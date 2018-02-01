22:52 01 февраля

"Родченков противоречил сам себе". Подробности оправдания россиян

Поступают подробности решения Спортивного арбитражного суда по удовлетворению апелляции 28 российских спортсменов и частичному удовлетворению апелляции ещё 11 атлетов РФ. Напомним, что после решения CAS российская сборная по зимним видам спорта вернула себе неправомерно отобранное МОК 1-е общекомандное место по итогам Сочинской Олимпиады.

Когда речь идёт о подробностях решения МОК, то в первую очередь проясняется ситуация с показаниями бывшего главы российской антидопинговой ассоциации Григория Родченкова, бежавшего в своё время в США. Допрос Родченкова CAS длился более двух часов – ещё на прошлой неделе - по видеосвязи. Коллегия арбитров внимательно заслушала показания «основного свидетеля» и пришла к выводу о том, что Родченков в своих показаниях неоднократно противоречит сам себе.

Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко отмечает (цитата ТАСС):
Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям.



"Родченков противоречил сам себе". Подробности оправдания россиян


Другой адвокат российских атлетов Артём Пацев ещё несколько дней назад сообщал, что сбивчивые показания Родченкова и выявленные в них многочисленные противоречия вполне могут привести к удовлетворению российской апелляции. Во многом так и случилось.

Теперь рассматривается вопрос возможности участия оправданных российских атлетов в Олимпиаде в Пхёнчхане, стартующей 9 февраля.

Напомним, что ранее Владимир Путин назвал Родченкова "придурком".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. ul_vitalii Сегодня, 17:00
    Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим.
    ul_vitalii
    1. allaykbar Сегодня, 17:03
      посадют Вас из-за приченения механических повреждений этому каловому образованию. Такие же сразу в полицию побегут - заявление писать. Они же писайтели

      Но плевать в лицо - надо обязательно.
      allaykbar
      1. RUSOIVAN Сегодня, 17:08
        Полиционеры тоже болельщики. Искать можно по-разному!
        RUSOIVAN
        1. Logall Сегодня, 17:27
          Не знаю, всё мне так кажется беззубой политикой! Я бы, на месте Верховного, Отдал бы приказ на ликвидацию! Он предал родину! Это очень жирное обстоятельство... Сломал жизни спортсменов!
          После ликвидации ни одна макака попусту бананами бросаться не станет!
          Logall
          1. cniza Сегодня, 17:42
            Это не вопрос верховного , он должен быть вне , а вот беззубость и лень наших функционеров зашкаливает , почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих...
            cniza
            1. Pirogov Сегодня, 17:49
              Цитата: cniza
              почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих

              Согласен на сто % .И как тот же ФСБ пропустил подготовку к этому цырку устроенному ВАДА МОК и т.д.
              Pirogov
              1. cniza Сегодня, 17:51
                Все по поговорке - " пока гром не грянет..."
                cniza
                1. лесовозник Сегодня, 18:16
                  Это конечно хорошо - спортсмены оправданы , но флаг и гимн на ОИ не возвращён....
                  лесовозник
                  1. cniza Сегодня, 18:21
                    Ещё много придется побороться , но первый шаг обнадеживает.
                    cniza
              2. purple Сегодня, 18:36
                Ха ха ФСБ они озабочены только одним, набить себе карманы... Родченков не выглядел богатым... поэтому ФСБ он неинтересен
                purple
                1. влад66 Сегодня, 18:48
                  Цитата: purple
                  Ха ха ФСБ они озабочены только одним, набить себе карманы... Родченков не выглядел богатым... поэтому ФСБ он неинтересен

                  Это вам ФСБ сказало или вы работаете там и знаете систему изнутри?Ну Ну. laughing
                  влад66
                  1. purple Сегодня, 19:24
                    ну смейтесь смейтесь... настоящего положения дел это увы не изменит sad
                    purple
                    1. cniza Сегодня, 20:57
                      Влад , молодой человек , мечтает быть на месте Родченкова , это его проблема.
                      cniza
                  2. Logall Сегодня, 19:24
                    Тихо, Влад, не спугни! Это же сам Родченков...
                    Logall
                    1. purple Сегодня, 19:31
                      Пословицу знаете про бесер и свиней... вот как раз ваш случай.
                      Я сталкивался со многими сотрудниками данной службы и знаю о чем говорю.
                      главное у них бабло, Поэтому и на геликах заезды и т.п.
                      к сожалению это правда.
                      Конечно есть отдельные сотрудники которые правда за струнц служат... но это к сожалению не массовое явление
                      purple
                      1. cniza Сегодня, 20:58
                        Цитата: Logall
                        Тихо, Влад, не спугни! Это же сам Родченков...


                        Сань , ты уверен ? мне кажется он бы мычал. lol
                        cniza
                      2. Logall Сегодня, 21:06
                        Насчёт свиней - это, Вы, зря! Вы сплетаете две разные проблемы... Поэтому стали объектом насмешек! Проблема Родченкова - проблема нерешительности наших самых высоких чиновников, которые побоялись пойти против ВАДА и снять его с поста главы антидопингового комитета ещё во времена олимпиады в Лондоне... Чем и дали повод его использовать тому же ВАДА! Так что ваше невежество в данном вопросе и оно же в отношении к нам даёт мне полное право сравнить Вас с вами же упомянутым животным... Но только не с бисером, а в цитрусах!
                        Logall
                  3. Николай Грек Сегодня, 21:03
                    Цитата: влад66
                    Это вам ФСБ сказало

                    это ему родченков сказал!!! wassat wassat lol lol lol
                    Николай Грек
                    1. cniza Сегодня, 21:07
                      Николай , hi причем при личной встрече. lol
                      cniza
                      1. Николай Грек Сегодня, 21:25
                        Цитата: cniza
                        Николай , hi причем при личной встрече. lol

                        drinks drinks hi smile причем...три раза!!! laughing
                        Николай Грек
            2. Esoteric Сегодня, 18:00
              Цитата: cniza
              почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих...

              Неужели до вас никак не может дойти, что нашими компроматами, "нарытыми" спецслужбами, мы можем только утереться. Их никто не принимает за доказательство. Вам же говорили, что обвинением в применении допинга российским спортсменом служит не анализ содержимого пробирки, а царапины на ней... belay А с ликвидацией (можно просто с заочным смертным приговором "За измену Родине") мне понравилось... wink
              Esoteric
            3. влад66 Сегодня, 18:02
              Цитата: cniza
              , а вот беззубость и лень наших функционеров зашкаливает , почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих...

              Витя компра наверняка нарыта и не только на МОК и это желе в очках yes Вот только почему в дело не пускали ранее,каждому овощу ведь свое время созревания,рано сдернешь не дозреет,поздно сгниет. drinks hi
              влад66
              1. cniza Сегодня, 18:04
                Уверен , но инструментом плохо пользуемся , США лучше сработали.
                cniza
                1. влад66 Сегодня, 18:31
                  Цитата: cniza
                  Уверен , но инструментом плохо пользуемся , США лучше сработали.

                  Таки да. hi
                  Цитата: Esoteric
                  Неужели до вас никак не может дойти, что нашими компроматами, "нарытыми" спецслужбами, мы можем только утереться.

                  Не может.ВСЕ спецслужбы ВСЕГО мира и ВСЕГДА баловались такими игрушками как шантаж,компромат и прочие милые сердцу пакости. laughing И БУДУТ баловатся. yes hi
                  влад66
                  1. cniza Сегодня, 20:59
                    У них нет других инструментов. yes drinks
                    cniza
                2. Кент0001 Сегодня, 18:43
                  думаю, что сегодня мы круче. мы подтерлись тем что сделало сша.
                  Кент0001
                  1. cniza Сегодня, 21:08
                    Это Вы серьезно завернули.
                    cniza
            4. bk316 Сегодня, 19:05
              почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих...

              Вы не понимаете. Думаю наверняка нарыли. Но что такое компромат по сравнению с 50 годами в тюрьме США, в которую они обязательно угодят если примут другое решение.
              ПОРТОРЮСЬ. Необходимо поменять Конституцию и ЯВНО ПРОПИСАТЬ
              1. Безусловный примат национального законодательства над любым другим.
              2. Неограниченную юрисдикцию.

              Дальше достаточно (все по закону) вывезти (да хоть в диппочте) парочку Макларенов и судить их в басманном суде. И посадить лет на 10 (мы ж не изверги им и этого хватит)
              Все - поверьте месседж дойдет. А еще я бы узаконил как в штатах частные конторы охотников за головами. Ребята нам столько макраненов и невзлиных натаскают новые тюрьмы строить придется.
              bk316
            5. Николай Грек Сегодня, 21:02
              Цитата: cniza
              почему наши спец. службы не нарыли компромат на МОК и прочих...

              уже кучу компромата вывалили!!! вы не заметили, что его просто не хотят замечать???!!! wassat wassat
              Николай Грек
          2. RUSOIVAN Сегодня, 17:56
            Тем более он с суицидальными наклонностямт. Вон Березовский жизнь любил и то удавился, а уж это...
            RUSOIVAN
          3. APASUS Сегодня, 19:01
            Цитата: Logall
            Не знаю, всё мне так кажется беззубой политикой! Я бы, на месте Верховного, Отдал бы приказ на ликвидацию! Он предал родину! Это очень жирное обстоятельство... Сломал жизни спортсменов!
            После ликвидации ни одна макака попусту бананами бросаться не станет!

            Запомните , предателей не любят даже те к кому они прибежали! Это говорит о многом,его выдоят и выкинут как «Резиновое изделие № 2» .Вот по этому предатели могут похвастаться только психозами,падениями со зданий и смертельными авариями.
            Помниться полковник Калугин катал экскурсии по местам встреч агентов КГБ в качестве экскурсовода,это такой показательный пример .
            APASUS
          4. NEOZ Сегодня, 19:10
            тогда надо нас всех за измену Родине..... за развал СССР......
            NEOZ
          5. Prjanik Сегодня, 22:34
            Его уже попользовали как смогли, единственную польза теперь только в виде трупа и свалить его на нас. И он это прекрасно знает, так что долгих лет жизни ему и заглядывать каждую ночь под кровать.
            Prjanik
      2. Dreamboat Сегодня, 17:10
        Помниться цитата покойного генерала Лебедя (или приписываемая ему): "Тяжело плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами". Так что пусть приезжает, а мы посмотрим, как он потом "побежит"... angry
        Dreamboat
      3. Scoun Сегодня, 17:42
        Цитата: allaykbar
        Но плевать в лицо - надо обязательно.

        Как сказал мой Брательник, иногда можно и нужно с ноги давать под.жоп.ники... и пусть потом пишет заявление в милицию о том что гражданин N надавал под.поп.ники с ноги за его сванидзевскую сущность.
        Scoun
    2. Андрей К Сегодня, 17:06
      Цитата: ul_vitalii
      ...Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим...

      А оно надо!
      Вы видели его последние опусы, это же реально, без подвоха - психзаболевание.
      1. Его итак Бог наказал - лишил разума.
      2. Он наказал себя сам, совершив подлость и испачкав всех, с кем соприкасался.
      3. Его наказали кураторы - сейчас с этой программой защиты свидетелей, будет до гробовой доски прятаться, как крыса.
      Пусть эта вонь там, за большой лужей и остаётся.
      Андрей К
      1. Beby Сегодня, 17:48
        Цитата: Андрей К
        3. Его наказали кураторы - сейчас с этой программой защиты свидетелей, будет до гробовой доски прятаться, как крыса.

        Вот под этой доской его там и спрячут - для минимизации расходов по программе защиты свидетелей. И даже буковок на эту гробовую доску не нанесут - чтобы уж точно не нашли.
        Beby
      2. Esoteric Сегодня, 18:02
        Цитата: Андрей К
        Вы видели его последние опусы, это же реально, без подвоха - психзаболевание.

        Если брать основательно, то "бешенство" собаки - разновидность психического заболевания. Но, с ними не церемонятся... am
        Esoteric
      3. muhomor Сегодня, 22:49
        Точно! До смерти будет от тени шарахаться fellow
        muhomor
    3. Svarog Сегодня, 17:25
      Думаю, при СССР, ему и приезжать не надо было бы.. санитары на дом выехали бы..
      Цитата: ul_vitalii
      Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим.
      Svarog
      1. Doliva63 Сегодня, 17:50
        При СССР он не дождался бы санитаров laughing
        Doliva63
        1. Кент0001 Сегодня, 18:47
          при ссср его бы не назначили.
          Кент0001
      2. Дембель77 Сегодня, 18:09
        Господа, успокойтесь! Вы же прекрасно понимаете, что ротченков - это просто инструмент в руках тех, кто ведёт борьбу против нашего государства. Даже можно сказать, что войну, только не объявленную. Так зачем же пинать инструмент, тем более, что он похоже скоро будет списан в утиль. Надо разбираться, кто этим инструментом пользуется, причём с большим мастерством и умением. Думаю, что и пресловутая WADA, и ушлёпок ротченков всего лишь инструменты в руках америкосовских спецслужб. И к гадалке не надо ходить!
        Дембель77
        1. Svarog Сегодня, 18:10
          Цитата: Дембель77
          Так зачем же пинать инструмент, тем более, что он похоже скоро будет списан в утиль.

          Что бы у других соблазна не было, а если появился, то знали цену..
          Svarog
          1. Дембель77 Сегодня, 18:19
            Дембель77 2 Сегодня, 18:19
            Цитата: Svarog
            Цитата: Дембель77
            Так зачем же пинать инструмент, тем более, что он похоже скоро будет списан в утиль.
            Что бы у других соблазна не было, а если появился, то знали цену..
            Согласен с Вами, только ведь эти доводы не для "придурков" типа ротченкова. За деньги маму продадут.
            Дембель77
            1. Svarog Сегодня, 18:27
              Цитата: Дембель77
              Согласен с Вами, только ведь эти доводы не для "придурков" типа ротченкова. За деньги маму продадут.

              Ну вот другие будут смотреть на этого придурка и посчитают, что маму можно продать и ничего за это не будет.. По этому нельзя это так просто оставлять.. Это безопасность государства. А завтра, какой нибудь аспирант, получив доступ к чему то секретному, сольет это за бугор..
              Svarog
    4. sgazeev Сегодня, 18:55
      Цитата: ul_vitalii
      Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим.

      Сам захлебнётся в собственной моче.У него с ПСИХИКОЙ швах."Повесится" как БАБ. fool
      sgazeev
    5. НЕКСУС Сегодня, 21:19
      Цитата: ul_vitalii
      Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим.

      Вот кого бы за уши,да на скамью подсудимых.А мы все в законодательство международное играем. Матрассы не церемонятся и таких земноводных в любой части мира хватают и тащат в свои тюрьмы.И плевать им на право международное. А наш Гарант просто его назвал придурком...прям не знаю,чего Радченкову теперь после этих слов делать:вешаться или стреляться...
      НЕКСУС
  2. taiga2018 Сегодня, 17:01
    эх,ледоруба на него нет...
    taiga2018
  3. Paul Zewike Сегодня, 17:02
    Интересно, а можно Родченкова привлечь за клевету? Подать на него в суд в США.
    Paul Zewike
    1. сибиралт Сегодня, 17:23
      Привлечь можно, но почему - то никто об этом в суд не заявляет. winked
      При этом, в уголовном порядке бремя доказательства лежит на заявителе, а в гражданском - от обвинения обязан отмазываться ответчик.
      Вместе с тем, решение спортивного арбитражного суда создают преюдициальную основу обращаться нашим спортсменам, чьи претензии были удовлетворены, в гражданские суды общей юрисдикции о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных им решением МОК или отдельными его должностными лицамиhi
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 17:34
        А, собственно говоря, почему и не привлечь? Просто никто не занимался.
        В его высказываниях относительно президента России - все признаки клеветы. Причем высказанной в средствах массовой информации в отношении первого лица государства. Я реакции нашего юридического сообщества сильно удивлен. Что еще нужно сделать и кто кого еще должен оскорбить, чтобы там какие-то телодвижения пошли.
        Офицер запаса
  4. МИХАН Сегодня, 17:02
    А Родченко нужно выловить все же и наказать предателя.. negative Надеюсь в этом направлении работа ведется.!
    МИХАН
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:06
      Англичане полоний уже пакают, нелегалов из под удара нужно выводить.
      ul_vitalii
      1. NKT Сегодня, 17:32
        Не... В самом начале покаянное письмо на Родину, а потом принятие душа с шарфиком
        NKT
        1. МИХАН Сегодня, 17:45
          Цитата: NKT
          Не... В самом начале покаянное письмо на Родину, а потом принятие душа с шарфиком

          Именно так и планируется.. bully
          МИХАН
  5. Angel_and_Demon Сегодня, 17:03
    Напомним, что ранее Владимир Путин назвал Родченкова "придурком".
    а зачем напоминать, это и без ВВП видно не вооруженным взглядом, если он такой честный - зачем бежал, а если такой правильный - то на какие средства за лужей живет?
    Angel_and_Demon
    1. freddyk Сегодня, 17:07
      Как зачем? Надо же отметить, что Путин с народом, думает как народ, за народ всех порвет.
      freddyk
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:11
        Странно, а декабристы просто хотели что б не было бедных request
        Angel_and_Demon
        1. Esoteric Сегодня, 18:05
          Цитата: Angel_and_Demon
          Странно, а декабристы просто хотели что б не было бедных

          Какая, однако, схожесть...Наши олигархи тоже хотят, чтобы среди них не было бедных... request
          Esoteric
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:07
            Цитата: Esoteric
            Какая, однако, схожесть...Наши олигархи тоже хотят, чтобы среди них не было бедных...

            ну, тогда за богатых drinks laughing
            Angel_and_Demon
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:08
    Первое место в Сочи вернули. Золотые медали - тоже. Что осталось? К Корее не допустят, почти всех... А вот то, что начнётся потом...Русские долго запрягают. Но уже запрягли. Сейчас пойдут суды уже конкретно. С исками ФИНАНСОВЫМИ. И если будет финансирование на хороших адвокатов - этим деятелям, оклеветавшим наших - придётся кисло. Верю в это.
    Горный стрелок
    1. Scoun Сегодня, 17:46
      Цитата: Горный стрелок
      . А вот то, что начнётся потом...Русские долго запрягают. Но уже запрягли. Сейчас пойдут суды уже конкретно. С исками ФИНАНСОВЫМИ.

      Ваши слова да Камраду Свыше, очень хочется надеяться что вся эта шушера будет наказана.
      Scoun
    2. Кент0001 Сегодня, 18:51
      тоже хочу верить что так случится. хотя......
      Кент0001
  7. Ivan.A Сегодня, 17:09
    Жаль что на сайте нельзя цитировать крылатую фразу Сергея Викторовича в применение к этому родченкову.
    Ivan.A
  8. ланс Сегодня, 17:10
    и ведь этот (мадераторы не трогайте) к о з е л сказал что ему русским быть... мразь продажная на все 100, но притащил то его из штатов му...о.
    ланс
  9. NF68 Сегодня, 17:19
    Заврался разоблачитель. Стоило только ему попасть на судебный процесс где его как следует стали опрашивать, так его "разоблачения" и оказались под очень большим вопросом.
    NF68
    1. Azim77 Сегодня, 18:46
      Верил в исключительность и всесильность США. Хотел принести пользу своему воображаемому идеалу, угодить, пусть даже за счет лжи. Но в итоге стал не только изгоем и предателем на родине, но и останется чужим в США. После проигрыша в суде тем более..
      Azim77
    2. Николай Грек Сегодня, 21:10
      Цитата: NF68
      Заврался разоблачитель. Стоило только ему попасть на судебный процесс где его как следует стали опрашивать, так его "разоблачения" и оказались под очень большим вопросом.

      просто ему его хозяева написали сказки про слишком многих спортсменов...в итоге на "допросе" он облажался...это ему не с бумажки сказки читать!!! wassat wassat laughing laughing
      Николай Грек
  10. Altona Сегодня, 17:21
    Цитата: МИХАН
    А Родченко нужно выловить все же и наказать предателя..

    --------------------------
    Зачем руки марать о фекальные массы? Березовского и Литвиненко сами кураторы грохнули. Сейчас они сами орудуют и радиоактивными материалами, и махровыми полотенчиками.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 17:22
    Цитата: ul_vitalii
    Приезжай сюда, pridurok , здоровье тебе поправим.

    --------------------------------
    Повторное обрезание сделаем? laughing laughing
    Altona
  12. Altona Сегодня, 17:23
    Цитата: Ivan.A
    Жаль что на сайте нельзя цитировать крылатую фразу Сергея Викторовича в применение к этому родченкову.

    ---------------------------------
    Гоголь хорошо сказал:"Шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
    Altona
    1. Ivan.A Сегодня, 17:25
      Да,именно так wink
      Ivan.A
  13. Геркулесыч Сегодня, 17:26
    Нужно сделать все, чтобы подобные вротченковы больше не оказывались на таких местах! У него вроде как были проблемы с головой? Кто его вообще в такое место воткнул, и зачем?
    Геркулесыч
  14. MelkorAintGood Сегодня, 17:29
    Интересно, кто же этого Родченкова назначил и почему же ему сам Великий Царь награду лично вручал? Опять бояре плохие оказались?
    MelkorAintGood
    1. Николай Грек Сегодня, 21:14
      Цитата: MelkorAintGood
      Интересно, кто же этого Родченкова назначил и почему же ему сам Великий Царь награду лично вручал? Опять бояре плохие оказались?

      может хватит прикидываться??? fool fool laughing laughing можете в тырнете посмотреть какие медали, кто и за что ему вручал!!!
      Николай Грек
  15. XYZ Сегодня, 17:55
    Радоваться пока рано. Еще будет апелляция от МОК и возможность получить "звонок от Байдена" с напоминанием судьбы Й. Блаттера и обзором бытовых условий в американских тюрьмах. Знаете, действует очень убедительно и отрезвляюще. Очень. Так убедительно, что разом отключает совесть и стремление к честности и справедливости.
    XYZ
    1. Tusv Сегодня, 20:26
      Цитата: XYZ
      Радоваться пока рано. Еще будет апелляция от МОК

      Ну да.
      МОК будет очень тщательно анализировать мотивировочные части решения CAS, как только они станут доступны, и рассмотрит последствия вплоть до обращения в швейцарский суд.

      Так и Мы можем обратиться в Басманный Суд - Народ против МОК, мол взносами пользовались, теперь вертайте взад с процентами и с упущенной выгодой.
      Высокий Суд, есно вынесет положительный вердикт, с ним идем в Стокгольм получать дань за шесть лет.
      Tusv
  16. Симон Сегодня, 17:55
    Правда восторжествовала! good Долой коррупционную МОК negative
    Симон
  17. Симон Сегодня, 17:59
    Цитата: МИХАН
    А Родченко нужно выловить все же и наказать предателя.. negative Надеюсь в этом направлении работа ведется.!

    При Сталине, Радченко уже бы давно ледорубом прибили! negative
    Симон
    1. МИХАН Сегодня, 18:13
      Цитата: Симон
      Цитата: МИХАН
      А Родченко нужно выловить все же и наказать предателя.. negative Надеюсь в этом направлении работа ведется.!

      При Сталине, Радченко уже бы давно ледорубом прибили! negative

      Ледорубом, как то грубо и не эстетично...Вот шарфики, как то поизящней . bully Хотя радченко шарфики не любит, но галстук от "Кардена" , тоже сгодится..хе хе
      МИХАН
    2. bk316 Сегодня, 19:08
      При Сталине, Радченко уже бы давно ледорубом прибили!

      Вряд ли мелковата фигура.
      Как Вы думаете почему практически все перебежчики времен СССР живы здоровы?
      Даже они мелковаты.
      bk316
      1. BAI Сегодня, 20:20
        А может КГБ не всемогущ?
        BAI
        1. Morozyaka Сегодня, 22:21
          Рисковать людьми, раскрытием каналов и резидентов из-за мелких сошек никто не будет. А так хотелось бы...
          Ну и да, никто не всемогущий. И ЦРУ и ФБР- это не служба безопасности банановой республики.
          Morozyaka
  18. Служу_отечеству Сегодня, 18:08
    Самое интересное, что американцы тоже не лохи! В связи с произошедшим, у "партнеров" может возникнуть вопрос, а какая теперь от него польза? Пользы нет - нет убежища! Сами и отдадут обратно, зачем кормить бесполезный рот!
    Служу_отечеству
    1. МИХАН Сегодня, 18:15
      Цитата: Служу_отечеству
      Сами и отдадут обратно, зачем кормить бесполезный рот!

      Нашим биотлонистам ,для тренировок на пересеченной местности ха ха ха
      МИХАН
    2. Кент0001 Сегодня, 18:54
      вот поржем над "идиотом". а если серьезно судьи не захотели быть идиотами в этой ситуации.
      Кент0001
      1. bk316 Сегодня, 19:10
        Он наверно реально "п ридурок" , что даже предвзятые судьи решили что на основании его показаний нельзя дисквалифицировать.
        bk316
  19. Комментарий был удален.
  20. AwaZ Сегодня, 18:40
    даже если и удастся кого то отбить, репутацию то все равно не исправить. Про то что пишут российские СМи и о том что оправдывают одного за другим российских спортсменов, западная пресса вообще не пишет. Даже если вернут все медали обратно , никто же не вспомнит об этом.
    во первых делать это надо было давно заранее , еще много много лет назад. Далее, кто то должен в России понести серьезное наказание за то что произошло и за то что назначили на пост этого Придурка. Когда его назначили , вся ведь либеральная пресса и их тролли в одни голос говорили что это жулик и наркодилер..
    Ну и нужно наказывать деньгами... Очень жестоко наказывать не глядя на фамилии. Самых активных деятелей МОК , под благовидным предлогом позвать в РФ и в мордовские лагеря отправить валить лес... Вот тогда все зачешутся чуток
    AwaZ
    1. Николай Грек Сегодня, 21:19
      Цитата: AwaZ
      западная пресса вообще не пишет.

      пишет....причем, одни из главных фейкометов!!! wink yes laughing laughing laughing

      CNN: «шокирующее» решение спортивного арбитража в России расценят как «крупную победу»

      https://russian.rt.com/inotv/2018-02-01/CNN-shoki
      ruyushhee-reshenie-sportivnogo-arbitrazha

      вообще-то данное событие громко прозвенело на весь мир!!! теперь ещё и западным циФФилизованным предстоит объяснить своим рабам, как это Россия опять оказалась первая в медальном зачете ОИ2014 при том, что они уже распределили себе "отобранные" у России медали!!! request wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
  21. ланс Сегодня, 19:04
    где то пропали израильские друзья так рьяно защищавшие мок и вада? наверное израильская пресса молчит
    ланс
  22. Vard Сегодня, 19:09
    Я коллекционирую высказывания наших первых лиц ... социально ответственные бизнесмены... женщины с пониженной социальной ответственностью... вот теперь ...
    Vard
  23. rocket757 Сегодня, 19:24
    Смешно. Всё эт смешно!!! А закончится всё ещё "смешнее", месяца так через полтора .... сплошным, нескончаемым "весельем"!
    rocket757
  24. АлМих Сегодня, 19:49
    Родченков в штатах отрабатывает свою булку и масло. Можно мечтать о мести, но это глупо. А вот кто этого придурка поставил возглавлять антидопинговую систему России?! Кто прошляпил такого чела и подставил престиж национального спорта под удар? А последствия простые- ложечки нашлись, но осадочек остался....
    АлМих
  25. словак Сегодня, 19:55
    На фото Родченков, или Грудинин? Одно лицо, один стиль...
    словак
  26. BAI Сегодня, 20:18
    Давно уже судиться надо было. Не было бы такого позора сейчас. МОК ведь сразу ставил условие по Бразилии - не судиться, в обмен на допуск спортсменов, знал ведь изначально, что многое незаконно.
    BAI
    1. Николай Грек Сегодня, 21:22
      Цитата: BAI
      Давно уже судиться надо было. Не было бы такого позора сейчас. МОК ведь сразу ставил условие по Бразилии - не судиться, в обмен на допуск спортсменов, знал ведь изначально, что многое незаконно.

      Цитата: BAI
      Давно уже судиться надо было.

      когда давно??? как вы, к примеру, собираетесь судится, если, образно говоря, дело не передано в суд??? fool fool fool laughing laughing
      Николай Грек
  27. Ураган70 Сегодня, 21:08
    Да ну? Ой, я ж сплю....это сон...
    (как и в статье выше)
    Ураган70
  28. NF68 Сегодня, 21:29
    Не плохо было бы привлечь этого разоблачителя за всё его враньё которое всплыло в ходе допроса.
    NF68
  29. Комментарий был удален.
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