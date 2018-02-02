Вашингтон приостановил санкции в отношении глав российских спецслужб
Правительство США приостановило действие санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы эти должностные лица смогли на днях въехать в Вашингтон для проведения переговоров со своим коллегами, передает ТАСС.
Представитель Госдепа Хезер Науэрт дала понять это, комментируя на брифинге ситуацию, связанную с состоявшимся визитом в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Раскрывать подробности въезда Нарышкина, Бортникова и Коробова она отказалась, пояснив, что предавать огласке визовые решения запрещает законодательство США.
О том, что Вашингтон на прошлой неделе посетили руководители российских спецслужб, сообщили американские СМИ. Директор ЦРУ Майкл Помпео не стал отрицать достоверность этих данных, указав в письме на имя лидера демократов в Сенате США Чарльза Шумера, что руководство спецслужб США, невзирая на санкции, периодически встречается с «коллегами из российской разведки».
Представитель Госдепа Хезер Науэрт дала понять это, комментируя на брифинге ситуацию, связанную с состоявшимся визитом в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ,сказала Науэрт.
Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них – это борьба с терроризмом и ИГ (группировка запрещена в РФ). На этом остановлюсь, кроме этого у меня для вас ничего нет,добавила она.
Раскрывать подробности въезда Нарышкина, Бортникова и Коробова она отказалась, пояснив, что предавать огласке визовые решения запрещает законодательство США.
Могу сказать следующее, зная, что этот вопрос вызывает досаду у многих журналистов: запросы на выдачу виз и тому подобные вещи мы обсуждать не можем. Эта информация считается частной в соответствии с федеральным законодательством. Нравится вам это или нет, таков закон, и потому мы должны его придерживаться,пояснила Науэрт.
О том, что Вашингтон на прошлой неделе посетили руководители российских спецслужб, сообщили американские СМИ. Директор ЦРУ Майкл Помпео не стал отрицать достоверность этих данных, указав в письме на имя лидера демократов в Сенате США Чарльза Шумера, что руководство спецслужб США, невзирая на санкции, периодически встречается с «коллегами из российской разведки».
Мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма,отметил Помпео.
Использованы фотографии: https://www.kp.ru
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