Сирийской «оппозиции» диалог не по душе

Конгресс сирийского национального диалога - органичная часть мирного урегулирования кризисной ситуации в Сирии, выгодное дополнение к переговорам в Женеве… Китай направляет свои поздравления участникам этого мероприятия в Сочи, которое ознаменовалось позитивными результатами».



«Это, безусловно, было очень напряженное мероприятие. 1,6 тысячи сирийцев, многие из которых впервые получили возможность выразить свое мнение».



Я постоянно поддерживаю контакты с коллегами из Сирии, и вот что мне рассказали. 1 февраля работа в здании сирийского информационного агентства САНА кипела вовсю — сотрудники были в полной «запарке», готовя материалы о прошедшем в Сочи Конгрессе национального единства. Вдруг у одной женщины зазвонил телефон. Она взяла трубку и через несколько секунд закричала от ужаса. Оказалось, что ей сообщили тяжелую весть. В ее дом, расположенный в дамасском квартале Меззе-86, угодил минометный снаряд, погибла сестра.Через некоторое время информация об обстреле «сирийской оппозицией» двух жилых кварталов Дамаска — Иш Аль-Вуруд и Меззе-86 — появилась на лентах информационных агентств Сирии и России. Причем, в квартале Иш Аль-Вуруд погибших — девять человек, раненых — 15. Что же касается западных информагентств — там вещают об очередных «страданиях бедных борцов с режимом» и вновь обсасывается тема сирийского химоружия.Итак, из зоны деэскалации — столичных пригородов Джобар, Дума и Хараста — по мирным жителям вновь, в нарушение всех договоренностей, ведется огонь из минометов. А ведь в последнее время, казалось бы, жители Дамаска ощущали некоторую передышку, паузу по сравнению с тем, что было в предыдущие годы конфликта. По крайней мере, инцидентов такого масштаба в Дамаске не было довольно давно.Вероятно,Западные СМИ твердят о провале мероприятия. Госдепартамент США выступил с заявлением, что Конгресс «не был сбалансирован», что «оппозиция не была представлена в достаточной степени».Об этом поведала на брифинге начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт. Она также заявила, будто бы Россия не использует свое «уникальное влияние на сирийское правительство для предотвращения химических и других атак против населения страны».Накануне чуть было не случилось еще одной трагедии — к счастью, ее удалось чудом избежать. И речь шла о сирийской делегации, которая возвращалась с переговоров в Сочи. Так вот, ехали они, унося с собой пожелания мира, а попали — на войну. Конечно, война идет уже давно, но вряд ли они думали, что угодят под обстрел прямо в аэропорту своей Родины?Так вот, 31 января два минометных снаряда разорвались между двумя самолетами, в которых находились участники минувшего Конгресса. К счастью, никто из них не пострадал. Однако были ранены двое сотрудников аэропорта.Этот инцидент четко подтверждает, что врагам Сирии очень сильно пришелся не по душе Конгресс национального диалога, проведенный в Сочи. И как-то подозрительно эта позиция совпадает с позицией американского Госдепа!Часть «оппозиционеров», которая, казалось бы, приняла приглашение на Конгресс, в последний момент отказалась в нем участвовать. Предлогом стал сирийский государственный флаг. Не флаг с портретом Башара Аль-Асада, не флаг «Хизбаллы», а именно тот флаг, под которым Сирия живет уже десятки лет. По мнению этих «оппозиционеров», прибывших из Турции, на мероприятии нужен был другой флаг — тот, под которым Сирия жила, будучи колонией Франции. Именно под этим символом выступает так называемая «умеренная оппозиция» с самого начала конфликта — и большинство из тех, кто начинал тогда, уже переместилось под другой флаг — флаг (запрещенной в РФ) террористической организации ИГИЛ, а также (запрещенной в РФ) «Джебхат Ан-Нусры». Такие, с позволения сказать, «гости» устроили что-то вроде сидячей забастовки в Адлере — с демонстрацией своего флага. Российские власти не применили к ним никакого наказания.Часть непримиримых добралась-таки до стола переговоров, но и там попыталась устроить скандал. В ходе выступления главы МИД России Сергея Лаврова кто-то начал кричать, что Россия — «оккупант». Значительной части присутствующих сирийцев это не понравилось. Они в ответ начали скандировать: «Спасибо, Россия!» - так, что даже сам Лавров попросил дать ему закончить выступление.Все это говорит о том, что на Конгресс действительно приехали разные люди. Что это вовсе не было каким-то там постановочным мероприятием. Каждый имел право сказать свое слово, даже если это слово «оккупант». Даже если кто-то решил демонстративно сидеть в аэропорту — пожалуйста!Вот сирийская вооруженная «оппозиция» такой свободы мнений не позволяет. Судя по обстрелу аэропорта Дамаска в то время, когда туда приземлились самолеты с членами делегации, - там разговор короток. Поехал на Конгресс — заслужил смерти. Живешь в «неправильном» квартале Дамаска — на тебе можно сорвать злость от того, что Конгресс все-таки состоялся.Главным итогом самого Конгресса национального диалога стало создание комиссии по разработке новой Конституции Сирии. Были обсуждены также вопросы уважения прав женщин, всех этнических и религиозных групп, будущее государственное устройство страны. В итоговом документе, принятом по итогам мероприятия, подчеркнута необходимость уважения суверенитета Сирии, ее территориальной целостности.Среди тех, кто поддержал усилия России, - такая крупная держава, как Китай. Официальный представитель МИД КНР заявила:От лица ООН специальный представитель по Сирии Стаффан де Мистура высоко оценил итоги ппереговоров:И лишь Госдепартамент США вместе со своими ближайшими союзниками не поддержал Конгресс. Да подконтрольная ему так называемая «умеренная оппозиция», осуществив обстрелы и пролив сирийскую кровь, показала свое истинное лицо и свое подлинное отношение к мирным переговорам.