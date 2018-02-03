Служба по контракту. ВДВ

- Почему Вы решили пойти именно на военную службу?- На мой взгляд, из всех государственных структур – это самая честная. МВД меня не привлекает, там иной склад ума нужен. ФСБ, ФСО тоже слишком замороченные. У меня родственники – военные, поэтому я изначально склонялся к Вооруженным силам.- Раз родственники военные, то они, вероятно, Ваше решение поступить на службу одобрили?- Да.- Военнослужащим быть престижно?- Сейчас так получается, что престиж заключается в заработке: где больше получаешь, там и престижно. Если не брать этот момент в расчет, то мои знакомые, узнавшие, что сейчас я в армии, все говорили: «Молодец! Дело хорошее!»- Каков размер Вашего денежного довольствия?- На данный момент получаю маловато. За первые несколько месяцев службы я не смог выполнить норму прыжков и не получил желаемый квалификационный уровень по физо. Поэтому в 2018 году буду получать лишь 22-23 тысячи рублей в месяц.- «Маловато» можно трактовать как «размер денежного довольствия не устраивает»?- Пока не очень устраивает. Потому что с такой зарплатой квартиру не снимешь и на широкую ногу не проживешь. Придется ближайший год жить в казарме. А жизнь в казарме отдыхом не назовешь.- Через год планируете получать больше?- В пределах 35-37 тысяч рублей. Надбавка за нужный мне уровень физо – это плюс 8 тысяч, а выполнение нормы прыжков добавит еще 5 или 6 тысяч.- Какой размер денежного довольствия для Вас был бы приемлемым?- Тысяч 50 было бы нормально. Если одному жить на зарплату 50 тысяч, то это было бы самое то. Это чтобы жить не на широкую ногу. Тут ведь не так все просто: я в армию пришел, но не живу на все то, что Родина дала. То для выполнения задач что-то из снаряжения докупить надо, то обувь приобрести.- Какова средняя зарплата на гражданке в том месте, где Вы служите?- Примерно 15-20 тысяч, наверное.- Вы четко представляете какие Вам положены надбавки к денежному довольствию, каков их размер?- Пока представления об этом отдаленные и достаточно примерные. Например, на сайте Минобороны написана одна информация о подъемных, а мне выдали по-другому: вместо одного оклада за каждый год службы, прописанный в контракте, всего один оклад за все.- Расчетные листки выдают?- Нет. Вам просто нужно зайти на сайт Минобороны и в личном кабинете военнослужащего посмотреть, что начислено. Оттуда я вот про недоплату подъемных и узнал.- Если Вам кажется, что заплатили меньше, чем положено, Вы знаете куда надо обратиться за уточнением?- Нет. У кого на этот счет не спрашиваешь, каждый говорит свою версию: иди туда, уточняй у этих или этих. Командиры заняты своими делами, им недосуг.Интересный момент. В штабе контрактников принимают только после обеда: с 16:00 до 18:00. Зачастую не хватает времени отстоять большую очередь среди таких, как ты, изложить суть проблемы и решить ее. Кроме того, есть задачи, которые тебе необходимо выполнять по службе. И времени на поход в штаб может не быть вообще.- Знакомый момент по временам собственной службы. Но в штаб, так понимаю, уже ходили? С каким успехом?- Узнавал по тем же подъемным, когда на их получение необходимо писать рапорт. Не очень-то помогли. Один сказал, что сразу надо писать, второй – к концу испытательного срока, третий говорит, что после испытательного срока. Четвертый стращает, что можно вообще упустить момент и ничего не заплатят.- В конце года премию по «десять-десять» получили? [Приказ Министра обороны Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 1010 г. Москва "О дополнительных мерах по повышению эффективности использования фондов денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации". В обиходе – «десять-десять». – прим.]- Да. Год был неполный, поэтому заплатили только 15 тысяч.- У сослуживцев интересовались, сколько им за полный год выплатили?- По-разному. Я не очень интересовался, но у некоторых специалистов до 50 тысяч доходило. Но это с некоторыми дополнительными выплатами.- Справедливость при выплате премий есть?- Недовольных вроде бы не было. Кому-то, конечно, вообще не заплатили, но они знали за что. Если в целом брать мою роту, то заплатили практически всем контрактникам. Офицерам в этом отношении сложнее: у них премии побольше и под конец года начинают усиленно искать до чего бы докопаться, чтобы ее не платить.- У контрактников таких проблем нет?- Нет. Не пей, вовремя на службу приходи, и, в принципе, ты эту премию получишь.- Как считаете, при выплате премий должна быть уравниловка или же, кто лучше выполняет задачи, тот должен получать больше?- Я считаю, что пусть лучше платят одинаково, чем разговоры: «А чего он больше получил?!»- Будет ли это справедливо? Ведь кто-то лучше выполняет свои обязанности, кто-то хуже.- Я считаю, что равномерные выплаты правильнее.- Как относитесь к повышению окладов военнослужащих на 4 процента с января этого года?- Хорошо, естественно. Только процент бы увеличить. Потому что результата повышения даже за два месяца, скорее всего, не хватит, чтобы разок куда-нибудь с девушкой сходить отдохнуть.- «Курсы выживания» проходили?- Я на них не ездил. Командир роты посчитал, что я больше узнаю, находясь в составе своего подразделения. Нежели чем я уеду куда-нибудь в поля и буду там ерундой заниматься.- То есть у Вас вместо «курсов выживания» была обычная служба?- Да. Просто плановые занятия в составе подразделения.- Занятия в реальности проводятся?- Проводятся. Иногда бывают накладки: например, вовремя не подали документы, что надо ехать на стрельбище. Но в этом случае мы идем в класс и занимаемся теорией. Занятие проводится в любом случае.- Как выглядит обычный день на службе?- Приходим к восьми утра, переодеваемся. Как всегда, проходим этот утренний обряд – построение. И на срочке, и сейчас удивляет это мероприятие: зачем на развод собирать всю часть, если можно тупо вызвать командиров, довести им задания на день, а они уже непосредственно сообщат своим подразделения? А так только к десяти, полдесятому идем на занятия. После занятий – обед. После обеда – физо. А потом уже и домой идем.- На уборку территории ходите?- Бывает. Обычно в пятницу. Нам повезло: у нашего подразделения территория небольшая, выходим на нее крайне редко. А если по другим подразделениям посмотреть, то те частенько убирают. Смотришь на такое и думаешь: «Разве для этого ты шел по контракту в армию?!» Мне такие вещи не нравятся.- Есть какие-нибудь работы, не связанные с боевой подготовкой? Побелка бордюров, например.- В жизнь других подразделений я не вникал, но в моем такого нет. Все, что мы делаем, делаем для себя. Например, нужно было сделать нужные нам мишени для стрельбы: заказали, сварили, покрасили.- Занимаетесь по личной инициативе самообразованием, необходимым для Вашего совершенствования, как военнослужащего?- Да. На занятиях дается большой объем информации, что-то просто записываешь, а потом уже в интернете ищешь подробности, разбираешься.- А другим парням служба интересна? Они хотят совершенствоваться?- Кто-то на занятиях сидит и вникает. Кому-то это малоинтересно: и так типа все знаю. А кто-то просто скучает. Вся его служба состоит в том, чтобы дотянуть до обеда, а после обеда побыстрее домой свалить.- Какие перспективы карьерного роста есть у контрактника?- Теоретически можно стать лейтенантом. Я знаю в своей части двух таких командиров взводов: в свое время они были контрактниками, потом прошли какие-то курсы и стали лейтенантами.Но мне кажется это не для всех, такое редко кому удается. На этом пути многие перегорают, машут на все и удовольствуются ролью командира отделения. Мол, получаю свои 40-50 тысяч и нафиг все, главное, что мне не парят мозг.- Сами офицером хотите стать?- Я пока об этом не задумываюсь. Мне важно для начала стать хорошим контрактником.- Текучка большая среди контрактников?- В моем подразделении нет. При мне пока только пара парней уволилась. Один по истечении срока контракта, второй куда-то перевелся в другое место. В моем подразделении у многих это уже второй или третий контракт.- Стоит ли в армии проявлять инициативу? Или она наказуема?- Тут все довольно относительно. В большинстве случаев, как мне кажется, лучше не стоит. Если есть вариант для творчества мысли, то можно и проявить инициативу. Если задача поставлено четко, то просто выполняй ее и все. А потом уже можешь и поговорить о том, как можно было бы сделать в следующий раз лучше.- Армейского идиотизма много?- В моем подразделении по сравнению с остальными его значительно меньше. А так… Это армия, без него вообще никак.- Соблюдается ли в Вашей части регламент служебного времени?- По этому поводу вообще претензий нет: соблюдается. Задержка может быть максимум 10-15 минут. Нет такого, чтобы задерживались до восьми или девяти вечера. Мне сослуживцы рассказывали, что раньше задержки были постоянным явлением, но я их уже не застал.- Выходит, на утренней зарядке и вечерней поверке не заставляют присутствовать?- Утренней зарядки у нас нет. Вечерней поверки тоже нет. Есть инструктаж по технике безопасности в конце недели. Каждую пятницу в конце дня нам, как детям малым, сообщают, что нельзя пить, а потом садиться за руль, заниматься делами, противоречащими уголовному кодексу. И вот все в таком русле где-то в течение получаса.- В воскресенье к исполнению служебных обязанностей привлекают?- Нет. Если только для заступления в наряд.- Питаетесь в части за государственный счет или за ее пределами за свой?- Тут как душе угодно: хочешь – бери с собой, хочешь – езжай домой, если за 2 часа успеешь, конечно, хочешь – иди на обед в столовую. Я стою на довольствии, питаюсь в части.- Как кормят?- Пойдет. Не сказать, что как дома, но нормально.- ВКПО без проблем получили? [Всесезонный комплект полевого обмундирования. – прим.]- Да. Я получил почти все новое, за исключением бушлата. Потому что новый кто-то куда-то из моего комплекта отдал, как старшина объяснял. Выдали б/у. И ботинки зимние до сих пор не получил. Потому что размеры были только большие, а моего были только ношенные, второй категории. Брать кем-то разношенные ботинки не захотел, решил подождать пока на складе новые появятся. Не исключено, что до весны ждать придется. Пока взял ботинки у родственника.- Летние ботинки получили?- Да, сразу.- Какой модели?- Полностью кожаные.- Уже три года Минобороны ежегодно меняет модели летних ботинок, но в каждой из них есть вставки из текстиля. А Вам выдали, выходит, что-то из совсем старых партий?- Не знаю, вроде не такие, как на срочке были. Но вставок из текстиля в них нет.- Как регламентировано ношение офисной и полевой формы одежды?- В офисной необходимо быть при заступлении в наряд. В остальных случаях ходим в полевой. Я живу в части, не очень в курсе, но так понимаю, что если ехать в общественном транспорте на службу, то надо быть в офисной форме.- Неуставную обувь использовать можно?- Командир подразделения разрешает ее использовать на полевых выходах, во время занятий на полигоне. У меня есть хорошие зимние ботинки, хожу в них. Но если предвидится приезд начальника штаба или командира бригады на полигон, то нужно быть в уставной обуви: облико морале, что Родина выдала, то и носим.- В качестве подменки что используете?- Ничего. Все в ВКПО делаем.- Нарукавные знаки, нашивки, петлицы – это все выдают или покупаете сами?- Тут да: как хочешь, так и доставай. Все покупал сам. Если бы родственников, знакомых с ситуацией не было, то я бы, наверное, долго соображал куда бежать, что заказывать. А так подсказали, пошел, взял у частников.- Сколько потратили денег на это?- Есть вышитые – взял их, красивее смотрятся. Но они дороже. Обошлись мне где-то в тысячу рублей: цветные – на «офиску», полевые – на ВКПО. Есть такие… прорезиненные что ли, на материи. Они дешевле, рублей за пятьсот можно взять.Тут еще угольники по сроку службы ввели. Как всегда, кто-то где-то сказал, что надо вот так: половина попришивала их на один из рукавов бушлата из ВКПО. Потом выяснилось, что они только для офисной формы и их надо пришивать на оба рукава. Чушь такая, в общем…- Расскажите о ситуации со служебным жильем.- Есть пара общежитий. Особо не интересовался, но из разговоров понял, что обстановка в казарме у нас лучше, чем там. В большинстве случаев люди предпочитают оформлять поднаем жилья.Большинство сослуживцев снимает жилье. Есть те, кто уже приобрел собственное по программе военной ипотеки. И есть те, кто в казарме живет, но их очень мало.- Наверное, в казармах живут молодые холостые контрактники из тех, кто недавно поступил на службу?- Ну да. В основном же, у нас семейные контрактники.- Интересовались у сослуживцев: за поднаем платят без проблем?- Да. Насколько я понял, правда, это достаточно длительный забюрократизированный процесс. Надо собрать множество бумаг и много времени провести в очередях.- В ипотечную программу люди активно вступают?- Да. Это ведь одна из основных причин, почему люди на службу по контракту идут. На гражданке ты со своей зарплаты за квартиру платишь, с той же «тридцатки», которую зарабатываешь. А в случае с военной ипотекой ты остаешься при своих, государство за все платит.- Сами планируете ее брать?- Да, конечно. Но принять участие в программе можно только после подписания второго контракта.- Вы говорили, что живете в казарме. Каковы условия проживания?- Кубрик из двух комнат: в каждой по четыре кровати. Общие туалет, душ и умывальник. Ремонт вполне хороший, все работает. Где-то что-то сами подправляем: почернел герметик, купили новый, замазали.- Телевизор в кубрике иметь можно?- Можно.- Пользоваться личным ноутбуком?- На службе можно пользоваться только зарегистрированным компьютерным оборудованием.- Вся армейская мебель не запирается, куда деваете ценные вещи?- В кубрике есть сейфы.- Как регламентировано использование личных мобильных телефонов контрактниками?- Все знают, что ими пользоваться нельзя. Есть специальные сейфы, куда их надо сдавать на хранение. Но с другой стороны без них и нельзя: если нужно найти какого-то человека, довести до него информацию, а он без телефона ушел на задачу – это проблематично. Поэтому все аккуратненько, но ходят с телефонами.К нам как-то должна была явиться проверка, и мы телефоны сдали в сейф. Там ячейки специальные, номерок как в гардеробе. Сдаваемый телефон должен быть рабочий, функционирующий. Чтобы не сказали, что ты какую-то бутафорию принес.- Что Вам говорили насчет использования аккаунтов в социальных сетях?- Пока ничего. Наверное, командиры мне просто забыли об этом сообщить. Но сам понимаю, что фотографии, которые могли бы сказать, что я военнослужащий, размещать не стоит. А так информацию о том, что в соцсетях нельзя светить сведения о службе, я узнал еще до заключения контракта от родственника, проходящего военную службу.- Как относитесь к тому, что военнослужащим планируют запретить сообщать в интернете любые сведения, касающиеся службы?- Даже не знаю. Думаю, это правильно.- Пример: Вам выдали ботинки, которые расползлись через месяц. Обменивать их отказываются, говорят срок носки не вышел. А написать в соцсетях: «Что за бардак?!» - Вы не сможете, потому что это будет запрещено.- При рассмотрении в таком ракурсе не очень хорошо, конечно, получается. Но как показывает практика, это все равно не поможет. Все обернется только еще хуже для тех, кто пожаловался. Например, мой сослуживец просто себе купил ботинки, похожие на уставные. Если при проверке подойдут и спросят, то скажет, что нужных размеров нет, вот, что нашел, то и ношу. «Выдадите – буду носить уставное с удовольствием!»- Я правильно понимаю, что у Вас нет доверия к органам прокуратуры, к ФСБ?- Если ты обычный человек, без связей, то твою бумажку с жалобой где-то тормознут и сообщат тому, на кого она написана. И тому, кто написал, прилетит по шапке.Правильная политика заключается в том, что подразделение – это маленькая семья. Сор из избы лучше не выносить. Это не касается каких-то серьезных происшествий, речь о бытовых мелочах. Лучше все решать в подразделении нежели куда-то писать, жаловаться.- Вы для себя решили так поступать. Но что думаете о других военнослужащих, которые для решения тех или иных проблем, например, с теми же ботинками, обращаются в прокуратуру? Считаете ли это нытьем?- Если человек имеет по закону право обратиться и сделал это, то почему нет? К таким поступкам других людей я отношусь нейтрально: «Захотел заморочиться? Пожалуйста. Выгорело это дело? Молодец».- Есть ли разделение по сроку службы среди контрактников? Может что-то типа: «Ты – молодой, поэтому иди и вкалывай!»- Такое присутствует, да. Есть определенная каста тех, кто подольше служит, кто получше с начальством общается. Никакого прямо-таки жесткого разделения нет, но кое-что заметно. Разделения на «холопов» и «царей» точно нет.- Если контрактник стоит на должности рядового, но при этом у него имеется звание, например, сержант. Ему можно носить знаки различия или это запрещено?- Можно.- Командир отделения, замкомвзвод – это просто еще один контрактник с лычками и командирской сумкой или же реальный командир?- Реальный командир. Например, в моем взводе всю сержантскую работу выполняет командир моего же отделения. А замкомвзвод и командир взвода заняты… не знаю… какими-то своими задачами. У кого-то может и по-другому, а у нас коллективом рулит непосредственно командир моего отделения.- Доводилось ли сталкиваться с тем, чтобы командир отделения накладывал на подчиненного дисциплинарное взыскание?- У нас так один человек не получил премию по «десять-десять». Но это, скорее всего, было коллективное решение сержанта, командиров взвода и роты.- Как складываются взаимоотношения с офицерами: «я - командир, вы – подчиненный, но при этом мы уважаем друг друга» или же «я – начальник, ты – дурак»?- Первый вариант. В принципе, со всеми подчиненными у командиров отношения хорошие.- Командный язык – матерный?- Нет. Не без этого, конечно, но по больше части все в пределах лексической нормы.- Бывает так, что на построении командир батальона или части открыто материт подчиненных за провинности?- Нет. Я таких моментов не слышал. По разговорам знаю, что раньше были такие командиры, которые на плацу матом, так сказать, описывали людей. Но сейчас такого нет. Даже вот был залет у сослуживца: никто не него не кричал, не материл. Просто написал объяснительную и все.- Какие наказания командование накладывает на контрактников за залеты?- Лишение премии за какие-нибудь серьезные проступки. А так обычно просто лишний раз пойдешь на какую-нибудь уборку территории или какое-нибудь неприятное задание по службе.- На гауптвахту сажали кого-нибудь из контрактников?- Нет. Такого даже на срочке не было. Тут же все на работу ходят. Не хочешь работать? Так пиши заявление на увольнение.- Есть такое, чтобы залет прощали за деньги или покупку чего-то нужного для подразделения: бензокосилку, шторы на окна и тому подобные вещи?- Да нет, нет такого. Может и присутствуют такие моменты, но на мелочь вроде рублей двести-триста. Например, просит кто-то офицера отпустить в институт, что-то там по учебе порешать. На один день. Ему говорит офицер: «Ладно. Но купи такой-то инструмент». Рублей за триста-четыреста. Но это то, чем ты сам потом и будешь пользоваться.Какие-то более серьезные покупки сугубо добровольны. Оговаривается, что нужно приобрести для нужд подразделения и потом покупается за деньги из кассы роты.- Как раз следующий вопрос был про вот это самое «сдай на то, сдай на это». Вы вот уже и пример привели.- Это, скорее всего, редкость: там парень отпрашивался и ему по приколу сказали, чтобы купил тот инструмент. А он его на самом деле купил и потом подшучивал: «Ну что, будете мне скидываться на него?!» Командир роты смеялся и говорил, что просто пошутил насчет покупки.Если же надо купить, например, моющие средства в кубрик, то совещаемся между собой, определяем сколько надо скинуться и берем. За каждым взводом закреплена своя часть материальной базы роты. Если надо что-то укомплектовать в ней, то это за свой счет делается.Есть ротная касса, в которую скидываемся раз в год с премии по приказу «десять-десять».- На какие нужды идут средства из этой кассы?- Я пока еще не успел вникнуть, потому что о ней узнал вот только недавно.- Какую сумму сдавали?- По три тысячи с человека. Те, кто получил премию частично, сдали тысячу.- Как физо сдаете? Все честно?- Физо сдают все сами. Если не хватает два-три балла, я так понял, что можно договориться. Если не хватает 30-40, то физруки на встречу не идут. Отправят заниматься физической подготовкой.- Ваше отношение к Сердюкову?- Как-то о нем вообще не думал. Абсолютно нейтрально отношусь.- А к Шойгу?- Тоже самое. Я в принципе о политике стараюсь не задумываться. Не вижу смысла сидеть, как бабка на лавке, и бухтеть, что лучше было бы сделать. Эти действия ни на что не повлияют вообще. Нужно думать о том, как жить и служить в текущих обстоятельствах, а не как кто лучше рулит.- Занятия по общественно-государственной подготовке проводятся?- Нет за свою службу ни одного такого занятия не видел. Огневая, воздушно-десантная – да.- Офицеры о политике говорят? Что-нибудь в духе: «В стране действует пятая колонна. Нужно быть готовыми к борьбе с нею».- Нет, ничего такого нет.- Назовите основные моменты, которые не нравятся в армии.- Чтобы вот прямо не нравилось… Может когда вышестоящее начальство не особо задумывается, как их некоторые распоряжения будут выполнять подчиненные. Не знаю, насколько это объективное мнение. Я еще не до конца понял, может это все с непривычки мне не нравится, а может и действительно армейский идиотизм. Иногда ведь думаешь: «Ну дуристика же!» Делишься с кем-то из более опытных товарищей, а он тебе объясняет, что именно вот так и надо правильно делать.- А теперь основные моменты, которые нравятся в армии.- Нравится стрелять. Вникать, разбираться во все то, что связано со стрельбой, с оружием.- Вы порекомендовали бы своим знакомым службу по контракту?- По поводу срочной службы я говорил своим одноклассникам, что это дело такое, зависит от поставленных жизненных целей. Если только ради того, чтобы военный билет получить, то смысла нет. Я целенаправленно хотел попасть служить в спецназ ГРУ или ВДВ и в итоге пошел служить десантником. Чтобы не только плац мести и тому подобной ерундой заниматься, но и чему-нибудь научиться.Так и со службой по контракту: если есть влечение к военному делу, то иди. У меня был знакомый, который решил поехать ополченцем на Донбасс. Я ему говорил: «Если без автомата не можешь, то иди и официально устраивайся в армию. А не вот так, как непонятно что. Потому как сегодня ты герой и защитник Донбасса, а завтра верхушка помирится, и вы останетесь непонятно кем. Бандитами с автоматами. А в армии в любом случае, как ни крути, ты солдат и защитник Родины».- Хотели бы, чтобы Ваш ребенок пошел служить в армию?- Я бы хотел, чтобы мой ребенок пошел служить в армию офицером. Не как я. Потому что у меня с перспективами все очень туманно в отличие от таковых у офицера.Если не желает быть офицером, то хотя бы срочку отслужить должен. Потому что жизнь в мужском коллективе дает определенные плоды: человек сам для себя понимает, кто он, и что он.