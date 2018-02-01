"Родченков противоречил сам себе". Подробности оправдания россиян

Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям.

Поступают подробности решения Спортивного арбитражного суда по удовлетворению апелляции 28 российских спортсменов и частичному удовлетворению апелляции ещё 11 атлетов РФ. Напомним, что после решения CAS российская сборная по зимним видам спорта вернула себе неправомерно отобранное МОК 1-е общекомандное место по итогам Сочинской Олимпиады.Когда речь идёт о подробностях решения МОК, то в первую очередь проясняется ситуация с показаниями бывшего главы российской антидопинговой ассоциации Григория Родченкова, бежавшего в своё время в США. Допрос Родченкова CAS длился более двух часов – ещё на прошлой неделе - по видеосвязи. Коллегия арбитров внимательно заслушала показания «основного свидетеля» и пришла к выводу о том, что Родченков в своих показаниях неоднократно противоречит сам себе.Адвокат российских спортсменов Анна Козьменко отмечает (цитата ТАСС ):Другой адвокат российских атлетов Артём Пацев ещё несколько дней назад сообщал, что сбивчивые показания Родченкова и выявленные в них многочисленные противоречия вполне могут привести к удовлетворению российской апелляции. Во многом так и случилось.Теперь рассматривается вопрос возможности участия оправданных российских атлетов в Олимпиаде в Пхёнчхане, стартующей 9 февраля.Напомним, что ранее Владимир Путин назвал Родченкова "придурком".