В Сирии замечен «сирийско-северокорейско-советский» танк
В интернете недавно появилась фотография необычной боевой машины, стоящей на вооружении сирийских правительственных сил, сообщает Вестник Мордовии.
Над старым советским танком поработали специалисты из КНДР, а затем свою лепту в модернизацию боевой машины внесли и сирийские инженеры.
«Вначале Т-55 получил северокорейский лазерный дальномер (установлен над 100-мм пушкой, на фото хорошо виден его короб) и усовершенствованную систему управления огнем, с датчиком ветра и баллистическим вычислителем. В результате у танка существенно повысилась точность стрельбы из пушки», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Многие из специалистов, которые в 90-е годы впервые познакомились с этой разработкой, были удивлены достаточно высокому на то время уровню оборудования из КНДР.
Автор отмечает, что работы по модернизации были проведены задолго до начала сирийского конфликта.
В ходе боевых действий Т-55 сирийской армии несли наибольшие потери. «Не удивительно, что на этих танках установили комплекс оптико-электронного противодействия "Sarab-2" ("Мираж-2"), прозванный "Скворечником". Эта система позволяет срывать наведение управляемых противотанковых ракет, в том числе американских TOW», – говорится в материале.
По мнению военных специалистов, неплохо было бы установить на танки защитные экраны, которые способны нейтрализовать реактивные гранаты, против которых «Мираж» бессилен.
Над старым советским танком поработали специалисты из КНДР, а затем свою лепту в модернизацию боевой машины внесли и сирийские инженеры.
«Вначале Т-55 получил северокорейский лазерный дальномер (установлен над 100-мм пушкой, на фото хорошо виден его короб) и усовершенствованную систему управления огнем, с датчиком ветра и баллистическим вычислителем. В результате у танка существенно повысилась точность стрельбы из пушки», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Многие из специалистов, которые в 90-е годы впервые познакомились с этой разработкой, были удивлены достаточно высокому на то время уровню оборудования из КНДР.
Автор отмечает, что работы по модернизации были проведены задолго до начала сирийского конфликта.
В ходе боевых действий Т-55 сирийской армии несли наибольшие потери. «Не удивительно, что на этих танках установили комплекс оптико-электронного противодействия "Sarab-2" ("Мираж-2"), прозванный "Скворечником". Эта система позволяет срывать наведение управляемых противотанковых ракет, в том числе американских TOW», – говорится в материале.
По мнению военных специалистов, неплохо было бы установить на танки защитные экраны, которые способны нейтрализовать реактивные гранаты, против которых «Мираж» бессилен.
Использованы фотографии: Отвага2004
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