Вашингтон приостановил санкции в отношении глав российских спецслужб

Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ,

Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них – это борьба с терроризмом и ИГ (группировка запрещена в РФ). На этом остановлюсь, кроме этого у меня для вас ничего нет,

Могу сказать следующее, зная, что этот вопрос вызывает досаду у многих журналистов: запросы на выдачу виз и тому подобные вещи мы обсуждать не можем. Эта информация считается частной в соответствии с федеральным законодательством. Нравится вам это или нет, таков закон, и потому мы должны его придерживаться,

Мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма,