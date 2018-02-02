Главы Минобороны США и Британии обсудили «российскую угрозу»

Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности, в то время как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО,

Угрозы для Британии и США – Россию, Северную Корею и террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ) – обсудили министры обороны двух стран Гэвин Уильямсон и Джеймс Мэттис во время переговоров в Вашингтоне, передает РИА Новости В настоящее время Уильямсон находится с визитом в США, где обсуждает с руководством Пентагона планы по укреплению сотрудничества в области совместной безопасности.«Обе страны недавно опубликовали новые планы по укреплению безопасности. Главными в программе переговоров министров в Пентагоне были существующие угрозы процветанию и безопасности стран, включая Россию, КНДР и продолжающуюся операцию против ИГ. Также Британия подтвердила свое намерение оставаться партнером США в области обороны», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.заявил на встрече Мэттис.Министры согласились с тем, что «НАТО остается ключевым элементом оборонного сотрудничества». Также они призвали другие страны-члены альянса больше инвестировать в обороноспособность организации.