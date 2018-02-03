11:02 03 февраля
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У Украины через десять лет появится реальная угроза России

Украина, похоже, приблизилась к собственному производству нового для страны вида оружия – крылатых ракет. Утверждается, что украинская разработка будет обладать рядом важных боевых качеств. И хотя одни специалисты иронически отнеслись к прошедшим на Украине испытаниям, другие оценивают появление таких ракет более чем серьезно.

У Украины через десять лет появится реальная угроза России


Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером объявил об успешном испытании крылатой ракеты (КР) украинского производства. «Еще одна очень хорошая новость сегодня. Украинская крылатая ракета наземного базирования прошла первое успешное испытание, – цитируют Порошенко «Ведомости». – Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели».


Ранее об успешном испытании объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, опубликовав фото и видеозапись испытаний.

«Сегодня состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты – эффективного, высокоточного оружия, которое на большой дальности может уничтожать вражеские цели – наземные и морские цели», – цитировала его газета ВЗГЛЯД. Как известно, у ВСУ не осталось крылатых ракет (КР) после подписания Будапештского меморандума в 1994 г. После распада СССР на Украине находились более 1000 стратегических КР воздушного базирования Х-22, предназначенных для использования бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95. Частично они были уничтожены, частично – переданы России.

«А еще эта ракета умеет огибать рельеф местности, да. И готовится она в формате наземного, морского и воздушного базирования», – не без гордости добавил во вторник вечером советник Порошенко Юрий Бирюков.

На видеозаписи виден запуск ракеты из транспортно-пускового контейнера. Судя по всему, речь идет о противокорабельной крылатой ракете «Нептун», которая разработана киевским КБ «Луч», а производится в кооперации несколькими украинскими предприятиями, в том числе Харьковским авиационным заводом и «Мотор-Сич». В Сети отмечалось, что ракета аналогична по конструкции советской противокорабельной ракете Х-35.

Российские генералы не поверили Турчинову

Российские политики восприняли новость из Киева с иронией. Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Владимир Шаманов расценил заявление киевских политиков как не более чем «пропаганду».

«Для пропаганды у них есть все ресурсы, а вот запуск ракет требует особой подготовки. Не раз мы были свидетелями громких заявлений, за которыми ничего не было, – напомнил Шаманов газете ВЗГЛЯД. – Вот и сейчас нам пытаются доказать, что ракеты есть».

А его первый заместитель, генерал Виктор Заварзин призвал относиться к таким сообщениям с юмором. «Нам завтра с вами могут сообщить, что у них летающий танк, – сказал Заварзин газете ВЗГЛЯД. – Нельзя забывать, что в какой-то момент на Украине прекратилось финансирование научных ведомств. Да, специалисты там еще остались. Но вряд ли они в состоянии разработать новую ракету. Может быть, на базе старой советской, но я сомневаюсь».

Военные аналитики тоже восприняли заявление Киева как «дезу», но лишь частично.

«Скорее всего, заявления о том, что данная ракета может огибать рельеф, – неправда»,

– сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, который, кстати, не исключил, что в основу украинской разработки легла другая советская ракета – морская П-120. «Во-первых, система обеспечения полета с огибанием рельефа местности для малогабаритных ракет – довольно сложная система, которая создавалась только на территории РСФСР. Во-вторых, огибание рельефа имеет смысл только в тех случаях, когда речь идет о стрельбе на большие расстояния», – пояснил он.

«Ракета такого класса, как П-120 или Х-35, или производные от них отличаются малой дальностью. Поэтому смысла делать такие системы на эти ракеты нет. А чтобы обеспечить производство подобных систем, необходимо иметь соответствующую электронику. Я не вижу материально-технической базы на Украине для того, чтобы создать такую ракету», – заключил Сивков.

«Но у них нет электроники, систем наведения, корпуса»

В августе 16-го года, напомним, Порошенко анонсировал программу переоснащения украинской армии, в том числе включающей в себя задачи по созданию крылатых ракет. Но первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД тогда выразил сомнения в достоверности слов Порошенко.

«Они что-то могут сделать в очень большой кооперации с США или ЕС, под их руководством, используя свои оставшиеся мощности, – подчеркивал он. – Двигатели они делали на «Южмаше» и могут продолжить делать их там. Но у них нет всего остального – электроники, систем наведения, корпуса».

Эксперты обратили внимание, что из видеозаписи даже не ясно, поразила ли ракета хоть какую-то мишень. Впрочем, об этом даже и не заявлялось. Не известна пока ни дальность ее полета, ни наличие системы целеуказания и самонаведения, а это важнейший для ракеты параметр.

«Главный вопрос в головке самонаведения, – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Может ли Украина в нынешних условиях такие головки производить? Большой вопрос. То есть отрабатывается просто концепция старта и полета на определенное расстояние без привязки к поражению определенной цели. Работы находятся на начальном этапе».

О том, что украинская ракета – это модернизация Х-35, говорят сходные габариты и характерный след от работы твердотопливного двигателя, рассказал Пятому каналу завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. «Ракета надежная, имеет большой потенциал модернизации, полагаю, этим и воспользовались украинские разработчики», – добавил эксперт. Эксперт оговорился, что даже в советское время с момента начала производства крылатых ракет в 1984 году успешные пуски смогли совершить только спустя четыре года. И только в 2003 году, после существенной модернизации, она стала поступать на вооружение уже Российской армии.

Глава аналитического АСТ-центра, член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов также серьезно отнесся к прошедшим на Украине испытаниям. По его мнению, украинские ракетные проекты («Нептун» и «Гром-2») не стоит недооценивать. «Возникает угроза развертывания через несколько лет серьезных и относительно высокоточных систем вооружения враждебного государства в непосредственной близости к важным и густонаселенным регионам России, в том числе к Москве», – предупредил эксперт в интервью «МК».

«С военной точки зрения эта угроза потребует усиления ПВО и ПРО Москвы и всего Центрального региона, однако в любом случае эти системы осложнят военно-политическую обстановку, а для руководства Украины станут мощным политико-пропагандистским аргументом о якобы «устрашении Москвы». По-хорошему, – посоветовал Пухов, – России было бы желательно вообще воспрепятствовать развертыванию или созданию на Украине таких систем».

А научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов не исключает, что в непосредственную угрозу для России ракета превратится уже через 10 лет.
Автор: Алексей Нечаев, Мария Воронова
Первоисточник: https://vz.ru/world/2018/1/31/905930.html


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Комментарии 14

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  1. vlad007 Сегодня, 06:25
    Неизвестно будет ли Украина через десять лет, причем это НЕ шутка. Югославия была и где теперь Югославия?
    vlad007
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:30
      Любое оружие нацеленное на людей приносит беду а в руках укропов тем более , как бы их не поносили но и у них остались с советских времен специалисты по ракетным вооружениям
      Spartanez300
    2. сибиралт Сегодня, 09:35
      Вна Украине отключили отопление в Вузах, а студентов распустили по домам до тепла в целях экономии средств. Какой может быть разговор о серийном производстве ракет?
      сибиралт
      1. Евдоким Сегодня, 10:25
        Цитата: сибиралт
        Какой может быть разговор о серийном производстве ракет?

        Вна Украине, танк сделать не могут, а тут ракеты. laughing
        Евдоким
        1. Сепар ДНР Сегодня, 10:50
          Цитата: Евдоким
          Вна Украине, танк сделать не могут, а тут ракеты.

          Поверьте,на ТОМ(бронетехника),что у них УЖЕ есть,они могут вести БД ещё очень долго.
          Тем более в условиях,когда им дали передышку в целых ТРИ(!!!) года,чтоб оправиться от разгромных поражений 2014го,начала 2015го.

          И ещё будет дана передышка,до тех пор пока не заработает "Северный поток-2".
          Сепар ДНР
    3. Астория Сегодня, 09:45
      Они за четыре года почти вплотную приблизились к уровню Республики Конго, 10 лет это вечность.
      Астория
  2. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    У Украины через десять лет появится реальная угроза России

    А где она будет, эта ненужная, "через десять лет" и в каком виде?!? bully
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    Не думаю, что потуги Украины в создании "новых" видов вооружений, которые пока оказывались в лучшем случае советскими разработками, остаются без внимания в МО РФ. А, что будет через десять лет с этой страной под большим вопросом.
    rotmistr60
  5. eugraphus Сегодня, 07:18
    Российские Калибры произвели впечатление, особенно на украинцев. Теперь они грезят, что когда то и по их новостям сообщат, а главное покажут, эффектные запуски отечественных крылатых ракет по "агрессору". В их больном воображении видятся десятки ракет, улетающих вдаль. "Смерть ворогам!", - "Получите, москали кляти, за все годы наших унижений!" Комплекс неполноценности гложет, разъедает изнутри, требует мщения. Каждая крылатая ракета стоит с миллион баксов, но разве кто об этом думает. Сейчас налепят "пирожков" и закидают ненавистного соседа. Перемога уже близка. А дальше самое приятное - делёж поверженной России. Естественно, самые лакомые куски Украине. Ух! Мечты, мечты! Аж голова идёт кругом! ...
    eugraphus
    1. Vard Сегодня, 08:22
      Верно подмечено... Ракеты такого класса оружие богатых... Так что украинцам надо в Палестину... Там есть образцы подешевле...
      Vard
  6. Ромей Сегодня, 08:31
    Ох не к добру подобные благодушные настроения генералитета... Что то подобное было в начале 20 века перед войной с Японией. А ведь тогда, даже совсем неглупые люди вроде А.Н. Куропаткина относились к Японии аналогичным образом. А когда наступил день Д, оказалось, что казавшийся неколебимой твердыней Порт-Артур не готов как военно-морская база, что невозможно по слабеньким коммуникациям перебросить необходимые силы и средства, что японцы имеют боеспособную, высокомотивированную армию и сильный флот. Прозрение было жестоким. А ведь ВСУ совсем уже не те, что были в 2014 году. Это подтвердит любой из ополченцев и добровольцев. Это серьезная, боеспособная, медленно, но верно подкачиваемая вооружением и техникой сила, обладающая обстрелянным мобрезервом и мотивированным именно на войну с РФ личным составом.
    Ромей
    1. alavrin Сегодня, 09:01
      Меньше читайте украинских газет. Дело даже и не в армии, а в экономической мощи гос-ва. При нынешних резервах украина может вести боевые действия максимум 2 недели. Особенно если Россия, наконец, перестанет продавать им ГСМ.
      alavrin
  7. Пытливый Сегодня, 10:40
    На Украине каждую неделю анонсируют очередной «прорыв» военно—научной мысли, только почему то все эти новинки идут на основе советских вооружений 80—90 годов прошлого столетия и всегда в единичных экз. Когда промышленность разрушена, ученые голодные и нет денег, можно только пропаганду гнать...
    Пытливый
  8. PPD Сегодня, 10:55
    Беда с этими ребятами.
    Вся их деятельность направлена не на развитие, не на созидание, а исключительно России что-то там показать.
    Т.Е. деструктивна по-сути. Как вообще может нормально развиваться государство при таких установках.
    Слова р гине-ещё не сдохла Украина-по-современному говоря. Жизнеутверждающе.
    PPD
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