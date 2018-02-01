22:46 01 февраля

МО РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России, либо договориться о правилах

Минобороны РФ рекомендует США в будущем либо исключить полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения
- сказали в ведомстве, комментируя заявления Пентагона о небезопасном перехвате 29 января российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.

МО РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России, либо договориться о правилах



В Минобороны подчеркнули, что маневры Су-27 были стандартными, законными и безопасными для американского самолета.

Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации
- отметили в российском оборонном ведомстве.

По мнению российских военных, США, отправляя пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры, либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства России.

Также обращаем внимание, что для российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты. Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более двух часов двадцати минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е Aries II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, правильно называются "сопровождением"
- подчеркнули в МО.

Там также отметили, что маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России "абсолютно не влияют на действия наших экипажей".

Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей
- сказали в ведомстве, передает ТАСС

Использованы фотографии: cms.eucom.mil
84

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:33
    А если договорятся - то шо мы будем обсуждать ? recourse request
    КВУ-НСвД
    1. Alexanast Сегодня, 15:39
      Цитата: КВУ-НСвД
      А если договорятся


      С кем там договариваться - то
      Alexanast
    2. роман66 Сегодня, 15:41
      да хрен-то договорятся, тема наша!
      роман66
      1. Partyzan Сегодня, 16:00
        они столько памперсов не могут предоставить своим пилотам - бюджет то уже по пилен, и допсредств нет request
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 16:11
          США не хочет свыкнутся с мыслью , что больше нельзя безнаказанно приближаться к нашим границам и заниматься провокациями.
          cniza
          1. BABAY22 Сегодня, 17:17
            Они ж, супостаты, наш эфир слушают. Если мне память не изменяет, то взять хотя бы подобный инцидент над Балтикой, освещенной в печати несколько лет назад. Лучше всего остужает пыл непрошенных гостей команда с КП:
            "Включить Главный"
            BABAY22
            1. cniza Сегодня, 17:32
              Самое главное что их интересует , это выявить нашу систему ПВО.
              cniza
      2. влад66 Сегодня, 18:45
        Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения

        То бишь,сопровождали и будем сопровождать yes а если
        поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более двух часов двадцати минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е Aries II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, правильно называются "сопровождением

        нарушите границу можем и уронить ненароком. wink
        Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации

        Сиди на попе ровно Билли. wink
        Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей

        Летали и будем летать,ваши истребители сопровождают и пусть сопровождают. yes
        влад66
    3. НЕКСУС Сегодня, 21:23
      Цитата: КВУ-НСвД
      А если договорятся - то шо мы будем обсуждать ? recourse request

      Вообще-то со времен СССР были договоренности,просто матрассы решили,что РФ не Союз и не будет так выеживаться по поводу пролетов из самолетов-разведчиков.
      НЕКСУС
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:33
    А, то что? Вот ответа как обычно нет.
    ul_vitalii
    1. Ныробский Сегодня, 15:44
      Цитата: ul_vitalii
      А, то что? Вот ответа как обычно нет.

      Что, что? Так и будут матрасы возвращаться на свой аэродром в обгаженных подгузниках в состоянии глубокой депрессии.
      Ныробский
    2. mihey Сегодня, 15:45
      Разница в смысловом значении между "перехватом" и "сопровождением" - это не ответ?
      mihey
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:49
        Цитата: mihey
        Разница в смысловом значении между "перехватом" и "сопровождением" - это не ответ?
        Это мы с успехом делаем, смотрите шире.
        ul_vitalii
        1. mihey Сегодня, 15:58
          Не надо искать ширины там, где все сказано конкретно.
          mihey
          1. Rusland Сегодня, 16:09
            Цитата: mihey
            Не надо искать ширины там, где все сказано конкретно.

            Ясно не стратег.
            Rusland
  3. starogil Сегодня, 15:43
    Полёты U-2 прекратились только после того как сбили.
    starogil
    1. Vlad.by Сегодня, 15:51
      Так перед U2 сбили почти десяток RB47. Тоже над нашей территорией. Медленно до них доходит.
      Но однажды нарвутся таки на "эмоционального" пилота, ей-ей!
      Vlad.by
      1. starogil Сегодня, 16:10
        Да пора бы....
        starogil
      2. тол100в Сегодня, 16:19
        Цитата: Vlad.by
        Но однажды нарвутся таки на "эмоционального" пилота, ей-ей!

        Который сразу пойдет на повышение в звании и должности!
        тол100в
        1. taiga2018 Сегодня, 16:25
          Цитата: тол100в
          Который сразу пойдет на повышение в звании и должности!

          и вполне заслуженно.
          taiga2018
        2. неглавный Сегодня, 21:49
          Цитата: тол100в
          Цитата: Vlad.by
          Но однажды нарвутся таки на "эмоционального" пилота, ей-ей!

          Который сразу пойдет на повышение в звании и должности!

          Это вряд ли! Уже было, https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201604200
          808-3xfn.htm
          неглавный
      3. Bossota Сегодня, 19:02
        Цитата: Vlad.by
        Но однажды нарвутся таки на "эмоционального" пилота, ей-ей!

        Но только в случае нарушения супостатом воздушной границы это будет законно и оправдано, а подставляться в нейтральном пространстве нельзя - они этого только и добиваются. И если уж и завалят нахала не должно быть блеяния типа "южнокорейский самолет ушел в сторону моря", а сразу везде шуметь: "завали такого-то вражину, ибо в своем праве"
        Bossota
        1. Vlad.by Сегодня, 21:39
          Так то то и оно, что тушка должна упасть в наших тер. водах или на нашей территории. Все как с донбасским боингом, только наоборот. Чтоб, никакая сук... соори даже вякнуть не смогла. А если и вякнет, то по е..., сорри - по вякальнику.
          Vlad.by
  4. sir_obs Сегодня, 15:45
    Никаких правил, пусть проваливают.
    sir_obs
  5. Altona Сегодня, 15:50
    США введут еще ряд санкций против Шойгу. Они реально самоубийцы или бессмертными себя считают? laughing laughing laughing
    Altona
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:52
    Хватит ли у них ума послушать пока еще доброго слова, не подкрепленного силой оружия? belay
    Геркулесыч
  7. voyaka uh Сегодня, 15:58
    Российские летчики любят бравировать. Это известно.
    Иногда это кончается авариями. Коснутся бы он американца,
    пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия.
    А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.
    voyaka uh
    1. Rusland Сегодня, 16:18
      Это они так "непрофессионально" Родину защищают. hi
      Rusland
    2. ASG7 Сегодня, 16:21
      Ну почему больше всех за русских летчиков переживают евреи?
      ASG7
    3. Genry Сегодня, 16:28
      Цитата: voyaka uh
      А тяжелому самолету не было бы скорее всего ничего.

      Истребитель прочнее, рассчитан на большие перегрузки и возможные повреждения. И масса на единицу объёма у него выше (относительно ближе к пуле).
      Genry
      1. sgazeev Сегодня, 16:38
        Цитата: Genry
        Цитата: voyaka uh
        А тяжелому самолету не было бы скорее всего ничего.

        Истребитель прочнее, рассчитан на большие перегрузки и возможные повреждения. И масса на единицу объёма у него выше (относительно ближе к пуле).

        В череде воздушных встреч авиации США и стран НАТО с советскими, а потом и российскими истребителями вполне может набраться несколько десятков случаев, забыть о которых военно-воздушные силы США и НАТО не могут до сих пор.
        sgazeev
        1. voyaka uh Сегодня, 17:03
          Поэтому в перехватах в мирное время надо вести себя осторожно.
          кому нужны глупые потери в мирное время?
          voyaka uh
          1. DMB_95 Сегодня, 19:40
            Цитата: voyaka uh
            Поэтому в перехватах в мирное время надо вести себя осторожно.
            кому нужны глупые потери в мирное время?

            Ну так ведь и сделали всё осторожно и без "глупых потерь" . Американцам тоже "понравилось" . laughing
            DMB_95
          2. sabakina Сегодня, 21:06
            Цитата: voyaka uh
            Поэтому в перехватах в мирное время надо вести себя осторожно.
            кому нужны глупые потери в мирное время?

            Вояка, назови мне хоть одну объявленную войну на Земном шарике на данный момент! А почему тогда мирняк гибнет штабелями? Что, на половине шарика разом начилась Мировая революция, о которой мечтали большевики?
            sabakina
      2. voyaka uh Сегодня, 16:41
        Чтобы вывести из строя 4-х моторный бомбер летчикам
        ПВО Люфтваффе приходилось концентрированно атаковать
        и выводить из строя 2 двигателя на одном крыле.
        Но даже после этого он не падал, а выходил
        из общего строя и тянул на двух моторах на свою базу
        (под прикрытием своего ястребка).
        Истребители предельно облегчены (для максимальной скороподъемности)
        и поэтому не слишком прочны.
        voyaka uh
        1. jjj Сегодня, 17:54
          На Севере еще в советское время было соприкосновение нашего перехватчика и американского разведчика. Разведчик упал
          jjj
    4. Kurare Сегодня, 16:32
      Цитата: voyaka uh
      Российские летчики любят бравировать. Это известно.

      Покажите мне пилота истребителя любой страны у которого нет должной порции агрессивности и самоуверенности и я скажу вам, что этого пилота пора переводить на гражданку, возить подвыпивших туристов на курорты. Там никакой агрессивности не надо.
      Цитата: voyaka uh
      Коснутся бы он американца, пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия. А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.

      Если бы да кабы дабы... и т.д. Не надо в сослагательном наклонении. Бред пишите!
      Kurare
      1. voyaka uh Сегодня, 16:44
        "Там никакой агрессивности не надо."////

        Помогает в современном воздушном бою не агрессивность
        (она вообще не нужна), а умение пользоваться правильным оружием
        на правильных дистанциях.
        voyaka uh
        1. К-50 Сегодня, 16:59
          Цитата: voyaka uh
          Помогает в современном воздушном бою не агрессивность

          Агрессивность помогает не довести ситуации до боя. hi
          К-50
        2. Kurare Сегодня, 17:43
          Цитата: voyaka uh
          Помогает в современном воздушном бою не агрессивность (она вообще не нужна), а умение пользоваться правильным оружием на правильных дистанциях.

          Поищите сами в интернете интервью например американских пилотов-истребителей. Они все, в один голос, говорят о том, что в меру агрессивность и увереность в себе - обязательны.
          А просто нажимать на "правильные" кнопки на "правильных" дистанциях можно и обезьяну научить. Утрированно конечно сказано, но... в ближнем воздушном бою одного лишь нажимания на "правильные" кнопки будет недостаточно. И не надо говорить, что БВБ - это остой и старомодно: на всех современных самолетах оставили пушку.
          Kurare
        3. sabakina Сегодня, 21:10
          Цитата: voyaka uh
          Помогает в современном воздушном бою не агрессивность
          (она вообще не нужна), а умение пользоваться правильным оружием
          на правильных дистанциях.
          Скрытая реклама F-35. Ну дают ребята, на ходу подмётки рвут! Вояка, про Пэтриот заверни что-нибудь такое!
          sabakina
    5. DenZ Сегодня, 16:47
      Цитата: voyaka uh
      Иногда это кончается авариями. Коснутся бы он американца,пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия.

      Та ну? Таки всегда все так плохо? Су-27 норвежский Р-3 Орион (сентябрь 1987г.) задел и ничего. Никому не пришлось катапультироваться.
      DenZ
    6. Молот 75 Сегодня, 17:18
      На самом деле на таран-влияет прочность конструкции планера, а именно на какие перегрузки она рассчитана, и поэтому те ударные нагрузки, которые может выдержать планер истребителя без фатальных разрушений и деформации в разы больше, чем у тяжелого 4-х моторного самолета. Так что в этот раз ваш выстрел, направленный на внесение сомнений в наши ряды прошел мимо. Идите крутите пращу Давида, любезный!
      Молот 75
      1. voyaka uh Сегодня, 17:22
        "а именно на какие перегрузки она рассчитана, и поэтому те ударные нагрузки"////

        Перегрузки (G) и ударные нагрузки - не одно и то же. Поэтому такой вывод сделать нельзя. hi
        voyaka uh
    7. faridg7 Сегодня, 17:33
      Цитата: voyaka uh
      Российские летчики любят бравировать. Это известно.
      Иногда это кончается авариями. Коснутся бы он американца,
      пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия.
      А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.

      Ну это смотря как коснуться, можно ведь просто смять кабину на разведчике, можно срезать "лишние" консоли. А потом, пока в квадрат сможет прийти какая нибудь натовская посудина, наши своего пилота подберут быстро( мы то у себя), а затем тщательно и с сожалением соберут американские трупы и ценные обломки. А вообще, просто сравнить стоимость нафаршированного разведчика и истребителя, который давно пора было отправить на модернизацию. Ну, во всяком случае я бы особо не раздумывал- разменял бы с чувством глубокага сожаления
      faridg7
      1. voyaka uh Сегодня, 17:37
        Чего-то Вас на "кровищу" потянуло... stop
        voyaka uh
        1. faridg7 Сегодня, 17:51
          Кто то вообще не стесняется по чужой территории садить ракетами и бомбами, а тут надо же- за английских бастардов переживает.
          faridg7
    8. Esoteric Сегодня, 18:31
      Цитата: voyaka uh
      А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.

      А чего ему на дне сделается? Там кислорода нет, только сероводород... belay
      Esoteric
    9. МИХАН Сегодня, 19:02
      Цитата: voyaka uh
      Российские летчики любят бравировать. Это известно.
      Иногда это кончается авариями. Коснутся бы он американца,

      Это у нас в крови и еще самое главное Мы не бравируем , а защищаем свою территорию (в разы уменьшенную , благодаря США)..Следующий раз будет воздушный таран и я не удивлюсь этому..А буду очень горд за наши ВКС!!!!
      Ну пилоты , ну хулиганье черт побери..Горжусь и не я один в России! soldier
      МИХАН
    10. KaPToC Сегодня, 20:35
      Цитата: voyaka uh
      пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия.
      А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.

      Все совсем наоборот, истребитель без хвостового оперения прекрасно долетит до родного аэродрома, а "тяжелый четырехмоторный самолет" без одного крыла не сможет летать от слова "вообще".
      KaPToC
    11. sabakina Сегодня, 20:54
      Цитата: voyaka uh
      Российские летчики любят бравировать. Это известно.
      Иногда это кончается авариями.
      Факты в студию с фамилией и званием.

      Цитата: voyaka uh
      Коснутся бы он американца,
      пришлось бы катапультироваться над морем. Скандал, трагедия.
      Лизун засчитан.

      Цитата: voyaka uh
      А тяжелому 4-х моторному самолету не было бы скорее всего ничего.
      Слушь, вояка, ты в самом деле считаешь, что у наших пилотов профессионализм на уровне пилотов Первой мировой войны?
      Хотя, кому я всё это пишу? Вы же богоизбранные...
      sabakina
  8. Vita VKO Сегодня, 16:00
    Как всем известно США понимают исключительно язык силы. Поэтому здесь может быть только одна рекомендация, это поставить помехи системе GPS при приближении самолета разведчика к российской территории, а когда он пересечет границу просто сбить. Это ведь не пассажирский самолет, которые систематически сбивают американцы и их партнеры. На количество санкций в отношении России подобные действия точно не повлияют, а вот охоту летать вблизи границ отобьют надолго.
    Vita VKO
    1. Kurare Сегодня, 16:37
      Цитата: Vita VKO
      Поэтому здесь может быть только одна рекомендация, это поставить помехи системе GPS при приближении самолета разведчика к российской территории, а когда он пересечет границу просто сбить.

      Проблема будет состоять лишь в том, что точно так же "случайно" могут сбить и наш самолет, летающий "за угол". Пока все играют по правилам, всё, более-менне, по-честному. Они шпионят, мы их гоняем, они обделываются, а Госдеп поднимает истерику, мы предлагем им увеличить закупки памперсов и носовых платочков. Всё по-честному! laughing hi
      Kurare
      1. Vita VKO Сегодня, 17:12
        Цитата: Kurare
        Всё по-честному!

        т.е. Су-24 сбили по честному? Причем упал он в Сирии а не на территории страны НАТО. Боинг с 300 пассажирами тоже честно сбили? А до этого пассажирский самолет иранской авиакомпании. США и честность понятия несовместимые.
        Vita VKO
        1. Kurare Сегодня, 19:27
          Цитата: Vita VKO
          т.е. Су-24 сбили по честному?

          Конечно же нет!!! Это была очень гнусная провокация, что бы столкнуть лбами Россию и Турцию, таким образом ослабив обе страны. Дальнейшие события не забыли? Я имею в виду провалившийся переворот в Турции. Это из той же "коробочки со сладостями".
          А так, гадить будут постоянно. Ну а Россия будет делать все, что бы потребление памперсов американскими пилотами увеличилось. wink
          Цитата: Vita VKO
          Боинг с 300 пассажирами тоже честно сбили? А до этого пассажирский самолет иранской авиакомпании. США и честность понятия несовместимые.

          Если Вы читали внимательно мой пост, я имел в виду прямое противостояние США (ну или ближайших "шестёрок" США) и России. То, что предложили Вы - это начало прямого противостояния, которое было бы очень невыгодно для России, ИМХО.
          Kurare
  9. лысова Сегодня, 16:04
    Дурни, пока есть в сопровождении истребитель ВКС России, есть гарантия не встретиться с посылкой, какого нибудь ракетного комплекса. А лучше уматывать, от греха подальше.
    лысова
  10. puskarinkis Сегодня, 16:24
    Если и договариваться, то так, чтобы в Штатах понимали, что при подлёте Наших самолётов-разведчиков к границам США, им тоже придётся придерживаться тех же правил. Хотя, все эти правила давно известны, хоть и не всегда официальны. Просто есть силы, которым нужна напряжённость и скандалы - вот и раздувают из рядового случая повод для...(выбрать нужное) обвинений, санкций, требований, мер, финансирования и пр.
    puskarinkis
  11. Дормидонт Сегодня, 16:28
    Правило одно: появился вблизи границ России - не обессудь
    Дормидонт
  12. Ivan.A Сегодня, 16:28
    По хорошему неплохо было бы иметь разведывательную базу на Кубе с авиацией, чтобы у американов было больше занятий у своих границ, а не у наших.
    Ivan.A
    1. Esoteric Сегодня, 18:33
      Цитата: Ivan.A
      неплохо было бы иметь разведывательную базу на Кубе с авиацией,

      Кто-то мешает? Или денег нет?
      Esoteric
  13. sgazeev Сегодня, 16:29
    [quote][/quote]По мнению российских военных, США, отправляя пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры, либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства России.
    Добавлю,и памперсы урологические. drinks
    sgazeev
  14. morpogr Сегодня, 16:43
    Если бы в США вообще знали такое слово правила .
    morpogr
  15. серж сибиряк Сегодня, 17:40
    Как я понимаю перехват в конечном итоге это самолёт сбит.А сопровождение это простая прогулка рядом .Вот и всё понимание этих терминов.А договариваться с амерами смысла нет.Все кивают на межгос-ные договора,но как самим их соблюсти ооонет,вот Россия она,онааа,она ну обязана это делать,но не мы супер пупер. request
    серж сибиряк
  16. APASUS Сегодня, 19:12
    Что то в этот раз произошло? Уж больно реагируют американцы,на странице 6 го флота залито куча видео http://www.c6f.navy.mil/news/additional-video-rel
    eased-us-navy-ep-3-intercepted-black-sea
    APASUS
  17. Xaron-A Сегодня, 21:03
    А чего на сопровождение не отправляют лайнер с аппаратурой РЭБ? Ну и пусть его этот разведчик вслепую летает... шум собирает...
    Xaron-A
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