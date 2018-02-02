22:56 02 февраля

Евросоюз решил противостоять России на Балканах

Евросоюз намерен предложить членство в организации сразу 6-ти странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным кризисом, сообщает Financial Times.



«Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к миграционному кризису», – приводит статью РИА Новости.


В Брюсселе отметили также, что Москва «укрепляет свое влияние в регионе» и якобы «играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».

Согласно информации, планы о расширении указаны в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован на следующей неделе.

Издание отмечает, что «в качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации». Из всех 6-ти кандидатов только два – Сербия и Черногория – начали переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, последней страной, вступившей в организацию, стала Хорватия (2013 год).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Siegen Сегодня, 11:18
    Одни уходят, другие приходят...
    Проходной двор какой-то... belay
    Siegen
    1. Чёрный Сегодня, 11:21
      .«Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине
      Дурни! Шумерам предложите! laughing За очередной транш они хоть в хвост , хоть в гриву... Вон Петя 20000 мигрантов зазывает из Германии, впрочем какой из Германии к ним поедет жить, да они быстрее домой уплывут брасом или по собачьи по северному морскому пути wassat
      Чёрный
      1. влад66 Сегодня, 11:31
        Цитата: Чёрный
        Дурни! Шумерам предложите! За очередной транш они хоть в хвост , хоть в гриву...

        А зачем, безвиз им дали, пусть радуются, ещё вот могут подкинуть fellow
        влад66
    2. влад66 Сегодня, 11:22
      Издание отмечает, что «в качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации».

      Морковку подвесили, однако. yes
      Из всех 6-ти кандидатов только два – Сербия и Черногория – начали переговоры о вступлении в ЕС.

      Ждите ответа, ждите ответа, ждите.... feel
      влад66
    3. Чёрный Сегодня, 11:24
      Цитата: Siegen
      Проходной двор какой-то..

      не проходной, а скотный... laughing ...подоили - на выход, следующий... smile
      Чёрный
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:16
      срочно понадобились новые лохи для размещения на их территории табунов дикарей из Африки и БВ,а то в ес не все оказались,не хотят эту саранчу у себя селить(мадьяры например)
      Ратник с пулеметом
    5. Венд Сегодня, 12:18
      Цитата: Siegen
      Одни уходят, другие приходят...
      Проходной двор какой-то... belay

      Теперь включат страны в ЕС распределят квоты и заставят принимать беженцев у себя. И закончится проходной двор.
      Венд
  2. HAM Сегодня, 11:20
    Возьмите Украину--вот хлебнёте...счастья.
    HAM
    1. Чёрный Сегодня, 11:29
      Цитата: HAM
      Возьмите Украину--вот хлебнёте...счастья.

      Они её и так уже взяли...по всякому..чё приглашать? И так подоят... wassat
      Чёрный
      1. HAM Сегодня, 11:32
        Украина набивается стать "любимой женой",а пока её доят как ... козу..,а хохлам хотелось бы как корову.
        HAM
  3. Лесс Сегодня, 11:21
    «Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине.
    Ну сербов пытаются "перекупить", а вот турок опять "продинамили".
    Лесс
  4. astepanov Сегодня, 11:28
    Старая песня: Утром - вступление в Евросоюз, вечером - посадить себе на шею мигрантов, но мигрантов вперед!
    Кстати, кто породил эти потоки беженцев, тот и должен их у себя пригреть, а не распихивать по соседям.
    astepanov
  5. HMR333 Сегодня, 11:41
    конечно поможет еще лям беженцев с присоединенных балкан принять с официальным визитам которых выгнать не льзя будет по закону))0
    HMR333
  6. Siegen Сегодня, 11:42
    - Что означают звёздочки на фюзеляже истребителя?
    - Количество уничтоженных самолётов противника
    - А звёзды на флаге Евросоюза?
    - А ты догадайся belay
    Siegen
  7. Чичиков Сегодня, 12:03
    Миграционный поток и влияние Москвы? Забавно!
    Чичиков
  8. eugraphus Сегодня, 12:06
    По правилам вступления в ЕС количество депутатов от страны связано с количеством населения. Если страна небольшая, то и представителей в европарламенте будет немного. Общее количество депутатов при этом остаётся таким же. Получается, что приём новых депутатов происходит за счёт сокращения старых. Естественно, что от микространы где один или два депутата, их сокращать не будут, а от Германии, например могут "отщепнуть" одного, другого от Франции и т. д. Почему не примут никогда ни Турцию, ни Украину. Потому что турецких депутатов надо принять несколько десятков, убрав своих. Не мало важно и то, что новые депутаты, например от Сербии, могут проголосовать за отмену санкций России и тогда всему Евросоюзу придётся отказываться от санкций.
    eugraphus
  9. taiga2018 Сегодня, 12:07
    принимайте в ЕС балканские страны,этот регион всегда был взрывоопасным,так что если опять полыхнёт,то прихватит и всю Европу...
    taiga2018
  10. БАРХАН Сегодня, 12:17
    Пусть конечно принимают...чем больше нищебродов в Европе,тем ближе новый рейх в Германии.Британцы вовремя свалили.А они наверно что то такое знают о евросоюзе.
    БАРХАН
  11. bratchanin3 Сегодня, 12:46
    Если Россия посадит на "шею" этих балканских лимитрофов, это будет полный . Пусть их Европа кормит, зачем России эта головная боль. С прибалтами мы научились жить в новых условиях, проживём и без Балкан.
    bratchanin3
  12. Теренин Сегодня, 22:01
    Из разговора.
    -Что означают звёздочки на фюзеляже истребителя?
    -Количество уничтоженных самолётов противника. soldier
    -А звёзды на флаге Евросоюза?
    -А ты догадайся. yes
    Теренин
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