Многоцелевой вездеход NORINCO CS/VP4 (Китай)



Вездеходы NORINCO CS/VP4 венесуэльской армии. Фото Defensanacional.argentinaforo.net



Машина с установленным ветровым стеклом. Фото Defensanacional.argentinaforo.net



Органы управления на рабочем месте водителя. Фото Defensanacional.argentinaforo.net



Вид на корму. Фото Defensanacional.argentinaforo.net



Вездеходы CS/VP4 китайской армии. Фото People.cn



Китайская техника на учениях. Фото Trishul-trident.blogspot.com



При необходимости экипаж может атаковать противника. Фото Trishul-trident.blogspot.com



Зенитная самоходная установка на базе многоцелевого шасси. Фото Imp-navigator.livejournal.com



Легкая РСЗО на доработанном шасси. Фото Imp-navigator.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://army-guide.com/

https://defence.ru/

http://china-defense.blogspot.com/

http://trishul-trident.blogspot.com/

http://imp-navigator.livejournal.com/

https://strangernn.livejournal.com/

В недавнем прошлом корпорация NORINCO, являющаяся одним из крупнейших китайских производителей военной техники, представила целое семейство боевых и вспомогательных машин разного рода. Она разработала новое многоцелевое шасси легкого класса, которое в дальнейшем стало основой для ряда специализированных образцов с тем или иным вооружением. Базовое шасси этого семейства известно под официальным названием CS/VP4.В последние годы руководство Китайской Народной Республики, развивая свои вооруженные силы, уделяет особое внимание воздушно-десантным войскам. Специально для этого рода войск разрабатываются новые образцы техники, имеющие требуемые особенности и возможности. При этом новые машины предлагаются не только китайской армии, но и зарубежным заказчикам. Несколько новых разработок такого рода были представлены в этом десятилетии.Как следует из имеющихся данных, несколько лет назад конструкторы NORINCO начали разработку перспективной многоцелевой колесной платформы, способной решать транспортные задачи и использоваться в качестве основы для боевых машин с отличающимся вооружением. Работы были успешно завершены, и затем на одной из китайских выставок состоялся первый официальный показ перспективной машины.В рекламных материалах новый транспортер китайской разработки обозначается как CS/VP4. В 2017 году в сообщениях о первом экспортном контракте на поставку такой техники указывалось, что она получила дополнительное имя Lynx (англ. «Рысь»). Боевые машины на основе шасси носят собственные обозначения, в определенной мере напоминающие название базовой платформы, однако указывающие на принадлежность такой техники к иным классам.Есть основания полагать, что легкий вездеход CS/VP4 изначально разрабатывался исключительно в качестве средства для перевозки людей и небольших грузов. Первый вариант его конструкции не позволял установить какое-либо серьезное вооружение или крупное оборудования. В дальнейшем эта проблема была решена путем переработки проекта, и к настоящему времени заказчикам предлагается два варианта транспортера.Транспортная машина CS/VP4 фактически представляет собой легковой автомобиль минимальных габаритов и грузоподъемности с четырехосным шасси высокой проходимости. Для максимального облегчения конструкции вездеход получил открытый сверху корпус. Кроме того, проект не предусматривает использования какого-либо бронирования. Впрочем, наличие брони не исправило бы ситуацию. Корпус отличается невысокими бортами и лишь частично прикрывает людей, что делает броню бесполезной.Проект CS/VP4 предлагает использование герметичного металлического корпуса характерной формы. Его лобовая часть имеет расширяющуюся в плане форму с клиновидным профилем, облегчающую движение по воде. Нижняя часть бортов выполнена в виде вертикального листа, над которым помещается полка трапециевидного сечения. В корме вновь используются наклонные листы, над которыми в базовой версии проекта помещался коробчатый кожух силовой установки. Крыша корпуса отсутствует. Защита экипажа и пассажиров от внешних воздействий осуществляется при помощи верхнего лобового листа, съемного ветрового остекления и тента.Компоновка корпуса весьма проста. Вся его верхняя часть, выполненная в виде крупного свободного объема, отдается под кабину для экипажа, пассажиров и груза. Спереди в кабине находятся два отдельных кресла для водителя и командира. Позади них на бортах установлена пара откидных сидений простейшей конструкции. Более крупное двухместное сиденье-диван помещено в задней части обитаемого объема, непосредственно перед стенкой моторного отсека.На уровне передних кресел и заднего сиденья закрепляются две дуги безопасности, также служащие основанием тента. Передняя дуга поперечного расположения дополнена изогнутой деталью, установленной на продольной оси машины и закрепленной на лобовом листе. Эта деталь оснащена креплениями для установки двух съемных ветровых стекол.В корме корпуса CS/VP4 помещается двигатель внутреннего сгорания мощностью 87 л.с., параметры которого позволяют обеспечить высокую подвижность машины в любых условиях. Доступ к двигателю организован через кормовой люк. На правом борту моторного отсека предусматривается круглое окно радиатора, затянутое сеткой. Под ним располагается малогабаритный глушитель.При помощи механической трансмиссии, проложенной над днищем корпуса, крутящий момент двигателя распределяется на все колеса. По имеющимся данным, трансмиссия вездехода обеспечивает управление приводом колес разных бортов. Используя эту функцию, водитель может развернуть машину буквально на месте.Четырехосная ходовая часть построена на основе независимой подвески и оснащается колесами среднего диаметра. В составе ходовой части присутствуют средства поворота управляемых колес. Таким образом, в зависимости от текущих условий, водитель может выбрать оптимальный способ управления машиной. При этом, однако, малые размеры вездехода могут ограничивать габаритную проходимость. В частности, дорожный просвет машины CS/VP4 составляет всего 270 мм.Основной задачей многоцелевой машины является перевозка солдат с оружием и некоторых небольших грузов. В определенных ситуациях она также может взять на буксир прицеп или другую технику. На этот случай корпус оснащен тягово-сцепным устройством и собственными кольцами для соединения с буксировщиком.Транспортная машина в соответствии с исходным проектом не имеет штатного вооружения. Тем не менее, в строевых частях ее оснащают стрелковым оружием. Так, крестовина передней дуги может использоваться для монтажа пулемета винтовочного или крупного калибра. Рядом с посадочными местами для экипажа предусматриваются крепления для перевозки личного оружия.В базовой конфигурации многоцелевой вездеход NORINCO CS/VP4 имеет минимально возможные габариты и массу. Длина машины составляет всего 3,94 м, ширина – 1,55 м, высота по дугам – 1,8 м. Полная масса определяется на уровне 2,85 т при полезной нагрузке до 1100 кг. В первую очередь, сокращение массы и габаритов было связано с необходимостью обеспечения максимальной стратегической мобильности техники. Машина должна была помещаться в грузовые отсеки разных военно-транспортных самолетов и вертолетов.Двигаясь по шоссе, китайский вездеход способен развивать скорость до 65 км/ч. Водные преграды машина преодолевает вплавь, двигаясь за счет вращения колес. При этом максимальная скорость сокращается до 4 км/ч. Запас хода на шоссе – 400 км. На суше шасси способно подниматься на склон крутизной около 30°. Преодолевается ров шириной 1,2 м и стенка высотой 400 мм. Минимальный радиус поворота составляет 2,5 м.Утверждается, что имеющееся шасси позволяет многоцелевой машине NORINCO CS/VP4 двигаться по разным ландшафтом и местностям без угрозы застревания. При этом она может перевозить до шести человек с оружием и, возможно, прицеп с грузом. Такие возможности могут использоваться при ведении патрулирования, для доставки личного состава на различные объекты и т.д. Отсутствие брони, однако, исключает возможность применения техники на переднем крае во время открытых столкновений.Вездеход и техника на его базе, прежде всего, предназначаются для использования в воздушно-десантных войсках, с чем и связаны требования по габаритам и массе. В зависимости от имеющихся возможностей и поставленных целей, машина CS/VP4 может перевозиться разным сухопутным, воздушным или водным транспортом. Такие вездеходы умещаются на железнодорожные платформы и в кузова грузовиков. Они могут перевозиться вертолетами типа Ми-8. Военно-транспортные самолеты, в зависимости от размера грузовой кабины, способны взять на борт до нескольких многоцелевых шасси.В случае использования военно-транспортной авиации возможно десантирование как посадочным, так и парашютным способом. В последнем случае CS/VP4 нуждается в соответствующем дополнительном оснащении. Десантирование машины вместе с экипажем, по всей видимости, не предусматривается.Легкий вездеход CS/VP4 создавался, в первую очередь, как транспортное средство для солдат. Тем не менее, достаточно быстро его приспособили под решение боевых задач. С определенного времени на выставках демонстрируется зенитная самоходная установка на базе этой платформы. Путем установки некоторых новых агрегатов транспорт превратили в полноценную автономную боевую единицу с полным набором оборудования.Прямо на существующем корпусе установили закрытую двухместную кабину с развитым остеклением и бортовыми дверями. Позади кабины сделали ровную площадку с устройствами для монтажа боевого модуля. Конструкция силовой установки, трансмиссии и ходовой части при этом, очевидно, не менялись. На площадке за кабиной разместили дистанционно управляемый боевой модуль с блоком оптико-электронной аппаратуры наблюдения и обнаружения. На подвижной установке располагается малокалиберная автоматическая пушка. В такой конфигурации CS/VP4 может сопровождать войска на марше, следить за воздушной обстановкой и обстреливать приближающиеся летательные аппараты.Многоцелевое шасси NORINCO CS/VP4 может использоваться для строительства разных образцов техники, но ряд особенностей конструкции сокращает его модернизационный потенциал. В связи с этим на основе базового вездехода была создана еще одна машина, сохраняющая основные черты и возможности, но при этом имеющая определенные преимущества перед ним.Новый вариант вездехода CS/VP4 отличается иной компоновкой корпуса. Силовая установка и соединенные с ней устройства трансмиссии были перенесены в переднюю часть корпуса, вследствие чего тот получил крупный капот характерной формы. Теперь перед местом водителя находился крупный агрегат корпуса с горизонтальной крышей и развитыми бортовыми агрегатами, в которых предусматривались решетки для охлаждения двигателя. Кроме того, увеличились размеры переднего свеса, что, однако, не повлияло на показатели проходимости.Перенос двигателя позволил отказаться от выступающего кормового кожуха и некоторым образом увеличить допустимые размеры грузовой платформы. Фактически это было основной целью нового проекта, и конструкторы сразу воспользовались полученными результатами. В 2016 году корпорация NORINCO представила несколько образцов самоходной артиллерии, в основе которых лежала переднемоторная версия существующего вездехода.На открытой задней платформе шасси предлагается устанавливать легкую реактивную систему залпового огня, миномет или гаубицу большого калибра. Вместе с оружием такие самоходки получают то или иное дополнительное оборудование, но в их основе остается обновленная версия многоцелевого шасси CS/VP4.К настоящему времени многоцелевой транспортер повышенной проходимости NORINCO CS/VP4 успел пойти в серию и поступить на снабжение нескольких армий. По известным данным, первым заказчиком такой техники стала Народно-освободительная армия Китая. Ее заказ, появившийся в начале десятилетия, предусматривал поставку, как минимум, нескольких десятков машин в исходной транспортной конфигурации. Также появлялись отрывочные сообщения о возможной закупке артиллерийских установок на базе доработанного шасси. Новая техника передается войскам, нуждающимся в легких машинах высокой проходимости. Ее поставляли в десантные части, а также пограничным войскам. Последние используют вездеходы для патрулирования в горных и пустынных районах.В июне 2017 года своей новой техникой похвасталась армия Венесуэлы. Военное ведомство латиноамериканской страны опубликовало официальное сообщение о получении первой партии китайских вездеходов в базовой транспортной конфигурации. Корпорация-производитель передала заказчику порядка двух десятков единиц техники. Возможно, в дальнейшем появится новый заказ на вторую партию. Сведения о желании Каракаса приобрести артиллерийские самоходки отсутствуют.Воздушно-десантные войска решают особые задачи и потому нуждаются в специализированной технике с соответствующими возможностями и характеристиками. Одним из вариантов решения задачи оснащения десантных частей легкими транспортными средствами стал проект вездеход NORINCO CS/VP4. Впоследствии на его базе удалось создать новое многоцелевое шасси, которое было использовано при разработке перспективных образцов артиллерии. Возможно, развитие существующих идей будет продолжено, и вскоре Китай покажет свои новые образцы легкой военной техники.