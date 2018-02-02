22:58 02 февраля

Молдова приговорена?

Несколько ряд подряд молдавские парламентарии, представляющие откровенное прорумынское большинство в действующем законодательном органе Молдовы, лишали президента страны Игоря Додона полномочий. И всякий раз это происходило в тот момент, когда в стране нужно было протолкнуть непопулярное решение, которое бы Додон отклонил, не будучи «временно» лишённым полномочий. Это удивительный вариант парламентской формы правления, когда не поддерживаемая на данный момент народом парламентская фракция фактически сосредотачивает на себе функции всех трёх ветвей власти, при этом умудряясь ещё и «отключать» функцию президента у упомянутого Додона.

Нужно было отправить военный контингент нейтральной (в военном плане, по конституции страны) за пределы Молдовы (на учения на территорию охваченной гражданской войной Украины) – Додона «отключили», контингент отправили. Нужно было назначить откровенно прорумынского министра – Додона снова «отключили», министра назначили. Интересная форма правления, которая выглядит самой настоящей гримасой демократии.

И ситуация фактического молдавского политического кризиса продолжает себя проявлять. Причём уже в таких формах, когда сама государственность Республики Молдова правящими элитами приносится в жертву тем, чьи интересы отдельные парламентарии обслуживают.


Один из свежих примеров – на днях в пяти населённых пунктах Молдавии местные жители (и уж точно вряд ли исключительно по зову своих собственных сердец) приняли своеобразные декларации «об объединении с Румынией». «Военное обозрение» сообщало об этом случае в новостных сводках. Речь о неожиданном «политическом» порыве жителей ряда сёл Каушанского Единецкого, Штефан-Водского и Яловенского районов республики. Местные советы объявили, что они провозглашают себя румынскими территориями и требуют, чтобы именно румынские законы действовали на их земле. Декларации были заверены представителями сельских советов.

На днях прорумынские активисты решили провести антигосударственную акцию уже и в столице страны – Кишинёве. Представители радикального движения попытались организовать поджог молдавского флага под Триумфальной аркой.

Ситуацию комментирует президент Республики Игорь Додон в Фейсбуке:
В течение последнего месяца представителями ряда населённых пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населённых пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство - Румынию.

Всё это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Республики Молдова с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова, а также направленных на отрицание концепции государственности. Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми унионистскими силами антиконституционного толка в публичных учреждениях в населенных пунктах Республики Молдова.

Более того, 30 января был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого национального собрания.

Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия.
Следуя положениям ст. 77 Конституции Республики Молдова, требую отчётов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.


Но никаких отчётов Игорь Додон не дождался. Это фактически подтвердило тот факт, что лица, оказавшиеся в составе нынешнего молдавского правительства, не заинтересованы в самом факте существования независимого Молдавского государства и предпринимают попытки ликвидировать молдавский суверенитет присоединением РМ к соседней Румынии. Причём попытки эти выглядят всё более и более опасными для независимости Молдовы.

Однако среди основной части населения РМ активность унионистов не могла не вызвать реакции. На фоне акций прорумынских сил в стране граждане припомнили, кто находится в составе молдавских властей. Так, в конституционном суде, который в последнее время только и занят «временным» отстранением президента, заседают пять судей с румынскими паспортами. Причём отдельные заседают годами. Беспрецедентный факт: конституцию страны поставлены защищать лица, имеющие паспорта граждан другой страны – причём той, которая рассчитывает подмять под себя саму Молдову.

На фоне разразившегося скандала в отставку подал председатель КС Молдовы Тудор Панцыру. Примечательно, что у Панцыру имеется румынский паспорт, и именно г-н председатель конституционного суда Молдовы являлся главным идейным вдохновителем ликвидации молдавского суверенитета в пользу присоединения страны с натовской Румынией.

Ещё один преинтереснейший факт о г-не Панцыру: до того, как в 2017 году возглавить молдавский КС, он занимал кресло (внимание!) сенатора в парламенте Румынии. Оказывается, нечто подобное возможно не только на Украине...

И в таком политическом сюрреализме Молдавия собирается добиваться экономических и геополитических успехов?

Молдова приговорена?


Примечательно, что на фоне молдавского сюрреализма даже румынский президент Клаус Йоханнис объявил, что Кишинёву не стоит рассчитывать не евроинтеграцию путём вхождения в Румынию. Такое заявление стало настоящим ударом для молдавских унионистов, которые ищут возможности от удара судьбы оправиться.

Президент же Молдавии Игорь Додон призывает граждан прийти к избирательным участкам на грядущие парламентские выборы – чтобы дать однозначный ответ по поводу того, какой граждане Молдовы хотят видеть свою страну. На кону, как говорит Додон, находится фактически государственность, давая подумать над тем, а не приведут ли новые сроки во власти у прорумынских либералов к распаду РМ и возможной новой войне на Днестре.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Сержант71 Сегодня, 15:11
    Да и фиг с ними. Не жалко.
    Сержант71
    1. 210окв Сегодня, 15:23
      Нет там никакой государственности..А по поводу этих сел?Ну а что вы думаете что там люди ничего не решают?Они видят разницу в уровне жизни.Кстати,в Румынии(я был немного удивлен)средняя зарплата в баксах стала выше российской.
      210окв
    2. seti Сегодня, 15:39
      У нас из под носа уводят целую страну в лагерь противника и вам не жалко ? Флаг смените он вам не к лицу.
      seti
      1. 210окв Сегодня, 17:00
        Это Вы мне?А ЧТО я должен жалеть.Тех утыркков что гнобили моих родственников в Теленештах?Руководству России пофиг на Молдавию,они попытались хоть как то противится,но увы..Ну же имидж наверное может пострадать,или деньжат с бизнесом лишится.Популист Рогозин на байке никак не доедет...Мне жалко людей,а не никчемность рукамиводители наших и утыркков националистов в Молдавии.
        Цитата: seti
        У нас из под носа уводят целую страну в лагерь противника и вам не жалко ? Флаг смените он вам не к лицу.
        210окв
        1. Merin Сегодня, 17:25
          Может кто то их родственников гнобил в России?
          Merin
        2. Natalia777 Сегодня, 17:41
          210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике.
          Цитата: 210окв
          210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике.

          210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике. То что в Молдавии тоже будут стоять ракеты НАТО нацеленные на Россию до вас не доходит. Или наоборот? устраивает?
          Natalia777
          1. 210окв Сегодня, 18:00
            Я родился в СССР и получил образование советское и 9 лет успел поработать во имя славы Советского Союза.И развал СССР прошёлся по нам как паровоз проехал.Так что прежде писать хоть профиль прочтите.А по поводу этой несчастной страны...Мне не жалко тех оставшихся там,они сами хотят этой жизни.А мой коммент направлеен прежде всего против руководства нашего,которое сначала людей обнадежит,а потом бросает того же Додона,людей в Харькове и Одессе.И нагло бросает как только чуть прижмут хвост на международной арене.Да,и мне не жалко теперь.Ибо уже и жалеть некого.Да и прочтите сначала тему статьи.Прежде чем кидать камни.А ракеты уже стоят в Румынии и скорее всего станут под Харьковом,даже не под Кишиневом.Вот об этом стоит думать.Прежде чем обвинять меня в непатриотичная и.
            Цитата: Natalia777
            210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике.
            Цитата: 210окв
            210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике.

            210окв, вы жертва ЕГЭшной болонской системы образования и не способны разбираться во внешней политике. То что в Молдавии тоже будут стоять ракеты НАТО нацеленные на Россию до вас не доходит. Или наоборот? устраивает?

            Г
            210окв
        3. seti Сегодня, 17:59
          Цитата: 210окв
          Это Вы мне?]


          Вообще то на это
          Цитата: Сержант71
          Да и фиг с ними. Не жалко.
          seti
    3. ротмистр Сегодня, 15:46
      Цитата: Сержант71
      Да и фиг с ними. Не жалко.

      Приднестровье пусть отпустят ,вместе с Гагаузией и Бельцами и хоть с Антарктидой пусть объединяются..
      ротмистр
      1. Merin Сегодня, 17:24
        Бельцы-60% населения молдаване и находятся далеко от границы. Как сообщение организовать? Батутами?
        Merin
    4. сибиралт Сегодня, 17:30
      Понятно, что нищим румынам не нужно кормить еще более нищих. Только, почему бы Додону не набрать штурмовой отряд в соседней Молдавской республике и не провести ночь зачисток в органах власти и армии главных коллаборантов? belay
      сибиралт
      1. Merin Сегодня, 20:37
        Непонятно когда называют нищими румын, когда у них зарплаты выше чем в России. Попахивает самомазохизмом.
        Merin
      2. тезей Сегодня, 22:46
        Румыния уже не нищая. Этим летом был в гостях у своего однокашника в Бухаресте. Понятно ,что жизнь в столице лучше чем в провинции. Бухарест нормальный ,чистый с хорошими дорогами город. Супермаркеты такие же как в Москве. По зарплатам. У моего приятеля зарплата по Румынским меркам хорошая,выше средней-900 евро, у его жены средняя-550 евро. Затраты на ЖКХ,питание,интернет и т.д около 1000 евро, так что свободные деньги остаются. Пишу в евро ,на самом деле в Румынии валюта леи. Не ожидал ,но с работай там все хорошо. Безработица низкая. Сигареты дорогие-3.5 евро. Зато цены в ресторанах ,по сравнению с Московскими, очень привлекательные. В аптеках лекарств привычных немецких или других европейских просто нет. Похоже ,что говорить о нищете Румынии больше не приходится.
        тезей
    5. вакса Сегодня, 17:48
      Хм. Не жалко открыть прямую дорогу НАТО прямо до Ростова на Дону?
      вакса
    6. Alber Сегодня, 20:19
      Цитата: Сержант71
      Да и фиг с ними. Не жалко.


      А зря! Надо бы помочь Додону. Молдавия не самая отсталая из бывших республик СССР. Республика с развитой лёгкой промышленностью, передовыми технологиями в сельском хозяйстве и близкими по менталитету людьми. Значит киргизам и армянам помогаем, и деньгами и техникой, и долги списываем. Кстати к сведению россиян, молдаване единственная республика из бывших с православным в большинстве населением, кроме Беларуси и Украины.
      Молдаване хороший, трудолюбивый народ. Не надо поворачиваться к ним спиной...
      Alber
  2. Мар.Тира Сегодня, 15:12
    Что то страшно становится за Додона,и Молдавию,как государство.Надо бы помочь,но как?У власти в России ни те люди,что готовы протянуть руку помощи,тянущимся к России народам.Я понимаю,спасение утопающих-дело рук самих утопающих.А если им помогают тонуть,и даже топят?
    Мар.Тира
    1. Лесс Сегодня, 15:16
      А они тянулись к России?
      Лесс
      1. Мар.Тира Сегодня, 15:24
        А что по Додону не видно?У меня друг в Кишинёве живёт,и похоже что да,тянутся.Ещё не забыли русский язык.
        Мар.Тира
        1. Лесс Сегодня, 15:28
          В трудный момент о России вспоминают все, вот недавно курды тоже вспомнили, когда их турки прижали. А в спокойное время все почему-то "сами с усами". Да и когда Россия оказывается в сложной ситуации мало кто стремится протянуть руку помощи. Додона жалко. Но... Раньше надо было думать, а сейчас мы даже если и захотим, то вряд ли сможем серьёзно помочь.
          Лесс
          1. Petr1968 Сегодня, 15:32
            Цитата: Лесс
            В трудный момент о России вспоминают все

            laughing laughing laughing fool
            Petr1968
            1. Лесс Сегодня, 15:51
              Знакомых букв на клавиатуре не нашлось?
              Лесс
  3. Лесс Сегодня, 15:13
    Так, в конституционном суде, который в последнее время только и занят «временным» отстранением президента, заседают пять судей с румынскими паспортами. Причём отдельные заседают годами. Беспрецедентный факт: конституцию страны поставлены защищать лица, имеющие паспорта граждан другой страны – причём той, которая рассчитывает подмять под себя саму Молдову.
    Вот оно, торжество демократии.
    Лесс
  4. parusnik Сегодня, 15:15
    Интересное положение...Ежели на Западе дадут добро, об "интеграции" Молдовы в Румынию, воленс-ноленс, надо признавать ПМР ибо она в Румынию не хочет..Надо признавать Крым в составе России, ЛДНР вне состава Украины,Южную Осетию,Абхазию...А у себя надо признавать Каталонию..
    parusnik
  5. Albatroz Сегодня, 15:37
    Как не жалко?
    Наша бывшая республика.
    Надо думать о перспективе
    Или у Румынии откусывать?
    Albatroz
  6. Bastinda Сегодня, 15:40
    Цитата: 210окв
    Ну а что вы думаете что там люди ничего не решают?

    Великолепная фраза! Вы действительно в нее верите?
    Кто то приехал, проплатил сельским старостам, те собрали активистов, и подписи. А люди - подписались.
    Bastinda
  7. mavrus Сегодня, 16:25
    Цитата: ротмистр
    Цитата: Сержант71
    Да и фиг с ними. Не жалко.

    Приднестровье пусть отпустят ,вместе с Гагаузией и Бельцами и хоть с Антарктидой пусть объединяются..

    А ничего, что больше половины молдаван проголосовало за пророссийского Додона. За что их-то к Румынии или Антарктиде.
    Драться надо за каждую душу, за каждую пядь.
    mavrus
    1. Ингвар 72 Сегодня, 17:48
      Цитата: mavrus
      больше половины молдаван проголосовало за пророссийского Додона

      Вот только Додон как царь без царства. Вот там действительно бояре плохие. hi
      Ингвар 72
  8. APASUS Сегодня, 17:51
    Есть пару моментов для Молдовы,такие как Приднестровье и выборы .Молдова практически подтвердит его независимость вступая в любые организации типа ЕС и НАТО.А при всех хотелках НАТО это не особенно нужно,разгребать румынские конюшни.Есть еще один немаловажный факт ,в Молдове скоро выборы и хотят ли молдаване воевать опять ,мы скоро увидим.
    APASUS
    1. Ратуш Сегодня, 18:07
      Цитата: APASUS
      Есть пару моментов для Молдовы,такие как Приднестровье и выборы




      Вы удивитесь.но молдаванам начхать на Приднестровье и что с ней будет
      Ратуш
      1. APASUS Сегодня, 18:17
        Цитата: Ратуш
        Вы удивитесь.но молдаванам начхать на Приднестровье и что с ней будет

        Верю,но Приднестровье вырабатывает энергию на всю страну,там только Кишинев может себя обслужить .Про остальную промышленность говорить нет смысла.
        APASUS
        1. Ратуш Сегодня, 18:27
          Да ладно Вам.живете в своем мире.Приднестровье-нищий регион застрявший в совковых 80-х и выживающий за счет подачек России.включая газ за который не платят 27 лет уже ,а также пенсий и зарплат.

          Вся их "экономика"-зареганы в РМ где и платят налоги и пошлины
          Ратуш
          1. APASUS Сегодня, 18:59
            Цитата: Ратуш
            Да ладно Вам.живете в своем мире

            В каком это своем мире ,что за мир у меня отдельный от вашего?
            Цитата: Ратуш
            Приднестровье-нищий регион застрявший в совковых 80-х и выживающий за счет подачек России..

            Да ладно! А Молдова в экономическом плане лидер Европы?
            По докладу Международного Банка на сегодняшний день Молдова САМАЯ БЕДНАЯ страна в ЕВРОПЕ.
            О как оказывается.
            За счет каких подачек выживает Молдова писать надо?
            APASUS
            1. Ратуш Сегодня, 19:01
              Цитата: APASUS
              Да ладно! А Молдова в экономическом плане лидер Европы?



              Нет не лидер Европы.но побогаче нищего Приднестровья.а также 3/4 российской глубинки
              Ратуш
              1. APASUS Сегодня, 19:08
                Цитата: Ратуш
                Нет не лидер Европы.но побогаче нищего Приднестровья.а также 3/4 российской глубинки

                Бабушке своей расскажи ,хорошо?
                Не было бы родни ,я бы еще и сомневался,а так залей это в уши патриотам на Цензоре
                APASUS
                1. Ратуш Сегодня, 19:12
                  Ну естественно.друга детства который жил в США и может подробно описать американскую нищету нет?
                  Ратуш
                  1. APASUS Сегодня, 19:13
                    Цитата: Ратуш
                    Ну естественно.друга детства который жил в США и может подробно описать американскую нищету нет?

                    Вы о чем любезный ,какая на хрен американская нищета ? Разговор идет о Молдове
                    APASUS
              2. Воланд Сегодня, 22:40
                Я почему-то так сразу и подумал. когда увидел на вокзале толпы гастарбайтеров из сказочно богатой страны Молдовы
                Воланд
        2. Ратуш Сегодня, 19:15
          Цитата: APASUS
          Верю,но Приднестровье вырабатывает энергию на всю страну,там только Кишинев может себя обслужить .Про остальную промышленность говорить нет смысла.



          Минэкономики Молдовы 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (апрель 2017-го — март 2018 года). Вместо подконтрольной российскому «Интер РАО» Молдавской (Кучурганской) ГРЭС (МолдГРЭС), расположенной в Приднестровье, энергию будут покупать у украинской DTEK Trading за $50,2 за 1 МВт ч. Как пояснило Национальное агентство по регулированию в энергетике, МолдГРЭС предлагала $54,4 за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $48,9 за 1 МВт ч.



          Не прошло и 3 месяцев :...



          Министерство экономики Молдовы назвало цену электроэнергии, которую госкомпания Energocom будет покупать у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровском регионе и принадлежащей российской компании «Интер РАО».
          В частности, как сообщило отраслевое ведомство, компания Energocom будет приобретать с 7 июня этого года часть электроэнергии для нужд Молдовы у Молдавской ГРЭС по цене 45 долларов за 1MWh, что на 10% меньше закупочной стоимости электроэнергии, приобретаемой сейчас у украинской компании DTEK Traiding, передает NOI.md.



          Это чтоб Вы поняли как обстоят дела и кто от кого зависит в реальности.а не из " рассказов родственников"....приползли через неделю и с скидкой еще.иначе надо было закрывать богадельню
          Ратуш
          1. APASUS Сегодня, 19:22
            Цитата: Ратуш
            Минэкономики Молдовы 1 апреля объявило, что меняет ключевого поставщика электроэнергии в страну на следующий год (

            И что это? Экономический инструмент ,завтра Молдова завалит всю Европу дешевым технологичным продуктом ? Оказывается надо было просто сменить поставщика энергии! Я уже где то уже это слышал ,наверное Украина рванула вверх по экономике как стала покупать газ у ЕС или мне кажется
            APASUS
            1. Ратуш Сегодня, 19:28
              Это про то как выживает Приднестровье и как она нужна
              Ратуш
              1. APASUS Сегодня, 19:31
                Цитата: Ратуш
                Это про то как выживает Приднестровье и как она нужна

                Так все просто ,признают Приднестровье отдельным государством и вперед в ЕС и НАТО.Смотрю хочется в ЕС , НАТО и Приднестровье не упустить,так там разруха и ватники,так в чем проблема то ?
                APASUS
                1. Ратуш Сегодня, 19:42
                  Да ради бога..проблема только в том что их не признает никто.Даже Россия которая их содержит и куда так стремятся.они бедные каждый год по референдуму проводят об обьединении.Но чет никак.так и зависли чемоданом без ручки.
                  Ратуш
                  1. APASUS Сегодня, 19:47
                    Так это не Россия должна их признать ,а Молдова и у нее откроется счастье и ее граждан мыть свободно туалеты Румынии.
                    Цитата: Ратуш
                    .Но чет никак.так и зависли чемоданом без ручки.

                    Это как на Украине - Крым помойка,Донбасс отсталая часть ,а как пришлось делить так не отдам.
                    APASUS
  9. А. Привалов Сегодня, 18:00
    Ну, что сказать... Этого следовало ожидать. Приснопамятный Пакт, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940-м году... Во истину сказано: "Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина."
    А. Привалов
  10. Savin Сегодня, 19:38
    1. В плане происходящего, молдавская буржуазная "элита" практически ничем не отличается от российской - с единственным правда отличием - молдавская сливает страну в румынскую канализацию, а российская сольёт сразу в несколько разных - японскую, китайскую, амерскую, и.т.д.
    2. В массе своей, молдаване НЕ ХОТЯТ чтобы их страна стала румынской провинцией и уж точно НЕ ХОТЯТ стать новым-старым антироссийским пушечным мясом в назревающем большом региональном конфликте.
    3. Кремль проводит в Молдове бездарную, подлую и предательскую по отношению к дружественной России части молдавского населения политику, точно такую же, какую ранее проводил (и проводит сейчас) в(на) Украине. Уже сам факт безудержной, самоубийственной грызни двух молдавских, пророссийских партий, говорит о том, что путинский МИД Молдову уже давно сдал, сдал с потрохами.
    4. На этом сайте есть немало пока ещё сытых и весьма недальновидных людей, которые почему-то уверены что происходящее в б. совреспубликах их не касается и не коснётся. Это очень большое заблуждение и очень скоро они в этом убедятся.
    Savin
  11. Merin Сегодня, 20:35
    После того как отторгла приднестровье у Молдовы, неужели кто то серьезно думает что молдаване хотят сблизится с Россией? Хотя наверное, анекдоты про молдаван помогут.
    Merin
    1. Alber Сегодня, 21:17
      Цитата: Merin
      После того как отторгла приднестровье у Молдовы, неужели кто то серьезно думает что молдаване хотят сблизится с Россией? Хотя наверное, анекдоты про молдаван помогут.

      Чего ты грязь постоянно на Россию льешь? Только у одного племени черта поганая, постоянно обливать нашу Родину помоями и стравливать наши народы между собой...
      Сионофашист?
      Alber
  12. tihonmarine Сегодня, 21:55
    Сейчас есть две недружелюбных республики Румыния и Молдавия, объединятся станет одна, так что нечего переживать.
    tihonmarine
  13. rvlrvl Сегодня, 22:51
    Почему Российское руководство безразлично к молдавскому направлению? Такое чувство, что ничего не делается. Как думаете, что будет далее?
    rvlrvl
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