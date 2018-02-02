Ситуация в Сирии
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов несколько поселений на северо-востоке Хамы, ССА убили 24 курдских бойца в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте в течение дня не прекращались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Боевики устроили засаду на солдат правительственных войск в районе Арбина (провинция Дамаск). Бойцы армии САР отбили атаку радикалов, однако в бою сирийская армия утратила бульдозер. Правительственные войска готовятся к массированному наступлению на пункты дислокации боевиков в районе Джобар.
В северной части провинции Алеппо продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими боевиками. Курды вели артиллерийский обстрел позиций подконтрольных Анкаре вооруженных формирований в городе Маар. SDF провели три спецоперации против турецких войск и Сирийской свободной армии недалеко от Африна. В результате было убито 15 турецких военнослужащих и боевиков ССА. Тем не менее, в течение суток «свободная армия» захватила у SDF несколько населенных пунктов региона. Также ССА выбила курдов из города Бюльбюль. Командование ВС Турции заявляло, что во время штурма было убито 24 ополченца SDF.
САА при поддержке ВКС РФ продолжила наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западной части провинции Алеппо. Армия выбила террористов из населенного пункта Таль Фухар. Позже под контроль САА перешло поселение Умм Карамиль.
На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Исламисты напали на позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта Аль-Бахра. О потерях сторон не сообщается.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). Также российская авиация атаковала пункты дислокации террористов недалеко от поселений Таль Султан и Таль Хатара. В этом районе правительственные войска ведут наступление.
САА при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от террористов территорию на северо-востоке провинции Хама. Правительственные силы выбили боевиков из деревень Абу Ханадик, Джубб Зарик и Абъян. Одновременно российская авиация бомбила пункты дислокации радикалов «ан-Нусры» в окрестностях поселений Кафр Зета и Кафр Набуде.
В Восточной Гуте в течение дня не прекращались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Боевики устроили засаду на солдат правительственных войск в районе Арбина (провинция Дамаск). Бойцы армии САР отбили атаку радикалов, однако в бою сирийская армия утратила бульдозер. Правительственные войска готовятся к массированному наступлению на пункты дислокации боевиков в районе Джобар.
В северной части провинции Алеппо продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими боевиками. Курды вели артиллерийский обстрел позиций подконтрольных Анкаре вооруженных формирований в городе Маар. SDF провели три спецоперации против турецких войск и Сирийской свободной армии недалеко от Африна. В результате было убито 15 турецких военнослужащих и боевиков ССА. Тем не менее, в течение суток «свободная армия» захватила у SDF несколько населенных пунктов региона. Также ССА выбила курдов из города Бюльбюль. Командование ВС Турции заявляло, что во время штурма было убито 24 ополченца SDF.
САА при поддержке ВКС РФ продолжила наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западной части провинции Алеппо. Армия выбила террористов из населенного пункта Таль Фухар. Позже под контроль САА перешло поселение Умм Карамиль.
На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Исламисты напали на позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта Аль-Бахра. О потерях сторон не сообщается.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). Также российская авиация атаковала пункты дислокации террористов недалеко от поселений Таль Султан и Таль Хатара. В этом районе правительственные войска ведут наступление.
САА при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от террористов территорию на северо-востоке провинции Хама. Правительственные силы выбили боевиков из деревень Абу Ханадик, Джубб Зарик и Абъян. Одновременно российская авиация бомбила пункты дислокации радикалов «ан-Нусры» в окрестностях поселений Кафр Зета и Кафр Набуде.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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