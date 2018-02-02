«По ту сторону чеченской войны». Памяти генерал-полковника Геннадия Трошева

Клуб любителей русской словесности «Пушкарная слобода» при Белгородском государственном технологическом университете им. Шухова провёл 31 января в научно-технической библиотеке университета презентацию книги Геннадия Алёхина «По ту сторону чеченской войны» о легендарном российском военачальнике этой войны Геннадии Николаевиче Трошеве. С приветственным словом к автору книги выступил руководитель «Пушкарной слободы» писатель Станислав Минаков.— Мы забываем сегодня тяжёлые 90-е годы, которые обернулись ещё и двумя чеченскими войнами, первая из которых началась в декабре 1994 года. Генерал Трошев прошёл их от начала до конца, солдаты называли его своим «батей», — начал встречу с читателями Геннадий Алёхин.Все эти годы рядом с Геннадием Трошевым был его пресс-секретарь Геннадий Алёхин. К 70-летию со дня рождения Геннадия Николаевича, в память о своём командире и боевом товарище, Алёхин написал книгу о невидимой стороне этой войны, как она переживалась уроженцем города Грозного Геннадием Трошевым.В 90-е годы, считает Алёхин, генералы и офицеры, воевавшие в Чечне и в других горячих точках бывшего СССР, не дали развалиться России. Это было очень не просто, потому что началась еще информационная война против российской армии, в том числе частью российских СМИ. Это очень специфическая война, потому что правда никогда не бывает сладкой, а информационная ложь сладкая всегда.Генерал Трошев один из первых понял важность информационного участка фронта, и вместе со своей пресс-службой начал активные действия. Постепенно для работы с журналистами выработалась система «свой – чужой», военные корреспонденты трошевского пула давали с передовой правдивую информацию в российские СМИ. Журналисты называли Трошева генералом «давай поговорим», — это были любимые слова Геннадия Николаевича, когда он встречался с пишущей и снимающей братией.«Какой у нас солдат хороший, всё превозможет!» — часто повторял Трошев, но говорил и другое: «лицо у войны страшное». На войне всякое бывает, как-то он отметил для себя наводчика танка Женю Капустина из Волгограда, он метко стрелял и горел в танке, получил тяжёлое ранение.Трошев представил Капустина к званию Героя России, а московские чиновники положили его приказ под сукно. Тогда Геннадий Николаевич при встрече с президентом Путиным поставил вопрос о подвиге Капустина, и он был удостоен звания Героя России. Алёхин рассказал о многих интересных случаях на войне, и про «традиционные три рюмки» Трошева по случаю побед, и о том, что больше командующий войсками ни капли спиртного в рот не брал и с других строго спрашивал: война «переборов» не прощает….После окончаний чеченской войны генерал-полковник Геннадий Трошев был советником президента по делам казачества, трагически погиб в авиационной катастрофе в 2008 году.Сегодня информационная война продолжается, считает Геннадий Алёхин. Сам он харьковчанин, живёт сейчас в Белгороде и с болью следит за происходящим на Украине, в его родном Харькове, где идёт украинская гражданская и информационная война. «Мы получили на своих границах враждебное государство и уже притерпелись». А они славят Бандеру…