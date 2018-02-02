Турецкий Генштаб: На позициях курдов в районе Африна обнаружены ПЗРК "Игла" и РПГ-7
Турецкие СМИ продолжают выходить с публикациями, в которых говорится о применении курдскими вооружёнными отрядами в районе Африна «российских» вооружений. Накануне на страницах Anadolu вышел материал, в котором «российским» назван ПТРК «Конкурс», который производился не только в СССР и РФ, но также в Индии, ГДР (до объединения Германии) и в Иране. Сегодня то же информационное агентство пишет об обнаружении на позициях курдов в районе Африна переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» (указывается натовская классификация – SA-18).
Также сообщается, что обнаружены 4 автомата Калашникова, два ручных пулемёта, два гранатомёта РПГ-7, не считая боеприпасов и другого оружия, включая пистолетов и снайперских винтовок. На сей раз СМИ Турции решили не добавлять к названию материала термина "российское оружие".
Для справки: ПЗРК "Игла" состоит на вооружении армий примерно четырёх десятков стран мира, включая Ливан, Азербайджан, Грузию, Иран, Сирию и др. страны.
«Анадолу» ссылается на данные Генштаба ВС Турции, в котором также сообщают о переправке через горную гряду Нур (Аманос) вооружённых курдских отрядов PYD/PKK в Турцию. Заявлено, что эти группы хорошо вооружены и готовят боевые действия на турецкой территории – в районах, населённых в основном этническими курдами.
Напомним, что войска Турции проводят на территории САР операцию «Оливковая ветвь», которая не санкционирована ни Совбезом ООН, ни властями Сирийской Арабской Республики.
Также сообщается, что обнаружены 4 автомата Калашникова, два ручных пулемёта, два гранатомёта РПГ-7, не считая боеприпасов и другого оружия, включая пистолетов и снайперских винтовок. На сей раз СМИ Турции решили не добавлять к названию материала термина "российское оружие".
Для справки: ПЗРК "Игла" состоит на вооружении армий примерно четырёх десятков стран мира, включая Ливан, Азербайджан, Грузию, Иран, Сирию и др. страны.
«Анадолу» ссылается на данные Генштаба ВС Турции, в котором также сообщают о переправке через горную гряду Нур (Аманос) вооружённых курдских отрядов PYD/PKK в Турцию. Заявлено, что эти группы хорошо вооружены и готовят боевые действия на турецкой территории – в районах, населённых в основном этническими курдами.
Напомним, что войска Турции проводят на территории САР операцию «Оливковая ветвь», которая не санкционирована ни Совбезом ООН, ни властями Сирийской Арабской Республики.
Использованы фотографии: Anadolu
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