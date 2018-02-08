Самый популярный Нос Германского блока

Особой популярностью на Русском фронте Первой мировой пользовались так называемые «Фердинандовы Носы».«Фердинандов Нос» – топографический объект характерной формы («как нос болгарского царя Фердинанда»). Данное физиологическое явление активно обыгрывалось в шаржах и карикатурах, и нос болгарского царя пользовался в русских войсках большой популярностью. Именно поэтому «Фердинандов Нос» - достаточно известный топографический сюжет в русских штабах в годы Первой мировой войны.Наиболее известными «Носами» были следующие.1. Высота, в районе которой в ходе Нарочской операции 05. – 17. 03. 1916 г. оперировали войска группы генерала от инфантерии П. С. Балуева – 3-й Сибирский и 5-й армейские корпуса. В этих боях 37-й пехотный полк 10-й дивизии, прорвав укрепленную оборонительную полосу германцев западнее Колодино, овладел кладбищем, находящимся северо-восточнее госп. дв. Стаховцы. На плечах германцев 37-й полк ворвался во 2-ю линию вражеских окопов. Обойдя фланг соседа, 38-й пехотный полк мощным и стремительным ударом захватил третью линию германских окопов. Но, усиленный подтянутыми резервами, противник успел занять окопы вдоль дороги на госп. дв. Августово – Мокрицы – высоты, находящиеся севернее болота.Сибиряки, понеся большие потери, пытались овладеть «Фердинандовым Носом» 13-го марта – но безуспешно.Атака высоты «Фердинандов нос» 18-го марта, из-за мощного вражеского огня, также была безуспешна. 3-й Сибирский корпус, несмотря на то, что 5-й корпус содействовал ему ударом с севера, взять высоту не смог.2. Лесной массив, в районе которого войсками русского 25-го армейского корпуса 4-й армии Западного фронта наносился удар в ходе Второй операции у Барановичей 1916 г.Бои у «Фердинандова Носа» явились элементом наступления у Барановичей 19 – 26 июня и были наиболее предпочтительным направлением удара войск 4-й армии в этой операции. «Фердинандов Нос» являлся наиболее слабым звеном обороны противника, и наступление в обход этого массива могло привести к заметному тактическому успеху. Но участок атаки 25-го корпуса был наиболее труднодоступным, и успех на этом направлении считался маловероятным. Исходя из этих соображений, командование 4-й армии и фронта сосредоточило свои резервы (3-й Кавказский армейский и 3-й Сибирский армейский корпуса и конницу) за боевым участком 35-го и 9-го армейских корпусов.А наибольший тактический успех был достигнут как раз на фронте 25-го корпуса. Но отсутствие резервов за боевым участком этого соединения привело к тому, что, вследствие растянутости своего фронта, корпус мог оказать содействие центральной ударной группе 4-й армии лишь одной бригадой 46-й пехотной дивизии. Но даже эта единственная бригада смогла настолько глубоко проникнуть вглубь обороны противника, что захватила несколько батарей и некоторые тыловые учреждения германцев. Не будучи поддержана резервами, к утру 21-го июня, с большими потерями, она отошла на исходные позиции.О том, насколько сам противник ценил значимость позиции у «Фердинандова Носа», свидетельствует тот факт, что к 22-му июня он усилил этот боевой участок 4-мя дивизиями - 84-й и 119-й пехотными, 5-й резервной и 18-й ландверной.3. Существовал «Фердинандов Нос» и перед позициями Северного фронта - у Двинска, около г. Иллукст. В данном случае так именовался участок германских позиций, также своим углом напоминавший подобие огромного носа. Он входил в боевой участок 65-го пехотного Московского Его Величества полка 17-й пехотной дивизии. 19-й армейский корпус, в который входила дивизия, долго вел позиционную борьбу в районе иллукстского «Носа».Имелись свои «Фердинандовы Носы» и на Юго-Западном и Румынском фронтах.