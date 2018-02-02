11:05 02 февраля

Госдеп прокомментировал конгресс по Сирии, прошедший в России

На прошедшем в Сочи конгрессе национального диалога сирийская оппозиция не была представлена в достаточном количестве, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.



Это ее первый официальный комментарий после конгресса.


Мы изучили это (конгресс) и мы установили, что это (мероприятие) слишком склонялось в пользу (сирийского) режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени,
заявила Науэрт журналистам.

При этом она отметила, что американская сторона никак не участвовала в работе форума.

Дипломат подтвердила, что США по-прежнему поддерживают женевский процесс по урегулированию в САР и усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

Напомним, конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Участники также приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают «уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп». Стаффан де Мистура принял активное участие в работе форума.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:07
    Минск-3.Ничего не обещающее и ничего не сделающее толодвижение.Пора,пора малость испытать Калибры на предельную дальность.
    ВЕРЕСК
    1. НасРать Сегодня, 10:10
      Цитата: ВЕРЕСК
      Минск-3.Ничего не обещающее и ничего не сделающее толодвижение.Пора,пора малость испытать Калибры на предельную дальность.


      По полигону Куру? wassat
      НасРать
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:46
        есть цели посерьёзнее.На мелочь не размениваемся.
        ВЕРЕСК
    2. Андрей К Сегодня, 10:42
      Хезер Науэрт
      ...оппозиция не была представлена в достаточном количестве...

      Достаточное количество оппозиции, по мнению матрасных, это когда оппозицию представляют катарские, саудовские бармалеи - которые к Сирии никакого отношения не имеют?...
      На поле боя ничем примечательным не отметились, кроме как бомбёжкой головорезов продуктами и боеприпасами. Ах да! Экскаватор раздолбали.
      Шулеры. Не смогли силой, теперь карманной "оппозицией" попытаются замотать любые решения, проводимые на различных переговорных площадках.
      Андрей К
    3. влад66 Сегодня, 10:43
      оппозиция не была представлена в достаточной степени,

      Включая США. laughing вот и воют. fellow
      влад66
  2. Подрезчик Сегодня, 10:08
    А-а-а! Конечно! Да и ИГИЛ в Сирии уничтожили исключительно США! laughing
    Сопли жеванные... fool
    Подрезчик
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:15
      Цитата: Подрезчик
      А-а-а! Конечно! Да и ИГИЛ в Сирии уничтожили исключительно США!

      вы сомневаетесь в вышебогах? как вам не стыдно belay
      Angel_and_Demon
  3. Лесс Сегодня, 10:08
    При этом она отметила, что американская сторона никак не участвовала в работе форума.
    Обидно наверное что никого их мнение не интересует.
    Лесс
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:11
    мы установили, что это (мероприятие) слишком склонялось в пользу (сирийского) режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени,
    А кто призывал эту самую оппозицию бойкотировать мероприятие, разве не Сша? Как могли вставляли палки в колеса, а потом были шокированы, что столько приехало не взирая на их запрет.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
      Цитата: rotmistr60
      были шокированы, что столько приехало не взирая на их запрет.

      значит уже что то не так в датском королевстве
      Angel_and_Demon
  5. ul_vitalii Сегодня, 10:12
    Если руку к этому приложили, конечно и получилась недостаточная степень представительства.
    ul_vitalii
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:12
    Конгресс не был дескредитирован присутствием представителей госдепа США...
    А по поводу недостаточности представителей оппозиции - это, как я понимаю, намек на отсутствие той шайки сирийских диссидентов и по совместительству госдеповских ополизов, которых, как ручных обезьянок госдеп держит у себя и иногда для циркового выступления на публику выводит.
    Alex-a832
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:14
    На прошедшем в Сочи конгрессе национального диалога сирийская оппозиция не была представлена в достаточном количестве, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.
    Короче , заявление из разряда - ваши тёрки фуфло , раз нас там небыло . Икота слабеющего гегемона.
    КВУ-НСвД
  8. ДиванныйВоин Сегодня, 10:15
    Янки гоу хоум! и подонков игиловцев с собой заберите!!! lol
    ДиванныйВоин
  9. Симон Сегодня, 10:17
    Цитата: НасРать
    Цитата: ВЕРЕСК
    Минск-3.Ничего не обещающее и ничего не сделающее толодвижение.Пора,пора малость испытать Калибры на предельную дальность.


    По полигону Куру? wassat

    Не...е, по "полигоуну" Вашингтон! wink
    Симон
  10. Комментарий был удален.
  11. Симон Сегодня, 10:21
    Цитата: Лесс
    При этом она отметила, что американская сторона никак не участвовала в работе форума.
    Обидно наверное что никого их мнение не интересует.

    Это говорит о том, что американцев уже похоже, никто не во что не ставит! tongue laughing
    Симон
  12. Комментарий был удален.
  13. Дормидонт Сегодня, 10:27
    У чему выслушивать грязную клевету сатанистов
    Дормидонт
  14. ochakow703 Сегодня, 10:51
    "При этом она отметила, что американская сторона никак не участвовала в работе форума". Так ИГИЛ - это запрещенная в России террористическая организация! Как может США участвовать в этом мероприятии, ведь они плоть от плоть бандиты. Сами породили, и сами урегулировать сотворенное будут? Маразм, однако.
    ochakow703
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