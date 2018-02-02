WADA: Мы обеспокоены решением CAS, а Макларен всё равно прав...

Во Всемирной антидопинговой ассоциации прокомментировали решение Международного спортивного арбитража по удовлетворению исков 28 российских спортсменов и частичному удовлетворению ещё 11-ти исков. Напомним, что накануне CAS отменил решение о пожизненной дисквалификации в отношении 28 российских атлетов, вернув им ранее завоёванные награды. Для 11 россиян пожизненная дисквалификация судом заменена на временную.В WADA объявили, что ассоциация «обеспокоена» таким решением суда.Заявление WADA содержит слова о том, что ассоциация поддерживает решение МОК (ранее вынесенное) о пожизненной дисквалификации российских спортсменов и выражает «обеспокоенность» по поводу того, что CAS этот вид дисквалификации отменил. В заявлении отмечено, что комиссия Ричарда Макларена «представила достоверные выводы о системе допинга в российском спорте».В российском сегменте Сети по этому поводу уже родилась шутка:Накануне решение CAS прокомментировал президент России Владимир Путин, отметив, что такое решение не может не радовать, но к нему нужно относиться без эйфории. Этим заявлением президент дал понять, что "друзья России" могут пойти в новую атаку на российский спорт.