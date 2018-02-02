В Донецке обстреляно здание министерства обороны

Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта,

Вчера вечером неизвестные обстреляли здание министерства обороны Донецкой народной республики, передает РИА Новости Как сообщил агентству представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, «преступники при атаке использовали ручной противотанковый гранатомет».сказал представитель ведомства.По словам самого Кононова, никто не пострадал, «масштабы разрушений устанавливаются».Басурин также рассказал, что граната попала в отдел кадров Министерства. Еще одно устройство нашли возле здания, оно может быть заминировано.Полковник предположил, что за обстрелом могут стоять украинские диверсанты.