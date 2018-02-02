Приборы бесшумной стрельбы Maxim Silencer (США)



Прибор Maxim Silencer (внизу) и ствол винтовки, подготовленный для его монтажа. Фото Smallarmsreview.com



Два варианта глушителя Х.П. Максима, чертеж из патента



Глушитель в разрезе. Рисунок из рекламного буклета



Монтаж глушителя на ствол при помощи переходника (в центре). Рисунок из рекламной брошюры



Прибор бесшумной стрельбы на винтовке. Фото Smallarmsreview.com



Армия тоже заинтересовалась прибором бесшумной стрельбы. Фото Smallarmsreview.com



Изделие Maxim Silencer на пистолете. Фото Thefirearmblog.com

По материалам:

https://forgottenweapons.com/

http://smallarmsreview.com/

http://thefirearmblog.com/

http://google.com/patents/US916885

В конце XIX века появились первые конструкции приборов бесшумной стрельбы, при помощи которых предлагалось уменьшать громкость выстрела винтовки или пистолета. До определенного времени подобные проекты оставались на стадии теоретической проработки, но со временем появились образцы, способные выйти на рынок. Первым в серийное производство поступил глушитель конструкции Х.П. Максима. Это изделие продавалось под обозначением Maxim Silencer.На рубеже столетий американский изобретатель Хайрем Перси Максим (сын Хайрема Стивенса Максима) изучал способы сокращения шума, производимого двигателями внутреннего сгорания. Достаточно быстро он заметил, что значительная доля общих шумов производится горячими выхлопными газами. Таким образом, оснащение выпускного коллектора специальным прибором могло привести к резкому снижению шумности автомобиля. Вскоре конструктор предложил несколько вариантов автомобильного глушителя, в которых разными способами реализовывались одни и те же идеи.Глушитель конструкции Максима представлял собой устройство в виде объемного корпуса, внутри которого помещался набор перегородок разных форм и размеров. Предполагалось, что горячие газы, сталкиваясь с перегородками, будут терять скорость и часть своей энергии. По этой причине будет снижаться давление в объеме глушителя, а истекающие наружу газы со сниженной температурой будут производить меньше шума.Вскоре Х.П. Максим пришел к выводу, что подобные принципы сокращения шума от горячих газов могут быть применены не только в сфере автомобилестроения. Схожие проблемы с шумом имелись и в области стрелкового оружия. Несложный анализ ситуации показал, что их тоже можно решить при помощи предложенных ранее устройств.Как известно, шум выстрела образуется несколькими явлениями. Одна из главных его составляющих – ударная волна, образованная горячими пороховыми газами. Именно с этим явлением предлагали бороться все ранние проекты приборов бесшумной стрельбы, в том числе и устройство конструкции Х.П. Максима. Выходя из ствола, газы должны были попадать в камеры особой конфигурации и терять там энергию. Наружу, в атмосферу, газы стравливались при уменьшенном давлении и со сниженной температурой.Уже в 1902 году изобретатель завершил разработку нового устройства для оружия и начал подготовку к его серийному производству с целью массовых продаж. На рынок прибор бесшумной стрельбы планировалось выпустить под названием Maxim Silencer – «Глушитель Максима». Тем не менее, выход на серийное производство заметным образом затянулся. Доработки конструкции заняли несколько лет, после чего конструктор занялся регистрацией своего изобретения. В середине 1908 года была подана заявка на получение патента, а сам документ вышел весной 1909-го. Только после этого фирма Maxim Silencer Company смогла начать выпуск и продажу приборов.Желая получить максимально возможную долю рынка, Х.П. Максим сделал пять глушителей, пригодных для использования с широким кругом оружия разных типов. По заявлениям производителя, Maxim Silencer разных модификаций можно было устанавливать на любые винтовки калибром от .22 до .45, для чего использовались соответствующие переходники. Утверждалось, что компанией Максима созданы и глушители для гладкоствольных ружей, однако они на тот момент не были готовы к серийному выпуску и продажам. Серийные изделия для использования с пистолетами или револьверами пока находились на стадии проектирования и не были готовы к выходу на рынок.Глушитель новой модели имел простой и утилитарный внешний вид. Покупателю предлагалось пользоваться цилиндрическом устройством, на передней стенке которого имелось отверстие для вывода пули, а на задней предусматривалась гайка для монтажа на оружии. Изделие не нуждалось в особом обслуживании при эксплуатации и потому не могло разбираться. Для большей жесткости на внешней поверхности цилиндрического корпуса имелось несколько поперечных канавок.Корпус прибора бесшумной стрельбы отличался максимальной простотой и состоял из нескольких основных деталей, имевших сравнительно большие размеры. Главными его элементами были металлический стакан большого удлинения и передняя крышка. Днище стакана имело отверстие, на котором располагалась гайка для крепления на оружии. Интересной особенностью корпуса и внутренних деталей было асимметричное расположение канала для прохода пули. Продольная полость-канал располагалась заметно выше оси корпуса. Благодаря этому верхняя поверхность глушителя, установленного на оружии, располагалась сравнительно низко и не перекрывала прицельную линию.Задача задержания пороховых газов и исключения образования дульной волны возлагалась на ряд перегородок, помещенных внутри цилиндрического корпуса. По всей длине корпуса следовало устанавливать полтора десятка металлических штампованных перегородок особой формы, правильным образом распределявших поток газов и мешавших их прямому выходу через дульное отверстие.Все перегородки имели одинаковую форму, соответствующую решаемой задаче. Металлической заготовке в виде диска загибали края, образуя некое подобие тора. При этом оставался заметный зазор между загнутыми краями детали и ее центром. Центральный участок диска продавливался вниз, а кроме того, в нем появлялось круглое отверстие сравнительно больших размеров. Отверстие для прохода пули было смещено к верхней части корпуса. Перегородка устанавливалась в корпус так, что ее загнутые края оказывались обращены к задней стенке и входному отверстию. Корпус глушителя вмещал полтора десятка таких перегородок, плотно «набитых» в имеющуюся полость.Следует отметить, что в патенте 1909 года описывались сразу две конструкции внутренних перегородок. Первая предусматривала применение изогнутых перегородок, аналогичных использовавшимся в серийных глушителях. Второй вариант предлагал использование продольной трубки с перфорацией, на которой следовало монтировать поперечные диски-перегородки с радиальными отверстиями. В таком случае между продольной трубкой и внешним корпусом образовывался крупный объем, разделенный перегородками на несколько кольцевых камер. Насколько известно, второй вариант компоновки не использовался в серийных изделиях Maxim Silencer.Проектом предлагалось использование глушителя Maxim Silencer с винтовками различных моделей. Для обеспечения подобной совместимости Х.П. Максим и его коллеги разработали целую линейку дульных устройств, выполнявших функции переходника. В большинстве своем такие устройства представляли собой деталь переменного диаметра, задняя часть которой имела внутреннюю резьбу для установки на ствол. Габариты хвостовика соответствовали параметрам совместимой винтовки. Передняя часть переходника во всех случаях имела один и тот же диаметр, обеспечивавший соединение с прибором бесшумной стрельбы. Для некоторых винтовок, отличавшихся большим внешним диаметром ствола или повышенной мощностью патрона, были предложены разборные переходники, состоявшие из трех или четырех деталей. Во всех случаях обеспечивалось герметичное соединение оружия с надульным устройством, предотвращавшее утечку газов.В каталоге компании Х.П. Максима имелось два десятка переходников. Благодаря этому глушитель можно было использовать с винтовками более 50 моделей от всех ведущих производителей. Переходники обеспечивали установку Maxim Silencer на оружие с внешним диаметром ствола от 0,431 дюйма (10,95 мм) до 1,08 дюйма (27,43 мм).В 1909 году на рынок вышли сразу пять модификаций изделия Maxim Silencer, предназначавшиеся для оружия разных калибров. Существовали глушители для винтовок калибром .22, .25-20, .32-20 и .32. Также была разработана усиленная версия устройства, совместимая с армейским оружием. Вместе с приборами бесшумной стрельбы на рынок вывели два десятка переходников.Новые приборы отличались сравнительно малыми габаритами. Так, длина Maxim Silencer для винтовок калибра .22 составляла 4,88 дюйма (124 мм) при диаметре 1,35 дюйма (34,29 мм). Масса изделия – 6,8 унции (чуть менее 2 кг).Интересной чертой новых изделий являлась их сравнительно низкая цена. Так, за глушитель к винтовке калибра .22 просили всего 5 долларов (менее 140 долларов в нынешних ценах). Полный комплект для винтовки .32-20, включавший глушитель и набор дополнительных устройств, стоил 7 долларов (около 195 современных). Самым дорогим вариантом был глушитель для винтовки Springfield – 8 долларов 50 центов (порядка 235 долл. в современных ценах).Принцип действия «Глушителя Максима» был достаточно прост. Выходя из ствола, пуля попадала в продольный канал прибора, образованный отверстиями в перегородках. Не встречая никакого сопротивления, она покидала глушитель и отправлялась к цели. Следующие за ней пороховые газы, находясь под большим давлением, сталкивались с перегородками и замедлялись. Они распределялись по многочисленным внутренним полостям, образованным перегородками, и вследствие этого теряли энергию. Когда газы все же доходили до переднего выходного отверстия, их скорость, давление и энергия уже не позволяли создать заметную ударную волну.Производитель совершенно не стеснялся громких заявлений в рекламе. Согласно изданной брошюре, изделие Maxim Silencer полностью исключало любой заметный шум выстрела. Впрочем, оружейники признавали, что глушитель не может ничего сделать с ударной волной, образуемой при полете высокоскоростной пули. Как показали испытания, вертикальные поперечные перегородки внутри глушителя работали подобно дульному тормозу и примерно на две трети сокращали импульс отдачи, воздействующий на стрелка.Приборы бесшумной стрельбы Х.П. Максима продавались в закрытом и запаянном виде. Разборка устройства для обслуживания не предусматривалась. Согласно инструкции, все необходимые операции можно было проделать без разборки прибора. После стрельбы с использованием патронов на бездымном порохе следовало снять глушитель с оружия и хорошенько его потрясти. Если после стрельбы в его камерах оставались несгоревшие гранулы пороха, они должны были вывалиться наружу. При использовании черного пороха требовалась более сложная чистка. В таком случае прибор следовало на полчаса оставить в теплой воде, чтобы она заполнила все внутренние полости и смыла нагар. Также допускалось использование чистящих средств, растворителей и т.д.Первые глушители фирмы Maxim Silencer Company, получившие фирменное обозначение Model 1909, продавались, в целом, неплохо, однако изобретатель не стал почивать на лаврах и занялся развитием конструкции. Уже в 1910 году появилась обновленная версия конструкции, отличавшаяся сокращенными габаритами и массой. Следующая модернизация была проведена в 1912 году и так же привела к улучшению некоторых характеристик.Изначально в качестве потенциальных покупателей приборов бесшумной стрельбы рассматривались стрелки-любители, желающие уменьшить шум своего оружия. Тем не менее, позже был создан вариант такого изделия для винтовки «Спрингфилд», вскоре ставший предметом заказа Национальной гвардии. После начала Первой мировой войны армия США заказала некоторое количество таких изделий для оснащения снайперов.После окончания войны объемы заказов от государственных структур резко сократились, и основным способом заработка вновь стала продажа глушителей населению. По мере продолжения выпуска, компания Х.П. Максима продолжала совершенствовать свою продукцию, внося те или иные изменения конструктивного или технологического характера. Подобная ситуация сохранялась в течение некоторого времени и позволила изделиям Maxim Silencer получить заметное распространение.В начале двадцатых годов был выпущен прибор бесшумной стрельбы, предназначенный для пистолетов. Его можно было использовать с оружием разных типов, имеющим неподвижный ствол. Применение глушителя на пистолетах с перемещающимся стволом не рекомендовалось. Сравнительно тяжелый прибор мешал правильному откату или смещению ствола в вертикальной плоскости, и потому не позволял автоматике пистолета работать правильным образом.Благоприятная ситуация на рынке сохранялась в течение длительного времени, однако в середине тридцатых ситуация резко изменилась. В 1934 году американские власти ввели новые законы в сфере гражданского стрелкового оружия. Среди прочего, новые нормы затрагивали сферу приборов бесшумной стрельбы. Эти устройства не стали запрещать, однако на их оборот накладывалась пошлина в 200 долларов (более 3600 долл. в современных ценах). Не самый крупный рынок глушителей не смог пережить такие нововведения. Все производители подобного оборудования были вынуждены свернуть его выпуск ввиду отсутствия спроса. Вторичный рынок так же прекратил свое существование.После введения новых правил и норм компания Хайрема Перси Максима, как и ее конкуренты, была вынуждена снять с производства приборы бесшумной стрельбы. Тем не менее, ей не пришлось завершать свою деятельность. К этому времени Maxim Silencer Company выпускала не только аксессуары для оружия, но и автомобильные глушители. Такое производство позволило ей пережить отказ от части выпускаемой продукции. Кроме того, выпуск автомобильных комплектующих был увеличен за счет привлечения освободившихся производственных мощностей.С конца девятисотых до середины тридцатых годов фирма Maxim Silencer Company, по разным данным, успела выпустить до нескольких десятков тысяч глушителей конструкции Х.П. Максима ряда модификаций и моделей. Значительное число этих изделий было выпущено на гражданский рынок, тогда как немалое количество продукции сразу поставлялось армии и национальной гвардии. Такие приборы нашли применение в разных сферах и пользовались определенной популярностью. Тем не менее, со временем все эксплуатанты отказались от них. Гражданским стрелкам пришлось забыть о глушителях ввиду появления новых законов, а армейские снайперы перешли на новое более совершенное оборудование.Идея оружейного прибора бесшумной стрельбы, сокращающего громкость выстрела за счет удержания пороховых газов и гашения их энергии, появилась еще в конце XIX века. Однако первые серийные изделия подобного рода появились на рынке лишь через несколько лет. Глушитель Хайрема Перси Максима стал одной из самых успешных ранних разработок в своей области и занял заслуженное место в истории стрелкового оружия.