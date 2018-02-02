11:05 02 февраля

Экс-губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима за коррупцию

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Из финальной части приговора, зачитанного накануне судьёй Пресненского суда Татьяной Васюченко:
Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) в колонии строгого режима.


Экс-губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима за коррупцию


Также Никита Белых обязан выплатить штраф в размере, который в две сотни раз превышает размер взятки, а это почти 50 млн рублей.


Известно, что Пресненский суд оправдал Никиту Белых по одному из эпизодов обвинения. Этот эпизод тоже был связан с коррупционной деятельностью должностного лица.

Сторона обвинения просила суд о наказании для подсудимого в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн рублей. Суд удовлетворил прошение прокурора частично.

Напомним, что Никите Белых инкриминировалось получение взятки через посредников. Общая сумма вятки – около 0,6 млн евро.

Адвокат экс-губернатора Белых назвал приговор «абсурдным» и сравнил его с похожим приговором экс-министру Алексею Улюкаеву, который так же получил 8 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф за коррупционные преступления.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Злой543 Сегодня, 05:47
    Да ладно.. Еще губернаторов 20 посадить чтобы другие боялись, и мэра нашего Собянина в первую очередь за его махинации.
    Злой543
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:02
      И пусть это будет правилом, а не исключением.
      ul_vitalii
    2. Greenwood Сегодня, 06:22
      Цитата: Злой543
      и мэра нашего Собянина в первую очередь за его махинации.
      Хм, а я думал, москвичи тащатся от Собянина.
      Greenwood
      1. Злой543 Сегодня, 07:46
        Цитата: Greenwood
        Цитата: Злой543
        и мэра нашего Собянина в первую очередь за его махинации.
        Хм, а я думал, москвичи тащатся от Собянина.

        Можете забрать себе, и у Вас все в плитке будет, причем раза по два -три перекладывать будут. Нам не жалко, мы добрые.
        Злой543
        1. Житель Урала Сегодня, 10:02
          Интересно, я как то несколько лет жил в Москве, как раз еще до Собянина. В подземном переходе, где я ходил, и на прилегающей территории раз в полгода перекладывали плитку, причем бывшую, еще новую варварски разбивали и клали точно такую же. Очень любопытно было - наверное это такая национальная московская забава.)
          Житель Урала
      2. Ныробский Сегодня, 09:54
        Цитата: Greenwood
        Цитата: Злой543
        и мэра нашего Собянина в первую очередь за его махинации.
        Хм, а я думал, москвичи тащатся от Собянина.

        Москвичи от себя тащатся. Им кого не поставь, всё плохо. Они ещё за Ельцина перед россиянами не ответили.
        Ныробский
        1. Злой543 Сегодня, 10:18
          Ельцин и москвичи, в чем суть? Если про горком , так не москвичи его назначали. Тогда по логике виноват Екатеринбуг (Свердловск)
          Попов не делал ничего, Лужков делал (ну про жену и родню в курсе). Собянин делает но не пойми что, Москву накрячил, наверное клад зарытый Лужком ищет.
          Чем Вам москвичи не угодили?
          Злой543
          1. Ныробский Сегодня, 10:47
            Цитата: Злой543
            Чем Вам москвичи не угодили?
            Чем, чем? Массовками своими в 1991 и в 1993 году, в поддержку "демократии". Вся страна до сих пор пожинает результат "вклада" москвичей в развитие "недоразвития". Был у вас в Москве на днях - чистенько, уютненько, сосиска в тесте 85-100 рублей, что бы "гости столицы" не обожрались. В бытность Лужка, мусора и бомжей валяющихся на тротуарах было больше.
            Ныробский
            1. Злой543 Сегодня, 10:54
              Цитата: Ныробский
              Цитата: Злой543
              Чем Вам москвичи не угодили?
              Чем, чем? Массовками своими в 1991 и в 1993 году, в поддержку "демократии". Вся страна до сих пор пожинает результат "вклада" москвичей в развитие "недоразвития". Был у вас в Москве на днях - чистенько, уютненько, сосиска в тесте 85-100 рублей, что бы "гости столицы" не обожрались. В бытность Лужка, мусора и бомжей валяющихся на тротуарах было больше.

              Это вина москвичей или того кто к этому призывал?
              И москвичей много в Москве осталось?
              Злой543
    3. RASKAT Сегодня, 06:27
      Восьмерка строгача, нормально. Но я бы еще не только 50 млн штрафа взял, а и конфисковал все нажитое непосильным трудом. Для него 50 млн это копейки, в его случае штраф должен быть не двукратным, а 10-ти кратным.
      RASKAT
    4. сибиралт Сегодня, 06:37
      Пока систему не изменим, посадка губернаторов будет всего лишь стимулом для увеличения размера взяток и откатов, как компенсация за боюсь. lol
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
        посадили правильно,за дело.но какая то предвыборная началась суета...
        андрей юрьевич
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:30
          андрей юрьевич .
          но какая то предвыборная началась суета...
          Жаль что выборы в президенты только раз в шесть лет .Реально жаль.Вот например у нас за гастарбайтеров взялись.Пока робко 5000 рублей . такса отмазаться но взялись.Спросите откуда знаю.Отвечу .Хм , господа.Дык всё вокруг меня.У меня с моей 100% словянской физиономией и то паспорт робко попросили На объекте.(Полицаи были по пояс мне laughing )Я с превеликим удовольствием документ показал и никаких проблем.Чувствуется что власть зашевелилась.Жаль ,очень жаль что выборы только раз в 6 лет.
          Наблюдатель2014
        2. Partyzan Сегодня, 08:05
          Цитата: андрей юрьевич
          посадили правильно,за дело.но какая то

          лучше бы Китайский опыт переняли, вот это была бы борьба с коррупцией
          Partyzan
          1. Злой543 Сегодня, 08:23
            Я бы с удовольствием на стадион походил, с попкорном
            Злой543
            1. Служу_отечеству Сегодня, 08:29
              А я бы даже денег на билеты не пожалел! laughing
              Служу_отечеству
          2. Балу Сегодня, 08:32
            Цитата: Partyzan
            Цитата: андрей юрьевич
            посадили правильно,за дело.но какая то

            лучше бы Китайский опыт переняли, вот это была бы борьба с коррупцией

            Правильно,ведь предупреждают:не воруй,тебе посадют
            Балу
            1. Lacoste Сегодня, 08:42
              Цитата: Балу
              Цитата: Partyzan
              Цитата: андрей юрьевич
              посадили правильно,за дело.но какая то

              лучше бы Китайский опыт переняли, вот это была бы борьба с коррупцией

              Правильно,ведь предупреждают:не воруй,тебе посадют

              а если деньги заработал честно? платя налоги и не воруя, захотел часы - расстрел? вот поэтому комуняк во власти никогда больше не будет, тем более они воровали не меньше)
              Lacoste
              1. BABAY22 Сегодня, 08:55
                Честно? В нашей стране?
                Да, у нас можно любого человека, у кого машина дороже 1 млн. закрывать на Централ и начинать крутить. И самое интересное, что этот "любой" будет думать не "За что?", а "Где я прокололся?"
                BABAY22
                1. Вадим237 Сегодня, 09:24
                  Так это можно все подряд закрывать - так как почти у всех есть имущество за миллион и более.
                  Вадим237
        3. Гардамир Сегодня, 09:27
          правильно,за дело
          не согласен. Просто мы живём пока ещё в советской реальности. но вот скоро нацгвардию увеличат ещё раза в три, да законы подровняют. Один закон для скота, другой закон для своих. Тогда эти разборки на народ выносить не будут. Сердюков ведь тоже из этой же серии. А при новых законах, своих садить не будут, заплати отступных пару миллиардов да и езжай на пенсию на Лазурный берег.. ну а пока пришили это дело к выборам.
          Гардамир
        4. Ныробский Сегодня, 09:59
          Цитата: андрей юрьевич
          посадили правильно,за дело.но какая то предвыборная началась суета...
          Почему предвыборная? Этого кренделя "взяли" гораздо раньше Улюкаева, просто эпизодов побольше. Сейчас глава Республики Коми В.Гайзер на подходе, с бывшим главой той же республики В.Торлоповым. Следаки уже нарыли махинаций более чем на 4 млрд. рублей. Обычная рутина.
          Ныробский
    5. Хагалаз Сегодня, 07:15
      И если не полениться и отследить дальнейшую отсидку, то можно будет увидеть, что до срочно освободят через пару-тройку лет.
      Хагалаз
      1. Ныробский Сегодня, 10:33
        Цитата: Хагалаз
        И если не полениться и отследить дальнейшую отсидку, то можно будет увидеть, что до срочно освободят через пару-тройку лет.

        Может быть и освободят. У него отсидка пойдёт с июня 2016 года. Считай полтора из 8 уже отбыл, осталось 6,5. По "половинке" может претендовать на УДО как любой другой российский зэк. Хотя, для слуг государевых эту возможность надо отменить, бо власть позорят и устои государства подрывают.
        Ныробский
    6. влад66 Сегодня, 09:04
      Туда и дорога, и что бы стекловатой была вымощена. yes
      влад66
    7. Андрей К Сегодня, 10:16
      ...и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) в колонии строгого режима...

      Прэкрасно, а где конфискация!!!
      ...обязан выплатить штраф в размере, который в две сотни раз превышает размер взятки, а это почти 50 млн рублей...

      А на счетах родственников осталась сумма, кратно превышающая штраф.
      На каторгу!!! И не выпускать, пока ВСЁ не вернёт.
      Андрей К
  2. Владивосток1969 Сегодня, 05:50
    ЗЛО должно быть наказано.Но прослеживается цепочка.Белых-КировЛес-Навальный.Поймите правильно ,я не разделяю взгляды Навального.А губернаторы Единороссы кристально честны?Что-то тут дурно пахнет.
    Владивосток1969
    1. Greenwood Сегодня, 06:24
      По делу Кировлеса Навального оправдали насколько я помню.
      Greenwood
      1. dik-nsk Сегодня, 06:28
        нет. это ЕСПЧ вернул, а наши повторно осудили
        dik-nsk
      2. Владивосток1969 Сегодня, 06:56
        Я просто обратил внимание на связь.А Навальный да,на свободе.Вот только в президенты не пустили.Беда беда.
        Владивосток1969
    2. dik-nsk Сегодня, 06:46
      А губернаторы Единороссы кристально честны?

      Дудка, губернатор Тульской, 9,5 лет, сел в 2011
      Денин, Брянская, 4 года в 2015
      Смирнов, мэр Брянска, 4 года
      ну, и ряд в ожидании под следствием: Вячеслав Гайзер (Коми), Александр Хорошавин (Сахалин), Александр Соловьев (Удмуртия)
      Так что партия не при чем
      dik-nsk
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:17
    У нас скоро праздники, адвокаты подадут аппеляцию, и его или отпустят по амнистии, или пересмотрят срок на условный! Он же не три мешка картошки украл, ему могут срок изменить легко, так что не радуйтесь!
    Геркулесыч
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:21
      К сожалению и Улюкаева это же ждет.На адвокатов они заработали.
      Владивосток1969
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:27
        Всё это смахивает на показательную порку без снятия штанов.
        ul_vitalii
    2. kirgiz58 Сегодня, 06:25
      Цитата: Геркулесыч
      У нас скоро праздники, адвокаты подадут аппеляцию, и его или отпустят по амнистии, или пересмотрят срок на условный! Он же не три мешка картошки украл, ему могут срок изменить легко, так что не радуйтесь!

      Срок то сроком, скостят. Но не это белыхам самое обидное:- "Абидна панимаешь, деньги назад забирают, хоть и не все, но каждая копеечка заработана кровью и потом , и от кормушечки сладенькой подвинули." Да еще такие же губеры на каждом перекрестке кричать будут "! !". laughing
      kirgiz58
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:57
        Это не проблема-еще наворует, какая невидаль !
        Геркулесыч
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:59
      Цитата: Геркулесыч
      Он же не три мешка картошки украл

      По сравнению с экс-губером Хорошавиным он нищеброд с ,,мешком картохи,, Опозорил,так сказать,всю губернаторскую братву мелким попрошайничеством laughing Дитя вертикали власти..
      ДЕДПИХТО
  4. user1212 Сегодня, 06:24
    Сейчас вой начнется. Неполживого посадили ведь. Кроваваярукагэбни, ржавыйчекистскийкрюк, костры революции и прочее laughing
    Но в целом мало. Лояльный у нас УК. 20 лет, на американский манер, в самый раз было бы
    user1212
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:44
      Цитата: user1212
      Сейчас вой начнется. Неполживого посадили ведь. Кроваваярукагэбни,

      хорош чушь молоть...он просто жулик и взяточник-чистый криминал.
      андрей юрьевич
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Заслужил - получи вне зависимости от занимаемой должности. Вот только беда в том, что для других это не служит наукой в их коррупционной деятельности.
    rotmistr60
  6. Ferdinant Сегодня, 07:09
    $600тыс.мелко для губернатора,за это и посадили.
    Ferdinant
    1. Голован Джек Сегодня, 07:54
      Цитата: Ferdinant
      $600тыс.мелко для губернатора

      Зато вполне тянет на "в особо крупных размерах".
      Цитата: Ferdinant
      за это и посадили

      Посадили за то, что смогли доказать.
      А само по себе, что посадили - ИМХО хорошо yes
      Голован Джек
  7. LeonidL Сегодня, 07:33
    Один среди либералов был вроде бы порядочный человек, так и тот не выдержал искуса ... Деньги людей портят
    LeonidL
  8. Дормидонт Сегодня, 09:48
    Как сказал классик
    Дормидонт
  9. сорок восьмой Сегодня, 09:52
    штраф в размере, который в две сотни раз превышает размер взятки, а это почти 50 млн рублей

    Общая сумма вятки – около 0,6 млн евро

    У меня одного концы с концами не сходятся?
    Я вот грубо прикинул и получил, что две сотни раз от 0,6 млн евро выходит 120 млн евро или 8,5 млрд рублей.
    Как обстоит дело на самом-то деле?
    сорок восьмой
  10. Berkut24 Сегодня, 10:41
    Я думаю, что любой губернатор или министр, даже если он не был застукан на работе, за год до окончания полномочий должен лишаться загранпаспорта и при увольнении должен проходить процедуру проверки Следственным Комитетом и ФНС.
    Berkut24
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