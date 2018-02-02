11:07 02 февраля

WADA: Мы обеспокоены решением CAS, а Макларен всё равно прав...

Во Всемирной антидопинговой ассоциации прокомментировали решение Международного спортивного арбитража по удовлетворению исков 28 российских спортсменов и частичному удовлетворению ещё 11-ти исков. Напомним, что накануне CAS отменил решение о пожизненной дисквалификации в отношении 28 российских атлетов, вернув им ранее завоёванные награды. Для 11 россиян пожизненная дисквалификация судом заменена на временную.

В WADA объявили, что ассоциация «обеспокоена» таким решением суда.

WADA: Мы обеспокоены решением CAS, а Макларен всё равно прав...



Заявление WADA содержит слова о том, что ассоциация поддерживает решение МОК (ранее вынесенное) о пожизненной дисквалификации российских спортсменов и выражает «обеспокоенность» по поводу того, что CAS этот вид дисквалификации отменил. В заявлении отмечено, что комиссия Ричарда Макларена «представила достоверные выводы о системе допинга в российском спорте».

В российском сегменте Сети по этому поводу уже родилась шутка:
Ричард Макларен представил доклад о том, как агенты Кремля подменили решение CAS по российским спортсменам через дыру в стене швейцарского суда.

Накануне решение CAS прокомментировал президент России Владимир Путин, отметив, что такое решение не может не радовать, но к нему нужно относиться без эйфории. Этим заявлением президент дал понять, что "друзья России" могут пойти в новую атаку на российский спорт.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:04
    А виноват , как всегда Путин ?
    ФЕОДОР
    1. Ren Сегодня, 07:07
      Цитата: ФЕОДОР
      А виноват , как всегда Путин ?

      Кошка бросила котят - это Путин виноват! wassat
      Ren
      1. Чёрный Сегодня, 07:24
        Сейчас американцы через минюст начинают расследование коррупционных нарушений в ке, ваде, с прицелом на оргомитет по подготовке ЧМ-2018г. И будут использовать этот рычаг для давления на этих чинуш, а из опыта ФИФА все знают, что с минюстом не шутят. Но, несмотря ни на что, давить этих подников надо до конца, добиваясь полного оправдания всех, на кого нет 100% фактов по применению допинга. А иски американским подстилкам Макларенам, Освальдам и хамелеонам-Бахам вчинить такие, чтобы до конца дней своих при звуке Гимна и виде Флага России или символики РФ, они непроизвольно вставали и руки сами тянулись за спину.
        Чёрный
        1. Partyzan Сегодня, 07:49
          Цитата: Чёрный
          А иски американским подстилкам Макларенам, Освальдам и хамелеонам-Бахам вчинить такие, чтобы до конца дней своих при звуке Гимна и виде Флага России или символики РФ, они непроизвольно вставали и руки сами тянулись за спину.

          хотите сделать их пассивгыми? это мысль! good и есть кого отлавливать по всему миру, как отлавливают наших граждан - и на зону, нашу зону good drinks
          Partyzan
          1. Подрезчик Сегодня, 09:46
            Когда вижу фото этого Иуды (Родченкова), продавшего свою Родину (за машинку и домик в США, и толику денег), земляков, и оболгавшего ЧЕСТНЫХ спортсменов, очень сильно жалею, что этого ушлепка нет рядом... am
            Подрезчик
        2. антивирус Сегодня, 08:23
          не будет " отлавливать по всему миру"
          и исков до посадки Макларена НЕ БУДЕТ
          ВЕСЬ МИР ТЕАТР И ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ. ИГРА .
          ОТЛИЧИЕ СВЕРХДНРЖАВЫ от крупной региональной державы--- довести до приговоров суда ( заочно) всех"друзей" и нагло(НАГЛОСТЬ -ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ, СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ)РАССЫЛАТЬ ОРДЕ НА АРЕСТ ПО ВСЕМУ МИРУ, А НЕ ВЫДАДУТ-ВЫКРАСТЬ И ВВЕСТИ САНКЦИИ ДЛЯ СТРАН, УКРЫВАВШИХ " заочно осужденных"
          антивирус
        3. БАРХАН Сегодня, 08:30
          Цитата: Чёрный
          Но, несмотря ни на что, давить этих подников надо до конца, добиваясь полного оправдания всех,

          Оправдания мало.Где же наш минюст?СК?Прокуратура?Почему наши спортсмены не обращаются в наши суды?Почему наши органы по решению наших судов не тащут в наши тюрьмы этих ..... ?Почему великая ядерная держава оказалась столь беззащитна перед этими слизняками?Почему наши спецслужбы не имеют компромата на этих упырей?
          Тут на днях хоккеист Ковальчук написал на сайте RT ,мол "вся страна за нас болеет..." ...Очень всем рекомендую почитать комментарии читателей,а их очень много.И 99% о том ,что нафиг олимпиаду,нафиг предателей под белым флагом.Вот это мнение народа.И почему власти с ним не считаются?
          Очень надоела беззубая"вечная озабоченность и обеспокоенность".Где дела?
          БАРХАН
          1. LiSiCyn Сегодня, 09:46
            Я уже, не однократно высказывал свою мысль, по поводу ОИ в Ю.Корее... Вам, не кажется странным, что в 14-ом, 15-ом гг, когда надо было показать, что "чихать" мы хотели на их заявления и угрозы... Мы это делали.. А в 17-ом, только проявляем "озабоченность"? " Они", нам устраивали подлянки на ОИ-08, ОИ-14... Почему бы нам, не пошуметь ..? Ын, затих... Уже лично посетить игры, собирается.. А ведь ничего не изменилось... Как матрасы хотели, его завалить, так и хотят... Я не думаю, что Ын, такой не умный... Стоит у меня, перед глазами картина... Как, огромные толпы, штурмуют амерские авианосцы.. И , отпихивают всяких там, приебалтов, подляков и "старых" еврогейцев... Потому как , для своих места нет laughing А мы, в это время, под шумок нагибаем укропитеков... И когда , эта шобла очухается и спросит:" А, где наши бандеровцы?" Можно развести руками, пожать плечами.. Вы же им границу открыли, где то у вас... wink
            LiSiCyn
          2. sogdy Сегодня, 10:06
            Цитата: БАРХАН
            Почему наши спортсмены не обращаются в наши суды?

            Потому что наши суды не рассматривают профессиональные споры. А показать пальцем на прямую клевету... ну вот Родченкова заочно арестовали (осудили?).
            sogdy
        4. Василенко Владимир Сегодня, 08:53
          Цитата: Чёрный
          Сейчас американцы через минюст начинают расследование коррупционных нарушений в ке, ваде, с прицелом на оргомитет по подготовке ЧМ-2018г.

          возникает вопрос, почему ФСБ не начинает расследование, по факту преднамеренной дискредитации страны ВАДА и МОК?
          Василенко Владимир
        5. Житель Урала Сегодня, 09:38
          Так и по допингу факты высосанные. Насколько я помню по предыдущему скандалу - мельдоний был в составе разрешенных, потом внезапно перед олимпиадой его объявили запрещенным, а наших спортсменов, которые его применяли до этого - сделали виноватыми. Сейчас как то забыли про это - и даже наши чинуши выражают сожаление, но если тогда его применять было можно, то как?...
          Житель Урала
      2. 210окв Сегодня, 08:11
        Раз извинился(дошло до совести)...Значит виноват.
        Цитата: Ren
        Цитата: ФЕОДОР
        А виноват , как всегда Путин ?

        Кошка бросила котят - это Путин виноват! wassat
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 07:07
      Задергалась ВАДА, однако. А ка же? Впереди иски о возмещении ущерба и компенсации морального вреда от "обиженных" спортсменов. Полагаю, что суммы удовлетворения истцов будут очччень внушительные. laughing
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 08:19
        Цитата: сибиралт
        Полагаю, что суммы удовлетворения истцов будут очччень внушительные.

        и коллективный иск - он дороже
        pjastolov
    3. собаковод Сегодня, 07:08
      Тут даже вопрос излишне задавать!
      собаковод
    4. Bulrumeb Сегодня, 07:28
      [quote
      CAS отменил решение о пожизненной дисквалификации в отношении 28 российских атлетов, вернув им ранее завоёванные награды. Для 11 россиян пожизненная дисквалификация судом заменена на временную.
      ][/quote]
      А почему нельзя было обратиться в суд раньше и не самим спортсменам, а с поддержкой государства в их интересах , и не стоять на коленях и каяться в МОК? Что мешало потребовать вернуть и гимн и флаг?
      Bulrumeb
      1. антивирус Сегодня, 08:26
        спорт -разменная монета в межсирийском диалоге, Донбассе, Кореях, газ, Индия, Алжир , купить оружие-продать лицензию
        да и каждая федерация в своем уголке деньги пилит--это их проблемы
        антивирус
        1. Bulrumeb Сегодня, 09:54
          спорт -разменная монета в межсирийском диалоге, Донбассе, Кореях, газ, Индия, Алжир , купить оружие-продать лицензию да и каждая федерация в своем уголке деньги пилит--это их проблемы

          Да нет, это не только их проблемы, если федерации пилят бабло и ничего не делают пнуть их должны вышестоящие инстанции и так далее по цепочке. Если ничего не делают почему еще сидят на месте, вонь-то давно уже пошла, времени было вагон? спорт да разменная монета, но никак не повод каяться и выражать озабоченность. Зубы давно надо было показывать. Не зря говорят: "сильных уважают, о слабых вытирают ноги".
          Bulrumeb
          1. антивирус Сегодня, 09:57
            Зубы давно надо было
            -это просьба к Мутко, а он только за бетон на стадионах отвечает и все
            антивирус
            1. Bulrumeb Сегодня, 10:06
              да ни за что он не отвечает, на том же бетоне к ЧМ-2018 напилили бабла столько, что диву даешься и все как с гуся вода. Уже в Калининграде подрядчик убыл за границу, про Питер и Самару вообще молчу. Но у нас как всегда - царь хороший, а бояр других для нас нет laughing
              Bulrumeb
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:28
        WADA: Мы обеспокоены решением CAS, а Макларен всё равно прав...

        Рановато наших оправдали( думаю на ОИ их всё равно не пустят), надо было дать "птичке" увязнуть целиком, чтобы потом как следует макнуть в их же собственные испражнения. Наверняка Путин не предпринимал никаких мер, давая Вада и МОК раскрутить это дело до упора, чтобы затем нанести по ним смертельный удар. Именно по этому, я думаю, он и сказал, чтобы мы не впадали в эйфорию: видимо он знает, что наша борьба с этими организациями далеко не закончена.
        СРЦ П-15
    5. влад66 Сегодня, 10:09
      друзья России" могут пойти в новую атаку на российский спорт.

      Обязательно пойдут yes И надо быть готовым и готовым не с озабоченностями. yes
      влад66
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:09
    На решении CAS были царапины ! WADA против ! stop
    Uncle Lee
    1. pjastolov Сегодня, 08:20
      Цитата: Uncle Lee
      На решении CAS были царапины !

      а еще там была фотография Путина laughing drinks
      pjastolov
      1. Uncle Lee Сегодня, 10:39
        Не фото, а отпечатки пальцев ! КГБ фотками не разбрасывается !
        Uncle Lee
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
    WADA: Мы обеспокоены решением CAS, а Макларен всё равно прав...
    Печалька...ай ай ай.
    А мне интересно почему при допросе CAS Родченков скрывал свое лицо... what

    чего боялся...может пьянствовал с момента приезда в США...может колется наркотой...псих все таки.
    И как можно допрашивать психически больного человека...ему же лечиться надо от допингомании.
    Тот же ЛЕХА
    1. реалист Сегодня, 07:53
      там вообще мог выступать кто угодно - лицо закрыто и голос изменен! может его уже и в живых нет ...
      реалист
      1. Злой543 Сегодня, 08:00
        На дне морском с тазиком бетона. Эх мечты, мечты... wassat
        Цитата: реалист
        там вообще мог выступать кто угодно - лицо закрыто и голос изменен! может его уже и в живых нет ...
        Злой543
    2. просто экспл Сегодня, 08:03
      что особенно задело так это что Шарапову исключили за мельдоний который ей назначил врач . а Уильямс нельзя осудить за амфетамин , ведь его ей назначил врач , а не она сама по своей воле его употребляла.
      и че то шибко интересует , мельдоний вроде как сердечную мышцу заживаляет и он не улучшает физические параметры , а амфетамин улучшает , его даже спецназерам в операциях дают , что бы не уставали и были более выносливые , и чей врач более улучшим результаты своего подопечного , врач Шараповой с мельдонием , или врач Уильямс с амфетамином ?
      просто экспл
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Если бы наши спортсмены были все как их братишки Уильямс, то это бы ВАДАЙ приветствовалось! Чем больше в спорте гермофрадитов, тем "правельнее " страна? А у нас такое не приживается! Поэтому мы и "очень плохие "!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Мы обеспокоены решением CAS
    Судя по всему обеспокоенность заключается в том, что с ВАДА и МОК Россия собирается судиться после окончания Олимпиады. А "кошка" знает чье мясо съела.
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 07:51
      Цитата: rotmistr60
      А "кошка" знает чье мясо съела.

      не только знает, но и знает что за это будет
      Partyzan
    2. Злой543 Сегодня, 08:02
      Да еще наверняка компромат имеется, особенно на МОК
      Злой543
    3. БАРХАН Сегодня, 08:39
      Цитата: rotmistr60
      Судя по всему обеспокоенность заключается в том, что с ВАДА и МОК Россия собирается судиться после окончания Олимпиады. А "кошка" знает чье мясо съела.

      А толку то.Вот ,если б это были наши суды.И сидели бы бы все упыри,притащенные нашими спецслужбами за шкирку в страну ...И сидели бы они долго в наших тюрьмах отдавая большие деньги ...вот это ужас на будущее.Вот это поступок державы.
      А суды потом могут ещё и не встать на нашу сторону.Потому ,что это не наши суды,помните об этом.И останется в истории только униженная Россия,униженные спортсмены и демотивированное молодое поколение ,не имеющее веру в защиту государства.Ведь ,как ни крути ,а именно государство самоустранилось,стравив ещё и граждан со спортсменами.
      БАРХАН
  6. Vard Сегодня, 07:19
    Самое неприятное в это истории... это как с ложкой... её то нашли, но осадок остался... Вот потому то и надо довести дело до конца. Многомиллионные компенсации... и опровержения на первых полосах всех СМИ, которые прогнулись...
    Vard
  7. LeonidL Сегодня, 07:24
    Отрадно, что остались на этом свете еще и честные судьи ... Путин прав "друзья" россии обязательно попытаются снова вцепится ей в ляшку ... выше моськи просто пока достать не могут.
    LeonidL
  8. Altona Сегодня, 07:35
    Цитата: Bulrumeb
    А почему нельзя было обратиться в суд раньше и не самим спортсменам, а с поддержкой государства в их интересах , и не стоять на коленях и каяться в МОК? Что мешало потребовать вернуть и гимн и флаг?

    -----------------------
    Потому что в CAS оспаривалось решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года и последующих вытекающих из этого решений о допуске и дисквалификации спортсменов. Как только мотивировочная часть этих решений была получена, так и последовало обращение в CAS. Без мотивировочной части обращение в арбитраж было невозможно. Вот и все.
    P.S. Насчет вообще такой ситуации, то непонятно, почему чиновники и руководство страны раньше не стали ставить вопросы к МОК и WADA на предмет участия российских представителей в антидопинговых структурах и ротации антидопингового агентства по другим странам, а не сидеть в Канаде пожизненно.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 07:36
    Цитата: rotmistr60
    Судя по всему обеспокоенность заключается в том, что с ВАДА и МОК Россия собирается судиться после окончания Олимпиады. А "кошка" знает чье мясо съела.

    ---------------------------
    Да уже и без бинокля видно, что все это чья-то политическая возня и англосаксонские уши торчат, что не скроешь.
    Altona
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    Эта вада не отыграла проплаченные ей деньги, потому и беснуются... angry
    a.s.zzz888
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 07:40
    А самолётами -девчёнки управляют.И что,Они то-же тюкают?Когда уже ВАДУ на место поставим.Или прошли года Русского влияния?Позориться будем?Сталина на вас нет.
    ВЕРЕСК
  12. valent45 Сегодня, 07:48
    Ссы в глаза, всё-равно будет роса! Всё-равно прав?! Гадёныши!
    valent45
  13. реалист Сегодня, 07:52
    вада -филиал цру , родченков (я так думаю) с 1998 года завербован и работал против нас . был скандал с допингом где он фигурировал ,в 2010 году , его признали невменяемым , вывели из дела,и он продолжил работать в русада до 2015 года , как так -без справки из психдиспансера ни на какую работу не берут а тут такое ! все выложено в открытом доступе на википедии ,как такое могли допустить и кто крышевал этого персонажа , зачем его держали на работе ? что то тут не чисто !
    реалист
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 07:57
    Надеюсь,спецы наши наведут порядок.Израиль-не спарашивает соглашения.И правильно делает.Уважают только тех,кто может по мордам вдарить.У нас тут-соперников нет.
    ВЕРЕСК
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
      ВЕРЕСК Сегодня, 07:57
      Надеюсь,спецы наши наведут порядок.Израиль-не спарашивает соглашения.И правильно делает.Уважают только тех,кто может по мордам вдарить.У нас тут-соперников нет.

      hi ! Очень бы хотелось верить в отношении "наших спецов". Победы нам сейчас важны как никогда, на любом фронте - будь то Сирия, Иран, Афган или Олимпиада.
      a.s.zzz888
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:53
        Олимпиада. Злость.Но-понимаю.АК со Стечкиным своё слово снова скажут.И скоро.Пора воспитать непотребство.Время пришло.Бить-сильно и метко.По харе лица.Чтоб поняли-что Русские и есть Элита на этой Земле.
        ВЕРЕСК
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:11
          Полностью согласен с доводами, на виденную ситуацию.
          a.s.zzz888
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:47
        Да есть ребята.Мой старший туда хочет.Запрещаю.Мне хватило боевых.Я-сыновей постараюсь оградить от этого.Хотя-мои парни уже сами свою судьбу решают.Я-просто нервно курю в сторонке.Хреново всё.Они уже с калашом-как с игрушкой.И гранаты кидали.Кто отец-тот поймёт.Наши сыновья пошли резко.Хотя ещё неопытные.Удержать их-нереально.Безбашенные мальчики.Спасать надо.Но-за ними уже не угнаться.
        ВЕРЕСК
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
          Советы тут не помогут. Полагаю, Вы примите правильное решение для всей семьи. Удачи и будьте живы.
          a.s.zzz888
  15. pvv113 Сегодня, 08:26
    В WADA объявили, что ассоциация «обеспокоена» таким решением суда

    Столько усилий, и все козе под хвост
    pvv113
  16. Пленник Сегодня, 08:43
    Мы довольны решением суда, а Макларен всё равно кАзел.
    Пленник
  17. Горный стрелок Сегодня, 08:52
    Отнять победу в Сочи не вышло. Не все ещё на Западе отмороженные. МОК и WADA и не могли по другому отреагировать. Признать собственную некомпетентность ( если не хуже) без "взбрыкивания"? Совершенно невозможное дело - ведь сейчас посыплются иски от спортсменов - персонально на Макларена и Родченкова, ну и ещё кто там - WADA, МОК как коллективные ответчики...
    Горный стрелок
  18. Гардемарин Сегодня, 08:52
    Олимпиада, чемпионат по борьбе , Россия против США.
    Тренер говорит нашему борцу:
    - Серега, короче так!
    Соперник у тебя не дай Бог никому ! ломает всех коронным приёмом, попадёшся, всё ХАНА тебе, а не золото!
    Начался поединок, тренер бегает, волнуется, подсказывает и тут видит, что американец делает свой коронный захват...
    Тренер думает: "ну, всё, конец, сейчас сломает Серегу!".... закрыл глаза и в раздевалку...
    Из шкафчика чекушку опрокинул, сидит за голову держится...
    И, вдруг, слышит гимн России заиграл. Тренер с удивлением выглядывает из раздевалки - а там Сереге медаль золотую вешают, а америкос без сознания лежит !Тренер подбежал говорит :
    - Серега как так??? я же видел что всё вариантов нет!!!??
    Серега:
    - Тренер, он меня схватил , скрутил, не вздохнуть не пёрнуть, кости трещат пошевелиться не могу , глаза открываю,.. а передо мной Яйца висят....
    думаю, вот гад! ещё и яйцами перед носом трясёт....собрался из последних сил да кааааак зубами хряпну!
    - Ну! И?
    - Тренер, ты не представляешь На что способен человек, укусивший Сам СЕБЯ За Яйца!
    Гардемарин
  19. PValery53 Сегодня, 08:57
    "В WADA объявили, что ассоциация «обеспокоена» таким решением суда."
    - Ещё бы! Их беспокойство нетрудно понять. В слУчае благоприятного исхода российских судебных исков "доблестные" ВАДовцы полностью потеряют своё материальное благополучие, а то и свободу.
    PValery53
  20. Alex-a832 Сегодня, 09:16
    Россия перехватила тотальный контроль над миром! Мы решаем, кто займет президентское кресло в Фашингтоне и других ведущих странах мира, наши хакеры замешаны во всех сбоях, утечках информации и манипуляциях с данными, мы манипулируем международными судами, в том числе CAS, и т.д. и т.п... Просто гордость вызывает всемогущество России. Только WADA & МОК с Маклареном и Родченковым - это последний островок непокоренных... laughing
    А если без стеба, то решение CAS весьма вдохновляет, что объективность в мире еще цепляется, если не за совесть, то хотя бы за педантичное крючкотворство международных судом. Видимо, страх перед вынесением заведомо незаконного решения оказался выше чем страх вынести решение не в угоду западной конъюктуре.
    Alex-a832
  21. kig Сегодня, 09:59
    Наша пресса считает решение суда победой, но вот что говорится в документе:

    In 28 cases, the evidence collected was found to be insufficient to establish that an anti-doping rule violation (ADRV) was committed by the athletes concerned. With respect to these 28 athletes, the appeals are upheld, the sanctions annulled and their individual results achieved in Sochi 2014 are reinstated.

    Если вчитаться и вдуматься, то в 28 случаях было решено, что доказательств вины недостаточно. Эти спортсмены не были оправданы, их доброе имя не восстановлено. Просто доказательства, представленные олимпийским комитетом, и собранные комиссией ВАДА, оказались недостаточными для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговой политики. Какая же это победа? Если есть "царапины на пробирках", то вопрос будет подыматься вновь и вновь. Пора бы уже и нашим разобраться, что там за царапины и откуда они взялись.
    kig
  22. Siegen Сегодня, 10:14
    Олимпийские игры - зимние. Холодно даже в помещениях.
    Наказанные российские спортсмены ходят в нейтральной форме - белой.
    Но...
    Под ней цветная татуировка с российской символикой - она же не запрещена!
    В нужный момент сбрасываются куртки - и... вуаля... belay
    С мужчинами - понятно, а вот с женщинами?..
    Феминистки не противоречат западным ценностям? request

    Siegen
  23. aud13 Сегодня, 10:19
    WADA: Мы обеспокоены решением CAS

    Ну фсе, CAS пришел каюк.
    Завтра ВАДа объявить, что на решении суда найдены какие-то непонятные царапины .
    А послезавтра один из судей CAS сбежит в США и заявит, что Путин лично диктовал им это решение, под угрозой сжечь на костре.
    aud13
  24. Berkut24 Сегодня, 10:38
    Я бы дождался всех решений спортивного арбитража, подсчитал материальные и моральные убытки от отстранения от олимпиады, а потом подал в суд общей инстанции с требованием финансовой компенсации от МОК, ВАДА и конкретных "макларенов". Думаю, что сумма составит миллиарды долларов. Западнюки хорошо понимают только деньги. Ими и нужно наказывать.
    Berkut24
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