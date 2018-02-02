22:56 02 февраля

Главы Минобороны США и Британии обсудили «российскую угрозу»

Угрозы для Британии и США – Россию, Северную Корею и террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ) – обсудили министры обороны двух стран Гэвин Уильямсон и Джеймс Мэттис во время переговоров в Вашингтоне, передает РИА Новости.



В настоящее время Уильямсон находится с визитом в США, где обсуждает с руководством Пентагона планы по укреплению сотрудничества в области совместной безопасности.


«Обе страны недавно опубликовали новые планы по укреплению безопасности. Главными в программе переговоров министров в Пентагоне были существующие угрозы процветанию и безопасности стран, включая Россию, КНДР и продолжающуюся операцию против ИГ. Также Британия подтвердила свое намерение оставаться партнером США в области обороны», – говорится в релизе пресс-службы ведомства.

Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности, в то время как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО,
заявил на встрече Мэттис.

Министры согласились с тем, что «НАТО остается ключевым элементом оборонного сотрудничества». Также они призвали другие страны-члены альянса больше инвестировать в обороноспособность организации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 11:35
    Успокоили.Теперь мы на первом месте по опасности для англосаксов.
    210окв
    1. влад66 Сегодня, 11:42
      Также они призвали другие страны-члены альянса больше инвестировать в обороноспособность организации.

      Вот с этого и надо было начинать - Давайте ваши деньги. yes
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:57
        Цитата: влад66
        Давайте ваши деньги.

        а для наглосаксов это всегда главнее всего
        Angel_and_Demon
    2. BerBer Сегодня, 11:48
      По сути они правы. Россия не даёт гадить повсеместно и безнаказанно.
      BerBer
    3. Alex-a832 Сегодня, 13:08
      Цитата: 210окв
      Теперь мы на первом месте по опасности для англосаксов.

      Таки да! Своего конкурента с амерского пьедестала угроз США мы спихнули и заняли положенное 1-е место. Почему только ИГ там до сих пор значится - непонятно, тормозят нагло-саксы или не могут смириться, что их детище на британский флаг порвали. 3-е призовое место должен занимать Китай.
      Alex-a832
    4. sgazeev Сегодня, 13:26
      Цитата: 210окв
      Успокоили.Теперь мы на первом месте по опасности для англосаксов.

      БЗДуны.Вопросов нет.Сапог русского солдата не ступала в Мелкобритании и не ходила по матрасам звёздно полосатым.Надо напомнить любителям овсянки Крым,Архангельск,где на пару с пэндосией грабили.С лягушатниками пытались взять Камчатку,но кишка тонка. drinks
      sgazeev
    5. макс702 Сегодня, 22:51
      Реально только МЫ всегда были угрозой западу .. Уже несколько сотен , а то и тысяч лет... Ничего нового..
      макс702
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:37
    Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности, в то время как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО,
    Короче выразили озабоченность на фоне озабоченности
    КВУ-НСвД
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    Друг другу верные псы войны... пока верные...
    a.s.zzz888
  4. Piramidon Сегодня, 11:40
    Как дети, блин. Сами сочиняют страшилки и сами же от них в штаны мочатся.
    Piramidon
  5. Чичиков Сегодня, 11:56
    А ЕС еще не в курсе, что готовится очередной Мюнхенский сговор!
    Чичиков
  6. taiga2018 Сегодня, 12:20
    успокоили,я начну беспокоится,если они перестанут нас считать угрозой...
    taiga2018
  7. rocket757 Сегодня, 12:20
    Англичанка гадит, гадит, эт понятно, ничего нового, считай норм.
    Я даж рад, что нашим деб-б-б властям никто больше не поверит, даж самый туп.... замороженный, что там за бугром есть наши "партнёры"!!!
    rocket757
  8. afrikanez Сегодня, 16:55
    У министров сша и британии, собрать "бабла" с вассалов, теперь называется обсуждением "российской угрозы". Однако выдумщики! lol
    afrikanez
  9. словак Сегодня, 20:52
    Все проще- совместно ищут варианты увеличения военного бюджета. К безопасности и обороноспособности это не имеет никакого отношения
    словак
  10. Теренин Сегодня, 21:06
    Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности, в то время как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО, заявил на встрече Мэттис. Перевод на понятный язык - их много, а Россия одна. Ответ примерно такой:
    Теренин
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