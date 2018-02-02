11:07 02 февраля
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Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит

Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит


Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.

Категорический тон Конгресса США, требовавшего немедленной и показательной расправы со всеми сильными российской политики, был слегка нивелирован администрацией Дональда Трампа, которая хотела бы действовать чуть-чуть помягче – то есть наказывать, но не так сильно. Это стандартная политика кнута и пряника, тут ничего нового нет, там так действуют со всеми строптивыми. Например, с Ираном точно так же они все время выискивают либеральную группировку, с которой можно вести переговоры, и пытаются изолировать консерваторов, реакционеров, непримиримых.




И игра между пряником и кнутом, между морковкой и палкой, как они говорят, – это их стандартный дипломатический прием. Понятно, что и морковка, в конечном счете, оказывается палкой, и пряник оказывается кнутом, но, конечно, на элиту подобные меры действуют устрашающе и часто добиться своих целей американцам позволяют.

Но я думаю, что этот снисходительный тон, намек на то, что Трамп "мог бы прикрыть, если что", объясняется очень просто: и само избрание Трампа было связано с тем, что США теряют свою роль и влияние, в первую очередь, в мировой экономике, и в глобальной политике они не могут вести одновременную конфронтацию и с Россией, и с Китаем.

Конечно, США, с одной стороны, хотелось бы полного разоружения и капитуляции слабой и буржуазной российской элиты, отчасти даже и готовой капитулировать (именно поэтому тех, кто внутренне готов, в списки не включили). С другой стороны, если дойдет до серьезного обмена ударами, например, с Северной Кореей, то лучше, чтобы Россия, по крайней мере, не вмешивалась.

Вероятно, "готовые к капитуляции" Кудрин, Чубайс и Набиуллина оказались вне списков, потому что в США давно уже говорили, что у них в России есть замечательные люди, на которых можно было бы опереться. Вот какая замечательная Набиуллина, а какой у нас Кудрин прекрасный! Они бы с радостью все разменяли… Да их и держат-то зачем? Их держат как инструмент стыковки – на их нестандартную американскую вилку должна иметься у нас какая-то розетка. А если всех либералов зачистить, то о чем же вести переговоры? Останется только обмениваться ударами.

А мы на это не очень готовы, потому что мы слабые, коленки у нас трясутся и, в общем, бить особенно нечем.

В капиталистическом мире назрело огромное количество противоречий, все хищники готовы вцепиться друг другу в загривок. Собственно, это уже происходит.
Автор: Константин Семин
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113667/


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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:48
    В капиталистическом мире назрело огромное количество противоречий, все хищники готовы вцепиться друг другу в загривок. Собственно, это уже происходит.

    Эти противоречия традиционно разрешаются войной после которой в небытие уходят все кто участвует в этой войне...выигрывает тот кто остается в стороне и снимает все сливки...так было в ПМВ так было во ВПВ так будет и сейчас если РОССИЯ сумеет избежать этого порочного круга.
    Не надо лезть в открытую схватку с американцами...пускай США сами себе разобьют лоб с КИТАЕМ,Северной Кореей...с Ираном...нам надо просто помочь им это сделать побыстрее.
    Если США рискнет напасть на РОССИЮ ну чтож они не первые и не последние кто играл в русскую рулетку...земли у нас еще много похороним всех желающих пойти в очередной ДРАНГ НАХ ОСТЕН.
    Тот же ЛЕХА
    1. BecmepH Сегодня, 07:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не надо лезть в открытую схватку с американцами...пускай США сами себе разобьют лоб с КИТАЕМ,Северной Кореей...с Ираном...нам надо просто

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не надо лезть в открытую схватку с американцами...пускай США сами себе разобьют лоб с КИТАЕМ,Северной Кореей...с Ираном...нам надо просто

      не мешать
      им это сделать побыстрее.

      земли у нас еще много
      удобрить надобно
      BecmepH
    2. Злой543 Сегодня, 08:32
      А пусть теперь те кто в списке выведенные деньги назад возвращают, чтобы там их не заморозили, и в свою страну вкладывают.
      Злой543
    3. Sovetskiy Сегодня, 08:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      земли у нас еще много похороним всех желающих пойти в очередной ДРАНГ НАХ ОСТЕН.

      Что, опять Ростовское кладбище будут расширять? Оно и так самое большое в Европе.
      Я не согласен. Пусть хоронят у себя. А то потом найдутся очередные Коленьки рыдающие по безвинной гибели белых и пушистых оккупантов.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Не надо лезть в открытую схватку с американцами...пускай США сами себе разобьют лоб с КИТАЕМ,Северной Кореей...с Ираном...

      Не поверите). Китайцы, Северо-Корейцы и Иранцы думают точно так же: " Пусть с США Россия разбирается. Она большая и сильная. У них там Путин. А нам потрясения не нужны, мы лучше переждем").
      Sovetskiy
    4. сибиралт Сегодня, 09:38
      "Список" уже далеко не первый. Но что-то никто из этих списков пока не пострадал. Так что, кнутом они пока не пользовались, но на стенке он висит. Однако, Кремль никак не ответил на унизительное отношение к нашей дипломатической собственности. Тема тихо сошла на нет.
      сибиралт
    5. Васся Вассин Сегодня, 09:43
      Помечтай, Леша, помечтай. Роль у России такая отведена в этом театре- быть пушечным мясом. Других нам никто не предложит. Так что никто нам не даст мирно отсидеться в сторонке.
      Васся Вассин
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:11
        Так что никто нам не даст мирно отсидеться в сторонке.


        А зачем отсиживается ... what есть масса способов доставить противнику массу незабываемых впечатлений не вступая в прямое боестолкновение...
        ну например...вдруг откуда ни возьмись у талибов в АФГАНИСТАНЕ ПЗРК появятся...а чтоб на РОССИЮ не подумали оно будет из старых запасов стран ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА.
        Далее можно пролностью закрыть информацию для США по нашим ядерным силам...пускай гадают что у нас припасено для Судного дня...
        далее полностью ограничить деятельность иноагентов в РОССИИ...
        таких мелочей в разных сферах можно настричь вагон и маленькую тележку...
        Но для этого надо иметь политическую волю и стратегический ум СТАЛИНА а также ясную цель для чего мы все это делаем.
        Тот же ЛЕХА
        1. Васся Вассин Сегодня, 10:49
          Почему же так умно не действовали до этого? С Наполеоном? В ПМВ? С гитлером? Почему ни разу до этого не удалось сделать все по-уму, а теперь с чего то вдруг, с бухты-барахты, мы вдруг начнем головой думать, а не тем местом, откуда ноги растут? Я не согласен с мыслью о том, что наши предки дураками были.
          Васся Вассин
  2. vlad007 Сегодня, 06:31
    При СССР существовала поправка Джексона — Вэника 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека.
    В действиях США ничего удивительного и нового. Неужели кто-то думает, что возможны дружеские отношения между Россией и США? Это наивно.
    vlad007
    1. Sovetskiy Сегодня, 08:51
      Цитата: vlad007
      В действиях США ничего удивительного и нового. Неужели кто-то думает, что возможны дружеские отношения между Россией и США? Это наивно.

      НЕ поверите!
      Вся верхушка верит и молится, начиная с времен Меченого!)
      Али забыли как переживали наши "небожители" за Трампа во время выборов в США, а потом праздновали его победу, заливаясь шампанским?))) Как себе ж выбирали! СМИ так вообще все поголовно писались кипятком, не скрывая своей радости и счастья.
      Sovetskiy
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:40
        Цитата: Sovetskiy
        Али забыли как переживали наши "небожители" за Трампа во время выборов в США, а потом праздновали его победу, заливаясь шампанским?))) Как себе ж выбирали! СМИ так вообще все поголовно писались кипятком, не скрывая своей радости и счастья.

        Вот-вот, демотиватор, прям характеризует этих новых "шариковых" во власти hi
        Стирбьорн
  3. Monster_Fat Сегодня, 07:23
    "А прикиньте, Улюкаев сейчас сидит на нарах, перечитывает «Кремлевский список» и счастливо шепчет:
    - Уфф... Пронесло....." wink
    Monster_Fat
  4. parusnik Сегодня, 07:39
    В так называемом "кремлевским докладе", показано, кто еще из российских олигархов и политиков не записан в буржуинство...А о тех о ком умолчали, уже видимо, давно свои-буржуинские....
    parusnik
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:41
      ну Кадырова, там к примеру, нету
      Стирбьорн
  5. Инок Сегодня, 08:55
    "Свой свояка видит издалека"
    Но это только верх элитного Айсберга. Чтобы наш народ знал, кто им рулит.
    Инок
  6. akudr48 Сегодня, 09:09
    "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит

    Кнут и пряник обычно используют для дрессировки и контроля животных в цирке.
    Сейчас заокеанский дрессировщик лишь огласил список зверьков, находящихся под его опекой, конечно, в различной степени пока ему подконтрольных, но все же управляемых.

    При этом надо помнить, что в зверинец без согласия дрессировщика обычно зверьков не берут, а особо непокорных отсеивают на этапе просмотра контингента. Поэтому удивление, с которым автор делит зверьков на либерастов и еще на какие-то виды и подвиды, которые сами по себе забрели в загон, само по себе удивительно. У них у всех одна порода.

    Главный вопрос не в дрессировщике и даже не в зверьках, их уже не переделаешь.
    Главный вопрос в публике, собравшейся в цирке, она замечает ли, что ее уже эти милые животные в конец обобрали, раздели и разули, и почти окончательно загнали в стойло? А сами работают на пару вместе с заокеанским дрессировщиком, конечно, как положено, именно как ручные зверьки, которых добрый дядя иногда и наказывает кнутиком?
    Такой цирк публику устраивает или нет?
    akudr48
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:08
    Кудрин, Чубайс и Набиуллина оказались вне списков
    Есть на кого опереться американцам в нашем государстве. Это верхушка айсберга и не вся, а ниже Гозманы, Амнуэли, Чубайсы-историки (философы) и т.д.
    Их держат как инструмент стыковки
    Необходимо срочно менять "розетку", чтобы эта "стыковка" с ней не совпадала.
    rotmistr60
  8. Житель Урала Сегодня, 10:11
    Что к Набиуллиной привязались...
    По моему видению -все действия ЦБ правильные - проблемы не в ЦБ а в общей экономике - а у нее свои правила, указам она не подчиняется.
    а центральный банк по законодательству у нас самостоятельный- от этого прыгать и надо.
    Надо тех кто всех обвиняет самих посадить на должность такую и посмотреть как они будут рубль поднимать).
    Житель Урала
  9. andrej-shironov Сегодня, 10:19
    России дан уникальный шанс с помощью санкций и списков! Необходимо лишь грамотно им воспользоваться! Но я не уверен что нынешняя власть способна это сделать.
    andrej-shironov
  10. апро Сегодня, 10:20
    Зажрались новые русские.решили покуситься на большого папу.утаить доходы от чесно наварованного.не судьба...в списки попали...а должны на скамью подсудимых..
    У России нет национально ориентированного слоя управления.воровская елита не способна к честной и созидательной работе на благо страны и народа.они напоминают сына алкаша разбазаривающие наследие предков.
    американцы победили в холодной войне и жаждут непоколебимого доминирования.и это им удаеться.у них есть рычаги влияния на русскую верхушку.а у нашего народа нет.
    апро
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