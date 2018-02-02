Евросоюз решил противостоять России на Балканах
Евросоюз намерен предложить членство в организации сразу 6-ти странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным кризисом, сообщает Financial Times.
«Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к миграционному кризису», – приводит статью РИА Новости.
В Брюсселе отметили также, что Москва «укрепляет свое влияние в регионе» и якобы «играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».
Согласно информации, планы о расширении указаны в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован на следующей неделе.
Издание отмечает, что «в качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации». Из всех 6-ти кандидатов только два – Сербия и Черногория – начали переговоры о вступлении в ЕС.
Напомним, последней страной, вступившей в организацию, стала Хорватия (2013 год).
«Евросоюз направит предложение Албании, а также Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к миграционному кризису», – приводит статью РИА Новости.
В Брюсселе отметили также, что Москва «укрепляет свое влияние в регионе» и якобы «играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».
Согласно информации, планы о расширении указаны в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован на следующей неделе.
Издание отмечает, что «в качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации». Из всех 6-ти кандидатов только два – Сербия и Черногория – начали переговоры о вступлении в ЕС.
Напомним, последней страной, вступившей в организацию, стала Хорватия (2013 год).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти