Экс-губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима за коррупцию

Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) в колонии строгого режима.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Из финальной части приговора, зачитанного накануне судьёй Пресненского суда Татьяной Васюченко:Также Никита Белых обязан выплатить штраф в размере, который в две сотни раз превышает размер взятки, а это почти 50 млн рублей.Известно, что Пресненский суд оправдал Никиту Белых по одному из эпизодов обвинения. Этот эпизод тоже был связан с коррупционной деятельностью должностного лица.Сторона обвинения просила суд о наказании для подсудимого в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн рублей. Суд удовлетворил прошение прокурора частично.Напомним, что Никите Белых инкриминировалось получение взятки через посредников. Общая сумма вятки – около 0,6 млн евро.Адвокат экс-губернатора Белых назвал приговор «абсурдным» и сравнил его с похожим приговором экс-министру Алексею Улюкаеву, который так же получил 8 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф за коррупционные преступления.