Военная обстановка в Сирии: Турецкие силы захватили у курдов ПЗРК «Игла»

Поддерживаемые Турцией боевики Свободной Сирийской Армии заявили о захвате у курдов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". Соответствующие видеоподтверждения они выложили в сеть. Подобными системами курды сбили турецкий вертолет в мае 2016 года. Ранее СМИ сообщали, что американцы снабдили курдские подразделения в районе Африна переносными ЗРК. Однако, до сегодняшнего для эти данные не были подтвержденными.



Турецкие силы продолжили наступление на курдов в сирийском кантоне и взяли под контроль ключевую высоту в горах Курна. В боях за высоту активно применялись танки "Леопард".



Терпя поражение, курды начали переговоры с российскими властями в надежде остановить операцию Вооруженных сил Турции. При этом, курды намерены поддерживать дружественные отношения с США. Такой расклад представляется малореализуемым.











