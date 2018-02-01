22:43 01 февраля

МИД РФ предупреждает об "охоте" на граждан России по всему миру

В министерстве иностранных дел России предупредили граждан о том, что велика опасность фактически оказаться в заложниках у представителей спецслужб иностранных государств. Речь идёт о многочисленных фактах, когда россияне становились жертвами произвола спецслужб целого ряда стран, в конечном итоге находящихся под колпаком у Соединённых Штатов Америки.

МИД РФ предупреждает об "охоте" на граждан России по всему миру


МИД РФ отмечает, что ведомство прилагает все усилия для снятия градуса напряжённости с отношении с партнёрами из США, однако Вашингтон двигается в направлении продолжения конфронтации. Отмечается, что за россиянами, представляющими хоть какой-то интерес для американских спецслужб, ведётся самая настоящая охота чуть ли не по всему миру. Особые рекомендации касаются тех, у которых вполне могут быть реальные проблемы с американской фемидой.


Из сообщения ведомства:
Количество таких случаев уже достигло четырёх десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии — Ю.А.Мартышева, в Канаде — Р.Ф.Мансурова, в Греции — А.В.Винника. С учётом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.


МИД РФ советует обратить внимание на договоры с США о выдаче, которые публикуются на сайте Госдепартамента США в открытом доступе.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 143

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  1. Pirogov Сегодня, 17:51
    А какой ответ будет ,снова озабоченные выступления Лаврова . Может пора уже начинать арестовывать и американцев?
    Pirogov
    1. allaykbar Сегодня, 17:53
      Может пора уже начинать арестовывать и американцев?


      а кто ж тогда украиной будет управлять?
      allaykbar
      1. Anarchist Сегодня, 17:55
        Цитата: Pirogov
        Может пора уже начинать арестовывать и американцев?

        Помнится мне, что в конце девяностых арестовывали одного шпиона... Арестовали, осудили на долгий срок, помиловали и отпустили!
        Anarchist
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:04
          Цитата: Anarchist
          Арестовали, осудили на долгий срок, помиловали и отпустили!

          а компенсацию за моральный ущерб не выплатили? am
          Angel_and_Demon
      2. словак Сегодня, 19:53
        Цитата: allaykbar
        Может пора уже начинать арестовывать и американцев?


        а кто ж тогда украиной будет управлять?

        Не трогать только Трампа!
        словак
      3. НЕКСУС Сегодня, 21:05
        Цитата: allaykbar
        а кто ж тогда украиной будет управлять?

        Для начала ,хотя бы особо шибко прытких в антироссийских деяниях украинцев начнем отлавливать и судить? К примеру тех,кто уже числится в розыске у прокуратуры РФ среди украинского зоопарка.
        НЕКСУС
    2. cniza Сегодня, 17:53
      Вопрос на каком основании ? все упирается в это.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 18:07
        Нужно не граждан других стран арестовывать, А инструмент использовать которые у нас есть. К примеру какие-нибудь американские финансовые сети. У нас много чего ихнего в России есть! Лишаться чего для них будет болезненно...
        Logall
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:09
          Цитата: Logall
          Лишаться чего для них будет болезненно...

          у наших нуворише там еще больше, так что не дадут, потому что знают - у полосатых не заржавеет
          Angel_and_Demon
          1. Esoteric Сегодня, 18:21
            Цитата: Angel_and_Demon
            у наших нуворише там еще больше, так что не дадут

            И не надо...Пусть знают в каком "чулке" деньги держать...
            Esoteric
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:24
              так они в полосатом чулке и держат, и от них и зависит будут ли применять какие то меры против полосатых, тем более их уже предупредили "Кремлевским списком"
              Angel_and_Demon
            2. Арберес Сегодня, 18:27
              Цитата: Esoteric
              Цитата: Angel_and_Demon
              у наших нуворише там еще больше, так что не дадут

              И не надо...Пусть знают в каком "чулке" деньги держать...


              Абсолютно с вами согласен. Деньги (если они даже наворованы потом и кровью) должны работать на нашу экономику! hi drinks
              Арберес
              1. 97110 Сегодня, 19:36
                Цитата: Арберес
                Деньги (если они даже наворованы потом и кровью) должны работать на нашу экономику!

                Вот они и пытаются с помощью этих, наворованных на родине, внедриться в их экономику и разворовать её дочиста!
                97110
        2. cniza Сегодня, 18:11
          Много чего можно сделать и нужно , но мы ( на форуме ) можем только охать и ахать.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 18:14
            Короче, я понял так, что нужно начинать с наших "мытарей"!
            Чтобы были твёрдые зубы, сначала нужно избавиться от молочных! А они мало того, что молочные, Но ещё и гнилые...
            Logall
            1. cniza Сегодня, 18:24
              Дай Бог , что бы были извлечены правильные уроки. good
              cniza
      2. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 19:14
        А что это за люди, у которых проблемы с американской Фемидой? Кто они?
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. 97110 Сегодня, 19:43
          Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
          А что это за люди, у которых проблемы с американской Фемидой? Кто они?

          Есть в русском народе народная мудрость: "от тюрьмы не зарекайся!" Или: "Был бы человек, а статья найдётся". Тем более,у них "фас" команда дадена! Вот у Вас ник представляет угрозу американской безопасности. Данные секретные, раскрытию не подлежат. Но Вам светит минимум 3 года американского расстрела!
          97110
      3. НЕКСУС Сегодня, 21:08
        Цитата: cniza
        Вопрос на каком основании ? все упирается в это.

        Вы же прекрасно понимаете,что матрассам основания не нужны...так как их спецслужбы работают по закону наших бандюков из 90-х,а мы все хотим по закону и тупо ждем этого же от США. Глупо?Я бы сказал даже смешно.
        Мы живем по закону,а матрассы по прецедентам этих законов. Улавливаете разницу?
        НЕКСУС
        1. cniza Сегодня, 21:11
          Нам бы такое законодательство для наших спец. служб , а пока их только по рукам бьют.
          cniza
      4. неглавный Сегодня, 22:08
        Цитата: cniza
        Вопрос на каком основании ? все упирается в это.

        Был бы человек, а статья найдётся! Вот так американцы и существуют!
        неглавный
    3. МИХАН Сегодня, 18:00
      Цитата: Pirogov
      А какой ответ будет ,снова озабоченные выступления Лаврова . Может пора уже начинать арестовывать и американцев?

      Большинству населения России это не грозит, а те кто бывает за границей в основном с автоматами прибывают или на истребителях и бомбардировщиках..
      Так что это заявление МИД РФ большинство воспримет как хе хе..
      МИХАН
      1. Burbon Сегодня, 18:35
        Цитата: МИХАН
        Большинству населения России это не грозит

        это только тебе Виталька не грозит....так как ты не представляешь вообще ни какой интерес.....а половине населения грозит и конкретно
        Burbon
        1. МИХАН Сегодня, 19:58
          Цитата: Burbon
          Цитата: МИХАН
          Большинству населения России это не грозит

          это только тебе Виталька не грозит....так как ты не представляешь вообще ни какой интерес.....а половине населения грозит и конкретно

          Ну тебе Бурбон точно грозит за незаконную охоту на рыбок за пределами России..
          Главное рядом с Макаревичем держись ,он отмажет..хе хе Дайвер ты "наш родимый" !!!!
          МИХАН
          1. Burbon Сегодня, 21:16
            Цитата: МИХАН
            Главное рядом с Макаревичем держись

            Понимаешь Виталька.....я с твоими корешами не вожусь feel ..и кстати больше дайвер, чем охотник.....с натяжкой был...вразумел?
            Burbon
            1. МИХАН Сегодня, 21:35
              Цитата: Burbon
              Цитата: МИХАН
              Главное рядом с Макаревичем держись

              Понимаешь Виталька.....я с твоими корешами не вожусь feel ..и кстати больше дайвер, чем охотник.....с натяжкой был...вразумел?

              Я вольт гер Бурбон..! wink
              Уже не охотник ? А я гринпис уже собрался писать ..Ты бурбон лучше за границу не выезжай пока, а то мало ли что (боевой дельфин может попасться и т.д.) Если денег много поделись с мужиками.. wink
              МИХАН
      2. 97110 Сегодня, 19:48
        Цитата: МИХАН
        Так что это заявление МИД РФ большинство воспримет как хе хе..

        Сколько там миллионов полоротых туристов в год в странах НАТО отдыхает? Турция, Греция, Италия, Испания, Франция? Что, все-все с калашниковыми? Или некоторые с семьями?
        97110
        1. МИХАН Сегодня, 20:04
          Цитата: 97110
          Цитата: МИХАН
          Так что это заявление МИД РФ большинство воспримет как хе хе..

          Сколько там миллионов полоротых туристов в год в странах НАТО отдыхает? Турция, Греция, Италия, Испания, Франция? Что, все-все с калашниковыми? Или некоторые с семьями?

          Москвичи по привычке..У них работа тяжелая и зарплата нищенская! laughing
          А еще эти списки санкционные.. ))) Будем выкупать их всей Россией и слать 100 руб на лечение у психологов ит.д. Не злите меня , я вас умоляю.. negative
          МИХАН
          1. 97110 Сегодня, 20:08
            Цитата: МИХАН
            Не злите меня , я вас умоляю..

            Больше не буду. Простите великодушно.
            97110
            1. МИХАН Сегодня, 20:44
              Цитата: 97110
              Цитата: МИХАН
              Не злите меня , я вас умоляю..

              Больше не буду. Простите великодушно.

              Да ладно, прощаю хе хе..Я сейчас уже не тот МИХАН, наказали меня жестко.. crying
              Так ,что можете пинать, даже толпой ...(я только охать буду и зубами скрипеть , сжимая шашку на боку..))))
              МИХАН
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:15
                Цитата: МИХАН
                Так ,что можете пинать, даже толпой ...

                ну зачем же так опускаться - надо сдачи давать, не мелочиться, можно прямо рублем, ну, или в крайнем случае, оглоблей laughing
                Angel_and_Demon
    4. Svarog Сегодня, 18:04
      Не ну не позор? Позорище!!! Государство вообще не заботится о своих гражданах, только налоги стрижет, как с баранов.. да озабоченности высказывает. А почему так же не крадут американских граждан? Вот начнут симметрично отвечать, тогда и американцы успокоятся..
      Svarog
      1. viktor. Сегодня, 18:15
        Да прямо завтра с трапа самолёта и ЭТАПОМ В СИБИРЬ. laughing laughing drinks
        viktor.
      2. Вас Влад Сегодня, 18:49
        Цитата: Svarog
        А почему так же не крадут американских граждан?
        Как вы в реальности это видите ,а не в ваших влажных фантазиях?Расскажите,поделитесь вашими мудрыми мыслями!
        Цитата: Svarog
        Svarog

        Цитата: Svarog
        Не ну не позор? Позорище!!! Государство вообще не заботится о своих гражданах, только налоги стрижет, как с баранов.. да озабоченности высказывает.

        Много пафоса у вас yes
        Вас Влад
      3. влад66 Сегодня, 18:53
        Цитата: Svarog
        Не ну не позор? Позорище!!! Государство вообще не заботится о своих гражданах, только налоги стрижет, как с баранов.. да озабоченности высказывает

        Лозунги,лозунги,лозунги laughing
        Цитата: Svarog
        . А почему так же не крадут американских граждан? Вот начнут симметрично отвечать, тогда и американцы успокоятся.

        Начинайте охоту. yes bully
        влад66
        1. Вас Влад Сегодня, 18:59
          Цитата: влад66
          Лозунги,лозунги,лозунги

          Этот индивидуум каждые две минуты строчит по комментарию,завидная производительность feel
          Вас Влад
          1. влад66 Сегодня, 19:01
            Цитата: Вас Влад
            завидная производительность

            Так выборы Владислав,выборы. hi drinks
            влад66
            1. Вас Влад Сегодня, 19:22
              Цитата: влад66
              Так выборы Владислав,выборы.

              Не нравится мне всё это hi Бывали такие случаи когда утопающие люди чтобы вынырнуть на поверхность хватались за других и топили,их желание можно понять, но не в том случае если за тебя!Так вот, они(Г) топят Россию что бы нырнуть во власть.
              Вас Влад
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 21:17
            Цитата: Вас Влад
            Этот индивидуум каждые две минуты строчит по комментарию,завидная производительность

            так он не читатель - он писатель good
            Angel_and_Demon
            1. Вас Влад Сегодня, 21:20
              Цитата: Angel_and_Demon
              так он не читатель - он писатель

              Ага, в жанре фантастика good
              Вас Влад
      4. KaPToC Сегодня, 20:09
        Цитата: Svarog
        Государство вообще не заботится о своих гражданах

        А что потеряли эти "граждане" на территории враждебного государства? /Это жешь не спроста.
        KaPToC
    5. сибиралт Сегодня, 18:06
      Американцы охотятся за россиянами. Да они свою экономику начали с торговли скальпами индейцев.Что изменилось - то? belay
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:11
        Цитата: сибиралт
        Что изменилось - то?

        сейчас гуманизм - торгуют целиком
        Angel_and_Demon
      2. Голован Джек Сегодня, 18:19
        Цитата: сибиралт
        они свою экономику начали с торговли скальпами индейцев

        И кому ж они те скальпы впаривали, интересно было бы узнать recourse
        Голован Джек
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:25
          Цитата: Голован Джек
          И кому ж они те скальпы впаривали

          другим индейцам
          Angel_and_Demon
        2. 97110 Сегодня, 19:53
          Цитата: Голован Джек
          И кому ж они те скальпы впаривали, интересно было бы узнать

          Начальству. Оно денежку платило...от лица егонного величия.
          97110
    6. БВС Сегодня, 18:38
      Мне кажется что американцы, имеющие проблемы с российской фемидой, просто не едут в Россию и странны-сателлиты. И все.
      БВС
  2. Сержант71 Сегодня, 17:51
    В 99% случаев, это граждане, которые где-то нашкодили и их есть чем "зацепить". Это логично и закономерно.
    Сержант71
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:05
      Вы проверяли, или же вам лично докладывали? Откуда такие цифры, не поделитесь источником? ??
      Геркулесыч
    2. Svarog Сегодня, 18:06
      Цитата: Сержант71
      В 99% случаев, это граждане, которые где-то нашкодили и их есть чем "зацепить". Это логично и закономерно.

      Даже если и так... Это граждане России, а не америки, а потому, государство обязано оградить их от произвола других стран.
      Svarog
      1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 19:42
        А если у этих граждан гонору выше головы, знают что нашкодили и все равно лезут туда, где их могут арестовать. Сидел бы дома тот же Бут, нет ему на южном солнышке погреться захотелось. Вот и отгреб по полной.
        Viktor.N.Aleksandrov.
        1. Svarog Сегодня, 19:44
          Цитата: Viktor.N.Aleksandrov.
          А если у этих граждан гонору выше головы, знают что нашкодили и все равно лезут туда, где их могут арестовать. Сидел бы дома тот же Бут, нет ему на южном солнышке погреться захотелось. Вот и отгреб по полной.

          Вы много знаете о Буте?)) Если бы знали, то не писали бы такую ерунду про него..
          Svarog
          1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 20:48
            А что Бут не знал, что на него объявили охоту" Знал. Так какого же черта его понесло в Таиланд?
            Viktor.N.Aleksandrov.
        2. Svarog Сегодня, 21:21
          Цитата: Viktor.N.Aleksandrov.
          А если у этих граждан гонору выше головы, знают что нашкодили и все равно лезут туда, где их могут арестовать.

          ТО есть вы принимаете законы США и готовы по ним жить?))Вы гражданин какой страны?
          Svarog
          1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 21:35
            Я гражданин России, а к тем, кто шляется за рубеж не по государевой надобности, отношусь с большим подозрением - где родился, там и пригодился!
            Viktor.N.Aleksandrov.
      2. Вас Влад Сегодня, 19:47
        Цитата: Svarog
        государство обязано оградить их от произвола других стран.

        Оно честно за ранее предупредило yes А как вы видите решение данной проблемы?Без лозунгов и пафоса!Конкретные действия?
        Вас Влад
        1. Svarog Сегодня, 19:50
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Svarog
          государство обязано оградить их от произвола других стран.

          Оно честно за ранее предупредило yes А как вы видите решение данной проблемы?Без лозунгов и пафоса,конкретно действия!

          Ну да, завтра нас всех честно предупредят, что союзники американце, тоже решили воспользоваться данной практикой и за границу вообще ездить ниизззяя.. Как по вашему, почему появилось государство? Зачем?
          Svarog
          1. Вас Влад Сегодня, 19:55
            Я не понял belay Это не вы там в верху ветки искрились идеями и учением нашего государства как надо защищать своих граждан за рубежом? what
            Цитата: Svarog
            Ну да, завтра нас всех честно предупредят, что союзники американце, тоже решили воспользоваться данной практикой и за границу вообще ездить ниизззяя.. Как по вашему, почему появилось государство? Зачем?

            Это не о том вы noЯ спрашиваю ещё раз,кроме лозунгов laughing будут дельные предложения(мысли) как вы видите решение данной проблемы?
            Вас Влад
            1. Svarog Сегодня, 20:00
              Цитата: Вас Влад
              Я не понял belay Это не вы там в верху ветки искрились идеями и учением нашего государства как надо защищать своих граждан за рубежом? what
              Цитата: Svarog
              Ну да, завтра нас всех честно предупредят, что союзники американце, тоже решили воспользоваться данной практикой и за границу вообще ездить ниизззяя.. Как по вашему, почему появилось государство? Зачем?

              Это не о том вы no

              Вы действительно на столько глуп или притворяетесь. Я у вас спросил, какая основная функция гос-ва? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то общаться с вами не о чем. А если ответ вам известен, то вы не можете отрицать того факта, что гос-во не исполняет своих функций в данном случае..
              Svarog
              1. Вас Влад Сегодня, 20:03
                Цитата: Svarog
                Вы действительно на столько глуп или притворяетесь.

                Наверно я действительно глуп what если пытаюсь добиться от вас конкретного ответа!
                Вас Влад
                1. Svarog Сегодня, 20:05
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: Svarog
                  Вы действительно на столько глуп или притворяетесь.

                  Наверно я действительно глуп what если пытаюсь добиться от вас конкретного ответа!

                  хахах, ну хоть веселите.. и на том спасибо! Я то думал,что я от вас ответа добиваюсь..
                  Svarog
                  1. Вас Влад Сегодня, 20:09
                    Ну ладно, давайте поиграем в вашу игру!Да основная функция государства защита своих граждан!Вы это хотели услышать?
                    Вас Влад
                    1. Svarog Сегодня, 20:13
                      Цитата: Вас Влад
                      Ну ладно, давайте поиграем в вашу игру!Да основная функция государства защита своих граждан!Вы это хотели услышать?

                      Ну я в игры не играю, на мой взгляд, это серьезно и даже очень.. А так приятно удивлен, что вы объективно себя оцениваете.. Готов ответить на ваш вопросы, если они у вас остались..
                      Svarog
                      1. Вас Влад Сегодня, 20:19
                        Цитата: Svarog
                        Ну я в игры не играю,

                        Почему же laughing это в данный момент ваша игра,уход от ответа!Всё остальное мишура...
                        Вас Влад
                      2. Вас Влад Сегодня, 20:31
                        Цитата: Svarog
                        Готов ответить на ваш вопросы, если они у вас остались..

                        Я всё же попробую what Последний раз!Конкретно, какие шаги по вашему мнению Россия должна делать чтобы защитить своих граждан за рубежом?
                        Вас Влад
                2. Стропорез Сегодня, 20:06
                  Цитата: Вас Влад
                  Наверно я действительно глуп

                  Признание собственных ошибок вызывает у меня только уважение к оппоненту. yes
                  Учиться, учиться и учиться , вот так коллега bully
                  Стропорез
                  1. Вас Влад Сегодня, 20:24
                    Цитата: Стропорез
                    Учиться, учиться и учиться , вот так коллега

                    И чему вы научились узнав о гигантских неправедных доходах капиталиста Грудинина? crying
                    Вас Влад
                    1. Стропорез Сегодня, 20:29
                      Цитата: Вас Влад
                      И чему вы научились узнав о гигантских неправедных доходах капиталиста Грудинина?

                      Шо ж твориццо то? Паша Грудинин страну ограбил!
                      Недимон вам навстречу, а ещё керимка и усманов, кста, он узбек ,не корёжет нет, но в вашем путинском форбсе лидер.
                      голосуем за команду путина.
                      Стропорез
                      1. Вас Влад Сегодня, 20:33
                        Цитата: Стропорез
                        Шо ж твориццо то? Паша Грудинин страну ограбил!

                        Понятно,садитесь ,два hi
                        Вас Влад
    3. Esoteric Сегодня, 18:25
      Цитата: Сержант71
      В 99% случаев, это граждане, которые где-то нашкодили и их есть чем "зацепить".

      Мы здесь в России все (99%) "нашкодили" белым и пушистым американцам только тем, что занимаем 1/7 часть суши, живём здесь с медведями и балалайками и не становимся на колени...
      soldier
      Esoteric
    4. ГУМАНОИД Сегодня, 18:32
      В 99% случаев, это граждане, которые где-то нашкодили и их есть чем "зацепить". Это логично и закономерно.
      вообще то ,для этого есть другие инструменты,Интерпол,межправительственные соглашения и т.д. А так ,чистой воды пиратство
      ГУМАНОИД
      1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 19:45
        В том то и дело, что задерживают именно там, где у США существуют все это договоры. Выдают то как правило по решению суда или другого компетентного в этой стране органа.
        Viktor.N.Aleksandrov.
  3. БрОВР Сегодня, 17:52
    Она и не прекращалась,охота эта.Все,кому надо это знать в силу разных причин и обстоятельств,скажем так,это знают,и,если выезжают за рубеж,то готовы уже ко всему...
    БрОВР
  4. Denis Obukhov Сегодня, 17:59
    А разве Россия не является гарантом защиты и безопасности своих граждан? А как же насчёт того что "Русские своих не бросают"?
    Denis Obukhov
    1. Лесс Сегодня, 18:13
      Разве речь идёт о том, что кого-то бросят? Делают что могут.
      Лесс
      1. Svarog Сегодня, 18:16
        Цитата: Лесс
        Разве речь идёт о том, что кого-то бросят? Делают что могут.

        Так может мы и налоги будем платить, кто сколько может?
        Svarog
        1. Лесс Сегодня, 18:28
          А налоги наверное сейчас непосильные? Прям три шкуры дерут?
          Лесс
          1. Svarog Сегодня, 18:35
            Цитата: Лесс
            А налоги наверное сейчас непосильные? Прям три шкуры дерут?

            Да если учесть, что и ЗП не высокие. А прибавьте сюда бензин,ЖКХ,проценты по кредитам.. И они становятся не посильными. Ну и вообще если следовать вашей логике, то коли налоги не большие, то заработанные деньги можно всем раздавать направо и на лево. Вы кому то просто так деньги отдаете?
            Svarog
            1. Лесс Сегодня, 18:54
              Цитата: Svarog
              Да если учесть, что и ЗП не высокие. А прибавьте сюда бензин,ЖКХ,проценты по кредитам.

              И с не высокими ЗП, с непосильными ценами на бензин (не царское дело на общественном транспорте ездить? ), с непосильными тарифами на ЖКХ и грабительскими % по ипотеке вас волнует, что на вас будут охотиться за границей?
              И бензин и ЖКХ и банки - сейчас всё частное, прибыль идёт частникам, государство имеет только налоги а требую с него как будто вся прибыль идёт в казну.
              Лесс
              1. Svarog Сегодня, 19:39
                Цитата: Лесс
                И бензин и ЖКХ и банки - сейчас всё частное, прибыль идёт частникам, государство имеет только налоги а требую с него как будто вся прибыль идёт в казну.

                Какая по вашему основная функция государства? Вообще зачем оно нужно? Вы не задумывались? Почему появилось государство? Ответ простой, государство нужно для защиты своих граждан, а граждане платят за это налоги, ну это очень упрощено.. Так вот, в данном случае, государство, не выполняет своих функций. Наше государство очень не справедливо устроено, так еще и из вне нам ограничения ставят. Вот вы платите всю жизнь налоги, а до пенсии ведь многие не доживают. По сути, ваше накопления пенсионные, должны остаться внукам или детям, а ведь нет, в случае, если чел-к до пенсии не дожил, его накопление благополучно изымаются в пользу государства.. И много чего еще у нас с ног на голову..
                Svarog
                1. Лесс Сегодня, 20:10
                  [quote=Svarog] Вот вы платите всю жизнь налоги, а до пенсии ведь многие не доживают. По сути, ваше накопления пенсионные, должны остаться внукам или детям, а ведь нет, в случае, если чел-к до пенсии не дожил, его накопление благополучно изымаются в пользу государства..[/quote]
                  Как у вас я не знаю, но когда я выбирал пенсионный фонд в договоре прописывалось кому отойдут мои накопления в случае если я вдруг [/quote]до пенсии не дожил[/quote]
                  Далее
                  [quote=Svarog]Наше государство очень не справедливо устроено[/quote]
                  Однажды народу уже запудрили мозги о том что плохо живём и никто не пикнул когда разрушили то государство. И народ оказался ... сами знаете где. 20 лет выгребаем, дольше даже. Счас вот опять начинается - плохо живём, несправедливое государство... Скучно стало? Давайте опять всё порушим и ещё полвека выгребать будем.
                  Лесс
                  1. Svarog Сегодня, 20:23
                    Цитата: Лесс
                    Как у вас я не знаю, но когда я выбирал пенсионный фонд в договоре прописывалось кому отойдут мои накопления в случае если я вдруг [

                    В этом вопросе у всех одинаково, я пришел в Сбербанк, открыть счет, мне предложили перевести мои накопления пенсионные в сбербанк, я так и сделал, на вопрос, могу ли я ими воспользоваться до пенсии получил ответ, что нет, на вопрос, если я не доживу до пенсии, куда денутся мои накопления, получил ответ- государству.

                    Цитата: Лесс
                    Однажды народу уже запудрили мозги о том что плохо живём и никто не пикнул когда разрушили то государство. И народ оказался ... сами знаете где. 20 лет выгребаем, дольше даже. Счас вот опять начинается - плохо живём, несправедливое государство... Скучно стало? Давайте опять всё порушим и ещё полвека выгребать будем.

                    Есть правда в ваших словах, но если сидеть на попе ровно и кричать, что "прорыв" все у нас здорово и классно, то лучше точно не будет. Нужно прямо говорить о проблемах и только в этом случае, есть шанс, что вас услышат. Правда при нынешней власти точно не услышат. Путина все устраивает и он неоднократно об этом заявлял. Так что, революции не нужны - согласен. Но в рамках закона, критика власти просто не обходима. А в идеале, власть нужно менять, ну заелись люди.. уже очевидных веще не хотят замечать..
                    Svarog
                2. Б.Т.В. Сегодня, 20:50
                  Цитата: Svarog
                  По сути, ваше накопления пенсионные, должны остаться внукам или детям, а ведь нет, в случае, если чел-к до пенсии не дожил, его накопление благополучно изымаются в пользу государства..


                  Накопительная часть пенсии наследуется. Базовая и страховая часть- нет.
                  Б.Т.В.
            2. KaPToC Сегодня, 20:13
              Цитата: Svarog
              А прибавьте сюда бензин,ЖКХ,проценты по кредитам.. И они становятся не посильными.

              те, для кого это все "непосильно" - сидят дома и ни по каким америкам не разъезжают.
              KaPToC
        2. vovanpain Сегодня, 19:44
          Цитата: Svarog
          Так может мы и налоги будем платить, кто сколько может?

          Если работаете по найму на предприятии с "белой" зарплатой,отдадите 13%,бухгалтерия сама вычтет,если частный предприниматель,простите не в курсах,врать не буду.
          Цитата: Svarog
          А прибавьте сюда бензин

          Нет машины,нет бензина laughing
          Цитата: Svarog
          ,ЖКХ

          6500 трешка в Рыбинске и то сейчас зима отопление знаете ли.
          Цитата: Svarog
          проценты по кредитам

          Вы брали кредит сами наверное и договор сами подписывали,а не под дулом автомата,так какие претензии? request
          vovanpain
    2. 97110 Сегодня, 20:00
      Цитата: Denis Obukhov
      А как же насчёт того что "Русские своих не бросают"?

      А про это песня есть. Патриотическая. Там таковы слова:
      "Советское правительство послало документ
      И навело ракеты на балбеса.
      А ботику построен был огромный монумент,
      Которым и гордится вся Одесса.

      Ничего более в народной памяти на эту тему не сохранилось. Ерошенко и Бут сидят, как миленькие...
      97110
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:03
    Пока будет довлеть концепция что весь мир нам "партнеры " , положительной реакции властей мы не дождемся! Положительная реакция, этот когда мы положим на вой сша и Европы, и за каждого арестованного Россиянина будем арестовать и сажать минимум ТРОИХ американцев или европоидов -в зависимости от того, кто перегнет палку в отношении наших граждан!
    Геркулесыч
    1. dauria Сегодня, 18:21
      и за каждого арестованного Россиянина будем арестовать и сажать минимум ТРОИХ американцев


      Им достаточно арестовать один счёт- и мы отпустим ТРОИХ американцев и наплюём на пятьдесят русских.
      А вообще - раз война, нефиг за линию фронта без приказа соваться. wink
      dauria
      1. Svarog Сегодня, 18:31
        Цитата: dauria
        А вообще - раз война, нефиг за линию фронта без приказа соваться.

        Этот принцип бы действовал, если бы и американцы боялись за линию фронта переходить, а так получается что мы уже войну проиграли..
        Svarog
        1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 19:49
          Так америкосы и не лезут. А как нашкодили, сразу деру.
          Viktor.N.Aleksandrov.
    2. rocket757 Сегодня, 19:06
      Пока будем считать, что "наша" власть нам партнёры??? так наверно честнее будет.
      Большие сомнения, что обнаглевшие, "разжиревшие" за наш труд околоверхние деятели будут "страдать" за и не их совсем людей??? И они хотя остаться на верху опять и снова.
      Гадство какое то, меняем одних захребетников на таких же, тех же! Условно говоря, своими же руками можем подписать стране "смертный" приговор!
      rocket757
  6. samarin1969 Сегодня, 18:34
    А нечего шастать по заграницам... wink
    samarin1969
    1. мыслитель Сегодня, 20:05
      Я тут посмотрел, и аж растерялся от таких цифирь yes
      Выездной туристический поток из РФ вырос в 2017 году почти на двадцать процентов по сравнению с показателем 2016-го и составил 38 миллионов поездок. Самыми популярными направлениями были Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Индия, Израиль и Доминиканская Республика.
      http://hitplaneta.ru/?p=25367
      мыслитель
      1. Сомневающийся Сегодня, 22:25
        Это путинские патриоты туда-юда мотаются))


        Количество внутренних туристов примерно в 2,5 раза больше, чем выездных, отмечает Горин: только у 10% россиян есть загранпаспорт...
        Сомневающийся
  7. БВС Сегодня, 18:35
    Автор реалистичен - "Особые рекомендации касаются тех, у которых вполне могут быть реальные проблемы с американской фемидой.". А далее и обсуждать ничего не нужно.
    БВС
  8. APASUS Сегодня, 18:47
    Странное немного заявление,в советские времена именно государство отслеживало людей способных заинтересовать спецслужбы "дружественных" государств,носителей технологических секретов,носителей гостайны ,а сейчас предложение звучит как : Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
    APASUS
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 19:52
      Ну как, попробуй не выпусти такого, сразу вой "ущемляют права человека!" У нас туда лезут наши же "бизнесмены", сенаторы, их детишки, "компьютерные гении" и т.д.
      Viktor.N.Aleksandrov.
  9. Proton Сегодня, 18:48
    А надо десятка полтора мериканцев схватить,привезти к нам,а про доказательства(наркоа,террор ,махинации)если спросят,то мы конееешн есть,только мы вам их не покажем,они секретные laughing
    Proton
  10. профессор Сегодня, 19:06
    В министерстве иностранных дел России предупредили граждан о том, что велика опасность фактически оказаться в заложниках у представителей спецслужб иностранных государств.

    Так и есть. Враг не дремлет. Россиянам за границей нужно ходить только по трое и под присмотром куратора. А вообще не фиг по заграницам шастать. Дома сидите. Всё как при совке. wassat
    профессор
    1. влад66 Сегодня, 19:11
      Цитата: профессор
      А вообще не фиг по заграницам шастать. Дома сидите

      Прежде всего думать надо головой.Ваши кураторы в америках тоже кстати предупреждают своих.куда ездить не рекомендуется и у вас Олег так же,так что хиханьки с хаханьками не уместны. hi
      влад66
    2. Олежек Сегодня, 19:58
      Так и есть. Враг не дремлет. Россиянам за границей нужно ходить только по трое и под присмотром куратора. А вообще не фиг по заграницам шастать. Дома сидите. Всё как при совке


      'Арабских террористов на самом деле никогда не существовало.
      Это чистой воды фейк и креатура израильских спецслужб
      созданая с целью сплочение общества в условиях кризиса...
      Олежек
    3. APASUS Сегодня, 19:59
      Цитата: профессор
      Так и есть. Враг не дремлет. Россиянам за границей нужно ходить только по трое и под присмотром куратора. А вообще не фиг по заграницам шастать. Дома сидите. Всё как при совке.

      Сказал человек из страны где даже на пляж идут с автоматом tongue
      APASUS
      1. профессор Сегодня, 20:02
        Цитата: APASUS
        Сказал человек из страны где даже на пляж идут с автоматом

        Был в канун Нового года в Москве. Там на входе в метро мужичек проверят "подозрительные" сумки. Чего так?
        Вчера вернулся из Мадрида. Никто не проверяет сумки на входе в метро. fellow
        профессор
        1. APASUS Сегодня, 20:04
          Цитата: профессор
          Цитата: APASUS
          Сказал человек из страны где даже на пляж идут с автоматом

          Был в канун Нового года в Москве. Там на входе в метро мужичек проверят "подозрительные" сумки. Чего так?
          Вчера вернулся из Мадрида. Никто не проверяет сумки на входе в метро. fellow

          Был в Хельсинки недавно и сумки не проверяли,мне застрелиться?
          APASUS
          1. профессор Сегодня, 20:12
            Цитата: APASUS
            Был в Хельсинки недавно и сумки не проверяли,мне застрелиться?

            Стреляться не надо. Просто перед тем как смотреть на автоматы на нашем пляже посмотрите, что у вас там происходит. hi
            профессор
            1. APASUS Сегодня, 20:21
              Цитата: профессор
              Просто перед тем как смотреть на автоматы на нашем пляже посмотрите, что у вас там происходит.

              Мы боремся с ИГИЛ и прочими ,что такого удивительного в досмотре на входе в метро ? Степень опасности теракта в каждой стране своя.
              В Зальцбурге пешие патрули с автоматами прямо на жд вокзале и это считается нормой,сейчас нормой ,лет 5 назад это было бы во всех новостях
              APASUS
              1. профессор Сегодня, 22:10
                Цитата: APASUS
                Мы боремся с ИГИЛ и прочими ,что такого удивительного в досмотре на входе в метро ? Степень опасности теракта в каждой стране своя.

                Мы боремся с ИГИЛ и прочими ,что такого удивительного на пляже с автоматом? Степень опасности теракта в каждой стране своя. wink
                профессор
        2. KaPToC Сегодня, 20:17
          Цитата: профессор
          Был в канун Нового года в Москве. Там на входе в метро мужичек проверят "подозрительные" сумки. Чего так?

          Цитата: профессор
          Вчера вернулся из Мадрида. Никто не проверяет сумки на входе в метро.

          Просто вас в Мадриде не сочли подозрительным а в России сочли
          KaPToC
  11. Shahno Сегодня, 19:51
    Да. Довели вас до паранойи. Не плохо.
    Shahno
    1. влад66 Сегодня, 20:06
      Цитата: Shahno
      Да. Довели вас до паранойи. Не плохо.

      Ай я яй мне вас жаль однако,не предупреждают вас бедолаг в вашем царстве государстве,не рекомендуется вам Shahno в ту или иную страну ездить,украсть могут,прибить могут,да и надо бы таких параноиков.Вот тогда и не плохо будет. laughing
      влад66
    2. Олежек Сегодня, 20:08
      Да. Довели вас до паранойи. Не плохо


      В смысле? Факты похищения российских граждан американцами место имели неоднократно.
      При чём тут паранойя?
      Олежек
      1. влад66 Сегодня, 20:25
        Цитата: Олежек

        При чём тут паранойя?

        Да лишь бы брякнуть чего,да серость свою показать. request
        влад66
  12. Олежек Сегодня, 19:59
    Что-то поздно стали предупреждать...
    Имеет место уже давно. request
    Олежек
  13. Svarog Сегодня, 20:28
    Вас Влад,
    Напомните вопрос от которого я ушел?))
    Svarog
  14. Сомневающийся Сегодня, 20:33
    По-моему на россиян охотятся российские власти request

    Свыше 1000 человек были задержаны на протестных акциях "Требуем ответов", которые 12 июня прошли по всей России. Наиболее массовыми были несогласованные акции в Москве и Петербурге, где организаторы отказались соглашаться на предложенные властями площадки
    Сомневающийся
  15. Svarog Сегодня, 20:33
    Вас Влад,
    Вы к тому же очень не внимательный, я еще в самом начале, высказал мнение, какие шаги в этом случае, должно предпринять государство. Но для Вас повторю еще раз- симметричные.
    Svarog
    1. Вас Влад Сегодня, 21:01
      Цитата: Svarog
      Но для Вас повторю еще раз- симметричные.

      Есть такой термин, международная юрисдикция yes ,так вот у США она есть по отношению к своим странам сателлитам,а у нас нет requestТо есть США действуют в рамке законна!А вы значит предлагаете беззаконные похищения граждан других государств!Ну умник laughing этим вы добьетесь что в мире Россию признают как террористическое государство,со всеми последствиям!О коих вы потом будете слёзно упрекать государство yes
      Вас Влад
      1. Svarog Сегодня, 21:10
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Svarog
        Но для Вас повторю еще раз- симметричные.

        Есть такой термин, международная юрисдикция yes ,так вот у США она есть по отношению к своим странам сателлитам,а у нас нет requestТо есть США действуют в рамке законна!А вы значит предлагаете беззаконные похищения граждан других государств!Ну умник laughing этим вы добьетесь что в мире Россию признают как террористическое государство,со всеми последствиям!О коих вы потом будете слёзно упрекать государство yes

        США плевали на весь мир и законы, что неоднократно показывали и показывают, они руководствуются собственными законами, которые транслируют на весь мир. Так что мешает нам, принять закон, согласно которому, похищение гражданина России, влечет за собой право на ответные действия, в любой точке мира?
        Svarog
        1. Вас Влад Сегодня, 21:17
          Цитата: Svarog
          США плевали на весь мир и законы, что неоднократно показывали и показывают, они руководствуются собственными законами, которые транслируют на весь мир.

          Да, имеют право yes
          Цитата: Svarog
          Так что мешает нам, принять закон, согласно которому, похищение гражданина России, влечет за собой право на ответные действия, в любой точке мира?

          Вы наверно плохо понимаете что читаете?В верху я вам всё написал,что нам мешает.Мы станем террористическим государством и железный занавес нам покажется цветочками!Для справки, с таким государством не кто не захочет иметь какие либо дела.
          Вас Влад
          1. Svarog Сегодня, 21:29
            Цитата: Вас Влад
            Вы наверно плохо понимаете что читаете?В верху я вам всё написал,что нам мешает.Мы станем террористическим государством и железный занавес нам покажется цветочками!Для справки, с таким государством не кто не захочет иметь какие либо дела.

            Я даже не знаю, что это у вас наивность или.. Вот вы американцев то боитесь.. Какое террористическое гос-во, какой занавес. 1\7 часть суши, мы полностью самодостаточны. .если бы америка могла все это организовать, уже давно бы сделала.. Знаете,самое страшное, ни когда человек , а когда он инициативный . Вы уж простите, но сложно с вами, толи молод вы еще, толи еще что то.. Удачи))
            Svarog
            1. Вас Влад Сегодня, 21:45
              Цитата: Svarog
              Вот вы американцев то боитесь.. Какое террористическое гос-во, какой занавес. 1\7 часть суши, мы полностью самодостаточны.

              Я не боюсь no Я думаю что каждый должен заниматься тем в чём понимает и разбирается,в МИДЕ понимают и разбираются yes А вы так погулять вышли!Микроскопом гвозди заколачиваете.
              Цитата: Svarog
              Вы уж простите, но сложно с вами, толи молод вы еще, толи еще что то.. Удачи))

              До встречи и вам не хворать hi Сложный я для вас человек laughing
              Вас Влад
              1. Svarog Сегодня, 21:53
                Цитата: Вас Влад
                Я не боюсь Я думаю что каждый должен заниматься тем в чём понимает и разбирается,в МИДЕ понимают и разбираются А вы так погулять вышли!Микроскопом гвозди заколачиваете.

                Блин, ну вы провокатор.. не могу прям не ответить.. В МИДе понимают говорите, разбираются.. Как вы считаете, Козырев разбирался? А Шеворнадзе? А кто по вашему из них лучше разбирался?
                Svarog
                1. Вас Влад Сегодня, 22:00
                  Цитата: Svarog
                  Как вы считаете, Козырев разбирался? А Шеворнадзе? А кто по вашему из них лучше разбирался?

                  Лавров, ха, ха laughing
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 22:19
                    Цитата: Вас Влад
                    я юрисдикция ,так вот у США она есть по отношению к своим странам сателлитам,а у нас нет

                    Видимо вы поняли к чему я.. Ну а теперь дальше.. А Лавров кому подчиняется? И чью линию проводит? Правильно президента.. А президент у нас очень зависим от своего окружения миллиардеров и конечно им не выгодно идти на обострения с США. Только по этой причине, до сих пор не приняли закон, о котором я выше говорил. Вот увидите, его примут, если США начнут арестовывать собственность и недвижимость нашей элиты. По этому все просто и очевидно, просто сцут.. Но когда их прижмут, то закон примут.
                    Svarog
  16. Стропорез Сегодня, 20:43
    Вас Влад,Вас Влад,
    Во как wassat Вы пережёвываете старые "калоши", надеюсь , то , что вам прислали на прошлой неделе, вы уже съели?! Умерьте аппетит ,вам путин пришлёт ,новых , красивых,нано-"калош", от вашего друга чубайса.
    Стропорез
    1. Вас Влад Сегодня, 21:03
      Цитата: Стропорез
      вашего друга чубайса.

      Ну чубайсик скорее ваш дружбан!Только вот беда, вы даже об этом не догадываетесь hi
      Вас Влад
      1. Стропорез Сегодня, 21:28
        Цитата: Вас Влад
        Ну чубайсик скорее ваш дружбан!Только вот беда, вы даже об этом не догадываетесь

        не-не , это путинский, а соответственно и ваш yes
        Стропорез
        1. Голован Джек Сегодня, 21:31
          Стропорез, веселиться Вам осталось всего 45 дней,
          Цитата: Стропорез
          ... соответственно...

          ... постарайтесь не сгореть на работе и... не спиться.
          И то, и то вредно для Вашего здоровья yes
          Голован Джек
          1. Стропорез Сегодня, 21:49
            Цитата: Голован Джек
            веселиться Вам осталось всего 45 дней,

            Опять ты? По православию , вам-чертям ,должно быть меньше bully
            Цитата: Голован Джек
            И то, и то вредно для Вашего здоровья

            Жить вообще вредно. Вижу Головану делать совсем не хрена?статьи почитай yes а то шаришьсся не с теми и не тему, интеллектуал "бабушкин". laughing
            Стропорез
            1. Голован Джек Сегодня, 22:38
              Цитата: Стропорез
              Вижу Головану делать совсем не хрена?

              Ближайшие полчаса - именно так yes
              Цитата: Стропорез
              статьи почитай

              Жвачка, в основном negative
              Цитата: Стропорез
              шаришьсся не с теми и не тему

              Ну, почему же... Вам вот настроение поднимаю, о здоровье Вашем драгоценном забочусь.
              Горите ведь на работе, пальцы стерли поди уже напрочь request
              Голован Джек
        2. Вас Влад Сегодня, 21:32
          Цитата: Стропорез
          не-не , это путинский, а соответственно и ваш

          Вы путаете,он госдеповский вместе с вами страну нашу разрушал,а теперь хочет вместе с грудининым процесс довершить!Ваш кпрф под госдепом ходит,ага wink
          Вас Влад
          1. Стропорез Сегодня, 21:38
            Цитата: Вас Влад
            Вы путаете,он госдеповский вместе с вами страну нашу разрушал,а теперь хочет вместе с грудининым процесс довершить!Ваш кпрф под госдепом ходит,ага
            хто, путин-чубайчонок?Вы хоть прессу мировую читайте yes
            В общем спи "родной" делай "ку" и радуйся , что водку делают из газа)))))))))))
            Стропорез
  17. Ураган70 Сегодня, 21:04
    Цитата: Pirogov
    А какой ответ будет ,снова озабоченные выступления Лаврова . Может пора уже начинать арестовывать и американцев?

    Медведев подал запрос в МВД, ФСБ и Центробанк, ищет тайные вклады, чтобы "...начинать арестовывать и американцев..."
    Это я тешу ваше воображение, ибо прочитав ваш коммент, улыбнуло... Потошнило и опять улыбнуло...
    Не надоело одно и то же?
    Любой в нашей стране знает/понимает/согласен- ПОРА!!!!!!!!! Как это сделать в нашей ситуёвине? Ваши предложения? Ругали Михана за лозунги, а тут нескончаемые, бестолковые, никчёмные, ничего не выражающие комменты типа вашего- "Может пора уже..."
    Кстати, надо подсказать админомодераторам, чтобы отдельно сделали рубрику:
    "Может пора уже...!?'".
    Идею дарю любому бесплатно.
    Ураган70
  18. Suhow Сегодня, 21:10
    при продалжающемся и усиливающемся давлении "ПАРТНЕРОВ" на РФ -меня удивило бы отсутствие такого шага....
    Suhow
  19. Прутков Сегодня, 21:31
    Все останется на уровне озабоченности. Вот если создать список стран, где были случаи похищения россиян и передачи в США. При выезде в эти страны, граждане должны быть застрахованы на очень круглую сумму. Чтобы хватило на адвоката, помощь в тюрьме.
    Прутков
    1. Голован Джек Сегодня, 21:36
      Цитата: Прутков
      При выезде в эти страны, граждане должны быть застрахованы на очень круглую сумму

      За чей счет, простите?
      И на кой леший "гражданам" вообще лезть в бутылку "эти страны"?
      Голован Джек
  20. Беларусь это Россия Сегодня, 21:41
    В министерстве иностранных дел России предупредили граждан о том, что велика опасность фактически оказаться в заложниках у представителей спецслужб иностранных государств. Речь идёт о многочисленных фактах, когда россияне становились жертвами произвола спецслужб целого ряда стран, в конечном итоге находящихся под колпаком у Соединённых Штатов Америки.

    Пора уже заступаться и в рыло давать за наших людей:за Русских православных христиан,за народ России Русской православной христианской.И создать специальное ведомство/отряд по освобождению наших ребят целыми и невредимыми.
    Беларусь это Россия
  21. Прутков Сегодня, 21:42
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Прутков
    При выезде в эти страны, граждане должны быть застрахованы на очень круглую сумму

    За чей счет, простите?
    И на кой леший "гражданам" вообще лезть в бутылку "эти страны"?

    Но ведь "лезут" в эти страны, Грецию, Таиланд, Мальдивы...
    Прутков
  22. tochila Сегодня, 21:49
    Люди!!!!Любите Родину и отдыхайте дома!!!!Зачем вам,поручик,чужая земля???
    tochila
    1. rocket757 Сегодня, 22:38
      Родину любить не научишь потом, эт есть или нет!
      По факту, пока полосатые есть финансовый центр планеты, они будут центром всего остального!
      О том шоб их подвинуть,даж рассуждать смешно, с нашими то компрадорами, как по научному, по простому коз. вор. бан. бурж. и прочее.
      Давно пора принять как данность, что славная пора, когда власть за всех заботилась и думала заодно, закончилась Наступил такой период когда гражданин должен заботится за себя сам и ДУМАТЬ ТОЖЕ САМ, желательно своей головой.
      А тем, кто кидал в тигра тухлыми яйцами из за крепкого забора, стоит подумать, а стоит ли за забор тот выходить???
      Впрочем разозленный, даж другими, тигр может тяпнуть любого кто ему попадётся за забором!!!
      Думать надо СВОЕЙ головой и держаться мест где есть забор не меньше или тигра нет!!!
      Впрочем, любителей подёргать за хвост есть везде!!! А если этот хвост ТИГРА???
      rocket757
  23. Беларусь это Россия Сегодня, 21:56
    Цитата: tochila
    Люди!!!!Любите Родину и отдыхайте дома!!!!Зачем вам,поручик,чужая земля???

    Как вариант-чтобы посмотреть как живут люди и если они живут лучше-то приехать в Россию Русскую православную христианскую-и сделать чтобы в России жить было лучше чем везде.Запрещать ездить по миру,смотреть как живут люди,путешествовать,сравнивать и делать чтобы в России было лучше,лучше чем на тех Мальдивах,лучше чем в той Греции,чем в том Таиланде-да лучше чем везде!-тут я с вами не согласен-не надо людям запрещать ездить и путешествовать и сравнивать.В сравнении и в стремлении СВОЮ Россию Русскую православную христианскую сделать лучше всех-цель этих путешествий,так считаю я.А вот врагов и предателей-России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской-надо убирать.
    Чтоб те Мальдивы,та Греция,тот Таиланд,США,Швеция,кто там ещё- В ПОДМЁТКИ НЕ ГОДИЛИСЬ РОССИИ РУССКОЙ православной христианской,чтобы они хотели ехать в Россию! В конечном итоге-чтобы из России-никуда не хотелось ехать и путешествовать,чтобы Россия Русская православная христианская-была лучшей!
    Беларусь это Россия
  24. Беларусь это Россия Сегодня, 22:09
    Цитата: профессор
    Цитата: APASUS
    Сказал человек из страны где даже на пляж идут с автоматом

    Был в канун Нового года в Москве. Там на входе в метро мужичек проверят "подозрительные" сумки. Чего так?
    Вчера вернулся из Мадрида. Никто не проверяет сумки на входе в метро. fellow

    И правильно делают-что проверяют.И я рад этому.Террактов не будет.Молодцы парни-делают работу,заботятся о нашей защите,о безопасности России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народе России Русской православной христианской.
    А вот с автоматом на пляже,гражданским-это уже перебор.Я понимаю-силовые структуры,военные,полиция,чекисты и прочие специальные силовые ведомства-да.Но не гражданские.
    Беларусь это Россия
  25. Mamka pula Сегодня, 22:30
    А вот это уже интересно)
    Сиди значит в норке, а то похитят))
    Mamka pula
Картина дня