22:56 02 февраля

Корабли Тихоокеанского флота отработали морской бой

Экипажи большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера (ГРК) "Варяг" в рамках отработки курсовой задачи провели морской бой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Корабли Тихоокеанского флота отработали морской бой


Сегодня моряки БПК "Адмирал Виноградов" совместно с флагманом ТОФ ГРК "Варяг" в полигоне боевой подготовки провели учение по организации ведения боя одиночным кораблём. В ходе учения ГРКР, имитируя силы условного противника, атаковал противолодочный корабль. В свою очередь БПК, обороняясь, выполнил ряд маневровых действий и выставил активные помехи средствами радиоэлектронной борьбы
— сообщил Воскресенский.


Также флагман ТОФ обеспечил учения "Адмирала Виноградова" по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Были задействованы скоростные лодки кораблей и средства коллективного спасения.

На переходе морем корабли отработали организацию противовоздушной обороны. Тактический фон учения обеспечил противолодочный самолёт Ил-38Н морской авиации ТОФ.




Использованы фотографии: © Вадим Савицкий/ТАСС
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:00
    Я малость не в ту тему залез,но-возможно в теме
    ВЕРЕСК
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:02
    На переходе морем корабли отработали организацию противовоздушной обороны. Тактический фон учения обеспечил противолодочный самолёт Ил-38Н морской авиации ТОФ.
    Был условной целью , что-ли ?
    КВУ-НСвД
  3. Northern warrior Сегодня, 11:13
    Надеюсь, что не с "террористами", как это любят говорить, чтобы не обидеть "партнеров".
    Northern warrior
    1. НасРать Сегодня, 11:38
      Китайцы то же не дремлют:





      Размеры у установки достаточно впечатляющие, для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль пр.072-III "Хайяншань", на палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование, которое должно обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.

      НасРать
  4. Сержант71 Сегодня, 11:20
    Там,если честно, не флот, а одно название. Флотилия от силы.
    Сержант71
    1. игорка357 Сегодня, 13:47
      Не понял где..?На ТОФе если что самый боеспособный!
      игорка357
Картина дня