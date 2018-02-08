11:33 08 февраля

Самый популярный Нос Германского блока

Особой популярностью на Русском фронте Первой мировой пользовались так называемые «Фердинандовы Носы».

«Фердинандов Нос» – топографический объект характерной формы («как нос болгарского царя Фердинанда»). Данное физиологическое явление активно обыгрывалось в шаржах и карикатурах, и нос болгарского царя пользовался в русских войсках большой популярностью. Именно поэтому «Фердинандов Нос» - достаточно известный топографический сюжет в русских штабах в годы Первой мировой войны.

Самый популярный Нос Германского блока





Наиболее известными «Носами» были следующие.

1. Высота, в районе которой в ходе Нарочской операции 05. – 17. 03. 1916 г. оперировали войска группы генерала от инфантерии П. С. Балуева – 3-й Сибирский и 5-й армейские корпуса. В этих боях 37-й пехотный полк 10-й дивизии, прорвав укрепленную оборонительную полосу германцев западнее Колодино, овладел кладбищем, находящимся северо-восточнее госп. дв. Стаховцы. На плечах германцев 37-й полк ворвался во 2-ю линию вражеских окопов. Обойдя фланг соседа, 38-й пехотный полк мощным и стремительным ударом захватил третью линию германских окопов. Но, усиленный подтянутыми резервами, противник успел занять окопы вдоль дороги на госп. дв. Августово – Мокрицы – высоты, находящиеся севернее болота.

Сибиряки, понеся большие потери, пытались овладеть «Фердинандовым Носом» 13-го марта – но безуспешно.

Атака высоты «Фердинандов нос» 18-го марта, из-за мощного вражеского огня, также была безуспешна. 3-й Сибирский корпус, несмотря на то, что 5-й корпус содействовал ему ударом с севера, взять высоту не смог.

2. Лесной массив, в районе которого войсками русского 25-го армейского корпуса 4-й армии Западного фронта наносился удар в ходе Второй операции у Барановичей 1916 г.

Бои у «Фердинандова Носа» явились элементом наступления у Барановичей 19 – 26 июня и были наиболее предпочтительным направлением удара войск 4-й армии в этой операции. «Фердинандов Нос» являлся наиболее слабым звеном обороны противника, и наступление в обход этого массива могло привести к заметному тактическому успеху. Но участок атаки 25-го корпуса был наиболее труднодоступным, и успех на этом направлении считался маловероятным. Исходя из этих соображений, командование 4-й армии и фронта сосредоточило свои резервы (3-й Кавказский армейский и 3-й Сибирский армейский корпуса и конницу) за боевым участком 35-го и 9-го армейских корпусов.

А наибольший тактический успех был достигнут как раз на фронте 25-го корпуса. Но отсутствие резервов за боевым участком этого соединения привело к тому, что, вследствие растянутости своего фронта, корпус мог оказать содействие центральной ударной группе 4-й армии лишь одной бригадой 46-й пехотной дивизии. Но даже эта единственная бригада смогла настолько глубоко проникнуть вглубь обороны противника, что захватила несколько батарей и некоторые тыловые учреждения германцев. Не будучи поддержана резервами, к утру 21-го июня, с большими потерями, она отошла на исходные позиции.

О том, насколько сам противник ценил значимость позиции у «Фердинандова Носа», свидетельствует тот факт, что к 22-му июня он усилил этот боевой участок 4-мя дивизиями - 84-й и 119-й пехотными, 5-й резервной и 18-й ландверной.

3. Существовал «Фердинандов Нос» и перед позициями Северного фронта - у Двинска, около г. Иллукст. В данном случае так именовался участок германских позиций, также своим углом напоминавший подобие огромного носа. Он входил в боевой участок 65-го пехотного Московского Его Величества полка 17-й пехотной дивизии. 19-й армейский корпус, в который входила дивизия, долго вел позиционную борьбу в районе иллукстского «Носа».

Имелись свои «Фердинандовы Носы» и на Юго-Западном и Румынском фронтах.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 12

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  1. Стрелецкос Сегодня, 06:13
    Вот так носик!
    Фердинандушка наверное явно был польщен)
    Стрелецкос
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      да это Куценко... wassat
      андрей юрьевич
      1. Стрелецкос Сегодня, 08:29
        Чем-то похож)
        Стрелецкос
  2. andrewkor Сегодня, 06:39
    Непростительная глупость Александра второго посадить на болгарский трон не своего брата ,а германского захудалого принца.Где то читал о мотивах этого действа и как-то это было обосновано,но все равно ,как не обоснуй,получилась лажа!
    andrewkor
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:31
      Цитата: andrewkor
      ,как не обоснуй,получилась лажа!

      если заглянуть в Историю,то кто у кого только не был "государем"... каша-кашная...
      андрей юрьевич
  3. XII легион Сегодня, 06:54
    "Носы" на всех фронтах)
    В общем то уникальное явление
    Спасибо за интересный экскурс!
    XII легион
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:35
      а всё же,самый известный нос,был у ....
      андрей юрьевич
  4. igordok Сегодня, 07:09
    Поискал в рунете про "фердинандовы носы". В основном про Нарочинскую операцию. Карт не нашел. Зато нашел карикатуру.
    igordok
    1. XII легион Сегодня, 07:17
      Шикарная каррикатура good
      В основном про Нарочинскую операцию.

      Барановичский "Нос" не менее известен
      А иллукстский "Нос" продержался пару лет - на Северном фронте стабильность была мощная)
      XII легион
  5. XII легион Сегодня, 07:19
    Кстати - к фото Вильгельм и Фердинанд в Белграде
    Вильгельм - в группе слева стоит с болгарским генералом, а Фердинанд (в группе справа) - по-моему рядом с Макензеном. То бишь монархи не рядышком, а в кучках с генералами
    XII легион
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:13
    Интересная статья. В самом названии высот—«Фердинандов нос» чувствуется тот самый юмор Старой России, меткий, ироничный, но беззлобный. Хорошее было чувство юмора у штабистов императорской армии. Автору—моя искренняя благодарность за проделанный труд!
    ПоручикТетеринъ
  7. Чебуратор Сегодня, 10:18
    Истории известны многие анатомические особенности представителей царствующих домов - мясистые губы, характерные носы. Особо известны Бурбоны и Габсбурги.
    Но вот чтоб эти анатомические особенности имели такое важное тактическое значение, да еще в разных участках фронта))
    Это уникально - и метко подмечено)
    Чебуратор
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