22:56 02 февраля

Турецкий Генштаб: На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7

Турецкие СМИ продолжают выходить с публикациями, в которых говорится о применении курдскими вооружёнными отрядами в районе Африна «российских» вооружений. Накануне на страницах Anadolu вышел материал, в котором «российским» назван ПТРК «Конкурс», который производился не только в СССР и РФ, но также в Индии, ГДР (до объединения Германии) и в Иране. Сегодня то же информационное агентство пишет об обнаружении на позициях курдов в районе Африна переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» (указывается натовская классификация – SA-18).



Также сообщается, что обнаружены 4 автомата Калашникова, два ручных пулемёта, два гранатомёта РПГ-7, не считая боеприпасов и другого оружия, включая пистолетов и снайперских винтовок. На сей раз СМИ Турции решили не добавлять к названию материала термина "российское оружие".


Для справки: ПЗРК "Игла" состоит на вооружении армий примерно четырёх десятков стран мира, включая Ливан, Азербайджан, Грузию, Иран, Сирию и др. страны.

«Анадолу» ссылается на данные Генштаба ВС Турции, в котором также сообщают о переправке через горную гряду Нур (Аманос) вооружённых курдских отрядов PYD/PKK в Турцию. Заявлено, что эти группы хорошо вооружены и готовят боевые действия на турецкой территории – в районах, населённых в основном этническими курдами.

Напомним, что войска Турции проводят на территории САР операцию «Оливковая ветвь», которая не санкционирована ни Совбезом ООН, ни властями Сирийской Арабской Республики.

Использованы фотографии: Anadolu
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Комментарии 48

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:53
    обнаружены 4 автомата Калашникова, два ручных пулемёта, два гранатомёта РПГ-7, не считая боеприпасов и другого оружия, включая пистолетов и снайперских винтовок. На сей раз СМИ Турции решили не добавлять к названию материала термина "российское оружие".
    а если бы нашли М16 - то неужели бы обвинили америку?
    Angel_and_Demon
    1. dorz Сегодня, 11:55
      обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7

      Удивительно, что не обнаружили русские балалайки.
      dorz
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:58
        Цитата: dorz
        Удивительно, что не обнаружили русские балалайки.

        их, вместе с водкой, унес медведь bully
        Angel_and_Demon
        1. CheechMarino Сегодня, 12:17
          В берлогу, под личным атомным реактором.
          CheechMarino
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:18
            Цитата: CheechMarino
            В берлогу, под личным атомным реактором.

            с космодромом
            Angel_and_Demon
        2. Служу_отечеству Сегодня, 14:27
          Да нет же, не унес, а уплыл на АПЛ, через Белорусское море! wassat
          Служу_отечеству
      2. 210окв Сегодня, 11:59
        А собственно что дальше?Мы любым и всяким "попуасам" поставляем....
        210окв
        1. ul_vitalii Сегодня, 12:13
          Это журналисты изголяются, а так по биркамам, покраске, оперативным данным и т.д. специалисты сразу разбирутся с происхождением оружия, вот турки и молчат.
          ul_vitalii
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:10
        самой удивительной находкой оказались бы автоматы Калашникова,и что они хотят за свои находки,талоны на усиленное питание?какого вообще они там делают.
        Ратник с пулеметом
      4. Балу Сегодня, 12:49
        Цитата: dorz
        Удивительно, что не обнаружили русские балалайки

        То ли еще будет.
        Балу
      5. Служу_отечеству Сегодня, 14:23
        Про пьяного медведя забыл! Причем белого! wassat
        Служу_отечеству
    2. влад66 Сегодня, 12:36
      Пускай орут что угодно, главное что бы мочили друг друга и не останавливались, не кровожаден, просто к таким друзьям, нельзя поворачиваться спиной, ножики всегда наготове. yes
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:39
        Цитата: влад66
        главное что бы мочили друг друга и не останавливались

        и надо им в этом помочь
        Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 13:00
      У курдов можно много кое-чего найти, чтобы турки удивились. winked
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:06
        Цитата: сибиралт
        чтобы турки удивились.

        их уже по моему ни чем не удивишь, после матрасного переворота laughing
        Angel_and_Demon
  2. Андрей К Сегодня, 11:53
    На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7

    Вчера уже обсуждали "новость" об "обнаружении" у курдов ПТРК "Конкурс"...
    Сколько ещё чудных сюрпризов приготовили туркам союзники по НАТО...
    ...Для справки: ПТРК "Игла" состоит на вооружении...

    С каких пор "Игла" стала ПТРК???
    Прежде чем размещать информацию, модераторы хотя бы потрудились проверить содержимое...
    Андрей К
    1. Лопатов Сегодня, 12:29
      Цитата: Андрей К
      Вчера уже обсуждали "новость" об "обнаружении" у курдов ПТРК "Конкурс"...

      ПЗРК эт совсем другой коленкор

      Есть номерной их учёт, ООН и ОБСЕ независимо друг от друга его осуществляют. И можно довольно легко вычислить страну происхождения.

      Конечно, если есть желание. Те же украинцы это не делали принципиально, предпочитая голословно обвинять Россию. Видимо, номерной учёт указывал на их собственные склады.
      Лопатов
    2. SEER Сегодня, 12:35
      Цитата: Андрей К
      На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7

      Вчера уже обсуждали "новость" об "обнаружении" у курдов ПТРК "Конкурс"...
      Сколько ещё чудных сюрпризов приготовили туркам союзники по НАТО...
      ...Для справки: ПТРК "Игла" состоит на вооружении...

      С каких пор "Игла" стала ПТРК???

      у одного советского юмориста была одна реприза:
      "у нас появился крокодил:
      с головы до хвоста 7 метров.
      а с хвоста до головы - 8 метров.
      - как так??
      а крокодил наш! как хотим так и замеряем!!"
      SEER
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    Ну нашли и нашли... Лучше скажите, когда найдёте, откуда они туда попали...
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:22
      Неужели американцы дадут курдам своё оружие, у них на складах ЦРУ этого добра выше крыши.
      ul_vitalii
  4. андрей юрьевич Сегодня, 11:53
    Турецкий Генштаб: На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7
    начинается....свои неудачи,надо на кого то списывать. болгарам звонить не пробовали?
    андрей юрьевич
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:59
      Цитата: андрей юрьевич
      начинается....свои неудачи,надо на кого то списывать.

      а может все проплачено Кремлем? скрытая реклама?
      Angel_and_Demon
    2. Лелёк Сегодня, 12:38
      Цитата: андрей юрьевич
      .свои неудачи,надо на кого то списывать.

      hi
      Туркам не следует нарываться на "неудачи" и вести себя в соответствии с договорённостями. Тезис "что хочу, то и ворочу" не пройдёт.
      Лелёк
    3. pytar Сегодня, 12:44
      начинается....свои неудачи,надо на кого то списывать. болгарам звонить не пробовали?

      laughing good Прослушанны разговор:
      Эрдоган звонит болгарам:
      -Hey, Bulgarlar! Bir PZRK teslim etmediniz mi? angry (Ей, болгары! Вы случайно не поставляли ПэЗРКазоглу курдам?)
      Болгары Эрдогану:
      -Ние не! У кюрдите са тия ПЗРК, които вие купихте и доставихте на туркоманите и игиловците! hi (Мы не! У курдов те ПЗРК, которые вы купили и поставляли туркоманов и игиловцев!)
      Эрдоган:
      -Vay Allah, vay Allah! Kayınbiradamım Selçuk Bayraktar alıcının adresini tekrar yanlış yapmış! Kıza söyledim, bu çocuk rüzgârlı! belay (Вай Аллах, вай Аллах! Мой зять Селджук Байрактар опять спутал адрес получателя! Говорил я дочке, что этот парень ветренны!)
      Как понял наш информатор, ошибка произошла, потому что Эрдоган сказал своему зятю поставить оружие терористам! Наивны Байрактар /зять/ начитавшийся на турецких газет, понял буквально не сообразив, что шла речь о "наших" терористов, а не о курдов! lol
      pytar
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:09
        Прикольно, хороший у вас информатор, а еще чем поделиться может?
        Angel_and_Demon
        1. pytar Сегодня, 13:42
          Прикольно, хороший у вас информатор, а еще чем поделиться может?

          Все в свое время! Заранее выдавать секретные данные, не можем! fellow Чтоб не давали повод туркам оправдыватся за свои неудачи с нами! На тот момент скажу под секретом, что скоро у курдах появится и оружие турецкого производство, стоявшее на вооружением турецкой армии! wink Согласитесь, что турецким солдатам сложнее сбежать нагруженными с железа! Бросать и... реально смогут побить негкий олимпийский рекорд по быстрого бега! laughing
          pytar
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:45
            Цитата: pytar
            а тот момент скажу под секретом, что скоро у курдах появится и оружие турецкого производство, стоявшее на вооружением турецкой армии!

            вот это кино будет, пошел за семечками
            Angel_and_Demon
      2. pilot69 Сегодня, 13:31
        Кроме того, как сообщил еще один неназванный источник, там же была обнаружена секретная военная карта в трехмерном изображении с координатами "X", "Y" и еще какой-то непонятной русской буквой, нарисованная на заборе laughing
        pilot69
        1. pytar Сегодня, 13:56
          Кроме того... там же была обнаружена секретная военная карта в трехмерном изображении с координатами "X", "Y" и еще какой-то непонятной русской буквой...

          Ваша информация потверждается! Карта была подписанна лично от ВВП! yes Вы же ведь знаете ЭГО эфектны трехмерный подпись? wink О этих 3 буквы, тоже все верно! Турецкий генщаб сломал своих компютерах не успев их разшифровать! И тут опять прослеживается "болгарский" след! Разобратся туркам "помог" случайно один болгарский дальнобойщик, с которого турецкий томожник требовал взятку! "Иди на %§&!!!" прокричал болгарин турку! Оно в виду близости русского и болгарского языка, многие слова одинаковые... Офигевший томожник, сразу докладывал началства и так дошло по вертикали до генщаба! lol
          pytar
          1. pilot69 Сегодня, 14:28
            Мой источник это подтверждает laughing Теперь весь турецкий генштаб занят тем, что "накладывает" это изображение на свои секретные военные карты и планы hi
            pilot69
        2. mihey Сегодня, 14:30
          Цитата: pilot69
          еще какой-то непонятной русской буквой

          Эм... это один из знаков, применяемых в высшей математике (не шутка)
          mihey
          1. pilot69 Сегодня, 14:42
            Вряд ли турки знакомы с высшей математикой, при подсчете прибыли за помидоры она не нужна wink
            pilot69
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
    Также сообщается, что обнаружены 4 автомата Калашникова, два ручных пулемёта, два гранатомёта РПГ-7,
    А ещё полторы портянки с потожировыми следами , кирзач размера эдак сорок семь , две ириски
    ,бутылка из под водки и непонятные шифрованные надписи на заборе laughing
    КВУ-НСвД
  6. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 12:10
    Сами себя на посмешище выставляют - ведь оружие найдено на территории Сирии, а не Турции
    Стесняюсь спросить - а какое оружие у туркоманов и сирийский освободителей, которых поддерживает Турция?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. pafegosoff Сегодня, 12:27
      Надо полагать, американцы, которые "помогали" курдам, были заинтересованы не подставляться "Стингерами"... А калашниковы чьего производства? Его пол-мира производит.
      pafegosoff
    2. pytar Сегодня, 14:03
      Стесняюсь спросить - а какое оружие у туркоманов и сирийский освободителей, которых поддерживает Турция?

      На такой неудобны вопрос, турки постесняются ответить! Вы же наверно знаете, сколь они стеснительные иногда... lol
      pytar
  7. pafegosoff Сегодня, 12:17
    Хорошо, что МП-40 не обнаружили - Гитлер продал!
    А если пулемёты "Максим"?
    Вот откуда у боевиков в Чечне такое оказывалось? А Туркмения, Узбекистан, Азербайджан, Украина, наконец? Уж там-то такого оружия быть не может!
    pafegosoff
  8. demo Сегодня, 12:45
    На каждой, подчеркиваю, на каждой единице военного имущества, а особенно на оружии ставится заводской номер.
    Оружейные заводы в РФ - место особого контроля и учета.
    Значит, на той военной технике, которая обнаружена имеются клейма.
    По которым можно определить не только страну производителя, но и проследить весь путь от производителя к потребителю.
    Оружие не картошка. Не просто продать, не просто купить.
    Тем более партию. Тем более партию для войны.

    Даже если представить что у нас решили выпустить партию оружия для курдов, то необходимо, как минимум, дать письменное распоряжение руководству завода. Самодеятельность руководства - тюрьма.
    Через неделю пол завода "под страхом великой тайны" будут об этом знать.
    Через месяц пол города будут вести диалоги об оружии без номеров и клейм.
    Чушь? Чистой воды. При СССР такое было возможно. Но сейчас - не вариант.
    demo
  9. Alex-a832 Сегодня, 12:46
    Ну что же, такие акценты в турецкой прессе, говорят о том, что наша многовековая "дружба народов" не забыта - она тлеет до своего часа...
    Alex-a832
  10. Alexey-74 Сегодня, 12:54
    Когда смотришь видеоролики с боевых действий на БВ....практически у каждого боевика, солдата, "оппозиционера", у любого практически есть АК различных модификаций......и что из этого следует? К чему вообше такие перлы от турецких СМИ? Про Иглу и ПТРК, так их на всем ближнем востоке уйма....
    Alexey-74
  11. karelia-molot Сегодня, 13:11
    Нашли? Ну повезло, чо. Кто-то потерял, они нашли. Пусть в бюро находок отнесут.
    karelia-molot
  12. Монархист Сегодня, 13:24
    Если бы там ВООБЩЕ НЕ БЫЛО РПГ или ПЗРК я бы был очень удивлен: сами американцы признают надежность наших АК. Оружие такой товар,что на одном месте не "сидит". Сирийскся армия вооружена российским оружием, а курдские отряды действуют в Сирии.
    "Заявлено, что эти группы хорошо вооружены и готовят боевые действия на турецкой территории" было бы странно если курдские ДРГ отправляясь в Турцию шли без всякого оружия. Вспомните начало ВОВ: новобранцев вооружали как попало, ДРГ были обеспечены оружием и боеприпасами
    Монархист
  13. Романенко Сегодня, 13:42
    Игла АК и РПГ вообще сильные аргументы в пользу поддержки Россией курдов!!!
    ЗУ-23, Т-34-85, или там еще какая-нибудь антикварная утварь не завалялась еще?
    Романенко
  14. Radikal Сегодня, 15:01
    Турецкий Генштаб: На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7
    Короче, похоже, что турки проводят мероприятия по информационному обеспечению операции по обвинению России в помощи курдам, и нарушении двусторонних договорённостей, тем самым получить формальный повод для разрыва этих договорённостей с Россией. Будем ждать новый "удар в спину"? sad
    Radikal
  15. Михаил м Сегодня, 15:20
    Что-то натовского оружия не находят. То ли курды не те, то ли уже продать успели.
    Михаил м
  16. Мих1974 Сегодня, 15:33
    Знаете, а это даже можно и нужно использовать как повод других покупать наше оружие feel . Вот тем же китайсам или австралийцам можно сказать "вот посомтрите, какая была хорошая американская техника у турков, но даже таки дикие как курды нашим оружием такие прекрасные образцы уничтожают на раз два good ". Как говориться "ничего личного, только бизнес bully
    Мих1974
  17. Metallurg_2 Сегодня, 19:26
    Однозначно, лично Путин прислал! Больше некому.
    А если бы и так: сполна поквитаемся за наш сбитый Су-24.
    Metallurg_2
  18. muhomor Сегодня, 20:53
    А ещё там обнаружена инструкция, написаная и подписаная Шойгу. А также паспорт ВВП.
    muhomor
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