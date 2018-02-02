Госдеп прокомментировал конгресс по Сирии, прошедший в России

Мы изучили это (конгресс) и мы установили, что это (мероприятие) слишком склонялось в пользу (сирийского) режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени,

На прошедшем в Сочи конгрессе национального диалога сирийская оппозиция не была представлена в достаточном количестве, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.Это ее первый официальный комментарий после конгресса.заявила Науэрт журналистам.При этом она отметила, что американская сторона никак не участвовала в работе форума.Дипломат подтвердила, что США по-прежнему поддерживают женевский процесс по урегулированию в САР и усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.Напомним, конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Участники также приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают «уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп». Стаффан де Мистура принял активное участие в работе форума.