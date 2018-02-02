11:11 02 февраля

Военная обстановка в Сирии: Турецкие силы захватили у курдов ПЗРК «Игла»

Поддерживаемые Турцией боевики Свободной Сирийской Армии заявили о захвате у курдов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла". Соответствующие видеоподтверждения они выложили в сеть. Подобными системами курды сбили турецкий вертолет в мае 2016 года. Ранее СМИ сообщали, что американцы снабдили курдские подразделения в районе Африна переносными ЗРК. Однако, до сегодняшнего для эти данные не были подтвержденными.

Турецкие силы продолжили наступление на курдов в сирийском кантоне и взяли под контроль ключевую высоту в горах Курна. В боях за высоту активно применялись танки "Леопард".

Терпя поражение, курды начали переговоры с российскими властями в надежде остановить операцию Вооруженных сил Турции. При этом, курды намерены поддерживать дружественные отношения с США. Такой расклад представляется малореализуемым.




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Комментарии 4

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  1. Вас Влад Сегодня, 10:21
    Скоро курды чалом будут Асаду бить,спаси нас дураков.
    Вас Влад
    1. Vard Сегодня, 10:22
      Поздно пить боржоми... когда почки отвалились...
      Vard
      1. Вас Влад Сегодня, 10:26
        Цитата: Vard
        Поздно пить боржоми... когда почки отвалились...

        Ну пассионарных конечно проредят,а остальные с большим желанием почувствуют себя сирийцами yes
        Вас Влад
        1. Mavrikiy Сегодня, 10:58
          Цитата: Вас Влад
          Цитата: Vard
          Поздно пить боржоми... когда почки отвалились...

          Ну пассионарных конечно проредят,а остальные с большим желанием почувствуют себя сирийцами yes

          "Да, Вы правы, но возможен и обратный вариант".
          США перебросят курдов из других регионов, а потом создадут еще и свою базу. Вот тогда будет плохо всем.
          Mavrikiy
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