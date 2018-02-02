11:06 02 февраля

В Донецке обстреляно здание министерства обороны

Вчера вечером неизвестные обстреляли здание министерства обороны Донецкой народной республики, передает РИА Новости.



Как сообщил агентству представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, «преступники при атаке использовали ручной противотанковый гранатомет».


Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта,
сказал представитель ведомства.

По словам самого Кононова, никто не пострадал, «масштабы разрушений устанавливаются».



Басурин также рассказал, что граната попала в отдел кадров Министерства. Еще одно устройство нашли возле здания, оно может быть заминировано.

Полковник предположил, что за обстрелом могут стоять украинские диверсанты.

Использованы фотографии: https://twitter.com/sashakots
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Комментарии 22

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  1. pjastolov Сегодня, 08:17
    Полковник предположил, что за обстрелом могут стоять украинские диверсанты.
    то вы шо, какие украинские - инопланетяне, но я поражен - по городу с гранатометом ходят, улет
    pjastolov
    1. Злой543 Сегодня, 08:20
      Походу и правда ходят, то с рпо, то гранатометом. 26 рпг тем и хорош что если надо можно обратно на предохранитель поставить
      Злой543
      1. pjastolov Сегодня, 08:21
        а милиция у них есть? или и так сойдет?
        pjastolov
        1. Злой543 Сегодня, 08:27
          Комендантский час как в Москве 1941 устроить по другому наверное никак.
          Злой543
          1. pjastolov Сегодня, 08:28
            Так что его там нет? и это прифронтовой город? жесть
            pjastolov
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:31
              Неужели во всем Донецке не нашлось для МО подходящего здания? Если кабинет министра обороны в военное время просматривается и простреливается - это уже перебор...
              Аристарх Людвигович
              1. pjastolov Сегодня, 09:14
                Чудны дела твои - господи
                pjastolov
    2. влад66 Сегодня, 10:16
      Неужели смерть Мотороллы, Гиви и других ничему неучат request С гранатометами, как у себя дома разгуливают, скоро и на танках будут ездить. negative
      влад66
  2. сибиралт Сегодня, 08:17
    Давно пора границу с Украиной установить по всему периметру Донецкой и Луганской областей.
    сибиралт
    1. pjastolov Сегодня, 08:28
      Цитата: сибиралт
      Давно пора границу с Украиной установить по всему периметру Донецкой и Луганской областей.

      А как же жабьи прыжки?
      pjastolov
    2. 210окв Сегодня, 09:17
      Это только если....кремлевскую стену на границу поставить...Но....Как же наши то рукамиводители без нее родимой.
      Цитата: сибиралт
      Давно пора границу с Украиной установить по всему периметру Донецкой и Луганской областей.
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    Нельзя забывать о ранее погибших Героях ЛДНР от рук диверсантов, но и расстрел на месте не введёшь... А как бы хотелось! angry
    a.s.zzz888
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:29
      Цитата: a.s.zzz888
      от рук диверсантов

      Это не диверсанты, а террористы.
      Аристарх Людвигович
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:05
        Аристарх Людвигович Сегодня, 08:29 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        от рук диверсантов
        Это не диверсанты, а террористы.

        Я согласен, а для пули тоже - одинаково ...
        a.s.zzz888
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 08:23
    Что-то не так с обеспечением безопасности в корролевстве.Расслабились?Мало вам некоторых толковых парней,которых вы и убили.Придет и ваше время.Слишком зарвались.Что Гиви,что Мотороллу.Придёт ответка.Ждите.Бойтесь.Швали много.
    ВЕРЕСК
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 08:30
    И где службы госбезопасности? Зашибись страна!Помоги и вместо нас.А мы уже устали заместо вас воевать.Вы,хоть по чуть ,но учитесь стрелять. am
    ВЕРЕСК
  6. Vard Сегодня, 08:32
    Лучшее средство от украинских диверсантов... Танки ДНР на майдане незалежности...
    Vard
    1. БЛОНДИН Сегодня, 09:20
      Цитата: Vard
      Лучшее средство от украинских диверсантов... Танки ДНР на майдане незалежности...

      было бы не плохо! Но кто ж даст добро?
      через 44 дня "КАША" будет ещё та... Укропы уже готовы
      БЛОНДИН
  7. Lesorub Сегодня, 09:38
    Да, да украинские ДРГ, внутренних разборок просто "нет"!
    Lesorub
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:54
    что за обстрелом могут стоять украинские диверсанты.
    Странная ситуация не находите? По Донецку спокойно передвигаются украинские диверсанты, обстреливают из гранатомета МО и скрываются. Министерство охраняется или в "Багдаде все спокойно" (к/ф "Волшебная лампа Аладина").
    rotmistr60
  9. Дормидонт Сегодня, 10:02
    Ни в коем случае нельзя уничтожать главарей укрофашистов. Надо выразить глубокую озабоченность
    Дормидонт
  10. Нормаль ок Сегодня, 10:40
    Полковник предположил, что за обстрелом могут стоять украинские диверсанты.

    Ага, диверсанты такие безбашенные, что готовы рисковать жизнью только ради того, чтобы повредить фасад министерства am Намного логичней предположить, что стреляли сами. Для чего? Вариантов масса: ради пропаганды; ради того, чтобы под шумок свести счёты с кем-то из своих; ради того, чтобы напомнить России о необходимости увеличения помощи и т.д. и т.п.
    Нормаль ок
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