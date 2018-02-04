О современном российском полевом лагере для размещения военнослужащих рассказывает директор по мониторингу Научно-производственного объединения «Центр профессионального снаряжения» Сергей Куземченко.- Сергей Игоревич, расскажите, что из себя представляет АПЛ-500?Автономный полевой лагерь АПЛ–500 - это городок закрытого цикла жизнеобеспечения, предназначенный для быстрого создания необходимой инфраструктуры при краткосрочном и долгосрочном развертывании войсковых формирований различного назначения. Лагерь вмещает 500 человек и может использоваться в процессе боевой подготовки войск для организации учений, полевых выходов, лагерных сборов, в ходе проведения миротворческих операций и участия в локальных конфликтах вне зон непосредственных боевых действий, в период ликвидации природных и техногенных катастроф, в процессе строительства и охраны железных дорог, аэродромов. Область применения очень обширна.- Насколько мне известно, лагерь еще не принят на снабжение Министерства обороны, пока еще идут его испытания.- Сначала мы показали наш лагерь представителям Министерства обороны в Сертолово, под Санкт-Петербургом, в декабре 2014 года. Военное ведомство заинтересовалось им и предложило поставить несколько АПЛ-500 в войска для испытаний. В начале этого года мы поставили первые лагеря в Ростовской области, и сразу же в них заселили военнослужащих. Таким образом, военные там не только живут и несут службу, но и, можно сказать, испытывают лагеря на прочность. На данный момент нами поставлено Министерству обороны пять лагерей АПЛ-500, в высокой степени готовности находится шестой.- Кто занимается обслуживанием лагеря после его передачи военным?- В ходе предварительных испытаний этим занимаются специалисты нашей компании. В будущем, вероятно, это будем делать тоже мы: сейчас с Министерством обороны согласовываем договор на обслуживание.- Сколько специалистов необходимо для обслуживания АПЛ-500?- Минимум, 4 человека. Лучше же вообще 6. Каждый день есть какая-нибудь работа: починить протечку в сантехнике, проконтролировать работоспособность той или иной системы.- Инструктаж по правилам пользования оборудования лагеря проводите с военнослужащими?- Да, разъясняем командирам подразделений необходимость водосбережения или объясняем, как работают отопительные приборы или кондиционер, куда убирать мусор и т.п. вещи. Потом они уже сами доводят информацию подчиненным.- Какие впечатления от проживания в лагере у военнослужащих?- Очень хорошие. Потому что это реальный прорыв после привычных лагерей с брезентовыми палатками, с их удобствами, так скажем, «во дворе». Ко мне время от времени подходят солдаты на полигоне, которые живут по соседству, в обычных палаточных лагерях, и спрашивают: «А нам можно там пожить? Здорово же…». Говорю: «Решайте вопрос со своим командованием, ребята. Как оно скажет, так и будет.» Надеемся, что Министерство обороны учтет пожелания военнослужащих.Кстати, по впечатлениям от проживания. Чтобы было понятно, что не только восторги коллекционируем, но и работаем над усовершенствованием лагеря по запросам и критике военнослужащих. Одна из самых популярных просьб: увеличить количество розеток, чтобы можно было заряжать мобильные телефоны. В техническом задании они не были предусмотрены, т.к. из-за техники безопасности внутри жилых модулей разрешена только сеть на 24V. Но мы сейчас работаем над этим вопросом.- Мне доводилось во время службы продолжительное время жить в палаточном лагере, с теми же проблемами. Сами тайком прокладывали провода на 220V, чтобы подключать кипятильники, телевизоры, заряжать телефоны…- Точно так и сейчас: тайком прокладывают, подключают… Боремся с этим, отрезаем, отключаем, но через некоторое время опять все заново. Мы бы с удовольствием упростили жизнь проживающих в лагере солдат, но пока ТЗ не позволяет. Как уже говорил, работаем над этим аспектом.- Солдатская самодеятельность сильно мешает?- Первое время был вообще вандализм: пытались что-нибудь открутить, переделать своими руками, да просто сломать… Сейчас вот пожили несколько месяцев, появилось ощущение «своего», «родного», начали беречь имущество. Я бы даже так сказал: военнослужащие, попадая в АПЛ-500 вольно или невольно улучшают культуру своего быта. То есть, если живешь в комфортных условиях, видишь, что о тебе заботятся, невольно сам становишься внимательнее к своему быту и культурнее. Такая вот простенькая, но действенная мотивация.- Вспоминаю свою службу и один из армейских способов сберечь имущество: «Не трогай, чтоб не сломать!» … Как с включением/выключением кондиционеров и системы отопления дело обстоит? Командиры не вспоминают про запреты?- Нет, к счастью, сейчас всё проще. В каждой палатке есть специальный датчик температуры, поэтому система отопления или кондиционирования включается автоматически. Мы ее настраиваем разок, а дальше все делает техника.- Военные не просили предусмотреть возможность установки в палатках обычных печек-буржуек?- Было в начале (смеется). Наверное, это страх перед новым и неизвестным. У нас на каждую палатку идет по 2 обогревателя, которые легко заменяются. В лагере есть дежурные специалисты, которые быстро починят обогреватель, вышедший из строя. Оборудование надежное, поэтому пока неудобства могут быть лишь из-за качества дизельного топлива. В этом случае достаточно просто почистить фотоэлемент и всё опять заработает. Даже одного обогревателя (всего их два) вполне хватает для того, чтобы за 3 минуты прогреть палатку. В печках на дровах просто нет необходимости.- В брезентовых палатках типа УСБ-56 всегда была проблема потерей тепла из-за неплотно задернутых шторок на входе. Чуть перекосит палатку или кто-нибудь забудет плотно задернуть шторки – всё: сквозит, выдувает тепло.- Известная проблема, о ней нам сам Министр [С.К.Шойгу – прим.авт.] говорил. Решили мы ее так: на пологе на входе закреплены двусторонние магниты, которые притягивают шторки друг к другу. Сильный ветер, конечно, они не выдержат, поэтому дополнительно мы пришили липучки. Магниты притягиваются друг другу, липучки стыкуются и получается эдакий комбинированный замок, позволяющий надежно закрыть вход в палатку. Это полностью наша разработка, у конкурентов даже за рубежом или только шнуровка, или только липучка. Вроде бы мелочь, но очень удобная мелочь.- Задам несколько технических вопросов. Сколько воды потребляет один лагерь за сутки?- Дневная норма для одного военнослужащего 80 литров. Это значит на 500 человек минимум – 40 кубометров. Лучше подавать не меньше 50 кубометров. Одна только кухня потребляет 8 кубов воды для своих нужд.С водой вообще не просто. Военные пока не могут определиться как часто требуется личному составу мыться и в какое время: раз ли в неделю, каждый ли день, а может утром, в обед и вечером. Сами солдаты желают принимать душ постоянно, в результате достаточно велик расход воды. Системы очистки могут снабжать водой бесперебойно, но ее нельзя сразу же подавать в систему водоснабжения. Нужен отстойник, которого изначально в техническом задании не было. Сейчас мы разрабатываем контейнерную группу на 200 кубометров воды, с подогревом в зимний период. Вода закачивается в контейнеры из скважины или из водоема, отстаивается там и затем подается в систему водоснабжения АПЛ-500. 200 кубометров хватит, чтобы удовлетворить потребности 3 лагерей.- Как в АПЛ-500 решен вопрос с канализацией? Раньше ведь все было просто: выкопал ямы и пользуйся.- Очень интересный вопрос. Изначально был предусмотрен замкнутый цикл: канализационные стоки подаются в приемный модуль, где происходит их усредненная очистка и подготовка к биопереработке, затем стоки перекачиваются в модуль заключительной биоочистки, в котором твердые отходы обрабатываются для последующего сжигания, а жидкость подается на следующие очистительные системы и дальше вновь в систему водоснабжения лагеря. Разработчики наших канализационных модулей уверяют, что после очистки эту воду можно пить без вреда для здоровья. Но мы пока не применяем замкнутый цикл по просьбам самих военных. Сейчас сделали так: канализационные стоки после очистных сооружений попадают в так называемую яму рассеивания размером 5х5х4 метра. Внутри нее - слой щебня, дренажные трубы, специальная ткань, чтобы земляные стенки не обваливались и не заиливался щебень. Сверху она накрыта, запаха нет. Такой ямы хватит на годы функционирования лагеря. Если уж лагерь разместят на скалистом грунте, то придется пользоваться системой замкнутого цикла.- Сколько горючего потребляет лагерь?- Опытная эксплуатация показала, что лагерь в теплое время года расходует порядка 900-1000 литров дизельного топлива в сутки. Зимой, быть может, расход дойдет до 1000-1200 литров. Это с учетом заправки тепловых дизельных обогревателей в количестве 45 единиц на лагерь.- Контейнеры, в которых перевозится АПЛ-500, после установки лагеря каким-либо образом используются?- Контейнеры находятся на территории лагеря, внутри огороженного периметра и первоначально их никак не предполагали использовать. Сами военнослужащие начали хранить в них имущество подразделений и военный инвентарь.- То есть, в техническом задании не предполагалось наличие каких-либо отдельных помещений под имущество подразделений?- Да, именно так. Сейчас готовится новое техническое задание на АПЛ-500, в котором будут учтены недостатки, имеющиеся у лагеря в нынешнем виде. В частности, мы совместно с командирами бригад, чьи подчиненные проживают в этих лагерях, готовим предложения по необходимым доработкам. Возможно, в итоге появятся и модули под имущество. Так же придется усовершенствовать модули для хранения оружия.- В чем проблема с модулями для хранения оружия? Недостаток места?- В том числе. Например, нам пришлось ставить два дополнительных контейнера для размещения оружия, так как выяснилось, что ранее прописанного в ТЗ количества комнат для хранения оружия не хватает. Тут в чем сложность: всё ведь зависит от того подразделения, которое в данный момент базируется в лагере. Например, если это спецназ, то у них, в основном, стрелковое оружие. Если мотострелковое соединение, то здесь имеем большую номенклатуру видов оружия, под которые приходится выделять дополнительные площади.- Одним из главных бытовых неудобств в армии являлось отсутствие персонального места для хранения личных вещей. Или строго определенный список предметов, который может находиться в тумбочке (одной на двоих), или же все сдавать старшине на хранение в общую каптерку.- В нашем лагере у каждого солдата есть персональный шкаф прямо в том же модуле, где он и живет. Шкаф запирается, в нем военнослужащий может спокойно хранить свои вещи.- С Вашего позволения небольшой блиц-опрос. Каковы перспективы поставок АПЛ-500?- Пока подписанного контракта нет, но военное ведомство отмечало, что в 2016-2017 годах Вооруженным Силам понадобится порядка 80 подобных лагерей. Сейчас сроки сдвинулись на год. Есть основания предполагать, что поставить такое количество потребуется уже в этом и следующем году.- Сколько предприятий задействовано в производстве лагеря?- Наше НПО «Центр профессионального снаряжения» и семь основных предприятий-подрядчиков.- Каков процент импортных комплектующих в АПЛ-500?- Примерно 30 на 70. 30 процентов – иностранные комплектующие, 70 процентов – отечественные. Лагерь полностью производится на территории России, но часть комплектующих закупаем за рубежом. С удовольствием брали бы всё в России, но не все производители могут изготовить комплектующие для наших лагерей нужного качества. Тем не менее, мы всё равно работаем над дальнейшим повышением уровня локализации. Военные с пониманием относятся к этой проблеме.- Сколько человек необходимо для сборки лагеря?- Двадцать. Двадцать человек соберут этот лагерь за десять дней. Плюс еще дней двадцать понадобится для комплектации имуществом и всех пуско-наладочных работ. Итого месяц до полной готовности.- На производство одного лагеря уходит…- На производство одного лагеря необходимо четыре месяца. Но! Первый АПЛ-500 мы в авральном режиме, работая круглосуточно, сделали за два месяца. А потом, когда Министерству обороны понадобились еще четыре лагеря, мы их все сделали опять же за два месяца. Это был сумасшедший по напряжению, но очень интересный процесс. Мы все гордимся, что делаем столь важное и необходимое для обороноспособности страны дело, которое к тому же оказывает влияние на развитие армии в целом.