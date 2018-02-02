23:00 02 февраля

В Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО

В Хельсинки прошла инаугурация президента Финляндии Саули Ниинистё. Его победа в первом же туре голосования и высокий личный рейтинг свидетельствуют о том, что принципиальных изменений во внешней политике государства ожидать не стоит, пишет Коммерсантъ.



Саули Ниинистё, занимает пост главы государства с 2012 года. После выборов он дал понять, что увидел в подобной поддержке сограждан сигнал о желании сохранить все как есть.


Не стоит стремиться к переменам ради перемен,
пояснил президент.

Между тем дальнейшие взаимоотношения руководства с НАТО остаются в центре внимания финской прессы.

Вопросы внешней политики и политики безопасности, а также перспективы вступления в НАТО играли в общественной дискуссии перед выборами значительную роль,
сказал в беседе с российскими журналистами главный редактор финской газеты Helsingin Sanomat Антеро Мукка.

Он напомнил, что более 60% финнов неизменно заявляют в опросах, что они против присоединения к альянсу.

Финляндия – член ЕС, и большинство стран Евросоюза состоят в НАТО. Мы сотрудничаем с ними, когда реализуем политику в области безопасности и обороны в рамках ЕС. Но не хочется, чтобы на севере Европы началась гонка вооружений. А если бы Финляндия подала заявление на вступление в НАТО, то Россия это восприняла бы отрицательно,
сказал в свою очередь второй по популярности участник президентской гонки-2018, представитель зеленых Пекка Хаависто.

Вместе с тем, бывший посол Финляндии в России Ханну Химанен отметил, что дальнейшее развитие этой ситуации во многом зависит от парламентских выборов в Швеции.

У нас близкое двустороннее сотрудничество в области обороны со Швецией, и обе страны тесно сотрудничают с НАТО. Во многом развитие событий будет зависеть от итогов парламентских выборов в Швеции осенью этого года. Не исключено, что к власти придет лидер консерваторов, неоднократно заявлявший, что видит Швецию членом НАТО в ближайшие десять лет. Но в ходе предвыборной кампании в Финляндии кандидаты не были готовы обсуждать, как отреагирует Хельсинки в случае такого развития событий. Хотя финские политики настаивают, что наша позиция не зависит от шведских решений, это непростой вопрос,
сказал Химанен газете.

Он добавил, что финны «традиционно осторожны в комментариях по внешней политике, но членство в НАТО остается возможностью, которой Финляндия могла бы воспользоваться».

С ним согласился профессор Университета Тампере Туомас Форсберг:

Кандидаты не хотели озвучивать тезис, что Швеция могла бы предопределить линию Финляндии в этом вопросе. Но позиция Стокгольма действительно может оказаться решающей. Более того, если Швеция решит присоединиться к НАТО, то это станет вызовом для финской идентичности: финны всегда воспринимали себя жителями скорее северной страны, а не балтийской, а все другие страны Скандинавии, таким образом, окажутся в НАТО.


По его словам, президент Ниинистё хочет «способствовать улучшению отношений России и ЕС», но намерен сохранить опцию вступления в НАТО «как политический инструмент – причем на случай как негативного, так и позитивного сценария развития отношений с Москвой».

Пессимистичный сценарий, по мнению президента, – это если Москва перестанет различать ЕС и НАТО и станет воспринимать Евросоюз как врага. А оптимистичный – это если бы мы могли вернуться к политическому климату начала 2000-х, когда Россия и НАТО развивали сотрудничество и видели друг в друге друзей, а не врагов,
пояснил профессор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Вышибала Сегодня, 12:18
    Вот так обложили как мишку в берлоге
    Кругом НАТО) Без санитарного кордона))
    Вышибала
    1. Anarchist Сегодня, 12:36
      Это фины торгуются! Чтобы Россия какую-нибудь плюшку им подкинула... А так им нафиг не нужно 2% от ВВП платить!
      Anarchist
      1. volodya Сегодня, 12:42
        Давайте ребята заходите!
        volodya
      2. Siegen Сегодня, 12:49
        Финны: Нашу границу со стороны России нарушил неопознанный вертолет.
        НАТО: Почему не атаковали?!!!!
        Финны: А куда нам потом водку пить ездить? drinks
        Siegen
      3. Smurf Сегодня, 13:07
        Стопудово!! Уж кто-то, а буржуи свою выгоду считать умеют.
        Smurf
      4. влад66 Сегодня, 13:07
        Цитата: Anarchist
        Это фины торгуются! Чтобы Россия какую-нибудь плюшку им подкинула...

        Куда же потом ездить водку жрать laughing Здрав Будь Санчо. drinks hi
        влад66
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:21
    президент Ниинистё хочет «способствовать улучшению отношений России и ЕС», но намерен сохранить опцию вступления в НАТО «как политический инструмент – причем на случай как негативного, так и позитивного сценария развития отношений с Москвой».
    а попа не лопнет от сиденья на двух стульях?
    Angel_and_Demon
    1. фигвам Сегодня, 12:29
      Наверно янки ему напомнили, что их историческая задача, блокада Ленинграда.
      фигвам
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:32
        Цитата: фигвам
        их историческая задача, блокада Ленинграда.

        которую они провалили, думаете попытаются исправится?
        Angel_and_Demon
        1. фигвам Сегодня, 12:41
          Цитата: Angel_and_Demon

          которую они провалили, думаете попытаются исправится?

          Ну если им пообещают территорию, с лесами и озёрами, то почему нет.
          фигвам
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:42
            Цитата: фигвам
            Ну если им пообещают территорию, с лесами и озёрами, то почему нет.

            и 2 метра в глубь?
            Angel_and_Demon
            1. фигвам Сегодня, 12:51
              Цитата: Angel_and_Demon

              и 2 метра в глубь?

              Именно. После вступления Финляндии в НАТО, на таком витке напряжённости с нами, они делают свой исторический выбор, после чего предложить им что-то большее мы не сможем.
              фигвам
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:53
                Цитата: фигвам
                после чего предложить им что-то большее мы не сможем.

                по чему же? а крематорий?
                Angel_and_Demon
    2. Alex-a832 Сегодня, 12:34
      Скорее это практика техничного перепрыгивания со стула на стул. У них уже есть опыт таких прыжков в период ВМВ, когда они успели побывать союзниками фашистской Германии, а под конец войны - ее противником. В итоге отделались малой кровью...
      Alex-a832
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:35
        Может им припомнить шалаш?
        Angel_and_Demon
        1. Alex-a832 Сегодня, 12:51
          Думается мне, что шалаш их не сильно обеспокоит. Но вот про то, кто им вообще государственность подарил - об этом стоит напоминать периодически.
          Alex-a832
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:55
            Цитата: Alex-a832
            Но вот про то, кто им вообще государственность подарил - об этом стоит напоминать периодически

            а может просто сказать что мы хозяева своего слова? хотели дали, хотели забрали laughing
            Angel_and_Demon
            1. Alex-a832 Сегодня, 13:48
              Тогда мы уподобимся англосаксам - а это дорога к деградации.
              Alex-a832
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:50
                нет, это просто адекватный ответ
                Angel_and_Demon
  3. taiga2018 Сегодня, 12:22
    ну если хотят оказаться под прицелом у "Искандеров..."
    taiga2018
  4. Лесс Сегодня, 12:26
    Я понимаю зачем для НАТО нужна Финляндия, но я не понимаю зачем для Финляндии нужно НАТО.
    Лесс
    1. pafegosoff Сегодня, 12:33
      Ты-ы. Об я снии. горячиим финнскиим парняям! Повоевать-то хочется! Выборг забрать назад, Карелию завоевать. Всё так просто: они по Выборгу и Карелии ядерными зарядами, Россия по Хельсинки и Турку - тем же. А потом - в сауну! Наслаждение!
      pafegosoff
      1. Petr1968 Сегодня, 12:46
        Цитата: pafegosoff
        Ты-ы. Об я снии. горячиим финнскиим парняям! Повоевать-то хочется! Выборг забрать назад, Карелию завоевать.

        Мы когда ОДКБ создавали, хотели с кем повоевать? Германия с Францией с кем воюют?
        Petr1968
  5. Northern warrior Сегодня, 12:27
    Пусть вступают, если желают подохнуть. Я бы на месте ВВП нанес удар первым, если бы США начали переброску своих войск к финнам. В драке чаще всего побеждает именно тот, кто бьет первым ! Эти ушлепки хотят заполучить кладовую планеты, а должны получить радиоактивную пустошь у себя дома. Прошлая война слишком дорого обошлась нашему народу, поэтому следующая война должна вестись на территории врага, в т.ч. и за океаном.
    Northern warrior
    1. Сомневающийся Сегодня, 12:55
      Первым...Хи-хи. Наше всё даже туркам не смогло ответить, а ведь в Турции нет банковсих счетов его дружков.
      Сомневающийся
    2. Petr1968 Сегодня, 13:28
      Цитата: Northern warrior
      Пусть вступают, если желают подохнуть. Я бы на месте ВВП нанес удар первым, если бы США начали переброску своих войск к финнам

      Давайте публично поспорим с Вами, что они не подохнут и ВВП не нанесет удар)))) Ну люди мыслями тут делятся, а жирные троли глумятся..что сайтов мало что ли для тролинга? Идити в фэйсбуки трольте!!! Банить таких надо, господа админы!!!! не превращайте форум в помойку и рассадник тролей!!!
      Petr1968
      1. Northern warrior Сегодня, 15:20
        Очередной сторонник ХПП, который все разрулит ? ВВП - лучший глава государства со времен Сталина, но его беззубая внешняя политика да добра не доведет. Россию лупят все международные институты, разные шавки открыто поливают дерьмом нашу историю, культуру и весь народ. Такая травля предшевствует только одному - войне. Если вы не видите очевидного, надеясь на мастерство Лаврова и Путина, то будете сильно разочарованы, когда по вам начнут прилетать "Томагавки" и AGM-158. Нельзя повторять ошибку 22 июня, поэтому следует вмазать первыми, когда противник уже будет готов напасть. Финны, немцы, шведы, прибалты выгребут по полной за желание отхватить кусок "русского пирога".
        Northern warrior
        1. Petr1968 Сегодня, 16:59
          Цитата: Northern warrior
          Россию лупят все международные институты, разные шавки открыто поливают дерьмом нашу историю, культуру и весь народ.

          Кто слабый, того и лупят. Китайцев не лупят. Они без санкций торгуют со всем миром. А насчет вмажем всем...так надо от компьютерных стрелялок отдыхать, окно там открывать, погулять сходить)) В Сирии абрэки с палками десятки наших уже убили. турки в легкую самолет сбили..А все вмазываете (или вы о 100 граммах?))
          Petr1968
          1. Northern warrior Сегодня, 17:12
            Россия легко могла бы снести Турцию тогда, учитывая огромную огневую мощь ВКС. Дальняя ракетоносная авиация из Крыма вынесла бы все более-менее крупные обьекты военного назначения.
            Northern warrior
  6. василий50 Сегодня, 12:28
    После предоставления Финляндии независимости, там произошла практически интервенция с помощью шведов и власть захватили националисты, которые сразу же провели этнические чистки. РУССКИХ убивали не взирая ни на пол ни на возраст. Потом четыре официальных объявления войны СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. Умиротворить финов удалось только когда их стали уничтожать беспощадно. Даже Манергейм протрезвел и стал просить мира.
    Видимо память у финов стала давать сбои. НАТО практически очередной Рейх, вот только под управлением США, видимо фины планируют продолжить попытки отстроить *великую финляндию* за счёт РОССИИ.
    Вот отчего ни фины ни норвежцы не планируют увеличение своих территорий за счёт Швеции? Те столетиями высасывали из своих соседей всё что можно, претензий должно быть море. Нет только РОССИЯ оказалась чем то им должна.
    василий50
  7. pafegosoff Сегодня, 12:28
    Они с 1917 уже вступили в ... до сих пор пованивает. И под синей свастикой в НАТО смотреться как-то гармоничнее.
    pafegosoff
  8. Komissar 4K Сегодня, 12:39
    У нас очень талантливая внешняя политика! Всё спущено в унитаз.
    Komissar 4K
  9. Petr1968 Сегодня, 12:40
    Все кричащим - наш МИД и Лавров самые лучшие - ПРИВЕТ!!!!!
    Petr1968
  10. Siegen Сегодня, 12:48
    Если бы мы вчера ночью не снесли ларьки,
    сегодня там бы стояли войска НАТО! am
    Siegen
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 12:49
    Дурики.Вы не знаете,что такое Россия.
    ВЕРЕСК
  12. Siegen Сегодня, 12:54
    когда Россия и НАТО развивали сотрудничество

    А давайте войдем в НАТО и выйдем!
    И им - новый член, и нам приятно! laughing
    Siegen
  13. ul_vitalii Сегодня, 12:55
    Видно так принято на западе "маятник качать".
    ul_vitalii
  14. Vard Сегодня, 12:57
    Вступят? А мы им пьяные экскурсии в Питер закроем... Посмотрим как быстро они обратно выскочат...
    Vard
  15. Шептун Сегодня, 13:24
    Финны спят и видят Карелию, там их предки, они туда ездят на могилы. У них там кровная связь, с этими землями.
    Если эту история немного смазать, то НАТО, не так уж и далеко от жизни может оказаться.

    Но если это начнет происходить, я бы действовал. У нас тут такое подбрюшье, ни частей тебе военных, ни расстояний. Ничего! Ну я думаю финны не дураки. Они же не эстонцы или латыши.
    Шептун
    1. Petr1968 Сегодня, 15:02
      Цитата: Шептун
      Финны спят и видят Карелию, там их предки, они туда ездят на могилы. У них там кровная связь, с этими землями.

      Как это связано с вступлением в НАТО?
      Petr1968
      1. albert Сегодня, 18:13
        Цитата: Petr1968
        Как это связано с вступлением в НАТО?

        Как?В случае победы НАТО над Россией они хотят за участие в этой войне Карелию.Если уж шведы в свой прессе, бывают начинают тянуть ноту об "претензиях на Ингерманландию", то финнам воевать с нами сам бог велел.
        albert
  16. Berkut24 Сегодня, 14:10
    Пессимистичный сценарий, по мнению президента, – это если Москва перестанет различать ЕС и НАТО и станет воспринимать Евросоюз как врага.

    А в чём, собственно, различие? Для коллективного НАТО - Россия военный враг. Для коллективного ЕС, судя по единодушным санкциям, Россия - враг экономический и политический. И то и другое тотально контролируют Штаты. В чём разница? В том, что одна рука правая, а другая левая?
    Berkut24
  17. APASUS Сегодня, 15:42
    Если ничего не изменилось в законодательстве Финляндии ,то такие решающие изменения как вступления в военные союзы финны должны решать только на референдуме.Финны смогли действительно создать мост между Россией и ЕС и неплохо с этого имеют,любой скандал с Россией моментально отражается на экономике страны,так что сомнения большие.Хотя судя по финской прессе ,американцы постепенно наращивают степень наступления на умы граждан
    APASUS
    1. albert Сегодня, 18:14
      Раз финны подписали какие-то договоренности с НАТО, их нейтральность уже под большим вопросом.
      albert
      1. APASUS Сегодня, 18:32
        Цитата: albert
        Раз финны подписали какие-то договоренности с НАТО, их нейтральность уже под большим вопросом.

        Обучение военнослужащих,покупка вооружения ,совместные маневры не нарушают нейтрального статуса страны
        APASUS
  18. словак Сегодня, 22:10
    Цитата: Anarchist
    Это фины торгуются! Чтобы Россия какую-нибудь плюшку им подкинула... А так им нафиг не нужно 2% от ВВП платить!

    Плюшку могут забрать.
    словак
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