошо. Расскажите о том, как для Вас выглядели «курсы выживания».- Было «весело». Полтора месяца ни о чем. Выкинутых из жизни. Тупая непонятная фигня. Как срочники: утром зарядка, вечером отбой, днем занятия. На занятиях дневные и ночные стрельбы, тактика, окопы копали, инженерная подготовка, обкатывали танками.- Занятия были каждый день? Не филонили?- Каждый день за исключением воскресенья.- Как мне кажется, идея «курсов выживания» была в том, чтобы дать военнослужащим с разным уровнем подготовки некий общий начальный базис. Плюс отсеять тех, кто явно непригоден к службе. Например, «сдох» на первом же кроссе.- Никто не отсеивался. Я считаю, что это все было просто для галочки.- Может задумка правильная, но исполнение подкачало?- Возможно. Буквально на все требовались деньги. Мы для начала все закупали для обеспечения своего быта: начиная от электрочайников и переносок, заканчивая покупкой бойлеров для нагрева воды. Потому что горячей воды в казармах не было, а купаться осенью в ледяной воде как-то уже не очень. Баню нам там никто не организовывал. В баню я сам пошел – в городскую. Но каждый день-то ты туда не будешь бегать, только раз в неделю [по воскресеньям]. Да и денег на это не напасешься.И так закупался каждый поток «выживальщиков». Уж не знаю, куда все купленное девалось: может старшина и местные командиры все это по домам уносили.Кормили так себе. Однажды в пюре один из парней таракана нашел. Начали возмущаться. Приехал местный командир, начал орать, мол, кому не нравиться, тот может валить отсюда. Мол, это мои подрядчики на кухне, чего вы их задалбываете претензиями.Само здание столовой было свежеотремонтированным, но как пошли дожди, так с потолка и стен потекло. Вода на полу стояла.Физо я сдал на курсах на «отлично», как и всегда. Но почему-то в конце сказали, что у меня «двойка». Не у одного меня: семерых человек «двоечниками» назначили. Хотя о некоторых я точно знал, что с физо у них все в порядке, а реальных «двоек» вообще ни у кого не было.Очень хотелось набить морду физруку, но он уехал, оставив нашим командирам ведомости. И все это было доведено за два дня до окончания курсов. А дальше командир взвода сказал, что надо сдать денежку на исправление ведомостей. Ведь в части бы нас отчислили, как не сдавших физо.- Сколько сдать пришлось?- По 5 тысяч с человека.- А всего потратили за время пребывания на «курсах выживания»?- 12-15 тысяч.- В части с Вами проводятся плановые занятия?- Из-за нашей специфики каждодневные занятия не предусмотрены. Мы задействованы на обеспечении полетов, поэтому в особо интенсивные периоды может быть лишь пара занятий в месяц. А так занятия проводятся раза два в неделю.- Что именно на них делаете?- Писаниной занимаемся. По ОГП [общественно-государственная подготовка. – прим.]. В основном, всем этим занимаемся самостоятельно.- А непосредственно по специальности?- По «спецухе» официально они есть, но по факту не проводятся. Потому что личный состав в неполетные дни занимается то ремонтом техники, то еще чем. Вся техника-то старенькая совсем.- На ОГП замполит говорит что-нибудь в духе: «В стране действует пятая колонна, нам нужно быть готовыми к борьбе с ней»?- Это не замполит, это нам начальник штаба говорит. Что-то типа: «Кругом враги и пи***. Опасайтесь». Там целые речи, не перескажешь. Долгие и нудные.- Во время предвыборных кампаний говорят за кого проголосовать надо?- Нет. Просто очень настаивают на том, чтобы все пришли и проголосовали. Особенно те, кто в части прописан.- Как выглядит Ваш обычный день на службе?- В 8-40 построение в подразделении, в 9-00 – общее построение. Потом рабочий день. Обед – с 13-00 до 14-00. Потом опять работа. В 17-20 построение в подразделении, в 17-30 – общее. И все – домой. В летнее время в 18-00 заканчивается.- Уборка территории, различные виды работ. Как часто все это приходится делать?- В основном, этим всем занимаются срочники. Мы, как специалисты, сейчас к таким работам привлекаемся редко. Раньше, когда срочников не было, мы и в выходные вкалывали. Покос травы какой-нибудь и тому подобное. Потому что в будние дни времени не было: все обеспечением полетов занимались.Сейчас попроще: срочников стало побольше, контрактников поменьше. Но в части обеспечения полетов из-за этого стало хуже: начнутся полеты в две смены и будет просто некому их обеспечивать.- По идее же военнослужащие по призыву тоже должны привлекаться к обеспечению полетов?- Да, они ходят с нами на полеты. Но уровень подготовки… Они же к нам не все с учебок приходят. А даже если и с учебки, то чему их там за 3 месяца научат? Их ничему там толком не учат. Приходится их на месте в ускоренном темпе переучивать.- В учебке их готовят на какую-то другую технику, поэтому теряются? Или же сам уровень подготовки низок?- Спрашиваю: «По специальности ты кто?» Ну такой-то, говорит. «А чему вас там научили?» Мол, ничему вообще. Мы, говорит, там все 3 месяца на рабочки ходили, в наряды. И все. «Неужели никаких занятий?» Нет, говорит, вообще их не было. И привет. Вот так сейчас «учат» в учебках.- Что важнее для командиров: хорошее владение Вами служебной специальностью или же, чтобы на кроватях кантик был ровный, и маршировали Вы красиво?- Все это вместе: и чтоб специальностью владел изумительно, и чтоб физо сдавал, и чтоб вообще четким воином был. Но все-таки больший упор делается на знание техники. Без знания техники ты тут нафиг не нужен. Есть у нас такие, кто дуб-дерево, но физо на «отлично» сдает. От таких стараются избавиться, сбагрить куда-нибудь.- Кто определяет, что вот с этим конкретным человеком стоит заключить контракт?- Сначала кандидат должен пройти беседу с командиром того подразделения, куда его хотят взять. Если он хоть какие-то азы понимает, некая база знаний есть, то дальше уже собеседование в кадрах и с командиром полка.Но сейчас на контракт попасть не так просто. Для этого надо денег дать.- Каковы расценки?- Точно не знаю. Люди говорили, что надо от 80 до 200 тысяч дать. Раньше решалось через командование на местах. Сейчас вроде в процесс вмешался пункт отбора или военкомат на региональном уровне. Каждый же хочет свой кусок урвать.- Считаете ли Вы, что хорошо овладели своей специальностью?- Да. По пятибалльной шкале на «четверочку».- Вы стремитесь получить дополнительные знания по своей специальности?- Во-первых, я получил профильное образование. Во-вторых, занимаюсь поиском нужной информации в интернете на профильных форумах. В-третьих, общаюсь с более опытными товарищами, которые могут подсказать полезные вещи. Особенно, когда случаются какие-либо поломки оборудования.- У Вас есть стимул совершенствоваться на службе?- Есть. Это карьерный рост. Можно получить прапорщика и занять соответствующую должность. Но тут есть свои нюансы: существенно больше станет заступлений в наряд, работать придется не в помещении, а на улице. Это жара, холод, ветер, а ты на бетонке. Но есть дополнительные плюсы: за работу на бетонке в 2017 году ввели дополнительный отпуск в 15 суток.- В денежном отношении велика разница?- Не очень, тысячи на четыре больше. Там ведь придется классность нарабатывать, так как при смене рода деятельности она слетает автоматически. А до нее годика три-четыре работать.- Стоит ли в армии проявлять инициативу?- Стоит. Спрос больше, но сидеть постоянно бараном не вариант. Конечно, у нас таких хватает, кто живет по принципу «тише едешь, дальше будешь».- Армейского идиотизма много?- Все как было, так и осталось. Хватает. Например, на личном транспорте военнослужащим ВКС перемещение запрещено. Осенью телеграмма пришла.- Чем это вызвано?- Количеством смертей в ДТП.- Но начальники же все понимают, что люди все равно продолжат пользоваться.- Конечно понимают. Просто телеграммы приходят, их типа надо соблюдать.- Стоянка для личного транспорта при части есть?- Да.- На ней, наверное, запрещено парковаться после этих телеграмм?- Нет. Все ставят как обычно. Забита полностью.- Соблюдается ли регламент служебного времени?- Раньше часто и раньше приходили, и позже уходили. Был период, что часто и густо и в выходные выходили на службу. Года два вот так, практически без выходных: то уборки, то рабочки. Колючку натягивали, столбы ставили. Крайний год такое не практикуется. Никто из командиров просто не хочет на такое подписываться, чтобы без приказа, неофициально людей выдергивать сверхурочного времени.- Почему прекратился весь этот бардак с несоблюдением регламента?- Потому что нашлись люди, которые в прокуратуру об этом написали.- Чем для них этот шаг обернулся?- Несколько человек не собирались продлевать контракт, и когда он подходил к концу, написали заявления. Потом уволились. А у тех, кто остался служить по-разному сложилось. Кого-то пытались дрюкать по службе, но не получилось. Съездил в командировку, вернулся с наградой. Не увольнять же героя? Отстали.Одного вот уволили. Он был инициатором всего этого движа, закусился сильно, пошел на принцип. Его начали задрачивать. Стали лепить выговоры. Понятно, что в части из них была его вина: захотел пофилонить – не прокатило. Выговор, потом «строгач» и так далее. Вот так полгода его специально подлавливали и таки уволили.Один из участников получил денежку за молчание, поменял показания. Прошло время и теперь в прокуратуре на него возбудили дело за дачу ложных показаний.- Доверяете ли Вы органам прокуратуры? Обратитесь ли к ним за помощью, если что-то пойдет не так на службе?- Не факт. Я вижу у нас некоторых оборзевших людей, имеющих связи в прокуратуре, проступки которых заминаются. Можно попробовать через окружную прокуратуру вопросы решать, но это будет обращение через голову. И тут тоже свои нюансы.- Должен ли вообще военнослужащий отстаивать свои права в той же прокуратуре? Или это все нытье?- Должен. Если не будешь отстаивать свои права, то на них положат большой и толстый.- Как организован прием пищи, где питаетесь?- У нас их две столовых: в части и на аэродроме. Если ты обеспечиваешь полеты, то еду привозят на аэродром. Но! Если ты стоишь на довольствии, то надо обязательно быть на завтраке, на обеде и на ужине. А нафиг оно надо в 7-30 на завтрак переться? Раньше как было: пришел – покормили, не пришел – ну и ладно. А сейчас в летной столовой поставили биометрический датчик для пальца, просто так не пройти, строгий учет. Если ты не пришел хоть на один прием пищи, то причинил тем самым ущерб государству. За это сейчас активно сношают, поэтому люди просто не становятся на довольствие и все. Это никому не нравится.В нашей столовой это тоже хотят сделать, может даже уже в этом году появится.- Если снялся с довольствия, то компенсации не получаешь?- Да, давно уже так. С 2012 года пайковые отменили.- Расскажите свою историю, как получали ВКПО.- Летом 2016 года привезли немного комплектов с окружного склада и раздали их офицерам. Сначала выдавали всем офицерам, потом пришла бумага, что летчикам и техникам ВКПО не положено. Забрали у них ВКПО и отдали только офицерам-командирам подразделений.Солдатам и сержантам его выдали только осенью 2016 года. С матюками, перед приездом очередной комиссии. Выдали сначала летний комплект, без ботинок. Через несколько месяцев, в январе или феврале, перед приездом другой комиссии, выдали демисезонную и зимнюю часть комплекта.И только летом 2017 года я получил летние берцы. До этого их не выдавали вообще.- Как Вам объяснили, почему так затянули с выдачей ВКПО?- На складах не было.- Вы довольны этим комплектом?- Г***но. Не то, что ожидали. Не продумано оно для нашего климата. Летом на аэродроме в нем варишься просто. И срок носки летнего костюма явно завышен: за один сезон выцвел и полинял после стирок. У тех парней у кого «технички» нет, летний костюм убит уже в хлам: шитый-перешитый.- Кроме летнего костюма еще претензии есть?- Остальное я не так часто ношу. Ну вот флисовое термобелье – отличное, а в летнем смысла не вижу. В нем просто варишься. День проходил, садишься в машину, а от тебя тааакая вонь идет… Ни в магазин, никуда не зайти. Х/б так никогда не воняло.- Как у Вас в части регламентировано ношение ВКПО?- На территории части ходим в нем. В декабре пришла «телега» из штаба округа: в связи с тем, что военные выглядят расхлябанно, запретить ношение полевой формы за пределами части. В населенном пункте можно появляться только в «офиске». На полетах в «техничке» ходим.Так-то конечно идиотизм: с собой несколько комплектов формы возить. Поэтому дома оделся в «техничку», если полеты обеспечиваешь, и в ней едешь на службу, на аэродром. Благо военная полиция у нас редко появляется.- Ремень поверх зимней куртки заставляют носить?- При старом комбате такое пару раз было. Потом ему объяснили, что это неправильно. Но на другие подразделения на разводе смотришь и видишь, что у них ремни есть.У нас вот зампотыл постановил в летнем костюме куртку в штаны заправлять. Он у нас контрактников сильно недолюбливает, наверное, таким способом пытается сделать так, чтобы жизнь медом не казалась.- О качестве летних ботинок что скажете?- Я их слишком еще мало носил. Все больше в туфлях летом. Срочники их тоже только этим летом получили, смотрел, вроде пока живые. А старые модели, которые им раньше давали, за несколько месяцев в полную негодность приходили.- Срочники так и ходили в рваных или покупали себе новые?- Покупали, конечно. Новых взамен не выдавали. Доходило до маразма: нас командир собрал и попросил принести старые ботинки, у кого они сохранились более-менее, чтобы срочникам было в чем ходить до дембеля. С миру по нитке собрали.- Специальные чехлы на летние ботинки получили?- Первый раз о них слышу.- У Вас в части жестко подходят к переходу на зимнюю и летнюю формы одежды? Наступила нужная дата и будь любезен сменить шапку на кепку и наоборот?- Раньше такого не было, а весной прошлого года началось. У нас выше 20 градусов тепла, а мы все ходили в зимней форме. Офицерам и прапорщикам разрешили ходить в фуражках, плащах, а нам, контрактникам, категорически приказали ходить в зимней. Я ж говорю, зампотыл у нас любит контрактников задолбать.Это увидел командир, разрешил летнюю форму одежды. Походили так два дня, потом зампотыл увидел: «Нихрена! Все опять в шапках!» Блиин…- Неуставную обувь использовать можно?- Если увидят – отымеют. А так… можно. Мне, например, полуботинки зимние, которые к офисной и технической формам идут, так и не выдали. Спрашиваю у кладовщиков: «Можно получить?» Те: «Нет их на складе». А в ответ на вопрос, когда будут, отвечают: «В марте-апреле, наверное». Ага, зимние в марте-апреле.Приходится просто покупать неуставные, но похожие на военные. В них и ходишь.- Что с подменкой?- Контрактникам ее не выдают. Срочникам из подменного фонда выдают: ту же «цифру», совсем убитое ВКПО, списанную «техничку».- Нарукавные знаки, шевроны, нашивки. Сколько раз за время службы Вы их меняли?- Ой, блин… Раза три-четыре меняли за последние три года.- Всякий раз сами покупали или выдавали что-нибудь?- Выдали только эти вот угольнички на рукава, которые по годам службы. Их надо нашивать на «офиску», на «техничку», а на «зеленке» их надо нашивать только на куртку летнюю. А как это будет выглядеть летом, когда надо будет рукава закатывать? Вы у других парней, с кем разговаривали, не спрашивали, как правильно их пришивать? Интересно, как у них это выглядит.- Покупаете всю эту красоту как-то централизованно? Или же все сами по себе?- Нашему замполиту начальство сбрасывает новый фасон. А он уже едет в цех по пошиву и заказывает все это. Там уже все наши данные есть, потому что сколько уже раз они их нам перешивали. Поверьте, они на военных там очень некисло заработали.- Сколько стоит на одного человека?- Комплект с петличками стоит 450 рублей. Без петличек – 350. И вот по одному комплекту на ВКПО, на офиску…- Какова ситуация со служебным жильем?- Замечательно. Без шуток. Дома стоят новенькие: бери – не хочу. У нас многие заселились, кому 20-40 километров от части до дома раньше надо было преодолевать. Там отдельные квартиры, не общага. Вариант типа общажного один: это если трем холостым контрактникам выдают одну трехкомнатную квартиру на троих. Потому что «однушки» зарезервированы только для молодых офицеров. Семейным же дают отдельно «двушки», «трешки». Был внутри – все очень пристойно. Нам в этом плане очень повезло.- Наверняка есть и те контрактники, кто снимает жилье. За поднаем исправно платят?- Без понятия. Я в своем живу. Наверное, платят.- Военной ипотекой у Вас пользуются?- Да, конечно. И меня уже почти уговорили на нее. Несколько лет назад писал рапорт, а вот недавно выяснилось, что человек, который у нас всем этим занимается, кучу бумаг потерял. И мой рапорт, в том числе. И мне слишком поздно подсказали, что не заново писать надо было, а рапорт на служебное разбирательство по факту утери подавать. В общем, если бы не это, покупал бы уже себе квартиру. А сейчас опять три года ждать. Посмотрим, что тогда будет, сколько денег будет на счету. А то может за ту сумму и смысла брать ничего не будет: здесь у меня жилье есть, а в областном центре купить поди и не хватит. Может вообще подожду до пенсии и деньгами заберу.Еще следует учитывать фактор возможного увольнения. Возьмешь ипотеку, тут уволят и как за нее рассчитываться? 30 тысяч в месяц выплачивать – не осилю. Кроме того, на оформление больше 100 тысяч потратить надо, люди на это обычно кредит берут. Еще и ремонт сделать, а это тоже деньги. Был такой прецедент, когда человек взял ипотеку, вложил полмиллиона в ремонт, вложился в оформление, а его уволили.- Как регламентировано использование личных мобильных телефонов контрактниками?- Запрещено.- А на практике?- Все нормально. Никто нас за них не трогает.- То есть, если командир хочет поставить задачу своему подчиненному, но его рядом нет, он ему просто звонит, несмотря на запрет?- Конечно. Если их по-настоящему запретят, я только рад буду! Меня же тогда вообще никто не найдет, городского телефона-то нет. Они вообще у единиц остались. Как меня будут искать? Вестового пошлют? Так до меня пол-локтя по карте. Да и на службе я вот где-то на территории части нахожусь, как со мной свяжутся? Как вообще без сотового-то? Все просто встанет без них.- Аккаунты в социальных сетях иметь можно?- Можно. Без выкладывания фотографий, связанных со службой.- Как относитесь к тому, что военнослужащим планируют запретить сообщать в интернете любые сведения, касающиеся службы?- Я – «за».- Но это ведь коснется самых разных вещей. Например, выдали Вам некачественную обувь, менять отказываются, а написать гневный пост в соцсетях об этом нельзя.- У меня для этого есть жена. Кто ей запретит сообщать что-нибудь? Ей ничего не будет. А если меня за нее дрюкнут, то я в прокуратуру напишу.- Есть ли разделение по сроку службы среди контрактников?- Ну да, есть неформальное. Молодых стараются почаще на какую-нибудь грязную работу отправлять. Так и у меня было. На контракт я пришел не молодым по возрасту человеком, но вкалывать первое время пришлось очень прилично. А сейчас, извините: «Разгрузочно-погрузочные команды? Молодые, ваша очередь. У меня уже здоровья нет. Пойду сейчас на работу, но потом слягу со спиной в санчасть на неделю. Оно вам надо? Кто полеты обеспечивать будет?»- Если контрактник стоит на должности рядового, но при этом у него имеется звание, например, сержант. Ему можно носить знаки различия или это запрещено?- Можно. В военном билете же запись не аннулирована? Нет. Значит запретить ношение по закону нельзя.- Командир отделения, замкомвзвод – это просто еще один контрактник с лычками или же реальный командир?- В пехоте может и командир, а у нас нет. Все на равных. У нас даже так: что офицеры вкалывают, что прапора, что контрактники.- Доводилось ли сталкиваться с тем, чтобы командир отделения накладывал на подчиненного дисциплинарное взыскание?- Нет. У нас взыскания накладывает как минимум замкомбата. И то, если ты накосячил так, что песец. Но это редкость. А вот старый комбат раздавал взыскания часто и густо. Точнее, не он сам, а делалось все это от имени командира взвода или роты. И всем лепил стандартную формулировку: за несоблюдение формы одежды. Хотя по факту этого не было.- На построениях бывает так, что командир, например, батальона материт подчиненных за косяки?- Да.- А чтобы он при рядовом и сержантском составе публично крыл матом младших офицеров?- Да.- Как Вы к этому относитесь?- Да как: все плохо к этому относятся. Потом, когда на него написали заявление в прокуратуру, где, в том числе, сказали, что он оскорбляет подчиненных, он стал уже вызывать для бесед в кабинет. И проверял, чтобы не со включенным диктофоном приходили.Хорошо, что его уволили.- Командный язык в армии по-прежнему матерный?- Да нет. У нас матом ругаюсь только я: потому что старый и мне можно.- Как у контрактников складываются отношения с военнослужащими по призыву?- Нормально. Хотя некоторые из них дюже много себе позволяют. Офигевают под дембель конкретно. Дал бы по морде, но нельзя. Можно только морально охарактеризовать с ног до головы, чтобы стоял и обтекал. Это максимум, что можно. Даже подзатыльник не дашь – жаловаться побегут.- Между призывами «дедовщина» есть?- Да какая там… У нас они все одного призыва и пересекаются с другим только под самый дембель. Но и то старослужащие дрочат молодняк только по уставу, чтобы нормально служили.В одном же призыве обычно бывает один-два изгоя, затупки какие-нибудь: не моются, за собой не следят. Вот таких, конечно, чмырят. Остальные нормально взаимодействуют. Терки, конечно, какие-нибудь случаются, но до битья морд не доходит.- С офицерами какие отношения?- По-разному. С кем-то уважительные, с кем-то нет: «Да я целый ОФИЦЕР! А ты…» На службе с последними общаюсь подчеркнуто корректно, а за забором и послать могу. И если что предъявит, то сразу парирую: «Это где было? Правильно, за забором. А тут у нас служба, извольте обращаться по уставу».- Какие наказания командование накладывает на контрактников за залеты? Выговор, а может и просто по морде?- Нет, рукоприкладство у нас не приветствуется. Все ж умные стали, чуть что сразу бегут в прокуратуру. Поэтому либо выговор, либо надо что-то сделать по службе.- На гауптвахту кого-нибудь из контрактников отправляли?- Нет. Даже и не слышал про такое.- Приходилось сталкиваться с поборами? Надо сдать на то, надо сдать на это…- В крайний год такого не происходит. Скидываемся только на свои нужды. Решили, что в том помещении, где работаем, нужно сделать ремонт. Приняли решение, что как «десять-десять» придет, офицеры по 2 тысячи скинутся, контрактники по тысяче. Нам же в нем большую часть служебного времени проводить. Зимой, когда там из всех щелей свистит, холодом тянет, не очень-то комфортно.- А раньше как было?- Раньше сдавали часто и густо. Комиссия какая-то едет, а у нас тут недочеты: «Так, все сбрасываемся!» По пятьсот, по семьсот, по тысяче, по полторы, по две.- Как часто это делать приходилось?- Когда как: раз в месяц, в два месяца, в три. Был момент, когда годика два комиссии по две-три в месяц приезжали. Мы тогда офигевали, я дома не жил, времени не было. В отпуск ушел – и с отпуска выдергивали: «Надо сделать то, надо сделать это». Помню, из отпуска дернули и ночью технику отмывали. Она уже пятой категории, на списание, но: «Нифига, надо ее помыть! И фильтры чтобы новые стояли!» И все это в сильный мороз. У нас тогда две мойки накрылись, вода в шлангах постоянно перемерзала. Три дня вот так по ночам вкалывали до двенадцати, до часу ночи. В один из дней ледяной дождь зарядил, ветер сильный, все мокрые, переставляем технику, материмся. И комбат тут: «Надо еще и скинуться!»- Скидывались конкретно на что? Чтобы «поляну» комиссии накрыть?- Да. Но были и такие комиссии, которые приезжали и говорили: «У вас тут такие-то косяки. Или собираете нам такую-то сумму, или мы ваши косяки раскрываем. И тогда будут вам уголовные дела». И комбат начинает: «Давайте скидываться!» А косяки-то эти не наши, не рядовых.- Максимальная сумма в месяц, которую Вы тратили на вот такой откуп от комиссии?- 5 тысяч. Офицеры больше скидывались, они реально много денег отдали.- Как физическую подготовку сдаете?- Печально. Сдаем по полной программе, но заезжей комиссии ее сдать проще, чем своим. У нас такой упоротый физрук был, блииин… Не дай бог на подтягивании ноги скрестил или развел – все, не засчитывает. Не дай бог дернешься: надо ровно повиснуть и ровно выполнять. При беге за линию заступил – не засчитывает. Несколько секунд не хватило – не засчитывает. Обидно, что такой подход не ко всем, а только к нашим подразделениям. Управление эскадрильи почему-то все на «отлично» сдает.Меня еще и в возрастную группу не ту поставили как-то. Сдал на нужный уровень спокойно, прошло время, смотрю, а выплат за физо нет. Что такое? Подхожу к физруку: «Как так?» Он смотрит бумажки, говорит, что мне не положено. «Так я же сдал все!» И тут выясняется, что мне другую возрастную группу проставили. А физрук говорит: «Это не ко мне, это к начальнику штаба твоему или комбату. Он списки подает». То есть кто-то автоматически выставлял мне одну и ту же группу, не посмотрев на дату рождения.В результате время упущено, премию не получал. Только и оставалось ждать пересдачи, которые весной и осенью проводят: в апреле, и в июне, и в сентябре, и в ноябре.Вот также по забывчивости ответственного лица мне и «аэродромные» не начислили. Сколько раз просил его подать рапорт: «Да-да, сделаю». В итоге так и не сделал. В итоге минус несколько тысяч рублей.- Как Вы относитесь к Сердюкову?- ***, «мебельщик». Столько всего наворотил. А его вместо того, чтобы посадить, свалили все на какую-то Васильеву. Типа она все вертела, а он ничего не знал. Все эти «Славянки» и прочие конторы – это ж все их. Они просто себе бабла из бюджета качнули в карман и все. А простые люди остались с голой задницей. Вот те же простые работники из нашего филиала «Славянки» увольнялись, потому что им зарплату по 5-6 месяцев не платили. Их жалкие 7-8 тысяч. Кто-то 3 месяца отработал, кто-то полгода протянул, а зарплаты нет. Ну и черт с вами, увольнялись.- Вы предполагаете, что зарплату на местах не платил именно Сердюков? Или все же местные начальники?- Это понятно. Но рыба гниет с головы.- Отношение к Шойгу?- Не то, чтобы хорошее. Но лучше, чем к Сердюкову. При нем армию начали хоть чуть-чуть поднимать. Хоть вот то же денежное довольствие при нем подняли.- Денежное довольствие подняли при Сердюкове.- А, да. Серьезный минус у Шойгу один: введение множества видов формы. Ходим как швейные войска, расшитые всякой фигней.- И все-таки, что именно лучше стало при Шойгу?- Порядка больше стало. Стали меньше воровать.- Назовите основные моменты, которые не нравятся в армии.- Старая техника. Работаем на старой технике, а она свой ресурс уже по третьему кругу прошла. Запчастей на нее просто нет. Новое до нас просто не доходит. Новую бы получить и можно было, но для этого надо сдать старую. А старая техника давным-давно каннибализирована на запчасти, еще до нас. И ее сдать поэтому не получится. Никто на себя это не повесит. Вот порой и ищем запчасти за магарыч в других частях: «У вас такое-то есть? Отлично. Что хотите взамен? Вот это привезти и «поляну» накрыть? Хорошо».Не нравится текущий размер денежного довольствия.- На какой день после заключения контракта первый раз захотелось плюнуть на все и уволиться?- Через год с лишним. А сейчас уже поздно уходить, возраст не тот.- Основная причина, по которой увольняются контрактники?- Маленький размер денежного довольствия. Не хватает на жизнь. Когда приходит новый контрактник, то его же ставят на вторую тарифную сетку. То есть получает он «минималку». Никто его сразу на пятую или шестую не поставит. Многие рассчитывают, что придут и станут получать много денег и ничего не делать. А тут, оказывается, надо работать и денег платят немного. Вот и уходят.Да и при старом комбате было натуральное дрочево. Вот дал денег такой контрактник, купил заветную должность. Тысяч за 25-30. А комбат его сношает за всякую мелочь, и выдаивает опять деньги. Многие не выдерживали, увольнялись. Надеюсь, сейчас уже такого не будет.Хотя вот есть у нас контрактник, который со срочки контракт подписал. Физо даже на «минималку» сдать не может, но в технике шарит хорошо. Ему дали полгода на подготовку, потом пересдача физо. А он говорит: «Да ну его нафиг это все. За 18 тысяч такой дроч. Дома заработаю больше».- Назовите основные моменты, которые нравятся в армии.- Даже не знаю. Не скажу, что сильно что-то привлекает в службе. Просто работаю и работаю.- Вы бы порекомендовали своим знакомым службу по контракту?- Скорее да, чем нет. Работы у нас тут нормальной нет. Вернее, работы валом, но на нормальную не воткнешься.- Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок пошел служить в армию?- Да. Срочку по-любому надо. А дальше уж пускай сам решает.