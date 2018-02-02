11:11 02 февраля

Ситуация в Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов несколько поселений на северо-востоке Хамы, ССА убили 24 курдских бойца в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте в течение дня не прекращались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Боевики устроили засаду на солдат правительственных войск в районе Арбина (провинция Дамаск). Бойцы армии САР отбили атаку радикалов, однако в бою сирийская армия утратила бульдозер. Правительственные войска готовятся к массированному наступлению на пункты дислокации боевиков в районе Джобар.


В северной части провинции Алеппо продолжались бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецкими боевиками. Курды вели артиллерийский обстрел позиций подконтрольных Анкаре вооруженных формирований в городе Маар. SDF провели три спецоперации против турецких войск и Сирийской свободной армии недалеко от Африна. В результате было убито 15 турецких военнослужащих и боевиков ССА. Тем не менее, в течение суток «свободная армия» захватила у SDF несколько населенных пунктов региона. Также ССА выбила курдов из города Бюльбюль. Командование ВС Турции заявляло, что во время штурма было убито 24 ополченца SDF.

САА при поддержке ВКС РФ продолжила наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в юго-западной части провинции Алеппо. Армия выбила террористов из населенного пункта Таль Фухар. Позже под контроль САА перешло поселение Умм Карамиль.

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Исламисты напали на позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта Аль-Бахра. О потерях сторон не сообщается.

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях города Абу Духур (провинция Идлиб). Также российская авиация атаковала пункты дислокации террористов недалеко от поселений Таль Султан и Таль Хатара. В этом районе правительственные войска ведут наступление.

САА при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от террористов территорию на северо-востоке провинции Хама. Правительственные силы выбили боевиков из деревень Абу Ханадик, Джубб Зарик и Абъян. Одновременно российская авиация бомбила пункты дислокации радикалов «ан-Нусры» в окрестностях поселений Кафр Зета и Кафр Набуде.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:03
    Зенитка бармалеев работает по Су-25 ВКС РФ в Восточном Идлибе
    Тралл
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
      ... по головам прошел 25-й...
      a.s.zzz888
      1. сибиралт Сегодня, 09:26
        У Асада против Эрдогана есть козырь - гарантировать своим курдам широкую автономию. Но там сейчас идет тонкая игра по отсеиванию "шелухи", которая выгодна всем.
        сибиралт
      2. влад66 Сегодня, 10:25
        подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Исламисты напали на позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта Аль-Бахра.

        Я не кровожаден, но пускай будет ничья в связи с выбыванием всех игроков. yes
        влад66
    2. pjastolov Сегодня, 09:11
      Цитата: Тралл
      Зенитка бармалеев работает по Су-25 ВКС РФ в Восточном Идлибе

      чтоб у них все такие криворукие были good
      pjastolov
      1. san4es Сегодня, 09:34
        ... (похоже) Левое крыло зацепило на 0.15

        (!)...Но не критично
        san4es
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
          да, походу вспышка от попадания снарядом есть..
          a.s.zzz888
          1. MoJloT Сегодня, 10:21
            Похоже что это вспышка от разрыва снаряда, самолет скорей всего зацепило осколками. Это как дробью по слону.
            MoJloT
    3. RASKAT Сегодня, 10:09
      Не могу вставить видео оно в Твиттере, можете сами глянуть.
      (https://twitter.com/trthaber/status/958743841674
      317824?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2
      F%2Fmilitarymaps.info%2F)
      Видео с коптера как Турки штурмуют окопанную вершину с Курдами, в упор расстреливают из танков. Курды героически бегают там по огнем.
      Блин если ни разу не стрельнули в ответ из гранатомета, видать у них там все намного печальней чем нам казалось на первый взгляд. Так нагло в упор садить из танков и БМП, я слегка поражен увиденным. hi
      Или если не запускается то здесь. http://www.trthaber.com/videolar/teror-orgutu-hed
      eflerinin-tsk-tarafindan-vurulma-anlari-36868.htm
      l
      RASKAT
      1. RASKAT Сегодня, 10:20
        Нашел, перезаливаю. Смотрим любуемся. bully
        RASKAT
      2. san4es Сегодня, 10:23
        Цитата: RASKAT
        ...Видео с коптера ,

        ...Вот турки разгружают Leopard 2 на Границе Африн
        31.01

        ...А вот он идёт в атаку 01.02 am

        ...Там след от Туркиш-Змей гарыныча, по центру
        san4es
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:30
    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы вооруженные столкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Исламисты напали на позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта Аль-Бахра.
    ну что ж - чем больше бабахов перебьются, тем меньше останется, я не кровожадный, но..........
    Angel_and_Demon
  3. Сержант71 Сегодня, 10:03
    Актуальная карта боевых действий. Зелёными точками заштрихована освобождённая за последнюю неделю территория. Общее направление наступления САА - деблокада анклава (красная территория в тылу врага)
    https://m.vk.com/photo-55849790_456246527?rev=1&a
    mp;post=-55849790_227683&from=profile
    Сержант71
Картина дня