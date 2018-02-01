МИД РФ предупреждает об "охоте" на граждан России по всему миру

Количество таких случаев уже достигло четырёх десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии — Ю.А.Мартышева, в Канаде — Р.Ф.Мансурова, в Греции — А.В.Винника. С учётом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.

В министерстве иностранных дел России предупредили граждан о том, что велика опасность фактически оказаться в заложниках у представителей спецслужб иностранных государств. Речь идёт о многочисленных фактах, когда россияне становились жертвами произвола спецслужб целого ряда стран, в конечном итоге находящихся под колпаком у Соединённых Штатов Америки.МИД РФ отмечает, что ведомство прилагает все усилия для снятия градуса напряжённости с отношении с партнёрами из США, однако Вашингтон двигается в направлении продолжения конфронтации. Отмечается, что за россиянами, представляющими хоть какой-то интерес для американских спецслужб, ведётся самая настоящая охота чуть ли не по всему миру. Особые рекомендации касаются тех, у которых вполне могут быть реальные проблемы с американской фемидой.Из сообщения ведомства:МИД РФ советует обратить внимание на договоры с США о выдаче, которые публикуются на сайте Госдепартамента США в открытом доступе.