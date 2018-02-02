В Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО

Не стоит стремиться к переменам ради перемен,

Вопросы внешней политики и политики безопасности, а также перспективы вступления в НАТО играли в общественной дискуссии перед выборами значительную роль,

Финляндия – член ЕС, и большинство стран Евросоюза состоят в НАТО. Мы сотрудничаем с ними, когда реализуем политику в области безопасности и обороны в рамках ЕС. Но не хочется, чтобы на севере Европы началась гонка вооружений. А если бы Финляндия подала заявление на вступление в НАТО, то Россия это восприняла бы отрицательно,

У нас близкое двустороннее сотрудничество в области обороны со Швецией, и обе страны тесно сотрудничают с НАТО. Во многом развитие событий будет зависеть от итогов парламентских выборов в Швеции осенью этого года. Не исключено, что к власти придет лидер консерваторов, неоднократно заявлявший, что видит Швецию членом НАТО в ближайшие десять лет. Но в ходе предвыборной кампании в Финляндии кандидаты не были готовы обсуждать, как отреагирует Хельсинки в случае такого развития событий. Хотя финские политики настаивают, что наша позиция не зависит от шведских решений, это непростой вопрос,

Кандидаты не хотели озвучивать тезис, что Швеция могла бы предопределить линию Финляндии в этом вопросе. Но позиция Стокгольма действительно может оказаться решающей. Более того, если Швеция решит присоединиться к НАТО, то это станет вызовом для финской идентичности: финны всегда воспринимали себя жителями скорее северной страны, а не балтийской, а все другие страны Скандинавии, таким образом, окажутся в НАТО.

Пессимистичный сценарий, по мнению президента, – это если Москва перестанет различать ЕС и НАТО и станет воспринимать Евросоюз как врага. А оптимистичный – это если бы мы могли вернуться к политическому климату начала 2000-х, когда Россия и НАТО развивали сотрудничество и видели друг в друге друзей, а не врагов,