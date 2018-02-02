11:04 02 февраля

Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина



Российская предвыборная президентская гонка не перестает удивлять. Вслед за выдвижением целого «взвода» клоунов и долгой паузы, взятой Владимиром Путиным, вдруг ни с того ни с сего в декабре 2017 года буквально все российские СМИ все вдруг начали пиарить Павла Грудинина. Да, да, именно пиарить. И стоит отдать им должное, они таки не зря едят свой хлеб и смогли в очень короткое время раскрутить того, кого нужно. Зачем? Рискну высказать свое мнение.

В КПРФ «всегда готовы» помочь власти


Я человек в России все-таки пока посторонний, а потому вижу ситуацию несколько под иным углом. Лично мне, после анализа деятельности КПРФ за все 26 лет, прошедших после распада СССР, бросилось в глаза только одно ее яркое качество. Она всегда готова лечь под власть, причем под любую. Даже в 1996 году выигранные президентские выборы коммунисты слили под Ельцина.

Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина


Напомню, все это было в бурные 90-е, когда власть фактически валялась под ногами. Сегодня на дворе 2018 год, когда вся полнота власти в России прочно находится в руках Владимира Путина. Стоит ли ожидать в этих условиях от услужливых коммунистов другой манеры поведения? По-моему, ответ очевиден. Нет, не стоит. А теперь, разобравшись с этим, давайте внимательно присмотримся к кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Черный пиар — это в первую очередь пиар

Я не буду обсуждать его слабые и сильные стороны. Это все бессмысленно, и вы сейчас поймете, почему. На самом деле всё, что мы видим, — это игра, причем в одни ворота и с заранее известным результатом.

Именно поэтому все те, кто оказался вне этой игры, сегодня так злы на Грудинина.

Давайте зададимся одним простым вопросом: чью аудиторию должен окучивать Грудинин? Правильно, оппозиционную. А как лучше всего ее под него подложить? Правильно, ругая его на чем свет стоит на центральных каналах. И чем больше его там будут ругать, тем больший положительный для Кремля эффект это возымеет. Вернее, уже возымело.



Вообще-то, в России, когда с кем-то реально борются, его просто выключают из эфиров. А как «выключили» Грудинина? Он спокойно ведет публичные дуэли с Жириновским, и не где-нибудь, а на «Первом» и «России 1» О нем пишут все, причем столько, что Павел Грудинин уже только что не снится большей части российских избирателей.

Нужно еще приводить аргументы в пользу версии, что Грудинина просто раскручивают в качестве лидера оппозиции?

Для чего? А давайте поразмышляем.

Варианты выбора

Вариантов было ровно два. Первый. Путин идет на выборы и избирается на очередной срок. Второй. Путин не идет на выборы и указывает на того претендента, которого выберет доверяющий ему полностью народ.

Причем в каждом варианте должна была быть применена своя тактика победы с минимальными репутационными потерями при максимальном результате.

До начала декабря 2017 года все говорило о том, что Путин на выборы не пойдет. Причем дело даже было не столько в явно затянувшейся паузе, сколько в том фоне, который создавался вокруг самих выборов. Их откровенно превращали в фарс.



Все резко изменилось с решением Владимира Путина избираться на второй срок. Теперь вводная резко изменилась. Выборы должны были пройти максимально эффектно и победить Владимир Владимирович должен был не уже всем поднадоевшего Владимира Вольфовича, которого в России оппозиционным давно никто не считает, а настоящего лидера оппозиции, Нового, молодого, энергичного, но предсказуемого. То есть такого, которого еще предстояло слепить.

Причем этот лидер оппозиции вполне может создаваться с прицелом на следующие выборы, чтобы не допустить появления реального оппонента руководимого извне в тот момент, когда будут проводить операцию «Преемник».

Если поток нельзя остановить, его надо возглавить

Выбор пал на Павла Грудинина, у которого вдруг «открылась» сразу масса достоинств. Во-первых, он смог «объединить» левых, умеренных националистов и умеренных либералов. А это крайне важно. Если вспомнить киевский майдан, то именно временное объединение этих сил дало возможность создать массовку, без прикрытия которой провести переворот в Киеве было невозможно. Да, потом их пути разошлись, но это было уже не важно. США своего добились.

Только единый кандидат от недовольных левых, радикалов и либералов может составить реальную конкуренцию… нет, не Путину, а тому, кто придет вслед за ним (а рано или поздно это случится). Только так Вашингтон может добиться своих целей в России. Понимают все это и в Кремле. А какой лучший способ разбить планы противника? Правильно, надо их возглавить.



Если Грудинин или кто еще это сделает, то проблематика операции «Преемник» в России будет решена.

Собственно, вот и вся схема. Теперь осталось только посмотреть, как она уже работает. Отлично работает. Всего за месяц пиар-кампании Кремлю удалось ввести Грудинина в топ самых значимых политиков России. Он уже или обошел, или вот-вот обойдет идущего вторым после Путина в предвыборной гонке Жириновского. И ему уже не конкуренты все остальные. А самое главное, именно он стал быстро перетягивать к себе тот самый протестный электорат. Что и требовалось … Кремлю.

В общем, теперь за будущее России можно быть еще немного спокойнее. Судя по всему, все у Кремля под полным контролем.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 123

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:21
    Выборы скоро! Зашибают все сайты грудиными! Смысл?
    ВЕРЕСК
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:43
      Только вот долго с ним тянули. Выскочил как Черт из табакерки, прошу любить и жаловать. smile
      ul_vitalii
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
        пару раз Грудинина, пустили на Федеральный канал-вони уже!!! конечно лучше Путин,слушать приятно(каждый раз перед Выборами)
        https://russian.rt.com/russia/news/476254-putin-b
        enziny-ceny-snizhenie :3540827
        Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешней ситуации есть возможность снизить цены на бензин.
        Об этом сообщает ТАСС.

        «Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счёт с главой ведомства», — сказал он.

        Глава государства также отметил, что установившиеся в настоящий момент цены связаны со стоимостью нефти. При этом данный показатель не является основным.

        «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил Путин.

        Данное заявление он сделал во время общения с рабочими завода «Ростсельмаш».
        люблю Выборы! ... tongue
        андрей юрьевич
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:17
          Цитата: андрей юрьевич
          пару раз Грудинина, пустили на Федеральный канал-вони уже!!!

          Грудинина сразу начали на федеральных каналах после выдвижения "мочить". При этом очень хорошее отношение к Собчак на федеральных каналах, к Жириновскому, Явлинскому, показывают все это размеренно, как они регистрируются, как они собирают голоса.
          Аристарх Людвигович
          1. Василенко Владимир Сегодня, 08:43
            Цитата: Аристарх Людвигович
            При этом очень хорошее отношение к Собчак на федеральных каналах

            это на каких?!!!
            Василенко Владимир
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:54
              Если Вы не смотрите телевизор, это конечно похвально. Но программу "Вести" и "Новости" на "Россия 1" и "Первый канал" иногда по воскресеньям можно посмотреть.
              Аристарх Людвигович
          2. dsk Сегодня, 08:58
            Цитата: Аристарх Людвигович
            собирают голоса

            Итоги выборов 2012: Место / Кандидат / Голоса / %
            1. Путин Владимир Владимирович 45 602 075 63,60
            2. Зюганов Геннадий Андреевич 12 318 353 17,18
            3. Прохоров Михаил Дмитриевич 5 722 508 7,98
            4. Жириновский Владимир Вольфович 4 458 103 6,22
            5. Миронов Сергей Михайлович 2 763 935 3,85
            Число недействительных бюллетеней 836 691 1,17
            Владимир Вольфович на последних думских выборах обошёл Сергея Михайловича Миронова, догнал КПРФ и поставил своим бойцам задачу стать второй партией России и возможно он этого добьётся. Реализация "коммунизма" в чистом виде нереальна, все попытки провалились. Миронов и Зюганов не выставили в этот раз свою кандидатуру. Владимир Вольфович выставляет свою кандидатуру шестой раз на пост президента, опыт у него огромный и он вполне может обойти новичка Грудинина. Для КПРФ это будет серьёзной потерей авторитета. Остальные кандидаты все вместе наберут не больше 10%.
            dsk
            1. Стирбьорн Сегодня, 09:14
              Цитата: dsk
              Владимир Вольфович выставляет свою кандидатуру шестой раз на пост президента, опыт у него огромный и он вполне может обойти новичка Грудинина.

              Да ему уже 71 год! Кто за него в здравом уме будет голосовать, тем более кроме как своей партией, они ничем не руководил. А что сделало для страны ЛДПР? Корчило из себя некую оппозицию, а когда надо было, всегда голосовало в нужный момент, как угодно было власти?!
              Стирбьорн
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:19
                Цитата: Стирбьорн
                Кто за него в здравом уме будет голосовать, тем более кроме как своей партией, они ничем не руководил.

                Так оно и есть. Вчера кстати Жириновский побывал у памятника Михаилу Кругу. Круг - это потолок блатняка. Самый предел творчества и мастерства. Честно признаюсь, для меня это низкий потолок. Да и сколько сотней молодых жизней загублено под эту блатную романтику. Владимир Жириновский: «Если бы он так трагически не погиб, то, возможно, был бы депутатом Государственной думы или бы сейчас был доверенным лицом, это было бы от чистого сердца, от чистой души, потому что мы испытывали взаимные симпатии. Поэтому мы рады, что жители Твери чтут своего самого известного земляка».
                http://www.ntv.ru/novosti/1977344/
                Аристарх Людвигович
                1. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:49
                  Цитата: Аристарх Людвигович
                  то, возможно, был бы депутатом Государственной думы или бы сейчас был доверенным лицом

                  с довереными лицами вобще проблема, вот у ВВП есть такой багиров,который высказывает дикое сожаление что не все блокадники умерли в родном городе ВВП,кэш яндекса еще хранит его пост в жж
                  Tatanka Yotanka
              2. allaykbar Сегодня, 09:21
                если Вы по этому критерию выбираете (возраст) - то самые молодые - навальный и собчак.
                allaykbar
              3. svaroghich152 Сегодня, 10:56
                Ему и ЛДПР и так не дует на думских зарплатах.Заявляй только о себе временами,чтобы из обоймы не вылететь.
                И если вспомнить,когда то он был переводчиком у первых лиц.По старому-толмачем.Вопрос.Кто будет держать в переводчиках первых лиц,человека с лидерскими качествами,способного к действию?Там нужны усердие,хорошее знание языков,внимательность и умение держать язык за зубами.
                И всё в общем.
                svaroghich152
            2. SERGUS Сегодня, 10:17
              Цитата: dsk
              Владимир Вольфович на последних думских выборах обошёл Сергея Михайловича Миронова, догнал КПРФ и поставил своим бойцам задачу стать второй партией России и возможно он этого добьётся.

              Как же Жириновский догнал КПРФ если он даже проиграл новичку выборов олигарху Прохорову ? Поэтому новичку Грудинину, за которым ещё и поддержка КПРФ мне думается он проиграет.
              SERGUS
              1. dsk Сегодня, 11:00
                Цитата: SERGUS
                Как же Жириновский догнал КПРФ

                Цитата: dsk
                на последних думских выборах обошёл Сергея Михайловича Миронова, догнал КПРФ
                на последних думских выборах 2016 года.
                dsk
          3. антивирус Сегодня, 10:05
            Все резко изменилось с решением Владимира Путина избираться на второй срок. Теперь вводная резко изменилась. Выборы должны были пройти максимально эффектно и победить Владимир Владимирович должен был не уже всем поднадоевшего Владимира Вольфовича,
            ВСЁ ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ. И ОТСЕБЯТИНЫ НЕ БУДЕТ.
            И РОДЧЕНКОВ ПРО ЛИЧНУЮ РОЛЬ ВВП В ДОПИНГЕ ВСПОМНИЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ВВП.. И МЕТЕОРИТЫ ПРАВИЛЬНО ПАДАТЬ БУДУТ и другого не дано.
            Мировые проблемы решают мировые лидеры.
            Грудинин будет минсельхозом -уже хорошо.
            Центр РФ будет возрождаться,
            но в интиресах хозяев России!
            антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 09:08
      Почему бы не допустить, что Путину выгодно выйти во второй тур. Во-первых: кроме него и Грудинина, в таком случае, остальные кандидаты буквально обнуляются. С имеющимся у президента административным гандикапом, он ничем практически не рискует. Во-вторых: после первого тура более выпукло обозначатся желания избирателей о пути реформирования государства, что несомненно будет учтено Путиным. И, в третьих: в глазах "мировой общественности" демократия в России будет выглядеть намного солиднее.
      сибиралт
      1. avt Сегодня, 09:56
        Цитата: сибиралт
        Почему бы не допустить, что Путину выгодно выйти во второй тур.

        bully Ну вот зачем глупостями глючить , как автор о
        Только единый кандидат от недовольных левых, радикалов и либералов может составить реальную конкуренцию… нет, не Путину, а тому, кто придет вслед за ним (а рано или поздно это случится). Только так Вашингтон может добиться своих целей в России.
        bully Ну ведь так от таких постоянных думок реально рассудком подвинуться можете. Аз грешный уже писал и не раз - эта массовка грудининособчачая нужна только для одного - ЯВКА. Ну поймите же наконец - Путин на выборах борется только с процентом явки ! Появление всех этих....ну скажем по общечеловечески - фриков тому ярчайший пример . Собчачка так и вовсе открыто заявила - она мол кандидат против всех . Ну вот кто реально против всех ввиду отсутствия ныне такой строки просто на выборы не ходят проголосуют ?(Пример тому прорыв в мундепы Москвы этих самых болотных фриков при практически никакой явке )Вот и сейчас - всё одно мол Путина по жизни хрен кто обыграет , так чего мол идти ? А ему нужно свои 80-90% взять при явке не ниже 60% . Тогда никто не вякнет о ,,не легитимном выбранном президенте меньшинства"А выдумывать конструкции грудиноватые про приемника .... bully Приемников выбирают не так и не там .
        avt
    3. Венд Сегодня, 09:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Выборы скоро! Зашибают все сайты грудиными! Смысл?

      Думаю все просто, Грудинин олигарх+КПРФ= примирение капиталистической и коммунистической идеологии.
      Венд
  2. plotnikov561956 Сегодня, 06:31
    Этим многоходовочкам уже 18 лет...только народ нищий и страна в разрухе...!!!
    plotnikov561956
    1. Кома_64 Сегодня, 09:49
      С голоду смотри не сдохни,жертва.
      Кома_64
  3. Муссаси Сегодня, 06:33
    Интересное мнение и главное логичное, потому имеет право на жизнь.
    Муссаси
    1. plotnikov561956 Сегодня, 06:42
      Потому и логичное ...что так просто воры власть не отдадут...еще один ходик на 6 лет...и кощелек значительно полнее
      plotnikov561956
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:50
        Страна в разрухе...Малость не так.В наглости страна.Слишком много развелось гелендвагенов и иже с ними,которых надо бить.Сильно.И желательно по морде лица.Ногами.Может тогда шваль бояться будет,назависимо от своих баблосов.
        ВЕРЕСК
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:11
          Цитата: ВЕРЕСК
          В наглости страна

          ну за Страну не говорите.а кое кто-да,в Наглости.
          андрей юрьевич
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:50
            ну за Страну не говорите Как сказать.А если по теме-всё плоховато,Юричь.Хотя-если покопатся,где-то и нормально.Но-увы.Сам понимаешь. hi
            ВЕРЕСК
            1. андрей юрьевич Сегодня, 08:13
              Цитата: ВЕРЕСК
              ну за Страну не говорите Как сказать.А если по теме-всё плоховато,Юричь.Хотя-если покопатся,где-то и нормально.Но-увы.Сам понимаешь. hi

              понимаю.
              андрей юрьевич
          2. insular Сегодня, 08:07
            Цитата: андрей юрьевич
            ну за Страну не говорите

            Ну так, за неполную сотню лет уже третье государство строим, при чем крайнее из них, уже двадцать пять лет как (т.е. четверть той самой сотни лет)... Ну и куда или во что уперлась эта страна? А в то же самое, что и предыдущие два раза - бюрократия, взятки и "Боже царя храни" (Генсека, президента... нужное подчеркнуть), со своим (его) дворянством неприкасаемых и нищающим населением.
            insular
            1. андрей юрьевич Сегодня, 08:15
              Цитата: insular
              Цитата: андрей юрьевич
              ну за Страну не говорите

              Ну так, за неполную сотню лет уже третье государство строим, при чем крайнее из них, уже двадцать пять лет как (т.е. четверть той самой сотни лет)... Ну и куда или во что уперлась эта страна? А в то же самое, что и предыдущие два раза - бюрократия, взятки и "Боже царя храни" (Генсека, президента... нужное подчеркнуть), со своим (его) дворянством неприкасаемых и нищающим населением.

              да согласен я,только ошибка у вас в определении: не страна,а Государственность. Страна она была,есть и будет Всегда. народ плохой Власти достаётся...
              андрей юрьевич
              1. insular Сегодня, 08:18
                А, ну возможно.
                Скорее всего мы с Вами имеем одинаковое представление о Отечестве, только вы называете его Страной. Но в целом, да. Соглашусь, что государство и строй не нужно мешать с понятием Отечества (пусть Страны, если так ближе).
                insular
        2. johnik Сегодня, 10:22
          У этих власть и бить будут они больнее и не ногами!
          johnik
  4. inkass_98 Сегодня, 07:01
    Все гораздо проще. Нужен был не клоун в качестве кандидата-оппозиционера, а кто-то более весомый. Ксюшадь и прочие на эту роль не подходят по очевидным причинам, Овальный тем более. Вот и появился некто "из народа". А уж как его зовут, Грудинин ли, Мартин ли Шаккум какой-нибудь (кто о нем вообще слышал до выборов 1996 г.?) - абсолютно неважно.
    Ну и в то, что он будет вершиной операции "преемник" мне как-то совсем не верится. Хотя, если он подвинет Димсика на посту премьера, то все возможно... Терран же тоже таким путем шел. Но все равно, не того масштаба товарисч. "Не верю" ©.
    inkass_98
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:47
      Цитата: inkass_98
      Хотя, если он подвинет Димсика на посту премьера, то все возможно...

      хотя бы...
      андрей юрьевич
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    А Зюганов наоборот жалуется, что Грудинина зажимают, не дают показаться во всей "красе", сливают компру. Вот и пойми политтехнологов. Выборы такая вещь, что в одночасье кто-нибудь из кандидатов (за исключением первого) может улететь в тартарары.
    rotmistr60
  6. Vard Сегодня, 07:10
    Путин им надоел... скажите пожалуйста... плохо живём... машинами все дворы забиты... в Турции от наших не протолкнутся... за последний год средний размер одежды увеличился на единичку... Это как поменять старую жену на молодую... Оно конечно красивее... но борща уже не будет...
    Vard
    1. insular Сегодня, 07:26
      Цитата: Vard
      машинами все дворы забиты

      Их и в 90е валом стало переть. Как Союз развалили, так и поперло изобилие. Может скажете что хорошо жить стали в 90 е после Союза? А что? В Турцию мотались иной раз по дцать раз бабы.
      Странное у Вас понимание о благополучии. Я бы сказал извращенное.
      Правда тот факт, что общественный транспорт в среднестатистической России - понятие чисто номинальное, вы как то забываете видимо.
      insular
      1. Vard Сегодня, 08:23
        Я живу в Новокуйбышевске... у нас среднее время ожидание Газели три минуты... Вал подержанных иномарок до нас та и не докатился... Так есть отдельные экземпляры... И один нюанс... цена проезда по городу на Газели 23 рубля... на такси 60... Так что машина стоит в гараже... и жена ездит на работу на такси...
        Vard
        1. Prometey Сегодня, 08:36
          Цитата: Vard
          Я живу в Новокуйбышевске... у нас среднее время ожидание Газели три минуты..

          Ну да, Газель с водилой Джамшутом стала общественным транспортом - вот к чему и пришли собственно.
          Prometey
        2. insular Сегодня, 08:46
          Цитата: Vard
          у нас среднее время ожидание Газели три минуты

          Т.е. стояние раком в грязных и не удобных Газелях - это общественный ранспорт?!
          Ну если так, и если это показатель, то да. Пришло благополучие good Нас всех оценили как положено - даже для того чтоб добраться до рабочего места нужно трижны поклониться и изогнуться, заползая в ЧУДО отечественного ..внопрома - Газель! Раб должен знать свое место.
          insular
      2. raw174 Сегодня, 08:24
        Цитата: insular
        Странное у Вас понимание о благополучии. Я бы сказал извращенное.

        Ну товарищ просто утрирует, думаю... Я о времени Путина смотрю так, сравнивая с тем что до него было в стране:
        1. Коли сайт наш ВО, начну с оборонки. Думаю только слепой не заметит что армия сделала качественный шаг. Сравните действия наших ВС в Чечне и Сирии с Крымом, сравните оснащение...
        2. Гражданка. Чем промышляли ППС и прочие менты в 90-е? сторожили рынки в свободное время, крышевали ларечников, шмонали пьянчуг... Кого туда брали? Всех кого не попадя. Сейчас в полицию не просто устроиться, уровень проф. подготовки растёт, престиж растет.
        3. Не знаю как в городе, но на селе есть три вида профессий с хорошим достатком: врач, педагог и полицейский, з\п в среднем около 50, 35-40, 30-60 т.руб. соответственно, против 17-20 в муниципальной администрации.
        3. Сколько производств открыли в 90-е? и сколько при путине? Яндекс в помощь...
        4. Больное - дороги. Кто ездит много? Я не очень много, по одометрам двух машин около 300 тыс. км с 2010 г., езжу по Челябинской области (был практически везде, Башкирия, Оренбургская область, Казахстан.) Дороги вполне хорошие, у нас практически нет федеральных шоссе, на которых нельзя ездить со скоростью не ниже 130-150 км\ч, в Казахстане (Костанайская, Житикаринская обл.) дорог реально нет. У нас в Оренбуржье похуже...
        5. Социалка: жена летом рожала. Поехали в перинатальный центр. Впечатления жены: "как в кино про больницы! ухаживают как за родными, персонал вежливый, всё оборудовано, удобно!" в общем в восторге, в августе снова собираемся рожать. Тут подоспел маткапитал, закинули в ипотеку, здорово помогло! Декретные начислили жене, какие то лекарства бесплатно дают на ребенка, хотя он и не болеет (я не знаю что именно что то жаропонижающее и от коликов, не принимали), в общем детей рожать можно. Старшая в школу в сентябре)))
        Тут модно говорить о нищете народа, ну давайте посмотрим, кто в нищете? сделайте социальный срез, посмотрите вокруг, в нищете те, кто тяжелее стакана ничего не поднимал, кто работать не хочет! Сейчас есть возможности самозаняться, но эти нищие, они не хотят работать. Есть и те, кто плохо живёт несмотря на трудолюбие, но по стечению обстоятельств не вышло у них что то, но это единицы.
        По поводу Грудинина: Не думаю что он плохой человек и если бы можно было как в компьютерной игре, сохраниться, я бы предпочел его (как новую кровь), а так как вернуть назад ничего нельзя, я за ВВП, как за президента которого уважаю, в которого верю good
        raw174
        1. insular Сегодня, 08:38
          Цитата: raw174
          1. Коли сайт наш ВО, начну с оборонки

          Некоторое изменение оснащения имеется, Сложно отрицать. Если судить по картинке локальных событий.
          Цитата: raw174
          Сравните действия наших ВС в Чечне и Сирии с Крымом

          Первое - борьба с фактически равным соперником, при повальном предательстве властных структур. Не давали бы преступных приказов отступать и сдавать - еще не известно как все повернулось бы (при чем начиная с 91-го и буквальном вручении ВВТ). Вторые два - папуасы без централизованного руководства. С чем сравнить? Не с чем. Не сравнимо.
          Цитата: raw174
          2. Гражданка. Чем промышляли ППС и прочие менты в 90-е?

          Где менты сейчас? Вижу их только на перекрёстка во время приезда царя. В другие дни можно за год не встретить на улицах ни одного человека в полицейском мундире.
          Цитата: raw174
          3. Сколько производств открыли в 90-е? и сколько при путине?

          10 лет и 17 лет - это не одно и то же - это Раз. Два - это то, что в 90-е всё де отвалилось множество территорий после чего последовал технологический шок. При приход Путина такого не помню (да что уж там - он пришел когда основные потрясения уже устаканились). Так что сравнение не очень. Но факт остается фактом. Импортозамещение проваливается. Распределение ресурсов и финансирования в государстве - ущербно и не эффективно.
          Цитата: raw174
          4. Больное - дороги.
          Даже не начинайте. Дорог как не было так и нет. И наверное не будет...
          Цитата: raw174
          5. Социалка: жена летом рожала.
          Социалка печальна. Столь же печальна как медицина в целом. Более менее адекватные медцентры - один на Федеральный Округ. В Поликлиниках - разве что время терять и больничный подписать.
          Социально доступное жилье - миф не для всех. Гарантии от государства дольщики как не видели так и не видят. Банки грабят население.
          insular
          1. raw174 Сегодня, 10:36
            Цитата: insular
            Первое - борьба с фактически равным соперником

            Цитата: insular
            Вторые два - папуасы без централизованного руководства.

            Не согласен... ИГИЛ достаточно мощное формирование... было, да и мы не весь спектр сил и средств применяли, а в 90-е мы бы и не сунулись в Сирию. В Крыму, на менуточку, были регулярные войска одной из сильнейших армий Европы. Нас, во время службы, пугали украинскими морпехами, обученными по стандартам НАТО. Просто они не успели ничего сделать. Почему? Потому что работали там наши Профессионалы (именно с большой буквы)
            Цитата: insular
            Где менты сейчас?

            Работают. Когда гопота в вашем городе чувствовала себя безнаказаннее? в 1997 или 2017 г.? Когда больше было милицейского беспредела? Думаю тогда. Сейчас даже в ГИБДД гораааздо вежливее стали ребята.
            Цитата: insular
            Так что сравнение не очень.

            Ну да, таких потрясений не было, но тем не менее развитие идёт, может не такими темпами как хотелось бы... У нас сельхоз местность (деревня), в 90-е брошенные - обычное дело, массовое, а сейчас даже небольшие болотца осушают, площадей не хватает аграриям...
            Цитата: insular
            Импортозамещение проваливается.

            По осени посчитаем...
            Цитата: insular
            Дорог как не было так и нет.

            Летом ездил Челябинс - Орск около 650 км в один конец, плохих участков, где скорость ниже 100 км\ч два-три, общей протяженностью около 10 км (навскидку). Ездил в прошлом году Челябинск - Карталы - Белорецк - Уфа около 1100 км в один конец, плохих дорог почти не встретил. Плохие дороги есть, не спорю, но федеральные вполне хорошие, проблемы в основном на муниципальных территориях (в границах поселений).
            Цитата: insular
            Более менее адекватные медцентры - один на Федеральный Округ.

            Ну мы же сравниваем с 90-ми... я не говорю что проблем нет, я говорю что возможность получить нормальное лечение стало больше. Если нужно, повезут и в центр...
            Цитата: insular
            Гарантии от государства дольщики как не видели так и не видят.

            Ну вроде сейчас бурно стали обсуждать, инициативы есть, наверняка что то родится...
            Цитата: insular
            Социально доступное жилье - миф не для всех.

            Что Вы понимаете как "социальное"?
            Цитата: insular
            Банки грабят население.

            Я в кредитах знаю многое, т.к. брал потреб в 2013 г. под 25% (если не изменяет память), в 2016 автокредит под 9 с чем то %, а в 2017 ипотеку. Всё выплатил, кроме ипотеки:
            брал 1,5 млн. под 15,5 % (в феврале все банки большой % давали) Квартира в двухквартироном двухэтажном доме с баней, гаражом и хозпостройками, площадь 120 кв.м., участок 900 кв.м. Платёж 20300 руб, в сентябре маткапитал и платеж стал 14300 руб., в декабре ставки упали, банк предложил рефиннсировать под 11,5%, сделали, теперь плачу 10900 руб., на днях попросили подойти в банк, предложили программу какую то, снижаем до 9,6% в феврале пригласят для подписания, буду платить около 10 тыс.
            По мне так вполне цивилизованный подход. Ипотека на 20 лет, я прикинул что через 10 лет мой платеж в 10 тыс. будет сущими семечками... Вы скажите что в Европе % ниже? да, но мы же смотрим на изменения в России, а они позитивные.
            raw174
        2. Stas157 Сегодня, 10:36
          Цитата: raw174
          3. Не знаю как в городе, но на селе есть три вида профессий с хорошим достатком: врач, педагог и полицейский, з\п в среднем около 50, 35-40, 30-60 т.руб.

          В какой это деревне врач 50 тысяч получает? Должностной оклад врача 9308 р. с надбавками больше выходит, но никак не 50. Может вы имели ввиду Главврача? Тогда все в порядке получается, они и больше ста себе выписывают. У нас везде такое сумасшедшее неравенство.
          То сколько получает в России врач - позор для страны! Везде в мире так к врачам не относятся. В странах, где экономика гораздо хуже чем в России(не надо приводить Украину и СНГ), зарплаты врачей намного больше, ведь от этих людей зависит здоровье наше и наших близких. Тот уровень зарплат, который сейчас присутствует в медицине, никак не стимулирует приход туда толковых и энергичных людей.
          Stas157
      3. Б.Т.В. Сегодня, 10:28
        Цитата: insular
        Может скажете что хорошо жить стали в 90 е после Союза? А что? В Турцию мотались иной раз по дцать раз бабы.


        В 90- е в Турцию ( и не только) " мотались" за шмотками( там купить, здесь продать), а теперь в Турцию отправляются на отдых. Разница есть?
        Б.Т.В.
    2. Владивосток1969 Сегодня, 07:33
      Ничего скоро и без новой жены похудеете.Борщ не по карману будет.
      Владивосток1969
      1. insular Сегодня, 07:39
        Вот, земляк дальневосточник тоже думаю насмотрелся на изобилие машин в 90е. Да так, что вспомнить страшно laughing Особенно "зелёнка" Владика wassat
        И Сунька (Суньфуньхе), на глазах как из трущоб в едва ли не в супер мегаполис превращаться стала, на русских то "отпускниках" челночниках laughing

        P.S. Привет с Сахалина hi
        insular
        1. Владивосток1969 Сегодня, 07:48
          Привет земляк. hi
          Оно конечно .Если мерить машинами и поездками в Турцию (у нас в Китай)то всё красиво.Как будто.НО мы то знаем ,что это ширма.Зри в корень.(Козьма Прутков)
          А в попугаях я гораздо длиннее.
          Владивосток1969
    3. Stas157 Сегодня, 07:42
      Цитата: Vard
      Путин им надоел... скажите пожалуйста... плохо живём... машинами все дворы забиты... в Турции от наших не протолкнутся... .

      Рядом есть нищая страна, 404, так там тоже дворы машинами забиты, и в Турции, куда ни глянь, если не русский, то хохол. Получается по вашему прекрасно живут у нас соседи!
      Все ваши аргументы - на простачка! Вы бы реальные цифры привели.... А они совсем не радуют! Средняя зарплата 500 долларов. Пенсия ещё меньше! 30 млн. за чертой бедности...
      Stas157
      1. Голован Джек Сегодня, 07:51
        Цитата: Stas157
        30 млн. за чертой бедности...

        Голодец говорила о двадцати.
        У Вас в глазах не троится... стасик? wink
        Голован Джек
        1. Stas157 Сегодня, 07:57
          Да да и Росстат и ВЦИОМ тоже. А вот Путин говорил про 30. Так кому верить?
          Не хочу спорить, разве цифра в 20 миллионов, радикально меняет картину?
          Stas157
          1. Голован Джек Сегодня, 08:00
            Цитата: Stas157
            разве цифра в 20 миллионов, радикально меняет картину?

            В полтора раза. И на сколько-то там процентов (от трудоспособного населения - поболе, чем на 10).
            Цитата: Stas157
            Да да и Росстат и ВЦИОМ тоже

            Ну, и славно.
            Цитата: Stas157
            А вот Путин говорил про 30

            Гм... не помню такого...
            Цитата: Stas157
            Так кому верить?

            Тем, кто отвечает за информацию конкретно по данному вопросу, ИМХО.
            Голован Джек
            1. Stas157 Сегодня, 08:49
              Цитата: Голован Джек
              В полтора раза. И на сколько-то там процентов

              То есть вы считаете, что цифра 20 миллионов бедных радикально меняет картину, и делает нас богатыми! Голован, я знаю, с вами, можно бесконечно отвечать на демагогию. Увольте!
              Цитата: Голован Джек
              Гм... не помню такого...

              Значит поищите, а я вам на-водочку дам! Это было на прямой линии с Путиным, когда он в конце 2016 года, традиционно отвечал на вопросы.
              Stas157
              1. Голован Джек Сегодня, 09:52
                Цитата: Stas157
                я знаю, с вами, можно бесконечно отвечать на демагогию. Увольте!

                Уволить? Вас?
                Легко.
                Облажаться с цифрой в полтора раза, и пытаться стрелки при этом перевести... не, нуачо... реально по-пацански! laughing
                Цитата: Stas157
                я вам на-водочку дам

                Себе оставьте, я не пью.
                Цитата: Stas157
                Это было на прямой линии с Путиным, когда он в конце 2016 года, традиционно отвечал на вопросы

                Спасибо за инфу, плюсик заработали yes
                Голован Джек
              2. Светлана Сегодня, 10:55
                Цитата: Stas157
                То есть вы считаете, что цифра 20 миллионов бедных радикально меняет картину, и делает нас богатыми!

                В реальности цифры значительно больше, чем 30 и, тем более, 20 млн. Нам никогда не озвучивают реальные цифры. Когда надо - занижают, а когда надо - завышают, чтоб свои "успехи" показать. Это во-первых. А во-вторых, есть еще люди, живущие не за чертой, а на черте или около черты, которые не вошли в эти сомнительные подсчеты и их гораздо больше. Может, они и летают каждый год в Турцию и имеют машины по две-три в каждой семье, но это не от того, что деньги некуда девать, а потому, что рынок России наводнен иностранным товаром, который очень удобно сбывать в такую огромную страну, на нас делают деньги все, кому не лень. Вместо того, чтоб собственное производство развивать и совершенствовать, наши великоумные правители приняли решение пойти по простейшему пути - всё покупать за границей, обогащать иностранных партнеров, а заодно и самим с этого хорошо поиметь. Мы уже сами толком ничего не производим, даже то, что производим, делается из импортного сырья, материалов или комплектующих. А в случае каких-либо очередных санкций такие производства вынуждены простаивать или закрываться. И в Турцию люди едут только потому, ч то в собственной стране невозможно обеспечить за те же деньги качественный сервис! Это позорище для страны! У нас есть свои моря и подходящий климат даже после развала СССР. А мы ездим туркам деньги оставляем! А что наша страна от этого выигрывает? Турагенства деньги зарабатывают? И всё? Для экономики страны это ничто.
                Светлана
        2. BecmepH Сегодня, 09:45
          Цитата: Голован Джек
          Голодец говорила о двадцати.

          А что, она такой авторитет?
          Хотя, если судить по делам, то точно-"авторитет".
          BecmepH
    4. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
      Цитата: Vard
      Путин им надоел... скажите пожалуйста... плохо живём... машинами все дворы забиты... в Турции от наших не протолкнутся... за последний год средний размер одежды увеличился на единичку... Это как поменять старую жену на молодую... Оно конечно красивее... но борща уже не будет...

      laughing laughing laughing у "масквичей"-может быть, на "периферию" велкам...
      андрей юрьевич
      1. Голован Джек Сегодня, 09:55
        Цитата: андрей юрьевич
        у "масквичей"-может быть, на "периферию" велкам...

        Уточните, будьте любезны - с какого километра, по-Вашему, заканчиваются "масквичи" и начинается столь любимая Вами "периферия".
        Голован Джек
    5. ВЕРЕСК Сегодня, 08:18
      плохо живём... Крындец нам.Вот только америку с саудами утопим-и крындец.Не с кем забовлятся будет.От тоски сдохнем.
      ВЕРЕСК
    6. Prometey Сегодня, 08:37
      Цитата: Vard
      машинами все дворы забиты...

      Машинами дворы забиты даже в Могадишо - это показатель благосостояния?
      Prometey
    7. zyzx Сегодня, 09:07
      Машины-это которые по держаные японцы?
      zyzx
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:33
        по держаные японцы? Отлиные тачики.Ниссан-особенно!Нашим конструкторам воспроизвести Ниссан Санни.Полный привод.Офигенная машина!Семь лет-песня!
        ВЕРЕСК
    8. Стирбьорн Сегодня, 09:16
      Цитата: Vard
      за последний год средний размер одежды увеличился на единичку..

      это от некачественного питания, которое заполнило прилавки sad
      Стирбьорн
    9. BecmepH Сегодня, 09:41
      Цитата: Vard
      плохо живём... машинами все дворы забиты... в Турции от наших не протолкнутся.

      Я заметил, что это все аргументы за качество жизни при ВВП)))
      "В Турции отдыхают бедные"(С) Я бы добавил-душой. Я человек бедный, но не могу себе позволить(принципиально) отдыхать в Турции. Кавказ-вот где моя семья отдыхает.
      К чему сводится отдых в Турции? Нажраться и напиться до отвала!
      - Тагиииил!!!
      Спросите ЛЮБОГО, побывавшего в Турции:
      -Ну как отдохнул?
      Ответ:
      -Отлично. Пива-море, жратвы-горы.
      -Где бывал?
      -А зачем куда то ходить? Бассейн на территории. Столы вдоль бассейна Никуда ходить не надо.
      Это Вы называете отдыхом?)))
      BecmepH
    10. Комментарий был удален.
  7. parusnik Сегодня, 07:34
    А что дедушка, коммунисты в вашем городе есть? ... Кому и Грудинин коммунист..
    parusnik
    1. Голован Джек Сегодня, 07:52
      Цитата: parusnik
      Кому и Грудинин коммунист..

      Это тому, кому и кобыла невеста (ц) yes
      Голован Джек
      1. поневолебрат Сегодня, 10:03
        Надоели они все. Но Грудинин и его доверенные лица нигде МЛИН!!!! и никогда!!!! не говорили что он коммунист. Ну Давайте хотя бы себя уважать больше, не озвучивать ересь и на её основе делать выводы
        поневолебрат
        1. Alexsin Сегодня, 10:59
          Так доверенные лица Грудинина и не говорят,что Павел Николаевич чтобы пролезть в Подмосковную Думу вступил в ЕР, а потом из нее вышел. А доверенное лицо Грудинина Юрий Болдарев ( кстати тоже один из кандидатов в президенты от КПРФ) был один из создателей "Яблоко" Явлинский-Болдырев-Лукин но сбежал от Явлинского,когда понял,что с ним ему ничего не светит. Теперь стал коммунистом и надеется с ними к государственной кормушке подобраться. С Явлинским то не получилось.
          Alexsin
  8. Владивосток1969 Сегодня, 07:37
    Автор статьи врет на счет пиара Грудинина на первом и втором каналах.По ним у нас наш президент "отчитывается" в разных городах.А оппонентом Жириновского Грудинин был только один раз,на сколько я знаю.Умерьте пыл господа.
    Владивосток1969
  9. Alex66 Сегодня, 07:41
    Жаль, что сейчас не уделяется внимание вопросу национальности, вероисповеданию кандидатов в президенты, а было бы очень интересно посмотреть какая нация рвется к власти в России. Да и выбирать бы стало значительно проще. Вот ведь Соловьев не стесняется, что он еврей, почему же другие евреи стремящиеся к власти стесняются? Они просто боятся, показать то обилие их во власти, а сложив этот факт с проблемами в стране будет легче делать вывод, что делать.
    Alex66
    1. поневолебрат Сегодня, 10:07
      Цитата: Alex66
      какая нация рвется к власти в России.

      Я сам долгое время думал так же и сейчас изрядный антисемит, НО!!!!
      Товарисч Пескофф, Навальный, Белых, Прохоров, могильщик армии Сердюков НЕ евреи. Мне кажется поиск чисто еврейского заговора просто сужпет проблему и уводит ищущих в другую сторону.
      поневолебрат
    2. Светлана Сегодня, 11:01
      Цитата: Alex66
      Жаль, что сейчас не уделяется внимание вопросу национальности, вероисповеданию кандидатов в президенты, а было бы очень интересно посмотреть какая нация рвется к власти в России.

      Вы лучше посмотрите - кто УЖЕ у власти и давно! А то как-то даже не смешно.
      Светлана
  10. insular Сегодня, 07:43

    Просто совпало...
    insular
    1. проходящий Сегодня, 08:04
      Просто совпало...

      Простите! Что совпало? А если фото Грудинина заменить на Пескова?
      У вас, батенька зрение шалит
      проходящий
      1. insular Сегодня, 08:11
        Цитата: проходящий
        Простите!

        Пока не за что.
        Цитата: проходящий
        Что совпало?

        Внешность, не более.
        Цитата: проходящий
        А если фото Грудинина заменить на Пескова?
        Я конечно не великий физиогномик, но мне кажется, что Песков всё же сильно отличается от обоих, хотя некоторые схожие черты есть.
        Цитата: проходящий
        У вас, батенька зрение шалит

        Не. Нормально пока.
        insular
        1. поневолебрат Сегодня, 10:27
          Цитата: insular
          Песков всё же сильно отличается от обоих

          Такой же усатый таракан. Причесочка на прямой проборчик. Вот рыжий он еще, это его отличает невыгодно. Ну и Родченков уже сам ТАМ, а у Пескова пока только дочура. Поливает нас кстати не хуже Родченкова. Просто возможности пока не те. И, поверьте, я не знаю кто из них хуже.
          поневолебрат
    2. Stas157 Сегодня, 08:11
      Цитата: insular

      Просто совпало...

      Такие совпадения с большим удовольствием находят люди, которые хотят замарать, принизить. Пачкуны.
      Не хотите заглянуть на украинские сайты, там подобных шаржей, но уже с Путиным - великое множество! Вы как большой любитель подобных картинок, оцените это! И даже можете запостить парочку сюда. От меня плюсик гарантирован.
      Stas157
      1. insular Сегодня, 08:15
        Не принимайте так близко к сердцу. То, что Грудини и родченков имеют некоторое сходство во внешности, не критерий оценки деятельности.
        Пока, о Грудинине мало что понятно, просто глосовать хоть за черта лишь бы не за Путина - тоже не лучший выход.
        Хотя, если Вам это интересно, я бы проголосовал за Грудинина, чем за Путина.
        insular
    3. raw174 Сегодня, 10:48
      Цитата: insular

      Просто совпало...

      Бывает же))) Товарищи зря обижаются, это же так, минутка юмора)))
      raw174
  11. тасха Сегодня, 07:49
    Может быть, может быть..
    Таким путем лет через несколько в России будет двухпартийная система wink
    И самовыдвиженец...
    тасха
  12. Лесс Сегодня, 07:51
    Всего за месяц пиар-кампании Кремлю удалось ввести Грудинина в топ самых значимых политиков России.
    А всего через месяц после выборов про него никто и не вспомнит. Как про Прохорова.
    Лесс
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:55
      А по каким критериям Вы сравниваете Грудинина и Прохорова?Гаремы,Куршавель,Спортивная команда,Ёмобиль.Да?
      Владивосток1969
      1. Лесс Сегодня, 08:20
        По критерию "выскочил обеспеченный человек как чёрт из табакерки - и сразу в президенты". Про гаремы, Куршавель и прочее даже не вспомнил.
        Лесс
        1. поневолебрат Сегодня, 10:29
          Как минимум с абсолютно разными программами выскочили, если что. И Грудинин по сравнению с жирафоолигархом действительно просто обеспеченный человек.
          поневолебрат
    2. Stas157 Сегодня, 08:27
      Цитата: Лесс
      А всего через месяц после выборов про него никто и не вспомнит. Как про Прохорова.

      С такой взрывной популярностью, как у Грудинина, после выборов могут не вспомнить про его соперника, нашего Гаранта! По всем рейтингам и опросам, кроме пресловутого ВЦИОМа, Грудинин кладет на лопатки Гроссмейстера.
      Stas157
      1. Лесс Сегодня, 08:43
        Да? Сколько себя помню Путин проигрывал выборы только при опросах на "Эхе". Впрочем у каждого свои методы получения информации.
        Лесс
        1. Stas157 Сегодня, 09:12
          Цитата: Лесс
          Путин проигрывал выборы только при опросах на "Эхе". Впрочем у каждого свои методы получения информации.

          Не надо заходить на либеральные сайты. Я даже не знаю о чем на "Эхе" говорят. Посмотрите любые другие ресурсы, результат будет тот же - убедительная победа Грудинина.
          Вот первый попавшийся в Яндексе: http://мой-президент.рф/
          Stas157
          1. Лесс Сегодня, 09:18
            Странный вы человек... ВЦИОМ не верите, Эхо - сомнительный ресурс... И тут же
            Цитата: Stas157
            Вот первый попавшийся в Яндексе

            вызывает у вас безоговорочное доверие. Вы не находите противоречий в вашей позиции?
            Лесс
            1. Stas157 Сегодня, 09:23
              Хорошо, возьмите второй попавшийся. Сделайте выборку... Как угодно! ВЦИОМ останется в гордом одиночестве. То как народ обманывали официальные счетоводы, могу напомнить выборы Ельцина. Так что прецеденты вполне себе есть.
              Stas157
              1. Лесс Сегодня, 09:36
                Должен заметить что опросники интернет ресурсов ничуть не более "белые и пушистые" нежели ВЦИОМ, хотя, откровенно говоря, мне нет дела до каких либо рейтингов, я привык думать своей головой.
                Лесс
          2. Alexsin Сегодня, 10:45
            Не городите чушь.Как можно верить не понятным опросам,где анонимно может проголосовать кто захочет,от малолеток Навального,да майданутого рагули? На выборах то они голосовать не будут. А на вашем "мой-президент" разскаклись.
            Alexsin
            1. Stas157 Сегодня, 10:54
              Цитата: Alexsin
              Не городите чушь.Как можно верить не понятным опросам,где анонимно может проголосовать кто захочет,от малолеток Навального,да майданутого рагули? На выборах то они голосовать не будут. А на вашем "мой-президент" разскаклись.

              Найдите понятный опрос. Я вам ничего не навязываю. Сайт который я привел - первый попавшийся, я его привел в качестве примера, что такие опросы есть. Не нравится - ищите любой другой. Безоговорочно верить только ВЦИОМу, целиком зависящему от кремлевских, я бы не стал.
              Кстати, если у вас подозрения, что на этих опросах голосуют только засланцы из 404, почему же тогда на этих опросах такой мусорный рейтинг у либералов, а именно их Бандерия прежде всего поддерживает. И никак не коммунистов!
              Stas157
  13. Сержант71 Сегодня, 07:59
    Автор в очередной раз демонстрирует незнание матчасти и отсутствие логики. Кремль так "раскручивает" Грудинина, что слил инфу о его зарубежных счетах и раскрутил эту историю в федеральных средствах массовой информации. После этого его рейтинг провалился примерно на 5%. А как на него ополчился Жирик? А ведь это цепная собака власти. На кого покажут, на того и бросается.
    И не в склад и не в лад.... Пишите лучше про родную Украину. Например, расскажите читателям мотивы своего участия в первом майдане с его антироссийской направленностью в обнимку с "немцовыми". Почитаем с интересом wassat
    Сержант71
  14. проходящий Сегодня, 08:01
    Я человек в России все-таки пока посторонний,

    Поэтому и выводы, как минимум ошибочны.
    проходящий
  15. Dzmicer Сегодня, 08:03

    В тренды Ютуба усиленно пропихивают Грудинина. Шоу под названием "Вайно и Кириенко в финальной схватке с диваном за явку на выборах Путина" в самом разгаре!
    Dzmicer
  16. groks Сегодня, 08:15
    Анализ вроде хороший. Но потом автора снесло. На Грудинина вылили столько грязи и заслуженно вообще-то вылили, что стало понятно всем(автор тут припозднился) - замена Путина на Грудинина ничего не изменит. Ничего.
    Получается что это не попытка подготовить приемника и точно не попытка изменить курс государства в более социальноориентированное и менее олигархоуправляемое русло.
    Это попытка доказать, что Путин и его команда безальтернативны.
    Хотя ... это с точки зрения нормального человека, Грудинин такой же (цензура), как и те, кто сегодня у власти. А с точки зрения этих увластных (цензура) - он как раз нормальный. Ну значит ещё и тест проводят - готовы мы принять либеральные ценности или нас ещё надо позомбировать.
    Учитывая тенденции в обществе, учитывая лидерство в опросах, даже у провластных социологов, Сталина, а ни как не ... не знаю даже кого, может Николая№2 можно сравнить с Путиным по уровню бездействия , следовало бы делать приемником военного. Вытаскивать с периферии полковника с идеальной биографией и пиарить.
    groks
  17. апро Сегодня, 08:28
    Эх выборы..выборы кандидаты пи...пи...пи...
    Никогда общественная формация не менялась путём демократических.прямых.честных.прозрачных.междуна
    родно признаных.богоугодных выборов.верховная власть это власть прослойки имеющие право назначать цены и извлекать доход из производства и природных ресурсов.и эта прослойка никогда добровольно не отдаст свои доходы.и найдут способ сохранить свою власть.
    Но есть такое слово лигитимность.когда большинство народа показывает свою волю в деле поддержки существующей власти поучаствовав в выборах.не важно с каким результатом.результат будет каким надо.
    апро
  18. ЛИХОй Сегодня, 08:33
    Не согласен с мнением автора. Не нужно лепить из Путина Бога, всё видящего, всё знающего, всё предвидящего на десятилетия. Он только выдвиженец группы лиц реально владеющих страной. Удачный выдвиженец. Но реальные "отцы нации" не хотят терять свои владения из-за опасных вызовов наступающего времени, и внешних (англо-саксонский Запад и КНР), и внутренних (угасание экономики, народное возмущение и т.д., ) рождающих нестабильность. Не исключаю, что верхушка пришла к мысли о необходимости перемен. Тогда Грудинину будет дан карт-бланш, равно как и действующей власти. По крайней мере, Грудинина из TV исключили, в интернете идёт деловитая компания оплёвывания красного директора. Региональные власти, а соответственно и СМИ, о нём молчат, как рыбы. При этом, Сам не слезает с экранов, прикормленные СМИ подняли немыслимый визг и клёкот по поводу Его величия. Тысячеголосый хор официоза настойчиво долбит в мозг электората нехитрую аксиому: "Если не Он, то кто!!!"
    ЛИХОй
    1. Boris55 Сегодня, 08:47
      Цитата: ЛИХОй
      Грудинина из TV исключили

      Да только вчера что-то по телику толкал. А в общем - болван, болваном вешающий лапшу на длинные уши ослов.
      Boris55
      1. ЛИХОй Сегодня, 09:34
        Boris55, если Вы себя считаете ослом, то не обобщайте свою проблему на остальных людей. Ничего непонятного в выступлениях кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина нет. Реальный мужик говорит дело. Мне, как бывшему работнику ЧТЗ это гораздо ближе, чем загадочно- снисходительная улыбка земного Бога, умело уворачивающего от неприятных вопросов, 18 лет говорящего о великой России... В которой 22 млн. нищих.
        ЛИХОй
        1. Boris55 Сегодня, 09:40
          Цитата: ЛИХОй
          реальный мужик говорит дело.

          И что вам в его речах больше всего понравилось? Какова его цель на посту президента? - ограничить свои возможности до минимума, передать управление страной лебедю, раку, щуке и ещё хрен знает кому, что бы те страну начали дерьбанить как в 90-х?
          Boris55
          1. merlin Сегодня, 10:49
            Цитата: Boris55
            И что вам в его речах больше всего понравилось?

            Судя по всему всем посетителям ВО очень понравилось, что Грудинин обещает отобрать деньги у богатых "олигархов" и отдать бедным "бюрократам".
            merlin
    2. kvant21 Сегодня, 10:52
      Точно, лихое замечание по статье! Полностью согласен действительно П.Н.Грудинин исключён из ТВ, а если в новостях вечерних промелькнёт кадр, то обязательно с ядовитым сопровождением. За то Список воров и казнокрадов которые вокруг Путина крутятся пытаются пристегнуть к народу и о конфискации награбленного и увольнении с насиженных кресел ни слова. Не уж П.Н. Грудинин наш НАРОДНЫЙ Кандидат и мы не поддадимся таким хитрым и провокационным статьям! Руки ПРОЧЬ от П.Н. Грудинина!!!! Все до единого голоса отдадим П.Н. ГРУДИНИНУ !!! И ни Путину так как он за 18 лет его правления показал себя и с его командой на что они способны. ( См. "Кремлёвский Список.)
      kvant21
  19. Boris55 Сегодня, 08:41
    Цитата: Yurasumy
    ... зачем Кремль раскручивает Грудинина ...

    Интересно, а зачем Кремлю это надо? Что, мало Жириновского с Зюгановым? Грудилина выдвинул не Кремль, его выдвинули силы мечтающие вынести Путина из Кремля, с почётом или в гробу.
    Все дальнейшие рассуждения автора на эту тему - это его личные фантазии, работающие на интересы врагов России.
    Boris55
  20. Гардамир Сегодня, 08:43
    Минус это минус, а высказанное мнение, всего лишь мнение. Статье огромный минус. Во первых в Союзе я жил в тысячу раз лучше чем при Путине.
    Про выборы 1996, почему все забывают про такого клоуна как Лебедь, перебил голоса у Зюганова, после чего его выпнули в губернаторы, а потом грохнули.
    Я за Грудинина именно потому что он производственник. Плох ли хорош ли Дерипаска, но газели бегают по стране.
    И кстати про машины во дворах, поднимите руки, кто по 300 тыщ зарабатывает в месяц, вот и не жужжите. Больше половины этих машин в кредиты взята.
    Кстати вы знаете новую Путинскую фишку. Если вкладчик снял все свои деньги в банке, а банк позднее раззорился, то вкладчиков заставят вернуть деньги в банк. Свои деньги, не банка. Путин это финансовые олигархи. именно поэтому Путин только говорить может о патриотизме, но не может быть патриотом.
    Гардамир
    1. Boris55 Сегодня, 09:32
      Цитата: Гардамир
      Во первых в Союзе я жил в тысячу раз лучше чем при Путине.

      Вы, или ваши родители, были партайгеноссе? laughing
      "... Все жили вровень, скромно так: система коридорная, На тридцать восемь комнаток всего одна уборная. Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка...."
      Цитата: Гардамир
      Я за Грудинина именно потому что он производственник

      "Прежде чем голосовать за Россию в клубнике, посмотрите на Украину в шоколаде" Там то же производственник, сколачивающий себе состояние на крови народа т.ч. это не аргумент. Нам такого не надо.
      Цитата: Гардамир
      Кстати вы знаете новую Путинскую фишку. Если вкладчик снял все свои деньги в банке, а банк позднее раззорился, то вкладчиков заставят вернуть деньги в банк.

      "...Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам ..." И вы в это верите? wassat
      Boris55
      1. Гардамир Сегодня, 09:42
        Вы были партайгеноссе?
        сын плотника и санитарки. А по копеечкам, тогда денег было больше, на всё хватало.
        И вы в это верите?
        Ну вы же верите в сказки про Грудинина. А то что власть антинародная в это не верить, это достаточно видеть.
        Гардамир
        1. Boris55 Сегодня, 09:55
          Цитата: Гардамир
          сын плотника и санитарки. А по копеечкам, тогда денег было больше, на всё хватало.

          Да, хватало. Социальный минимум был размазан ровным слоем по всему обществу, что отбило всякую охоту пахать за себя и за того парня, что в парткоме.
          Цитата: Гардамир
          А то что власть антинародная в это не верить, это достаточно видеть.

          Вижу.
          Но пока мы не обретём самостоятельность, пока не отвяжемся от доллара, власть будет антинародной. Именно эту задачу и предстоит решить Путину в ближайшие шесть лет. И только после обретения независимости, можно будет решать вопрос с буржуями внутри страны. Не раньше. Но эту задачу будет решать уже последующий президент...
          А что по этому поводу говорит Гудилин?
          Boris55
          1. Boris55 Сегодня, 10:34
            "А в ответ - тишина, он опять не вернулся из боя ..."
            Boris55
      2. ЛИХОй Сегодня, 10:56
        Boris55, а чем Вам так Союз не нравится? Что Вы пищите Гардамиру разную хернь, вставляя цитаты из Высоцкого к месту и не к месту. Прав Гардамир, я тоже в СССР жил прекрасно. Пора перестать нести пургу на мою Родину. Что вы мне рассказываете о жизни в Союзе, я же ещё не умер. Вот когда передохнем все, советские, тогда и несите всякую туфтавень молодым. После окончания института в 1984 году, был распределён на ЧТЗ мастером в цех. Оклад 160 руб., плюс "уральские" - 185 руб., плюс премия - 240 - 260 на руки. Квартплата за "трёшку" - 2,75 руб., буханка хлеба - 15-20 коп., мясо: 1,75- 2,15 руб. в магазине и 3,5 руб.- на базаре, поездка в Москву на поезде в купе - 24 руб., двухтомник Степанова "Порт-Артур" - 1,8 руб, бензин АИ-93 - 40 коп. литр и т.д. А мне всего 22 года. Все стены увешаны объявлениями: На работу требуются, требуются, требуются. Через год стал начальником бюро технического контроля цеха: 60 подчинённых и уже 300 руб., а мне - 23 года и т.д. и т.п. вплоть до 89 года, когда был назначен зам. нач. УООТиЗ производственного объединения ЧТЗ им. В.И.Ленина. Весьма прилично. И не потому, что я такой хороший. Просто система была: молодые учатся, средние план тянут, старшие учат, а молодых и перспективных - вперёд! Миллионы молодых производственников имели такие же карьеры. Например, у нас, на Моторном заводе, парня назначили начальником термического цеха в 26 лет, а это 600 работающих. И никаких мажоров - владельцев бизнеса. По жилью в общем было так, работай 5 лет и квартира будет, причём в зависимости от числа членов семьи. Кто не желает ждать, милости просим, - на 1 год на завод железобетонных изделий на рабочую специальность. Отработаешь год, получай квартиру, возвращайся на ЧТЗ. Тысячи молодых семей квартиры получили, целый район для этого был построен. С отдыхом ещё проще, я до 1991 года ежегодно ездил по 18 - дневным путёвкам (были и 15, 21 - дневные) в "загранку": Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия. И дважды на 24 дня в санатории в Ялте. Пока не наступила свобода... Вот уж тут хрен вам, ни работы, ни зарплаты, одна свобода. На машинах я с 1971 года, как родители приобрели "копейку", далее они взяли "шестёрку" в 84 году, а в 90-м - "девятку", дальше уже я. Это к вопросу об автомобильном дефиците в СССР. Это я кратенько пробежался. Конечно, в то время и г...на хватало, и блат был, и партийные бонзы, и торгаши, но простой люд жил достойно, на помойках не рылись, на бирже безработных не стояли. Не знаю, как было в НИИ и СМИ, откуда появилось много обиженных на советский строй демократизаторов, типа Березовского и Гайдара, но на заводах, фабриках, колхозах работали много и честно, по работе и получали. Помню рукотворный плакат от местных умельцев на стене комнаты вечерних рапортов в цехе. Женщины там обычно не присутствовали, поэтому текст на нём был грубый, но точный:
        Товарищ, зажми нервы в узду,
        Не охай и не ахай!
        Выполнил план - посылай всех в п..ду,
        Не выполнил уё....вай нах...й!
        ЛИХОй
  21. Василенко Владимир Сегодня, 08:44
    Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина

    ВО проект Кремля?
    Василенко Владимир
  22. Васся Вассин Сегодня, 09:12
    Неприкрытое вранье и пропаганда, а не статья. Вызывает просто органическое отторжение. В такие "хитрые" планы нашей власти способен верить только человек после дефрагментации мозга.
    Где там Грудинину надувают рейтинг в зомбиящике? О нем или молчат, или говорят по десять секунд с насмешкой и издевательством. Это птице-лебедю рейтинг надували, надували прохору, я думаю все это помнят, как нагло и цинично нам навязывали этих пустышек. Там действительно можно было видеть, что этих людей пытаются ввести в политику в интересах кремля.
    Сейчас картина совершенно другая. Не может эта шайка так тонко играть, она всегда действует грубо, топорно, совершенно не думая о последствиях, и не предвидя результатов своих действий. Выводы автора в мегаинтелектуальности этих братков из органов, вставших на кормление преувеличена.
    К моему, сожалению дело идет к войне. Власть мирным путем никто не передаст, для них это смерти подобно, шайка воров не играет честно по правилам, она их меняет под себя. Получим ли мы майдан как на укране, или дело будет еще хуже? Вот тот главный вопрос, которые меня больше всего беспокоит последнее время.
    Как бы нам всем вместе потом не пришлось завидовать хохлам, в конечном итоге.
    Васся Вассин
    1. Alexsin Сегодня, 10:36
      Война у вас в голове. Никакого майдана не будет. Получит ВВП свои 70% поддержки народа,Зюганов как всегда заявит о грязных выборах,потому Грудинин и не победил, (Грудинин мог победить с 7% Карл!!!) Но довольный,что наконец то победил своего главного соперника Жириновского,чего и требовалось подставляя Грудинина вместо себя,на том и успокоится отправившись в ДУМУ дальше протирать штаны во главе своей партии. Ну а груднички,попрыгают,попрыгают,что не срослось получить от тов.Грудинина обещанного социалистического счастья всего трудового народа опять "боярышник" пойдут искать.
      Alexsin
      1. Васся Вассин Сегодня, 10:39
        Вы говорите глупость. Про 7% вообще смешно. Но моя трусливая душонка даже возможно и была бы рада такому исходу, как альтернативе кровопролития... Хотя верится в это с большим трудом.
        Васся Вассин
        1. merlin Сегодня, 10:53
          Цитата: Васся Вассин
          Про 7% вообще смешно.

          Очень. В Грудинина не верю. Голосовать за него не собираюсь, но знакомые о "существовании" такого кандидата узнают от меня. Так что я, получается, его еще и рекламирую, ибо сам он по себе никому видать не нужен...
          merlin
  23. Rostislav Сегодня, 09:30
    Одни утверждают, что Кремль боится Грудина, другие- что раскручивает. Но все сходятся в одном, - рулит Кремль.
    Одни говорят, что пить надо меньше, другие - что пить надо больше, но все сходятся в одном, - пить надо.
    Rostislav
  24. vladimirvn Сегодня, 09:40
    "Проверка это, проверка.. ( Е.Леонов х/ф " Обыкновенное чудо")
    vladimirvn
  25. akudr48 Сегодня, 09:41
    Дешевый прием опорочить противников Путина, вернее, единственного противника.

    Автор для начала придумал фантастическую интригу, что Путин на выборы не пойдет, а потом увлеченно ее опровергнул, и в коротком тексте дал массу намеков и указаний против Грудинина, например.
    - Грудинин ставленник Кремля (где ваши доказательства, спросил бы А. Шварцнегер)
    - выбор пал на Грудинина (типа, он марионетка, и его большой босс выбрал)
    - у него вдруг обнаружили массу достоинств (почему вдруг и указать бы надо про достоинства)
    - он представитель не только КПРФ, но и других народных сил (а это майдан, между прочим, думай электорат)
    - за майданом, которого хочет претендент, стоят конечно же США (а как без госдепа здесь, никак)
    - его раскручивают государственные СМИ (а не свирепо ли поливают грязью)
    - Грудинин создается с прицелом на следующие выборы (опять госдеп)
    - раз он такая редиска, то процесс его выращивания возглавит Кремль
    - и т.д., и т.п., и т.д....

    Вот такой винегрет (а правильней будет повторить за премьером Димой) компот на скорую руку сварен на творческой кухоньке радетелей за судьбу России...
    akudr48
  26. Михаил Филиппов Сегодня, 10:11
    А версий дофига на самом деле. Не допускаете, что Грудинин и может быть этим самым преемником? Ну сами посудите - при Путине мы взяли новые позиции на Украине (Крым и Донбасс), в Молдавии (наш Додон) на Западе (Сербия, Чехия, Австрия). А теперь надо на новые горизонты не лезть, а эти позиции закрепить, удержать. Вот с этим как раз справится Грудинин
    Михаил Филиппов
  27. Alexsin Сегодня, 10:21
    Все правильно.Еще месяц такой агитации и либералы с Навальным призовут своих сторонников голосовать за Путина.Им то приход к власти коммуниста Зюганова пострашней Путина будет. Путинский режим покажется раем. И вот тогда,то о чем постоянно говорили противники режима Путина,наконец то увидят в жизни. ГУЛАГи то ни кто не отменял. А Зюганов обещает всех "врагов народа"пересажать
    Alexsin
  28. Валерий Саитов Сегодня, 10:26
    Что и требовалось … Кремлю.)))
    Это было сразу понятно,выбрали новичка умеющего говорить,но с подмоченной репутацией(акции,вклады и т.д.),чтобы сомнения были(и серьезные) и оппозиция приняла правила игры т.к. сути не поняла.Максимом думаю наберет 12%.
    Валерий Саитов
  29. andrej-shironov Сегодня, 10:31
    Юрий Подоляка опять превзошёл сам себя. Писал он здесь для того чтоб над ним смеялись, считали его прокремлёвским. И вот это случилось, мы смеёмся над его опусами. Ан нет! Задача то ставилась гораздо хитрее. Сейчас Юрий кардинально настроен против Грудинина в статье, казалось бы вот оно! Но на самом деле то что написал Юрий верно! Элиты действительно ставят и на Грудинина и на Путина. Вот только плевали элиты на народ, им свои игры важнее! Поэтому ни Путин ни Грудинин ни разу не мессия.Поэтому ни я ни мои родне на эти выборы для элиты не идём!
    andrej-shironov
  30. kvant21 Сегодня, 10:35
    Ложная, заманчивая но хитро заваулирована. Да хитрая ложь всё в статье! Во первых ни Кремль выдвигал и проталкивает П.Н.ГРУДИНИНА, а КПРФ и другие партии и особенно симпатии к нему у нашего РОССИЙСКОГО народа. И никогда П.Н. Грудинину не дают 1 канал и другие каналы ТВ. А показывают и пытаются раскрутить с помощью ТВ всем поднадоевшего полит. КЛОУНА Жириновского и очень часто мелькает Путин, а вот П.Н.Грудинини нет - так что автор не прав!. И раскручивается П.Н. Грудинин только благодаря симпатиям народным и программе да 20 шагам, да его встречам и выступлениям так как всё это совпадает с интересами нашими - народными. А в вечерних Новостях как правило ведущие обязательно ложку дёгтя вбросят когда идёт кадр о встрече П.Н.Грудинина. Так что хитрая провокация того что П.Н.Г. это кандидат от Путина не пройдёт и не пытайтесь, не уважаемый и безимённый автор статьи!. Мы за П.Н.Грудинина и все голоса до единого только П.Н.Г., а не Путину.
    kvant21
  31. Васятка Сегодня, 10:45
    Автор явно ошибается в своих выводах.
    Васятка
  32. Конин Сегодня, 10:55
    Я за НКВД.
    Только НКВД может заставить армию не стрелять мимо и не нагружать народ, а завоевать территорий.
    Конин
  33. seal78 Сегодня, 10:59
    Только единый кандидат от недовольных левых, радикалов и либералов может составить реальную конкуренцию… нет, не Путину, а тому, кто придет вслед за ним (а рано или поздно это случится). Только так Вашингтон может добиться своих целей в России.
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    Всё логично. Но далее почему-то следует бред про Кремль, вместо логичного вывода, что Грудинин и есть вашингтонский проект.
    seal78
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