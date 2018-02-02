Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит

Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.Категорический тон Конгресса США, требовавшего немедленной и показательной расправы со всеми сильными российской политики, был слегка нивелирован администрацией Дональда Трампа, которая хотела бы действовать чуть-чуть помягче – то есть наказывать, но не так сильно. Это стандартная политика кнута и пряника, тут ничего нового нет, там так действуют со всеми строптивыми. Например, с Ираном точно так же они все время выискивают либеральную группировку, с которой можно вести переговоры, и пытаются изолировать консерваторов, реакционеров, непримиримых.И игра между пряником и кнутом, между морковкой и палкой, как они говорят, – это их стандартный дипломатический прием. Понятно, что и морковка, в конечном счете, оказывается палкой, и пряник оказывается кнутом, но, конечно, на элиту подобные меры действуют устрашающе и часто добиться своих целей американцам позволяют.Но я думаю, что этот снисходительный тон, намек на то, что Трамп "мог бы прикрыть, если что", объясняется очень просто: и само избрание Трампа было связано с тем, что США теряют свою роль и влияние, в первую очередь, в мировой экономике, и в глобальной политике они не могут вести одновременную конфронтацию и с Россией, и с Китаем.Конечно, США, с одной стороны, хотелось бы полного разоружения и капитуляции слабой и буржуазной российской элиты, отчасти даже и готовой капитулировать (именно поэтому тех, кто внутренне готов, в списки не включили). С другой стороны, если дойдет до серьезного обмена ударами, например, с Северной Кореей, то лучше, чтобы Россия, по крайней мере, не вмешивалась.Вероятно, "готовые к капитуляции" Кудрин, Чубайс и Набиуллина оказались вне списков, потому что в США давно уже говорили, что у них в России есть замечательные люди, на которых можно было бы опереться. Вот какая замечательная Набиуллина, а какой у нас Кудрин прекрасный! Они бы с радостью все разменяли… Да их и держат-то зачем? Их держат как инструмент стыковки – на их нестандартную американскую вилку должна иметься у нас какая-то розетка. А если всех либералов зачистить, то о чем же вести переговоры? Останется только обмениваться ударами.А мы на это не очень готовы, потому что мы слабые, коленки у нас трясутся и, в общем, бить особенно нечем.В капиталистическом мире назрело огромное количество противоречий, все хищники готовы вцепиться друг другу в загривок. Собственно, это уже происходит.