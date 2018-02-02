22:57 02 февраля

В Сирии замечен «сирийско-северокорейско-советский» танк

В интернете недавно появилась фотография необычной боевой машины, стоящей на вооружении сирийских правительственных сил, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии замечен «сирийско-северокорейско-советский» танк


Над старым советским танком поработали специалисты из КНДР, а затем свою лепту в модернизацию боевой машины внесли и сирийские инженеры.


«Вначале Т-55 получил северокорейский лазерный дальномер (установлен над 100-мм пушкой, на фото хорошо виден его короб) и усовершенствованную систему управления огнем, с датчиком ветра и баллистическим вычислителем. В результате у танка существенно повысилась точность стрельбы из пушки», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

Многие из специалистов, которые в 90-е годы впервые познакомились с этой разработкой, были удивлены достаточно высокому на то время уровню оборудования из КНДР.

Автор отмечает, что работы по модернизации были проведены задолго до начала сирийского конфликта.

В ходе боевых действий Т-55 сирийской армии несли наибольшие потери. «Не удивительно, что на этих танках установили комплекс оптико-электронного противодействия "Sarab-2" ("Мираж-2"), прозванный "Скворечником". Эта система позволяет срывать наведение управляемых противотанковых ракет, в том числе американских TOW», – говорится в материале.

По мнению военных специалистов, неплохо было бы установить на танки защитные экраны, которые способны нейтрализовать реактивные гранаты, против которых «Мираж» бессилен.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:10
    Техническая мысль не стоит на месте , еще "Штору - 1" и "Афганит" поставить . yes
    Spartanez300
    1. Shurik70 Сегодня, 13:16
      А вот как он там оказался, танк из КНДР ?
      what
      Shurik70
      1. Metallurg_2 Сегодня, 19:34
        Военторг...
        Metallurg_2
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:16
      В ходе боевых действий Т-55 сирийской армии несли наибольшие потери. «Не удивительно, что на этих танках установили комплекс оптико-электронного противодействия "Sarab-2" ("Мираж-2"), прозванный "Скворечником". Эта система позволяет срывать наведение управляемых противотанковых ракет, в том числе американских TOW»

      Сепар ДНР
  2. oldseaman1957 Сегодня, 13:11
    «Вначале Т-55 получил северокорейский лазерный дальномер (установлен над 100-мм пушкой,
    - Осталось папуасов пригласить для установки третьим этажом шестиствольного бумеранга.
    oldseaman1957
  3. Теренин Сегодня, 13:22
    Всё логично, не только Россия использует Сирию, как испытательный полигон. Только в реальной боевой обстановке отрабатывается способность вооруженных сил вести высокотехнологичные боевые действия, электронную войну. И как сказал Верховный ...повышать эффективность и надёжность техники, создавать образцы оружия нового поколения, совершенствовать Вооружённые Силы, наращивать их боевые возможности.
    Теренин
  4. belovur Сегодня, 13:24
    "Они были похожи на танки, только вместо артиллерийской башни на каждой был установлен высокий решетчатый конус с тусклым округлым предметом на верхушке. Они шли быстро, мягко переваливаясь на неровностях, и они были не черные, как танки несчастных штрафников, не серо-зеленые, как армейские танки прорыва, – они были желтые, ярко-весело-желтые, как гвардейские патрульные автомобили…" (А.и Б.Стругацкие, "Обитаемый остров") laughing laughing
    belovur
  5. Монархист Сегодня, 13:53
    Цитата: Shurik70
    А вот как он там оказался, танк из КНДР ?
    what

    У меня с языка сдернули вопрос. А точно ли это северокорейский" мираж"? Как-то даже сомнение берёт: :" работы по модернизации были проведены задолго до сирийского конфликта" это что получается: Ын" подружбе одолжил и сказал:" ты его заныкай". Почему раньше "Вестник" о нём молчал?
    Монархист
  6. Дедсаня Сегодня, 19:44
    Не говорю про других,но я восхищаюсь народом КНДР. Их гнобят,а они крепчают!
    Дедсаня
    1. Труд Сегодня, 20:36
      У нас как бы тоже самое.
      Труд
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