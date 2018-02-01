22:42 01 февраля

«Только советский народ мог пережить такое»

27 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в России живет еще достаточно много людей, переживших эти 2,5 года сущего ада.

Блокада города началась 8 сентября 1941 года силами немецких, итальянских, финских и испанских захватчиков. К ее началу Ленинград не имел достаточных запасов продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Поэтому практически сразу в городе начался массовый голод, который усугубился крайне суровой первой блокадной зимой. Не было электричества, водопроводной воды и тепла.

После прорыва блокады в 1943-ем, осада города продолжалась еще целый год. Тем не менее, советские войска получили возможность начать снабжение жителей Ленинграда всем необходимым.


За время блокады от голода и болезней погибло до 1,5 миллионов ленинградцев, что составляло 97% от общего числа погибших. Среди погибших был и родной брат действующего президента РФ. Владимир Путин как-то сказал, что пережить такое был способен только советский народ. И с этим сложно поспорить.



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Комментарии 3

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  1. Dashout Сегодня, 16:09
    Слов нет... Бедные люди...., сколько пережили..... Вечная память...
    Dashout
  2. Ехникнер Сегодня, 16:23
    Будем помнить всегда.Память делает всех нас непобедимыми!
    Ехникнер
  3. Теренин Сегодня, 16:59
    Поэтическое послание казахского акына в осажденный Ленинград Ленинградцы, дети мои!

    Ленинградцы, дети мои!
    Ленинградцы, гордость моя!
    Мне в струе степного ручья
    Виден отблеск невской струи.
    Если вдоль снеговых хребтов
    Взором старческим я скользну, -
    Вижу своды ваших мостов,
    Зорь балтийских голубизну,
    Фонарей вечерних рои,
    Золоченых крыш острия…
    Ленинградцы, дети мои!
    Ленинградцы, гордость моя!

    Не затем я на свете жил,
    Чтоб разбойничий чуять смрад;
    Не затем вам, братья, служил,
    Чтоб забрался ползучий гад
    В город сказочный, в город-сад;
    Не затем к себе Ленинград
    Взор Джамбула приворожил!
    А затем я на свете жил,
    Чтобы сброд фашистских громил,
    Не успев отпрянуть назад,
    Волчьи кости свои сложил
    У священных ваших оград.
    Вот зачем на север бегут
    Казахстанских рельс колеи,
    Вот зачем Неву берегут
    Ваших набережных края,
    Ленинградцы, дети мои,
    Ленинградцы, гордость моя,
    Ваших дедов помнит Джамбул,
    Ваших прадедов помнит он:
    Их ссылали в его аул,
    И кандальный он слышал звон.
    Пережив четырех царей,
    Испытал я свирепость их;
    Я хотел, чтоб пала скорей
    Петербургская крепость их;
    Я под рокот моей струны
    Воспевал, уже поседев,
    Грозный ход балтийской волны,
    Где бурлил всенародный гнев.
    Это в ваших стройных домах
    Проблеск ленинских слов-лучей
    Заиграл впервые впотьмах!
    Это ваш, и больше ничей,
    Первый натиск его речей
    И руки его первый взмах!
    Ваших лучших станков дары
    Киров к нам привез неспроста:
    Мы родные вам с давней поры,
    Ближе брата, ближе сестры
    Ленинграду — Алма-Ата.
    Не случайно Балтийский флот,
    Славный мужеством двух веков,
    Делегации моряков
    В Казахстан ежегодно шлет,
    И недаром своих сынов
    С юных лет на выучку мы
    Шлем к Неве, к основе основ,
    Где, мужая, зреют умы.
    Что же слышит Джамбул теперь?
    К вам в стальную ломится дверь,
    Словно вечность проголодав, -
    Обезумевший от потерь
    Многоглавый жадный удав…
    Сдохнет он у ваших застав!
    Без зубов и без чешуи
    Будет в корчах шипеть змея!
    Будут снова петь соловьи,
    Будет вольной наша семья!
    Ленинградцы, дети мои!
    Ленинградцы, гордость моя!
    • • • •
    Ленинград сильней и грозней,
    Чем в любой из прежних годов:
    Он напор отразить готов!
    Не расколют его камней,
    Не растопчут его садов.
    К Ленинграду со всех концов
    Направляются поезда,
    Провожают своих бойцов
    Наши села и города.
    Взор страны грозово-свинцов,
    И готова уже узда
    На зарвавшихся подлецов.
    Из глубин казахской земли
    Реки нефти к вам потекли,
    Черный уголь, красная медь
    И свинец, что в срок и впопад
    Песню смерти готов пропеть
    Бандам, рвущимся в Ленинград.
    Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне
    Со свинцом идет наравне.
    Наших лучших коней приплод,
    Груды яблок, сладких, как мед, -
    Это все должно вам помочь
    Душегубов откинуть прочь.
    Не бывать им в нашем жилье!
    Не жиреть на нашем сырье!
    • • • •
    Предстоят большие бои,
    Но не будет врагам житья!
    Спать не в силах сегодня я…
    Пусть подмогой будут, друзья,
    Песни вам на рассвете мои,
    Ленинградцы, дети мои,
    Ленинградцы, гордость моя!
    cентябрь 1941

    Перевод с казахского М. Тарловского
    Теренин
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