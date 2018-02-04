11:08 04 февраля
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Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени

Новый танк в ближайшее время должен поступить на вооружение Российской армии, заявляет компания-производитель. Легко заметить, что речь идет не о новом, а о модернизированном образце. И хотя войска действительно получают машину с дополнительными возможностями, когда же начнется оснащение полков действительно новейшими разработками – а именно танками «Армата»?



На вооружение Вооруженных сил в ближайшие несколько месяцев поступит новый танк Т-90М, также именуемый «Прорыв-3». «Первая партия будет доведена до штатной численности танкового батальона», – рассказали в среду в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Правда, в УВЗ не уточнили, о каком именно батальоне речь. По штату батальон танкового полка состоит из 31 машины, а аналогичное подразделение в составе мотострелкового полка насчитывает 40 танков.


Конечно, речь идет все же не о новой машине, а о модификации старого доброго Т-90. Однако новость от этого хуже не становится.

Сам по себе Т-90 был принят на вооружение в 1992 году, а в 2004 году появилась модификация Т-90А «Владимир». Всего в частях ВС около 350 танков Т-90 и Т-90А (и около 200 на хранении). С появления Т-90А прошло уже 14 лет, и логично, что танк нуждался в дальнейшей модернизации. «Т-90М – совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости», – заявили на УВЗ.

«Т-90М сильно отличается от предыдущих версий Т-90 и Т-90А, которые стоят сейчас у нас на вооружении»,

– соглашается в интервью газете ВЗГЛЯД полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов. В первую очередь это касается эргономики и комфортабельности расположения экипажа – поскольку новая элементная база занимает меньше места, для экипажа высвободилось дополнительное внутреннее пространство.

«Основные отличия имеют четыре составляющих. Это полностью цифровая система управления огнем, что существенно повышает эффективность боевого применения машины. Это модернизированная пушка и новый боекомплект для нее. Это современные цифровые средства связи. Это повышенная защищенность машины, прежде всего путем использования динамической защиты нового поколения, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, бывший командир танкового батальона, полковник запаса Виктор Мураховский. – Машина сохранила характеристики подвижности на уровне предыдущих образцов при существенно возросшей огневой мощи и защищенности. За счет современных цифровых систем связи она интегрируется в новую единую систему управления тактического звена. Это автоматизированная система управления войсками, которая с прошлого года стала поступать в общевойсковые формирования».

«Калина» видит в темноте

Разберемся с этими изменениями чуть подробнее. Т-90М, в частности, получил новый боевой башенный модуль. За счет новой системы управления огнем «Калина» систему вооружения теперь можно применять в любое время суток. В тепловизионном канале прицела установлен автомат сопровождения цели, а также уравнены поисковые возможности наводчика и командира.



Новая 125-мм танковая пушка 2А82-1М (та самая, которую планируется устанавливать на танк Т-14 на платформе «Армата») способна применять боеприпасы с большим показателем бронепробития (в том числе и управляемые ракеты). Дистанционная пулеметная установка «УДП Т05БВ-1» с 12,7-мм пулеметом «Корд-МТ» позволяет командиру вести эффективный огонь изнутри танка.
Машина оснащается противокумулятивными решетчатыми экранами и новым комплексом динамической защиты «Арена-М». Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями. На танк устанавливается моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Применено управление на основе штурвала и система автоматического переключения передач – с возможностью перехода на ручное.

Зачем России целых три основных танка

Уралвагонзавод также рассказал о том, что в начале текущего года планируется завершить испытания модернизированного Т-80БВМ. «По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Объем первой партии – до двух танковых батальонов», – добавили в УВЗ.

Т-72БЗ – еще одна усовершенствованная под современные требования танковая модернизация. Ее поставки в войска идут полным ходом. То есть одновременно на вооружение ВС РФ будут поступать сразу три основных боевых танка. Действительно ли необходимо так много?

«Три основных танка дополняют друг друга», – считает Сергей Суворов.

«В итоге мы, к сожалению, опять возвращаемся к советскому периоду, когда у нас три разнотипных танковых платформы: одна – это Т-72 и Т-90, другие – Т-80 и Т-14. Это существенно осложняет и эксплуатацию в мирное время, и обучение, и боевое применение», – возражает Виктор Мураховский.

Вместе с тем Мураховский признал: «Модернизация – дешевый метод приведения в боевое состояние бронетанкового вооружения. Не секрет, что из большого количества танков, которое нам досталось в наследство от Советской армии, многие были в небоеготовом состоянии. И вот сравнительно дешево и быстро удалось восстановить их техническую готовность. Собственно, президент Путин говорил, что доля исправной техники достигает не менее 95%. Такого высокого уровня исправной техники никогда не было за всю новейшую историю России, – рассказал он. – В период контртеррористической операции на Кавказе таскали исправные танки со всех военных округов, просто не хватало исправных машин с достаточным ресурсом. Это был тихий ужас, но сейчас картина радикально другая».

А где же «Армата»?

Модернизация Т-90, безусловно, необходима, но напрашивается вопрос по поводу широко разрекламированного Т-14 на платформе «Армата». Судя по тем долгосрочным контрактам, которые озвучил УВЗ, военным придется ждать танк еще как минимум несколько лет. В августе прошлого года Минобороны сообщало о планах получить 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года. Источник же в российском ОПК на прошлой неделе был менее оптимистичен, анонсировав, что «массовое серийное производство танков на платформе «Армата» лишь должно начаться в 2020 году».

«По сравнению с предыдущей госпрограммой вооружения сроки не выполнены. Как принято выражаться у промышленников, они сдвинуты вправо», – отметил Мураховский. В то же время эксперт подчеркнул: «Сейчас этап укомплектования модернизированными машинами практически завершен. Теперь мы переходим к постепенному переоснащению этих частей техникой нового поколения. Думаю, это будет Т-90М и дальше, после 2020 года, пойдет Т-14 «Армата». Тем более еще разрабатывается ряд машин этого семейства, которые создадут новый облик системы бронетанкового вооружения уже к середине 2020-х годов».
Автор: Алексей Нечаев, Марина Балтачева, Никита Коваленко
Первоисточник: https://vz.ru/society/2018/1/31/906051.html


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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 05:26
    Хорошо прикопаный танк ... По опыту... Лучшее что придумали из оружия... Все остальное от лукавого... Из общения с танкистами... Попадают девять из десяти...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:47
      а ведь говорил мне один уважаемый человек с УВЗ,ещё три год назад, что "армату" мы не увидим лет 15...я не верил. теперь понты с Парадом,кажутся такими стрёмными...зачем было сырые макеты вытаскивать? request
      андрей юрьевич
      1. Chertt Сегодня, 06:01
        Цитата: андрей юрьевич
        теперь понты с Парадом,кажутся такими стрёмными.

        А в чем "стремность" ?. Показали новую, действующую платформу. Или технику можно показывать после какого то серийного выпуска, тогда подскажите какого.
        Chertt
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:03
          Цитата: Chertt
          А в чем "стремность" ?.

          в громких заявлениях,и глохнущем макете. "новые платфотмы" на коленке собранные для парада-не комильфо как то... парад Победы,или карнавал в Рио?
          андрей юрьевич
          1. Chertt Сегодня, 06:10
            Цитата: андрей юрьевич
            на коленке собранные для парада

            Про коленку, очень сомневаюсь. Я думаю, Армату делали профессионалы высшего мирового уровня, на достойных производствах. То что Т-14, пока не пошел в многотысячную серию, не радостное, но (вероятно) необходимое решение.
            Chertt
            1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
              Цитата: Chertt
              . Я думаю, Армату делали профессионалы высшего мирового уровня, на достойных производствах.

              ну это ВЫ так думаете. а делали в небольшом цехе,под брезентом ,рабочие УВЗ.да,профессионалы. но практически "стапельная ручная сборка" и подгонка всего надфилем.
              Цитата: Chertt
              То что Т-14, пока не пошел в многотысячную серию, не радостное, но (вероятно) необходимое решение.

              ещё бы...."конфетка" дороговата...олигархи да депутаты на свои ведь не купят.
              андрей юрьевич
              1. Стропорез Сегодня, 06:27
                Цитата: андрей юрьевич
                ещё бы...."конфетка" дороговата...олигархи да депутаты на свои ведь не купят.

                Зато пропиарятся.
                Стропорез
              2. Chertt Сегодня, 06:31
                Цитата: андрей юрьевич
                а делали в небольшом цехе,под брезентом ,рабочие

                Хорошая байка, каждый из нас десяток таких вспомнить может, про "ракету и зубило". Патриотично и весело.
                Цитата: андрей юрьевич
                ещё бы...."конфетка" дороговата...

                Плюс, что МО активно разрабатывает более дешевые. но не менее эффективные проекты. В частности, модернизация уже имеющейся техники (и не только ОБТ)
                Chertt
                1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
                  Цитата: Chertt
                  Хорошая байка, каждый из нас десяток таких вспомнить может, про "ракету и зубило". Патриотично и весело.

                  байка ? поройтесь коли не лень тут на сайте,всё ЭТО было уже,несколько фото сборки.года три назад.
                  андрей юрьевич
            2. ротмистр Сегодня, 10:52
              Цитата: Chertt
              Цитата: андрей юрьевич
              на коленке собранные для парада

              Про коленку, очень сомневаюсь. Я думаю, Армату делали профессионалы высшего мирового уровня, на достойных производствах. То что Т-14, пока не пошел в многотысячную серию, не радостное, но (вероятно) необходимое решение.

              Если грубо, то нет бабла на производство нового танка.
              ротмистр
          2. Per se. Сегодня, 10:51
            Цитата: андрей юрьевич
            "новые платфотмы" на коленке собранные для парада-не комильфо как то... парад Победы,или карнавал в Рио?
            Дело ни только в том, что вместо этой показухи на параде, могли потратить деньги и время на производство реальных танков, тех же модернизированных Т-90. Что до "платформы", так платформой не назначают, ею становится проверенная временем, освоенная промышленностью, технологичная, удачная база, относительно дешёвая, а не такая "золотая рыбка", как "Армата". Потеряно время и деньги. «Армата» - поистине «золотой» танк. В его разработку ОКРы и НИОКРы, модернизацию производства, в 2011 году по словам Владимира Путина, вложили 64 млрд. рублей. Говорят, что один танк обойдется Минобороны в 400 млн. рублей. А, почти готовый к 2010 году Т-95, зарубили за то, что он был "дорогой и сложный" для срочников. Вот по ситуации с Т-95, почитайте.
            Особую роль в создании танка будущего, сыграл председатель Центрального Совета РОСТО (ДОСААФ) генерал-полковник Сергей Маев. С 1996 по 2003 год он занимал должность начальника Главного автобронетанкового управления МО РФ и руководил разработкой танка Т-95 (ОКР «Совершенствование-88»). Главному редактору «Росинформбюро» Вячеславу Прунову удалось побеседовать с патриархом российского танкостроения.
            Сергей Маев: «Армату» нужно будет подтягивать до уровня Т-95
            – Планировалось, в 2005 году, закончить государственные испытания и пустить ее в серию. В первый год должны были сделать 100 машин, потом- 300 машин. Вот это опережало развитие мирового танкостроения лет на 15. Два года назад на выставке в Париже я увидел макет «Леопарда», в котором немецкие конструкторы пытались как- то повторить Т-95 по размещению экипажа, боеприпасов и вынесенной пушке и элементам технического зрения. Но это был просто макет.
            – А у нас уже была машина нового поколения в металле.
            – А у нас два образца Т-95 уже отходил 15 тыс. км. И пушка уже произвела 287 выстрелов. Танк был готов. Надо было создать третий вариант, провести полномасштабную доработку, на основании первого и второго образца, а на третьем варианте провести госиспытания, внести какие- то изменения и запустить в серию. И был бы у нас лучший в мире танк.
            – Но что же произошло? Почему отказались от готового Т-95 и открыли новую работу по «Армате»?
            – Что произошло, трудно объяснить. Я на одном из заседаний военно - промышленной комиссии, когда выступали заказчики, а начальником главного автобронетанкового управления был Николай Ершов, я сказал им, что для того, что бы закончить эту машину, надо сделать еще один танк, затратить на это около 500 млн. рублей,
            – Ну, это не фантастические деньги.
            – Да они оставались, эти деньги. На создание Т-95 то было выделено не много, всего 2.2 млрд. руб. И вот когда я уходил, у нас оставалось 700 миллионов. 400 миллионов, чтобы сделать третью машину и 300- на госиспытания.
            Но, мне возразили, что машина, конструктивно слишком сложна и она не будет освоена и будет очень дорогая. И я сказал: «Да она дорогая и сложная, но вы сейчас потратите не 700 миллионов рублей, а гораздо больше, упростите характеристики и сделаете машину. Которая классом будет ниже». Я так и сказал: «Вы сделаете ...ка (Uблюдка)».
            – Выходит, создавая «Армату», конструкторы сделали шаг назад?
            – Создавая Т-95, мы вышли на новый класс машины. К сожалению, это утрачено. Парадокс в том, что «Армату» нужно будет подтаскивать по характеристикам до уровня «Совершенствования-88». Но ведь противник - не стоит на месте.
            – Вы думаете «Армата» будет хуже Т-95?
            – Ну конечно, она будет хуже «Совершенствования-88». Я так думаю. Но новое просто так не дается. Надо было сжать всю волю в кулак и доводить Т-95 до ума. В 2005 году мы могли реально приступить к выпуску нового танка. Сейчас -2013 год. Восемь лет прошло!
            -И все же, почему Т-95 не приняли на вооружение? Почему поставили крест на уже готовом лучшем в мире танке? Почему взялись за новую, сомнительную опытно-конструкторскую работу? Может быть дело в деньгах? Ведь КБ живет за счет разработок?
            -Прости меня Господи! Мне кажется, тут только личные мотивы. Вот захотелось Ершову стать выдающимся танкистом. Я его предупредил: «Тебя выгонят через год!» Так и получилось.
            Per se.
      2. Новый Сегодня, 06:46
        Цитата: андрей юрьевич
        мы не увидим лет 15...я не верил
        Вы в самом деле верите, что для доведения Арматы требуется 15 лет? belay Я думаю причина иная. Госфинансирование ПАК ФА началось только в 2006 году, ПАК ДА сдвинут на неопределимую перспективу, программы легкого истребителя 5-го поколения нет вовсе, ВКС и сухопутная армия получает, как правило, устаревшее вооружение прошлых поколений, у флота еще большие проблемы - все это говорит об одном: системном кризисе, в котором находится кремлевская власть на протяжении всех 2000 годов.
        Новый
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:11
          Цитата: Новый
          Вы в самом деле верите, что для доведения Арматы требуется 15 лет

          про "доведение" я не говорил. скорее про деньги. с дальнейшим-согласен.
          андрей юрьевич
          1. Новый Сегодня, 07:17
            Цитата: андрей юрьевич
            скорее про деньги.
            А деньги здесь причем? Деньги есть. Воли нет для принятия Арматы на вооружение.
            Новый
        2. vladimirZ Сегодня, 08:58
          все это говорит об одном: системном кризисе, в котором находится кремлевская власть на протяжении всех 2000 годов. - Новый

          !!! В точку, вся беда в авторитарности системы управления государством, когда олигархат захватил власть в государстве, и подстраивает Россию под себя, свои узко олигархические интересы.
          Прибыль, бабло, "деньги надо делать" из всего что есть, и пиар "мы всех сильнее", при довольно скромных незначительных показателях экономики государства. Сырьевое государство, в принципе не будет иметь сильную Армию с достаточным количеством высокотехнологичного вооружения. Увы, это так.
          vladimirZ
      3. avt Сегодня, 10:59
        Цитата: андрей юрьевич
        а ведь говорил мне один уважаемый человек с УВЗ,ещё три год назад, что "армату" мы не увидим лет 15...

        Это
        И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
        Что Бермудский многогранник — незакрытый пуп Земли.
        bully Да , было такое и реально по срокам он точно выдавал на горе урякалкам, только куда то пропал Механик то request
        avt
  2. 5479 Сегодня, 06:17
    вот что надо-какие там арматы.
    5479
    1. andrewkor Сегодня, 07:24
      На мою внучку похожа,аж прослезился?
      andrewkor
  3. Kars Сегодня, 06:22
    Т90м лучше конечно чем ничего,но пока на серийных машинах не будет серийного каз прорыва не будет.
    Kars
    1. Chertt Сегодня, 06:33
      Цитата: Kars
      не будет серийного каз прорыва не будет.

      Напишите обзор, будет интересно
      Chertt
      1. Kars Сегодня, 06:46
        К чему тут обзор?пока только меркава получила каз Трофи в товарных количествах,плюс контракт вроде бы опять же на Трофи подписали американцы для абрамсов.проще наверное внедрить афганит чем ждать арматы до 20 года.
        Странно что досих пор нет новости и фото про уничтоженный вчера турецкий леопард.
        Kars
        1. rotmistr60 Сегодня, 06:56
          Странно что досих пор нет новости и фото про уничтоженный вчера турецкий леопард.
          Турецкий "Леопард" волнует постольку, поскольку, т.к. это головная боль турок. Нас больше волнует "броневой кулак" России. Вот вы не забыли же напомнить о "Меркаве"?
          rotmistr60
        2. Chertt Сегодня, 06:58
          Цитата: Kars
          пока только меркава получила каз Трофи

          У меня как у неспециалиста, на слуху еще несколько наименований, Опять же размытая грань между КАЗ, САЗ, и.т.д. Интересная и обширная тема.
          Цитата: Kars
          Странно что досих пор нет новости и фото про уничтоженный вчера турецкий леопард.

          Уже есть
          Chertt
        3. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
          Цитата: Kars
          Странно что досих пор нет новости и фото про уничтоженный вчера турецкий леопард.

          в "видео"же Карс,сказали: "эпично разнесло"- даже показать нечего... laughing
          андрей юрьевич
  4. Адьютант Сегодня, 08:01
    Чтобы возродить танковую мощь советского времени,
    нужно
    В августе прошлого года Минобороны сообщало о планах получить 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года.

    поставить в строй десятки тысяч современных танков
    Адьютант
  5. Гардамир Сегодня, 08:15
    Как всегда предвыборные понты! Если они железку вокруг Украины тянули три года, то с танками до следующего столетия застрянут.
    Гардамир
    1. Chertt Сегодня, 08:50
      Цитата: Гардамир
      предвыборные понты

      Считаю вас неглупым человеком, но когда слышу "предвыборные", делается досадно за говорящего. Предвыборные ЧЕГО ???. Будет у Вл.Вл. не 85%, а 87%. Бога ради не повторяйте эту "неумность"
      Chertt
      1. Гардамир Сегодня, 08:56
        Вл.Вл. не 85%, а 87%
        Есть вещи, которые сразу и не объяснишь. Ну например лёг спать Менделеев и приснилась ему таблица. Так вот мне "приснилось" что у Путина 55% и на сегодня это предел. А второго Крыма ему не вернуть и в Сирии всё плохо. И не факт, что эти 55% продержатся до выборов, тем более, что они не свои проценты повышают, а Грудининские опускают. И значит это, что если даже Путин победин, то с таким низким результатом...
        Гардамир
        1. Chertt Сегодня, 09:05
          Цитата: Гардамир
          Есть вещи, которые сразу и не объяснишь. Ну например лёг спать Менделеев и приснилась ему таблица. Так вот мне "приснилось" что у Путина 55% и на сегодня это предел

          Очень вас понимаю, и вообще проценты это от лукавого. Но пиарится на модернизации Т-90м laughing это сильно, все женщины старше 45лет, теперь точно за Путина laughing
          Chertt
  6. groks Сегодня, 08:57
    Вероятно, по результатам Сирийской войны, получен заказ на модернизированные 90е. А от Т-14 возможные покупатели не возбудились. Вот и всё. Следует ждать продажи партии танков Ирану(а кому ещё).
    groks
  7. Житель Урала Сегодня, 09:10
    Пока Армату в серию запустят, во всем мире уже техника обновится. И танк уже не будет "новым словом" считаться, дай бой чтобы другим не уступал... Что ж так долго канителятся - ведь продемонстрировали уже на весь мир, уж если "взялся за гуж...-"
    Житель Урала
  8. Ураган70 Сегодня, 09:37
    Цитата: rotmistr60
    Странно что досих пор нет новости и фото про уничтоженный вчера турецкий леопард.
    Турецкий "Леопард" волнует постольку, поскольку, т.к. это головная боль турок. Нас больше волнует "броневой кулак" России. Вот вы не забыли же напомнить о "Меркаве"?

    Да что там о Меркаве говорить то? Недавно целая программа была, обсуждали люди-профессионалы технические и военные... Очень они неважно о Меркаве отзывались, смысл- искусственно раздутое, несовершенное изделие, подогнанное под условия региона. У евреев и амерцев много общего по части " пофасонить" и "пофорсить"...
    Ураган70
  9. kvs207 Сегодня, 10:33
    Обалдеть, сколько у нас танковых и финансовых аналитиков winked Интересно, а есть на сайте люди из оборонпрома, уровня - директор завода или главный инженер?
    kvs207
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