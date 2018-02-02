23:05 02 февраля

Израильская компания IMI создала "супер-пули"

Израильтяне продолжают усовершенствовать боеприпасы для стрелкового оружия. Как сообщает портал defenseworld.net, компания Israel Military Industries (IMI) официально объявила о создании «супер-пули».

Израильская компания IMI создала "супер-пули"


Разработка калибра 5,56 мм пока не получила официального названия, создатели именуют её «супер-пулей». В компании IMI указывают, что на испытаниях патроны с новыми пулями показали на 30% лучшую точность (кучность) на дистанции 550 м, чем бронебойные боеприпасы калибра 7,62 мм.


Как сообщают разработчики, в ходе тестирования новые пули «прошивали» стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Новые супер-пули дают винтовкам улучшенные возможности при одновременном повышении огневой мощи, которая стала эквивалентной пулемёту FN MAG. Они также уменьшают вес, который солдат должен нести на поле боя
— рассказал Исраэль Шмиловиц, руководитель подразделения боеприпасов компании IMI, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defenseworld.net
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Комментарии 46

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  1. Azazelo Сегодня, 11:06
    Ну и ресурс автоматов наверное "повышают"
    Azazelo
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
      в ходе тестирования новые пули «прошивали» стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.
      Вот-вот . чтобы увеличить эти характеристики надо увеличить метательный заряд и (или) применить сердечник из более прочного и тяжёлого материала , что уменьшит ресурс ствола . Уж сколько было этих громких "инноваций " , но для их внедрения нужны и новые материалы для стволов , а потому всё как обычно про собаку и караван
      КВУ-НСвД
      1. БАРХАН Сегодня, 12:00
        Цитата: КВУ-НСвД
        в ходе тестирования новые пули «прошивали» стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.
        Вот-вот . чтобы увеличить эти характеристики надо увеличить метательный заряд и (или) применить сердечник из более прочного и тяжёлого материала , что уменьшит ресурс ствола . Уж сколько было этих громких "инноваций " , но для их внедрения нужны и новые материалы для стволов , а потому всё как обычно про собаку и караван

        Ну и понятное дело цена повысится.
        Новость конечно хреновая.Значит будет и в НАТО рано или поздно.Разведка должна рыть землю,нужны образцы.А ещё лучше секреты изготовления.
        БАРХАН
        1. Genry Сегодня, 12:33
          Цитата: БАРХАН
          Разведка должна рыть землю,нужны образцы.А ещё лучше секреты изготовления.

          Нет никаких секретов... Есть только оптимизация стоимости патрона. В настоящее время дешёвый сердечник перестал выполнять свою функцию и нужно потратить большое количество выстрелов для пробития защиты. А это выливается в огромные потери (человеческие, материальные, логистические) Применение более твердого, пусть и дорого сердечника, позволит быстрее поразить цель гораздо меньшим количеством.....
          Genry
          1. Shurik70 Сегодня, 13:30
            Полагаю, секрет в вольфрамовом сердечнике.
            Такие пули испытывались в СССР, признаны эффективными (возрастает точность, пробиваемость), но признаны слишком дорогими и на вооружение не взяты.
            Shurik70
            1. Genry Сегодня, 13:47
              Цитата: Shurik70
              но признаны слишком дорогими и на вооружение не взяты

              Тогда не было распространённости бронежилетов. Теперь все штурмовые подразделения (и у папуасов) ими обеспечены.
              У пулемётов, на бронетехнике, можно увеличить калибр до 9 мм (12,7 резко уменьшает боезапас) и обеспечить нормальную статистику поражения целей. Но пехоте, таскать патроны в два раза тяжелее, будет больно... Поэтому надо повышать броне-пробиваемость патронов текущего формата, для носимого оружия. И пусть производство будет дороже, но стоимость одного военного намного дороже. Современная война становится технологичнее и дороже.
              Genry
              1. Мих1974 Сегодня, 16:04
                Простите, но тут также возникает вопрос износа стволов. Тут ведь вот какая хрень выходит - если Вы (условно) бросаете в бой "дешевое мясо", то им эти патроны слишком дорого обойдутся, это конечно не 800.000 баксов за снаряд к Зумволту, но при перемножение на их количество близкие цифры могут получится. А вот если у вас ССО или пусть всего лишь ЧВК, то те и так обладают достаточно богатым выбором всего и всякого и вот для них эта бронепробиваемость (подозреваю) не есть проблема. Я об том что профессионалы не будут пытаться "завалить количеством" забронированную цель обычным "калашом", наверняка сразу жу такую цель "выдадут" по уничтожение или снайперу или другими средствами завалят (гранатометы или АГС).
                То есть мы вернулись как раз к той ситуации в которой СССР отказался от таких патронов - дорого "микроскопом" забивать гвозди. good
                Хочу напомнить ситуацию НАТО и России "как сделать свободнопадающие бомбы высокоточными?" feel . Матрасы что сделали - присобачили на КАЖДУЮ бомбу отдельную систему подруливания (условно, да да там намного сложнее чем просто рули), а Россия (?) - Россия пусть и с трудом но поставила систему "гефест". bully good
                По результирующей матрасам годы и годы на каждую бомбу ставить свою систему за дохрена бабла, даже без учета что они это бабло печатают, но это надо делать ДЛЯ ВСЕХ бомб и значит это время и много денег. А Россия - сделала за намного более дешевле свои самолеты "сбрасывателями высокоточно" и теперь "хрумкает семки" без малейшего "парева" сколько и каких там бомб на складах tongue good
                Мих1974
                1. Genry Сегодня, 21:22
                  Цитата: Мих1974
                  Простите, но тут также возникает вопрос износа стволов.

                  Чем вы обосновываете износ стволов? По мне, если оболочка пули не меняется, то износ ствола тоже не меняться.
                  Цитата: Мих1974
                  если Вы (условно) бросаете в бой "дешевое мясо", то им эти патроны слишком дорого обойдутся,

                  Ну если вас считать "дешёвым мясом", то я не буду против вооружения вас дешевыми патронами. И вообще зачем выдавать патроны и автоматы - лопаты дешевле! Тот - же эффект против хорошо защищенного врага(а может и лучше).
                  Цитата: Мих1974
                  А вот если у вас ССО или пусть всего лишь ЧВК, то те и так обладают достаточно богатым выбором всего и всякого и вот для них эта бронепробиваемость (подозреваю) не есть проблема.

                  Да, у них спец-патроны и спец-оружие... и спец-цены.
                  Цитата: Мих1974
                  Я об том что профессионалы не будут пытаться "завалить количеством" забронированную цель обычным "калашом", наверняка сразу жу такую цель "выдадут" по уничтожение или снайперу или другими средствами завалят (гранатометы или АГС).

                  Тогда, нахрена нам вся эта пехота? Всех уволить! Калаши выбросить!!!
                  Цитата: Мих1974
                  То есть мы вернулись как раз к той ситуации в которой СССР отказался от таких патронов - дорого "микроскопом" забивать гвозди.

                  Никто ни от чего не отказывался. Выбрали сердечник, который был достаточен в то время. Но сейчас появилась металлокерамика и бронежилеты 5-го класса.

                  Цитата: Мих1974
                  Хочу напомнить ситуацию НАТО и России "как сделать свободнопадающие бомбы высокоточными?"....... лько и каких там бомб на складах

                  Это вы по какой теме??? Вроде и статьёй не ошиблись (не было про бомбы).
                  Genry
          2. Dreamboat Сегодня, 15:52
            Вот откудачи такие познания...
            1. Бронебойные пули с сердечником из карбида вольфрама (и иных материалов, вплоть до обеденного урана) известны давно и на вооружнии стоят. Вопрос в цене боеприпаса и целях его применения. Кроме снайперов (и марксманов) огонь из стрелкового оружия обычно ведется не прицельно, а в сторону противника... Есть статистика вояк США из Ирака, где на 1 убитого врага приходилось до 1000 выстрелов.... зачем тогда дорогой патрон?!
            2. Сказки про бронежилеты это хорошо, но ВСЕ современные бронежилеты имеют 2 показателя (класса) защиты: самого бронежилета и сектора, укрепленного бронепластиной. Обычно указывают второй, более высокий класс, который может защищать даже от обычных бронебойных патронов 7.62х51 или 7.62х54R. Но это только кусочек в 30-40 см. кв. Остальной бронежилет и шлем обычно имеют 1 или 2 класс (по нашей классификации, то есть дай бог если защитят от пистолета!
            3. Только недавно были новости о принятии США улучшенного патрона и о закупке МО нашего улучшенного патрона... так что все работают в одном направлении, а вот что создали Израильтяне пока не понятно....
            Dreamboat
    2. Genry Сегодня, 12:25
      Цитата: Azazelo
      Ну и ресурс автоматов наверное "повышают"

      Речь, видимо идет о новом сердечнике (карбид вольфрама?), а оболочка останется прежней. Так, что ресурс не страдает.
      Genry
  2. filatik Сегодня, 11:08
    Неплохо! Хотелось бы побольше информации
    filatik
    1. Арон Заави Сегодня, 11:39
      Цитата: filatik
      Неплохо! Хотелось бы побольше информации

      Я на иврите ничего не нашел. request
      Арон Заави
      1. sogdy Сегодня, 11:58
        Цитата: Арон Заави
        Я на иврите ничего не нашел

        а "Исраэль Шмиловиц, руководитель подразделения боеприпасов компании IMI" таки существует?
        sogdy
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 12:31
        Кроме общей информации вряд ли что-то существенное можно будет найти. Секреты изготовления как Кощеева смерть будет храниться. Вряд ли это будет валовый патрон, а потому будет применяться против противника из технологически продвинутых государств, использующих армейские средства индивидуальной защиты. А против бородатых мальчуганов можно и имеющиеся, более дешевые, боеприпасы использовать.
        Чёрный Полковник
        1. Арон Заави Сегодня, 16:49
          Цитата: Чёрный Полковник
          Кроме общей информации вряд ли что-то существенное можно будет найти. Секреты изготовления как Кощеева смерть будет храниться. Вряд ли это будет валовый патрон, а потому будет применяться против противника из технологически продвинутых государств, использующих армейские средства индивидуальной защиты. А против бородатых мальчуганов можно и имеющиеся, более дешевые, боеприпасы использовать.

          Ну типа этого. ТТХ не секрет. Секрет процес изготовления. Кстати проверить заявленные характеристики сможет любой заказчик. Это же не кот в мешке.

          Вряд ли IMI подставлялось бы с откровенной лажей.
          Арон Заави
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:09
    сердечники из карбида вольфрама? А для повышения кучности - повысили точность изготовления? Ну, это все реально, хоть и не дёшево. Урановые сердечники были бы ещё "круче"!
    Горный стрелок
  4. Архивариус Вася Сегодня, 11:11
    Интересная наработка, даже не обмолвились благодаря чему достигнута такая прочность сердечника)) А что скажет по этому поводу Профессор?
    Архивариус Вася
    1. влад66 Сегодня, 11:13
      Цитата: Архивариус Вася
      что скажет по этому поводу Профессор?

      Не имеет аналогов в мире. yes
      влад66
      1. Арон Заави Сегодня, 11:42
        Цитата: влад66

        Не имеет аналогов в мире. yes

        В Израиле не выдумываю колесо. Любое удачное изобретение имеет основу в других нароботках.
        Арон Заави
        1. Мих1974 Сегодня, 16:09
          Ой да ладно, знаем мы это "имеет основу", это - "людской ресурс" который по всем странам как "разведчики" были допущены ко всем секретам. am Я конечно не антсемит, но уже как то руки тянутся или повыгонять всех мм "особо умных" или "на цепь" их посадить что бы не увозили секреты.
          А то вот из-за таких "эмигрантов" СССР слил на Запад секрет центрифужного обогащения урана am . Не хватило "сталинскому кровавому Мордеру" жестокости что бы "на цепь" посадить одного персонажа Цыпке и даже не расстреляли, а отпустили в ФРГ. negative
          Мих1974
  5. APASUS Сегодня, 11:14
    В чем секрет то,что применили полимеры,полиметаллы ,пороха или просто изобрели новую газодинамику.Что то мало для такого сенсационного материала
    APASUS
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:28
      Цитата: APASUS
      В чем секрет то,что применили полимеры,полиметаллы ,пороха или просто изобрели новую газодинамику.Что то мало для такого сенсационного материала

      ставлю 5 шекелей на покрытие пуль нано чемто
      Маки Авелльевич
      1. APASUS Сегодня, 14:32
        Цитата: Маки Авелльевич
        ставлю 5 шекелей на покрытие пуль нано чемто

        не дорого так оценил
        APASUS
  6. Northern warrior Сегодня, 11:26
    Повышена точность изготовления всех компонентов патрона, применен порох с более стабильными показателями горения, оптимизирована форма пули. Повышения бронепробиваемости можно достичь лишь за счет замены материала сердечника пули на карбид вольфрама.
    Northern warrior
    1. БАРХАН Сегодня, 12:07
      Всё ,что Вы перечислили удорожает боеприпас во много раз.Одно дело для снайперской сверхточной стрельбы,другое для обычной стрелковки.Кто в теме прекрасно понимают процент попаданий на 550 м,а тем более 800 м.И даже повышение результата кучности на 30 процентов делает стрельбу на этих дистанциях очень дорогой.Разве только для спецслужб может быть оправданна...
      БАРХАН
      1. voyaka uh Сегодня, 12:47
        У нас у каждого пехотинца оптика. Тавор только кажется куцым - длина ствола там недетская. И стреляют всегда одиночными, прицельно. Поэтому цена патрона не так важна.
        На 550 или тем более 800 и не требуется стрелять.
        Важно уверенно попадать и пробивать на 200-400 м.
        voyaka uh
        1. БАРХАН Сегодня, 14:05
          Алексей,на 200-400 метров за глаза и существующих боеприпасов.Ну,а оптику на данный момент вообще не проблема установить на любой ствол.Российсское оружие давно всё идёт с боковыми наплывами для быстросъёмной установки под оптику...

          Разговор в статье именно о 550 и 800 метров.
          БАРХАН
          1. Мих1974 Сегодня, 16:13
            belay Шо, 550 метров, спасибо я это упустил.Ну тогда это вообще новость - не о чем. negative Это даже для снайперов не простая дистанция, а у них вообще свое оружие и свою боеприпасы. И там нет проблемы "тяжелые боеприпасы", там не жгут их "цинками".
            Мих1974
            1. БАРХАН Сегодня, 17:09
              Цитата: Мих1974
              Это даже для снайперов не простая дистанция, а у них вообще свое оружие и свою боеприпасы. И там нет проблемы "тяжелые боеприпасы", там не жгут их "цинками".

              Вот и мне интересно ,как они стабилизировали пули на такой дистанции ,при чём с такой пробиваемостью.Ведь и для 308 -го 800-1000м уже на пределе,потому и стреляют снайпера ...300 вин маг, 338 Лапуа, 6.5 -283 креедмор,375 и 408 чейтак...
              БАРХАН
  7. Дормидонт Сегодня, 11:36
    На случай, если вдруг безоружные старики, женщины и дети, наденут бронежилеты
    Дормидонт
    1. voyaka uh Сегодня, 12:45
      А они это делают. "Онижедети" тоже не д-у-рачки. И брониками обзаводятся, и ночными прицелами.
      voyaka uh
  8. Кот_Кузя Сегодня, 11:52
    Разработка калибра 5,56 мм пока не получила официального названия, создатели именуют её «супер-пулей». В компании IMI указывают, что на испытаниях патроны с новыми пулями показали на 30% лучшую точность (кучность) на дистанции 550 м, чем бронебойные боеприпасы калибра 7,62 мм.

    противоречит вот этому:
    Как сообщают разработчики, в ходе тестирования новые пули «прошивали» стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

    Любой кто разбирается в оружии, знает что аксиома то, что точнее всего сплошные точеные медные пули, где не нарушается центр вращения и тяжести сердечником из более тяжелого металла. А бронебойные пули с вольфрамовым или урановым сердечником неизбежно имеют погрешность в обработке, сделать сердечники из таких твердых металлов так же нереально, как сделать стволы с абсолютно одинаковыми нарезами и следами от них на пуле. Так что можно смело сказать, что это фейк и бесстыжая реклама.
    Кот_Кузя
    1. Genry Сегодня, 12:39
      Цитата: Кот_Кузя
      кто разбирается в оружии, знает что аксиома то, что точнее всего сплошные точеные медные пули, где не нарушается центр вращения и тяжести сердечником из более тяжелого металла.

      Речь не столько в точности (хотя улучшив качество можно аналогично увеличить и точность), а в способности поражать тушку в бронежилете. Старыми пулями это уже стало сделать сложновато.
      Genry
    2. voyaka uh Сегодня, 12:42
      " А бронебойные пули с вольфрамовым или урановым сердечником неизбежно имеют погрешность в обработке,"////

      Ничего подобного. Технологии изменились. Погрешности ювелирные.
      voyaka uh
    3. Korax71 Сегодня, 13:50
      Для справки.если пули вытачиваются,то только из бронзы и ее сплавов.коэффициент трения,однако. По части стволов,то повторяемость параметров у забугорные образцов в разы лучше,чем у наших.товарисч лобаев до сих пор в США заготовки для стволов закупает,златоуст не удовлетворяет параметрам.а нереально делать патроны только на моторных линиях разработки 20 летней давности.
      Korax71
      1. Genry Сегодня, 21:56
        Цитата: Korax71
        Для справки.если пули вытачиваются,то только из бронзы и ее сплавов

        Химия 2 ???
        Цитата: Korax71
        По части стволов,то повторяемость параметров у забугорные образцов в разы лучше,чем у наших.

        Каких параметров? По рассеиванию - проблем нет. Проблемы в стрелке, который не знает, как контролировать оружие.
        Цитата: Korax71
        товарисч лобаев до сих пор в США заготовки для стволов закупает,златоуст не удовлетворяет параметрам.

        Термо-стабильные болванки ствольной нержавейки он ранее покупал за бугром, потому как в России не было этого производства. Теперь есть.
        Цитата: Korax71
        а нереально делать патроны только на моторных линиях разработки 20 летней давности.

        Может роторные линии ( для массового производства)? И давность станин (возможна и с первой мировой) к делу отношения не имеет.
        Genry
  9. voyaka uh Сегодня, 12:40
    Нам подходит. В ЦАНАЛ пехота стреляет одиночными. У каждого - оптика. Если даже
    каждый патрон стОит в 10 раз дороже, то расходы небольшие. А гарантированно пробить бронежилет или легкое укрытие из личного оружия - важно.
    voyaka uh
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 12:57
    Чудес, как известно, не бывает. Если все так, как заявлено, то вряд ли это будет массовое изделие и вряд ли дешевое. Мало информации, что бы делать какие-то выводы.
    КОТ БАЮН
    1. Мих1974 Сегодня, 16:16
      Вы простите тоже не обратили внимание
      на точность (кучность) на дистанции 550 м
      , после этих цифр, об регулярной пехоте разговор прекращается. Это боеприпасы исключительно для снайперов, а вот у них и так хватает разных боеприпасов.
      Мих1974
  11. Trouble Сегодня, 13:26
    А чего это они сравнивают с большим калибром? В родном калибре не получилось добиться улучшений?
    Trouble
    1. Dreamboat Сегодня, 16:01
      Про калибр вообще непонятно: в 5.56 можно обозвать что угодно и 223 (5.56х45), и 243 (5.56×51), и наш 5.45х39... 7.62 калибров еще больше: 39, 51, 54, 63, 67 мм. и далее. Везде свои характеристики, своя масса пуль...
      Что с чем сравнили?
      Dreamboat
      1. Trouble Сегодня, 19:22
        Вот в этом то и весь вопрос. Как бы не обзывались, но 5.56 и 7.62 - абсолютно разные калибры. А сравнивать надо боеприпасы одного калибра. Получается, что где-то передёргивают, сравнивая с ?.62, а не с уже имеющимися 5.56.
        Trouble
  12. Комментарий был удален.
  13. Ехникнер Сегодня, 14:05
    Обеднённый уран из-за большой своей плотности имеет высокую пробивающую способность.Что-то типа этого?
    Ехникнер
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 16:48
      Цитата: Ехникнер
      Обеднённый уран из-за большой своей плотности имеет высокую пробивающую способность.Что-то типа этого?

      19,1/г
      Маки Авелльевич
  14. Gonzallo Сегодня, 17:59
    дают винтовкам улучшенные возможности при одновременном повышении огневой мощи, которая стала эквивалентной пулемёту FN MAG
    Вот только неясно, почему с FN MAG сравнивают, или переводчик "настряпал" винтовкам . FN MAG - ручной пулемёт. И если сравнение с ним, то всё ясно получается. Только тогда разговор кажись про Негев, что уже хорошая машинка, а так будет ещё лучше.
    Gonzallo
  15. tecnik Сегодня, 21:22
    В рф исправных Т-80 меньше чем за бугром - это точно.теперь вот с400 продадим стране НАТО, сбившей наш самолет - все логично[email protected]@@
    tecnik
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