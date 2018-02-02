11:10 02 февраля

Вашингтон приостановил санкции в отношении глав российских спецслужб

Правительство США приостановило действие санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы эти должностные лица смогли на днях въехать в Вашингтон для проведения переговоров со своим коллегами, передает ТАСС.

Вашингтон приостановил санкции в отношении глав российских спецслужб


Представитель Госдепа Хезер Науэрт дала понять это, комментируя на брифинге ситуацию, связанную с состоявшимся визитом в Вашингтон глав Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и ФСБ Александра Бортникова, а также начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.


Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ,
сказала Науэрт.

Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них – это борьба с терроризмом и ИГ (группировка запрещена в РФ). На этом остановлюсь, кроме этого у меня для вас ничего нет,
добавила она.

Раскрывать подробности въезда Нарышкина, Бортникова и Коробова она отказалась, пояснив, что предавать огласке визовые решения запрещает законодательство США.

Могу сказать следующее, зная, что этот вопрос вызывает досаду у многих журналистов: запросы на выдачу виз и тому подобные вещи мы обсуждать не можем. Эта информация считается частной в соответствии с федеральным законодательством. Нравится вам это или нет, таков закон, и потому мы должны его придерживаться,
пояснила Науэрт.

О том, что Вашингтон на прошлой неделе посетили руководители российских спецслужб, сообщили американские СМИ. Директор ЦРУ Майкл Помпео не стал отрицать достоверность этих данных, указав в письме на имя лидера демократов в Сенате США Чарльза Шумера, что руководство спецслужб США, невзирая на санкции, периодически встречается с «коллегами из российской разведки».

Мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма,
отметил Помпео.

Использованы фотографии: https://www.kp.ru
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Комментарии 33

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:33
    Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ,

    вот и никаких обиняков - нам нужно, отменим, нет - введем, а где семмитричные меры? уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту am
    Angel_and_Demon
    1. dorz Сегодня, 09:39
      уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту

      С космодрома Восточный отправили четыре американских спутника. Асимметричный ответ.
      dorz
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:41
        Цитата: dorz
        С космодрома Восточный отправили четыре американских спутника. Асимметричный ответ.

        в кредит что ли?
        Angel_and_Demon
      2. НасРать Сегодня, 09:42
        Цитата: dorz
        уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту

        С космодрома Восточный отправили четыре американских спутника. Асимметричный ответ.

        А "пострадали" в Перу!!! wassat


        НасРать
    2. Подрезчик Сегодня, 09:40
      Цитата: Angel_and_Demon
      Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ,

      вот и никаких обиняков - нам нужно, отменим, нет - введем, а где семмитричные меры? уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту am

      hi Видно не получается, а может нецелесообразно...Но то, что по желанию введем или нет-думаю, что это как минимум оскорбление...
      Подрезчик
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:51
        Цитата: Подрезчик
        Но то, что по желанию введем или нет-думаю, что это как минимум оскорбление...

        и не просто оскорбление - это оплеюха холопу
        Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 09:40
      Вот как раз санкции в отношении спецслужб и военных меньше всего нужны обеим сторонам. winked
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:54
        Цитата: сибиралт
        Вот как раз санкции в отношении спецслужб и военных меньше всего нужны обеим сторонам.

        Правительство США приостановило действие санкций

        это не отмена - приостановили на время въезда, а потом опять введут
        Angel_and_Demon
    4. Монос Сегодня, 09:46
      Цитата: Angel_and_Demon
      вот и никаких обиняков - нам нужно, отменим, нет - введем, а где семмитричные меры? уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту

      Ещё не известно, кому эти встречи нужны были в большей степени. smile Не зря же наши поехали туда, а не они к нам.
      Монос
      1. Подрезчик Сегодня, 09:51
        Цитата: Монос
        Цитата: Angel_and_Demon
        вот и никаких обиняков - нам нужно, отменим, нет - введем, а где семмитричные меры? уже давно пора научиться - тем же самым да по тому же месту

        Ещё не известно, кому эти встречи нужны были в большей степени. smile Не зря же наши поехали туда, а не они к нам.

        hi Виктор! Похоже, что так! hi
        Подрезчик
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:55
        Цитата: Монос
        Не зря же наши поехали туда, а не они к нам.

        а как же еще можно проверить свои, непосильно нажитые, активы
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 10:34
          Цитата: Angel_and_Demon
          как же еще можно проверить свои, непосильно нажитые, активы

          При чем тут активы request Нужны мы им все таки, а активы ищите да обрящите.
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:40
            Цитата: влад66
            а активы ищите да обрящите.

            Angel_and_Demon
      3. Ren Сегодня, 10:34
        Цитата: Монос
        Не зря же наши поехали туда, а не они к нам.

        Есть одна конспирологическая bully версия:
        1. Российская Федерация на официальном уровне в 90-х была признана правопреемницей не только СССР, но и Российской Империи (в то время были урегулированы вопросы по царским долгам перед другими государствами, в частности Франция, США, Великобритания и т.д.).
        2. В секретных архивах имеется секретная часть по передаче Аляски (Российских Северо-Американских Колоний) в аренду США на 100 лет (с правом продления ещё на 50 лет).
        3. СССР не признавал себя правопреемником Российской Империи и отказывался исполнять обязательства РИ по долгам, и, соответственно, не имел право требовать исполнение обязательств сторонних государств перед РИ.
        4. См. п1. РФ официально является правопреемницей РИ, по царским обязательствам перед иностранными государствами РФ проблемы урегулировала, соответственно, РФ может требовать исполнение другими государствами международных обязательств перед РИ.
        5. Срок аренды Российских Северо-Американских Колоний истекает в 2018, об этом руководство наших спец.служб и силовиков и напомнило.
        P.S. Договор подписан 18.03.1867, ратифицирован 06.10.1867 г.
        18 марта 2018г. - сакраментальная дата wassat
        Ren
        1. nikolaev Сегодня, 11:10
          Причина активности высоких чиновников - списки!
          nikolaev
      4. Ныробский Сегодня, 11:06
        Цитата: Монос
        Ещё не известно, кому эти встречи нужны были в большей степени. Не зря же наши поехали туда, а не они к нам.
        Тут вообще какая то мутная история происходит. То Нарышкин туда инкогнито смотался, опосля наши "секретные" с израильскими "секретными" потрещали, теперь вот матрасы санкцию в отношении наших "секретных" приостанавливают. Что то грядёт...Это жжжжжжж не спроста.
        Ныробский
  2. Irokez Сегодня, 09:35
    Ну блин везде только выгоду ищут.
    Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы)

    "Чего хочу - не знаю, чего не знаю - хочу". Слово дал, слово взял ну истинные джентльмены.
    Irokez
  3. Rostislav Сегодня, 09:37
    Американцы быстро перестают валять дурака, когда видят выгоду а сотрудничестве.
    Rostislav
  4. Лесс Сегодня, 09:39
    Правительство США приостановило действие санкций в отношении руководителей спецслужб России, чтобы эти должностные лица смогли на днях въехать в Вашингтон для проведения переговоров со своим коллегами
    Вот в штатах счас наверное воплей по поводу "трампслил". А это всего лишь политика.
    Лесс
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:39
    О том, что Вашингтон на прошлой неделе посетили руководители российских спецслужб, сообщили американские СМИ.

    А в России - "60 минут"...
    a.s.zzz888
  6. Alex-a832 Сегодня, 09:44
    Вокруг этих санкционных списков всё говорит о том, что американские правящие элиты сперва в режиме поноса делают, а потом начинают разбираться, что из сделанного разумно, а что - идиотизм. Очень опасная тенденция для ядерной страны с амбициями "исключительных".
    Alex-a832
  7. andrewkor Сегодня, 09:45
    Пацаны договорились!
    andrewkor
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:48
    если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы)
    Ну тут все просто - сам ввел санкции, сам и могу приостановить когда выгодно мне. Только "великая Америка" имеет право делать то, что хочется и необходимо ей, остальные в лучшем случае спрашивать разрешения.
    rotmistr60
  9. Гардамир Сегодня, 09:49
    Российская власть дабы удержаться. с утра до вечера "электорату" лапшу вешает про войну. И в то же время отправляет таких людей в стан врага.
    Гардамир
  10. Дормидонт Сегодня, 09:50
    Ибо очко не железное
    Дормидонт
  11. To be or not to be Сегодня, 10:02
    Когда три таких должностных МУЖА главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина,ФСБ Александра Бортников и ГРУ Генштаба ВС РФ Игоря Коробова срочно едут в Вашингтон и даже с них снимаются санкции-что-то нарыла российская разведка про такое!!!!! .что угрожает в первую очередь национальным интересам сша ..существующей власти сша их строю и миру с в целом
    http://taynikrus.ru/teoriya-zagovora/direktor-svr
    -sergej-naryshkin-predyavil-vashingtonu-rossijski
    e-kozyri/
    To be or not to be
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:12
      Да, ладно "втроем" они едут-чтобы никто, даже не пытался бы договариваться "за спиной" о чем-то-чтобы следили друг-за другом. Помните, как во времена СССР, за границей можно было ходить только группами, не менее 3 человек.... wink
      Monster_Fat
      1. To be or not to be Сегодня, 10:16
        Это не тот уровень . чтоб на ..троих...
        To be or not to be
  12. loginovich Сегодня, 10:11
    Могу сказать в целом, что, если какой-то вопрос считается соответствующим американским интересам национальной безопасности, то у нас есть способность отменять это (то есть действие санкций, запрещающих выдачу американской въездной визы), так что у людей есть возможность приезда в СШАЭ


    Ворон ворону глас не выклюет,или хитрые договорятся остальным закон? Выбор не велик.

    Да и у них с законностью все хорошо .
    Закон ,что дышло куда вошло туда и вышло.
    loginovich
  13. axiles100682 Сегодня, 10:14
    Как то паскудненько на душе от таких новостей.Хотят вводят,хотят приостанавливают когда им надо,а наши прутся туда,была б гордость отказались бы . Можно в крайнем случае и на нейтральной территории встретиться
    axiles100682
  14. Вышибала Сегодня, 10:19
    Это что-то очень интересное)
    Вышибала
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:35
      Ну, скорее всего поехали прояснять "с кремлевским списочком".... точнее повезли "ответку", или "мировое соглашение".... wink
      Monster_Fat
  15. ГУМАНОИД Сегодня, 11:10
    Я царь ,хочу даю слово ,хочу беру обратно
    ГУМАНОИД
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