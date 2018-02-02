В США ответили на предложение Москвы по приграничным полетам
На российское предложение договориться о правилах приграничных полетов в Пентагоне ответили, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм и того же ждут от российских летчиков, передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами США. Госдеп тут же обвинил Москву в «пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о предотвращении инцидентов в море и над ним (1972 год)».
Между тем российские военные подчеркнули, что маневры Су-27 «были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными» и предложили американцам исключить такие полеты у границ РФ или договориться о правилах их выполнения.
Там добавили, летчики ВВС США «подготовлены с профессиональной точки зрения».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами США. Госдеп тут же обвинил Москву в «пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о предотвращении инцидентов в море и над ним (1972 год)».
Между тем российские военные подчеркнули, что маневры Су-27 «были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными» и предложили американцам исключить такие полеты у границ РФ или договориться о правилах их выполнения.
США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве,ответили в американском военном ведомстве.
Там добавили, летчики ВВС США «подготовлены с профессиональной точки зрения».
Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. European Command
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