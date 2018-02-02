11:07 02 февраля

В США ответили на предложение Москвы по приграничным полетам

На российское предложение договориться о правилах приграничных полетов в Пентагоне ответили, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм и того же ждут от российских летчиков, передает РИА Новости.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами США. Госдеп тут же обвинил Москву в «пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о предотвращении инцидентов в море и над ним (1972 год)».


Между тем российские военные подчеркнули, что маневры Су-27 «были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными» и предложили американцам исключить такие полеты у границ РФ или договориться о правилах их выполнения.

США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве,
ответили в американском военном ведомстве.

Там добавили, летчики ВВС США «подготовлены с профессиональной точки зрения».

Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. European Command
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами.

    Ну а мы возле своих границ - ТЕМ БОЛЕЕ!!! angry
    a.s.zzz888
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:52
      Будут продолжать перехватывать самолет супостата fellow
      Аристарх Людвигович
    2. ИгорьПушкино Сегодня, 09:52
      Ссыкатно, избранным пролететь над самим Крымом! Не признают факт присоединения:а летать не хоцца...
      ИгорьПушкино
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:57
        Не договорились !!! УРА !!! Теперь есть что обсуждать !
        КВУ-НСвД
        1. роман66 Сегодня, 10:07
          а я говорил - гонор не позволит!!!!
          роман66
        2. влад66 Сегодня, 10:39
          США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами

          А Россия оставляет за собой право
          маневры Су-27 «были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными» и предложили американцам исключить такие полеты у границ РФ

          Сунетесь ушлепки получите. yes
          влад66
      2. Вас Влад Сегодня, 10:31
        Цитата: ИгорьПушкино
        Не признают факт присоединения:а летать не хоцца...

        Сбить могут однако yes Признавай не признавай,а факт останется фактом,Крым наш и мы будем защищать его всеми имеющимися у нас орудиями wink
        Вас Влад
      3. Starover_Z Сегодня, 10:48
        Цитата: ИгорьПушкино
        Ссыкатно, избранным пролететь над самим Крымом! Не признают факт присоединения:а летать не хоцца...

        Как раз то полетать над Крымом сейчас ещё как хоцца, но страшно !
        Starover_Z
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:57
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну а мы возле своих границ - ТЕМ БОЛЕЕ!!!

      и посмотрим как
      летчики ВВС США «подготовлены с профессиональной точки зрения».
      Angel_and_Demon
    4. Подрезчик Сегодня, 09:59
      Цитата: a.s.zzz888
      США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами.

      Ну а мы возле своих границ - ТЕМ БОЛЕЕ!!! angry

      hi В точку!!! hi Вообще не совсем понимаю, чего им что-то предлагать??? Спит медведь, не буди, себе дороже встанет, ох доиграются наглецы... fool
      Подрезчик
  2. PROXOR Сегодня, 09:51
    Гонять сукиных детей. Чтоб боялись!!!!
    PROXOR
  3. Hariton Laptev Сегодня, 09:51
    Ну тогда пусть в памперсах летают и валериану перед вылетом литрами жрут. Ни кто им тут хлеб соль и жаркие лобзания не предложит.
    Hariton Laptev
  4. Дормидонт Сегодня, 09:52
    Наш ответ чемберлену
    Дормидонт
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:00
    США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами.
    Понятно, договариваться не желают, но вдруг вспомнили о международном праве, которое давно стерли из своей внешнеполитической деятельности. Если ваши пилоты так "профессионально подготовлены", то что же они жалуются и пускают слюни после законного приближения российского самолета? Американцы почему-то считают границу России в акватории и воздушном пространстве Черного моря зоной своих интересов при этом забывая чья это граница.
    rotmistr60
    1. БВС Сегодня, 10:13
      Не понял Ваш пост. Американцы летают в нейтральном небо, какие границы и чьи рядом никого не волнует. Они же не пересекают воздушную границу РФ. И какое "законного приближения российского самолета" в нейтральном небе? Оно свободно для всех. По международным требованиям минимальное расстояние между самолётами - 300 метров. Вот так.
      БВС
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:21
        Цитата: БВС
        Не понял Ваш пост. Американцы летают в нейтральном небо, какие границы и чьи рядом никого не волнует. Они же не пересекают воздушную границу РФ. И какое "законного приближения российского самолета" в нейтральном небе? Оно свободно для всех.

        если б Вы,ходили под моими окнами заглядывая в них,я бы тоже,как наши пилоты, вышел и "навалял" вам...-так понятно?
        андрей юрьевич
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:24
          Как я понял БВС считает, что американцы имеют право летать, а наши нет. Одного этого достаточно, чтобы понять
          какое "законного приближения российского самолета" в нейтральном небе?
          Странная логика.
          rotmistr60
          1. БВС Сегодня, 10:32
            В нейтральном небе ВСЕ имеют право летать по международным воздушным правилам - не приближаться к другому воздушному судно на расстояние ближе 300 метров. И все!
            БВС
            1. rotmistr60 Сегодня, 10:38
              не приближаться к другому воздушному судно на расстояние ближе 300 метров. И все!
              Вы видели кадры сопровождения наших самолетов самолетами НАТО над Балтикой? Вы наверное сильно удивитесь, но самолеты НАТО приближаются к нашим практически крыло в крыло. При этом наши летчики почему-то не нервничают и не жалуются, как западные "асы".
              rotmistr60
            2. KCA Сегодня, 10:48
              К сожалению у СУ-27 запотели стёкла фонаря, а американец летел с выключенными транспондером и бортовыми огнями, в результате чего наш лётчик не сумел достаточно точно определить расстояние, думал что идёт в 300-х метрах, а оказалось в 3-х
              KCA
        2. БВС Сегодня, 10:30
          То есть, если ВЫ живете в доме, который окнами выходит на городскую улицу, то Вы будете - " вышел и "навалял" вам"? Думаю, что ответ ответ неприятный.
          БВС
      2. поневолебрат Сегодня, 10:53
        Если смотреть видео многих других перехватов, не только нашими но и наших - ни о каких 300 метрах нигде речи и не идет. Это вечная тема. Видно этих правил придерживаются только гражданские. Курс не пересекал, струёй не валил - и на том спасибо пусть скажут. А протесты и ответы - рутина. Были есть и будут.
        поневолебрат
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 10:03
    Давить эту шваль в территориях наших .А наши территории-теперь везде.Земной шарик-уже не для бывшего гегемона.Можем только платочки для соплей подарить.
    ВЕРЕСК
  7. starogil Сегодня, 10:04
    "...Там добавили, летчики ВВС США «подготовлены с профессиональной точки зрения». ..."
    Завалить пару-тройку интересующихся, профессионально, может остерегаться начнут.
    starogil
    1. роман66 Сегодня, 10:08
      раз гадятся - значит профессионально не готовы!
      роман66
  8. Alex-a832 Сегодня, 10:05
    О амерзы про закон вспомнили? В Сирии они тоже в соответствии с законом находятся? В/на Украине Поросенка и нациков тоже законно к власти привели? И т.д.и т.п. законники фиговы!
    Alex-a832
  9. Симон Сегодня, 10:06
    Цитата: a.s.zzz888
    США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами.
    Ну а мы возле своих границ - ТЕМ БОЛЕЕ!!!

    Тогда, согласно этих правил и наши самолеты пускай летают возле американских границ!
    Симон
    1. Беркут Сегодня, 10:10
      Они и летают.
      Беркут
  10. axiles100682 Сегодня, 10:07
    Ну раз летчики подготовлены профессионально то и не нойте тогда.
    axiles100682
  11. Altona Сегодня, 10:08
    Давить надо гегемона грубой силой и ставить на место, а не становиться в позу сломанной березы вместе со своим олигархатом. И тогда восстановится статус-кво. А то слишком уж, не как президент, а как половой в придорожном трактире.
    Altona
    1. jjj Сегодня, 11:00
      При словосочетании "самолет и сломанная береза" власти Польши каждый раз впадают в ступор
      jjj
  12. Беркут Сегодня, 10:09
    Опаздали. Все новостные ленты об этом двоеисуток назад написали.
    Беркут
  13. Симон Сегодня, 10:13
    Цитата: Беркут
    Они и летают.

    Но наши же по этому поводу не лают, как башенные собаки! request
    Симон
  14. Pacifist Сегодня, 10:24
    Ну после таких заявлений можно только предложить МО РФ договориться с Кубой, развернуть на их аэродромах разведывательную авиацию и центр РЭР, и начать полеты вдоль побережья США, а нам купить рыбки к пиву и начать просмотр сериала "Госдеповский фонтан". drinks
    Pacifist
    1. БВС Сегодня, 10:34
      И в чем проблема? Почему МО РФ не исполняет Ваше предложение, его уже предлагают многие много лет, а воз и ныне там. Не все так просто.
      БВС
      1. Pacifist Сегодня, 10:59
        Все как раз просто, но наши постоянно пытаются достучаться до мозга "партнеров", а там на поверку паутина и мрак, к сожалению.
        Pacifist
  15. Berkut24 Сегодня, 10:31
    Ну нет так нет. Дышите спутными струями.
    Berkut24
  16. Ангара Сегодня, 10:53
    Опять заунывная: мы делаем что хотим, а вы должны делать как мы захочем! Ага! Щас! Летайте лучше над укропией, там мешать никто не будет
    Ангара
  17. demo Сегодня, 10:58
    Предлагаю МО РФ предложить американским "партнера" получить согласие (а можно и без оного) полетать над Крымом.
    Чтобы не только словом, но и делам доказать что Крым никакой не российский, а украинский.
    Вот тогда и посмотрим - у кого яйца есть. И из какого материала.
    А то, санкции! Крым - не российский! А покажите - чей!
    demo
Картина дня