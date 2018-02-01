«Только советский народ мог пережить такое»

27 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в России живет еще достаточно много людей, переживших эти 2,5 года сущего ада.



Блокада города началась 8 сентября 1941 года силами немецких, итальянских, финских и испанских захватчиков. К ее началу Ленинград не имел достаточных запасов продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Поэтому практически сразу в городе начался массовый голод, который усугубился крайне суровой первой блокадной зимой. Не было электричества, водопроводной воды и тепла.



После прорыва блокады в 1943-ем, осада города продолжалась еще целый год. Тем не менее, советские войска получили возможность начать снабжение жителей Ленинграда всем необходимым.





За время блокады от голода и болезней погибло до 1,5 миллионов ленинградцев, что составляло 97% от общего числа погибших. Среди погибших был и родной брат действующего президента РФ. Владимир Путин как-то сказал, что пережить такое был способен только советский народ. И с этим сложно поспорить.









