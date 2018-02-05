11:12 05 февраля

Российский рубль? Спасибо, не надо!

В мире твёрдых валют рубль шаток и хрупок. В глобальной экономике он не востребован: твёрдой валютой рубль не является, а перспектив стать таковой у него нет. Все мы помним «дефолт» августа 1998 года, последствием которого стало обесценение рубля более чем в 5 раз, и кризис 2014 года, когда курс рубля обвалился вместе с ценой на нефть и в результате упал примерно вдвое. С таким рублём, вполне отражающим известные слабости российской сырьевой экономики, иметь дело партнёры России не желают. Речь, понятно, не о США или Евросоюзе. Мы говорим о Китае и Индии — партнёрах России по так называемому БРИКС.



Доля рублёвого оборота в сделках России с партнёрами по БРИКС за четыре года рухнула в полтора раза. В 2013 году удельный вес в обороте составлял 5,8%, а в 2017 году — только 3,7%.


А сколько было на верхах славословия в адрес рубля и тезисов о вытеснении доллара и даже об «отказе» от него! Однако если отделить пропаганду и если щёлкнуть пальчиком по очередной картонной потёмкинской деревне, выстроенной иными производителями словесного шума, то станет очевидно: не рубль заменяет доллар, а доллар заменяет рубль. Сколько ни смейся обыватель над «вечнозелёными фантиками», за которыми якобы не стоит реальной экономики, этот смех быстро заканчивается «скоропостижной» сменой рублёвого курса: там, где вчера за фантик давали 32 рубля, сегодня дают почти 60. А то и 84, как случилось внезапно под конец 2014 года.

Кому нужен такой рубль? Какие могут быть международные расчёты со столь нестабильной валютной единицей? (Кстати, российское правительство и президент очень любят воспевать стабильность. Но к курсу родной валюты стабильность, видимо, не относится. Центробанк соврать не даст.)

Биржевиков-спекулянтов рубль тоже практически не интересует. Если учесть общий объём валютных торгов, то на долю рубля приходится примерно ноль (с лёгким округлением в меньшую сторону). Это, увы, не шутка.

К примеру, торги по паре юань и рубль идут на Московской валютной бирже ещё с 2010 года. Но их объём «чуть больше, чем ничего», мрачно иронизирует Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст». Вот данные за III квартал 2017 года: 50, максимум 60 млн. юаней в день. Что касается торговли фьючерсами, которая идёт на той же бирже с 2015 года, то её объёмы ещё меньше.

Проблема с рублём — не только в его нестабильности, но и в том, что свои валютные запасы государства мира пополняют сильными ключевыми валютами, в первую очередь долларом. «В большинстве стран мира доллар используется как валюта, которой пополняются резервы, и страны БРИКС здесь не исключение, — цитирует ведущего аналитика «AMarkets» Артёма Деева сайт finanz.ru. — Рубль не входит в число таких валют, к тому же его курс очень нестабилен по отношению к доллару».

Наконец, сказывается сильная валютная зависимость России от торговли сырьём. Приток твёрдой валюты в страну на 60 процентов зависит от продажи нефти, газа, нефтепродуктов, металлов.

Печальный итог «достижений» российского рубля: Китай сократил долю контрактов с рублёвой оплатой с 3,9% в 2013 году до 2,7% в 2017 году. А ведь Китай — крупнейший поставщик в Россию товаров из всех стран БРИКС!

Идёт падение объёмов рублёвых контрактов и с Индией. Поставки из Индии в 2013 году оплачивались в рублях на 24,1%. За девять месяцев 2017 года их доля съёжилась до 20,8%, а доля долларовых расчётов при этом увеличилась с 61,8% до 66,9%. Доллар натурально вытесняет рубль.

И с 2013 года, как уже указывалось выше, доля рубля в импортных сделках со странами БРИКС рухнула в 1,5 раза. Это произошло несмотря на переговоры с центробанками БРИКС и на ряд соглашений о прямых валютных свопах. В сущности, всё решает рынок: китайские и индийские экспортёры не выказывают желания переходить на рублёвую оплату.

Идея пресловутого «отказа от доллара», которую шумно продвигал Кремль, осталась чисто декларативным заявлением, ничего общего не имеющим с рыночной реальностью. И даже так называемый союз пяти стран (БРИКС) не помог. Просто потому, что такого союза в реальности тоже не существует. Вдобавок Кремлю мешают одновременно санкции Запада и падение цен на нефть. Всё это подталкивает рубль вниз. Со столь слабой валютой иметь дело экспортёры не будут.

Слабая валюта выгодна российской нефтянке: при продаже валютной выручки за нефть компании-нефтеторговцы получат больше рублей за каждый доллар. Что до экспортёров, то их отпугивает не только меняющаяся цена в рублях. В России нет практически ничего, что интересует иностранных контрагентов за рубли: востребованные нефть и газ, а также вооружение (востребованное в гораздо меньшей степени, чем нефть и газ) продаются по контрактам за твёрдую валюту.

Эксперты считают, что Россия не в состоянии предложить заграничным партнёрам (например, тем же китайцам) за рубли нечто такое, что было бы востребовано рынком. Китайцы интересуются лишь российским сырьём и в некоторой степени вооружением (в основном с копировальной целью), а всё это давно торгуется за доллары. Вот и получается, что рыночного предложения товаров за рубли почти не существует, и российская нацвалюта не интересует российских торговых партнёров. Нефть же, а с нею и газ на мировом рынке будут и завтра, и послезавтра торговаться за американские доллары. Так прописано в долгосрочных контрактах, и Россия просто не в состоянии переменить порядок на планете: хотя бы потому, что влиятельной силой в мировой экономике Россия не является и ближайшей перспективе являться ею не сможет: велика технологическая, промышленная, научная и образовательная отсталость.

Да и нефть русская уже «не торт» для того же Китая.

Торговля минеральным сырьём нынче идёт относительно слабо. Спрос Китая на российскую нефть в последнее время заметно снижается. Да и общий торговый оборот между двумя государствами падает. «Товарооборот, — сказал в интервью «Ридусу» основатель инвестиционного портала SmartLabs.ru Тимофей Мартынов, — падает не столько в физическом выражении, сколько в стоимостном. Учитывая, что российское сырьё в этом товарообороте занимает львиную долю, говорить о каком-то интересе к рублю как средству проведения внешнеторговых операций несерьёзно».

Мало того, заметим, КНР не собирается ориентироваться на так называемых партнёров и соблюдать их интересы. Диверсификация поставщиков: это условие всегда было ключевым звеном политики не только Евросоюза, но и Поднебесной. Никто не хочет быть зависимым от одного поставщика, тем более если речь идёт об энергоресурсах. Пекин расширяет свои торговые («шёлковые») пути по всему миру и активно диверсифицирует поставщиков. Россия по-прежнему обозначается Поднебесной как партнёр и даже стратегический союзник, однако в первую очередь Китай учитывает интересы свои, а не российские. Так оно и должно быть в сильной стране с сильной экономикой.

Что касается рубля, то у него судьба незавидная: коли нефть снова упадёт в цене, зашатается и рубль. И это ещё больше оттолкнёт от него и Китай, и Индию.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Esoteric Сегодня, 05:40
    А какого отношение вы хотели к тем, кто готов за доллары забыть гимн и выйти под белым флагом? Как это здорово - глубокоуважаемый в узком кругу партнёров... fellow laughing Хлебайте, ещё долго расхлёбывать...
    Esoteric
    1. Зяблицев Сегодня, 06:21
      И чего ныть! Мы же сняв экономический занавес интегрировались в мировую глобальную экономику и здесь свои правила игры! Которые были придуманы без нашего участия....А по поводу рубля, так с 1881 года, когда Салтыков-Щедрин заявил:"Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать". Щедрин, при всем уважении к Олегу Чувакину, талантливей все же был - в одной фразе охарактеризовал рубль. Убедил ли Салтыков - Щедрин тогда господина Стасюлевича, в диалоге с которым, по утверждению историка Тарле, он произнес знаменитую фразу, не знаю, а Олег целой статьей лично меня, в том что "все пропало", не убедил! laughing
      Зяблицев
      1. Stas157 Сегодня, 08:42
        Печальный итог «достижений» российского рубля: Китай сократил долю контрактов с рублёвой оплатой с 3,9% в 2013 году до 2,7% в 2017 году. А ведь Китай — крупнейший поставщик в Россию товаров из всех стран БРИКС!
        Идёт падение объёмов рублёвых контрактов и с Индией. .... ...... доля рубля в импортных сделках со странами БРИКС рухнула в 1,5 раза.

        А, чего удивляться! Ведь Путин обвалив в два раза рубль, в 2014, обманул не только своих граждан, но и тех, кто держал "деревянный", и вел в нем расчеты. Я помню, оторопь Батьки(конечно, потом Батька сделал то же самое. А что ему оставалось?), после произошедшего... а, Си Дзинь Пинь скромно поинтересовался, дескать что у вас происходит? На что Путин невозмутимо дал понять, что все под контролем!
        Совершенно понятно то, что если рубль вдруг по стоимости стремится к нулю, делая беднее его обладателей, то это не значит, что богатство исчезает само по себе! Оно, по закону сохранения, перетекает к тем, кто взял рублёвый кредит и купил на него доллары. Вся элита, банки, именно этим и занимались! Лучший друг Гаранта, Сечин, взял огромный кредит в миллиардах, и тут же купил на них валюту. Помните, именно в тот момент, цена доллара взметнулась до 80 рублей! И ограбили тогда население всей страны, и партнеров по БРИКС прицепом, на фантастические 600 млрд. долл..
        Конечно, списали это на санкции, и на нефть, хотя сами не забыли погреться на этом руки. А главу ЦБ и правительство, допустившие это, не только не сняли, как полагается, но и похвалили. Конечно, они же выполняли план президента.
        Stas157
        1. Кубик123 Сегодня, 09:02
          Цитата: Stas157

          А, чего удивляться! Ведь Путин обвалив в два раза рубль, в 2014, обманул не только своих граждан, но и тех, кто держал "деревянный", и вел в нем расчеты.

          Стас, сколько раз Вам нужно объяснять одно и то же? Не Путин обвалил рубль в два раза. В 2014 году не было другого выхода. Посмотрите динамику ЗВР в конце 2014 года. Если-бы курс тогда не подняли бы, то через два-три месяца пришлось бы объявлять дефолт, как в 1998 году.
          Кубик123
          1. Голован Джек Сегодня, 09:13
            Цитата: Кубик123
            Стас, сколько раз Вам нужно объяснять одно и то же?

            Объяснять что-либо троллю вообще бесполезно.
            От слова "совсем".
            А вот поймать на вранье его можно, и стасик этого очень не любит...
            Голован Джек
            1. Кубик123 Сегодня, 09:17
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Кубик123
              Стас, сколько раз Вам нужно объяснять одно и то же?

              Объяснять что-либо троллю вообще бесполезно.
              От слова "совсем".
              А вот поймать на вранье его можно, и стасик этого очень не любит...

              Все еще хочется надеяться, что он не "злой тролль", а просто дикий невежда smile
              "Невежество — состояние привольное и не требующее от человека никакого труда; поэтому невежды исчисляются тысячами. "
              Ж. Лабрюйер
              Кубик123
              1. Голован Джек Сегодня, 09:19
                Цитата: Кубик123
                Все еще хочется надеяться, что он не "злой тролль", а просто дикий невежда

                Не, он не злой. Он бестолковый.
                А злой - это я wassat
                Голован Джек
                1. Stas157 Сегодня, 09:59
                  Цитата: Голован Джек
                  Не, он не злой. Он бестолковый.
                  А злой - это я

                  Да нет, скорее и первое, и второе относится именно к вам. Вы были Котом Манулом, в свое время, который так же скандалил и переходил на личности. Его и убили за это, что не удивительно. Вы наверное очень обиделись тогда! Потому что новая ваша реинкарнация всплыла через какое то время. Но, похоже урок прошел даром. Вы совсем не изменили свое беспардонное поведение. Поэтому не огорчайтесь, если результат будет тем же.
                  Кстати, я не сделал ни одной жалобы ни на вас, ни на других, кто брызгает слюной в мою сторону.
                  Stas157
                  1. Голован Джек Сегодня, 10:07
                    Цитата: Stas157
                    Вы были Котом Манулом, в свое время

                    Я был, и остаюсь тем, кто я есть. Самим собой... стасик.
                    Цитата: Stas157
                    Вы совсем не изменили свое беспардонное поведение

                    Тролль со стажем учит этике общения... однако, день чудес на ВО просто belay
                    Цитата: Stas157
                    я не сделал ни одной жалобы ни на вас, ни на других

                    Охотно верю yes
                    Голован Джек
          2. Stas157 Сегодня, 09:49
            Цитата: Кубик123
            пришлось бы объявлять дефолт

            Вы знаете что такое дефолт? Это отказ отвечать по обязательствам. С международными кредитами же у государства на тот момент было все в порядке. На много лучше, чем у подавляющего большинства стран! Так с чего, вдруг, дефолт? Напомню, дефолт 1998 года произошел, когда Россия не смогла отвечать по своим облигациям ГКО.
            Stas157
            1. Кубик123 Сегодня, 09:59
              Цитата: Stas157
              Цитата: Кубик123
              пришлось бы объявлять дефолт

              Вы знаете что такое дефолт? Это отказ отвечать по обязательствам. С международными кредитами же у государства на тот момент было все в порядке. На много лучше, чем у подавляющего большинства стран! Так с чего, вдруг, дефолт? Напомню, дефолт 1998 года произошел, когда Россия не смогла отвечать по своим облигациям ГКО.

              Стас, давайте бытовую аналогию. Вы получаете, например, хорошую зарплату. У Вас устоявшийся быт, Вы что-то покупаете, берете кредиты, в общем, Вы как-то уже рассчитываете свой бюджет. Жизнь устоялась. И вдруг, в один плохой день, Вас вызывает начальник и объявляет Вам, что с завтрашнего дня ваша зарплата сокращается в три раза. Вы будете продолжать прежний образ жизни или начнете резко сокращать свои расходы?

              Абсолютно то же самое произошло со страной в 2014 году. Заплата (поступление от экспорта) сократилась за пол года в три! раза. Нужно было резко сокращать импорт. Именно это и сделало повышение курса. Импорт стал дороже и он стал резко падать.
              Кубик123
              1. Stas157 Сегодня, 10:15
                Цитата: Кубик123
                Абсолютно то же самое произошло со страной в 2014 году. Заплата (поступление от экспорта) сократилась за пол года в три! раза. Нужно было резко сокращать импорт. Именно это и сделало повышение курса.

                Я согласен с вами, я совсем недавно подтверждая вашу мысль, так и писал об этом, дескать Путин СПАСАЯ экономику страны и олигархов, обвалил рубль сделав во столько же беднее граждан страны. Почему вы отрицаете, что в результате падения рубля произошло обнищание граждан?
                То что опустили рубль в 2014 или произошел дефолт в 1998 были конечно свои объективные причины. Причины есть всегда. Но кто то же должен нести ответственность за свою деятельность, правительство, например? Зачем получая сверх доходы от нефти и газа, не вкладывали в модернизацию экономики, а тупо все деньги гнали на Запад? Ситуация с 2014 годом была заранее "спланирована" экономическими ошибками правительства.
                Stas157
          3. Sovetskiy Сегодня, 10:15
            Цитата: Кубик123
            Если-бы курс тогда не подняли бы, то через два-три месяца пришлось бы объявлять дефолт, как в 1998 году.

            Странно правда?)
            Нам поют как укрепляется наша "экономика", как она милая растет и развивается и тут на тебе, через 13 лет роста опять падает цена на нефть и.... нет "милой экономики"! Дефолт или девальвация? Выбирай Супер герой, что больше по душе! "Человек Россия" выбирает девальвацию! Ура, мы победили! А можно поинтересоваться, кто в этом случае "мы" и что за такую "экономическую" политику проводила власть, что через 17 лет "независимости" мы опять на крючке у валютных спекулянтов в собственной стране?)
            Слушайте, может пора уже "супергерою" признать,(как перед спортсменами), что его любимые идеи тотальной десоветизации в экономической политике ни к чему хорошему не привели? Это я про глобализм и осознанную деиндустриализацию. Если исходить из этих поставленных задач, то у нас Правительство просто прекрасно справляется со своими "обязанностями" и Президент не лукавил, когда сказал что удовлетворен их работой полностью?
            Sovetskiy
        2. Вадим237 Сегодня, 09:15
          "А, чего удивляться! Ведь Путин обвалив в два раза рубль, в 2014, обманул не только своих граждан, но и тех, кто держал "деревянный", и вел в нем расчеты". Если бы не обвалил, дефицит бюджета был бы не триллион, а два и больше - а за этим последовало бы крутое сворачивание госпрограмм, в том числе и оборонки - слабый рубль выгоден российской экономике в первую очередь тем, что товары на экспорт дешевле, а импорт дороже.
          Вадим237
          1. Кубик123 Сегодня, 09:34
            Цитата: Вадим237
            "А, чего удивляться! Ведь Путин обвалив в два раза рубль, в 2014, обманул не только своих граждан, но и тех, кто держал "деревянный", и вел в нем расчеты". Если бы не обвалил, дефицит бюджета был бы не триллион, а два и больше - а за этим последовало бы крутое сворачивание госпрограмм, в том числе и оборонки - слабый рубль выгоден российской экономике в первую очередь тем, что товары на экспорт дешевле, а импорт дороже.

            Вадим, не усложняйте. Все гораздо проще. Функция курса только в одном. Это регулирование баланса внешней торговли. Завышенный курс своей валюты приводит к тому, что импорт становится выгоднее экспорта. Но поддержание завышенного курса требует расходования ЗВР и, если это длится долго, дефолт становится неизбежным. Заниженный курс делает экспорт выгоднее импорта. Но поддержание заниженного курса приводит к излишнему росту ЗВР. Такая ситуация характерна для Китая, который уже не знает куда-бы свои ЗВР вложить.

            Поэтому, все решает текущее состояние ЗВР страны, которое и исправляется изменением курса своей валюты. Чужую валюту мы регулировать не можем, поэтому и рычаг только один.

            У штатов ЗВР нет вообще, поэтому поддержание завышенного курса их валюты приводит к продуцированию огромных долгов.
            Кубик123
      2. Sefevi Сегодня, 10:30
        Никогда не воспринимал всерьёз "отказ от доллара". Для этого нужна экономика на порядок сильнее. А это не светит даже на среднесрочной перспективе
        Sefevi
  2. Владивосток1969 Сегодня, 05:44
    Ну хорошо хоть ,что за рубль " в морду не дают".
    Владивосток1969
  3. Владивосток1969 Сегодня, 06:07
    Сегодня правительству не выгоден стабильный курс рубля.Чем они смогут наполнить бюджет?А стоит его немного опустить,что собственно и ожидается после выборов,И найдутся денежки и пенсионерам,и бюджетникам (депутаты ведь тоже бюджетники)
    Владивосток1969
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42
      ,И найдутся денежки и пенсионерам,и бюджетникам


      Оразно говоря вытащим эти денюжки из их же карманов и ими же заткнем все дыры...ну жулье либеральное. what
      Тот же ЛЕХА
      1. Petr1968 Сегодня, 09:58
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Оразно говоря вытащим эти денюжки из их же карманов и ими же заткнем все дыры...ну жулье либеральное. what

        Даешь Глазьева! Напечатаем денег сколько надо и все! Хватит этих либералов терпеть, отнять деньги у богатых- раздать пенсионерам. Всю власть народу!!! Кабмин распустить, оставить Шойгу! Мы же войну ведем со всем миром, не до рубля. Хлеб пожуем, не страшно, как наши деды делали!!!
        Petr1968
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:02
          Хватит этих либералов терпеть, отнять деньги у богатых- раздать пенсионерам. Всю власть народу!!! Кабмин распустить, оставить Шойгу!


          Как все просто и это все smile а я то всю ночь мучился ...бессоница понимаешь...деньги богатеев покою не дают....понимаешь миллиардами гонят за рубеж налоги не платят...в Лондоне жируют...
          У них говорят тоже совесть проснулась письмо говорят коллективное написали на деревню дедушке Путину...
          прости нас дедушка...бес попутал ...не виноватые мы...хотим домой .
          Тот же ЛЕХА
  4. Sirocco Сегодня, 06:13
    Интересное кино получается, являемся крупнейшими поставщиками сырья, и не только, на мировой рынок, многие государства зависят от нас, можно сказать в отдельных отраслях мы монополисты, в нашем случае, почему то не пользуемся своим положением, что бы вести торговлю за рубли.? Вспомнил анекдот.
    Василий Иваныч и Петька попали в пустыню. Идут жрать хочется вдруг
    Петька находит мешок консерв, а Чапай мешок золота. Василий Иванович
    говорит Петька давай рынок создадим у тебя товар, у меня деньги. Петька
    говорит: давай банка консерв мешок золота, Чапай орет да ты обалдел.
    Петька в ответ, а ты походи по рынку может дешевле найдешь!
    В общем я не силен в экономике, политике, ничччего не понимаю. Играть в поддавки, да и плюс ко всему все игроки шулеры, на которых клеймо ставить негде request
    Sirocco
    1. Голован Джек Сегодня, 06:40
      Цитата: Sirocco
      почему то не пользуемся своим положением, что бы вести торговлю за рубли.?

      Вполне себе "пользуемся".
      Поиск по СпбМТСБ Вам в помощь.
      Дело, правда, по многим причинам непростое и небыстрое, но движение в данном направлении... наличествует yes
      Голован Джек
    2. aybolyt678 Сегодня, 08:26
      Цитата: Sirocco
      да и плюс ко всему все игроки шулеры, на которых клеймо ставить негде

      Вот это правильно
      aybolyt678
  5. savage1976 Сегодня, 06:16
    Да и удивляться не чему, наша власть раз за разом грабит свой же народ и обогащает другие.
    savage1976
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
      наша власть раз за разом грабит свой же народ и обогащает другие.


      Ну вообще то власть не наша...и обслуживает она в основном интересы крупного капитала smile ...тут все по классике товарища МАРКСА и ЭНГЕЛЬСА...полезно их иногда почитывать для ликбеза...кроме того крупный капитал вещь интернациональная и где гарантия что на уровне первых лиц государств нет тайного сговора по дележу рынков сбыта и производства товаров.
      Россия на данный момент типичный сырьевой рынок...ставим мировые рекорды по добыче газа и нефти...высосем из нашей земли все ресурсы для технологичного ЗАПАДА а дальше что ?...ЛУНУ что ли будем осваивать. what
      Тот же ЛЕХА
      1. виктор н Сегодня, 07:50
        Почему же "власть не наша"? Вроде как Вы и непричастны ни к чему, а так, со стороны смотрите и суждения себе позволяете. Удобная позиция!
        виктор н
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:10
          Почему же "власть не наша"? Вроде как Вы и непричастны ни к чему, а так, со стороны смотрите и суждения себе позволяете. Удобная позиция!


          Удобная позиция...когда сектор обстрела 360 градусов.
          А у меня нет никакого инструмента влияния на власть кроме выборов и пролетарского булыжника...а так конечно позиция удобная можно сколько угодно орать и критиковать власть ...надеюсь за это не посадят в тюрьму.
          Тот же ЛЕХА
      2. aybolyt678 Сегодня, 08:25
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .ЛУНУ что ли будем осваивать. what

        Конечно!
        aybolyt678
      3. Petr1968 Сегодня, 09:59
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ну вообще то власть не наша...и обслуживает она в основном интересы крупного капитала

        Смелое заявление. Теперь я наконец понял, что за вата за Путина голосует..а это то американцы!!!! Теперь картина миро сошлась в голове!!!
        Petr1968
    2. Вадим237 Сегодня, 09:16
      Народ в первую очередь грабят свои.
      Вадим237
  6. Чебуратор Сегодня, 06:18
    Ну, если глава Центробанка гутарит, что слабый рубль выгоден нашей экономике
    То, как грится, дальше ехать некуда
    Чебуратор
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:24
      Цитата: Чебуратор
      Ну, если глава Центробанка гутарит, что слабый рубль выгоден нашей экономике

      - самое смешное что правильно говорит. Чем дешевле рубль и дороже доллар тем дороже импорт. Возникают предпосылки для выпуска своих товаров. Беда что недостаточно дешев рубль. Его бы раза в 4 обвалить...
      aybolyt678
    2. Petr1968 Сегодня, 10:00
      Цитата: Чебуратор
      Ну, если глава Центробанка гутарит, что слабый рубль выгоден нашей экономике
      То, как грится, дальше ехать некуда

      А на самом деле как? Чем экономике выгоден сильный рубль?
      Petr1968
  7. samarin1969 Сегодня, 06:27
    Статья верная. Набиулиной до сих пор поют дифирамбы за "манёвр курсом". А вот Норвегия понизила свою крону только но 25% - и экономика вполне нормально чувствует себя. Турция действительно становится Меккой транспортных и энергетических каналов современного мира. БРИКС и ЕврАзеС используются немного чаще чем латынь в разговорном языке. ...Даже бюджетные потоки в РФ периодически умудряются гонять через оффшоры. А там нет места рублю. Валютный контроль на финансовом рынке РФ либерализован до уровня морали "низкой социальной ответственности"...
    Если само государство "РФ" не уважает свою валюту, кто же её будет уважать.
    samarin1969
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:21
      Цитата: samarin1969
      Если само государство "РФ" не уважает свою валюту, кто же её будет уважать.

      Государство людей не уважает. Землю свою не любит, отсюда и отношение к валюте
      aybolyt678
      1. Вадим237 Сегодня, 09:18
        А люди в экономике не разбираются, по этому и пишут всякие фантазии.
        Вадим237
      2. Karabin Сегодня, 10:14
        Цитата: aybolyt678
        Государство людей не уважает. Землю свою не любит,

        А когда терпил уважали?
        Karabin
  8. апро Сегодня, 06:34
    Закономерный итог действия росиянской компрадорской верхушки.рубль производная таллера для аборигенов.сдав цб сложно предпологать что будет иначе.мягким курсом рубля Россию тупо грабят а крупные экономисты из окрудения путина словесной шелухой обьясняют как это полезно для страны.
    апро
    1. виктор н Сегодня, 07:55
      И что? Зачем шумим? Делать то что предлагаете?
      Нужно на своей грядке трудиться не отвлекаясь.
      виктор н
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:56
    Олег Чувакин, а что, в стране не рубли ходят? Или их нельзя обменять на валюту? Меняй на здоровье. Только доллар относительно рубля здорово просел! С 65 до 56.
    Да спорить не о чем, удар по нашей экономике нанесли сильный, и согласованный. Одновременно лишили возможностей по заимствованию и опустили цены на нефть. И не стоит говорить, что это случайность... Типа - так совпало. Методички у полосатоухих устарели, посему не вышло. А так - и порвали бы экономику.
    Горный стрелок
    1. MadCat Сегодня, 07:30
      Цитата: Горный стрелок
      Олег Чувакин, а что, в стране не рубли ходят? Или их нельзя обменять на валюту? Меняй на здоровье. Только доллар относительно рубля здорово просел! С 65 до 56.

      Это не "здорово просел", это кукловоды здорово играют на рынке валют взвинтив цены на нефть, таким же макаром рубль спикирует обратно. В том то и фокус покус, а учитывая что рубль планово обесценивают инфляцией каждый год, то такое кино и даром никому не нужно.
      MadCat
      1. Владивосток1969 Сегодня, 09:35
        Вот дождёмся 18 марта.А потом как Х.Е.Р.А.К.Н.Е.К.Осталось то всего ничего.И ещё обратите внимание.Доллар к рублю дешевеет а евро нет.О чем это говорит.Доллар сейчас искусственно дешевеет а не рубль укрепляется.
        Владивосток1969
    2. Вадим237 Сегодня, 09:20
      Да все, цены на нефть, сами для себя опустили - мазахисты видать.
      Вадим237
  10. andrewkor Сегодня, 06:58
    А у нас в Узбекистане рубль очень даже привлекателен.$=8175,77 ,R=145,24 ,делим,получаем=56,29 это госкурс,"чёрный" на единицу больше.Новый президент курсы уравнял, а была разница в разы!
    andrewkor
  11. К0щей Сегодня, 07:16
    сколько нытья, что в статье, что в комментах. подозреваю, что в 2014, когда рубль упал до 80 за 1 доллар на волне паники, данные граждане также вопили про "мы все умрем", "новая деноминация" и прочее. 4 года рубль держится стабильно около 60 (о чем с самого начала вещал центробанк), но интонации в стонах не поменялись.
    К0щей
    1. MadCat Сегодня, 07:36
      Цитата: К0щей
      сколько нытья, что в статье, что в комментах. подозреваю, что в 2014, когда рубль упал до 80 за 1 доллар на волне паники, данные граждане также вопили про "мы все умрем"

      какая паника вы о чем, трейдеры заработали, брокеры заработали, биржа заработала, государство заработало... ну а вкладчики там потеряли раза в два, зарплата просела... так этим да объявили мантру про "без паники", у вас она вон до сих пор от зубов отскакивает.
      MadCat
      1. К0щей Сегодня, 08:07
        Цитата: MadCat
        у вас она вон до сих пор от зубов отскакивает.

        ага, потому что рубль стоит одни и те же деньги уже 4 года. вы, полагаю, уже давно все доллары/евро перевели, ну и наслаждайтесь.
        К0щей
        1. Владивосток1969 Сегодня, 09:38
          У Вас амнезия?Винпоцетин батенька. yes
          Владивосток1969
  12. saturn.mmm Сегодня, 07:20
    Какая то запоздавшая статья, как бы с прошлого года.
    saturn.mmm
  13. Кот_Кузя Сегодня, 07:31
    Пока Центробанк остается филиалом ФРС и правление ЦБ не подчиняется Правительству России и Президенту, рубль так и будет деревянным.
    Кот_Кузя
    1. Вадим237 Сегодня, 09:22
      "Центробанк филиал ФРС" - В головах с полной разрухой.
      Вадим237
    2. Petr1968 Сегодня, 10:03
      Цитата: Кот_Кузя
      Пока Центробанк остается филиалом ФРС и правление ЦБ не подчиняется Правительству России и Президенту, рубль так и будет деревянным.

      А что про работу ЦБ говорит президент, поддерживаемый 86% процентами россиян? Как то Вы пропустили его высказывания, верно?))) Или Вы русскому народу не доверяете, сомневаетесь в его выборе?? Или Путин - предатель Родины- так напишите открыто, не переводите стрелки на ЦБ!!!!
      Petr1968
  14. aybolyt678 Сегодня, 08:10
    Обычная бесполезная пессимистичная статья. А хочется обсудить идею о жесткой привязке рубля к стоимости электроэнергии.
    aybolyt678
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