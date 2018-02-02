Израильская компания IMI создала "супер-пули"

Новые супер-пули дают винтовкам улучшенные возможности при одновременном повышении огневой мощи, которая стала эквивалентной пулемёту FN MAG. Они также уменьшают вес, который солдат должен нести на поле боя

Израильтяне продолжают усовершенствовать боеприпасы для стрелкового оружия. Как сообщает портал defenseworld.net, компания Israel Military Industries (IMI) официально объявила о создании «супер-пули».Разработка калибра 5,56 мм пока не получила официального названия, создатели именуют её «супер-пулей». В компании IMI указывают, что на испытаниях патроны с новыми пулями показали на 30% лучшую точность (кучность) на дистанции 550 м, чем бронебойные боеприпасы калибра 7,62 мм.Как сообщают разработчики, в ходе тестирования новые пули «прошивали» стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.— рассказал Исраэль Шмиловиц, руководитель подразделения боеприпасов компании IMI, передает "Warspot"